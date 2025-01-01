Tất cả địa điểm
Việc làm tại Hòa Bình

-

Có 329 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hòa Bình Còn 5 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hòa Bình thu nhập 1 - 13 USD
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hòa Bình Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Pro Company
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hòa Bình Yên Bái Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE) làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Hạn nộp: 13/09/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE) làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Hà Nam Phú Thọ Thái Nguyên Hòa Bình Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Hòa Bình Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần coasia cm vina
Tuyển Nhân viên môi trường công ty cổ phần coasia cm vina làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
công ty cổ phần coasia cm vina
Hạn nộp: 10/08/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIETNAM RUSSIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIETNAM RUSSIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIETNAM RUSSIA
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 650 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 09/07/2025
Hà Nội Hòa Bình Đã hết hạn 500 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5 làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5
Hạn nộp: 30/06/2025
Hải Dương Phú Thọ Vĩnh Phúc Ninh Bình Thanh Hóa Bắc Giang Hà Nam Hòa Bình Thái Nguyên Nam Định Điện Biên Lai Châu Cao Bằng Bắc Kạn Bình Định Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển IT Helpdesk Navigos Search's Client làm việc tại Hòa Bình thu nhập 2 - 3 Triệu
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 28/06/2025
Hòa Bình Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Đà Nẵng Hải Phòng Hải Dương Hà Nam Thái Nguyên Tuyên Quang Vĩnh Phúc Hòa Bình Nam Định Hà Giang Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ O.C.D
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ O.C.D làm việc tại Hòa Bình thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ O.C.D
Hạn nộp: 25/06/2025
Hòa Bình Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HIỀN LƯƠNG
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HIỀN LƯƠNG làm việc tại Hòa Bình thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HIỀN LƯƠNG
Hạn nộp: 25/06/2025
Hòa Bình Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Kỹ sư hiện trường JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/06/2025
Hà Nội Hòa Bình Đã hết hạn 16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CAP GLOBAL
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CAP GLOBAL làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CAP GLOBAL
Hạn nộp: 30/06/2025
Hòa Bình Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha
Hạn nộp: 12/06/2025
Quảng Ninh Hải Dương Bắc Giang Bắc Kạn Hưng Yên Lai Châu Lào Cai Hà Giang Hà Tĩnh Lạng Sơn Cao Bằng Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Hòa Bình thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Hạn nộp: 08/06/2025
Hòa Bình Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Hạn nộp: 10/05/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Linh
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Linh
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Hòa Bình Đã hết hạn 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 07/06/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hòa Bình thu nhập 3 - 4 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 06/06/2025
Hòa Bình Hà Nội Đã hết hạn 3 - 4 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An Tây Ninh Đồng Nai Lâm Đồng Bình Dương Cần Thơ Hà Nội Hưng Yên Bắc Giang Bắc Kạn An Giang Hải Dương Điện Biên Hải Phòng Hà Tĩnh Hà Nam Nghệ An Phú Thọ Quảng Nam Đà Nẵng Quảng Ngãi Bình Thuận Bình Định Bình Phước Lào Cai Tuyên Quang Quảng Ninh Phú Yên Gia Lai Đồng Tháp Kiên Giang Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đắk Lắk Trà Vinh Thanh Hóa Hà Giang Khánh Hòa Thái Bình Kon Tum Bắc Ninh Bạc Liêu Bến Tre Cà Mau Hòa Bình Lai Châu Lạng Sơn Nam Định Ninh Bình Ninh Thuận Quảng Trị Vĩnh Phúc Yên Bái Vĩnh Long Sơn La Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS
Hạn nộp: 28/05/2025
Bạc Liêu Hòa Bình Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm Hòa Bình đang thu hút đông đảo người lao động với sự đa dạng của các ngành nghề, từ xây dựng, thương mại đến dịch vụ, cùng mức lương hấp dẫn. Nơi đây không chỉ có núi rừng hùng vĩ mà còn là một địa phương năng động, với nhiều cơ hội việc làm mới mẻ.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Hòa Bình hiện nay

