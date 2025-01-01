Tất cả địa điểm
Việc làm tại Quảng Ngãi

-

Có 312 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Hạn nộp: 09/10/2025
Quảng Ngãi Còn 26 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Apx Global Management Limited
Tuyển Product Marketing Apx Global Management Limited làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Apx Global Management Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Quảng Ngãi Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Hạn nộp: 28/09/2025
Quảng Ngãi Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Vĩnh Phúc Hải Phòng Ninh Bình Lạng Sơn Thái Nguyên Nam Định Nghệ An Hà Tĩnh Đà Nẵng Gia Lai Bắc Ninh Quảng Ngãi Đã hết hạn 7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/07/2025
Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Trị Quảng Ngãi Khánh Hòa Bình Định Gia Lai Kon Tum Đắk Lắk Phú Yên Ninh Thuận Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hoya Lens Viet Nam Ltd- Quang Ngai Branch
Tuyển Product Marketing Hoya Lens Viet Nam Ltd- Quang Ngai Branch làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Hoya Lens Viet Nam Ltd- Quang Ngai Branch
Hạn nộp: 22/07/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng làm việc tại Hải Dương thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng
Hạn nộp: 19/07/2025
Hải Dương Quảng Ngãi Đã hết hạn 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH 4Men Group
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH 4Men Group làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH 4Men Group
Hạn nộp: 02/08/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn 7.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục Bảo Linh
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục Bảo Linh làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục Bảo Linh
Hạn nộp: 26/06/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DUNG HÒA
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH DUNG HÒA làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DUNG HÒA
Hạn nộp: 26/06/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cp PT GD Bảo Linh
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cp PT GD Bảo Linh làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cp PT GD Bảo Linh
Hạn nộp: 26/06/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TIẾP VẬN CHU LAI
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TIẾP VẬN CHU LAI làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TIẾP VẬN CHU LAI
Hạn nộp: 28/06/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP DỰ ỨNG LỰC HÒA PHÁT
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP DỰ ỨNG LỰC HÒA PHÁT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP DỰ ỨNG LỰC HÒA PHÁT
Hạn nộp: 31/07/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP DỰ ỨNG LỰC HÒA PHÁT
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP DỰ ỨNG LỰC HÒA PHÁT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP DỰ ỨNG LỰC HÒA PHÁT
Hạn nộp: 31/07/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 24/06/2025
Quảng Nam Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM và DV Hồng Hà
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM và DV Hồng Hà làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 20 Triệu
Công Ty TNHH TM và DV Hồng Hà
Hạn nộp: 23/06/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 20 - 30 Triệu
Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Hạn nộp: 22/06/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 16/06/2025
Đà Nẵng Hà Nội Hải Phòng Thái Nguyên Nghệ An Vĩnh Phúc Hải Dương Phú Thọ Bắc Ninh Quảng Ninh Bình Định Quảng Ngãi Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Mỹ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Mỹ làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Mỹ
Hạn nộp: 08/06/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 12/06/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 15 Triệu
Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất
Hạn nộp: 12/06/2025
Quảng Ngãi Bình Định Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Quảng Nam Đà Nẵng Cà Mau Vĩnh Long Bình Phước Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Nghệ An Khánh Hòa Lâm Đồng An Giang Bình Thuận Cần Thơ Hà Nội Gia Lai Thanh Hóa Bình Định Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Cần Thơ Bình Thuận Cà Mau Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Nghệ An Ninh Thuận Vĩnh Long Long An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tây Ninh Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Quảng Trị Bình Dương Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Hạn nộp: 14/06/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Tập Đoàn Đầu Tư HHG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty CP Tập Đoàn Đầu Tư HHG
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Tập Đoàn Đầu Tư HHG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 9 Triệu Công Ty CP Tập Đoàn Đầu Tư HHG
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Tập Đoàn Đầu Tư HHG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty CP Tập Đoàn Đầu Tư HHG
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Tập Đoàn Đầu Tư HHG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty CP Tập Đoàn Đầu Tư HHG
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Tập Đoàn Đầu Tư HHG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty CP Tập Đoàn Đầu Tư HHG
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Novopharm làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty TNHH Novopharm
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH PROPERWELL VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PROPERWELL VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Thương Mại Bắc Sông Trà làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Thương Mại Bắc Sông Trà
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 17 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Huyền Anh làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Huyền Anh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC LÂM PHƯƠNG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC LÂM PHƯƠNG
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH DUNG HÒA làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DUNG HÒA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình làm việc tại Quảng Nam thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Công Trình Ngầm FECON Raito làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 900 USD Công Ty Cổ Phần Công Trình Ngầm FECON Raito
500 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Area sales manager HEINEKEN Vietnam làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận HEINEKEN Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC T3A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC T3A
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC T3A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC T3A
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Quảng Ngãi hiện nay

