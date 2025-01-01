Theo đánh giá của các chuyên gia, tìm việc làm Thừa Thiên Huế sẽ càng trở nên cạnh tranh hơn do nhu cầu tìm kiếm nguồn lao động có chất lượng cao tăng lên. Vậy làm thế nào để chinh phục người lao động tại đây?

Đánh giá thị trường lao động tại Thừa Thiên Huế

Muốn tìm việc làm Thừa Thiên Huế hiệu quả, cần nghiên cứu kỹ nhu cầu tuyển dụng và xu hướng việc làm tại Thừa Thiên Huế.

Nhu cầu tuyển dụng Thừa Thiên Huế

Từ cuối năm 2023 trở lại đây nhu cầu tuyển dụng tại Thừa Thiên Huế có xu hướng tăng dần theo thời gian.

Cụ thể, trong quý I năm 2024, nhu cầu tuyển dụng việc làm trong nước là 5.268 vị trí, tăng 1.112 vị trí so với quý IV năm 2023, trong đó tập trung vào 1 số ngành tiêu biểu như sau:

Dệt may: 1957 vị trí

Du lịch: 532 vị trí

Sản xuất, chế tạo chế biến: 1232 vị trí

Dịch vụ và ngành khác: 1547 vị trí

Còn nhu cầu tuyển dụng việc làm ngoài nước là 2.583 vị trí, chủ yếu làm việc tại Nhật Bản và Đài Loan với rất nhiều lĩnh vực đa dạng như hộ lý, sơn kim loại, nông nghiệp, cơ khí…

Theo đánh giá từ phía lãnh đạo tỉnh, nhu cầu tuyển dụng tại Thừa Thiên Huế còn có khả năng tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới, bởi đây là thời điểm các doanh nghiệp bắt đầu triển khai kế hoạch kinh doanh, sản xuất cho năm mới.

Trong năm 2024, toàn tỉnh đặt ra kế hoạch giải quyết vấn đề việc làm cho 17.000 lao động, trong đó số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 2.050 người, đồng thời nâng cao tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đến 72,5%.

Những ngành được dự đoán là cần nguồn nhân lực dồi dào vẫn là những ngành đang có nhu cầu tuyển dụng cao trong quý I, đặc biệt là dệt may và sản xuất công nghiệp.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Thừa Thiên Huế có xu hướng tăng

Nhu cầu tìm việc làm Thừa Thiên Huế

Nhu cầu tuyển dụng ổn định, có chiều hướng tăng với nhiều cơ hội hấp dẫn thúc đẩy người lao động có tìm việc làm tại Thừa Thiên Huế.

Trung tâm dịch vụ và việc làm Thừa Thiên Huế, Sở Lao động - Thương binh và xã hội Thừa Thiên Huế đã công bố số liệu về lao động trong năm 2023. Theo đó, năm vừa qua toàn tỉnh có 17.034 người lao động có việc làm, số lao động làm việc ở nước ngoài là 2.325 người. Tỷ lệ hồ nghèo đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước đó (giảm 4.195 hộ).

Người lao động tập trung bám sát với nhu cầu tuyển dụng của người sử dụng lao động, tập trung chủ yếu vào các ngành sản xuất, công nghiệp, may mặc và dịch vụ.

Rất nhiều bạn trẻ hiện nay có mong muốn tìm việc làm Thừa Thiên Huế để phát triển sự nghiệp tại quê nhà

Mức lương của việc làm Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế giải quyết việc là hiệu quả cho người lao động, từ đó góp phần nâng cao mức thu nhập và đời sống của người dân. Đây là một trong những dấu hiệu tích cực, góp phần giúp thu hút nhiều người tìm việc làm Thừa Thiên Huế và mong muốn gắn bó lâu dài tại đây.

Mức lương nhân viên tại Thừa Thiên Huế

Theo báo cáo từ Trung tâm dịch vụ việc làm, mức lương của người lao động tại Huế có sự phân cấp rõ ràng dựa vào vị trí, kinh nghiệm làm việc và trình độ nghề nghiệp.