Trong những năm gần đây, nhu cầu tuyển dụng việc làm Hòa Bình đã có sự gia tăng đáng kể. Theo số liệu năm 2023, Hòa Bình đang có tổng dân số khoảng 870.000 người, trong đó có 60% người trong độ tuổi lao động, có thể thấy tỉnh Hòa Bình đang trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Theo số liệu từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình, tỷ lệ thất nghiệp hiện nay chỉ khoảng 2.5%, cho thấy thị trường việc làm Hòa Bình đang dần ổn định và phát triển.

Mức lương trung bình tại Hòa Bình dao động từ 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào ngành nghề và kinh nghiệm làm việc của người lao động. Đặc biệt, các lĩnh vực như du lịch, xây dựng và nông nghiệp đang có xu hướng trả lương cao hơn nhằm thu hút nhân tài.

Số lượng việc làm Hòa Bình đang có sự gia tăng đáng kể trong những năm gần đây
Số lượng việc làm Hòa Bình đang có sự gia tăng đáng kể trong những năm gần đây

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Hòa Bình

Trong bối cảnh thị trường lao động đang dần phục hồi, việc tìm hiểu mức lương cho các ngành nghề tại Hòa Bình trở nên cần thiết cho người lao động. Dưới đây là bảng tổng hợp mức lương cho một số việc làm Hòa Bình phổ biến:

Việc làm tại Bình Thuận

Mức lương (VNĐ/ tháng)

Việc làm lái xe

6.000.000 - 8.000.000

Công nhân sản xuất

6.000.000 - 9.000.000

Việc làm phổ thông

6.500.000 - 9.000.000

Việc làm kế toán

7.000.000 - 10.000.000

Nhân viên chăm sóc khách hàng

7.000.000 - 10.000.000

Việc làm bán hàng

7.500.000 - 12.000.000

Việc làm xây dựng

8.000.000 - 12.000.000

Việc làm khu công nghiệp

8.500.000 - 13.000.000

3. Một số việc làm tại tỉnh Hòa Bình được tìm kiếm nhiều

Trên thị trường việc làm Hòa Bình hiện nay, có nhiều ngành nghề đang thu hút sự quan tâm của người lao động. Dưới đây là một số việc làm phổ biến và được tìm kiếm nhiều nhất tại tỉnh Hòa Bình.

3.1. Việc làm kế toán

Khi tìm việc làm tại Hòa Bình, người lao động thường thấy bảng tin tuyển dụng vị trí kế toán, công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và chuyên môn cao. Kế toán viên có nhiệm vụ ghi chép, phân tích và báo cáo các giao dịch tài chính của doanh nghiệp. Họ cũng phải đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và lập báo cáo tài chính định kỳ.

Những khu vực có nhu cầu tuyển dụng kế toán cao tập trung tại Thành phố Hòa Bình, các huyện Lương Sơn, Cao Phong và Kim Bôi, nơi có nhiều doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.

Vị trí kế toán là nghề được tuyển dụng nhiều khi tìm việc làm tại Hòa Bình
Vị trí kế toán là nghề được tuyển dụng nhiều khi tìm việc làm tại Hòa Bình

3.2. Việc làm phổ thông

Việc làm phổ thông tại Hòa Bình thường bao gồm các công việc như nhân viên bán hàng, công nhân sản xuất và nhân viên vệ sinh. Những vị trí việc làm Hòa Bình này thường không yêu cầu trình độ cao và là lựa chọn phù hợp cho những người mới bước vào thị trường lao động.

Khu vực Thành phố Hòa Bình, Lương Sơn và Mai Châu thường tuyển dụng lao động phổ thông với số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy và công trình xây dựng.

