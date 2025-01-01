Tất cả địa điểm
Công việc Nhân viên kỹ thuật

-

Có 1,692 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 28 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Còn 4 ngày để ứng tuyển 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập 9 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 20/09/2025
Cần Thơ Còn 7 ngày để ứng tuyển 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MẸ VÀ CON
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MẸ VÀ CON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MẸ VÀ CON
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Tuyển Nhân viên kỹ thuật NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Hạn nộp: 17/09/2025
Đồng Nai Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển 10.5 - 14.5 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Ezequote Viet Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Cty TNHH Ezequote Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH Ezequote Viet Nam
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hamaden Vietnam CO., LTD
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Hamaden Vietnam CO., LTD làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Hamaden Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Dương Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Thông Dụng
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Thông Dụng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 18 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Thông Dụng
Hạn nộp: 28/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 7 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Logistics Viettel
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH MTV Logistics Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty TNHH MTV Logistics Viettel
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PROWTECH INTERNATIONAL VINA
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN PROWTECH INTERNATIONAL VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PROWTECH INTERNATIONAL VINA
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Skydoor VN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Skydoor VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Skydoor VN
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN
Hạn nộp: 14/09/2025
Đà Nẵng Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Module Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Module Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Module Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT
Hạn nộp: 14/09/2025
Đà Nẵng Còn 1 ngày để ứng tuyển 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH BMAT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY TNHH BMAT
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ATG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ATG VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHẢ LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHẢ LỢI
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH MTV F-ONE GLOBAL FOODS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MTV F-ONE GLOBAL FOODS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam FAST500 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam FAST500
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM YANGLI VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM YANGLI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG VINACONTROL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG VINACONTROL
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Elentec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Elentec Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Vinhomes làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vinhomes
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAL GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAL GLOBAL
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VW TÂN THUẬN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thương Mại Nam Lê làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Nam Lê
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KÍNH VIỆT LONG làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KÍNH VIỆT LONG
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG NAM TRƯỜNG SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG NAM TRƯỜNG SƠN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO PHÚC HƯNG làm việc tại Hải Dương thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO PHÚC HƯNG
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Mascot Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty TNHH Mascot Việt Nam
20 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỆT MAY TIÊN PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỆT MAY TIÊN PHONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật công ty tnhh thương mại phát triển st audio làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu công ty tnhh thương mại phát triển st audio
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SMYOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SMYOU
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA AMETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA AMETECH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Phong Cách Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu Công Ty TNHH Phong Cách Xanh
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm

Thị trường việc làm Nhân viên kỹ thuật đang ngày càng sôi động, đặc biệt tại TP.HCM, Hà Nội, Đà NẵngCần Thơ… Doanh nghiệp đưa ra mức lương cạnh tranh từ 5.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Để đạt thu nhập cao, ứng viên cần có kiến thức chuyên môn vững vàng và khả năng học hỏi, thích ứng nhanh với công việc.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật

Nhân viên kỹ thuật là những người sở hữu chuyên môn kỹ thuật và đóng vai trò cốt lõi trong việc vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống, thiết bị máy móc của doanh nghiệp. Họ sở hữu kiến thức chuyên môn sâu rộng về những lĩnh vực như điện, cơ khí, tự động hóa và công nghệ thông tin, giúp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục và hiệu quả.

Theo thống kê, hiện nay có khoảng 45,96% nhu cầu tuyển dụng lao động trong lĩnh vực kỹ thuật yêu cầu trình độ đại học trở lên, trong khi đó, nhóm vị trí lao động kỹ thuật không có bằng cấp chiếm 16% tổng nhu cầu.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhu cầu về nhân lực kỹ thuật ngày càng tăng cao. Không chỉ trong các nhà máy, xí nghiệp mà ngay cả những công ty công nghệ, tổ chức phi chính phủ cũng cần đến đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề cao để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Đây là một ngành có quy mô tuyển dụng lớn, đặc biệt ở những thành phố lớn và khu công nghiệp, với nhu cầu nhân lực luôn tăng trưởng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho ứng viên có trình độ chuyên môn và kỹ năng phù hợp.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật đang ở mức cao và có xu hướng tăng trong những năm tới
Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật đang ở mức cao và có xu hướng tăng trong những năm tới

