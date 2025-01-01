Nhu cầu tuyển dụng việc làm Bắc Ninh hiện nay có nhiều biến động, phụ thuộc vào sự phát triển của các khu công nghiệp và mở rộng của các doanh nghiệp trong khu vực. Bắc Ninh đã và đang trở thành một trong những tỉnh có nền công nghiệp phát triển mạnh ở Việt Nam với nhiều khu công nghiệp lớn như KCN Yên Phong, KCN Quế Võ và KCN Tiên Sơn. Một số ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng cao tại Bắc Ninh bao gồm:

Công nhân sản xuất.

Kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật.

Nhân viên văn phòng.

Quản lý và giám sát sản xuất.

Nhân viên bán hàng và tiếp thị.

Bắc Ninh là một trong những tỉnh có nền công nghiệp phát triển nhất hiện nay

2. Cập nhật mức lương việc làm Bắc Ninh mới nhất

Mức lương tại Bắc Ninh có thể dao động tùy thuộc vào ngành nghề, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của người lao động. Tuy nhiên, dựa trên các nguồn thông tin và xu hướng thị trường hiện nay, thu nhập trung bình tại Bắc Ninh thường nằm trong khoảng sau:

Mức lương việc làm Bắc Ninh khá cao và có nhiều phúc lợi hấp dẫn

3. Một số việc làm tại Bắc Ninh được tìm kiếm nhiều

Các vị trí tuyển dụng cụ thể có thể thay đổi theo thời điểm và tình hình kinh tế địa phương. Tuy nhiên, nhìn chung, những việc làm Bắc Ninh hiện nay thường liên quan đến ngành công nghiệp và dịch vụ. Dưới đây là một số vị trí tuyển dụng phổ biến, được tìm kiếm nhiều:

3.1. Việc làm xây dựng

Nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực xây dựng tại Bắc Ninh đang tăng do sự phát triển của hạ tầng và các khu công nghiệp trong khu vực. Các vị trí nhân lực được công ty và doanh nghiệp lớn tìm kiếm nhiều có thể kể đến như

Kỹ sư xây dựng: Thiết kế, lập kế hoạch và giám sát công trình xây dựng.

Kỹ sư kết cấu: Tính toán kết cấu công trình và làm việc với nhân sự thi công công trình.

Giám sát công trình: Quản lý ngân sách, quyền lực và tiến độ công trình.

Việc làm Kiến trúc sư: Thiết kế và phát triển các bản vẽ kiến trúc cho các công trình.

Ngoài khu vực TP. Bắc Ninh, các khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp Yên Phong, Quế Võ, Tiên Sơn là những địa điểm tuyển dụng lao động ở lĩnh vực này khá cao.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán tại Bắc Ninh khá cao, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế và công nghiệp của tỉnh đang phát triển mạnh mẽ. Các doanh nghiệp trong khu vực, từ công ty sản xuất lớn trong các khu công nghiệp đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kế toán để quản lý tài chính và hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Việc làm Bắc Ninh chuyên ngành kế toán có thể kể đến như kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán công nợ, kế toán nội bộ. Mô tả công việc cụ thể của kế toán viên:

Theo dõi và ghi chép các chi phí sản xuất, vận hành của công ty.

Phân tích và đánh giá hiệu quả chi phí, đề xuất các biện pháp tối ưu hóa chi phí.

Lập các báo cáo chi phí định kỳ.

Những nơi có nhu cầu tuyển dụng nhân lực kế toán lớn thường tập trung ở Yên Phong, Quế Võ, Tiên Sơn.

3.3. Việc làm cơ khí

Các doanh nghiệp và tập đoàn tại Bắc Ninh có nhu cầu tuyển dụng lao động việc làm cơ khí cao, đặc biệt là kỹ sư cơ khí, công nhân cơ khí, kỹ thuật viên bảo trì, quản lý sản xuất. Khu vực có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cơ khí chắc chắn phải kể đến khu công nghiệp Yên Phong, khu công nghiệp Quế Võ, khu công nghiệp Tiên Sơn. Các đầu việc chính nhân viên cơ khí, lắp ráp phải thực hiện có thể kể đến như:

Làm việc trên dây chuyền sản xuất để chế tạo, lắp ráp các thành phần cơ khí hoặc sản phẩm cuối.

Đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật để thực hiện các công đoạn chế tạo theo yêu cầu.

Kiểm tra và đánh giá chất lượng của các chi tiết cơ khí sản xuất để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật.

3.4. Việc làm tài xế, lái xe

Trong bối cảnh phát triển kinh tế cũng như thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và vận tải trong khu vực, nhu cầu tuyển dụng việc làm tài xế, lái xe tại các khu công nghiệp như Yên Phong, Quế Võ, Tiên Sơn để vận chuyển hàng hoá giữa các nhà máy, kho bãi, điểm phân phối lớn ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, nhu cầu tuyển dụng tài xế lái xe ở các khu vực trung tâm thành phố cũng được nhiều công ty chú trọng và đưa ra các phúc lợi hấp dẫn. Các công việc cụ thể:

Vận chuyển hàng hóa từ nhà máy đến các điểm bán hàng, kho hàng.

Đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn và không bị thiệt hại.

Lập kế hoạch và chọn lựa lộ trình tối ưu để đảm bảo thời gian giao nhận hàng hóa hoặc hành khách.

Lái xe để vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách từ điểm xuất phát đến điểm đích theo lộ trình đã được chỉ định.

