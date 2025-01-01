Tất cả địa điểm
Việc làm tại Yên Bái

-

Có 175 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Pro Company
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hòa Bình Yên Bái Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ SCT
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ SCT làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ SCT
Hạn nộp: 11/09/2025
Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Hòa Bình Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Faas
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Faas làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Faas
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Yên Bái Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GỖ GUAN WEI (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GỖ GUAN WEI (VIỆT NAM) làm việc tại Yên Bái thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GỖ GUAN WEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 31/08/2025
Yên Bái Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI làm việc tại Yên Bái thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI
Hạn nộp: 28/06/2025
Yên Bái Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Đà Nẵng Hải Phòng Hải Dương Hà Nam Thái Nguyên Tuyên Quang Vĩnh Phúc Hòa Bình Nam Định Hà Giang Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Yên Bái thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 27/06/2025
Yên Bái Đã hết hạn 15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Hạn nộp: 25/06/2025
Phú Thọ Yên Bái Lào Cai Vĩnh Phúc Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương làm việc tại Yên Bái thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
Hạn nộp: 16/06/2025
Yên Bái Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hồ Bơi Vina
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hồ Bơi Vina làm việc tại Yên Bái thu nhập 9 - 14 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hồ Bơi Vina
Hạn nộp: 14/06/2025
Yên Bái Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 13/06/2025
Lào Cai Phú Thọ Yên Bái Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Alphanam Group
Tuyển Giám đốc dự án Alphanam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Alphanam Group
Hạn nộp: 19/05/2025
Hà Nội Bạc Liêu Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI làm việc tại Yên Bái thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI
Hạn nộp: 08/06/2025
Yên Bái Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 07/06/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An Tây Ninh Đồng Nai Lâm Đồng Bình Dương Cần Thơ Hà Nội Hưng Yên Bắc Giang Bắc Kạn An Giang Hải Dương Điện Biên Hải Phòng Hà Tĩnh Hà Nam Nghệ An Phú Thọ Quảng Nam Đà Nẵng Quảng Ngãi Bình Thuận Bình Định Bình Phước Lào Cai Tuyên Quang Quảng Ninh Phú Yên Gia Lai Đồng Tháp Kiên Giang Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đắk Lắk Trà Vinh Thanh Hóa Hà Giang Khánh Hòa Thái Bình Kon Tum Bắc Ninh Bạc Liêu Bến Tre Cà Mau Hòa Bình Lai Châu Lạng Sơn Nam Định Ninh Bình Ninh Thuận Quảng Trị Vĩnh Phúc Yên Bái Vĩnh Long Sơn La Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GỖ GUAN WEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH GỖ GUAN WEI (VIỆT NAM) làm việc tại Yên Bái thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GỖ GUAN WEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 31/07/2025
Yên Bái Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Yên Bái thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 02/06/2025
Yên Bái Đã hết hạn 15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GỖ GUAN WEI (VIỆT NAM)
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH GỖ GUAN WEI (VIỆT NAM) làm việc tại Yên Bái thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GỖ GUAN WEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 30/06/2025
Yên Bái Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Eup Group
Tuyển Kế toán tổng hợp Eup Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Eup Group
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Yên Bái Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HTX Thực Phẩm Dung Độ giò chả sạch 3 không
Tuyển Trợ lý kinh doanh HTX Thực Phẩm Dung Độ giò chả sạch 3 không làm việc tại Yên Bái thu nhập 6 - 15 Triệu
HTX Thực Phẩm Dung Độ giò chả sạch 3 không
Hạn nộp: 20/05/2025
Yên Bái Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HTX Thực Phẩm Dung Độ giò chả sạch 3 không
Tuyển Kế toán tổng hợp HTX Thực Phẩm Dung Độ giò chả sạch 3 không làm việc tại Yên Bái thu nhập 6 - 15 Triệu
HTX Thực Phẩm Dung Độ giò chả sạch 3 không
Hạn nộp: 11/05/2025
Yên Bái Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 12 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 11/05/2025
Phú Thọ Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Hạn nộp: 11/05/2025
Phú Thọ Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Hiện nay thị trường tìm việc làm Yên Bái đang thu hút nhiều lao động nhờ sự phát triển của ngành chế biến gỗ, may mặc và du lịch. Thêm vào đó, nguồn đầu tư từ doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho những ai có nhu cầu tìm việc.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Yên Bái hiện nay

Là tỉnh nằm ở vùng Tây Bắc Việt Nam, thu hút nhiều sự chú ý nhờ tiềm năng kinh tế vượt trội, việc làm Yên Bái ngày càng dồi dào và đa dạng, đem đến nhiều cơ hội cho người làm động.