2. Mức lương trung bình của việc làm nhân viên kỹ thuật

Mức lương của nhân viên kỹ thuật tại Việt Nam dao động từ 5.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Thu nhập của kỹ thuật viên sẽ tùy thuộc vào ngành nghề, kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn. Chẳng hạn, với những chuyên gia giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao, mức thu nhập thường ở mức 40.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng hoặc thậm chí còn cao hơn.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm kỹ thuật

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên kỹ thuật tòa nhà

7.000.000 - 20.000.000

Nhân viên kỹ thuật thiết bị y tế

8.000.000 - 20.000.000

Nhân viên kỹ thuật sản xuất

9.000.000 - 20.000.000

Nhân viên kỹ thuật máy tính

10.000.000 - 30.000.000

Nhân viên kỹ thuật ô tô

8.000.000 - 35.000.000

Nhân viên kỹ thuật viễn thông

8.000.000 - 45.000.000

Nhân viên kỹ thuật điện, điện tử

8.000.000 - 50.000.000
Mức lương của nhân viên kỹ thuật tại Việt Nam đang có xu hướng tăng cao
Mức lương của nhân viên kỹ thuật tại Việt Nam đang có xu hướng tăng cao

3. Những việc làm nhân viên kỹ thuật phổ biến nhất

Nhân viên kỹ thuật là một phần không thể thiếu trong nhiều ngành nghề hiện nay, đảm nhận vai trò quan trọng trong việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và đảm bảo các hệ thống thiết bị hoạt động hiệu quả. Tùy vào từng lĩnh vực, yêu cầu công việc và chuyên môn của nhân viên kỹ thuật sẽ khác nhau, tuy nhiên, tất cả đều đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao và sự tỉ mỉ trong công việc.

3.1. Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật viên máy tính là những chuyên gia đảm nhận công việc liên quan đến việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống máy tính. Công việc của nhân viên kỹ thuật máy tính không chỉ bao gồm việc xử lý phần cứng mà còn liên quan đến phần mềm và mạng máy tính.

Kỹ thuật viên IT phải đảm bảo máy tính và mọi thiết bị công nghệ trong công ty hoạt động ổn định, hỗ trợ xử lý sự cố và cài đặt ứng dụng phần mềm cần thiết. Họ cũng có thể tham gia bảo trì các thiết bị văn phòng như máy in và hệ thống mạng, giúp tối ưu hóa hoạt động của toàn bộ hệ thống công nghệ trong tổ chức.

3.2. Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật tòa nhà

Nhân viên kỹ thuật tòa nhà đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành và bảo dưỡng hệ thống cơ điện của những công trình như khách sạn, chung cư hoặc các tòa nhà văn phòng. Vị trí này cần thực hiện bảo trì thiết bị hệ thống điện, cấp nước, điều hòa không khí và phòng cháy chữa cháy để đảm bảo mọi hoạt động của tòa nhà diễn ra suôn sẻ và an toàn.

Ngoài ra, nhân viên kỹ thuật tòa nhà còn xử lý những sự cố bất ngờ như mất điện, hỏng hệ thống nước hoặc thiết bị HVAC. Kỹ thuật viên tòa nhà cần có kiến thức vững về xây dựng và cơ điện, và đôi khi là việc phối hợp với những bên cung cấp dịch vụ bên ngoài để duy trì hoạt động liên tục của công trình.

3.3. Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật ô tô

Nhân viên kỹ thuật ô tô thực hiện công việc lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện ô tô. Họ cần sử dụng kiến thức cơ khí để kiểm tra, phát hiện và khắc phục sự cố về động cơ, hệ thống truyền động và những bộ phận khác của ô tô.

