Việc làm tại Cao Bằng

-

Có 74 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Thị trường việc làm Cao Bằng đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết nhờ sự phát triển của các công ty và doanh nghiệp quy mô lớn. Tiềm năng kinh tế đa dạng tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn trong các lĩnh vực như xuất nhập khẩu, công nghiệp chế biến và dịch vụ, giúp người lao động tìm kiếm việc làm ổn định và phát triển sự nghiệp.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại tỉnh Cao Bằng hiện nay

Những năm gần đây, sự phát triển kinh tế của địa phương nơi sở hữu khoáng sản đa dạng cùng các ngành dịch vụ ngày càng phát triển đã kéo theo nhu cầu tuyển dụng việc làm Cao Bằng tăng trưởng mạnh mẽ. Theo số liệu từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cao Bằng, tính từ đầu năm 2024 đến nay, số lượng việc làm được tuyển dụng đã tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng dân số của tỉnh Cao Bằng rơi vào khoảng gần 550.000 người tính đến hết năm 2023, với số người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 60%. Đây là nguồn lực dồi dào cho các doanh nghiệp khi đứng trước cơ hội mở rộng thị trường và phát triển kinh tế.

Mức lương trung bình của người lao động tại Cao Bằng dao động từ 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào ngành nghề và trình độ chuyên môn. Tuy con số này chưa cao so với nhiều tỉnh thành khác nhưng với sự phát triển của các doanh nghiệp, mức lương có khả năng tăng lên trong tương lai gần.

Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động tại thành thị Cao Bằng năm 2023 là 3.35%, cho thấy thị trường đã tương đối ổn định trong thời kỳ phát triển kinh tế sau đại dịch Covid 19.

Các ngành nghề phổ biến tại Cao Bằng bao gồm xuất nhập khẩu, các công việc phổ thông, xây dựng và dịch vụ. Theo báo cáo của UBND tỉnh, ngành dịch vụ đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là du lịch, nhờ vào tiềm năng tài nguyên thiên nhiên phong phú của địa phương.

Nhu cầu việc làm Cao Bằng đang có xu hướng tăng mạnh
Nhu cầu việc làm Cao Bằng đang có xu hướng tăng mạnh

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Cao Bằng

Nếu đang có nhu cầu tìm việc làm tại Cao Bằng, bạn trước hết cần nắm bắt mức lương cơ bản cho các vị trí công việc. Mức lương thấp nhất thường dao động từ 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ/tháng, tuy nhiên, nó có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp cũng như năng lực và kinh nghiệm của bạn. Do đó, bạn cần xem xét kỹ lưỡng các yếu tố này khi ứng tuyển để đảm bảo rằng mức lương nhận được phản ánh đúng giá trị và kỹ năng của mình.

Công việc

Mức lương (VNĐ/ tháng)

Tuyển dụng việc làm phổ thông

6.500.000 - 12.000.000

Tuyển dụng việc làm siêu thị

10.00.000 - 12.000.000

Tuyển dụng việc làm bán hàng

10.000.000 - 20.000.000

Tuyển dụng việc làm kế toán

10.000.000 - 30.800.000

Tuyển dụng việc làm khách sạn

12.00.000 - 34.000.000

Tuyển dụng việc làm xuất nhập khẩu 12.000.000 - 30.500.000

3. Một số việc làm tại tỉnh Cao Bằng được tìm kiếm nhiều

Cơ cấu vị trí việc làm Cao Bằng ngày càng đa dạng cùng với sự phát triển kinh tế xã hội. Các ngành nghề như xuất nhập khẩu, bán hàng và dịch vụ khách sạn đang thu hút sự quan tâm của nhiều ứng viên, nhờ vào sự phát triển kinh tế và tiềm năng du lịch của địa phương. Dưới đây là một số vị trí việc làm phổ biến mà người lao động thường tìm kiếm:

3.1. Việc làm phổ thông

Việc làm phổ thông tại Cao Bằng thường bao gồm các công việc như lao động sản xuất, công nhân nhà máy và nhân viên phục vụ. Những vị trí này thường không yêu cầu trình độ chuyên môn cao nhưng đòi hỏi sự chăm chỉ và kiên nhẫn. Các doanh nghiệp tại thành phố Cao Bằng và huyện Hòa An là những khu vực tuyển dụng phổ biến cho các công việc này.

Việc làm phổ thông tại Cao Bằng có nhu cầu tuyển dụng cao
Việc làm phổ thông tại Cao Bằng có nhu cầu tuyển dụng cao

3.2. Việc làm xuất nhập khẩu

Việc làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại Cao Bằng chủ yếu bao gồm các vị trí như nhân viên xuất nhập khẩu, giao nhận và logistics. Nhiệm vụ của các nhân viên này là xử lý các thủ tục hải quan, quản lý hàng hóa và theo dõi quá trình vận chuyển. Các công ty tại thành phố Cao Bằng và đặc biệt là khu vực gần cửa khẩu Trà Lĩnh thường tìm kiếm ứng viên cho các vị trí này.

3.3. Việc làm siêu thị

Nếu đang tìm việc làm Cao Bằng tại siêu thị, bạn có thể tham khảo vị trí nhân viên bán hàng, thu ngân và quản lý kho với nhiệm vụ như hỗ trợ khách hàng, sắp xếp hàng hóa hay đảm bảo quầy kệ luôn đầy đủ. Các siêu thị lớn như VinMart và Co.opmart tại thành phố Cao Bằng thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí này.

