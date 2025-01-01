Việc làm tại Hà Giang

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 104 kết quả
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Việc làm tại Hà Giang

-

Có 104 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 20 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Phú Thọ Thái Nguyên Hà Giang Sơn La Đã hết hạn 0.1 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Giang thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Giang Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Bắc Giang Hải Phòng Hà Giang Lạng Sơn Nam Định Thái Bình Thái Nguyên Vĩnh Phúc Tuyên Quang Phú Thọ Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Hà Giang thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 27/06/2025
Hà Giang Đã hết hạn 14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Đà Nẵng Hải Phòng Hải Dương Hà Nam Thái Nguyên Tuyên Quang Vĩnh Phúc Hòa Bình Nam Định Hà Giang Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha
Hạn nộp: 12/06/2025
Quảng Ninh Hải Dương Bắc Giang Bắc Kạn Hưng Yên Lai Châu Lào Cai Hà Giang Hà Tĩnh Lạng Sơn Cao Bằng Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương làm việc tại Hà Giang thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
Hạn nộp: 16/06/2025
Hà Giang Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Mỹ Phục
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Mỹ Phục làm việc tại Hà Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH MTV Mỹ Phục
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Giang Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Giang thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Giang Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Hà Giang thu nhập Thỏa thuận
Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 07/06/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An Tây Ninh Đồng Nai Lâm Đồng Bình Dương Cần Thơ Hà Nội Hưng Yên Bắc Giang Bắc Kạn An Giang Hải Dương Điện Biên Hải Phòng Hà Tĩnh Hà Nam Nghệ An Phú Thọ Quảng Nam Đà Nẵng Quảng Ngãi Bình Thuận Bình Định Bình Phước Lào Cai Tuyên Quang Quảng Ninh Phú Yên Gia Lai Đồng Tháp Kiên Giang Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đắk Lắk Trà Vinh Thanh Hóa Hà Giang Khánh Hòa Thái Bình Kon Tum Bắc Ninh Bạc Liêu Bến Tre Cà Mau Hòa Bình Lai Châu Lạng Sơn Nam Định Ninh Bình Ninh Thuận Quảng Trị Vĩnh Phúc Yên Bái Vĩnh Long Sơn La Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Hà Giang thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Giang Đã hết hạn 14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Hà Giang thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Giang Đã hết hạn 14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Hà Giang thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 19/05/2025
Hà Giang Đã hết hạn 14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Hà Giang thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Giang Đã hết hạn 14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 17 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 08/05/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Hà Giang thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 05/05/2025
Hà Giang Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Giang Lai Châu Lạng Sơn Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vipharco
Tuyển Trình dược viên Vipharco làm việc tại Hà Giang thu nhập Từ 400 USD
Vipharco
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Giang Quảng Ninh Lai Châu Đã hết hạn Trên 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổ Chức Good Neighbors International (GNI)
Tuyển Product Marketing Tổ Chức Good Neighbors International (GNI) làm việc tại Hà Giang thu nhập Thỏa thuận
Tổ Chức Good Neighbors International (GNI)
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Giang Thanh Hóa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Hà Giang thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 28/04/2025
Hà Giang Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH y tế ATC làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH y tế ATC
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Hà Giang thu nhập Thỏa thuận Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Hà Giang thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WIN PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WIN PHARMA
16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thợ làm bánh CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 21 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Vipharco làm việc tại Hà Giang thu nhập Từ 400 USD Vipharco
Trên 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC
Trên 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Giang thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN YNT làm việc tại Hà Giang thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN YNT
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Hà Giang thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Hà Giang thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hà Giang thu nhập 12 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Fremed
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Hà Giang thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Hà Giang thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí PSD Pro Company làm việc tại Hà Giang thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí PSD Pro Company
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Hà Giang thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Product Marketing Tổ Chức Good Neighbors International (GNI) làm việc tại Hà Giang thu nhập Thỏa thuận Tổ Chức Good Neighbors International (GNI)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Vipharco làm việc tại Hà Giang thu nhập Từ 400 USD Vipharco
Trên 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Giang thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Hà Giang thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 17 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Hà Giang thu nhập 14 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm

Thị trường việc làm Hà Giang ngày càng sôi động với nhiều cơ hội phát triển, từ các vị trí chuyên môn như kế toán, tài chính đến các lĩnh vực dịch vụ như du lịch. Với nhu cầu tuyển dụng lớn, Hà Giang đang là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm việc làm.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại tỉnh Hà Giang hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Hà Giang đang chứng kiến sự gia tăng, dù đây là tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Với sự phát triển kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp đang tìm kiếm nguồn nhân lực có chất lượng, đặc biệt trong các ngành như du lịch, nông nghiệp, và dịch vụ.

Tổng dân số tỉnh Hà Giang khoảng 854.679 người (theo thống kê năm 2023), trong đó độ tuổi lao động chiếm phần lớn với khoảng 60%. Số liệu này cho thấy Hà Giang cung cấp một nguồn nhân lực dồi dào, nhưng trình độ tay nghề và kỹ năng vẫn còn là thách thức đối với thị trường lao động.