Với dân số hơn 879.900 người (tính đến năm 2022), trong đó có 60,8% là lực lượng lao động, Yên Bái sở hữu nguồn nhân lực dồi dào, phù hợp với nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Mức lương tại Yên Bái hiện khá cạnh tranh, dao động từ 5.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng tùy thuộc vào vị trí và trình độ chuyên môn. Điều này góp phần thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, may mặc và dịch vụ, thu hút nhiều lao động địa phương và từ các tỉnh khác.

Trong những năm gần đây, Yên Bái đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cơ hội tìm việc làm tại Yên Bái mới nhất ngày càng rộng mở
Trong những năm gần đây, Yên Bái đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cơ hội tìm việc làm tại Yên Bái mới nhất ngày càng rộng mở

Tỷ lệ thất nghiệp của Yên Bái ở mức thấp, chỉ 2,5% vào năm 2023, cho thấy sự ổn định và phát triển vững chắc của thị trường lao động. Các chính sách hỗ trợ đầu tư và phát triển việc làm đã góp phần tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động trong tỉnh.

Nhờ vào sự phát triển toàn diện, Yên Bái đang trở thành điểm đến lý tưởng cho người lao động và các nhà đầu tư. Trong đó, các ngành nghề phổ biến nhất có thể kể đến như sản xuất chế biến gỗ, xây dựng, điện tử, may mặc…

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Yên Bái

Mức lương tại Yên Bái phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại hình công việc, trình độ chuyên môn, và kinh nghiệm của người lao động. Nhu cầu việc làm tại đây ngày càng sôi động, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động, nhưng cũng chính vì vậy mà tỷ lệ cạnh tranh giữa các ứng viên cũng sẽ cao. Dưới đây, trang tuyển dụng việc làm job3s.ai cập nhật chi tiết về mức lương cho một số việc làm Yên Bái:

Ngành nghề ​Mức lương (đồng/tháng)
Tìm việc làm phổ thông ​5.000.000 - 8.000.000
Việc làm tại Vincom Yên Bái 5.000.000 - 12.000.000
Tuyển dụng việc làm may mặc ​6.000.000 - 12.000.000
Tuyển dụng việc làm kế toán 7.000.000 - 15.000.000
Tuyển việc làm khu công nghiệp 8.000.000 - 15.000.000
Mức lương tại Yên Bái phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại hình công việc, trình độ chuyên môn, và kinh nghiệm của người lao động.
Mức lương tại Yên Bái phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại hình công việc, trình độ chuyên môn, và kinh nghiệm của người lao động.

3. Một số việc làm Yên Bái được tìm kiếm nhiều

Tìm việc làm tại Yên Bái mới nhất luôn thu hút sự quan tâm lớn của người lao động, đặc biệt là các ngành nghề phổ thông và dịch vụ. Dưới đây là một số việc làm được tìm kiếm nhiều nhất.

3.1. Việc làm khu công nghiệp

Nhu cầu việc làm Yên Bái tập trung chủ yếu ở Khu công nghiệp Phía Nam, thuộc huyện Trấn Yên. Đây là nơi có nhiều nhà máy sản xuất gỗ, may mặc, cơ khí, và điện tử.

Các vị trí công nhân phổ thông và kỹ sư chuyên môn được tuyển dụng nhiều, với mức lương dao động từ 8.000.000-15.000.000 đồng/tháng, tùy thuộc vào cấp bậc và kinh nghiệm của ứng viên. Hình thức làm việc chủ yếu là theo ca, nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Khu công nghiệp Phía Nam Yên Bái tuyển dụng nhiều vị trí, với nhiều nhà máy sản xuất gỗ, may mặc, cơ khí và điện tử.
Khu công nghiệp Phía Nam Yên Bái tuyển dụng nhiều vị trí, với nhiều nhà máy sản xuất gỗ, may mặc, cơ khí và điện tử.

3.2. Việc làm may mặc

Ngành may mặc tại Yên Bái đóng vai trò quan trọng với nhu cầu việc làm cao, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các công ty may xuất khẩu, tập trung nhiều tại các huyện như Văn Yên, Trấn Yên, và Yên Bình. Công nhân may và nhân viên kiểm tra chất lượng là hai vị trí được tuyển dụng nhiều nhất, với mức lương dao động từ 6.000.000-12.000.000 đồng/tháng tùy theo tay nghề và vị trí công việc.

