Công việc Giáo viên

Các trường học và trung tâm giáo dục hiện nay đang cần nguồn nhân sự lớn, phục vụ cho công tác giảng dạy nên nhu cầu việc làm giáo viên tăng cao. Cơ hội việc làm cho giáo viên ở mọi bậc học, từ mầm non, tiểu học, trung học đến đại học đang ngày càng rộng mở với đãi ngộ và mức lương cực kỳ tốt.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm giáo viên hiện nay

Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Giáo viên là người dẫn đường, hình thành nên nhân cách của học sinh và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tương lai.

Hiện nay, mô hình giáo dục phát triển nhanh chóng, kéo theo đó là sự gia tăng về nhu cầu tuyển dụng giáo viên, nhất là những bộ môn như ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc,....), Ngữ Văn, Toán học… Nhu cầu từ người học tăng cao cũng khiến cho nhiều trường học và trung tâm được mở rộng, khiến cho nhu cầu tuyển dụng giáo viên ngày một tăng cao.

2. Mức lương trung bình của việc làm giáo viên

Tính đến 1/7/2024, mức lương trung bình của giáo viên hiện nay dao động trong khoảng từ 6 - 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, mức thu nhập này cao hay thấp còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như cấp học, hạng chức danh nghề nghiệp, và bậc lương cụ thể.

Mức lương theo các cấp

Việc làm giáo viên Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Việc làm giáo viên mầm non 5.000.000 - 15.000.000 Việc làm giáo viên tiểu học 7.000.000 - 12.000.000 Việc làm giáo viên THCS 7.000.000 - 12.000.000 Việc làm giáo viên THPT 13.000.000 - 15.000.000 Việc làm giảng viên đại học 13.000.000 - 17.000.000 Trên thực tế, mức lương của giáo viên có thể tăng hoặc giảm theo hệ số lương và thâm niên trong nghề. Chẳng hạn, mức lương khởi điểm của việc làm giáo viên mới tốt nghiệp giao động từ 5 - 8 triệu đồng/ tháng. Đối với những giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm, mức lương trung bình mỗi tháng có thể đạt 15 - 30 triệu đồng hoặc thậm chí cao hơn. Mức lương theo môn học, ngoại ngữ

Việc làm giáo viên Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Việc làm giáo viên thực tập 1.5.000.000 - 3.000.000 Việc làm giáo viên hợp đồng 3.5.000.000 - 9.000.000 Việc làm giáo viên trường công lập 4.000.000 - 8.000.000 Việc làm giáo viên trung tâm 6.000.000 - 20.000.000 Việc làm giáo viên biên chế 10.000.000 - 20.000.000 Việc làm giáo viên trường dân lập 10.000.000 - 20.000.000 Việc làm giáo viên trường quốc tế 20.000.000 - 40.000.000

3. Tuyển dụng việc làm giáo viên theo các cấp

Cơ hội cho những người tìm việc làm giáo viên vô cùng rộng mở bởi nhu cầu tuyển dụng giáo viên theo các cấp đang ngày một tăng cao, từ mầm non cho đến bậc đại học.

3.1. Tuyển dụng giáo viên mầm non

Nhu cầu về việc làm giáo viên mầm non luôn tăng hàng năm. Giáo viên mầm non không nhất thiết cần bằng đại học nhưng yêu cầu người dạy phải có chuyên môn tốt và điều quan trọng nhất là phải có tình yêu với trẻ.

Trẻ em là đối tượng rất nhạy cảm nên giáo viên mầm non khi giảng dạy cần có sự nhẹ nhàng, nhẫn nại với trẻ. Ngoài ra, giáo viên cũng cần có kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy trẻ, có thể xử lý các tình huống giữa các bé trên lớp.

3.2. Tuyển dụng giáo viên tiểu học

Giáo dục tiểu học là giai đoạn “vàng” trong việc định hình nền tảng kiến thức, kỹ năng và nhân cách của học sinh. Việc tuyển dụng việc làm giáo viên ở cấp bậc này vẫn luôn tăng theo các năm.

Bên cạnh chuyên môn tốt và kiến thức vững vàng, giáo viên tiểu học cần có sự sáng tạo và tận tâm trong công việc. Học sinh tiểu học là lứa tuổi cần xây dựng nền tảng vỡ lòng cả về kiến thức, kỷ luật và kỹ năng sống. Điều này yêu cầu giáo viên đứng lớp phải có sự thấu hiểu đối với học sinh để có thể rèn luyện nề nếp và tính tự giác cho trẻ.

Giai đoạn học chữ vỡ lòng của cấp tiểu học yêu cầu giáo viên chất lượng, giàu kinh nghiệm

3.3. Tuyển dụng giáo viên THCS

Để đáp ứng sự phát triển của hệ thống giáo dục, nhiều trường THCS đang tuyển dụng việc làm giáo viên THCS có chuyên môn vững vàng trong các môn học như Toán, Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học, Lịch sử, Địa lý, Tin học….

