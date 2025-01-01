Tất cả địa điểm
Việc làm tại Quảng Ninh

-

Có 928 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 21/09/2025
Quảng Ninh Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 5 ngày để ứng tuyển 35 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 5 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Nghệ An Vĩnh Phúc Bình Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Thái Bình Bình Dương Hà Nội Quảng Ninh Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 48 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Phòng Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm AEONMALL Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing AEONMALL Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 650 - 800 USD
AEONMALL Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 14/09/2025
Quảng Ninh Còn 1 ngày để ứng tuyển 650 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN GROUP làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN GROUP
Hạn nộp: 06/09/2025
Hải Phòng Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 13/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Phú Thọ Thái Nguyên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Ninh Lạng Sơn Ninh Bình Hưng Yên Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Nghệ An Vĩnh Phúc Bình Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 11/09/2025
Kiên Giang Hải Phòng Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Nghệ An Vĩnh Phúc Bình Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BEESCHOOL HẠ LONG
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BEESCHOOL HẠ LONG làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BEESCHOOL HẠ LONG
Hạn nộp: 09/09/2025
Quảng Ninh Hải Dương Hải Phòng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VPS
Tuyển Chứng khoán CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VPS làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 35 Triệu
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VPS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Hải Phòng Bình Dương Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 23 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Quảng Ninh - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông
Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Quảng Ninh - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 30 Triệu
Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Quảng Ninh - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông
Hạn nộp: 08/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 07/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Vĩnh Phúc Đã hết hạn 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 14 - 35 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 14 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 48 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam
Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company
Hạn nộp: 06/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ DUY TÂN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ DUY TÂN
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 14 - 35 Triệu Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
14 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Quảng Ninh - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 30 Triệu Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Quảng Ninh - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chứng khoán CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VPS làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 35 Triệu CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VPS
23 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BEESCHOOL HẠ LONG làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BEESCHOOL HẠ LONG
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
10 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
10 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN GROUP làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN GROUP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing AEONMALL Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 650 - 800 USD AEONMALL Vietnam Co., Ltd.
650 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
10 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
35 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận BIM Group Quảng Ninh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Quảng Ninh hiện nay

Thị trường lao động Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Mỗi năm, tỉnh đã đặt mục tiêu tạo ra hàng trăm ngàn việc làm mới, liên tục tăng so với năm trước, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người lao động được vay vốn để duy trì và mở rộng việc làm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Để đạt được mục tiêu này, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, như: tăng cường đào tạo nghề, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về việc làm. Ngoài ra, tỉnh cũng tập trung vào các đối tượng yếu thế như người dân tộc thiểu số, người nghèo, người sau cai nghiện...

Nhiều vị trí tuyển dụng việc làm Quảng Ninh trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ được tỉnh đặc biệt quan tâm. Đồng thời, tỉnh cũng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ việc thành lập mới và chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp, phát triển hợp tác xã.

Thị trường việc làm Quảng Ninh luôn sôi động với đa dạng ngành nghề
Thị trường việc làm Quảng Ninh luôn sôi động với đa dạng ngành nghề

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Quảng Ninh

Thị trường lao động Quảng Ninh đang có những biến động đáng kể với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, du lịch và dịch vụ. Điều này trực tiếp tác động đến mức lương tuyển dụng, tạo ra cơ hội việc làm hấp dẫn cho người lao động.

Để có cái nhìn tổng quan hơn về mức lương tuyển dụng tại Quảng Ninh, chúng ta cùng tham khảo bảng tổng hợp sau.

Vị trí Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Kỹ sư xây dựng

15.000.000 - 25.000.000

Công nhân xây dựng

6.000.000 - 8.000.000

Việc làm kế toán

7.000.000 - 15.000.000

Công nhân sản xuất

5.000.000 - 12.000.000

Khai thác hầm lò

8.000.000 - 12.000.000

Kỹ sư mỏ

12.000.000 - 20.000.000

Việc làm lái xe

8.000.000 - 12.000.000

Quản lý khách sạn

12.000.000 - 20.000.000

Hướng dẫn viên du lịch

8.000.000 - 15.000.000

Nhân viên bán hàng

6.000.000 - 10.000.000

Nhân viên văn phòng

7.000.000 - 12.000.000

Kỹ thuật viên Khu công nghiệp

8.000.000 - 12.000.000
Thu nhập của người lao động tại Quảng Ninh ngày càng được cải thiện
Thu nhập của người lao động tại Quảng Ninh ngày càng được cải thiện

3. Một số việc làm Quảng Ninh được tìm kiếm nhiều

Quảng Ninh sở hữu tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ, đặc biệt là các ngành công nghiệp, du lịch và dịch vụ, luôn thu hút một lượng lớn lao động. Các cơ hội cho người lao động tìm việc làm Quảng Ninh khá đa dạng, tập trung vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số ngành nghề được tìm kiếm nhiều nhất:

3.1. Việc làm kế toán

Với sự phát triển của các doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán tại Quảng Ninh ngày càng tăng. Việc làm Kế toán sẽ đảm nhận các công việc chính như:

  • Ghi nhận, tổng hợp và xử lý các nghiệp vụ kế toán.