Việc làm Nhân viên kỹ thuật ô tô còn bao gồm vai trò tham gia vào công tác bảo hành và tư vấn cho khách hàng về cách sử dụng và bảo dưỡng xe. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và khả năng làm việc dưới áp lực, vì họ phải đảm bảo rằng các phương tiện luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất, giúp tăng cường sự an toàn và hiệu quả khi sử dụng phương tiện giao thông.

Kỹ thuật viên ô tô cần có kiến thức chuyên môn về cơ khí, điện tử ô tô, khả năng sử dụng các dụng cụ chuyên dụng
Kỹ thuật viên ô tô cần có kiến thức chuyên môn về cơ khí, điện tử ô tô, khả năng sử dụng các dụng cụ chuyên dụng

3.5. Tuyển nhân viên kỹ thuật viễn thông

Nhân viên kỹ thuật viễn thông đóng vai trò chủ chốt trong việc lắp đặt, vận hành và bảo trì các hệ thống mạng viễn thông, thiết bị truyền dẫn, nhằm đảm bảo mạng lưới liên lạc được thông suốt. Vị trí này cần ứng viên có kiến thức vững về công nghệ mạng, thiết bị điện tử và viễn thông, đồng thời đòi hỏi khả năng giải quyết vấn đề khi hệ thống gặp sự cố.Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin và viễn thông tại Việt Nam, cơ hội việc làm Nhân viên kỹ thuật viễn thông ngày càng trở nên rộng mở.

3.6. Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật sản xuất

Nhân viên kỹ thuật sản xuất chịu trách nhiệm vận hành và duy trì dây chuyền sản xuất, đảm bảo các thiết bị hoạt động hiệu quả, không gặp sự cố trong quá trình sản xuất. Đây là vị trí sẽ phân tích hiệu suất sản phẩm, phát hiện lỗi và khắc phục sự cố nhanh chóng, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao trong từng giai đoạn sản xuất.

Bên cạnh đó, nhân viên kỹ thuật sản xuất cũng tham gia vào việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho công nhân và đảm bảo an toàn lao động trong môi trường sản xuất.

3.7. Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật thiết bị y tế

Kỹ sư thiết bị y tế làm việc trong các cơ sở y tế, bệnh viện và phòng khám, chịu trách nhiệm lắp đặt, kiểm tra và bảo trì thiết bị y tế. Công việc của những nhân viên này bao gồm đảm bảo thiết bị hoạt động chính xác, an toàn, hỗ trợ bác sĩ trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh.

Những kỹ sư thiết bị y tế còn tham gia vào nghiên cứu và phát triển thiết bị y tế tiên tiến, đóng góp vào sự phát triển của ngành y tế. Để làm tốt công việc này, họ cần có chuyên môn cao và hiểu biết sâu về các thiết bị y tế.

Nhân viên kỹ thuật thiết bị y tế cần đảm bảo độ chính xác và an toàn của thiết bị khi đưa vào sử dụng
Nhân viên kỹ thuật thiết bị y tế cần đảm bảo độ chính xác và an toàn của thiết bị khi đưa vào sử dụng

3.8. Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật viên xét nghiệm

Kỹ thuật viên xét nghiệm làm việc trong phòng xét nghiệm, có nhiệm vụ thu thập và xử lý mẫu vật, thực hiện xét nghiệm để hỗ trợ công tác chẩn đoán bệnh. Công việc này đòi hỏi ứng viên có kỹ năng sử dụng máy móc, thiết bị xét nghiệm và đảm bảo kết quả chính xác cho bác sĩ.

Bên cạnh đó, việc làm Nhân viên kỹ thuật xét nghiệm còn có đặc thù là phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về bảo mật thông tin và an toàn trong quá trình làm việc, nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn và không có sai sót trong kết quả xét nghiệm.