Ngoài kiến thức chuyên sâu, giáo viên THCS cần có khả năng sáng tạo trong việc truyền đạt kiến thức, giúp học sinh phát triển tư duy độc lập, kỹ năng phản biện cũng như các kỹ năng xã hội.

3.4. Tuyển dụng giáo viên THPT

Cấp học THPT là giai đoạn “chạy nước rút” để lên bậc đại học. Ở bậc học này, các trường học và trung tâm ôn thi luôn cần rất nhiều giáo viên có trình độ cao, đặc biệt là với những môn học bắt buộc như Toán, Văn, Anh.

Một giáo viên THPT giỏi là một giáo viên giàu kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm trong việc ôn thi cho học sinh; có sự nhạy bén cao và đồng hành, giám sát quá trình học tập của học sinh.

3.5. Tuyển dụng giảng viên đại học

Khác với những bậc học trước, giảng viên đại học bắt buộc phải được đào tạo qua đại học hoặc đã học lên thạc sĩ, thậm chí là những bậc học cao hơn tùy vào ngành học. Nhu cầu tuyển dụng việc làm giáo viên cấp bậc đại học không chỉ tăng ở các môn chuyên ngành mà còn tăng cao ở các các môn đại cương như Triết học, Cơ sở văn hóa….

Hiện nay, tuyển dụng giảng viên đại học chưa bao giờ là công việc hết “hot” do mức lương thưởng và đãi ngộ của giảng viên luôn rất cao.

4. Tuyển dụng giáo viên theo môn học, ngoại ngữ

Các môn học chính được lựa chọn làm môn thi tốt nghiệp và thi đại học đang rất cần giáo viên. Những ngoại ngữ có nhiều người học hiện nay như tiếng Hàn , tiếng Trung, tiếng Nhật cũng không nằm ngoài xu hướng này. Do đó, việc làm giáo viên ngoại ngữ và giáo viên bộ môn càng trở nên tiềm năng và mang lại thu nhập cao.

4.1. Tuyển dụng giáo viên tiếng Anh

Các trung tâm dạy tiếng Anh chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội , Hồ Chí Minh. Những thành thị khác vẫn đang rất “khát” giáo viên dạy IELTS, TOEIC… bởi không phải ai cũng đủ kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng để đứng lớp giảng dạy.

Yêu cầu đối với giáo viên dạy tiếng Anh:

Tại các lớp gia sư: Trình độ tiếng Anh phải đạt từ B2 - C1 tùy vào đối tượng giảng dạy.

Tại trung tâm: Thông thường sẽ yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ IELTS 7.0 - 8.0 hoặc TOEIC 955 - 990,

Tại trường đại học thông thường: Ngoài chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, IELTS từ 8.0 trở lên hoặc TOEFL từ 100/120 trở lên là bắt buộc. Một số trường sẽ yêu cầu chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế như TESOL, TEFL, hoặc CELTA , đây là các chứng chỉ được công nhận toàn cầu về khả năng giảng dạy tiếng Anh

Tại trường đại học chuyên đào tạo ngôn ngữ Anh: Giảng viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh hoặc các chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh, thạc sĩ giảng dạy với những chứng chỉ như trên.

Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế được nhiều người sử dụng nhất

4.2. Tuyển dụng giáo viên tiếng Trung

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm giáo viên tiếng Trung tăng mạnh ở nhiều lĩnh vực, từ dạy giao tiếp, HSK, HSKK tại các trung tâm ngoại ngữ, trường học, đến việc đào tạo nhân sự cho doanh nghiệp hợp tác với Trung Quốc.

Yêu cầu đối với giáo viên dạy tiếng Trung:

Tại các lớp gia sư: Yêu cầu trình độ tiếng Trung của bạn đạt từ HSK 4 - HSK 5.

Tại trung tâm: Có tối thiểu chứng chỉ HSK 5 - HSK 6 và HSKK cao cấp.

Tại trường đại học thông thường: Có chứng chỉ HSK 6 và HSKK cao cấp mà và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Tại trường đại học chuyên đào tạo ngôn ngữ Trung: Giảng viên tối thiểu phải đạt trình độ thạc sĩ chuyên ngành tiếng Trung, thạc sĩ giảng dạy với những chứng chỉ như trên.

4.3. Tuyển dụng giáo viên tiếng Nhật

Nhu cầu tuyển dụng việc làm giáo viên tiếng Nhật này chủ yếu tập trung ở các trung tâm ngoại ngữ, một số trường quốc tế và các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam. Một số công ty Nhật Bản cần tuyển việc làm giáo viên tiếng Nhật để đào tạo và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nhân viên trong công ty.