Mức lương trung bình tại Hà Giang dao động từ 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào ngành nghề và trình độ của người lao động. Trong các ngành như du lịch và dịch vụ, mức lương có xu hướng cao hơn nhờ sự phát triển của ngành du lịch của tỉnh.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp tại Hà Giang vào năm 2023 là khoảng 2,8%. Con số này thể hiện nhu cầu về việc làm Hà Giang vẫn đang ở mức khá ổn định, dù lượng lao động trẻ vẫn cần nâng cao kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc.

Nhu cầu tìm việc làm Hà Giang đang có dấu hiệu gia tăng trong những năm gần đây
Nhu cầu tìm việc làm Hà Giang đang có dấu hiệu gia tăng trong những năm gần đây

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Hà Giang

Tại Hà Giang, mức lương tuyển dụng cho các ngành nghề phổ biến như kế toán, tài xế, du lịch, việc làm phổ thông và bán hàng có sự khác biệt rõ rệt, phụ thuộc vào yêu cầu công việc và kinh nghiệm của người lao động. Dưới đây là bảng lương tham khảo cho từng việc làm Hà Giang, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về thị trường tuyển dụng.

Công việc

Mức lương (VNĐ/ tháng)

Việc làm tài xế

7.000.000 - 10.000.000

Việc làm kế toán

7.00.000 - 15.000.000

Việc làm nhân viên kinh doanh

7.500.000 - 15.000.000

Việc làm xây dựng

8.000.000 - 15.000.000

Việc làm ngân hàng

8.500.000 - 20.000.000

3. Một số việc làm tại tỉnh Hà Giang được tìm kiếm nhiều

Hiện nay, thị trường việc làm Hà Giang đang thu hút sự quan tâm lớn từ người lao động nhờ vào sự đa dạng của các ngành nghề. Những công việc được tìm kiếm nhiều nhất bao gồm kế toán, tài xế, du lịch, việc làm phổ thông và bán hàng, đặc biệt tại các khu vực như thành phố Hà Giang, huyện Bắc Quang và Quản Bạ.

3.1. Việc làm kế toán

Trong số các việc làm Hà Giang, kế toán là công việc phổ biến tại các doanh nghiệp, khu du lịch trên địa bàn. Người làm kế toán đảm nhận nhiệm vụ quản lý sổ sách tài chính, lập báo cáo thuế và theo dõi các hoạt động thu chi. Những địa điểm tuyển dụng kế toán nhiều nhất là thành phố Hà Giang, huyện Bắc Quang, nơi tập trung nhiều công ty và đơn vị kinh doanh.

Các bạn kế toán có nhiều cơ hội tìm việc làm tại Hà Giang
Các bạn kế toán có nhiều cơ hội tìm việc làm tại Hà Giang

3.2. Việc làm tài xế

Việc làm Hà Giang trong lĩnh vực tài xế cũng được quan tâm, đặc biệt ở các công ty vận tải và du lịch. Nhiệm vụ của tài xế là vận chuyển hàng hóa, hành khách và đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển. Tài xế thường được tuyển dụng nhiều ở các khu vực như thành phố Hà Giang và huyện Quang Bình, nơi có hệ thống giao thông có phần khó khăn nhưng nhu cầu vận tải lớn.

3.3. Việc làm du lịch

Ngành du lịch tại Hà Giang đang phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều cơ hội việc làm. Các công việc như hướng dẫn viên du lịch, nhân viên khách sạn, dẫn tour du lịch đều nằm trong danh sách việc làm Hà Giang được tìm kiếm nhiều. Những địa điểm như Đồng Văn, Mèo Vạc và Quản Bạ là nơi tập trung nhiều cơ hội việc làm trong ngành du lịch do đây là các điểm đến nổi tiếng của tỉnh.

Hướng dẫn viên du lịch là nghề được săn đón nhiều nhất trong số việc làm Hà Giang hiện nay
Hướng dẫn viên du lịch là nghề được săn đón nhiều nhất trong số việc làm Hà Giang hiện nay

3.4. Việc làm phổ thông

Việc làm phổ thông Hà Giang bao gồm các công việc lao động chân tay không yêu cầu trình độ cao như công nhân, nhân viên vệ sinh và lao động thời vụ. Các khu công nghiệp và nhà máy ở huyện Vị Xuyên, huyện Bắc Giang và thành phố Hà Giang thường có nhu cầu tuyển dụng lớn, đặc biệt trong các ngành sản xuất và chế biến nông sản.

