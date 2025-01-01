Hiện nay thị trường tìm việc làm Yên Bái đang thu hút nhiều lao động nhờ sự phát triển của ngành chế biến gỗ, may mặc và du lịch. Thêm vào đó, nguồn đầu tư từ doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho những ai có nhu cầu tìm việc.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Yên Bái hiện nay

Là tỉnh nằm ở vùng Tây Bắc Việt Nam, thu hút nhiều sự chú ý nhờ tiềm năng kinh tế vượt trội, việc làm Yên Bái ngày càng dồi dào và đa dạng, đem đến nhiều cơ hội cho người làm động.

Với dân số hơn 879.900 người (tính đến năm 2022), trong đó có 60,8% là lực lượng lao động, Yên Bái sở hữu nguồn nhân lực dồi dào, phù hợp với nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Mức lương tại Yên Bái hiện khá cạnh tranh, dao động từ 5.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng tùy thuộc vào vị trí và trình độ chuyên môn. Điều này góp phần thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, may mặc và dịch vụ, thu hút nhiều lao động địa phương và từ các tỉnh khác.

Trong những năm gần đây, Yên Bái đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cơ hội tìm việc làm tại Yên Bái mới nhất ngày càng rộng mở

Tỷ lệ thất nghiệp của Yên Bái ở mức thấp, chỉ 2,5% vào năm 2023, cho thấy sự ổn định và phát triển vững chắc của thị trường lao động. Các chính sách hỗ trợ đầu tư và phát triển việc làm đã góp phần tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động trong tỉnh.

Nhờ vào sự phát triển toàn diện, Yên Bái đang trở thành điểm đến lý tưởng cho người lao động và các nhà đầu tư. Trong đó, các ngành nghề phổ biến nhất có thể kể đến như sản xuất chế biến gỗ, xây dựng, điện tử, may mặc…

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Yên Bái

Mức lương tại Yên Bái phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại hình công việc, trình độ chuyên môn, và kinh nghiệm của người lao động. Nhu cầu việc làm tại đây ngày càng sôi động, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động, nhưng cũng chính vì vậy mà tỷ lệ cạnh tranh giữa các ứng viên cũng sẽ cao. Dưới đây, trang tuyển dụng việc làm job3s.ai cập nhật chi tiết về mức lương cho một số việc làm Yên Bái:

Ngành nghề ​Mức lương (đồng/tháng) Tìm việc làm phổ thông ​5.000.000 - 8.000.000 Việc làm tại Vincom Yên Bái 5.000.000 - 12.000.000 Tuyển dụng việc làm may mặc ​6.000.000 - 12.000.000 Tuyển dụng việc làm kế toán 7.000.000 - 15.000.000 Tuyển việc làm khu công nghiệp 8.000.000 - 15.000.000

3. Một số việc làm Yên Bái được tìm kiếm nhiều

Tìm việc làm tại Yên Bái mới nhất luôn thu hút sự quan tâm lớn của người lao động, đặc biệt là các ngành nghề phổ thông và dịch vụ. Dưới đây là một số việc làm được tìm kiếm nhiều nhất.

3.1. Việc làm khu công nghiệp

Nhu cầu việc làm Yên Bái tập trung chủ yếu ở Khu công nghiệp Phía Nam, thuộc huyện Trấn Yên. Đây là nơi có nhiều nhà máy sản xuất gỗ, may mặc, cơ khí, và điện tử.

Các vị trí công nhân phổ thông và kỹ sư chuyên môn được tuyển dụng nhiều, với mức lương dao động từ 8.000.000-15.000.000 đồng/tháng, tùy thuộc vào cấp bậc và kinh nghiệm của ứng viên. Hình thức làm việc chủ yếu là theo ca, nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Khu công nghiệp Phía Nam Yên Bái tuyển dụng nhiều vị trí, với nhiều nhà máy sản xuất gỗ, may mặc, cơ khí và điện tử.