  • Lập báo cáo tài chính định kỳ.

  • Kiểm tra và đối chiếu sổ sách kế toán.

  • Tham gia giải quyết các công việc liên quan đến thuế.

  • Các công việc chuyên môn khác theo phân công của cấp trên.

Các khu vực tuyển dụng nhiều kế toán tại Quảng Ninh thường tập trung ở các thành phố lớn như Hạ Long, Móng Cái, các khu công nghiệp và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

3.2. Việc làm lái xe

Ngành vận tải phát triển mạnh mẽ kéo theo nhu cầu tuyển dụng việc làm lái xe Quảng Ninh lớn. Từ việc vận chuyển hàng hóa tại các cảng biển lớn như Cái Lân, đến chở taxi phục vụ du khách tại các khu du lịch nổi tiếng như Hạ Long, Bái Tử Long, công việc lái xe tại đây rất đa dạng. Các huyện như Vân Đồn, Móng Cái cũng là những địa điểm tập trung nhiều cơ sở sản xuất, tạo ra nhu cầu tuyển dụng lớn cho nghề lái xe.

3.3. Việc làm xây dựng

Với hàng loạt dự án bất động sản, du lịch đang được triển khai tại Quảng Ninh cho việc làm xây dựng, nhu cầu tuyển dụng khoảng 5.000 lao động xây dựng mỗi năm là hoàn toàn có thể. Các vị trí như kỹ sư xây dựng, giám sát thi công, thợ hồ luôn được các công ty như Sun Group, Vingroup, BIM Group tìm kiếm.

Đặc biệt tại các khu vực như Vân Đồn, Cẩm Phả, Hạ Long, cơ hội việc làm xây dựng Quảng Ninh với mức lương hấp dẫn và chế độ đãi ngộ tốt đang chờ đón bạn.

Nhiều công trình xây dựng cần tuyển kỹ sư trình độ cao
Nhiều công trình xây dựng cần tuyển kỹ sư trình độ cao

3.4. Việc làm mỏ than

Quảng Ninh chính là một trong những trung tâm khai thác than lớn nhất của Việt Nam. Ngành khai thác than tại đây cung cấp nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Công việc tại đây đa dạng, từ khai thác than hầm lò, vận hành máy móc hiện đại cho đến các công việc liên quan đến xử lý than và bảo vệ môi trường.

Việc làm mỏ than Quảng Ninh đòi hỏi sức khỏe tốt, chịu được môi trường làm việc khắc nghiệt và có kỹ năng chuyên môn phù hợp. Các trung tâm tuyển dụng lớn thường tập trung ở Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí và các xã lân cận.

3.5. Việc làm khu công nghiệp

Các nhà máy, xí nghiệp không ngừng tuyển dụng các vị trí như công nhân sản xuất trực tiếp tham gia vào dây chuyền lắp ráp, kỹ thuật viên chuyên bảo trì, sửa chữa máy móc hiện đại, hay nhân viên văn phòng đảm nhiệm các công việc hành chính, kế toán.

Các khu công nghiệp lớn tập trung chủ yếu tại các huyện Quảng Yên, Cẩm Phả và thành phố Hạ Long, mang đến nhiều cơ hội việc làm khu công nghiệp Quảng Ninh cho người lao động.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Quảng Ninh

Lợi thế về du lịch, công nghiệp và cảng biển giúp Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh thành có nền kinh tế phát triển năng động ở miền Bắc Việt Nam. Điều này kéo theo nhu cầu tuyển dụng lớn tại nhiều khu vực khác nhau. Cùng điểm qua một số khu vực tập trung nhiều cơ hội việc làm nhất.

4.1. Việc làm Hạ Long, Quảng Ninh

Hạ Long được thiên nhiên ưu ái sở hữu vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long, là trung tâm du lịch nổi tiếng của Quảng Ninh. Nơi đây không chỉ thu hút khách du lịch mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực như:

  • Du lịch: Hướng dẫn viên, nhân viên khách sạn, nhà hàng, spa, các dịch vụ du lịch khác.

  • Dịch vụ: Lái tàu, nhân viên bán hàng, phục vụ tại các khu vui chơi giải trí.

  • Xây dựng: Do nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, các công trình xây dựng luôn cần nguồn nhân lực lớn.

4.2. Việc làm Uông Bí, Quảng Ninh

Uông Bí là trung tâm công nghiệp của Quảng Ninh, tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp. Các ngành nghề tuyển dụng nhiều việc làm Uông Bí Quảng Ninh bao gồm:

  • Công nghiệp: Kỹ sư, công nhân kỹ thuật, vận hành máy móc, bảo trì.

  • Khai thác khoáng sản: Kỹ sư địa chất, công nhân khai thác, chế biến khoáng sản.