Yêu cầu đối với giáo viên dạy tiếng Nhật:

Tại các lớp gia sư: Tối thiểu phải đạt trình độ N3 - N2

Tại trung tâm: Giáo viên phải đạt chứng chỉ năng lực tiếng Nhật (JLPT) trình độ N2 hoặc N1

Tại trường đại học thông thường: Giảng viên tiếng Nhật bắt buộc phải đạt chứng chỉ N2 - N1 kèm theo đó là yêu cầu về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Tại trường đại học chuyên đào tạo ngôn ngữ Nhật: Tương tự như các trường đại học khác, ngoài chứng chỉ tiếng Nhật cao cấp, giảng viên còn cần đào tạo qua trình độ Thạc sĩ về giảng dạy.

4.4. Tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn

Hiện nay, nhiều người lựa chọn học tiếng Hàn để đáp ứng nhu cầu công việc cũng như có thêm cơ hội thăng tiến trong tương lai. Ngoài ra, xuất khẩu lao động và du học ở Hàn Quốc cũng trở nên phổ biến, do đó tuyển dụng việc làm giáo viên tiếng Hàn luôn nằm trong top đầu tìm kiếm.

Yêu cầu đối với giáo viên dạy tiếng Hàn:

Tại các lớp gia sư: Trình độ tối thiểu phải là Topik II level 4 - 5, tương đương với trình độ B2 - C1

Tại trung tâm: Chứng chỉ năng lực tiếng Hàn phải đạt từ Topik II level 5 - Topik II level 6.

Tại trường đại học thông thường: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và chứng chỉ Topik II level 6 là bắt buộc để có thể giảng dạy ở các trường đại học.

Tại trường đại học chuyên đào tạo ngôn ngữ Hàn: Ngoài chứng chỉ tiếng Hàn cao cấp, các trường đại học chuyên đào tạo về tiếng Hàn sẽ yêu cầu thêm về bằng thạc sĩ và Chứng nhận đào tạo giảng viên tiếng Hàn Quốc tế (KSL).

4.5. Tuyển dụng giáo viên tiếng Đức

Tiếng Đức không phải là một ngôn ngữ dễ học nên yêu cầu về bằng cấp đối với giáo viên cũng có phần khắt khe hơn các ngôn ngữ khác.

Để có thể giảng dạy tiếng Đức, bạn ít nhất phải đạt được trình độ của một trong số các chứng chỉ sau:

Goethe-Zertifikat: Trình độ C1 hoặc C2 theo Khung tham chiếu Ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR).

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache): Trình độ TDN 4 trở lên, đặc biệt cần thiết khi giảng dạy tiếng Đức học thuật hoặc luyện thi du học.

DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang): Trình độ tương đương C1/C2.

Ngoài ra, việc làm giáo viên tiếng Đức yêu cầu vốn kiến thức văn hóa, lịch sử, và phong tục Đức sâu rộng để có thể lồng ghép ngôn ngữ với các bài học về văn hóa, tạo sự hứng thú cho học viên.

4.6. Tuyển dụng giáo viên Ngữ Văn

Ngữ văn là một trong những môn thi bắt buộc và quan trọng nhất trong kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học. Tùy từng bậc học và cơ sở giảng dạy sẽ yêu cầu giáo viên có trình độ đại học hoặc thạc sĩ. Chẳng hạn, ở bậc phổ thông, giáo viên phải có ít nhất bằng cử nhân sư phạm Ngữ Văn và phải có khả năng truyền đạt tốt. Việc môn học này được coi trọng đã khiến nhu cầu tuyển dụng việc làm giáo viên ngữ văn luôn ở mức cao.

Việc làm giáo viên ngữ văn đang có nhu cầu tuyển dụng cao, bởi đây là một trong 3 môn học chính của các bậc học phổ thông

4.7. Tuyển dụng giáo viên Hóa học

Là một chuyên ngành khó, không phải ai cũng có thể đứng lớp giảng dạy môn hóa nếu không có chuyên môn cao. Hiện nay, giáo dục đã bắt đầu chuyển hướng sang thực hành và không còn đặt nặng kiến thức lý thuyết. Vì vậy mà giáo viên hóa học có trình độ cao đang rất được chào đón, nhất là tại các trường THCS, THPT. Ngoài ra, đối với các ngành khoa học và kỹ thuật có liên quan tại các trường đại học và cao đẳng, nhu cầu tuyển dụng giảng viên dạy các môn Hóa học cũng đang tăng cao.

4.8. Tuyển dụng giáo viên Toán học

Dù là trường công hay trường tư, bất kể cấp bậc học nào, giáo viên môn toán luôn rất được coi trọng. Nhiều trường quốc tế và các công ty giáo dục online đang tuyển dụng vị trí giáo viên Toán với yêu cầu có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy. Nhìn chung, giáo viên Toán cần có khả năng giảng dạy tốt, sáng tạo và thường xuyên cập nhật kiến thức mới.