3.2. Việc làm may mặc

Ngành may mặc tại Yên Bái đóng vai trò quan trọng với nhu cầu việc làm cao, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các công ty may xuất khẩu, tập trung nhiều tại các huyện như Văn Yên, Trấn Yên, và Yên Bình. Công nhân may và nhân viên kiểm tra chất lượng là hai vị trí được tuyển dụng nhiều nhất, với mức lương dao động từ 6.000.000-12.000.000 đồng/tháng tùy theo tay nghề và vị trí công việc.

May mặc là một trong những ngành mà người lao động tìm việc làm tại Yên Bái nhiều nhất

Công nhân may thực hiện các công đoạn như cắt vải, may sản phẩm và kiểm tra chất lượng; công việc này yêu cầu kỹ năng thủ công tỉ mỉ, không đòi hỏi bằng cấp.

3.3. Việc làm phổ thông

Việc làm phổ thông tại Yên Bái chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu lao động, tập trung nhiều tại thành phố Yên Bái, huyện Lục Yên, và huyện Văn Chấn. Mức lương cho các công việc này dao động từ 5.000.000-8.000.000 đồng/tháng, với hình thức làm việc linh hoạt theo ca hoặc theo giờ.

Công nhân nhà máy thường tham gia vào các quy trình sản xuất như lắp ráp, vận hành máy móc, và đóng gói sản phẩm. Ngoài ra, lao động phổ thông tại việc làm Yên Bái có thể đảm nhận các công việc như phụ hồ, bốc xếp hàng hóa tại công trường. Những công việc này không yêu cầu trình độ cao, nhưng đòi hỏi sức khỏe tốt và tính chịu khó.

3.4. Việc làm kế toán

Kế toán là ngành nghề luôn có nhu cầu tuyển dụng cao tại thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn…, đặc biệt trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đối tượng tuyển dụng là sinh viên mới ra trường và người có kinh nghiệm có chuyên môn về lĩnh vực kế toán, với mức lương từ 7.000.000-15.000.000 đồng/tháng tùy vào năng lực.

Ngành kế toán tại việc làm Yên Bái không chỉ mang lại nhiều cơ hội việc làm mà còn mở ra con đường thăng tiến rõ ràng cho những người có năng lực.

3.5. Việc làm tại Vincom Yên Bái

Vincom Yên Bái là trung tâm thương mại lớn nhất của tỉnh, nằm tại thành phố Yên Bái, là nơi tập trung nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ. Mức lương cho các vị trí tại đây dao động từ 5.000.000-12.000.000 đồng/tháng, tùy thuộc vào vị trí và kinh nghiệm của ứng viên.

Vincom là trung tâm thương mại lớn của tỉnh, vì vậy nhu cầu tìm việc làm tại Yên Bái rất cao

Các vị trí phổ biến bao gồm nhân viên bán hàng, phục vụ, và bảo vệ. Công việc này phù hợp với những người nhanh nhạy, cẩn thận, giao tiếp tốt. Vincom Yên Bái không chỉ mang lại môi trường làm việc chuyên nghiệp mà còn mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực bán lẻ.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm Yên Bái

Việc làm Yên Bái phân bố đồng đều ở nhiều huyện, thị xã, trong đó có một số khu vực nổi bật về nhu cầu tuyển dụng.

4.1. Việc làm tại thành phố Yên Bái

Nhu cầu tuyển dụng ở thành phố Yên Bái rất đa dạng, từ các công việc văn phòng như kế toán, hành chính nhân sự cho đến các vị trí lao động phổ thông, bán hàng và công nhân kỹ thuật

Thành phố Yên Bái là trung tâm kinh tế, hành chính của tỉnh, nhu cầu tuyển dụng đa dạng từ kế toán, nhân viên bán hàng đến lao động phổ thông. Mức lương dao động từ 5.000.000-12.000.000 đồng/tháng tùy vị trí.

Những người tìm việc tại thành phố Yên Bái có thể tham khảo thêm thông tin từ các trang tuyển dụng uy tín hoặc thông qua các kênh mạng xã hội của các doanh nghiệp địa phương để nắm bắt các cơ hội tuyển dụng mới nhất.