Đối với các trường hợp làm việc trong nước:

Mức lương của người lao động có trình độ Đại học: Dao động từ 5 - 13 triệu đồng/tháng.

Mức lương của người lao động có trình độ Cao đẳng, Trung cấp : Dao động từ 4,5 - 11 triệu đồng/tháng.

Mức lương của người lao động phổ thông, sơ cấp nghề: Dao động từ 3,5 - 9 triệu đồng/tháng.

Đối với người lao động làm việc tại nước ngoài, mức thu nhập thường cao hơn, dao động từ 18,5 - 40 triệu đồng/tháng, tuy nhiên đi kèm với đó là chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại quốc gia đó.

Việc làm ở Huế hứa hẹn mang đến cho người dân nguồn thu nhập ổn định

Trên đây chỉ là mức thu nhập cơ bản của người lao động tại Thừa Thiên Huế, mức lương của từng ngành, vị trí công việc có thể cao hoặc thấp hơn, cụ thể:

Đơn vị: VND/tháng/người

Tên công việc Mức lương Công nhân 4.500.000 - 6.500.000 Nhân viên kinh doanh 11.900.000 - 13.000.000 Nhân viên hành chính văn phòng 8.600.000 - 10.600.000 Nhân viên bán hàng 6.400.000 - 9.400.000 Kỹ sư cấp thoát nước 11.300.000 - 13.300.000 Trợ giảng 7.300.000 - 9.300.000 Kỹ sư tự động hóa 14.100.000 - 16.100.000

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức lương tại Thừa Thiên Huế

Có thể thấy mức lương tại Thừa Thiên Huế vô cùng đa dạng, mỗi công việc vị trí sẽ có khung thu nhập khác nhau. Điều này vô cùng dễ hiểu bởi mức lương việc làm Thừa Thiên Huế chịu sự ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, cụ thể:

Quy định của pháp luật về chính sách tiền lương tại Thừa Thiên Huế , ví dụ như khung lương, mức lương tối thiểu vùng…

Nhu cầu và tình hình của thị trường lao động : Thị trường càng tốt và có nhiều triển vọng thì mức lương của người lao động càng cao.

Tính chất và loại hình công việc : Mỗi công việc sẽ có mức lương và khoảng lương khác nhau, công việc càng phức tạp và đòi hỏi trách nhiệm càng cao thì mức lương trả cho người lao động càng cao.

Trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc : Như đã phân tích ở trên thì hiện nay mức lương tại Thừa Thiên Huế chủ yếu được phân loại dựa trên trình độ học vấn và kinh nghiệm, trình độ và kinh nghiệm càng cao thì thu nhập càng cao.

Tình hình tài chính của công ty: Công ty làm ăn có lợi nhuận thì người lao động càng có cơ hội nhận được thu nhập cao.

Mức lương việc làm Huế phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố

Việc làm tại Huế không bằng cấp

Dù Thừa Thiên Huế chủ trương nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhưng tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều lao động chưa qua đào tạo và không có kinh nghiệm.

Tuy nhiên bạn không cần quá lo lắng vì có rất nhiều việc làm Thừa Thiên Huế không yêu cầu bằng cấp, phù hợp với rất nhiều đối tượng, độ tuổi, có thể kể đến như:

Công nhân sản xuất làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp ở khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Thợ học việc

Thợ sửa xe

Lái xe đào, xe xúc lật

Nhân viên buồng phòng

Việc làm Nhân viên lễ tân, tiền sảnh

Bảo vệ

Giúp việc gia đình

Việc làm Nhân viên kho

Công nhân nông nghiệp

Thợ sơn ô tô

Nhân viên lắp ráp linh kiện điện tử

…

Nhìn chung, những công việc này thuộc nhóm công việc phổ thông, yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp không quá phức tạp. Dù vậy chúng lại chiếm số lượng không nhỏ trong danh sách việc làm Thừa Thiên Huế.