4.9. Tuyển dụng giáo viên Vật lý

Cũng giống như hóa học, giáo viên Vật lý cũng rất được săn đón. Đối với giáo viên dạy Vật lý cấp THCS, yêu cầu thường là tốt nghiệp đại học chuyên ngành Vật lý, giáo viên phải có khả năng truyền đạt kiến thức một cách đơn giản và sáng tạo. Đối với cấp THPT, giáo viên cần có trình độ cao hơn, ít nhất là bậc đại học đến thạc sĩ hoặc có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm.

4.10. Tuyển dụng giáo viên Mỹ thuật

Nhu cầu tuyển dụng giáo viên dạy Mỹ thuật tại Việt Nam hiện nay khá đa dạng. Các trung tâm đào tạo mỹ thuật cho học sinh có nguyện vọng thi các chuyên ngành liên quan đến kiến trúc, hội họa luôn tăng cao vào những mùa tuyển sinh đại học. Thời điểm này, học sinh có nhu cầu ôn luyện cho bài thi đầu vào của các trường đại học liên quan đến mỹ thuật.

5. Hình thức tuyển dụng giáo viên tìm kiếm nhiều

Hiện nay, ở Việt Nam đang có rất nhiều hình thức tuyển dụng việc làm giáo viên vô cùng đa dạng. Dưới đây là những hình thức tuyển dụng giáo viên được sử dụng phổ biến và được tìm kiếm nhiều nhất:

5.1. Tuyển dụng giáo viên hợp đồng

Tuyển dụng giáo viên theo hình thức hợp đồng lao động đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều địa phương, đặc biệt áp dụng nhiều nhất tại các trường dân lập hoặc các trường vùng sâu, vùng xa. Đôi khi một số trường công lập cũng tuyển dụng việc làm giáo viên hợp đồng để giải quyết tình trạng thiếu hụt giáo viên tạm thời.

Người dạy có thể lựa chọn ký hợp đồng ngắn hạn hoặc dài hạn. Hợp đồng ngắn hạn có thể kéo dài từ vài tháng đến 1 năm hoặc thuê theo dự án. Giáo viên ký hợp đồng ngắn hạn thường được thuê để đáp ứng nhu cầu tạm thời, như thay thế giáo viên nghỉ phép, hỗ trợ các chương trình đặc biệt, hoặc làm việc trong các thời điểm thiếu nhân lực. Đối với hình thức này, quyền lợi của giáo viên làm việc theo hợp đồng ngắn hạn thường thấp hơn so với hợp đồng dài hạn và không được hưởng đầy đủ các quyền lợi như giáo viên trong biên chế. Điều này cũng có nghĩa là sẽ không đảm bảo việc làm ổn định, giáo viên hợp đồng ngắn hạn cũng có thể ít cơ hội phát triển lâu dài tại trường.

Hợp đồng dài hạn có thể kéo dài từ 1 - 3 năm và hợp đồng này có thể được gia hạn. Giáo viên ký hợp đồng dài hạn sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và các chế độ nghỉ phép theo luật lao động. Ngoài ra còn có cơ hội ký hợp đồng chính thức nếu có nhu cầu và đủ điều kiện.

5.2. Tuyển dụng giáo viên biên chế

Tuyển dụng việc làm giáo viên biên chế là hình thức tuyển dụng chính thức và cũng là hình thức phổ biến nhất được áp dụng trong các trường công lập. Giáo viên biên chế là những người được tuyển dụng vào công chức nhà nước, có hợp đồng làm việc lâu dài và hưởng các quyền lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Để trở thành một giáo viên biên chế, người dạy phải trải qua kỳ thi tuyển biên chế do Sở Giáo dục & Đào tạo hoặc các cơ sở giáo dục tổ chức. Giáo viên biên chế sẽ được hưởng mức lương cơ bản theo quy định của Nhà nước và có thể nhận các khoản phụ cấp theo chức vụ, thâm niên nghề nghiệp, khu vực công tác. Ngoài ra, việc làm giáo viên biên chế còn được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.

5.3. Tuyển dụng giáo viên Part-time

Tuyển dụng việc làm giáo viên part-time thường phù hợp với đối tượng là sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập. Hình thức này được áp dụng phổ biến tại các trung tâm ngoại ngữ, trường tư,....

Ưu điểm của hình thức này là sự linh hoạt về giờ giấc vì giáo viên part-time thường không cần làm việc toàn thời gian. Mức lương thường được tính bởi tổng số giờ dạy hoặc số lượng tiết dạy.

