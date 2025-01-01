Việc làm tại Bạc Liêu

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 180 kết quả
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Việc làm tại Bạc Liêu

-

Có 180 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Tuyển Area sales manager CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Đồng Nai Kiên Giang Long An Bến Tre Bà Rịa Vũng Tàu Đồng Tháp Sóc Trăng Bình Dương Bình Phước Bạc Liêu Trà Vinh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Tuyển Thu hồi nợ Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Hạn nộp: 10/09/2025
Cần Thơ An Giang Bạc Liêu Bến Tre Vĩnh Long Cà Mau Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Hạn nộp: 30/09/2025
An Giang Bạc Liêu Cần Thơ Đồng Tháp Tiền Giang Vĩnh Long Hậu Giang Bến Tre Sóc Trăng Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh
Tuyển Trình dược viên Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 12 - 15 Triệu
Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 06/09/2025
Bạc Liêu Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 20 Triệu
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 03/08/2025
An Giang Đồng Tháp Kiên Giang Bạc Liêu Cà Mau Trà Vinh Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Long An Bến Tre Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT HNT NEWVISION
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT HNT NEWVISION làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT HNT NEWVISION
Hạn nộp: 18/06/2025
Bạc Liêu Bình Định Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Hạn nộp: 13/06/2025
Bạc Liêu Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Cần Thơ Bình Thuận Cà Mau Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Nghệ An Ninh Thuận Vĩnh Long Long An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tây Ninh Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Quảng Trị Bình Dương Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sơn Nero
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sơn Nero làm việc tại Trà Vinh thu nhập 18 - 20 Triệu
Công ty TNHH Sơn Nero
Hạn nộp: 12/06/2025
Trà Vinh Vĩnh Long Bến Tre Tiền Giang An Giang Cần Thơ Sóc Trăng Kiên Giang Hậu Giang Bạc Liêu Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Alphanam Group
Tuyển Giám đốc dự án Alphanam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Alphanam Group
Hạn nộp: 19/05/2025
Hà Nội Bạc Liêu Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHA KHOA SÀI GÒN TÂM ĐỨC - TRÀ VINH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NHA KHOA SÀI GÒN TÂM ĐỨC - TRÀ VINH làm việc tại Bạc Liêu thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NHA KHOA SÀI GÒN TÂM ĐỨC - TRÀ VINH
Hạn nộp: 08/06/2025
Bạc Liêu Cần Thơ Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 07/06/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An Tây Ninh Đồng Nai Lâm Đồng Bình Dương Cần Thơ Hà Nội Hưng Yên Bắc Giang Bắc Kạn An Giang Hải Dương Điện Biên Hải Phòng Hà Tĩnh Hà Nam Nghệ An Phú Thọ Quảng Nam Đà Nẵng Quảng Ngãi Bình Thuận Bình Định Bình Phước Lào Cai Tuyên Quang Quảng Ninh Phú Yên Gia Lai Đồng Tháp Kiên Giang Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đắk Lắk Trà Vinh Thanh Hóa Hà Giang Khánh Hòa Thái Bình Kon Tum Bắc Ninh Bạc Liêu Bến Tre Cà Mau Hòa Bình Lai Châu Lạng Sơn Nam Định Ninh Bình Ninh Thuận Quảng Trị Vĩnh Phúc Yên Bái Vĩnh Long Sơn La Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á
Hạn nộp: 03/06/2025
Hà Nội Bắc Ninh Bạc Liêu Cần Thơ Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Alphanam Group
Tuyển Kế toán trưởng Alphanam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Alphanam Group
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Bạc Liêu Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS
Hạn nộp: 28/05/2025
Bạc Liêu Hòa Bình Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NEWFARM VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN NEWFARM VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NEWFARM VIỆT NAM
Hạn nộp: 16/05/2025
Long An Tiền Giang Đồng Tháp Vĩnh Long Trà Vinh Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bến Tre An Giang Kiên Giang Bạc Liêu Cà Mau Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Thuận An Giang Bến Tre Bình Phước Bạc Liêu Cà Mau Bình Dương Đà Nẵng Bình Định Đắk Lắk Cần Thơ Đồng Tháp Gia Lai Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Ninh Thuận Long An Phú Yên Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tiền Giang Tây Ninh Quảng Bình Vĩnh Long Quảng Trị Trà Vinh Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 17 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 08/05/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Trà Vinh thu nhập 18 - 20 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 09/05/2025
