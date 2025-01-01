Tất cả địa điểm
Việc làm tại Gia Lai

-

Có 276 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 19/08/2025
Tây Ninh Hồ Chí Minh Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Gia Lai Đồng Nai Trà Vinh Bến Tre Bình Dương Hậu Giang Lâm Đồng Khánh Hòa Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI)
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI) làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI)
Hạn nộp: 10/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh
Hạn nộp: 10/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Vĩnh Phúc Hải Phòng Ninh Bình Lạng Sơn Thái Nguyên Nam Định Nghệ An Hà Tĩnh Đà Nẵng Gia Lai Bắc Ninh Quảng Ngãi Đã hết hạn 7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Lâm Đồng Gia Lai Đắk Lắk Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Nghệ An Thanh Hóa Lâm Đồng Gia Lai Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I
Tuyển Kế toán nội bộ HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 12 Triệu
HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I
Hạn nộp: 07/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton
Hạn nộp: 04/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 04/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI Pro Company làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI Pro Company
Hạn nộp: 05/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI Pro Company làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI Pro Company
Hạn nộp: 03/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/07/2025
Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Trị Quảng Ngãi Khánh Hòa Bình Định Gia Lai Kon Tum Đắk Lắk Phú Yên Ninh Thuận Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/06/2025
Đắk Lắk Gia Lai Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CN - TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR
Hạn nộp: 30/06/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Hạn nộp: 20/06/2025
Khánh Hòa Lâm Đồng Đắk Lắk Gia Lai Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AGRIVIET
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AGRIVIET làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AGRIVIET
Hạn nộp: 18/06/2025
Gia Lai Kon Tum Đã hết hạn 10 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 13/06/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm iPOS.vn
Tuyển Nhân viên kinh doanh iPOS.vn làm việc tại Gia Lai thu nhập 12 - 20 Triệu
iPOS.vn
Hạn nộp: 13/06/2025
Gia Lai Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Quảng Nam Đà Nẵng Cà Mau Vĩnh Long Bình Phước Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Nghệ An Khánh Hòa Lâm Đồng An Giang Bình Thuận Cần Thơ Hà Nội Gia Lai Thanh Hóa Bình Định Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Cần Thơ Bình Thuận Cà Mau Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Nghệ An Ninh Thuận Vĩnh Long Long An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tây Ninh Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Quảng Trị Bình Dương Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Dược phẩm Tín Phong
Tuyển Trình dược viên Công ty CP Dược phẩm Tín Phong làm việc tại Gia Lai thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty CP Dược phẩm Tín Phong
Hạn nộp: 08/06/2025
Gia Lai Lâm Đồng Đắk Lắk Bình Dương Đồng Nai Hồ Chí Minh Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh Long An Sóc Trăng An Giang Kiên Giang Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG
Hạn nộp: 17/05/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Hà Nội Bình Dương Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Gia Lai Quảng Ngãi Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Red River Foods Việt Nam tại Gia Lai
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Chi nhánh Công ty TNHH Red River Foods Việt Nam tại Gia Lai làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Công ty TNHH Red River Foods Việt Nam tại Gia Lai
Hạn nộp: 11/05/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI)
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI) làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI)
Hạn nộp: 08/06/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 08/06/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Gia Lai hiện nay

Gia Lai là một trong những tỉnh có diện tích rộng lớn và dân cư khá đông đúc. Được thiên nhiên ưu ái với khí hậu thuận lợi, Gia Lai rất thích hợp cho phát triển công nghiệp, chế biến và nông nghiệp. Vì vậy, thị trường việc làm ở đây khá sôi động với nhiều thông tin tuyển dụng liên quan đến những lĩnh vực này.

Với tốc độ phát triển nhanh chóng, Gia Lai tập trung vào ngành nông - lâm nghiệp. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp và công ty đã nhận thấy tiềm năng của tỉnh này và mạnh dạn đầu tư xây dựng nhiều khu công nghiệp quy mô lớn. Điều đó tạo ra nhiều cơ hội việc làm đa dạng cho lao động tại đây cũng như các tỉnh thành lân cận.