5.4. Tuyển dụng giáo viên Online

Trong thời kỳ công nghệ phát triển như hiện nay, sự xuất hiện của internet và MXH dã tạo ra hình thức học tập online. Giáo viên Online không cần phải đến lớp để giảng dạy mà có thể giảng dạy từ bất kỳ đâu, miễn là có kết nối internet. Điều này mang lại sự linh hoạt cho cả người dạy và học. Cả giáo viên và học sinh có thể lựa chọn thời gian dạy phù hợp với bản thân, từ đó dễ dàng kết hợp công việc giảng dạy online với các công việc khác hoặc cuộc sống cá nhân.

Dạy học Online mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho giáo viên thời công nghệ số

5.1. Tuyển dụng giáo viên thực tập

Tuyển dụng việc làm giáo viên thực tập là một hình thức phổ biến tại các trường sư phạm, các trung tâm giáo dục và các cơ sở đào tạo giáo viên. Hình thức này không chỉ giúp các sinh viên sư phạm có cơ hội rèn luyện kỹ năng giảng dạy mà còn cho phép họ làm quen với môi trường lớp học thực tế trước khi trở thành giáo viên chính thức.

5.5. Tuyển dụng giáo viên trung tâm

Các trung tâm ngoại ngữ thường có nhu cầu lớn về tuyển dụng giáo viên. Đây là một hình thức giáo dục ngoài trường học. Giáo viên trung tâm có thể vừa dạy chính ở trường vừa dạy thêm ngoài giờ tại trung tâm. Đối với những người mới vào nghề, đây có thể là một cơ hội để rèn luyện thêm kỹ năng sư phạm trước khi chính thức giảng dạy chính ở trường học.

5.5. Tuyển dụng giáo viên trường dân lập

Các trường dân lập không thuộc sở hữu của nhà nước, mà do cá nhân hoặc tổ chức quản lý và vận hành. Mức lương và chế độ đãi ngộ ở các trường dân lập thường có phần nhỉnh hơn so với trường công lập. Tuy nhiên việc giảng dạy ở trường dân lập cũng đi kèm với một số yêu cầu và thách thức nhất định, ví dụ như yêu cầu về trình độ ngoại ngữ hay sự cạnh tranh cao.

5.5. Tuyển dụng giáo viên trường công lập

Trường công lập là hình thức giáo dục và chính thức nhất trong hệ thống giáo dục tại Việt Nam. Hệ thống các trường công lập được quản lý và điều hành bởi Nhà nước, do đó, quy trình tuyển dụng tại các trường công lập có sự nghiêm ngặt hơn.

Mỗi năm, các Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các trường công lập sẽ thông báo tuyển dụng giáo viên nhưng để được vào làm tại trường công lập bắt buộc phải qua kỳ thi tuyển giáo viên, gồm thi viết và thi phỏng vấn. Một số trường còn yêu cầu ứng viên thực hiện bài giảng thử hoặc tham gia vào các hoạt động giảng dạy để đánh giá năng lực giảng dạy thực tế

5.6. Tuyển dụng giáo viên trường quốc tế

Cũng giống như trường dân lập, đãi ngộ và mức lương ở các trường quốc tế thường cao hơn trường công lập. Trường quốc tế có môi trường giáo dục chất lượng cao, hiện đại với chương trình giảng dạy quốc tế như chương trình Cambridge, IB (International Baccalaureate), hoặc các chương trình giáo dục của Mỹ, Anh và các quốc gia khác.

Do đó, quy trình tuyển dụng việc làm giáo viên tại các trường quốc tế có những đặc điểm riêng biệt và yêu cầu khắt khe hơn. Đối với những trường quốc tế sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy chính, giáo viên bắt buộc phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFL, IELTS, hoặc phải vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh do trường tự tổ chức.

Trường quốc tế có chất lượng giảng dạy tốt và cơ sở vật chất hiện đại, mang lại cơ hội việc làm tốt cho nhiều giáo viên

6. Những khu vực tuyển dụng giáo viên nhiều nhất

Tình hình tuyển dụng giáo viên tại Việt Nam hiện nay tập trung vào các khu vực có dân số đông, tăng nhanh, nhất là những thành phố, đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố HCM… Nguyên nhân của sự gia tăng này có thể là do nhu cầu mở rộng hệ thống giáo dục gây ra tình trạng thiếu hụt giáo viên.

6.1. Tuyển dụng giáo viên Hà Nội

Thủ đô Hà Nội hiện đang dẫn đầu về dân số cả nước. Đây cũng là nơi có môi trường học tập chất lượng và tốt nhất cả nước. Điều này cũng dẫn đến việc thiếu hụt giáo viên và làm cho nhu cầu tuyển dụng giáo viên ở các trường học tại Hà Nội ngày càng tăng cao.

