Lý do nên tạo mẫu CV đẹp mắt và chuyên nghiệp CV mới?
CV (Curriculum Vitae) hiểu đơn giản là sơ yếu lý lịch, là bản tóm tắt thông tin cá nhân, kinh nghiệm, học vấn và kỹ năng khi xin việc để giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về ứng viên. Một mẫu CV xin việc đẹp mắt và chuyên nghiệp còn giúp ứng viên truyền tải thông tin hiệu quả, nâng cao lợi thế cạnh tranh trong mắt nhà tuyển dụng và tăng cơ hội được gọi phỏng vấn.Xem thêm
Cấu trúc mẫu CV chuyên nghiệp
Thông tin cá nhân
Mục tiêu nghề nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Học vấn
Kỹ năng
Chứng chỉ
Hoạt động ngoại khóa/ dự án
Tham chiếu
Phân loại mẫu CV theo ngôn ngữ
Mẫu CV Tiếng Việt
Mẫu CV Tiếng Anh
Mẫu CV Tiếng Trung
Mẫu CV Tiếng Pháp
Phân loại mẫu cv theo ngành nghề
CV
kế toán
CV
kinh doanh
CV
kỹ thuật điện
CV
lái xe
CV
marketing
CV
nhân viên bán hàng
CV
chăm sóc KH
CV
gia sư
CV hành chính
nhân sự
CV kỹ sư
xây dựng
CV
xuất nhập khẩu
CV
ngân hàng
CV
ngành nghề khác
CV
kế toán
CV
kinh doanh
CV
kỹ thuật điện
CV
lái xe
CV
marketing
CV
nhân viên bán hàng
CV
chăm sóc KH
CV
gia sư
CV hành chính
nhân sự
CV kỹ sư
xây dựng
CV
ngân hàng
CV
ngành nghề khác
Cách viết CV chinh phục nhà tuyển dụng hiệu quả nhất
Ngôn ngữ rõ ràng, diễn đạt gãy gọn
Trình bày gọn gàng và logic
Tạo điểm nhấn bằng các chứng chỉ kỹ năng và thành tích
Sử dụng từ khóa mô tả công việc
Sử dụng con số để minh họa thành tích
Hướng dẫn tạo mẫu CV miễn phí, chuyên nghiệp với nền tảng job3s.ai
job3s.ai!
Bước 1: Truy cập vào job3s.ai.
Bước 2: Đăng ký tạo tài khoản hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản trên website này.
Bước 3: Tại mục Hồ sơ & CV, nhấn chọn Mẫu CV xin việc để bắt đầu.
Bước 4: Tại giao diện hiển thị, bạn có thể lựa chọn template phù hợp với nhu cầu theo từng ngành nghề hoặc ngôn ngữ.
Bước 5: Nhấn chọn Dùng mẫu này để xác nhận tạo CV. Từ đây, bạn có thể bắt đầu chỉnh sửa CV mẫu bằng cách điền thông tin ứng tuyển hoặc tuỳ chỉnh thiết kế theo phong cách riêng của bản thân.
Mẫu gửi CV qua email ghi điểm với nhà tuyển dụng