Nhóm công việc dành cho nhân viên sản xuất, lắp ráp… chủ yếu tập trung tại các khu, cụm công nghiệp nơi có hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển. Nhóm công việc như bảo vệ, người giúp việc phân bổ rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

Các vị trí này thường được tuyển dụng thường xuyên, nhu cầu tuyển dụng lớn nên người lao động hoàn toàn có thể yên tâm.

Việc làm Thừa Thiên Huế có sự đa dạng về lĩnh vực và vị trí

Việc làm cho người lớn tuổi tại Huế

Bên cạnh nhóm việc làm không cần bằng cấp, người dân cũng cực kỳ quan tâm đến nhóm việc làm dành cho người lớn tuổi.

Dưới đây là một số việc làm mà người lớn tuổi có thể thực hiện tại Huế:

Giúp việc theo giờ

Việc làm gia công sản phẩm tại nhà

Nấu ăn cho các công ty, doanh nghiệp

Việc làm bảo vệ

Việc làm bảo mẫu

Việc làm tạp vụ cho doanh nghiệp, nhà hàng

Giao hàng tự do

Việc làm thủ công tại làng nghề truyền thống

Việc làm nông nghiệp

…

Về cơ bản đây cũng là việc làm lao động phổ thông, không yêu cầu về bằng cấp và trình độ. Tuy nhiên số lượng những việc làm này không quá nhiều, không phải lúc nào cũng được tuyển dụng thường xuyên.

Nhiều người lớn tuổi vẫn có mong muốn tìm việc làm ở Huế

Yêu cầu của các nhà tuyển dụng tại Thừa Thiên Huế

Người lao động nếu nắm bắt được yêu cầu của nhà tuyển dụng sẽ thuận lợi hơn trong quá trình tìm việc làm Thừa Thiên Huế, nâng cao khả năng trúng tuyển. Vậy hiện nay nhà tuyển dụng yêu cầu gì ở người lao động?

Yêu cầu về kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn

Đây là yêu cầu cơ bản mà hầu như nhà tuyển dụng nào cũng đặt ra đối với người lao động, đặc biệt là trong những năm gần đây khi tỷ lệ và nhu cầu tuyển dụng lao động chất lượng cao ngày một tăng lên.

Chỉ trừ một số công việc lao động phổ thông, người lao động mới không cần đáp ứng yêu cầu này. Do đó, khi chuẩn bị ứng tuyển việc làm Thừa Thiên Huế, bạn nên tìm hiểu thật kỹ yêu cầu về kinh nghiệm, cũng như kiến thức chuyên môn để chắc chắn mình có thể đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp.

Yêu cầu ngoại ngữ

Dù không hoàn toàn là yêu cầu bắt buộc nhưng nhiều nhà tuyển dụng hiện nay đặc biệt quan tâm đến khả năng ngoại ngữ của ứng viên.

Thông thường ngoại ngữ cơ bản và phổ biến nhất được nhiều nhà tuyển dụng quan tâm là tiếng Anh với kỹ năng giao tiếp, đọc viết cơ bản. Ngoài ra tùy thuộc vào ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mà yêu cầu về ngoại ngữ có thể thay đổi linh hoạt.

Do đó, nếu ứng viên có thể trau dồi khả năng ngoại ngữ thì sẽ là điểm cộng vô cùng lớn trong mắt nhà tuyển dụng.

Đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm việc làm Thừa Thiên Huế

Yêu cầu về khả năng giao tiếp và một số kỹ năng mềm

Hầu hết các công việc hiện nay đều đòi hỏi người lao động trao đổi với các bộ phận liên quan, do đó giao tiếp là một trong những yêu cầu không thể thiếu để có được kết quả làm việc hiệu quả.

Do đó, nhiều nhà tuyển dụng hiện nay còn xem xét đến khả năng giao tiếp và một số kỹ năng mềm của người lao động.