Việc làm Gia Lai đang thu hút nguồn lao động tại các khu nông nghiệp và công nghiệp lớn
Việc làm Gia Lai đang thu hút nguồn lao động tại các khu nông nghiệp và công nghiệp lớn

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Gia Lai

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Gia Lai đã tăng cao trong những năm gần đây, với nhiều vị trí công việc khác nhau cũng như lương thưởng khác nhau. Nếu đang tìm việc làm tại Gia Lai, bạn có thể tham khảo mức lương của một số ngành nghề nổi bật như sau:

Việc làm Gia Lai

Mức lương giao động(VNĐ/tháng)

Nhân viên kinh doanh

4.000.000 - 35.000.000

Giám sát kho

6.000.000 - 15.000.000

Nhân viên kế toán

5.000.000 - 25.000.000

Nhân viên bán hàng

8.000.000 - 15.000.000

Nhân viên tạp vụ

6.000.000 - 10.000.000

Kỹ sư điện

9.000.000 - 20.000.000

Lái xe, tài xế

8.000.000 - 15.000.000

Bảo vệ

7.000.000 - 12.000.000
Kỹ sư điện ở Gia Lai là ngành có mức lương cao, ổn định tại thành phố đang phát triển
Kỹ sư điện ở Gia Lai là ngành có mức lương cao, ổn định tại thành phố đang phát triển

3. Một số việc làm Gia Lai được tìm kiếm nhiều

Thống kê về lượng tìm kiếm việc làm tại Gia Lai mới nhất cho thấy các nhóm ngành như lao động phổ thông, kế toán, bảo vệ, tài xế,... được ưu ái hơn cả. Cụ thể:

3.1. Việc làm phổ thông

Công việc phổ thông tại Gia Lai được chia thành nhiều loại như lao động nông nghiệp, công nhân nhà máy, lao động xây dựng, nhân viên bán hàng, dịch vụ vận chuyển. Bạn có thể tìm kiếm những công việc này ở các khu vực có tốc độ phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, nhà máy, xí nghiệp như Xã Trà Đa, xã Diễn Phú, Xã Ayun Pa,...

Nông nghiệp là công việc phổ thông tại vùng đất Gia Lai
Nông nghiệp là công việc phổ thông tại vùng đất Gia Lai

3.2. Việc làm kế toán

Là một vị trí không thể thiếu trong các doanh nghiệp, việc làm kế toán lại càng được chú trọng nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp và nông nghiệp tại Gia Lai. Công việc kế toán tại đây thường bao gồm các nhiệm vụ như ghi chép, quản lý sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính, xử lý hóa đơn, thanh toán và đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế. Ngoài ra, kế toán viên còn phải thực hiện kiểm tra và giám sát các giao dịch tài chính để đảm bảo tính minh bạch và chính xác của số liệu.

Khu vực tuyển dụng nhiều kế toán nhất tại Gia Lai thường tập trung ở các khu công nghiệp và các vị trí tập trung nhiều công ty như tại thành phố Pleiku, Chư Proong,...

Việc làm kế toán Gia Lai được tuyển dụng nhiều với mức đãi ngộ cao
Việc làm kế toán Gia Lai được tuyển dụng nhiều với mức đãi ngộ cao

3.3. Việc làm bảo vệ

Tìm việc làm Gia Lai đối với nghề bảo vệ khá dễ dàng, đặc biệt ở các khu công nghiệp, các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn. Công việc bảo vệ liên quan đến việc giám sát và đảm bảo an toàn cho tài sản, con người và cơ sở vật chất tại các khu vực được chỉ định.

Bạn có thể khoanh vùng khu vực tìm kiếm việc làm này ở những nơi như Trà Đa, Chư Prong, thành phố Pleiku,…

3.4. Việc làm văn phòng

Tại Gia Lai, nhu cầu tuyển dụng nhân viên văn phòng ngày tăng cao nhờ sự thành lập và phát triển của nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ. Các vị trí “hot” được ưu tiên tuyển dụng có thể kể đến như kế toán, nhân sự, marketing, sale,... Các công việc văn phòng đòi hỏi kỹ năng giao tiếp, sử dụng thành thạo tin học văn phòng và khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.