Trà Vinh Vĩnh Long Bến Tre Tiền Giang An Giang Cần Thơ Sóc Trăng Kiên Giang Hậu Giang Bạc Liêu Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sơn Nero
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sơn Nero làm việc tại Trà Vinh thu nhập 18 - 20 Triệu
Công ty TNHH Sơn Nero
Hạn nộp: 09/05/2025
Trà Vinh Vĩnh Long Bến Tre Tiền Giang An Giang Cần Thơ Sóc Trăng Kiên Giang Hậu Giang Bạc Liêu Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Hạn nộp: 07/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Bình Dương Bắc Ninh Bạc Liêu An Giang Hải Phòng Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Central Retail Vietnam - Property Business Unit
Tuyển Trưởng phòng tài chính Central Retail Vietnam - Property Business Unit làm việc tại Bình Dương thu nhập 800 - 1 USD
Central Retail Vietnam - Property Business Unit
Hạn nộp: 04/05/2025
Bình Dương Bạc Liêu Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 950 USD
Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank
Hạn nộp: 30/04/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bạc Liêu Đã hết hạn 300 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 600 USD Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide
500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Future Farms làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Future Farms
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Bio Blue Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Bio Blue Việt Nam
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV TM & DV Thiết Bị Bầu Trời Xanh làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 10 - 35 Triệu Công Ty TNHH MTV TM & DV Thiết Bị Bầu Trời Xanh
10 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Hương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Hương
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Bio Blue Việt Nam làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 12 - 14 Triệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Bio Blue Việt Nam
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Viet Uc Seafood Corporation làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 800 - 1,500 USD Viet Uc Seafood Corporation
800 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 15 - 25 Triệu JobsGO Recruit
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Picom Việt Nam làm việc tại An Giang thu nhập 12 - 40 Triệu Công ty TNHH Picom Việt Nam
12 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Goldwind làm việc tại Bến Tre thu nhập 1,000 - 1,500 USD Goldwind
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty TNHH Anh Quốc SG làm việc tại Bạc Liêu thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Anh Quốc SG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Havico Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Havico Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Future Farms làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 20 - 35 Triệu Công Ty TNHH Future Farms
20 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty CP Quốc Tế Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Quốc Tế Đông Dương
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC
Trên 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HÓA SINH MEKONG làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH HÓA SINH MEKONG
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH làm việc tại Tây Ninh thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hoá Chất Nông Nghiệp Đồng Tâm làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Hoá Chất Nông Nghiệp Đồng Tâm
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty cổ phần Quốc Tế Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty cổ phần Quốc Tế Đông Dương
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 11 - 21 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
11 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Ôtô Đạt Ngọc làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty TNHH Ôtô Đạt Ngọc
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HOMETECH IOT VN làm việc tại Bạc Liêu thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HOMETECH IOT VN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Future Farms làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 20 - 35 Triệu Công Ty TNHH Future Farms
20 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Tế Việt - Sin làm việc tại Long An thu nhập 10 - 25 Triệu Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Tế Việt - Sin
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Thị trường việc làm Bạc Liêu ngày càng phong phú nhờ sự hiện diện mạnh mẽ của các công ty và doanh nghiệp lớn. Tiềm năng phát triển kinh tế toàn diện đã tạo ra cơ hội việc làm vô cùng dồi dào cho người lao động trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ xây dựng, gia công cho đến dịch vụ.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại tỉnh Bạc Liêu hiện nay

Là tỉnh có vị trí địa lý cũng như nhiều điều kiện tự nhiên vô cùng thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, việc làm Bạc Liêu ngày càng dồi dào và đa dạng, đem đến cơ hội việc làm cho người dân. Chính nhu cầu tuyển dụng ngày càng phong phú về việc làm Bạc Liêu đã mở ra cơ hội ổn định cuộc sống cho người lao động trong và ngoài tỉnh.

Tính đến 2023, tổng dân số của tỉnh Bạc Liêu hiện khoảng hơn 900.000 người, đứng thứ 45 trên cả nước, trong đó số người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 60%. Điều này cho thấy một nguồn nhân lực dồi dào, đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động đang ngày càng cao.

Mức lương trung bình tại Bạc Liêu hiện dao động từ 7.000.000 - 10.000.000 (VNĐ/tháng), tùy thuộc vào từng doanh nghiệp, lĩnh vực hay trình độ chuyên môn của người lao động. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cũng đã góp phần nâng cao mức thu nhập, tạo điều kiện tốt hơn cho người lao động tại đây.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về tổng quan kinh tế - xã hội tại tỉnh này, tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động năm 2023 là 2,26%. Tuy vẫn tạo ra sức ép về giải quyết việc làm cho lực lượng này song nhìn chung sự phát triển kinh tế đã góp phần tạo nên sự ổn định cho thị trường lao động.

Trong đó, các ngành nghề phổ biến nhất có thể kể đến việc làm tạp vụ, gia công hay những công việc liên quan tới kỹ thuật, cơ khí. Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu, các ngành này dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới.

Sự phát triển kinh tế khiến nhu cầu tuyển dụng việc làm Bạc Liêu ngày càng tăng cao
Sự phát triển kinh tế khiến nhu cầu tuyển dụng việc làm Bạc Liêu ngày càng tăng cao

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Bạc Liêu

Nếu bạn đang tìm việc làm Bạc Liêu, việc nắm bắt mức lương cơ bản cho các vị trí công việc là rất quan trọng để đưa ra lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng mức lương này có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp bạn ứng tuyển cũng như năng lực và kinh nghiệm của bản thân.

Việc làm tỉnh Bạc Liêu

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Tìm việc làm phổ thông

4.000.000 - 15.000.000

Tìm việc làm gia công

4.410.000 - 20.000.000

Tìm việc làm tạp vụ

5.500.000 - 8.000.000

Phát triển thị trường

6.800.000 - 10.400.000

Nhân viên kinh doanh

7.700.000 - 12.300.000

Tìm việc làm xây dựng

10.00.000 - 40.000.000

Tìm việc làm thủy sản

11.400.000 - 14.800.000

Tìm việc làm bảo vệ

10.00.000 - 13.000.000

3. Một số việc làm tại Bạc Liêu được tìm kiếm nhiều

Bạc Liêu đã và đang trở thành một điểm đến lý tưởng của người lao động bởi sự xuất hiện của vô số công ty và doanh nghiệp lớn, tạo nên sự đa dạng trong cơ cấu việc làm và nhu cầu tuyển dụng lớn. Một số việc làm Bạc Liêu phổ biến mà những người lao động đang tìm việc làm có thể quan tâm bao gồm:

3.1. Việc làm phổ thông

Việc làm phổ thông tại Bạc Liêu thường không yêu cầu trình độ học vấn cao, phù hợp với nhiều đối tượng lao động. Công việc này bao gồm các vị trí như nhân viên kho, nhân viên bán hàng hay công nhân sản xuất. Nhiệm vụ của các vị trí này có thể bao gồm việc sắp xếp hàng hóa, chăm sóc khách hàng hay đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra suôn sẻ.

Khu vực tuyển dụng chủ yếu của việc làm phổ thông là các nhà máy chế biến, siêu thị và cửa hàng tiện lợi thành phố Bạc Liêu và thị xã Giá Rai, với nhu cầu tuyển dụng cao trong các mùa vụ sản xuất nông nghiệp và dịp lễ tết.

Việc làm phổ thông tại Bạc Liêu có thể kể đến các vị trí như nhân viên kho hay nhân viên bán hàng
Việc làm phổ thông tại Bạc Liêu có thể kể đến các vị trí như nhân viên kho hay nhân viên bán hàng

3.2. Việc làm tạp vụ

Việc làm tạp vụ là một trong những việc làm Bạc Liêu thường xuyên cần tuyển dụng do tính chất công việc đòi hỏi số lượng lao động lớn. Công việc tạp vụ liên quan đến việc dọn dẹp và vệ sinh môi trường làm việc tại các cơ sở như khách sạn, nhà hàng và văn phòng. Người lao động sẽ chịu trách nhiệm về việc lau chùi, thu gom rác thải và duy trì sự sạch sẽ của không gian làm việc.

Khu vực tuyển dụng chủ yếu đối với công việc này tập trung ở các thành phố lớn trong tỉnh như thành phố Bạc Liêu hay thị xã Giá Rai, nơi có nhiều dịch vụ ăn uống và lưu trú phát triển.

3.3. Việc làm xây dựng

Ngành xây dựng tại Bạc Liêu đang phát triển với nhiều dự án hạ tầng và dân sinh. Những vị trí việc làm thường được tuyển dụng trong lĩnh vực này bao gồm kỹ sư, việc làm công nhân xây dựng và thợ chuyên môn với nhiệm vụ như thi công, lắp đặt và bảo trì các công trình.

Khu vực tuyển dụng tập trung ở các công trình công cộng, khu dân cư và các dự án phát triển đô thị. Chính vì thế, thành phố Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi - những khu vực có nhiều dự án xây dựng lớn sẽ có nhu cầu cao về lao động trong lĩnh vực này.

Người lao động có thể tìm kiếm việc làm xây dựng tại thành phố Bạc Liêu hay huyện Vĩnh Lợi
Người lao động có thể tìm kiếm việc làm xây dựng tại thành phố Bạc Liêu hay huyện Vĩnh Lợi

3.4. Việc làm gia công tại nhà

Việc làm gia công tại nhà đang trở thành lựa chọn phổ biến cho nhiều người, đặc biệt là phụ nữ và người cao tuổi bởi họ có thể linh hoạt trong việc quản lý thời gian làm việc và có thể làm tại nhà. Công việc này bao gồm may mặc, gia công thủ công mỹ nghệ và đóng gói sản phẩm.

Các khu vực tuyển dụng chủ yếu là từ các công ty xuất khẩu và các xưởng sản xuất nhỏ, nơi cần một lượng lớn lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất như thành phố Bạc Liêu và các huyện ven biển như Đầm Dơi.

3.5. Việc làm thủy sản

Bạc Liêu nổi tiếng với ngành thủy sản phát triển, với nhiều cơ sở chế biến và xuất khẩu hải sản. Công việc trong ngành này bao gồm thu hoạch, chế biến và kiểm soát chất lượng sản phẩm thủy sản. Nhiệm vụ cụ thể có thể là phân loại, chế biến và bảo quản sản phẩm để đảm bảo chất lượng.

Khu vực tuyển dụng tập trung ở các vùng ven biển và các nhà máy chế biến thủy sản, nơi có nhu cầu lớn về lao động để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu như thành phố Bạc Liêu, huyện Đầm Dơi và thị xã Giá Rai - nơi có nhiều nhà máy chế biến hải sản.

Việc làm thủy sản tại Bạc Liêu tập trung ở nơi có nhiều nhà máy chế biến hải sản như thành phố Bạc Liêu, huyện Đầm Dơi và thị xã Giá Rai
Việc làm thủy sản tại Bạc Liêu tập trung ở nơi có nhiều nhà máy chế biến hải sản như thành phố Bạc Liêu, huyện Đầm Dơi và thị xã Giá Rai

3.6. Việc làm bảo vệ

Công việc bảo vệ rất cần thiết trong các doanh nghiệp, trung tâm thương mại và khu công nghiệp tại Bạc Liêu. Người lao động trong lĩnh vực này chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, giám sát khu vực làm việc và xử lý các tình huống khẩn cấp nếu cần thiết. Chính vì thế, những vị trí này yêu cầu người lao động có sức khỏe tốt, có khả năng quan sát và xử lý tình huống nhanh nhạy.

Nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực này ngày càng cao, đặc biệt ở các khu vực đông người và có giá trị tài sản lớn hay tại các khu trung tâm thương mại sang trọng tại thành phố và quận huyện lớn.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại tỉnh Bạc Liêu

Với những điều kiện địa lý thuận lợi, Bạc Liêu chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của nhiều địa phương trong tỉnh ở mọi lĩnh vực. Điều này cũng dẫn đến nhu cầu tìm việc và tuyển dụng việc làm Bạc Liêu ngày càng cao, điển hình như các khu vực Hòa Bình, Giá Rai, Phước Long hay thành phố Bạc Liêu.

4.1. Việc làm Hòa Bình, Bạc Liêu

Hòa Bình là một trong những huyện nông thôn trọng điểm của tỉnh Bạc Liêu, với nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp và thủy sản. Nhu cầu tuyển dụng ở Hòa Bình tập trung vào các công việc như thu hoạch, chế biến thủy sản và lao động phổ thông trong nông nghiệp. Các cơ sở chế biến hải sản, xưởng sản xuất nông sản và các trang trại đang tìm kiếm một lượng lớn lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong mùa vụ.

Nhu cầu việc làm Bạc Liêu tại Hòa Bình khá đa dạng
Nhu cầu việc làm Bạc Liêu tại Hòa Bình khá đa dạng

4.2. Việc làm Giá Rai, Bạc Liêu

Giá Rai là thị xã phát triển mạnh về công nghiệp và thương mại với nhu cầu tuyển dụng các vị trí việc làm vô cùng lớn. Việc làm Bạc Liêu ở đây chủ yếu đến từ các nhà máy chế biến thực phẩm và thủy sản, các cửa hàng bán lẻ và dịch vụ ăn uống. Các vị trí thường được tuyển dụng bao gồm công nhân sản xuất, nhân viên bán hàng, và nhân viên tạp vụ. Giá Rai cũng đang mở rộng các dự án hạ tầng, dẫn đến nhu cầu cao về lao động trong ngành xây dựng.

4.3. Việc làm tại Thành phố Bạc Liêu

Là trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh, thành phố Bạc Liêu có nhu cầu tuyển dụng rất đa dạng. Các công việc thường thấy ở đây bao gồm nhân viên văn phòng, kỹ sư, việc làm nhân viên marketing và lao động phổ thông. Các khu vực như các trung tâm thương mại, ngân hàng và văn phòng công ty cũng là nơi có nhu cầu cao về nhân lực với các công việc văn phòng như kế toán, quản lý nhân sự.

Người lao động có thể tìm kiếm việc làm văn phòng tại thành phố Bạc Liêu
Người lao động có thể tìm kiếm việc làm văn phòng tại thành phố Bạc Liêu

4.4. Việc làm Phước Long, Bạc Liêu

Phước Long, với vị trí chiến lược và nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, đang dần trở thành điểm nóng về tuyển dụng việc làm Bạc Liêu. Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu tại đây là trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm và các dịch vụ liên quan. Các công việc thường được tuyển dụng bao gồm lao động sản xuất nông nghiệp, công nhân chế biến thực phẩm và việc làm nhân viên chăm sóc khách hàng, việc làm bán lẻ.

4.5. Việc làm tại Hồng Dân, Bạc Liêu

Hồng Dân là huyện có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, với nhiều trang trại nuôi trồng thủy sản và cây trồng. Việc làm ở đây thường tập trung vào các vị trí như công nhân thu hoạch, công nhân chế biến và lao động phổ thông trong nông nghiệp. Các nhà máy chế biến thực phẩm và thủy sản cũng đang tìm kiếm lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất, nhất là trong các mùa vụ cao điểm.

Nhu cầu tuyển dụng công nhân chế biến thủy sản tại Hồng Dân, Bạc Liêu khá cao
Nhu cầu tuyển dụng công nhân chế biến thủy sản tại Hồng Dân, Bạc Liêu khá cao

5. Trung tâm hỗ trợ việc làm, dịch vụ việc làm tại tỉnh Bạc Liêu

Nếu có nhu cầu tìm việc, bạn có thể tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm để tìm được việc làm Bạc Liêu mới nhất một cách uy tín và nhanh chóng, đồng thời tránh khỏi tình trạng lừa đảo không may xảy ra:

  • Địa chỉ: 89/4, đường Trần Phú, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

  • Hotline: 07816.252.114.

  • Email: [email protected].

  • Website: https://sldtbxh.baclieu.gov.vn

  • Thời gian mở cửa: 7:30 - 17:00 từ thứ hai đến thứ sáu.

Người lao động có thể tìm đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Bạc Liêu để được hỗ trợ tìm việc
Người lao động có thể tìm đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Bạc Liêu để được hỗ trợ tìm việc

Tỉnh Bạc Liêu có dân số khoảng hơn 900.000 người (năm 2023), trong đó phần lớn là lực lượng lao động trẻ, năng động và sẵn sàng tiếp cận với nhiều cơ hội nghề nghiệp. Với sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ, việc làm Bạc Liêu đang trở nên ngày càng đa dạng và thu hút nhiều lao động, điều này dẫn đến việc người lao động cần nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng. Hi vọng với những thông tin mà trang tuyển dụng việc làm job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn được việc làm tại tỉnh Bạc Liêu phù hợp!