4.2. Việc làm tại Văn Chấn, Yên Bái

Văn Chấn có nền nông nghiệp phát triển, đặc biệt với các sản phẩm chè và quế. Nhu cầu lao động chủ yếu đến từ các nhà máy chế biến nông sản, xưởng sản xuất nhỏ và các công việc nông nghiệp. Mức lương cho lao động phổ thông ở đây dao động từ 5.000.000-8.000.000 đồng/tháng, với nhiều cơ hội việc làm liên quan đến chăm sóc, thu hoạch và chế biến nông sản.

4.3. Việc làm tại Văn Yên, Yên Bái

Văn Yên nổi bật với ngành chế biến gỗ và nông sản, đặc biệt là quế. Các nhà máy chế biến gỗ liên tục tuyển dụng công nhân với mức lương từ 6.000.000-9.000.000 đồng/tháng. Ngoài ra, ngành chế biến nông sản tại việc làm Yên Bái cũng thu hút nhiều lao động phổ thông với mức lương từ 5.000.000-7.000.000 đồng/tháng. Nhu cầu lao động thời vụ tại đây cũng cao, đặc biệt vào các mùa thu hoạch.

4.4. Việc làm tại huyện Yên Bình, Yên Bái

Khu công nghiệp Yên Bình tại huyện Yên Bình, Yên Bái

Huyện Yên Bình là nơi tọa lạc của khu công nghiệp Yên Bình, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và chế biến. Nhu cầu tuyển dụng cao trong các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là công nhân và kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện tử. Mức lương cho công nhân sản xuất tại việc làm Yên Bái từ 6.000.000-10.000.000 đồng/tháng, còn kỹ sư và quản lý sản xuất có thể nhận từ 10.000.000-20 .000.000 đồng/tháng, tùy trình độ và kinh nghiệm.

4.5. Việc làm tại Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Nghĩa Lộ đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ lưu trú, nhờ đó, các công việc liên quan đến du lịch, nhà hàng, khách sạn có nhu cầu tuyển dụng cao

Nghĩa Lộ là trung tâm du lịch và dịch vụ của tỉnh, nổi tiếng với cảnh quan và văn hóa đặc trưng. Nhu cầu tuyển dụng tại việc làm Yên Bái chủ yếu liên quan đến lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn với các vị trí như nhân viên lễ tân, dọn phòng, quản lý khách sạn và hướng dẫn viên du lịch. Mức lương dao động từ 5.000.000-10.000.000 đồng/tháng cho các vị trí dịch vụ, và từ 7.000.000-10.000.000 đồng/tháng cho hướng dẫn viên du lịch, tùy vào quy mô công ty và yêu cầu công việc.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Yên Bái

Để hỗ trợ người lao động tìm việc làm Yên Bái mới nhất, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái đã trở thành điểm đến đáng tin cậy cho người lao động địa phương. Trung tâm cung cấp các dịch vụ tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề nhằm giúp người lao động nâng cao trình độ và tìm kiếm được công việc phù hợp.

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái

Dưới đây là thông tin chi tiết của trung tâm:

Địa chỉ: Số 159 Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái

Số 159 Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái Hotline: 0216 3850 384

0216 3850 384 Email: [email protected]

[email protected] Website: https://vieclamyenbai.net

https://vieclamyenbai.net Thời gian mở cửa: 7h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức các phiên giao dịch việc làm, hội chợ việc làm hàng tháng nhằm kết nối người lao động với các doanh nghiệp, giúp họ nắm bắt cơ hội nghề nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Với dân số hơn 879.900 người và lực lượng lao động gần 535.000, Yên Bái đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển kinh tế nhờ nguồn nhân lực dồi dào và sự đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Từ đó, giúp Yên Bái trở thành một trong những điểm nóng tuyển dụng lao động tại khu vực Tây Bắc. Thị trường việc làm Yên Bái đa dạng từ công nghiệp, nông nghiệp đến dịch vụ mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng đòi hỏi người lao động phải cạnh tranh mạnh mẽ. Việc nắm bắt thông tin tuyển dụng và nâng cao kỹ năng là cần thiết để đạt được công việc phù hợp với mức lương tốt.