Việc làm Quảng Ngãi đang ngày càng mở ra cơ hội ổn định cuộc sống hơn cho người lao động trong và ngoài tỉnh với nhiều ngành nghề, lĩnh vực đa dạng. Là tỉnh có những điều kiện thuận lợi từ vị trí địa lý, giao thông đến cơ sở hạ tầng để phát triển các ngành kinh tế, Quảng Ngãi thuộc vùng kinh tế trọng điểm của miền Nam Trung Bộ. Chính vì thế, nơi đây tập trung nhiều công ty, doanh nghiệp lớn và nhỏ, đồng thời hình thành chuỗi khu công nghiệp lớn, đem đến cơ hội việc làm cho người dân.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực như dịch vụ, thương mại, giáo dục và y tế cũng ngày càng phát triển, hình thành nên cơ cấu ngành nghề đa dạng. Việc tuyển dụng tại Quảng Ngãi trở thành vấn đề cấp thiết của nhiều doanh nghiệp nhằm hướng tới hoạt động bền vững. Theo đó, công ty, tập đoàn cũng không ngừng đưa ra mức đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn để thu hút nhân tài.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Quảng Ngãi tăng cao do dự phát triển của các khu công nghiệp
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Quảng Ngãi tăng cao do dự phát triển của các khu công nghiệp

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Quảng Ngãi

Nếu đang quan tâm tới tuyển dụng việc làm Quảng Ngãi, bạn có thể tham khảo mức lương cơ bản của các vị trí công việc tại đây để đưa ra lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, mức lương này còn biến động phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp ứng tuyển cũng như năng lực và kinh nghiệm của bạn.

Công việc

Mức lương giao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên kinh doanh

3.000.000 - 35.000.000

Chuyên viên quan hệ khách hàng

10.000.000 - 25.000.000

Nhân viên kế toán

10.00.000 - 40.000.000

Nhân viên khu công nghiệp

8.700.000 - 30.000.000

Nhân viên kho bãi

11.400.000 - 14.800.000

Kỹ sư cơ khí

10.00.000 - 40.000.000

Nhân viên lái xe

8.000.000 - 13.000.000

3. Một số việc làm tại Quảng Ngãi được tìm kiếm nhiều

Quảng Ngãi là một tỉnh phát triển kinh tế đa dạng và toàn diện với nhiều ngành công nghiệp trọng điểm như điện lực, cơ khí, xây dựng, may mặc hay khai thác, chế biến thủy - hải sản. Một số việc làm phổ biến mà những người lao động đang tìm việc làm Quảng Ngãi mới nhất có thể quan tâm:

3.1. Việc làm xây dựng

Tại Quảng Ngãi, ngành xây dựng là nền tảng cho sự phát triển hạ tầng cũng như kinh tế của tỉnh. Việc làm xây dựng tại Quảng Ngãi bao gồm nhiều vai trò như kỹ sư xây dựng, giám sát công trình, kỹ thuật viên thiết kế và công nhân xây dựng. Các chuyên viên trong ngành phải tham gia vào quy trình thiết kế, quản lý và giám sát tiến độ dự án xây dựng, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

Công việc này đòi hỏi một lượng người lao động rất lớn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các khu vực như thành phố Quảng Ngãi, các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và khu kinh tế Dung Quất.

Việc làm xây dựng Quảng Ngãi tập trung nhiều ở các khu công nghiệp lớn
Việc làm xây dựng Quảng Ngãi tập trung nhiều ở các khu công nghiệp lớn

3.2. Việc làm kế toán

Việc làm kế toán Quảng Ngãi đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý tài chính và thuế của các doanh nghiệp, được công ty rất chú trọng tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao. Công việc của nhân viên kế toán tại đây bao gồm kiểm tra, ghi nhận và phân tích các giao dịch tài chính, lập báo cáo tài chính định kỳ cũng như thực hiện công tác kế toán theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng nhân viên kế toán tại Quảng Ngãi đang gia tăng đáng kể, đặc biệt là tại các khu vực như thành phố Quảng Ngãi và khu kinh tế Dung Quất.

3.3. Việc làm cơ khí

Công việc trong ngành cơ khí Quảng Ngãi thường được tìm kiếm tại các khu vực như khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trong thành phố Quảng Ngãi như Tịnh Phong, Quảng Phú,... Công việc chính của việc làm cơ khí bao gồm hoạt động bảo trì, sửa chữa, lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị công nghiệp, đồng thời thực hiện các dự án cải tiến và nâng cấp công nghệ nhằm đảm bảo hiệu suất cũng như chất lượng sản phẩm.

