Nhu cầu tìm việc làm Hưng Yên đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là trong ngành kinh doanh bán hàng, kế toán kiểm toán… Ngoài nhu cầu về những công việc phổ thông truyền thống, người lao động cùng đang tìm kiếm cơ hội trong các ngành công nghệ thông tin và dịch vụ khách hàng tại Hưng Yên.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tỉnh Hưng Yên hiện nay

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm Hưng Yên đang có xu hướng gia tăng cao nhờ sự phát triển và mở rộng của các ngành công nghiệp. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, thị trường việc làm tại Hưng Yên tăng xấp xỉ 43% so với số liệu năm ngoái. Mặc dù số lượng công việc tuyển dụng nhiều nhưng tỷ lệ ứng viên trên mỗi công việc chỉ đạt 12,85% vẫn thấp hơn mức trung bình cả nước (13,57%). Số liệu này cho thấy thị trường lao động tại Hưng Yên có sự cân bằng giữa cung và cầu lao động.

Bên cạnh các ngành truyền thống, sự phát triển của các khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng cũng đã thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến, sản xuất và logistics. Điều này đã góp phần làm tăng đáng kể số lượng việc làm Hưng Yên, đặc biệt là các vị trí liên quan đến quản lý, kỹ thuật và lao động phổ thông.

Nhu cầu tìm việc làm Hưng Yên đang tăng cao, đặc biệt là các khu công nghiệp chế biến và sản xuất

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Hưng Yên

Nhìn chung mức lương việc làm tại Hương Yên cho người mới bắt đầu trung bình thường dao động từ 4.000.000 - 7.000.0000 VNĐ/tháng, một số ngành nghề khác sẽ có mức lương cao hoặc thấp hơn.

3. Một số việc làm tỉnh Hưng Yên được tìm kiếm nhiều

Hưng Yên hiện đang phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều khu công nghiệp, tạo ra hàng ngàn cơ hội việc làm đa dạng cho người lao động. Dưới đây là chi tiết về các việc làm Hưng Yên theo ngành nghề và địa điểm tuyển dụng phổ biến.

3.1. Việc làm lái xe

Việc làm lái xe Hưng Yên là một trong những vị trí nhiều ứng viên đang tìm kiếm

Số lượng việc làm Hưng Yên đa dạng rất nhiều ngành nghề từ lao động phổ thông cho đến công việc hành chính văn phòng, trong đó việc làm lái xe đang khá phổ biển. Bởi vì các doanh nghiệp tại đây cần đội ngũ lái xe container, xe tải để vận chuyển hàng hóa giữa nhà máy sản xuất đến đại lý.

Công việc này đòi hỏi kinh nghiệm lái xe đường dài và khả năng điều khiển các phương tiện tải nặng an toàn. Các công ty logistics lớn thường xuyên tuyển dụng vị trí này với mức lương cạnh tranh và chế độ đãi ngộ tốt. Khu công nghiệp Phố Nối A là một trong những địa điểm có nhu cầu tuyển dụng lái xe cao nhất tại Hưng Yên.

Nhiệm vụ của kế toán thường bao gồm quản lý tài chính, kiểm soát chi phí và lập báo cáo tài chính định kỳ cho doanh nghiệp. Vị trí này đòi hỏi người lao động có kiến thức chuyên môn về kế toán, thành thạo phần mềm kế toán và có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm việc làm kế toán tại Hưng Yên thì có thể cân nhắc đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ như KCN Thăng Long II, KCN Yên Mỹ II…

Việc làm nhân sự tại Hưng Yên đang có xu hướng gia tăng nhờ sự phát triển của các nhà máy và doanh nghiệp trong khu vực

Với số lượng doanh nghiệp, xí nghiệp mở mới tăng cao, kéo theo nhu cầu tuyển việc làm nhân sự tại Hưng Yên cũng tăng lên. Các nhiệm vụ chính của nhân viên nhân sự bao gồm tuyển dụng, đào tạo và quản lý hồ sơ nhân viên, giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực. Đây là vị trí quan trọng nhằm đảm bảo sự hoạt động trơn tru của các doanh nghiệp trong khu vực Hưng Yên.

3.4. Việc làm thủ kho

Công việc thủ kho cũng là một trong những việc làm Hưng Yên được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Tính chất công việc này đòi hỏi người lao động phải quản lý, sắp xếp và kiểm soát kho hàng, đồng thời đảm bảo việc lưu trữ và bảo quản hàng hóa đúng quy trình. Thị xã Mỹ Hào là một trong những địa điểm lý tưởng để bạn có thể tìm kiếm công việc làm thủ kho tại Hưng Yên, bởi nơi đây tụ họp rất nhiều khu công nghiệp lớn.