  • Nhân viên hành chính: Quản lý hồ sơ, tài liệu, thực hiện các công việc hành chính như soạn thảo văn bản, gửi và nhận thư từ, điện thoại, tiếp đón khách hàng, hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty.

  • Nhân viên lễ tân: Tiếp đón và hướng dẫn khách hàng, nhận và chuyển điện thoại, quản lý lịch hẹn và phòng họp, hỗ trợ các công việc hành chính khác như đặt hàng văn phòng phẩm.

  • Nhân viên marketing: Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing, quản lý và cập nhật nội dung trên website và các kênh truyền thông xã hội, nghiên cứu thị trường và khách hàng, theo dõi và báo cáo hiệu quả chiến dịch.

Nhân viên văn phòng thường sẽ được tuyển dụng nhiều ở trung tâm thành phố Pleiku - nơi có các tập đoàn, doanh nghiệp với đa dạng quy mô cũng như bộ máy chính trị Nhà nước quan trọng.

3.5. Việc làm tài xế, lái xe

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tài xế, lái xe tập trung tại thành phố Pleiku, nơi có nhiều khách sạn và các công ty du lịch có nhu cầu về dịch vụ vận tải. Công việc chính của tài xế tại Gia Lai là đón đưa khách hàng từ sân bay đến các khu du lịch trên thành phố. Kiến thức về các địa danh nổi tiếng cũng như khả năng giao tiếp là điều cần thiết để phục vụ du khách một cách tốt nhất.

Việc làm tài xế Gia Lai yêu cầu kinh nghiệm và độ tập trung cao
Việc làm tài xế Gia Lai yêu cầu kinh nghiệm và độ tập trung cao

4. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Gia Lai

Trung tâm giới thiệu việc làm Gia Lai là đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai thành lập năm 1993 với nhiệm vụ giúp người lao động được giới thiệu việc làm, thu thập, phân tích, đưa ra dự báo và cung cấp thông tin thị trường lao động.

  • Địa chỉ: Số 50 Sư Vạn Hạnh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

  • Hotline: 02693 824228

  • Email: [email protected]

  • Website: www.vieclamgialai.vn

5. Kinh nghiệm tìm việc Gia Lai nhanh chóng

Tìm việc ở Gia Lai nhanh chóng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phí ứng viên cũng như “chiến thuật” thông minh.

  • Chuẩn bị hồ sơ xin việc đầy đủ và chuyên nghiệp: Chuẩn bị một bộ hồ sơ xin việc hoàn chỉnh bao gồm CV, thư xin việc, bản sao các bằng cấp, chứng chỉ và các giấy tờ cá nhân khác.

  • Tìm kiếm thông tin tuyển dụng từ nhiều nguồn: Sử dụng các trang web tuyển dụng uy tín để tránh trường hợp lừa đảo.

  • Mạng lưới quan hệ (Networking): Sử dụng mối quan hệ cá nhân và gia đình để tìm hiểu về các cơ hội việc làm.

  • Tham gia khóa đào tạo bổ sung kỹ năng: Tham gia vào các khóa đào tạo, học thêm các kỹ năng mới phù hợp với ngành nghề bạn muốn làm để tăng cơ hội được tuyển dụng.

  • Kiên nhẫn và không ngừng cố gắng: Quá trình tìm việc có thể kéo dài và gặp nhiều khó khăn, do đó bạn cần kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực.

Việc làm Gia Lai đa dạng từ lao động phổ thông đến công việc văn phòng, mang lại cơ hội thu nhập ổn định và tiềm năng phát triển sự nghiệp. Với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, Gia Lai hứa hẹn là điểm đến lý tưởng cho các ứng viên. Hi vọng với những thông tin mà nền tảng tuyển dụng ứng dụng công nghệ AI job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn được việc làm tại tỉnh Gia Lai phù hợp!