May mặc là một trong những ngành mà người lao động tìm việc làm tại Yên Bái nhiều nhất
May mặc là một trong những ngành mà người lao động tìm việc làm tại Yên Bái nhiều nhất

Công nhân may thực hiện các công đoạn như cắt vải, may sản phẩm và kiểm tra chất lượng; công việc này yêu cầu kỹ năng thủ công tỉ mỉ, không đòi hỏi bằng cấp.

3.3. Việc làm phổ thông

Việc làm phổ thông tại Yên Bái chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu lao động, tập trung nhiều tại thành phố Yên Bái, huyện Lục Yên, và huyện Văn Chấn. Mức lương cho các công việc này dao động từ 5.000.000-8.000.000 đồng/tháng, với hình thức làm việc linh hoạt theo ca hoặc theo giờ.

Công nhân nhà máy thường tham gia vào các quy trình sản xuất như lắp ráp, vận hành máy móc, và đóng gói sản phẩm. Ngoài ra, lao động phổ thông tại việc làm Yên Bái có thể đảm nhận các công việc như phụ hồ, bốc xếp hàng hóa tại công trường. Những công việc này không yêu cầu trình độ cao, nhưng đòi hỏi sức khỏe tốt và tính chịu khó.

3.4. Việc làm kế toán

Kế toán là ngành nghề luôn có nhu cầu tuyển dụng cao tại thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn…, đặc biệt trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đối tượng tuyển dụng là sinh viên mới ra trường và người có kinh nghiệm có chuyên môn về lĩnh vực kế toán, với mức lương từ 7.000.000-15.000.000 đồng/tháng tùy vào năng lực.

Ngành kế toán tại việc làm Yên Bái không chỉ mang lại nhiều cơ hội việc làm mà còn mở ra con đường thăng tiến rõ ràng cho những người có năng lực.

3.5. Việc làm tại Vincom Yên Bái

Vincom Yên Bái là trung tâm thương mại lớn nhất của tỉnh, nằm tại thành phố Yên Bái, là nơi tập trung nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ. Mức lương cho các vị trí tại đây dao động từ 5.000.000-12.000.000 đồng/tháng, tùy thuộc vào vị trí và kinh nghiệm của ứng viên.

Vincom là trung tâm thương mại lớn của tỉnh, vì vậy nhu cầu tìm việc làm tại Yên Bái rất cao
Vincom là trung tâm thương mại lớn của tỉnh, vì vậy nhu cầu tìm việc làm tại Yên Bái rất cao

Các vị trí phổ biến bao gồm nhân viên bán hàng, phục vụ, và bảo vệ. Công việc này phù hợp với những người nhanh nhạy, cẩn thận, giao tiếp tốt. Vincom Yên Bái không chỉ mang lại môi trường làm việc chuyên nghiệp mà còn mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực bán lẻ.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm Yên Bái

Việc làm Yên Bái phân bố đồng đều ở nhiều huyện, thị xã, trong đó có một số khu vực nổi bật về nhu cầu tuyển dụng.

4.1. Việc làm tại thành phố Yên Bái

Nhu cầu tuyển dụng ở thành phố Yên Bái rất đa dạng, từ các công việc văn phòng như kế toán, hành chính nhân sự cho đến các vị trí lao động phổ thông, bán hàng và công nhân kỹ thuật
Nhu cầu tuyển dụng ở thành phố Yên Bái rất đa dạng, từ các công việc văn phòng như kế toán, hành chính nhân sự cho đến các vị trí lao động phổ thông, bán hàng và công nhân kỹ thuật

Thành phố Yên Bái là trung tâm kinh tế, hành chính của tỉnh, nhu cầu tuyển dụng đa dạng từ kế toán, nhân viên bán hàng đến lao động phổ thông. Mức lương dao động từ 5.000.000-12.000.000 đồng/tháng tùy vị trí.

Những người tìm việc tại thành phố Yên Bái có thể tham khảo thêm thông tin từ các trang tuyển dụng uy tín hoặc thông qua các kênh mạng xã hội của các doanh nghiệp địa phương để nắm bắt các cơ hội tuyển dụng mới nhất.