3.9. Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật điện, điện tử

Nhân viên kỹ thuật điện, điện tử là những người giám sát và vận hành hệ thống thiết bị điện tử, từ thiết bị kiểm tra đến những hệ thống điện năng. Vị trí này sẽ đảm nhiệm việc kiểm tra, bảo trì và sửa chữa các thiết bị, đồng thời theo dõi hiệu suất hoạt động của hệ thống điện.

Kỹ thuật viên điện, điện tử cần nắm vững cách sử dụng công cụ đo lường, đồng thời có khả năng phân tích và giải quyết sự cố nhanh chóng, đảm bảo mọi thiết bị hoạt động trơn tru và hiệu quả.

Nhân viên kỹ thuật điện, điện tử đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn của các hệ thống này
Nhân viên kỹ thuật điện, điện tử đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn của các hệ thống này

4. Một số công ty, doanh nghiệp tuyển nhân viên kỹ thuật

Thị trường việc làm cho kỹ thuật viên đang ngày càng mở rộng, đặc biệt là tại các tập đoàn công nghệ lớn như VNPT, Viettel, FPT và Samsung. Những doanh nghiệp này mang đến cơ hội nhận mức lương cạnh tranh và môi trường làm việc chuyên nghiệp, cùng khả năng phát triển bản thân và nhiều phúc lợi hấp dẫn cho ứng viên.

4.1. Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật VNPT

VNPT là một trong những tên tuổi lớn trong ngành viễn thông tại Việt Nam, đã có hơn 70 năm phát triển trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông và CNTT. Công ty này tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật với yêu cầu cao về kiến thức chuyên môn, đặc biệt là về điện tử viễn thông và hệ thống mạng.

Ứng viên cần có khả năng giám sát và vận hành thiết bị hạ tầng viễn thông, từ cáp quang đến các thiết bị vô tuyến. Thông thường VNPT ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, đồng thời cần có kỹ năng làm việc nhóm, phân tích và báo cáo tốt, cùng khả năng làm việc dưới áp lực cao.

4.2. Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật Viettel

Viettel, được thành lập từ năm 1989, là một trong những tập đoàn viễn thông hàng đầu tại Việt Nam. Với mục tiêu cung cấp dịch vụ viễn thông hiện đại, Viettel tìm kiếm nhân viên kỹ thuật có kiến thức vững về hệ thống điện, điều hòa và các thiết bị cơ điện.

Những nhân viên kỹ thuật Viettel sẽ chịu trách nhiệm giám sát tình trạng hoạt động của hệ thống điện, điều hòa và hỗ trợ xử lý sự cố. Công ty cũng yêu cầu ứng viên có kiến thức về vận hành khai thác hạ tầng cơ điện và khả năng làm việc theo ca, đặc biệt là những công việc liên quan đến bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện.

Ứng viên kỹ thuật Viettel cần có kiến thức vững chắc về điện, điện tử và các hệ thống hạ tầng
Ứng viên kỹ thuật Viettel cần có kiến thức vững chắc về điện, điện tử và các hệ thống hạ tầng

4.3. Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật FPT

FPT, một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam, đã có hơn 35 năm phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Công ty tuyển dụng nhân viên kỹ thuật để triển khai, lắp đặt và bảo trì dịch vụ viễn thông như đường truyền internet và truyền hình.

Để ứng tuyển vào vị việc làm Nhân viên kỹ thuật FPT ứng viên cần có kiến thức về mạng viễn thông, máy tính và các thiết bị điện tử. FPT cũng ưu tiên những ứng viên có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhạy trong việc xử lý tình huống và có thể làm việc độc lập. Song song với đó, công ty này cũng chú trọng đào tạo nhân viên nâng cao chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.

4.4. Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật Samsung

Samsung là một tập đoàn điện tử toàn cầu, luôn tìm kiếm nhân viên kỹ thuật để đảm bảo chất lượng dịch vụ sửa chữa và bảo hành thiết bị điện tử. Với hơn 50 năm hoạt động, Samsung yêu cầu ứng viên có kỹ năng chuyên môn vững vàng về điện tử, sửa chữa thiết bị di động và điện lạnh.

Nhân viên kỹ thuật Samsung sẽ thực hiện một số công việc như sửa chữa điện thoại, thay thế linh kiện và báo cáo tình trạng sản phẩm. Đặc biệt, Samsung chú trọng tuyển dụng những ứng viên có tinh thần học hỏi và đáp ứng yêu cầu làm việc theo quy trình của hãng. Ngoài ra, các ứng viên cần có khả năng làm việc nhóm tốt và chịu được áp lực công việc cao.

Samsung luôn cần những kỹ thuật viên có tay nghề cao
Samsung luôn cần những kỹ thuật viên có tay nghề cao

5. Hình thức tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật nhiều

Ngoài công việc full-time, còn có nhiều cơ hội tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật theo các hình thức part-time, thực tập không yêu cầu kinh nghiệm,... giúp ứng viên linh hoạt lựa chọn thời gian làm việc phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình.

5.1. Tuyển dụng việc làm kỹ thuật Part-time

Việc làm nhân viên kỹ thuật part-time đang trở thành xu hướng phổ biến, đặc biệt trong một số ngành như công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử và cơ khí. Những công ty startup, trung tâm nghiên cứu và phát triển thường tìm kiếm nhân viên kỹ thuật làm part-time để giảm chi phí nhân sự trong khi vẫn duy trì được hiệu quả công việc.

Công việc part-time cho phép nhân viên có thể làm việc với thời gian linh động, tuy nhiên, mức lương thường thấp hơn so với công việc full-time.

5.2. Tuyển dụng việc làm kỹ thuật Full-time

Vị trí việc làm nhân viên kỹ thuật full-time thường yêu cầu ứng viên có trình độ chuyên môn cao và cam kết lâu dài với công ty. Một số ngành như công nghệ thông tin, cơ khí, điện tử và xây dựng đang tuyển dụng rất nhiều nhân viên kỹ thuật full-time, với mức lương ổn định và đầy đủ phúc lợi.

Theo khảo sát nhanh, những công ty lớn, doanh nghiệp sản xuất hoặc các khu công nghiệp là những nơi có nhu cầu tuyển dụng cao, đồng thời yêu cầu nhân viên kỹ thuật có khả năng làm việc độc lập và xử lý sự cố nhanh chóng.

5.3. Việc làm kỹ thuật yêu cầu kinh nghiệm

Phần lớn doanh nghiệp sẽ ưu tiên tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm làm việc thực tế để đảm bảo chất lượng công việc và rút ngắn thời gian đào tạo. Chẳng hạn, nếu đã có ít nhất vài năm kinh nghiệm trong ngành, bạn có thể được giao những nhiệm vụ phức tạp và chịu trách nhiệm giám sát quy trình kỹ thuật.

Do đặc thù công việc, những công ty trong ngành sản xuất, công nghệ cao, dịch vụ kỹ thuật và các lĩnh vực có yêu cầu cao về kỹ thuật chuyên môn như dầu khí, năng lượng, xây dựng,... thường tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật có kinh nghiệm để đảm bảo hiệu quả công việc. Vị trí này đòi hỏi ứng viên có kỹ năng giải quyết vấn đề, kiểm tra và bảo trì hệ thống thiết bị, máy móc, đồng thời có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

5.4. Việc làm kỹ thuật không yêu cầu kinh nghiệm

Với những người mới bắt đầu, có khá nhiều cơ hội việc làm kỹ thuật không yêu cầu kinh nghiệm. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ, công ty khởi nghiệp hoặc một số ngành như bảo trì thiết bị điện tử, IT support thường sẵn sàng tuyển dụng nhân viên kỹ thuật mà không yêu cầu kinh nghiệm.

