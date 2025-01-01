Việc làm tại Đồng Tháp

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 304 kết quả
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Việc làm tại Đồng Tháp

-

Có 304 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 100000 - 200000 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Hạn nộp: 14/09/2025
Tiền Giang Đồng Tháp Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Nichirei Suco Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Một Thành Viên Nichirei Suco Việt Nam làm việc tại Tiền Giang thu nhập 6 - 8 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Nichirei Suco Việt Nam
Hạn nộp: 10/09/2025
Tiền Giang Đồng Tháp Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Tuyển Area sales manager CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Đồng Nai Kiên Giang Long An Bến Tre Bà Rịa Vũng Tàu Đồng Tháp Sóc Trăng Bình Dương Bình Phước Bạc Liêu Trà Vinh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỄN THÔNG THÁP MƯỜI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỄN THÔNG THÁP MƯỜI làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỄN THÔNG THÁP MƯỜI
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Tháp Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Tháp Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Hạn nộp: 30/09/2025
An Giang Bạc Liêu Cần Thơ Đồng Tháp Tiền Giang Vĩnh Long Hậu Giang Bến Tre Sóc Trăng Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 08/09/2025
An Giang Long An Cần Thơ Đồng Tháp Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm
Hạn nộp: 06/09/2025
Đồng Tháp Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Mathnasium Việt Nam
Tuyển Sales Manager Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Mathnasium Việt Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Đồng Tháp Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN Pro Company
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN Pro Company làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN Pro Company
Hạn nộp: 04/09/2025
Đồng Tháp Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bắc Ninh Thái Nguyên Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Hạn nộp: 30/08/2025
Đồng Tháp Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 20 Triệu
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C
Hạn nộp: 17/08/2025
Hải Phòng Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Đồng Tháp Cà Mau Cần Thơ Đã hết hạn 11 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG HÀ NỘI làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/07/2025
Đồng Tháp Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 20 Triệu
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 03/08/2025
An Giang Đồng Tháp Kiên Giang Bạc Liêu Cà Mau Trà Vinh Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Long An Bến Tre Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Hạn nộp: 25/06/2025
Đồng Tháp Đã hết hạn 11 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA
Hạn nộp: 27/06/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Đồng Tháp Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO làm việc tại Tây Ninh thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO
Hạn nộp: 06/06/2025
Tây Ninh Đồng Nai An Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Trà Vinh Vĩnh Long Đồng Tháp Long An Tiền Giang Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÍN TIẾN
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÍN TIẾN làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÍN TIẾN
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Tháp Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
Hạn nộp: 13/06/2025
Đồng Tháp Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HIFARM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HIFARM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HIFARM
Hạn nộp: 12/06/2025
Cần Thơ Vĩnh Long Đồng Tháp Đồng Nai Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Cần Thơ Bình Thuận Cà Mau Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Nghệ An Ninh Thuận Vĩnh Long Long An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tây Ninh Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Quảng Trị Bình Dương Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Hải Phòng Long An Đồng Tháp Tây Ninh Hải Dương Ninh Bình Nam Định Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐMA
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐMA làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐMA
Hạn nộp: 09/06/2025
Sóc Trăng Hồ Chí Minh Đồng Tháp Đồng Nai Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 20 Triệu Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG HÀ NỘI làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 8 - 10 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG HÀ NỘI
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 20 Triệu Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C
11 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN Pro Company làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Manager Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Mathnasium Việt Nam
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỄN THÔNG THÁP MƯỜI làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỄN THÔNG THÁP MƯỜI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Area sales manager CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Một Thành Viên Nichirei Suco Việt Nam làm việc tại Tiền Giang thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Nichirei Suco Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 100000 - 200000 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
0.1 - 0.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Đồng Tháp tăng nhanh chóng khi tỉnh thu hút được nhiều sự đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Từ đó, mở ra nhiều cơ hội việc làm và đòi hỏi người lao động vừa phải có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng tốt vừa có khả năng thích nghi với sự phát triển không ngừng của thị trường.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại tỉnh Đồng Tháp hiện nay

Hiện nay, việc làm Đồng Tháp có đa dạng ngành nghề nhưng tập trung chủ yếu trong các ngành nông nghiệp, sản xuất và chế biến. Với vị trí địa lý thuận lợi, cùng các chính sách phát triển kinh tế vùng, Đồng Tháp đã và đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn.

Theo thống kê, dân số Đồng Tháp hiện có khoảng 1,6 triệu người, trong đó lực lượng lao động ở độ tuổi 18 đến 45 tuổi chiếm khoảng 55%. Nhờ đó đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng việc của các doanh nghiệp trong đa dạng lĩnh vực từ chế biến thực phẩm, thủy sản đến công nghiệp nhẹ.

Tùy thuộc vào từng việc làm Đồng Tháp và trình độ chuyên môn, mức lương của người lao động có chút thay đổi, nhưng nhìn chung mức lương trung bình tại Đồng Tháp sẽ dao động từ 7.000.000 - 10.000.0000 VNĐ/ tháng.

Theo số liệu thống kê mới nhất vào năm 2023 từ Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp tại Đồng Tháp là khoảng 2,3%. Đây là một con số tương đối thấp so với các tỉnh thành khác, cho thấy thị trường lao động ở Đồng Tháp khá sôi động.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Đồng Tháp đang ngày càng gia tăng, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho người lao động
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Đồng Tháp đang ngày càng gia tăng, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho người lao động

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Đồng Tháp

Mặt bằng chung mức lương tại Đồng Tháp dao động từ 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, tuy nhiên sẽ có sự chênh lệch giữa các ngành nghề và trình độ kinh nghiệm. Đối với các vị trí quản lý hoặc chuyên môn cao, mức lương có thể lên đến 15.000.000/tháng. Dưới đây là mức lương trung bình hàng tháng của một số việc làm Đồng Tháp phổ biến:

Công việc

Mức lương (VNĐ/ tháng)

Việc làm tài xế

7.000.000 -10.000.000

Việc làm ngành kế toán

7.00.000 - 15.000.000

Việc làm nhân viên kinh doanh

7.500.000 - 15.000.000

Tìm việc làm xây dựng

8.000.000 - 15.000.000

Việc làm ngân hàng

8.500.000 - 20.000.000

3. Một số việc làm tại tỉnh Đồng Tháp được tìm kiếm nhiều

Tỉnh Đồng Tháp đang trở thành “điểm nóng” về cơ hội việc làm, đặc biệt trong các lĩnh vực như kế toán, tài xế, xây dựng, ngân hàng và nhân viên kinh doanh. Nhiều công ty tại Đồng Tháp đang liên tục tuyển dụng các vị trí này nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển. Dưới đây là một số vị trí việc làm Đồng Tháp được quan tâm nhiều nhất.

3.1. Việc làm kế toán

Việc làm kế toán Đồng Tháp đòi hỏi ứng viên phải thực hiện các công việc như ghi chép, phân tích và kiểm soát tài chính của doanh nghiệp. Kế toán cũng chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về thuế. Nhiều doanh nghiệp tại các thành phố lớn như Cao Lãnh và Sa Đéc thường xuyên tuyển dụng kế toán nhằm quản lý dòng tiền hiệu quả.

Kế toán là một trong những việc làm Đồng Tháp được người lao động quan tâm
Kế toán là một trong những việc làm Đồng Tháp được người lao động quan tâm

3.2. Việc làm tài xế

Nhu cầu tuyển dụng tài xế Đồng Tháp rất cao, đặc biệt trong các lĩnh vực đưa đón hành khách và vận chuyển hàng hóa. Công việc của tài xế bao gồm điều khiển các phương tiện vận tải như xe tải, xe du lịch và taxi, đảm bảo an toàn giao thông và đúng thời gian giao hàng hoặc đón khách. Khu vực Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự là những nơi có nhiều cơ hội việc làm cho vị trí tài xế.

3.3. Việc làm xây dựng

Việc làm trong ngành xây dựng Đồng Tháp đang phát triển mạnh mẽ nhờ vào các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị. Các công việc xây dựng bao gồm giám sát công trình, thợ xây và kỹ sư xây dựng. Các khu vực như thành phố Sa Đéc và thành phố Cao Lãnh là nơi thu hút nhiều dự án xây dựng lớn, do đó nhu cầu tuyển dụng ở đây cũng tăng cao.

Việc làm Đồng Tháp đang có nhu cầu cao cho vị trí giám sát xây dựng
Việc làm Đồng Tháp đang có nhu cầu cao cho vị trí giám sát xây dựng

34. Việc làm ngân hàng

Ngành ngân hàng Đồng Tháp đang mở rộng với nhiều chi nhánh ngân hàng thương mại và tư nhân. Đầu việc chính của nhân viên ngân hàng chủ yếu là xử lý giao dịch tài chính, tư vấn khách hàng về các sản phẩm tín dụng và quản lý tài khoản. Các ngân hàng tại Cao Lãnh và Hồng Ngự thường xuyên tuyển dụng nhiều vị trí như giao dịch viên, chuyên viên tín dụng và nhân viên kiểm toán.

3.5. Việc làm nhân viên kinh doanh

Việc làm nhân viên kinh doanh tại Đồng Tháp đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số và mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp. Nhiệm vụ chính của nhân viên kinh doanh là tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm và thực hiện các chiến lược bán hàng.

Những công ty tại thành phố Cao Lãnh và Sa Đéc thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh để phát triển kinh doanh nội địa và xuất khẩu.

Với sự mở rộng của các công ty trên thành phố lớn, việc làm Đồng Tháp đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh cao
Với sự mở rộng của các công ty trên thành phố lớn, việc làm Đồng Tháp đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh cao

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Đồng Tháp

Đồng Tháp là một trong những tỉnh có sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, đặc biệt tại các khu vực như Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự. Tại đây, nhiều doanh nghiệp không ngừng mở rộng quy mô, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân lực cho các vị trí như kế toán, kinh doanh, tài xế và kỹ thuật cũng tăng lên. Dưới đây là chi tiết về cơ hội việc làm tại từng khu vực việc làm Đồng Tháp.

4.1. Việc làm tại Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thành phố Cao Lãnh, trung tâm Đồng Tháp, nổi bật với các cơ hội việc làm trong lĩnh vực dịch vụ công, thương mại và tài chính. Các vị trí như nhân viên văn phòng, kế toán và giao dịch viên ngân hàng luôn được tuyển dụng số lượng lớn. Với nhiều cơ sở hạ tầng hiện đại, Cao Lãnh cũng thu hút các doanh nghiệp logistics, mở ra nhiều cơ hội việc làm Đồng Tháp cho tài xế và nhân viên kho vận.

4.2. Việc làm tại Sa Đéc, Đồng Tháp

Sa Đéc nổi tiếng với nhiều ngành nghề sản xuất truyền thống như nghề làm bột, nghề làm bánh phồng tôm, nghề hoa kiểng. Các công việc trong lĩnh vực này yêu cầu lao động phổ thông có tay nghề cao, khéo léo. Ngoài ra, Sa Đéc cũng có nhiều vị trí việc làm Đồng Tháp trong lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của thương mại địa phương.

Những lao động có tay nghề cao có thể tìm việc làm tại Sa Đéc, Đồng Tháp dễ dàng
Những lao động có tay nghề cao có thể tìm việc làm tại Sa Đéc, Đồng Tháp dễ dàng

4.3. Việc làm tại Hồng Ngự, Đồng Tháp

Là một thị xã biên giới, Hồng Ngự đang phát triển nhanh chóng với sự gia tăng của hoạt động thương mại qua biên giới. Nhu cầu về các vị trí như nhân viên xuất nhập khẩu, lái xe và kho vận đang rất lớn. Ngoài ra, ngành thủy sản tại đây cũng tạo ra nhiều việc làm Đồng Tháp cho các công nhân trong lĩnh vực chế biến và nuôi trồng thủy sản.

