Trong những năm gần đây, nhu cầu tuyển dụng việc làm Phú Thọ ngày càng tăng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và bán lẻ. Với sự phát triển của các khu công nghiệp như Khu Công nghiệp Thụy Vân, Phú Hà, hay KCN Cẩm Khê, nguồn lao động luôn được săn đón, tạo ra cơ hội việc làm phong phú cho người lao động.

Những công việc phổ biến hiện nay bao gồm công nhân sản xuất, bảo vệ và nhân viên bán hàng. Ngoài ra, các việc làm logistics, dịch vụ liên quan cũng được chú trọng do nhu cầu ngày càng cao về vận chuyển và phân phối hàng hóa. Với nền kinh tế đang phát triển, Phú Thọ hiện nay không chỉ là nơi thu hút lao động phổ thông mà còn cả các lao động trình độ cao trong các lĩnh vực kỹ thuật, tài chính và kế toán.

Các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ chiếm phần lớn nhu cầu tuyển dụng việc làm Phú Thọ

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Phú Thọ

Mức lương cho các vị trí việc làm Phú Thọ có sự dao động lớn tùy thuộc vào ngành nghề và trình độ chuyên môn của người lao động. Thông thường, các công việc phổ thông tại các khu công nghiệp có mức lương từ 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng, trong khi đó các vị trí chuyên môn cao như kỹ sư, kế toán có thể đạt mức lương từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

Lao động được hưởng lương và nhiều chế độ đãi ngộ khác

3. Một số việc làm tại Phú Thọ được tìm kiếm nhiều

Thị trường lao động Phú Thọ hiện nay đang có nhu cầu tuyển dụng lớn đối với nhiều ngành nghề. Cụ thể, các vị trí như bảo vệ, kế toán, lái xe, công nhân sản xuất và các công việc phổ thông khác đang được tìm kiếm nhiều. Các khu công nghiệp tại huyện Tam Nông, Đoan Hùng và thành phố Việt Trì là những địa điểm tập trung nhiều cơ hội tìm việc làm Phú Thọ, đặc biệt là các vị trí liên quan đến sản xuất và gia công.

3.1. Việc làm bảo vệ

Việc làm bảo vệ là một trong những công việc phổ biến tại Phú Thọ, với nhu cầu tuyển dụng cao từ các khu công nghiệp, nhà máy và trung tâm thương mại. Công việc bảo vệ thường yêu cầu người lao động đảm bảo an ninh, kiểm soát ra vào và tuần tra khu vực. Tại Phú Thọ, các khu công nghiệp như Thụy Vân và Phú Hà thường xuyên tuyển dụng bảo vệ.

Kế toán là một vị trí quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Công việc này bao gồm các nhiệm vụ như ghi chép, phân loại và tổng hợp các giao dịch tài chính, lập báo cáo tài chính định kỳ, kiểm tra và đối chiếu sổ sách kế toán.

Tại Phú Thọ, nhu cầu tuyển dụng kế toán khá cao, tập trung chủ yếu tại các khu vực như thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện lân cận. Đặc biệt, các công ty sản xuất và dịch vụ luôn tìm kiếm những ứng viên kế toán có kinh nghiệm và kỹ năng tốt.

3.3. Việc làm lái xe

Với sự phát triển của hệ thống logistics, việc làm lái xe tại Phú Thọ cũng có nhiều cơ hội. Công việc này bao gồm việc điều khiển các loại xe ô tô để vận chuyển hàng hóa, hành khách hoặc phục vụ cho các mục đích khác.

Tại Phú Thọ, việc làm lái xe tập trung chủ yếu ở các khu vực có nhiều doanh nghiệp sản xuất và trung tâm logistics như thành phố Việt Trì, thị xã Cẩm Khê và các huyện lân cận. Các khu công nghiệp và các tuyến đường giao thông huyết mạch là những địa điểm thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng lái xe.

3.4. Việc làm gia công

Phú Thọ là tỉnh có nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực gia công. Các công việc này rất đa dạng, từ may mặc, điện tử đến cơ khí. Công nhân may sẽ thực hiện các công đoạn may vá, trong khi công nhân điện tử sẽ lắp ráp các linh kiện điện tử….

Các khu công nghiệp lớn như Cẩm Khê, Phú Hà thuộc tỉnh Phú Thọ thường xuyên tuyển dụng. Đặc biệt, các huyện như Tam Nông với các làng nghề truyền thống cũng mang đến nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt là trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ.

Việc làm gia công tại Phú Thọ có nhiều tiềm năng phát triển

3.5. Việc làm phổ thông

Việc làm phổ thông tại Phú Thọ chủ yếu tập trung trong các ngành sản xuất và dịch vụ. Những công việc như công nhân sản xuất, nhân viên kho và nhân viên phục vụ là những vị trí phổ biến, với mức lương ổn định và nhiều cơ hội phát triển. Các khu vực có nhu cầu tuyển dụng cao bao gồm Việt Trì, Thanh Sơn và Phù Ninh.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Phú Thọ

Cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp, nhu cầu tuyển dụng tại Phú Thọ ngày càng đa dạng, bao gồm cả các ngành công nghiệp chế biến, dịch vụ, du lịch và công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, sự quan tâm của các doanh nghiệp đến phát triển bền vững cũng tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

4.1. Việc làm Việt Trì, Phú Thọ

Việt Trì không chỉ là trung tâm công nghiệp mà còn là một đô thị phát triển năng động. Cùng với các nhà máy, xí nghiệp, thành phố này còn có nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực dịch vụ như bán hàng, tiếp thị, du lịch, ngân hàng.

Bạn có thể tìm việc làm tại các trung tâm thương mại lớn, các khu du lịch nổi tiếng, hoặc các ngân hàng, công ty tài chính. Các khu vực tập trung nhiều cơ hội việc làm bao gồm thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện lân cận.

4.2. Việc làm Thanh Ba, Phú Thọ

Với sự phát triển của các khu công nghiệp, Thanh Ba, Phú Thọ không chỉ thu hút đầu tư vào ngành chế biến thực phẩm mà còn mở rộng sang các lĩnh vực sản xuất khác như vật liệu xây dựng và cơ khí. Tại đây, người lao động có thể tham gia vào nhiều công đoạn sản xuất như sơ chế nguyên liệu, đóng gói sản phẩm, vận hành máy móc chế biến.

4.3. Việc làm Thanh Sơn, Phú Thọ

Thanh Sơn, Phú Thọ là một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn của tỉnh. Tại đây, nhu cầu tuyển dụng lao động cho các công việc như trồng trọt, chăn nuôi, thu hoạch và chế biến nông sản luôn rất cao. Các nhà máy chế biến thực phẩm cũng thường xuyên tuyển dụng công nhân vận hành máy móc, kiểm soát chất lượng sản phẩm.

4.4. Việc làm Cẩm Khê, Phú Thọ

Cẩm Khê, Phú Thọ đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp như KCN Cẩm Khê, nhu cầu tuyển dụng lao động các vị trí như công nhân sản xuất, kỹ thuật viên điện tử và kỹ sư chất lượng ngày càng tăng.

4.5. Việc làm Phù Ninh, Phú Thọ

Phù Ninh, Phú Thọ nổi tiếng với các khu công nghiệp sầm uất, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tại đây, các hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra sôi động, tạo ra nhiều cơ hội việc làm. Đặc biệt, nhu cầu tuyển dụng lớn tập trung vào các lĩnh vực như vận hành máy móc, kiểm soát chất lượng sản phẩm và quản lý kho bãi.

4.6. Việc làm Đoan Hùng, Phú Thọ

Đoan Hùng nổi tiếng với các ngành công nghiệp chế biến và sản xuất gỗ, cùng với nông nghiệp. Tại đây, các hoạt động sản xuất chủ yếu tập trung vào chế biến gỗ và nông sản. Cụ thể, công việc chế biến gỗ bao gồm các khâu như xẻ gỗ, bào nhẵn, làm đồ gỗ mỹ nghệ. Trong khi đó, ngành nông nghiệp cung cấp nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông sản.

Các khu công nghiệp, làng nghề truyền thống và các hợp tác xã tại các xã như Hùng Xuyên, Hùng Lợi, Hùng Sơn là những địa điểm tập trung nhiều cơ sở sản xuất và tuyển dụng lao động.

Các làng nghề tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương

4.7. Việc làm Bảo Lộc, Phú Thọ

Bảo Lộc và Phú Thọ đang là những điểm đến hấp dẫn cho người lao động, đặc biệt là trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm và công nghiệp nhẹ. Tại Bảo Lộc, các công việc liên quan đến trồng trọt, chế biến trà, cà phê và du lịch sinh thái rất phát triển.

Các khu công nghiệp tại Đoan Hùng, Thanh Ba và Việt Trì thường xuyên tuyển dụng các vị trí việc làm Phú Thọ như công nhân sản xuất, kỹ thuật viên và nhân viên văn phòng với mức lương cạnh tranh và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn.

4.8. Việc làm tại thị xã Phú Thọ

Thị xã Phú Thọ là trung tâm của nhiều ngành công nghiệp nhẹ và dịch vụ. Các nhà máy sản xuất đồ gia dụng, thực phẩm và may mặc luôn cần đến công nhân kỹ thuật, công nhân sản xuất.

Bên cạnh đó, các trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi và nhà hàng tại các khu vực như thành phố Việt Trì, thị trấn Hùng Lô và một số xã lân cận cũng thường xuyên tuyển dụng nhân viên bán hàng, nhân viên phục vụ và nhân viên thu ngân.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Phú Thọ

Trung tâm giới thiệu việc làm Phú Thọ luôn cập nhật những thông tin tuyển dụng mới nhất từ các doanh nghiệp. Người lao động có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin tuyển dụng việc làm Phú Thọ và ứng tuyển vào các vị trí phù hợp qua hệ thống thông tin trực tuyến hoặc trực tiếp đến trụ sở trung tâm. Mọi thông tin liên hệ đều được cập nhật thường xuyên để phục vụ tốt nhất cho người dân.

Trung Tâm Dịch vụ việc làm-GDNN Phú Thọ

Địa chỉ: số 3271 ĐL Hùng Vương, Khu 4a, TP. Việt Trì, Phú Thọ

Hotline: 0210 3813 731

Email: [email protected]

Website: http://vieclamphutho.gov.vn

Các Trung tâm giới thiệu việc làm Phú Thọ thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm

Với những tiềm năng phát triển vượt bậc, thị trường lao động đang mở ra nhiều cơ hội việc làm Phú Thọ hấp dẫn. Tuy nhiên, để thành công, người lao động cần không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của thị trường. Hi vọng với những thông tin mà nền tảng tuyển dụng job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn việc làm tại tỉnh Phú Thọ phù hợp cho bản thân!