Mẫu gửi CV qua email ghi điểm với nhà tuyển dụng

CV cho người đi làm với kinh nghiệm làm việc phong phú chắc chắn sẽ sở hữu lợi thế cạnh tranh cao hơn. Tuy nhiên, sinh viên mới ra trường hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm vẫn có thể chinh phục nhà tuyển dụng nếu ứng viên biết cách gửi CV qua email ấn tượng.

Theo đó, nội dung email gửi CV cần giới thiệu ngắn gọn về bản thân, đồng thể hiện sự nghiêm túc và tinh thần cầu tiến cũng như mong muốn được trao đổi thêm về cơ hội việc làm tại doanh nghiệp của ứng viên.