3.5. Việc làm thời vụ

Vào các mùa cao điểm sản xuất, các nhà máy dệt may, công nghiệp tại Hưng Yên thường tuyển dụng lượng lớn lao động thời vụ để gia tăng sản lượng. Công việc chủ yếu liên quan đến gia công, sản xuất hàng may mặc với những yêu cầu đơn giản, không đòi hỏi kinh nghiệm trước. Đây là việc làm Hưng Yên phù hợp cho người lao động muốn kiếm thêm thu nhập ngắn hạn với thời gian làm việc linh hoạt.

Vào mùa cao điểm, các doanh nghiệp thường tuyển dụng vị trí việc làm thời vụ trả lương theo ngày Hưng Yên

3.6. Việc làm phổ thông

Việc làm phổ thông tại Hưng Yên bao gồm các vị trí trong các nhà máy sản xuất như công nhân lắp ráp, đóng gói và vận hành máy móc. Công việc thường không yêu cầu bằng cấp cao, nhưng cần kỹ năng làm việc nhóm và khả năng tuân thủ quy trình sản xuất.

Khu công nghiệp Phố Nối A và các khu vực như Thị xã Mỹ Hào, Văn Giang là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất. Với chế độ đãi ngộ hợp lý và không yêu cầu cao về trình độ chuyên môn, đây là cơ hội việc làm phù hợp với nhiều đối tượng lao động.

3.7. Việc làm hành chính

Huyện Văn Giang với sự phát triển của các dự án đô thị và dịch vụ đã tạo ra nhu cầu lớn việc làm Hưng Yên trong về nhóm ngành nhân viên hành chính. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tại đây thường tuyển dụng nhân viên hành chính để xử lý hồ sơ, tổ chức các sự kiện và quản lý công việc văn phòng. Vị trí này yêu cầu kỹ năng tổ chức và giao tiếp tốt, đồng thời thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm văn phòng.

Người lao động có thể dễ dàng tìm việc làm giờ hành chính tại Hưng Yên

3.8. Việc làm tiếng Nhật

Với sự phát triển của các công ty Nhật Bản tại Hưng Yên, đặc biệt trong các khu công nghiệp Thăng Long II và Phố Nối A đang tìm kiếm nhân sự có trình độ tiếng Nhật để hỗ trợ trong các vị trí quản lý, phiên dịch và hỗ trợ kinh doanh. Công việc thường đòi hỏi khả năng giao tiếp tiếng Nhật thành thạo và hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp Nhật. Đối với người lao động có trình độ N2 trở lên thường được ưu tiên tuyển dụng với mức lương hấp dẫn.

Các khu công nghiệp, nhà máy đã tạo ra lượng lớn việc làm tiếng Hàn tại Hưng Yên

Bên cạnh tiếng Nhật, việc làm Hưng Yên còn tuyển nhiều vị trí liên quan đến tiếng Hàn. Các vị trí này thường bao gồm phiên dịch, trợ lý văn phòng và quản lý nhân sự cho các công ty Hàn. Khu vực Thị xã Mỹ Hào và huyện Yên Mỹ là những nơi có nhiều công ty Hàn Quốc đang hoạt động có nhu cầu tuyển lượng lớn lao động có trình độ tiếng Hàn từ Topik 3 trở lên.

3.10. Việc làm quản lý sản xuất

Các doanh nghiệp sản xuất lớn tại Hưng Yên đang cần tuyển dụng nhiều quản lý sản xuất để giám sát các quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa năng suất. Vị trí này đòi hỏi kinh nghiệm quản lý, hiểu biết sâu rộng về quy trình sản xuất và khả năng điều phối nhân sự hiệu quả. Các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng sẽ có nhiều cơ hội được thăng tiến trong sự nghiệp.

Những khu vực như Khu công nghiệp Phố Nối A, Khu công nghiệp Thăng Long II và huyện Văn Lâm đang là nơi có nhu cầu tuyển dụng vị trí quản lý sản xuất.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Hưng Yên

Hưng Yên là một trong những tỉnh phát triển nhanh chóng với nhiều cơ hội việc làm phong phú. Từ các khu công nghiệp lớn đến các đô thị hiện đại, người lao động có thể tìm thấy việc làm phù hợp với nhu cầu và năng lực của mình. Dưới đây là các khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm Hưng Yên cao.