3.5. Việc làm bán hàng

Trong lĩnh vực bán hàng, việc làm Hà Giang cũng đang có nhu cầu tuyển dụng cao, đặc biệt tại các cửa hàng bán lẻ và siêu thị. Nhiệm vụ chính của nhân viên bán hàng là tư vấn, hỗ trợ khách mua hàng và thực hiện thanh toán. Thành phố Hà Giang và thị trấn Yên Minh là những nơi thường xuyên tuyển dụng nhân viên bán hàng do sự phát triển của các chuỗi siêu thị và cửa hàng tiện lợi.

Tại thị trấn Yên Minh có rất nhiều đơn vị kinh doanh có nhu cầu tuyển nhân viên bán hàng
Tại thị trấn Yên Minh có rất nhiều đơn vị kinh doanh có nhu cầu tuyển nhân viên bán hàng

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Hà Giang

Việc làm Hà Giang đang có nhiều cơ hội phát triển ở các khu vực trọng điểm như thành phố Hà Giang, Vị Xuyên, Bắc Quang và Đồng Văn. Mỗi địa phương có những ngành nghề và lĩnh vực khác nhau thu hút người lao động, mang đến đa dạng lựa chọn việc làm cho các ứng viên.

4.1. Việc làm Thành phố Hà Giang

Thành phố Hà Giang là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của tỉnh, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực như dịch vụ, thương mại, và du lịch. Việc làm Hà Giang trong thành phố thường liên quan đến các vị trí nhân viên văn phòng, kế toán, bán hàng và dịch vụ khách sạn. Ngoài ra, các công ty vận tải và du lịch cũng thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng tài xế và hướng dẫn viên du lịch để phục vụ lượng khách du lịch đông đảo.

4.2. Việc làm Vị Xuyên, Hà Giang

Huyện Vị Xuyên là một trong những khu vực trọng điểm về phát triển nông nghiệp và công nghiệp chế biến của tỉnh. Việc làm Hà Giang tại Vị Xuyên thường tập trung vào các công việc lao động phổ thông, công nhân nhà máy, chế biến nông sản và các ngành nghề liên quan đến sản xuất. Đây cũng là nơi có nhiều cơ hội việc làm cho các kỹ sư nông nghiệp và kỹ thuật viên phục vụ trong các dự án phát triển nông nghiệp bền vững.

Khi tìm việc làm tại Vị Xuyên, Hà Giang, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy tờ rơi tuyển lao động phổ thông
Khi tìm việc làm tại Vị Xuyên, Hà Giang, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy tờ rơi tuyển lao động phổ thông

4.3. Việc làm Bắc Quang, Hà Giang

Bắc Quang là một huyện phát triển nhanh chóng với nhiều khu công nghiệp và nhà máy. Các việc làm tại Hà Giang ở khu vực Bắc Quang chủ yếu tuyển dụng công nhân sản xuất, nhân viên quản lý kho và vận hành máy móc. Ngoài ra, Bắc Quang còn là một trong những trung tâm sản xuất nông sản lớn của tỉnh, mang đến nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là việc thu hoạch và chế biến sản phẩm.

4.4. Việc làm ở Đồng Văn, Hà Giang

Đồng Văn, một điểm đến du lịch nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên độc đáo và văn hóa bản địa đặc sắc, có nhu cầu tuyển dụng lớn trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ. Việc làm Hà Giang trong khu vực Đồng Văn bao gồm hướng dẫn viên du lịch, nhân viên khách sạn, quản lý homestay và nhân viên nhà hàng. Ngoài ra, người lao động có thể tìm được cơ hội làm việc trong các ngành thủ công mỹ nghệ, chế biến và buôn bán các sản phẩm địa phương phục vụ du khách.

Các vị trí liên quan đến du lịch thường tập trung tại Đồng Văn, Hà Giang
Các vị trí liên quan đến du lịch thường tập trung tại Đồng Văn, Hà Giang

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm tại tỉnh Hà Giang

Để hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp và cung cấp thông tin tuyển dụng nhanh chóng, Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Giang đã được thành lập. Những trung tâm này không chỉ cung cấp thông tin về việc làm Hà Giang mà còn hỗ trợ tư vấn, hướng nghiệp và đào tạo kỹ năng cho người lao động. Dưới đây là thông tin chi tiết về cơ sở của trung tâm:

  • Địa chỉ: Số 224, tổ 13, phườngTrần Phú, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang

  • Hotline: 0219.3865.868

  • Email: [email protected]

  • Website: vieclamhagiang.vn

  • Thời gian mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6 (7:30 - 17:00)

Trong hơn 30 năm thành lập, trung tâm dịch vụ việc làm Hà Giang vẫn luôn là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp
Trong hơn 30 năm thành lập, trung tâm dịch vụ việc làm Hà Giang vẫn luôn là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp

Thị trường việc làm Hà Giang đang chứng kiến sự cạnh tranh khá cao với dân số hơn 854.000 người (theo số liệu năm 2023), đặc biệt trong các lĩnh vực như kế toán, tài xế và du lịch. Người lao động cần không ngừng nâng cao kỹ năng và chuyên môn để tăng cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp.