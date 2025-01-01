Việc làm tại Bình Phước

Tất cả địa điểm
Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu Pro Company
Tuyển Area sales manager Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu Pro Company
Hạn nộp: 16/09/2025
Đồng Nai Bình Dương Lâm Đồng Bình Phước Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Tuyển Area sales manager CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Đồng Nai Kiên Giang Long An Bến Tre Bà Rịa Vũng Tàu Đồng Tháp Sóc Trăng Bình Dương Bình Phước Bạc Liêu Trà Vinh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Quản lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Long An Tây Ninh Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Bình Phước thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 08/09/2025
Bình Phước Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ninja Van
Tuyển Nhân viên vận hành Ninja Van làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 10 Triệu
Ninja Van
Hạn nộp: 31/08/2025
Bình Phước Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Product Marketing Navigos Search làm việc tại Bình Phước thu nhập 1 - 2 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 30/08/2025
Bình Phước Đã hết hạn 1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Navigos Search làm việc tại Bình Phước thu nhập 1 - 13 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 21/08/2025
Bình Phước Đã hết hạn 1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Biên phiên dịch Navigos Search làm việc tại Bình Phước thu nhập 900 - 13 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 25/07/2025
Bình Phước Đã hết hạn 900 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh
Hạn nộp: 21/06/2025
Bình Phước Đã hết hạn 10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HẠT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HẠT VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HẠT VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/06/2025
Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam
Hạn nộp: 21/06/2025
Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Hạn nộp: 19/06/2025
Bình Dương Bình Phước Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Hạn nộp: 19/06/2025
Bình Dương Bình Phước Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 5 - 8 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 13/06/2025
Lâm Đồng Bình Phước Đã hết hạn 5 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HIFARM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HIFARM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HIFARM
Hạn nộp: 12/06/2025
Cần Thơ Vĩnh Long Đồng Tháp Đồng Nai Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Bình Phước thu nhập 12 - 15 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 14/06/2025
Bình Phước Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Quảng Nam Đà Nẵng Cà Mau Vĩnh Long Bình Phước Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Nghệ An Khánh Hòa Lâm Đồng An Giang Bình Thuận Cần Thơ Hà Nội Gia Lai Thanh Hóa Bình Định Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Cần Thơ Bình Thuận Cà Mau Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Nghệ An Ninh Thuận Vĩnh Long Long An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tây Ninh Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Quảng Trị Bình Dương Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sữa việt nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần sữa việt nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sữa việt nam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Bình Phước Đã hết hạn 22 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sữa việt nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần sữa việt nam làm việc tại Bình Phước thu nhập 22 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sữa việt nam
Hạn nộp: 13/06/2025
Bình Phước Đã hết hạn 22 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Bình Phước thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Hạn nộp: 10/06/2025
Bình Phước Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụngtìm việc làm Bình Phước tăng cao nhờ sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế trong tất cả các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, cơ khí của khu vực này, mang đến nhiều cơ hội hấp dẫn cho người lao động. Các ngành nghề phổ biến tại đây có thể kể đến là tài xế, tạp vụ, kế toán, xây dựng và gia công.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Bình Phước hiện nay

Thị trường việc làm Bình Phước đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu tuyển dụng. Điều này đến từ tốc độ phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp và các dự án đầu tư quy mô lớn. Tính đến năm 2022, với tổng dân số khoảng 1.034.000 người và lực lượng lao động từ 15 - 64 tuổi chiếm 60%, Bình Phước trở thành điểm đến thu hút đầu tư trong các lĩnh vực sản xuất, gia công và dịch vụ, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

Mức lương trung bình của người lao động tại tỉnh dao động từ 6.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, tỷ lệ thất nghiệp chỉ chiếm khoảng 2.5% tổng dân số. Điều này cho thấy cơ hội tìm việc làm Bình Phước đang rất rộng mở. Các ngành nghề phổ biến như sản xuất, xây dựng, lái xe và tạp vụ không chỉ thu hút lao động phổ thông mà còn được nhiều nhân sự có tay nghề cao tìm kiếm, mang lại sự đa dạng cho thị trường việc làm địa phương.

Thị trường việc làm Bình Phước đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực
Thị trường việc làm Bình Phước đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Bình Phước

Các vị trí tuyển dụng việc làm Bình Phước hiện nay có mức lương trung bình được đánh giá là khá tốt, tùy theo tính chất công việc và yêu cầu cụ thể. Dưới đây là một số thông tin cập nhật về mức lương của một số công việc phổ biến tại Bình Phước:

Việc làm Bình Phước

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Tuyển dụng việc làm thời vụ

5.000.000 - 7.000.000

Việc làm không bằng cấp

5.000.000 - 8.000.000

Tuyển dụng việc làm gia công

6.000.000 - 9.000.000

Tuyển dụng việc làm tài xế

8.000.000 - 12.000.000

Tuyển dụng việc làm kế toán

9.000.000 - 12.000.000

Tuyển dụng việc làm xây dựng

8.000.000 - 15.000.000

3. Một số việc làm tại tỉnh Bình Phước được tìm kiếm nhiều

Thông tin về tuyển dụng việc làm Bình Phước đang thu hút sự quan tâm lớn từ người lao động. Nhìn chung, những vị trí công việc tại tỉnh thành này khá đa dạng, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho nhiều đối tượng lao động khác nhau.

3.1. Việc làm thời vụ

Việc làm thời vụ tại Bình Phước bao gồm các công việc ngắn hạn như tham gia thu hoạch nông sản, làm việc tại các lễ hội hoặc hỗ trợ trong hoạt động quảng bá sản phẩm. Những công việc này có tính linh hoạt, thường được trả lương theo giờ hoặc theo sản phẩm. Huyện Đồng Xoài và huyện Bình Long là hai khu vực có nhu cầu tuyển dụng thời vụ cao.

3.2. Việc làm tạp vụ

Việc làm tạp vụ phổ biến tại các văn phòng, khách sạn, nhà hàng và các cơ sở công cộng tại Bình Phước. Công việc này thường yêu cầu sự cẩn thận, chăm chỉ và có trách nhiệm trong việc duy trì vệ sinh môi trường làm việc. Nhiều nhà tuyển dụng tìm kiếm lao động có thể làm việc theo ca, linh hoạt về thời gian. Bạn có thể tìm kiếm công việc lao động tạp vụ tại các huyện như Đồng Phú, Chơn Thành và thị xã Đồng Xoài.

3.3. Việc làm tài xế

Việc làm tài xế Bình Phước đang được tuyển dụng rộng rãi, chủ yếu tại các doanh nghiệp vận tải, xây dựng và logistic. Các loại phương tiện chủ yếu dành cho tài xế bao gồm xe tải, xe chở hàng hoặc xe chở công nhân. Công việc này đòi hỏi kỹ năng lái xe an toàn, đầy đủ giấy tờ xe và tuân thủ các quy định giao thông nghiêm ngặt. Nhu cầu tuyển dụng tài xế thường tập trung ở những khu vực có hoạt động thương mại và dịch vụ phát triển, đặc biệt là huyện Đồng Xoài và huyện Chơn Thành.

Công việc tài xế là ngành nghề cần nhiều nhân lực tại tỉnh Bình Phước
Công việc tài xế là ngành nghề cần nhiều nhân lực tại tỉnh Bình Phước

3.4. Việc làm gia công

Tuyển dụng việc làm gia công tại Bình Phước cũng khá nhộn nhịp bởi nhiều doanh nghiệp sản xuất cần lao động cho các công đoạn lắp ráp, kiểm tra và đóng gói sản phẩm. Công việc gia công thường không yêu cầu bằng cấp nhưng đòi hỏi tính kiên nhẫn, tỉ mỉ và khả năng làm việc theo dây chuyền.

Nhiều cơ hội việc làm tập trung ở các khu công nghiệp, đặc biệt trong ngành dệt may, điện tử và chế biến thực phẩm. Cụ thể, bạn có thể tìm kiếm thông tin tuyển dụng gia công tại huyện Chơn Thành hay Đồng Xoài.

3.5. Việc làm kế toán

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán Bình Phước luôn “sốt xình xịch” bởi đây là vị trí đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động vận hành của bất cứ một doanh nghiệp nào. Công việc kế toán yêu cầu kỹ năng chuyên môn đặc thù, khả năng xử lý số liệu chính xác và hiểu biết về các quy định pháp lý liên quan đến tài chính. Kế toán viên thường làm việc tại các văn phòng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hỗ trợ quản lý tài chính và lập báo cáo thuế.

Các khu vực tuyển dụng vị trí kế toán chủ yếu tập trung tại huyện Đồng Xoài và huyện Chơn Thành, nơi có nhiều doanh nghiệp đang mở rộng quy mô hoạt động. Điều này không chỉ tạo cơ hội việc làm cho những người có chuyên môn trong lĩnh vực kế toán mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính tại địa phương.

3.6. Việc làm xây dựng

Ngành xây dựng tại Bình Phước phát triển mạnh nhờ sự bùng nổ các dự án hạ tầng và bất động sản. Công việc xây dựng bao gồm nhiều vị trí như thợ xây, kỹ sư công trình, giám sát xây dựng, phù hợp với cả lao động có tay nghề và lao động phổ thông. Tính chất công việc đòi hỏi sức khỏe, khả năng làm việc ngoài trời và thường có tính dài hạn nếu dự án lớn.

Việc tuyển dụng lao động xây dựng chủ yếu tập trung tại những nơi đang diễn ra nhiều dự án phát triển khu công nghiệp và hạ tầng giao thông. Các khu vực này có nhu cầu lớn về xây dựng nhà xưởng, đường sá và các công trình phụ trợ, thu hút lượng lớn lao động trong ngành xây dựng.

Bạn có thể tìm việc làm xây dựng Bình Phước lương cao tại Đồng Xoài, Chơn Thành
Bạn có thể tìm việc làm xây dựng Bình Phước lương cao tại Đồng Xoài, Chơn Thành

3.7. Việc làm không bằng cấp

Việc làm không bằng cấp tại Bình Phước chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và nông nghiệp. Các vị trí này thường không đòi hỏi kinh nghiệm hay kỹ năng đặc biệt, phù hợp với lao động phổ thông và những người mới tham gia thị trường lao động. Công việc phổ biến bao gồm nhân viên bán hàng, công nhân nhà máy hoặc nhân viên thời vụ trong các khu công nghiệp.

Các huyện Bù Đăng, Lộc Ninh và Phước Long có nhu cầu lớn về lao động không bằng cấp. Điều này xuất phát từ sự phát triển của các nhà máy sản xuất và nông nghiệp quy mô lớn, tạo nhiều cơ hội việc làm cho lao động phổ thông trong khu vực.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Bình Phước

Bình Phước là tỉnh có nhiều khu vực phát triển kinh tế, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt, Đồng Xoài, Chơn Thành, Đồng Phú và Phước Long đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu tuyển dụng, đặc biệt trong các ngành sản xuất, xây dựng và dịch vụ.

4.1. Việc làm Đồng Xoài, Bình Phước

Đồng Xoài là trung tâm kinh tế của Bình Phước với nhiều cơ hội việc làm liên quan đến tạp vụ, thời vụ và không yêu cầu bằng cấp. Các khu công nghiệp tại đây thu hút đông đảo lao động phổ thông, đặc biệt là trong các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ. Với vị trí thuận lợi, Đồng Xoài mang đến nhiều cơ hội việc làm Bình Phước đa dạng, đặc biệt trong mùa cao điểm.

Là trung tâm kinh tế của Bình Phước, Đồng Xoài mang lại cơ hội việc làm đa dạng cho người lao động
Là trung tâm kinh tế của Bình Phước, Đồng Xoài mang lại cơ hội việc làm đa dạng cho người lao động

4.2. Việc làm Chơn Thành, Bình Phước

Chơn Thành được biết đến với sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp lớn, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và gia công. Vị trí việc làm phổ biến tại đây bao gồm công nhân nhà máy, thợ kỹ thuật và các công việc liên quan đến ngành chế tạo. Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã chọn Chơn Thành trở thành điểm đến đầu tư, mang đến cơ hội nghề nghiệp ổn định cho người lao động.

4.3. Việc làm Đồng Phú, Bình Phước

Đồng Phú cũng là một trong những điểm phát triển kinh tế chủ chốt của tỉnh Bình Phước. Khu vực Đồng Phú tập trung nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất gỗ, với nhu cầu lớn cả về lao động phổ thông và lao động có kỹ năng chuyên môn. Việc làm tại đây chủ yếu liên quan đến ngành chế biến gỗ, sản xuất nông sản và quản lý kho bãi.

Đồng Phú là nơi có nhu cầu cao về lao động trong ngành chế biến gỗ và nông sản
Đồng Phú là nơi có nhu cầu cao về lao động trong ngành chế biến gỗ và nông sản

4.4. Việc làm Phước Long, Bình Phước

Phước Long là một trong những khu vực có tiềm năng phát triển mạnh về ngành dịch vụ và du lịch. Bên cạnh đó, nhờ phát triển mạnh về hạ tầng, Phước Long đã và đang trở thành “trung tâm mới”, thu hút nhiều dự án đầu tư và lao động đến làm việc. Các ngành nghề phổ biến tại đây bao gồm du lịch, dịch vụ nhà hàng và khách sạn, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng.

4.5. Việc làm Bình Long, Bình Phước

Bình Long định hướng phát triển ổn định trong ngành nông nghiệp và sản xuất. Chính vì vậy, các công việc phổ biến tại đây bao gồm chế biến thực phẩm, gia công nông sản và các vị trí thời vụ trong ngành trồng trọt. Bên cạnh đó, Bình Long cũng trở thành điểm đến hấp dẫn cho lao động phổ thông nhờ vào các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

4.6. Việc làm Lộc Ninh, Bình Phước

Lộc Ninh có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đặc biệt là nghề trồng cao su. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng việc làm Bình Phước tại Lộc Ninh thường tập trung vào các vị trí liên quan đến thu hoạch và chế biến, đặc biệt là chế biến gỗ.

Lấy nông nghiệp làm nền kinh tế chủ đạo, các công việc thu hoạch và chế biến tại Lộc Ninh khá phát triển
Lấy nông nghiệp làm nền kinh tế chủ đạo, các công việc thu hoạch và chế biến tại Lộc Ninh khá phát triển

4.7. Việc làm Bù Đăng, Bình Phước

Giống với Lộc Ninh, Bù Đăng cũng kinh doanh chủ yếu dựa vào nông nghiệp và lâm nghiệp. Các công việc phổ biến tại đây bao gồm thu hoạch nông sản, chế biến gỗ và các vị trí lao động trong lĩnh vực chăn nuôi. Bù Đăng cũng đang mở rộng các dự án nông nghiệp sạch, thu hút nhiều lao động phổ thông đến làm việc trong trang trại và khu công nghiệp xanh.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm tỉnh Bình Phước

Nếu có nhu cầu, bạn hãy liên hệ đến trung tâm dịch vụ việc làm Bình Phước - nơi kết nối doanh nghiệp và người lao động, cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tìm việc làm phù hợp cho người dân sinh sống, lưu trú tại đây.

  • Địa chỉ: Số 827, QL 14, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

  • Hotline: 0271.3885.766

  • Email: [email protected]

  • Website: http://vieclambinhphuoc.gov.vn

  • Thời gian mở cửa: Từ thứ 2 - thứ 6 (Sáng 8h00 - 12h00; Chiều 13h00 - 17h00)

Trung tâm dịch vụ việc làm tại Bình Phước cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tìm việc làm cho mọi đối tượng
Trung tâm dịch vụ việc làm tại Bình Phước cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tìm việc làm cho mọi đối tượng

Với dân số khoảng 1.020.000 người thống kê năm 2022, thị trường việc làm Bình Phước đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ những phát triển vượt bậc của các khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng hiện đại. Bình Phước mang đến nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn trong lĩnh vực sản xuất, gia công, xây dựng và dịch vụ, cũng tạo ra tính cạnh tranh tương đối lớn. Điều này đòi hỏi người lao động phải không ngừng nâng cao kỹ năng để đáp ứng được yêu cầu công việc. Hi vọng với những thông tin mà job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn việc làm tại tỉnh Bình Phước phù hợp cho bản thân!