  • Dịch vụ: Nhân viên văn phòng, bán hàng, phục vụ.

4.3. Việc làm Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cẩm Phả cũng là một trung tâm công nghiệp quan trọng của Quảng Ninh, đặc biệt là ngành khai thác than. Cơ hội việc làm Cẩm Phả Quảng Ninh tập trung vào các lĩnh vực:

  • Khai thác than: Kỹ sư mỏ, công nhân hầm lò, vận chuyển than.

  • Điện lực: Kỹ sư điện, công nhân điện.

  • Dịch vụ: Nhân viên văn phòng, bán hàng, phục vụ.

Ngành khai thác than thu hút một lượng lớn lao động địa phương
Ngành khai thác than thu hút một lượng lớn lao động địa phương

4.4. Việc làm Vân Đồn, Quảng Ninh

Vân Đồn đang được đầu tư mạnh mẽ để phát triển thành một trung tâm du lịch, dịch vụ và cảng biển quốc tế. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Vân Đồn Quảng Ninh rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực:

  • Du lịch: Xây dựng và vận hành các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp.

  • Dịch vụ: Nhân viên hàng không, hải quan, cảng vụ.

  • Đầu tư: Các vị trí liên quan đến quản lý dự án, kinh doanh bất động sản.

4.5. Việc làm Quảng Yên, Quảng Ninh

Quảng Yên là một trong những khu vực công nghiệp trọng điểm của Quảng Ninh, với nhiều khu công nghiệp lớn. Cơ hội việc làm Quảng Yên Quảng Ninh tập trung vào các ngành:

  • Công nghiệp: Sản xuất, chế biến, lắp ráp các sản phẩm công nghiệp.

  • Logistics: Vận tải, giao nhận hàng hóa, kho bãi.

  • Dịch vụ: Nhân viên văn phòng, bán hàng, phục vụ.

4.6. Việc làm Móng Cái, Quảng Ninh

Móng Cái là cửa khẩu quốc tế, có vị trí địa lý thuận lợi nên có nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực:

  • Thương mại: Kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa.

  • Du lịch: Phục vụ khách du lịch qua lại biên giới.

  • Dịch vụ: Vận tải, logistics, khách sạn.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Quảng Ninh

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Ninh là cầu nối quan trọng giữa người lao động và các cơ hội nghề nghiệp. Không chỉ giới thiệu việc làm, trung tâm còn hỗ trợ tư vấn, đào tạo và tạo điều kiện cho nhiều đối tượng, đặc biệt là người yếu thế, tiếp cận thị trường lao động. Với các chương trình đa dạng như đưa lao động đi xuất khẩu, trung tâm góp phần đáng kể vào việc giảm tỷ lệ thất nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Các trung tâm, dịch vụ việc làm kết nối người lao động với doanh nghiệp tuyển dụng việc làm Quảng Ninh
Các trung tâm, dịch vụ việc làm kết nối người lao động với doanh nghiệp tuyển dụng việc làm Quảng Ninh

Để có thông tin chính xác và cập nhật nhất về các dịch vụ của Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Ninh, bạn nên liên hệ trực tiếp với đơn vị này qua thông tin sau:

Trụ sở chính của Trung tâm: Thành phố Hạ Long, thị xã Quảng Yên

  • Địa chỉ: Khu đô thị Cao Xanh, Hà Khánh B, P. Cao Xanh, TP. Hạ Long.

  • Hotline: 0353.626.620 - 0203.3812.808

Chi nhánh ở Móng Cái: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu, Tiên Yên.

  • Địa chỉ: Số 35 Hữu Nghị, P. Trần Phú, TP. Móng Cái.

  • Hotline: 0203.3770.864

Chi nhánh ở Cẩm Phả: Cẩm Phả, Tiên Yên, Ba Chẽ, Vân Đồn.

  • Địa chỉ: Tổ 5, khu Hòa Lạc, P. Cẩm Bình, TP. Cẩm Phả.

  • Hotline: 0203.3863.588

Chi nhánh ở Uông Bí: Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều.

  • Địa chỉ: Khu tái định cư thuộc Ngã 3 Cầu Sến, P. Phương Đông, TP. Uông Bí.

  • Hotline: 0203.3566.919

Phòng Lao động huyện Cô Tô

  • Địa chỉ: Khu số 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô.

  • Hotline: 0203.3889.668

Có thể thấy, Quảng Ninh đang nỗ lực tạo ra một môi trường việc làm ổn định và bền vững, góp phần nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với nhiều tiềm năng phát triển đã tạo ra một thị trường tuyển dụng việc làm Quảng Ninh đa dạng và sôi động. Tùy thuộc vào trình độ, kinh nghiệm và sở thích, bạn có thể tìm thấy nhiều cơ hội việc làm phù hợp tại các khu vực khác nhau của tỉnh. Hi vọng với những thông tin mà trang tuyển dụng job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn được việc làm tại tỉnh Quảng Ninh phù hợp!