Trên đây chỉ là một số yêu cầu mà nhà tuyển dụng tại Huế thường quan tâm, muốn đạt được hiệu quả tốt nhất, người lao động nên tìm hiểu trước khi ứng tuyển, như vậy sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị cho tốt nhất.

Có nên làm việc tại Thừa Thiên Huế không?

Một trong những vấn đề được rất nhiều người lao động quan tâm đó là làm việc tại Huế có cơ hội phát triển hay không?

Muốn trả lời được điều này cần xem xét dựa trên các ưu, nhược điểm, cụ thể

Về ưu điểm

Lợi thế về điều kiện tự nhiên và địa hình

Huế có địa hình đa dạng bao gồm cả đồi núi, trung du, đồng bằng và có đường bờ biển dài, tạo điều kiện rất lớn cho việc phát triển các ngành nghề khác nhau.

Đặc biệt, Huế còn tiếp giáp với các tỉnh như Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị và Lào, không chỉ thuận tiện cho giao thương trong nước và quốc tế mà còn mở ra cơ hội để người lao động cơ hội xuất khẩu lao động.

Ngoài ra ở Huế còn có trữ lượng khoáng sản dồi dào, tạo điều kiện để Huế phát triển công nghiệp khai khoáng.

Lợi thế phát triển du lịch

Nhiều danh lam thắng cảnh, trong đó nổi bật là Cố đô Huế, ngoài ra còn có đường bờ biển dài với nhiều bãi tắm nổi bật là cơ hội để Huế phát triển về du lịch, tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người dân.

Lợi thế về hạ tầng giao thông

Hệ thống giao thông được đầu tư và nâng cấp theo từng năm giúp cho Thừa Thiên Huế có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế, tạo thuận lợi cho người lao động làm di chuyển và làm việc cả ở trong và ngoài tỉnh.

Huế được đánh giá là một trong những tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội

Về hạn chế

Tuy nhiên làm việc ở Huế cũng có 1 số bất lợi, cụ thể:

Đây là tỉnh thường xuyên phải gánh chịu thiên tai, bão lũ nên đời sống khó ổn định.

Tỷ lệ thất nghiệp còn cao dù địa phương đã có nhiều biện pháp khắc phục.

Người lao động và nhà tuyển dụng khó kết nối được với nhau.

Các công ty ở Thừa Thiên Huế tuyển dụng

Muốn nâng cao chất lượng tìm việc ở Thừa Thiên Huế, người lao động cần tìm được các doanh nghiệp uy tín, có nhu cầu tuyển dụng cao.

Dưới đây là 1 số công ty nổi bật đang có nhu cầu tuyển dụng việc làm Thừa Thiên Huế mà bạn có thể tham khảo:

Tên công ty Địa chỉ Ngành nghề kinh doanh chính Công ty TNHH Lữ Hành An Tường Travel 75 Nguyễn Trãi, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Điều hành tua du lịch Công ty TNHH Jollibee Việt Nam 50 đường Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Tổ chức giáo dục và đào tạo Apollo Việt Nam Giao dục khác chưa được phân vào đâu Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Phương Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Các doanh nghiệp ở Huế có nhu cầu tuyển dụng việc làm đa ngành nghề, lĩnh vực

Khu công nghiệp Thừa Thiên Huế tuyển dụng

Bên cạnh đó, người lao động cũng có thể tham khảo danh sách các khu công nghiệp tại Thừa Thiên Huế. Đây cũng là một trong những nguồn có nhu cầu tuyển dụng cao, cụ thể:

Tên khu công nghiệp Địa chỉ Ngành nghề kinh doanh chính Khu công nghiệp Phú Bài Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế - Kỹ thuật công nghệ cao - Công nghệ thông tin - Công nghiệp sạch - Công nghiệp phụ trợ - Cơ khí lắp ráp ô tô, xe máy Khu công nghiệp Tứ Hạ Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế - Xử lý nước thải tập trung - Công nghiệp sạch - Công nghiệp phụ trợ - Công nghiệp điện - Điện tử - Giày da - Cơ khí Khu công nghiệp Phong Điền Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Xử lý nước tại tập trung - Sản xuất vật liệu xây dựng - Chế biến nông, lâm sản - Công nghiệp dệt, may - Công nghiệp hỗ trợ Khu công nghiệp Phú Đa Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế - Chế biến thức ăn nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia súc - Chế biến thủy, hải và nông sản - May mặc - Công nghiệp điện tử - Sản phẩm điện gia dụng Khu công nghiệp La Sơn Xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế - Chế biến khoáng sản, lâm sản - Cơ khí chế tạo - Điện tử Khu công nghiệp Quảng Vinh Xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Chế biến thủy và nông sản - Công nghiệp dệt - nhuộm - may - Công nghiệp dệt may - Sản xuất nông ngư cụ

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng tại các khu công nghiệp này tập trung chủ yếu vào lĩnh vực dệt may, với các vị trí lao động phổ thông như công nhân may, nhân viên kho … Dệt may vốn là thế mạnh của Thừa Thiên Huế nên không quá khó hiểu khi lĩnh vực này có nhu cầu tuyển dụng lớn.

Ngoài ra nhu cầu tuyển dụng của các ngành công nghiệp cơ khí cũng được đánh giá là sẽ có xu hướng tăng trong thời gian tới.

Các khu công nghiệp mang đến nhiều vị trí việc làm Thừa Thiên Huế hấp dẫn

Câu hỏi thường gặp về tuyển dụng việc làm Thừa Thiên Huế

Đâu là lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao tại Thừa Thiên Huế?

Như đã phân tích ở trên, lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao tại Thừa Thiên Huế có thể kể đến như dệt may, sản xuất công nghiệp điện tử, cơ khí, dịch vụ, du lịch…

Việc làm Thừa Thiên Huế tập trung nhiều vào lĩnh vực dệt may

Làm sao để tìm việc hiệu quả tại Thừa Thiên Huế?

Dù ở bất cứ địa phương nào, nếu nắm chắc các bí quyết dưới đây bạn hoàn toàn có cơ hội nâng cao khả năng trúng tuyển.

Tìm hiểu thông tin của thị trường một cách kỹ lưỡng để lựa chọn ra việc làm phù hợp với lĩnh vực là thế mạnh của bản thân. Hãy ưu tiên những công việc mà bạn đã từng được đào tạo hoặc có kinh nghiệm làm việc.

Lựa chọn kênh tìm việc làm Thừa Thiên Huế uy tín, có thể tham khảo Trung tâm Dịch vụ việc làm hoặc các nền tảng tuyển dụng online chất lượng như job3s .ai.

Chuẩn bị CV ứng tuyển đầy đủ nội dung, thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy bạn có thể đáp ứng các yêu cầu công việc mà họ đưa ra.

bị CV ứng Trong thời gian chờ phỏng vấn, tiếp tục rèn luyện để nâng cao kỹ năng, bổ sung những kiến thức hoặc kỹ năng cần có cho vị trí ứng tuyển.

Tìm hiểu trước về những câu hỏi phỏng vấn thường được hỏi và chuẩn bị sẵn một số câu trả lời để luôn ở thế chủ động.

Chuẩn bị trang phục chỉn chu và rèn luyện phong thái tự tin, bình tĩnh trước mặt nhà tuyển dụng.

Với những bí quyết này, cùng với năng lực và kiến thức vốn có của bản thân, tin rằng bạn hoàn toàn có thể chinh phục cả những nhà tuyển dụng khó tính nhất.

Nắm chắc các bí quyết trên sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm được việc làm Thừa Thiên Huế

Cách tìm việc làm Thừa Thiên Huế tại job3s

Nếu đang phân vân không biết tìm việc làm Thừa Thiên Huế tại đâu, bạn hoàn toàn có thể tham khảo nền tảng tuyển dụng của chúng tôi là job3s.ai. Đây là nền tảng tuyển dụng trực tuyến, ứng dụng hơn 20 loại AI giúp kết nối hiệu quả nhà tuyển dụng với ứng viên.