3.3. Việc làm xây dựng

Trong lĩnh vực việc làm xây dựng, Hòa Bình đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ nhờ vào các dự án hạ tầng và bất động sản. Công nhân xây dựng, kỹ sư xây dựng và quản lý dự án là những việc làm Hòa Bình phổ biến. Nhiệm vụ của họ bao gồm thiết kế, thi công và giám sát các công trình.

Những khu vực như Thành phố Hòa Bình, Lương Sơn và Đà Bắc là nơi có nhiều dự án xây dựng lớn, kéo theo nhu cầu cao về lao động trong lĩnh vực này.

Ngoài kế toán, ngành nghề xây dựng cũng có nhu cầu tuyển dụng cao
Ngoài kế toán, ngành nghề xây dựng cũng có nhu cầu tuyển dụng cao

3.4. Việc làm bán hàng

Việc làm bán hàng cũng là một nghề hấp dẫn tại Hòa Bình. Nhân viên bán hàng có nhiệm vụ tiếp cận khách hàng, tư vấn và giới thiệu sản phẩm, đồng thời đảm bảo doanh số bán hàng đạt yêu cầu. Họ cần có kỹ năng giao tiếp tốt và am hiểu về sản phẩm. Các huyện như Thành phố Hòa Bình, Tân Lạc và Cao Phong có nhu cầu tuyển dụng nhiều cho vị trí này, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm mua sắm và chợ.

3.5. Việc làm lái xe

Việc làm lái xe tại Hòa Bình rất đa dạng, từ lái xe taxi, xe tải cho đến lái xe cho các công ty vận tải. Các lái xe cần có bằng lái phù hợp và kiến thức về đường xá tại địa phương. Nhiệm vụ của họ là vận chuyển hàng hóa và hành khách một cách an toàn và hiệu quả. Nhu cầu tuyển dụng lái xe thường cao tại các khu công nghiệp và công ty vận tải, cụ thể là tại Thành phố Hòa Bình, Lạc Thủy và Lương Sơn.

Nhu cầu tuyển dụng lái xe thường tập trung ở các khu công nghiệp tại Hòa Bình
Nhu cầu tuyển dụng lái xe thường tập trung ở các khu công nghiệp tại Hòa Bình

3.6. Việc làm khu công nghiệp

Việc làm khu công nghiệp tại Hòa Bình bao gồm nhiều vị trí như công nhân sản xuất, kỹ thuật viên và quản lý kho. Công nhân sản xuất thường làm việc theo ca và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Các khu công nghiệp ở Hòa Bình như Lương Sơn, Yên Quang và Bờ trái Sông Đà là nơi tạo ra hàng ngàn cơ hội việc làm cho người lao động có tay nghề và sẵn sàng đào tạo những người mới vào nghề.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Hòa Bình

Hòa Bình đang trở thành một điểm đến hấp dẫn cho người lao động nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng. Dưới đây là một số khu vực có nhiều cơ hội việc làm tại Hòa Bình, nơi người lao động có thể tìm kiếm công việc phù hợp.

4.1. Việc làm tại Thành phố Hoà Bình

Thành phố Hòa Bình là trung tâm kinh tế và văn hóa của tỉnh, nơi có nhiều cơ hội việc làm đa dạng. Các ngành nghề như thương mại, dịch vụ, và xây dựng đang phát triển mạnh mẽ tại đây. Những việc làm Hòa Bình phổ biến bao gồm nhân viên bán hàng, kế toán, và công nhân xây dựng.

Đặc biệt, với sự gia tăng của các trung tâm mua sắm và siêu thị, nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng và quản lý cũng đang tăng cao, tạo ra nhiều cơ hội cho người lao động tại thành phố này.