4.1. Việc làm tại Thành phố Hưng Yên

Thành phố Hưng Yên là trung tâm hành chính và kinh tế của tỉnh, nơi có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp trong các lĩnh vực như hành chính, dịch vụ và sản xuất. Các vị trí tuyển dụng phổ biến tại đây bao gồm nhân viên văn phòng, kế toán, và công nhân sản xuất.

Bên cạnh đó, với sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, người lao động có thể tìm thấy công việc với mức lương hấp dẫn và nhiều cơ hội thăng tiến.

4.2. Việc làm tại Mỹ Hào, Hưng Yên

Mỹ Hào, đặc biệt là Khu công nghiệp Phố Nối, là một điểm nóng về việc làm Hưng Yên. Tại đây, nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí như công nhân sản xuất, kỹ sư cơ khí và quản lý chất lượng rất cao. Những người có kinh nghiệm trong ngành sản xuất, chế tạo và logistics sẽ có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp tại Mỹ Hào, Hưng Yên. Các công ty trong khu vực này thường xuyên tìm kiếm lao động có tay nghề cao và đáp ứng nhanh chóng trước sự thay đổi của thị trường.

Khu công nghiệp phố nối A là một trong xí nghiệp tạo ra nhiều việc làm Hưng Yên

4.3. Việc làm tại Văn Lâm, Hưng Yên

Văn Lâm đang phát triển mạnh mẽ với nhiều dự án đầu tư mới và các công ty sản xuất lớn. Ở khu vực này, người lao động có thể tìm thấy nhiều việc làm Hưng Yên trong các ngành như chế biến thực phẩm, điện tử và dệt may. Các vị trí tuyển dụng phổ biến bao gồm công nhân sản xuất, kỹ thuật viên và nhân viên bán hàng. Cơ hội phát triển nghề nghiệp tại Văn Lâm rất lớn nhờ sự đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng và mở rộng quy mô sản xuất.

4.4. Việc làm tại Văn Giang, Hưng Yên

Văn Giang, đặc biệt là khu vực Ecopark, đang trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các dự án bất động sản và dịch vụ. Ở đây, người lao động có thể tìm thấy việc làm trong lĩnh vực bất động sản, du lịch

và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Với môi trường làm việc thân thiện và tiềm năng phát triển lớn, khu vực này hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp cho người lao động.

Ecopark mang lại nhiều việc làm cho thị trường lao động tại Hưng Yên

4.5. Việc làm tại Yên Mỹ, Hưng Yên

Yên Mỹ là khu vực có sự phát triển mạnh mẽ với nhiều nhà máy và cơ sở sản xuất. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí như công nhân chế biến thực phẩm, kỹ sư sản xuất, và nhân viên kỹ thuật là rất lớn. Cơ hội phát triển nghề nghiệp, việc làm Hưng Yên đang ngày càng mở rộng nhờ vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm và cải thiện quy trình sản xuất.

4.6. Việc làm Ân Thi, Hưng Yên

Ân Thi là huyện có nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến nông sản. Các vị trí như công nhân chế biến thực phẩm, nhân viên quản lý nông trại và kỹ sư nông nghiệp thường xuyên được tuyển dụng. Cơ hội phát triển nghề nghiệp tại Ân Thi không chỉ nằm ở việc sản xuất mà còn ở việc áp dụng công nghệ hiện đại vào nông nghiệp, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu thị trường.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Hưng Yên của người lao động cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên phù hợp, Trung tâm Giới thiệu việc làm Hưng Yên đã được thành lập.

Trung tâm có nhiệm vụ kết nối người lao động với nhà tuyển dụng. Cụ thể, trung tâm còn cung cấp các khóa đào tạo nghề và bồi dưỡng kỹ năng mềm, nâng cao khả năng cạnh tranh cho người lao động.

Địa chỉ: 303 Nguyễn Văn Linh, P. An Tảo, Hưng Yên

Hotline: 02213.862.753

Email: [email protected]

Website: http://vieclamhungyen.gov.vn

Thời gian mở cửa: 7:00 - 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6

Bạn nên tìm việc làm tại những nơi uy tín như trung tâm giới thiệu việc làm Hưng Yên

Thị trường việc làm Hưng Yên đang diễn ra sôi động và đầy tiềm năng với dân số khoảng 1,3 triệu người tính đến năm 2023 (theo Tổng cục Thống kê). Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm nhân lực chất lượng cao mà còn yêu cầu kỹ năng chuyên môn và khả năng thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi của thị trường. Điều này tạo ra áp lực cho người lao động nhưng cũng là cơ hội để họ nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp. Hi vọng với những thông tin mà nền tảng tuyển dụng trực tuyến ứng dụng công nghệ AI job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn được việc làm tại tỉnh Hưng Yên phù hợp!