Nhu cầu tuyển dụng giáo viên tại Hà Nội hiện nay rất đa dạng và tập trung vào nhiều vị trí, nhiều cấp bậc học.

Giáo viên tại trường công lập: Tuyển dụng tập trung vào giáo viên cấp tiểu học, THCS và THPT. Đa số đều hướng đến môn học chính như Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, và các môn Khoa học.

Tuyển dụng tập trung vào giáo viên cấp tiểu học, THCS và THPT. Đa số đều hướng đến môn học chính như Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, và các môn Khoa học. Giáo viên tại trường dân lập và trường quốc tế: Tương tự trường công, các trường dân lập cũng tuyển dụng giáo viên ở đa dạng bộ môn, nhưng đặc biệt quan tâm đến các môn quốc tế như STEM, lập trình, và nghệ thuật nhằm phục vụ chương trình học tích hợp.

Tương tự trường công, các trường dân lập cũng tuyển dụng giáo viên ở đa dạng bộ môn, nhưng đặc biệt quan tâm đến các môn quốc tế như STEM, lập trình, và nghệ thuật nhằm phục vụ chương trình học tích hợp. Giáo viên tại các trung tâm năng khiếu: Các trung tâm năng khiếu tại Hà Nội cũng có nhu cầu cao trong việc tuyển dụng giáo viên dạy các môn như âm nhạc, hội họa, thể thao, múa, và các môn năng khiếu khác cho học sinh.

Các trung tâm năng khiếu tại Hà Nội cũng có nhu cầu cao trong việc tuyển dụng giáo viên dạy các môn như âm nhạc, hội họa, thể thao, múa, và các môn năng khiếu khác cho học sinh. Giáo viên tại trung tâm học thêm: Nhu cầu thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ, ôn thi các môn trong chương trình thi tốt nghiệp, chuyển cấp,... khiến các trung tâm luyện thi tăng cường tuyển dụng việc giáo viên dạy Toán, Văn, ngoại ngữ… để đáp ứng nhu cầu đó.

6.2. Tuyển dụng giáo viên TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu tuyển dụng việc làm giáo viên tăng cao do số lượng học sinh trong năm học 2024–2025 tăng nhanh. Hiện tại các quận lớn như Quận 1, Quận 3 đang cần tuyển rất nhiều giáo viên, nhân viên giáo dục ở các cấp mầm non, tiểu học, và THCS.

Giáo viên trường công lập: Bên cạnh những bộ môn chính như Toán, Văn và tiếng Anh, các cấp từ mẫu giáo đến THPT đang cần tuyển rất nhiều vị trí giáo viên chuyên biệt, ví dụ như giáo viên hỗ trợ giáo dục trẻ đặc biệt, nhân viên thiết bị thí nghiệm….

Bên cạnh những bộ môn chính như Toán, Văn và tiếng Anh, các cấp từ mẫu giáo đến THPT đang cần tuyển rất nhiều vị trí giáo viên chuyên biệt, ví dụ như giáo viên hỗ trợ giáo dục trẻ đặc biệt, nhân viên thiết bị thí nghiệm…. Giáo viên trường dân lập và trường quốc tế: TP.HCM là một trong những địa phương có nhiều trường quốc tế nhất. Giáo viên song ngữ, giáo viên dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh hoặc chương trình STEM hiện đang được săn đón.

TP.HCM là một trong những địa phương có nhiều trường quốc tế nhất. Giáo viên song ngữ, giáo viên dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh hoặc chương trình STEM hiện đang được săn đón. Giáo viên tại các trung tâm ngoại ngữ: Các trung tâm Anh ngữ lớn tại TP. Hồ Chí Minh luôn có nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiếng Anh bản ngữ và giáo viên trong nước có trình độ, đặc biệt với các chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL, TESOL, CELTA.

Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng việc làm giáo viên rất cao cho mọi lĩnh vực, độ tuổi

6.3. Tuyển dụng giáo viên Nghệ An

Trong năm 2024, nhu cầu tuyển dụng giáo viên tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cao do thiếu hụt biên chế trong các cấp học và sự gia tăng số lớp học đã tạo thêm áp lực về số lượng giáo viên.

Hiện tại, mầm non và tiểu học là hai cấp học thiếu giáo viên trầm trọng nhất, với nhiều địa phương không đủ số lượng giáo viên đáp ứng nhu cầu giảng dạy​. Giáo viên tiếng Anh và Tin học cũng đang thiếu hụt nghiêm trọng kể từ khi hai môn học này trở thành bắt buộc từ lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, thậm chí ở các khu vực nông thôn và miền núi, có nơi chưa hề có giáo viên Tin học nào.

6.4. Tuyển dụng giáo viên Cần Thơ

Tại Cần Thơ, nhu cầu tuyển dụng giáo viên đang tăng cao, nguyên nhân là do tình trạng nhiều giáo viên nghỉ hưu. Trong năm học 2023–2024, thành phố đã tuyển dụng khoảng 1.200 giáo viên từ mầm non đến THPT.