Tuy nhiên, ứng viên cần có nền tảng kiến thức vững về công nghệ và các kỹ năng cơ bản, cùng với sự học hỏi nhanh chóng trong công việc thực tế.

Nhiều doanh nghiệp có chính sách thu hút và giữ chân nhân tài, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động
Nhiều doanh nghiệp có chính sách thu hút và giữ chân nhân tài, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động

6. Khu vực tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật nhiều nhất

Hiện nay, những thành phố trung tâm như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và một số tỉnh thành như Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Ninh luôn là những nơi dẫn đầu về số lượng tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp và dịch vụ tại đây.

6.1. Tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật TP.HCM

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật tại TP.HCM rất cao, đặc biệt trong các ngành công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, điện tử và dầu khí... Trong đó, những khu công nghiệp, khu chế xuất tại Quận 7, Quận 9, Quận Thủ Đức, cùng một số công ty lớn tại trung tâm thành phố có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật liên tục, lên tới hàng nghìn vị trí mỗi tháng.

Đáng chú ý, mức lương cho nhân viên kỹ thuật tại TP.HCM cũng rất cạnh tranh, có thể cao hơn so với mức trung bình cả nước.

6.2. Tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật Hà Nội

Hà Nội là một trong những địa phương có nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật cao nhất, đặc biệt trong những lĩnh vực công nghệ, điện tử, cơ khí, xây dựng,... Qua khảo sát, một số quận như Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng và Thanh Xuân là những khu vực có nhiều công ty và doanh nghiệp hoạt động nên luôn cần tuyển dụng nhân viên kỹ thuật để hỗ trợ quá trình sản xuất và phát triển.

Thu nhập của viên kỹ thuật tại Hà Nội thường khá cạnh tranh, cùng với đó là những chế độ đãi ngộ tương xứng.

6.3. Tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật Cần Thơ

Những năm gần đây, nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật trong ngành nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm và logistics,... tại Cần Thơ có xu hướng tăng mạnh. Nổi bật nhất phải kể đến các quận như Ninh Kiều, Cái Răng và Bàu Cát hay tại khu công nghiệp Trà Nóc và Cảng Cần Thơ. Đây là những khu vực thường xuyên tuyển dụng rất nhiều vị trí kỹ thuật viên, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện.

Cơ hội việc làm nhân viên kỹ thuật tại Cần Thơ ngày càng mở rộng
Cơ hội việc làm nhân viên kỹ thuật tại Cần Thơ ngày càng mở rộng

6.4. Tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật Đà Nẵng

Với vị trí chiến lược phát triển kinh tế miền Trung, Đà Nẵng thường xuyên có có nhu cầu lớn trong việc tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật cho nhóm ngành công nghệ, du lịch, xây dựng và sản xuất. Tại khu công nghiệp như KCN Hòa Khánh và khu công nghệ cao Đà Nẵng luôn có hàng trăm vị trí việc làm Nhân viên kỹ thuật được tuyển mới mỗi tháng.

6.5. Tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật Thanh Hóa

Thanh Hóa là một trong những tỉnh đang phát triển mạnh mẽ về công nghiệp và xây dựng, có nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật khá cao cho các ngành điện, cơ khí và chế biến sản phẩm. Điểm nóng tuyển dụng nằm ở những khu công nghiệp ở huyện Hoằng Hóa, Đông Sơn và TP. Thanh Hóa. Nếu có nhu cầu tìm việc làm tại Thanh Hóa, bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để cập nhật các bản tin mới nhất.

6.6. Tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật Hải Phòng

Là trung tâm công nghiệp lớn phía Bắc, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Hải Phòng cho vị trí nhân viên kỹ thuật đặc biệt mạnh mẽ trong nhóm ngành cảng biển, đóng tàu, điện tử và công nghệ thông tin...

Những khu công nghiệp lớn tại An Dương, Hải An và quận Dương Kinh được xem là khu vực lý tưởng cho ứng viên tìm việc làm Nhân viên kỹ thuật với thu nhập cạnh tranh, chế độ đãi ngộ tốt.