Khi tìm kiếm việc làm tại job3s.ai, ngoài tính năng tìm việc và tự động gợi ý việc làm dựa trên các thuật toán có sẵn, bạn còn được trải nghiệm nhiều tính năng hấp dẫn như tạo CV, tính lương, tính bảo hiểm…

Để tìm việc làm Thừa Thiên Huế trên job3s.ai, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào website https://job3s.ai/

Bước 2: Tại thanh tìm kiếm, chọn địa điểm làm việc tại Thừa Thiên Huế, trong trường hợp xác định được công việc cụ thể, vị trí và mức lương mong muốn để tìm kiếm nhanh hơn, rồi ấn tìm kiếm. Màn hình sẽ trả về kết quả các công việc phù hợp.

Bước 3: Ấn chọn vào từng công việc để lựa chọn được vị trí việc làm Thừa Thiên Huế phù hợp với mong muốn của bản thân, có thể ấn Lưu việc làm này để tiện đánh dấu và không bỏ lỡ.

Bước 4: Lựa chọn các công phù hợp với tiêu chí của mình rồi ấn chọn Ứng tuyển ngay.

Bước 5: Trong trường hợp đã tạo CV online rồi, chỉ cần chọn Nộp hồ sơ để ứng tuyển. Còn nếu chưa có CV online, tạo ngay CV trên job3s.ai rồi ứng tuyển.

Giới thiệu về tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế là một tỉnh có lịch sử lâu đời ở vùng duyên hải miền Trung Việt Nam, tiếp giáp với các tỉnh, thành phố và quốc gia gồm Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng và Lào, có diện tích là 4.947,11 km².

Đây là vùng đất có nhiều danh lam thắng cảnh, vô cùng thuận lợi cho việc phát triển các hoạt động du lịch.

Theo Niên giám thống kê của Cục Thống kê tỉnh, tính đến hết 2022, toàn tỉnh có 624.812 lao động đạt từ 15 tuổi trở lên, trong đó lao động nam chiếm 324.765 người còn lao động nữ chiếm 300.047 người.

Đây là nguồn lao động dồi dào không chỉ cho địa bàn tỉnh mà còn cho các tỉnh, thành phố và khu vực lân cận.

Thừa Thiên Huế là tỉnh có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế

Về cơ cấu việc làm chủ yếu hiện nay vẫn tập trung vào lĩnh vực nông, lâm, ngư, nghiệp. Về kế hoạch phát triển lao động của tỉnh, trong giai đoạn từ nay đến 2025, Thừa Thiên Huế sẽ tích cực thay đổi cơ cấu và tỷ trọng của lực lượng lao động, nâng cao số lượng lao động trong ngành du lịch (nhà hàng và khách sạn), ngành công nghiệp, đồng thời đẩy mạnh đào tạo để nâng cao chất lượng.

Huế nổi tiếng là nơi có nhiều ẩm thực độc đáo, đặc biệt là chè Huế, các món chè Huế nổi tiếng hiện nay như: Chè bột lọc Huế, chè Kê Huế, chè heo quay bột lọc Huế, chè đậu ván Huế,... Ngoài chè thì Huế còn có nhiều món ngon Huế nổi tiếng khác như cơm âm phủ, bún bò Huế, cháo bò Huế, bánh bột lọc tôm,...

Tìm việc làm Thừa Thiên Huế là lựa chọn của nhiều bạn trẻ hiện nay, đặc biệt là những người có mong muốn phát triển sự nghiệp tại quê hương. Với đa dạng ngành nghề và lĩnh vực, cùng tiềm lực kinh tế có nhiều điểm sáng, đây chắc chắn sẽ là một trong những tỉnh mang đến cho bạn cơ hội việc làm hấp dẫn.