6.5. Tuyển dụng giáo viên An Giang

Nhu cầu tuyển dụng giáo viên tại An Giang vào năm 2024 tập trung vào việc bổ sung nhân lực cho các cơ sở giáo dục công lập. Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các bộ môn cơ bản như Toán, Ngữ văn, và các môn học đặc thù như Tin học và Ngoại ngữ.

6.6. Tuyển dụng giáo viên Bình Dương

Tỉnh Bình Dương đã đẩy mạnh việc tuyển dụng giáo viên cho năm học 2024-2025, tập trung chủ yếu ở các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác. Vị trí tuyển dụng rất đa dạng, bao gồm giáo viên các cấp, tổng phụ trách đội, nhân viên thư viện, giáo vụ, văn thư, kế toán và kỹ thuật thiết bị thí nghiệm.

7. Quy định về bằng cấp đối với việc làm giáo viên

Quy định về bằng cấp đối với việc làm giáo viên tại Việt Nam được quy định khá rõ ràng trong các văn bản pháp luật và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tùy từng cấp bậc sẽ có yêu cầu khác nhau về giáo viên.

7.1. Giáo viên mầm non

Đối với bậc mầm non, giáo viên mầm non cần có bằng ít nhất là bằng Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Sư phạm mầm non hoặc các ngành học liên quan. Để có thể hành nghề, giáo viên mầm non bắt buộc cần phải đạt được Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mầm non, đây là yêu cầu bắt buộc.

7.2. Giáo viên Tiểu học

Giống như giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học cần có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để được phép giảng dạy và công nhận là giáo viên chính thức trong trường học. Ngoài ra, giáo viên tiểu học phải có bằng Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Sư phạm tiểu học.

7.3. Giáo viên Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT)

Về bằng cấp, giáo viên THCS và THPT cần phải có bằng Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Sư phạm của các môn học mà họ giảng dạy, ví dụ như Sư phạm Toán, Sư phạm Văn, Sư phạm Vật lý,.... Ở cả hai bậc học này, giáo viên cũng bắt buộc phải có Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mới đủ điều kiện hành nghề.

Đối với một số vị trí việc làm giáo viên, đặc biệt là các môn học liên quan đến công nghệ thông tin, ngoại ngữ, yêu cầu giáo viên có chứng chỉ ngoại ngữ (tối thiểu là tiếng Anh) và tin học cơ bản.

8. Yêu cầu công việc của đối với việc làm giáo viên

Để có thể hành nghề nhà giáo, người dạy cần đạt được các tiêu chí về bằng cấp, kỹ năng chuyên môn, phẩm chất nghề nghiệp, và các yêu cầu khác liên quan đến công việc giảng dạy.

8.1. Yêu cầu về bằng cấp và chứng chỉ

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là yêu cầu bắt buộc đối với giáo viên tại các cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông). Chứng chỉ này thể hiện khả năng và năng lực sư phạm của giáo viên.

Ngoài ra, một số trường học cũng yêu cầu giáo viên có chứng chỉ tin học cơ bản và chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ A2 hoặc B2, tùy theo yêu cầu công việc.

Mẫu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiếng Anh bậc THCS

8.2. Kỹ năng chuyên môn

Kỹ năng chuyên môn của việc làm giáo viên không chỉ giới hạn trong phạm vi kiến thức, nghiệp vụ sư phạm mà còn liên quan đến các kỹ năng khác, cụ thể:

Kỹ năng lập kế hoạch và thiết kế bài giảng: Giáo viên cần có khả năng thiết kế bài giảng phù hợp với học sinh và đặc biệt cần thành thạo các ứng dụng công nghệ trong giảng dạy để nâng cao khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh.

Giáo viên cần có khả năng thiết kế bài giảng phù hợp với học sinh và đặc biệt cần thành thạo các ứng dụng công nghệ trong giảng dạy để nâng cao khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh. Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt: Giao tiếp rõ ràng là điều quan trọng nhất để học sinh có thể tiếp thu bài học một cách dễ dàng. Giáo viên cần truyền đạt kiến thức một cách dễ hiểu, ngắn gọn, phù hợp với từng lứa tuổi, đồng thời cần lắng nghe học sinh để thấu hiểu và điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp, từ đó tạo cảm hứng học tập và khuyến khích học sinh phát triển tư duy.