6.7. Tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật Bắc Ninh

Nổi bật với các khu công nghiệp như KCN Đại Đồng, Quế Võ và Yên Phong, nhu tuyển dụng việc làm Bắc Ninh cho vị trí nhân viên kỹ thuật lớn nhất miền Bắc. Trong đó, những lĩnh vực điện tử, sản xuất linh kiện và cơ khí chính xác chiếm số lượng lớn vị trí việc làm Nhân viên kỹ thuật tại Bắc Ninh.

Đáng chú ý, những vị trí cấp quản lý tại đây có thể đạt mức thu nhập lên tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng, không hề thua kém nhân viên tại những thành phố lớn.

Bắc Ninh đang thu hút một lượng lớn lao động kỹ thuật
Bắc Ninh đang thu hút một lượng lớn lao động kỹ thuật

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm kỹ thuật

Do yêu cầu công việc ngày càng cao, nhà tuyển dụng việc làm Nhân viên kỹ thuật mong muốn ứng viên có kiến thức vững vàng, khả năng làm việc nhóm, cùng một số kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy logic. Bên cạnh đó, việc cập nhật xu hướng công nghệ mới và khả năng làm việc dưới áp lực là những yếu tố quan trọng giúp ứng viên thành công trong nghề này.

  • Trình độ chuyên môn tốt: Ứng viên cần có bằng cấp liên quan đến ngành kỹ thuật, cùng với đó là kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực mình ứng tuyển. Việc nắm vững các nguyên lý, quy trình kỹ thuật là điều kiện tiên quyết để giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.

  • Kỹ năng thực hành thành thạo: Bên cạnh kiến thức lý thuyết, khả năng vận dụng các kỹ năng thực hành cũng rất quan trọng. Việc sử dụng thành thạo các loại máy móc, thiết bị, phần mềm chuyên dụng là yêu cầu không thể thiếu đối với một nhân viên kỹ thuật.

  • Tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề: Trong môi trường làm việc đòi hỏi sự chính xác cao, kỹ năng tư duy logic và khả năng phân tích, giải quyết vấn đề là những yếu tố giúp nhân viên kỹ thuật đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả.

  • Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp: Việc làm kỹ thuật thường yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong nhóm. Vì vậy, khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả là một lợi thế lớn.

  • Khả năng thích ứng với công nghệ mới: Công nghệ không ngừng phát triển, đòi hỏi nhân viên kỹ thuật phải không ngừng học hỏi và cập nhật kiến thức để đáp ứng yêu cầu của công việc.

  • Cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc: Đảm bảo không có sai sót gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

  • Khả năng làm việc dưới áp lực: Có thể làm việc ngoài trời hoặc di chuyển nhiều khi cần thiết.

  • Tiếng Anh chuyên ngành là một lợi thế: Vì một số tài liệu kỹ thuật và giao tiếp công việc có thể sử dụng tiếng Anh.

Lưu ý: Đây chỉ là những yêu cầu chung cho việc làm Nhân viên kỹ thuật, tùy thuộc vào đặc thù từng ngành nghề mà nhà tuyển dụng sẽ có yêu cầu cụ thể hơn.

Ứng viên việc làm Nhân viên kỹ thuật cần trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phẩm chất cá nhân
Ứng viên việc làm Nhân viên kỹ thuật cần trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phẩm chất cá nhân

Thị trường việc làm kỹ thuật hiện nay đang có nhiều tín hiệu tích cực. Sự phát triển của công nghệ 4.0, sự gia tăng của các doanh nghiệp khởi nghiệp đã tạo ra nhiều nhu cầu về nhân lực kỹ thuật, cùng với thu nhập hấp dẫn từ 5.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, để thành công trong lĩnh vực này, ứng viên cần không ngừng học hỏi và nâng cao năng lực chuyên môn của mình.