Ở thành phố Hòa Bình có nhiều siêu thị, nhà bán lẻ thường tuyển dụng nhân viên bán hàng
Ở thành phố Hòa Bình có nhiều siêu thị, nhà bán lẻ thường tuyển dụng nhân viên bán hàng

4.2. Việc làm tại Tân Lạc, Hòa Bình

Tân Lạc là một huyện phát triển với nền nông nghiệp mạnh mẽ. Việc làm tại Tân Lạc thường liên quan đến nông nghiệp và chế biến thực phẩm, với các công việc như công nhân nông trại và kỹ sư nông nghiệp. Ngoài ra, sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại huyện cũng tạo ra nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực dịch vụ và thương mại. Người lao động có thể tìm thấy cơ hội phát triển nghề nghiệp đáng kể ở đây.

4.3. Việc làm tại Lương Sơn, Hòa Bình

Lương Sơn là một khu vực có nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất. Tại đây, nhu cầu về việc làm Hòa Bình tập trung chủ yếu vào công nhân sản xuất và kỹ thuật viên. Các ngành nghề như điện, cơ khí và công nghệ thông tin đang phát triển, mang lại cơ hội nghề nghiệp cho những người có chuyên môn kỹ thuật. Lương Sơn cũng thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, mở ra cơ hội cho các vị trí quản lý và phát triển dự án.

Nhân viên kỹ thuật điện là vị trí nhiều doanh nghiệp muốn tìm kiếm ở Hòa Bình
Nhân viên kỹ thuật điện là vị trí nhiều doanh nghiệp muốn tìm kiếm ở Hòa Bình

4.3. Việc làm tại Mai Châu, Hòa Bình

Mai Châu nổi tiếng với du lịch sinh thái và văn hóa dân tộc. Việc làm Hòa Bình tại Mai Châu chủ yếu liên quan đến ngành du lịch và dịch vụ, bao gồm hướng dẫn viên du lịch, nhân viên lễ tân và quản lý khách sạn. Khu vực này đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ để thu hút du khách, do đó, nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực du lịch cũng ngày càng tăng. Người lao động có thể tận dụng cơ hội để phát triển sự nghiệp trong một môi trường năng động và thú vị.

4.3. Việc làm tại Cao Phong, Hòa Bình

Cao Phong nổi bật với sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao như cam và chè. Việc làm tại Cao Phong bao gồm các công việc trong nông nghiệp, chế biến thực phẩm và xuất khẩu nông sản. Nhu cầu về nhân viên kỹ thuật nông nghiệp và công nhân chế biến thực phẩm tại đây rất lớn, đặc biệt là trong mùa vụ. Với sự phát triển của các hợp tác xã và doanh nghiệp chế biến, người lao động có nhiều cơ hội để gia tăng thu nhập và phát triển nghề nghiệp.

Hòa Bình còn được nhiều người biết đến với cam Cao Phong, đây cũng là nơi có nhu cầu tuyển nhân viên kỹ thuật nông nghiệp
Hòa Bình còn được nhiều người biết đến với cam Cao Phong, đây cũng là nơi có nhu cầu tuyển nhân viên kỹ thuật nông nghiệp

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm tỉnh Hòa Bình

Trung tâm giới thiệu việc làm Hòa Bình đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối người lao động với các cơ hội việc làm tại địa phương. Tại đây, người lao động có thể tìm kiếm thông tin về các việc làm Hòa Bình phù hợp với kỹ năng và nguyện vọng của mình, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp.

  • Địa chỉ: số 570, Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình

  • Hotline: 02183.897.699 - 090.2222.879

  • Email: [email protected]

  • Website: vieclamhoabinh.com

  • Thời gian mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 - 17:00; Thứ Bảy: 8:00 - 12:00

Trung tâm giới thiệu việc làm Hòa Bình là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp
Trung tâm giới thiệu việc làm Hòa Bình là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp

Số lượng việc làm Hòa Bình ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu của dân số khoảng 870.000 người (số liệu thống kê năm 2023). Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của các ngành nghề đã tạo ra làm gia tăng tính cạnh tranh giữa người lao động. Để thành công, người lao động cần chủ động nâng cao kỹ năng và nắm bắt thông tin thị trường thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm Hòa Bình.