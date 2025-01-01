Công việc Nhân viên kỹ thuật

Thị trường việc làm Nhân viên kỹ thuật đang ngày càng sôi động, đặc biệt tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ… Doanh nghiệp đưa ra mức lương cạnh tranh từ 5.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Để đạt thu nhập cao, ứng viên cần có kiến thức chuyên môn vững vàng và khả năng học hỏi, thích ứng nhanh với công việc.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật

Nhân viên kỹ thuật là những người sở hữu chuyên môn kỹ thuật và đóng vai trò cốt lõi trong việc vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống, thiết bị máy móc của doanh nghiệp. Họ sở hữu kiến thức chuyên môn sâu rộng về những lĩnh vực như điện, cơ khí, tự động hóa và công nghệ thông tin, giúp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục và hiệu quả.

Theo thống kê, hiện nay có khoảng 45,96% nhu cầu tuyển dụng lao động trong lĩnh vực kỹ thuật yêu cầu trình độ đại học trở lên, trong khi đó, nhóm vị trí lao động kỹ thuật không có bằng cấp chiếm 16% tổng nhu cầu.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhu cầu về nhân lực kỹ thuật ngày càng tăng cao. Không chỉ trong các nhà máy, xí nghiệp mà ngay cả những công ty công nghệ, tổ chức phi chính phủ cũng cần đến đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề cao để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Đây là một ngành có quy mô tuyển dụng lớn, đặc biệt ở những thành phố lớn và khu công nghiệp, với nhu cầu nhân lực luôn tăng trưởng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho ứng viên có trình độ chuyên môn và kỹ năng phù hợp.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật đang ở mức cao và có xu hướng tăng trong những năm tới 2. Mức lương trung bình của việc làm nhân viên kỹ thuật Mức lương của nhân viên kỹ thuật tại Việt Nam dao động từ 5.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Thu nhập của kỹ thuật viên sẽ tùy thuộc vào ngành nghề, kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn. Chẳng hạn, với những chuyên gia giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao, mức thu nhập thường ở mức 40.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng hoặc thậm chí còn cao hơn. Mức lương theo cấp bậc Việc làm kỹ thuật Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên kỹ thuật tòa nhà 7.000.000 - 20.000.000 Nhân viên kỹ thuật thiết bị y tế 8.000.000 - 20.000.000 Nhân viên kỹ thuật sản xuất 9.000.000 - 20.000.000 Nhân viên kỹ thuật máy tính 10.000.000 - 30.000.000 Nhân viên kỹ thuật ô tô 8.000.000 - 35.000.000 Nhân viên kỹ thuật viễn thông 8.000.000 - 45.000.000 Nhân viên kỹ thuật điện, điện tử 8.000.000 - 50.000.000