Việc làm cơ khí bao gồm việc lắp ráp, vận hành máy móc, thiết bị công nghiệp
Việc làm cơ khí bao gồm việc lắp ráp, vận hành máy móc, thiết bị công nghiệp

3.4. Việc làm tài xế, lái xe

Nhu cầu tuyển dụng lái xe tại Quảng Ngãi đang tăng cao, đặc biệt là tại các công ty vận tải, các doanh nghiệp trong các lĩnh vực logistics, xây dựng và thương mại gần khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp Dung Quất, Tịnh Phong,...

Công việc chính của lái xe, tài xế là điều khiển các phương tiện từ xe tải đến xe khách tuân thủ các quy định về giao thông và an toàn, đảm bảo hàng hóa và hành khách được vận chuyển an toàn và đúng hẹn.

3.5. Việc làm khu công nghiệp

Sự phát triển kinh tế và hình thành các khu công nghiệp tại Quảng Ngãi như Dung Quất, Quang Phú, Tịnh Phong,... đã mở ra vô số cơ hội việc làm cho người dân tại tỉnh này.

Trong đó, nhiệm vụ chính của công nhân thường bao gồm các đầu việc như chế biến thực phẩm, sản xuất dệt may, điện tử, cơ khí và xây dựng, phân hoá mức độ từ kỹ thuật - công nghệ cao đến lao động chân tay.

3.6. Việc làm gia công tại nhà

Bên cạnh việc làm tại các khu công nghiệp, gia công tại nhà cũng là một trong những việc làm Quảng Ngãi được ưa chuộng. Công việc này cho phép người lao động linh hoạt hơn trong việc xử lý các nhiệm vụ, từ đó đáp ứng nhu cầu gia đình và cá nhân một cách tốt hơn.

Công việc gia công tại nhà thường bao gồm các hoạt động như đóng gói sản phẩm, lắp ráp linh kiện, hoàn thành các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

Việc làm gia công tại nhà giúp người lao động linh hoạt hơn về thời gian
Việc làm gia công tại nhà giúp người lao động linh hoạt hơn về thời gian

4. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Quảng Ngãi

Bạn có thể tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm để tìm được việc làm Quảng Ngãi mới nhất hôm nay uy tín và nhanh chóng:

  • Địa chỉ: Số 118 Đường Phan Đình Phùng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

  • Hotline: 0255 3816 953

  • Email: [email protected]

  • Website: https://vieclamquangngai.com.vn

  • Thời gian mở cửa: 7:00 - 16:30 từ thứ hai đến thứ sáu

Trung tâm giới thiệu việc làm Quảng Ngãi sẽ giúp bạn tìm kiếm công việc nhanh chóng, uy tín
Trung tâm giới thiệu việc làm Quảng Ngãi sẽ giúp bạn tìm kiếm công việc nhanh chóng, uy tín

5. Kinh nghiệm tìm việc làm tại Quảng Ngãi nhanh chóng

Người lao động cần lưu ý đến một số kinh nghiệm tìm việc để có được công việc nhanh chóng, giảm thiểu rủi ro bị lừa đảo bởi những thành phần xấu. Cụ thể:

  • Người lao động chỉ nên tìm hiểu những thông tin tuyển dụng rõ ràng trên các trang web tuyển dụng chính thốn, uy tín, tránh tìm kiếm việc làm trên các nhóm rao vặt, không có thông tin xác thực.

  • Người lao động cũng cần xác minh thông tin về nhà tuyển dụng được đăng tải trên các trang thông tin để đảm bảo độ tin cậy của nhà tuyển dụng.

  • Tìm kiếm và chọn lọc các công ty đúng với chuyên môn và ngành nghề mong muốn làm việc.

  • Đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin liên hệ cần thiết để nhà tuyển dụng liên hệ phỏng vấn, tránh mất đi cơ hội do lỗi sai thông tin.

Việc làm Quảng Ngãi ngày đa dạng do sự thâm nhập và hoạt động sôi nổi của các công ty, khu công nghiệp, mang đến cơ hội việc làm cho người lao động trong và ngoài tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí và dịch vụ. Người lao động nên tìm kiếm công việc tại trang uy tín để tránh bị lừa đảo. Hi vọng với những thông tin mà nền tảng tuyển dụng job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn việc làm tại tỉnh Quảng Ngãi phù hợp cho bản thân!