Người lao động có thể tìm kiếm việc làm siêu thị tại các siêu thị lớn trong thành phố
Người lao động có thể tìm kiếm việc làm siêu thị tại các siêu thị lớn trong thành phố

3.4. Việc làm bán hàng

Việc làm bán hàng tại Cao Bằng thu hút nhiều ứng viên nhờ vào tính linh hoạt và cơ hội thu nhập hấp dẫn. Các vị trí trong lĩnh vực này bao gồm nhân viên bán hàng, tư vấn viên và thu ngân.

Khu vực tuyển dụng chủ yếu cho việc làm bán hàng là các cửa hàng thời trang, điện thoại và siêu thị tại thành phố Cao Bằng. Đặc biệt vào mùa lễ hội và các dịp khuyến mãi, nhu cầu tuyển dụng thường tăng cao, mang lại cơ hội cho nhiều lao động tìm kiếm việc làm.

3.5. Việc làm kế toán

Là một vị trí công việc khá đặc thù, việc làm kế toán tại Cao Bằng thường có nhu cầu tuyển dụng lớn. Nhiệm vụ chính đối với công việc này là quản lý sổ sách, lập báo cáo tài chính và thực hiện các nghĩa vụ thuế. Các doanh nghiệp tại thành phố Cao Bằng và khu vực huyện Thạch An thường tìm kiếm ứng viên có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực này.

Nhân viên kế toán là vị trí có nhu cầu tuyển dụng cao
Nhân viên kế toán là vị trí có nhu cầu tuyển dụng cao

3.6. Việc làm khách sạn

Công việc trong lĩnh vực khách sạn như lễ tân, phục vụ nhà hàng và quản lý khách sạn, đang phát triển mạnh mẽ tại Cao Bằng. Nhân viên thường được yêu cầu có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng phục vụ khách hàng chuyên nghiệp. Khách sạn Mường Thanh tại thành phố Cao Bằng là một trong những nơi thường xuyên tuyển dụng nhân viên cho các vị trí này.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Cao Bằng

Nhu cầu tìm việc và tuyển dụng việc làm Cao Bằng có xu hướng ngày càng tăng cao, đặc biệt tại các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh như thành phố Cao Bằng, Trùng Khánh hay Quảng Yên.

4.1. Việc làm tại Thành phố Cao Bằng

Thành phố Cao Bằng là trung tâm kinh tế và văn hóa của tỉnh, vì thế có nhiều cơ hội việc làm đa dạng từ các lĩnh vực như thương mại, dịch vụ và sản xuất,.... Nhiều doanh nghiệp lớn, siêu thị và cửa hàng bán lẻ thường xuyên tuyển dụng nhân viên bán hàng, kế toán và công nhân sản xuất. Cơ hội phát triển nghề nghiệp tại đây là rất khả quan, đặc biệt đối với những ai có kỹ năng giao tiếp và chuyên môn tốt.

Thành phố Cao Bằng có nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên sản xuất cao
Thành phố Cao Bằng có nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên sản xuất cao

4.2. Việc làm tại Trùng Khánh, Cao Bằng

Trùng Khánh, nổi tiếng với các khu du lịch sinh thái và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, đang ngày càng thu hút lao động trong ngành dịch vụ và du lịch. Các công việc như hướng dẫn viên du lịch, nhân viên lễ tân và phục vụ nhà hàng có nhu cầu cao. Ngoài ra, sự phát triển của nông nghiệp và chế biến thực phẩm cũng mở ra nhiều cơ hội việc làm trong khu vực này.

4.3. Việc làm tại Quảng Yên, Cao Bằng

Quảng Yên là một khu vực đang phát triển với nhiều dự án kinh tế mới, mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Các ngành nghề chủ yếu bao gồm xây dựng, chế biến thực phẩm và dịch vụ logistics. Việc làm tại đây thường yêu cầu kỹ năng lao động phổ thông và có thể là một lựa chọn tốt cho những ai muốn tham gia vào các dự án phát triển.

Khu vực Quảng Yên có nhu cầu tuyển dụng liên quan tới dịch vụ logistics
Khu vực Quảng Yên có nhu cầu tuyển dụng liên quan tới dịch vụ logistics

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng

Nếu có nhu cầu tìm việc làm Cao Bằng mới nhất, bạn có thể tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm để được tư vấn và giới thiệu công việc phù hợp một cách uy tín và nhanh chóng:

  • Địa chỉ: Số nhà 086, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

  • Hotline: 02063.852.582.

  • Email: [email protected].

  • Website: http://vieclamcaobang.vn

  • Thời gian mở cửa: 7:30 - 17:00 từ thứ hai đến thứ sáu.

Người lao động có thể tìm đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng để được hỗ trợ tìm việc
Người lao động có thể tìm đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng để được hỗ trợ tìm việc

Cao Bằng, với tổng dân số khoảng 550.000 người vào năm 2023 (theo Tổng cục Thống kê), sở hữu nguồn lao động trẻ và dồi dào, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thị trường việc làm tại địa phương. Tuy nhiên, tính cạnh tranh trong việc làm Cao Bằng ngày càng gia tăng, đặc biệt khi các doanh nghiệp lớn và các khu kinh tế mở rộng. Người lao động cần trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhà tuyển dụng. Hi vọng với những thông tin mà job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn việc làm tại tỉnh Cao Bằng phù hợp cho bản thân!