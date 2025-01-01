Tất cả địa điểm
Việc làm tại Phú Thọ

-

Có 411 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Phú Thọ Thái Nguyên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Ninh Lạng Sơn Ninh Bình Hưng Yên Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Hà Nam Phú Thọ Thái Nguyên Hòa Bình Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Hạn nộp: 10/09/2025
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 20 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Phú Thọ Thái Nguyên Hà Giang Sơn La Đã hết hạn 0.1 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hưng Yên Hải Dương Bắc Giang Thanh Hóa Hà Nam Vĩnh Phúc Phú Thọ Nghệ An Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 04/09/2025
Phú Thọ Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Hạn nộp: 30/08/2025
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Bắc Giang Hải Phòng Hà Giang Lạng Sơn Nam Định Thái Bình Thái Nguyên Vĩnh Phúc Tuyên Quang Phú Thọ Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK
Hạn nộp: 03/08/2025
Thái Bình Phú Thọ Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KUKDONG VINA
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KUKDONG VINA làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KUKDONG VINA
Hạn nộp: 03/08/2025
Phú Thọ Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Hạn nộp: 04/08/2025
Thái Nguyên Phú Thọ Thanh Hóa Nghệ An Vĩnh Phúc Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Bắc Giang Bắc Ninh Hải Phòng Hải Dương Phú Thọ Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Phú Thọ thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 26/07/2025
Phú Thọ Bắc Ninh Quảng Ninh Nghệ An Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tasco Auto
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tasco Auto làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tasco Auto
Hạn nộp: 30/07/2025
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5 làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5
Hạn nộp: 30/06/2025
Hải Dương Phú Thọ Vĩnh Phúc Ninh Bình Thanh Hóa Bắc Giang Hà Nam Hòa Bình Thái Nguyên Nam Định Điện Biên Lai Châu Cao Bằng Bắc Kạn Bình Định Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Hải Dương Hưng Yên Bắc Giang Vĩnh Phúc Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phòng Cháy Chữa Cháy Phú Thọ
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Phòng Cháy Chữa Cháy Phú Thọ làm việc tại Phú Thọ thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phòng Cháy Chữa Cháy Phú Thọ
Hạn nộp: 30/06/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Xinglijia Vietnam Technology Limited Company
Tuyển Kế toán trưởng Xinglijia Vietnam Technology Limited Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Xinglijia Vietnam Technology Limited Company
Hạn nộp: 29/06/2025
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Trung Nguyên Franchising
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty CP Trung Nguyên Franchising
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Dương Phú Thọ Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 27/06/2025
Phú Thọ Đã hết hạn 15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Hạn nộp: 25/06/2025
Phú Thọ Yên Bái Lào Cai Vĩnh Phúc Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Buồng phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Phú Thọ thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 25/06/2025
Phú Thọ Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MDA E&C
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH MDA E&C làm việc tại Phú Thọ thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty TNHH MDA E&C
Hạn nộp: 22/06/2025
Phú Thọ Đã hết hạn 18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC VĂN
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC VĂN làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC VĂN
Hạn nộp: 18/06/2025
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công trình Viettel Phú Thọ Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Chi nhánh Công trình Viettel Phú Thọ Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 18 - 23 Triệu
Chi nhánh Công trình Viettel Phú Thọ Pro Company
Hạn nộp: 05/06/2025
Phú Thọ Đã hết hạn 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 16/06/2025
Đà Nẵng Hà Nội Hải Phòng Thái Nguyên Nghệ An Vĩnh Phúc Hải Dương Phú Thọ Bắc Ninh Quảng Ninh Bình Định Quảng Ngãi Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VNO làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VNO
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Nhất Tín Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu Nhất Tín Logistics
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VNO làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VNO
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương làm việc tại Phú Thọ thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Chi nhánh Công trình Viettel Phú Thọ Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 18 - 23 Triệu Chi nhánh Công trình Viettel Phú Thọ Pro Company
18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC VĂN làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC VĂN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH MDA E&C làm việc tại Phú Thọ thu nhập 18 - 24 Triệu Công ty TNHH MDA E&C
18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Buồng phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Phú Thọ thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH YAKULT VN
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 22 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty CP Trung Nguyên Franchising
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng Xinglijia Vietnam Technology Limited Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận Xinglijia Vietnam Technology Limited Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Phòng Cháy Chữa Cháy Phú Thọ làm việc tại Phú Thọ thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Phòng Cháy Chữa Cháy Phú Thọ
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5 làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tasco Auto làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tasco Auto
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Phú Thọ thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 7 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KUKDONG VINA làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KUKDONG VINA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Phú Thọ hiện nay

Trong những năm gần đây, nhu cầu tuyển dụng việc làm Phú Thọ ngày càng tăng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và bán lẻ. Với sự phát triển của các khu công nghiệp như Khu Công nghiệp Thụy Vân, Phú Hà, hay KCN Cẩm Khê, nguồn lao động luôn được săn đón, tạo ra cơ hội việc làm phong phú cho người lao động.

Những công việc phổ biến hiện nay bao gồm công nhân sản xuất, bảo vệnhân viên bán hàng. Ngoài ra, các việc làm logistics, dịch vụ liên quan cũng được chú trọng do nhu cầu ngày càng cao về vận chuyển và phân phối hàng hóa. Với nền kinh tế đang phát triển, Phú Thọ hiện nay không chỉ là nơi thu hút lao động phổ thông mà còn cả các lao động trình độ cao trong các lĩnh vực kỹ thuật, tài chính và kế toán.

Các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ chiếm phần lớn nhu cầu tuyển dụng việc làm Phú Thọ
Các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ chiếm phần lớn nhu cầu tuyển dụng việc làm Phú Thọ

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Phú Thọ

Mức lương cho các vị trí việc làm Phú Thọ có sự dao động lớn tùy thuộc vào ngành nghề và trình độ chuyên môn của người lao động. Thông thường, các công việc phổ thông tại các khu công nghiệp có mức lương từ 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng, trong khi đó các vị trí chuyên môn cao như kỹ sư, kế toán có thể đạt mức lương từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

Vị trí công việc

Mức lương trung bình (VNĐ/tháng)

Công nhân sản xuất

6.000.000 - 9.000.000

Kỹ thuật viên

8.000.000 - 12.000.000

Công nhân xây dựng

6.000.000 - 8.000.000

Kỹ sư xây dựng

10.000.000 - 15.000.000

Nhân viên bán hàng

5.000.000 - 7.000.000

Nhân viên nhà hàng, khách sạn

4.500.000 - 6.000.000

Việc làm IT phần mềm

8.000.000 - 15.000.000

Việc làm bảo vệ

5.500.000 - 8.000.000

Việc làm kế toán

7.000.000 - 12.000.000

Việc làm lái xe

7.000.000 - 10.000.000

Việc làm gia công

4.000.000 - 6.000.000

Việc làm phổ thông

6.500.000 - 9.000.000
Lao động được hưởng lương và nhiều chế độ đãi ngộ khác
Lao động được hưởng lương và nhiều chế độ đãi ngộ khác

3. Một số việc làm tại Phú Thọ được tìm kiếm nhiều

Thị trường lao động Phú Thọ hiện nay đang có nhu cầu tuyển dụng lớn đối với nhiều ngành nghề. Cụ thể, các vị trí như bảo vệ, kế toán, lái xe, công nhân sản xuất và các công việc phổ thông khác đang được tìm kiếm nhiều. Các khu công nghiệp tại huyện Tam Nông, Đoan Hùng và thành phố Việt Trì là những địa điểm tập trung nhiều cơ hội tìm việc làm Phú Thọ, đặc biệt là các vị trí liên quan đến sản xuất và gia công.

3.1. Việc làm bảo vệ

Việc làm bảo vệ là một trong những công việc phổ biến tại Phú Thọ, với nhu cầu tuyển dụng cao từ các khu công nghiệp, nhà máy và trung tâm thương mại. Công việc bảo vệ thường yêu cầu người lao động đảm bảo an ninh, kiểm soát ra vào và tuần tra khu vực. Tại Phú Thọ, các khu công nghiệp như Thụy Vân và Phú Hà thường xuyên tuyển dụng bảo vệ.

3.2. Việc làm kế toán

Kế toán là một vị trí quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Công việc này bao gồm các nhiệm vụ như ghi chép, phân loại và tổng hợp các giao dịch tài chính, lập báo cáo tài chính định kỳ, kiểm tra và đối chiếu sổ sách kế toán.

Tại Phú Thọ, nhu cầu tuyển dụng kế toán khá cao, tập trung chủ yếu tại các khu vực như thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện lân cận. Đặc biệt, các công ty sản xuất và dịch vụ luôn tìm kiếm những ứng viên kế toán có kinh nghiệm và kỹ năng tốt.

3.3. Việc làm lái xe

Với sự phát triển của hệ thống logistics, việc làm lái xe tại Phú Thọ cũng có nhiều cơ hội. Công việc này bao gồm việc điều khiển các loại xe ô tô để vận chuyển hàng hóa, hành khách hoặc phục vụ cho các mục đích khác.

Tại Phú Thọ, việc làm lái xe tập trung chủ yếu ở các khu vực có nhiều doanh nghiệp sản xuất và trung tâm logistics như thành phố Việt Trì, thị xã Cẩm Khê và các huyện lân cận. Các khu công nghiệp và các tuyến đường giao thông huyết mạch là những địa điểm thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng lái xe.

3.4. Việc làm gia công

Phú Thọ là tỉnh có nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực gia công. Các công việc này rất đa dạng, từ may mặc, điện tử đến cơ khí. Công nhân may sẽ thực hiện các công đoạn may vá, trong khi công nhân điện tử sẽ lắp ráp các linh kiện điện tử….

Các khu công nghiệp lớn như Cẩm Khê, Phú Hà thuộc tỉnh Phú Thọ thường xuyên tuyển dụng. Đặc biệt, các huyện như Tam Nông với các làng nghề truyền thống cũng mang đến nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt là trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ.

Việc làm gia công tại Phú Thọ có nhiều tiềm năng phát triển
Việc làm gia công tại Phú Thọ có nhiều tiềm năng phát triển

3.5. Việc làm phổ thông

Việc làm phổ thông tại Phú Thọ chủ yếu tập trung trong các ngành sản xuất và dịch vụ. Những công việc như công nhân sản xuất, nhân viên khonhân viên phục vụ là những vị trí phổ biến, với mức lương ổn định và nhiều cơ hội phát triển. Các khu vực có nhu cầu tuyển dụng cao bao gồm Việt Trì, Thanh Sơn và Phù Ninh.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Phú Thọ

Cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp, nhu cầu tuyển dụng tại Phú Thọ ngày càng đa dạng, bao gồm cả các ngành công nghiệp chế biến, dịch vụ, du lịch và công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, sự quan tâm của các doanh nghiệp đến phát triển bền vững cũng tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

4.1. Việc làm Việt Trì, Phú Thọ

Việt Trì không chỉ là trung tâm công nghiệp mà còn là một đô thị phát triển năng động. Cùng với các nhà máy, xí nghiệp, thành phố này còn có nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực dịch vụ như bán hàng, tiếp thị, du lịch, ngân hàng.

Bạn có thể tìm việc làm tại các trung tâm thương mại lớn, các khu du lịch nổi tiếng, hoặc các ngân hàng, công ty tài chính. Các khu vực tập trung nhiều cơ hội việc làm bao gồm thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện lân cận.

4.2. Việc làm Thanh Ba, Phú Thọ

Với sự phát triển của các khu công nghiệp, Thanh Ba, Phú Thọ không chỉ thu hút đầu tư vào ngành chế biến thực phẩm mà còn mở rộng sang các lĩnh vực sản xuất khác như vật liệu xây dựng và cơ khí. Tại đây, người lao động có thể tham gia vào nhiều công đoạn sản xuất như sơ chế nguyên liệu, đóng gói sản phẩm, vận hành máy móc chế biến.

4.3. Việc làm Thanh Sơn, Phú Thọ

Thanh Sơn, Phú Thọ là một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn của tỉnh. Tại đây, nhu cầu tuyển dụng lao động cho các công việc như trồng trọt, chăn nuôi, thu hoạch và chế biến nông sản luôn rất cao. Các nhà máy chế biến thực phẩm cũng thường xuyên tuyển dụng công nhân vận hành máy móc, kiểm soát chất lượng sản phẩm.

4.4. Việc làm Cẩm Khê, Phú Thọ

Cẩm Khê, Phú Thọ đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp như KCN Cẩm Khê, nhu cầu tuyển dụng lao động các vị trí như công nhân sản xuất, kỹ thuật viên điện tử và kỹ sư chất lượng ngày càng tăng.

4.5. Việc làm Phù Ninh, Phú Thọ

Phù Ninh, Phú Thọ nổi tiếng với các khu công nghiệp sầm uất, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tại đây, các hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra sôi động, tạo ra nhiều cơ hội việc làm. Đặc biệt, nhu cầu tuyển dụng lớn tập trung vào các lĩnh vực như vận hành máy móc, kiểm soát chất lượng sản phẩm và quản lý kho bãi.

4.6. Việc làm Đoan Hùng, Phú Thọ

Đoan Hùng nổi tiếng với các ngành công nghiệp chế biến và sản xuất gỗ, cùng với nông nghiệp. Tại đây, các hoạt động sản xuất chủ yếu tập trung vào chế biến gỗ và nông sản. Cụ thể, công việc chế biến gỗ bao gồm các khâu như xẻ gỗ, bào nhẵn, làm đồ gỗ mỹ nghệ. Trong khi đó, ngành nông nghiệp cung cấp nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông sản.

Các khu công nghiệp, làng nghề truyền thống và các hợp tác xã tại các xã như Hùng Xuyên, Hùng Lợi, Hùng Sơn là những địa điểm tập trung nhiều cơ sở sản xuất và tuyển dụng lao động.

Các làng nghề tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương
Các làng nghề tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương

4.7. Việc làm Bảo Lộc, Phú Thọ

Bảo Lộc và Phú Thọ đang là những điểm đến hấp dẫn cho người lao động, đặc biệt là trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm và công nghiệp nhẹ. Tại Bảo Lộc, các công việc liên quan đến trồng trọt, chế biến trà, cà phê và du lịch sinh thái rất phát triển.

Các khu công nghiệp tại Đoan Hùng, Thanh Ba và Việt Trì thường xuyên tuyển dụng các vị trí việc làm Phú Thọ như công nhân sản xuất, kỹ thuật viên và nhân viên văn phòng với mức lương cạnh tranh và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn.

4.8. Việc làm tại thị xã Phú Thọ

Thị xã Phú Thọ là trung tâm của nhiều ngành công nghiệp nhẹ và dịch vụ. Các nhà máy sản xuất đồ gia dụng, thực phẩm và may mặc luôn cần đến công nhân kỹ thuật, công nhân sản xuất.

Bên cạnh đó, các trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi và nhà hàng tại các khu vực như thành phố Việt Trì, thị trấn Hùng Lô và một số xã lân cận cũng thường xuyên tuyển dụng nhân viên bán hàng, nhân viên phục vụ và nhân viên thu ngân.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Phú Thọ

Trung tâm giới thiệu việc làm Phú Thọ luôn cập nhật những thông tin tuyển dụng mới nhất từ các doanh nghiệp. Người lao động có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin tuyển dụng việc làm Phú Thọ và ứng tuyển vào các vị trí phù hợp qua hệ thống thông tin trực tuyến hoặc trực tiếp đến trụ sở trung tâm. Mọi thông tin liên hệ đều được cập nhật thường xuyên để phục vụ tốt nhất cho người dân.

Trung Tâm Dịch vụ việc làm-GDNN Phú Thọ

  • Địa chỉ: số 3271 ĐL Hùng Vương, Khu 4a, TP. Việt Trì, Phú Thọ

  • Hotline: 0210 3813 731

  • Email: [email protected]

  • Website: http://vieclamphutho.gov.vn

Các Trung tâm giới thiệu việc làm Phú Thọ thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm
Các Trung tâm giới thiệu việc làm Phú Thọ thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm

Với những tiềm năng phát triển vượt bậc, thị trường lao động đang mở ra nhiều cơ hội việc làm Phú Thọ hấp dẫn. Tuy nhiên, để thành công, người lao động cần không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của thị trường. Hi vọng với những thông tin mà nền tảng tuyển dụng job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn việc làm tại tỉnh Phú Thọ phù hợp cho bản thân!