Giao tiếp rõ ràng là điều quan trọng nhất để học sinh có thể tiếp thu bài học một cách dễ dàng. Giáo viên cần truyền đạt kiến thức một cách dễ hiểu, ngắn gọn, phù hợp với từng lứa tuổi, đồng thời cần lắng nghe học sinh để thấu hiểu và điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp, từ đó tạo cảm hứng học tập và khuyến khích học sinh phát triển tư duy. Kỹ năng quản lý lớp học: Lớp học cũng được coi như một xã hội thu nhỏ có trật tự, kỷ luật và nề nếp. Giáo viên vừa phải duy trì kỷ luật, tạo môi trường học tập tích cực, tổ chức lớp học hiệu quả, vừa phải xử lý xung đột, giải quyết các vấn đề phát sinh trong lớp học hoặc điều tiết mối quan hệ giữa học sinh và giữa học sinh với giáo viên.

Lớp học cũng được coi như một xã hội thu nhỏ có trật tự, kỷ luật và nề nếp. Giáo viên vừa phải duy trì kỷ luật, tạo môi trường học tập tích cực, tổ chức lớp học hiệu quả, vừa phải xử lý xung đột, giải quyết các vấn đề phát sinh trong lớp học hoặc điều tiết mối quan hệ giữa học sinh và giữa học sinh với giáo viên. Kỹ năng đánh giá: Trong quá trình giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm hay giáo viên bộ môn đều phải có phương pháp đánh giá tình hình học tập của học sinh. Giáo viên có thể sử dụng các công cụ và phương pháp đánh giá để đo lường sự tiến bộ, từ bài kiểm tra đến nhận xét cá nhân.

Trong quá trình giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm hay giáo viên bộ môn đều phải có phương pháp đánh giá tình hình học tập của học sinh. Giáo viên có thể sử dụng các công cụ và phương pháp đánh giá để đo lường sự tiến bộ, từ bài kiểm tra đến nhận xét cá nhân. Kỹ năng học tập suốt đời: Giáo viên luôn phải liên tục cập nhật và nâng cao kiến thức, chuyên môn thông qua các buổi đào tạo, hội giảng…

8.3. Kỹ năng mềm

Giáo viên không chỉ cần có khả năng giao tiếp tốt, truyền đạt thông tin rõ ràng, dễ hiểu mà còn cần khả năng lắng nghe ý kiến của học sinh và phụ huynh. Ngoài ra, giáo viên cũng cần có khả năng xử lý các tình huống khó khăn trong lớp học và giúp học sinh vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập.

8.4. Phẩm chất nghề nghiệp

Yêu nghề và tâm huyết là điều kiện tiên quyết để theo đuổi bất kỳ ngành nghề nào, kể cả nghề nhà giáo. Giáo viên cần có sự đam mê trong việc giảng dạy, sự kiên nhẫn với học sinh và cần có trách nhiệm với công việc, đảm bảo sự chính xác và công bằng trong việc chấm điểm, đánh giá học sinh. Người làm nghề giáo cũng cần có sự cầu tiến, luôn sẵn sàng học hỏi để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của bản thân.

Việc làm giáo viên ngoài yêu cầu chuyên môn còn đòi hỏi tính kiên nhẫn, tỉ mỉ và yêu trẻ​

9. Trường đào tạo ngành sư phạm uy tín nhất tại Việt Nam

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt A, B, C, D 19 - 27,75 (Sư phạm Ngữ văn cao nhất)​ Miễn phí nếu cam kết làm trong ngành giáo dục​ TP. Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm TP.HCM Sư phạm Toán, Hóa, Sinh, Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non A, B, C, D 19 - 27 (Ngữ văn và Toán cao nhất)​ Miễn phí nếu cam kết làm trong ngành giáo dục​ Đà Nẵng Đại học Sư phạm Đà Nẵng Sư phạm Tiếng Anh, Ngữ văn, Toán học, Giáo dục Tiểu học A, C, D 18 - 26 Miễn phí nếu cam kết làm trong ngành giáo dục​ Nghệ An Trường Đại học Vinh Sư phạm Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, Hóa học, Giáo dục Mầm non A, B, C, D 18,5 - 25 Miễn phí nếu cam kết làm trong ngành giáo dục​ Thái Nguyên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục Mầm non C, D 17,5 - 25 Miễn phí nếu cam kết làm trong ngành giáo dục​ Cần Thơ Đại học Cần Thơ Sư phạm Toán, Hóa học, Sinh học, Khoa học Tự nhiên, Giáo dục Tiểu học A, B 19 - 29,6 (Sư phạm Toán cao nhất) Miễn phí nếu cam kết làm trong ngành giáo dục​

Với sự mở rộng trong giáo dục hiện nay, tuyển dụng việc làm giáo viên mang lại cơ hội việc làm lớn cho tất cả những ai đang theo đuổi sự nghiệp “trồng người”. Những thông tin chi tiết về tuyển dụng giáo viên trên đây sẽ giúp các bạn trẻ dễ dàng lựa chọn cho mình một môi trường giáo dục phù hợp để phát triển tốt chuyên môn, năng lực của mình.