4.2. Việc làm tại Văn Chấn, Yên Bái

Văn Chấn có nền nông nghiệp phát triển, đặc biệt với các sản phẩm chè và quế. Nhu cầu lao động chủ yếu đến từ các nhà máy chế biến nông sản, xưởng sản xuất nhỏ và các công việc nông nghiệp. Mức lương cho lao động phổ thông ở đây dao động từ 5.000.000-8.000.000 đồng/tháng, với nhiều cơ hội việc làm liên quan đến chăm sóc, thu hoạch và chế biến nông sản.

4.3. Việc làm tại Văn Yên, Yên Bái

Văn Yên nổi bật với ngành chế biến gỗ và nông sản, đặc biệt là quế. Các nhà máy chế biến gỗ liên tục tuyển dụng công nhân với mức lương từ 6.000.000-9.000.000 đồng/tháng. Ngoài ra, ngành chế biến nông sản tại việc làm Yên Bái cũng thu hút nhiều lao động phổ thông với mức lương từ 5.000.000-7.000.000 đồng/tháng. Nhu cầu lao động thời vụ tại đây cũng cao, đặc biệt vào các mùa thu hoạch.

4.4. Việc làm tại huyện Yên Bình, Yên Bái

Khu công nghiệp Yên Bình tại huyện Yên Bình, Yên Bái
Khu công nghiệp Yên Bình tại huyện Yên Bình, Yên Bái

Huyện Yên Bình là nơi tọa lạc của khu công nghiệp Yên Bình, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và chế biến. Nhu cầu tuyển dụng cao trong các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là công nhân và kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện tử. Mức lương cho công nhân sản xuất tại việc làm Yên Bái từ 6.000.000-10.000.000 đồng/tháng, còn kỹ sư và quản lý sản xuất có thể nhận từ 10.000.000-20 .000.000 đồng/tháng, tùy trình độ và kinh nghiệm.

4.5. Việc làm tại Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Nghĩa Lộ đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ lưu trú, nhờ đó, các công việc liên quan đến du lịch, nhà hàng, khách sạn có nhu cầu tuyển dụng cao
Nghĩa Lộ đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ lưu trú, nhờ đó, các công việc liên quan đến du lịch, nhà hàng, khách sạn có nhu cầu tuyển dụng cao

Nghĩa Lộ là trung tâm du lịch và dịch vụ của tỉnh, nổi tiếng với cảnh quan và văn hóa đặc trưng. Nhu cầu tuyển dụng tại việc làm Yên Bái chủ yếu liên quan đến lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn với các vị trí như nhân viên lễ tân, dọn phòng, quản lý khách sạn và hướng dẫn viên du lịch. Mức lương dao động từ 5.000.000-10.000.000 đồng/tháng cho các vị trí dịch vụ, và từ 7.000.000-10.000.000 đồng/tháng cho hướng dẫn viên du lịch, tùy vào quy mô công ty và yêu cầu công việc.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Yên Bái

Để hỗ trợ người lao động tìm việc làm Yên Bái mới nhất, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái đã trở thành điểm đến đáng tin cậy cho người lao động địa phương. Trung tâm cung cấp các dịch vụ tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề nhằm giúp người lao động nâng cao trình độ và tìm kiếm được công việc phù hợp.

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái
Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái

Dưới đây là thông tin chi tiết của trung tâm:

  • Địa chỉ: Số 159 Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái
  • Hotline: 0216 3850 384
  • Email: [email protected]
  • Website: https://vieclamyenbai.net
  • Thời gian mở cửa: 7h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức các phiên giao dịch việc làm, hội chợ việc làm hàng tháng nhằm kết nối người lao động với các doanh nghiệp, giúp họ nắm bắt cơ hội nghề nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Với dân số hơn 879.900 người và lực lượng lao động gần 535.000, Yên Bái đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển kinh tế nhờ nguồn nhân lực dồi dào và sự đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Từ đó, giúp Yên Bái trở thành một trong những điểm nóng tuyển dụng lao động tại khu vực Tây Bắc. Thị trường việc làm Yên Bái đa dạng từ công nghiệp, nông nghiệp đến dịch vụ mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng đòi hỏi người lao động phải cạnh tranh mạnh mẽ. Việc nắm bắt thông tin tuyển dụng và nâng cao kỹ năng là cần thiết để đạt được công việc phù hợp với mức lương tốt.