3.5. Việc làm khu công nghiệp

Bắc Ninh là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Việt Nam. Do đó, nhu cầu tuyển dụng ở các khu công nghiệp như Yên Phong, Quế Võ, Tiên Sơn, VSIP Bắc Ninh rất đa dạng với các lĩnh vực khác nhau như điện tử, cơ khí, logistics, sản xuất và lắp ráp, dệt may, sản xuất thực phẩm, sản xuất linh kiện máy móc. Cụ thể:

Tham gia vào quá trình sản xuất hàng hóa, từ lắp ráp, kiểm tra chất lượng đến đóng gói sản phẩm.

Đảm nhiệm vai trò sửa chữa, bảo trì và vận hành máy móc sản xuất.

Quản lý và điều phối hoạt động vận chuyển, lưu kho và phân phối hàng hóa.

Thực hiện các công việc văn phòng, điều phối thông tin và hỗ trợ cho các bộ phận khác.

3.6. Việc làm tiếng Trung, tiếng Nhật

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tiếng Trung và tiếng Nhật tại Bắc Ninh rất cao do sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các công ty từ Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Trong đó, nhiều vị trí tuyển dụng yêu cầu ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Trung, tiếng Nhật như phiên dịch viên, nhân viên hành chính, nhận sự, nhân viên xuất nhập khẩu, nhân viên kinh doanh, kỹ sư - chuyên gia kỹ thuật. Mô tả công việc sử dụng tiếng Trung cụ thể:

Quản lý và điều phối các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa với thị trường Trung Quốc.

Xây dựng nội dung quảng bá bằng tiếng Trung trên các kênh truyền thông xã hội, website và các phương tiện truyền thông khác.

Liên hệ với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ cho khách hàng Trung Quốc.

Hỗ trợ phiên dịch trong các cuộc họp, hội thảo, sự kiện có sự tham gia của người Trung Quốc.

Sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp Đài Loan và Trung Quốc kéo theo việc làm tiếng Trung Bắc Ninh nâng cao

4. Khu vực có nhu tuyển dụng việc làm tại Bắc Ninh

Bắc Ninh là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Việt Nam với nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp đang hoạt động ở đa dạng các lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là thông tin chi tiết về các khu vực có nhu cầu tuyển dụng lao động cao.

4.1. Việc làm tại Quế Võ Bắc Ninh

Khu công nghiệp Quế Võ tập trung đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, lắp ráp điện tử, cơ khí, dệt may, thực phẩm và đồ uống. Nơi đây sở hữu nhiều tập đoàn lớn và uy tín như Foxconn, Canon, Hanwha Techwin cũng như nhiều doanh nghiệp sản xuất khác. Do đó, công nhân sản xuất, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện tử, nhân viên xuất khẩu, nhân viên quản lý chất lượng, tài xế được ưu tiên tuyển dụng hơn cả.

4.2. Việc làm Thuận Thành Bắc Ninh

Khu vực Thuận Thành, Bắc Ninh cũng có nhu cầu tuyển dụng cao trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhờ sự phát triển của khu vực với sự hiện diện của các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài. Bạn có thể ứng tuyển vào công việc như sản xuất và gia công, logistics, kế toán, công nghệ thông tin.

4.3. Việc làm Từ Sơn Bắc Ninh

Từ Sơn, Bắc Ninh khá gần Hà Nội và là một trong những vùng kinh tế đang phát triển, có nhu cầu tuyển dụng cao trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh tập trung lượng lớn doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các công ty điện tử, cơ khí và dệt may. Bên cạnh đó, đây là khu vực được đánh giá có mức lương và phúc lợi khá tốt so với mặt bằng chung.

4.4. Việc làm Yên Phong, Bắc Ninh

Yên Phong là một trong những khu công nghiệp thế mạnh ở lĩnh vực điện tử, sản xuất linh kiện, cơ khí, logistics tại Bắc Ninh. Các công ty lớn góp mặt tại đây có thể kể đến như Samsung, Amkor Technology, VSIP và nhiều công ty phụ trợ khác. Trong đó, nhiều vị trí thường xuyên đăng tuyển như công nhân sản xuất, kỹ sư điện tử, kỹ thuật viên bảo trì, nhân viên logistics, tài xế, phiên dịch viên tiếng Hàn/Trung/Nhật.

Bắc Ninh sở hữu nhiều khu công nghiệp lớn kéo theo nhu cầu tuyển dụng tăng cao

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Bắc Ninh

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh giữ vai trò then chốt, là cầu nối giữa người lao động và nhà tuyển dụng. Trung tâm tối ưu hóa nguồn nhân lực, rút ngắn thời gian tìm việc của người lao động, giúp họ có việc làm và thu nhập ổn định. Từ đó, người lao động có thể đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình, đồng thời giảm áp lực xã hội về nhu cầu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp.

Để tìm việc làm Bắc Ninh, bạn có thể tham khảo các thông tin về trung tâm dưới đây:

Địa chỉ: Số 33 Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh

Hotline: (0222) 3823196

Website: https://www.tuyendungbacninh.vn

Thời gian mở cửa: 7:00 - 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Thị trường việc làm Bắc Ninh đang phát triển mạnh mẽ với nhiều cơ hội trong các khu công nghiệp, đặc biệt là ngành điện tử và sản xuất. Sự hấp dẫn của mức lương cạnh tranh và phúc lợi tốt không chỉ thu hút lượng lớn nhân lực mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế địa phương. Với những tiềm năng và lợi thế sẵn có, Bắc Ninh sẽ tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho người lao động tìm kiếm việc làm và thăng tiến trong tương lai. Hi vọng với những thông tin mà job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn được việc làm tại tỉnh Bắc Ninh phù hợp!