4.4. Việc làm tại Lai Vung, Đồng Tháp

Lai Vung, nổi tiếng với các sản phẩm nông nghiệp như quýt và cây ăn trái, có nhiều cơ hội việc làm trong ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Các vị trí như kỹ sư nông nghiệp, công nhân chế biến thực phẩm và nhân viên kiểm soát chất lượng thường xuyên được tuyển dụng. Nông nghiệp công nghệ cao cũng đang mở ra nhiều việc làm Đồng Tháp tại khu vực này.

Việc làm Lai Vung, Đồng Tháp tập trung chủ yếu vào ngành nông nghiệp
Việc làm Lai Vung, Đồng Tháp tập trung chủ yếu vào ngành nông nghiệp

4.5. Việc làm tại Thanh Bình, Đồng Tháp

Thanh Bình là khu vực có thế mạnh về nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản kéo theo nhu cầu về các việc kỹ thuật viên nuôi trồng, công nhân sản xuất và nhân viên quản lý trang trại tăng cao. Nơi đây cũng đang phát triển các dự án cơ sở hạ tầng, tạo thêm nhu cầu việc làm Đồng Tháp cho các kỹ sư xây dựng và công nhân kỹ thuật.

4.6. Việc làm tại Lấp Vò, Đồng Tháp

Lấp Vò là một trong những khu vực công nghiệp phát triển mạnh của Đồng Tháp, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất nông sản và chế biến gỗ. Các vị trí như nhân viên đóng gói, công nhân sản xuất, nhân viên vận hành máy móc và thợ mộc thường xuyên được tuyển dụng. Ngoài những vị trí việc làm kể trên, việc làm Đồng Tháp tại Lấp Vò cũng rất đa dạng trong lĩnh vực logistics và quản lý kho hàng.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên đóng gói tập trung chủ yếu ở khu vực Lấp Vò, Đồng Tháp
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên đóng gói tập trung chủ yếu ở khu vực Lấp Vò, Đồng Tháp

4.6. Việc làm tại Tam Nông, Đồng Tháp

Tam Nông, với thế mạnh về nông nghiệp và sản xuất lúa gạo, là khu vực có nhiều cơ hội việc làm trong ngành nông nghiệp. Các vị trí kỹ thuật viên nông nghiệp, công nhân sản xuất gạo và nhân viên vận hành máy móc nông nghiệp luôn được tìm kiếm. Bên cạnh đó, các dự án phát triển cơ sở hạ tầng tại Tam Nông cũng tạo ra nhiều việc làm Đồng Tháp trong lĩnh vực xây dựng và công trình.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp

Trung tâm giới thiệu việc làm Đồng Tháp là nơi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm việc làm, kết nối nhà tuyển dụng với người lao động và tư vấn phát triển nghề nghiệp. Đây là điểm đến đáng tin cậy cho những ai đang tìm kiếm việc làm Đồng Tháp, với thông tin cập nhật về các cơ hội tuyển dụng đa ngành nghề.

  • Địa chỉ và số điện thoại liên hệ:

    • Văn phòng tại Cao Lãnh: Số 04, Nguyễn Thái Học, P Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp (Hotline: 0277.3853.821).

    • Văn phòng tại Sa Đéc: Số 34, đường Hai Bà Trưng, phường 3, TP. Sa Đéc (Hotline: 0277.3979.779).

  • Email: [email protected]

  • Website: https://vieclamlaodongdongthap.com

  • Thời gian mở cửa: Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 08:00 đến 17:00

Trung tâm giới thiệu việc làm Đồng Tháp sẽ tư vấn việc làm và hỗ trợ cho người lao động
Trung tâm giới thiệu việc làm Đồng Tháp sẽ tư vấn việc làm và hỗ trợ cho người lao động

Nhu cầu tìm kiếm việc làm Đồng Tháp cao đồng thời yêu cầu người lao động không chỉ có kỹ năng mà còn cần phải có khả năng thích nghi với sự phát triển không ngừng của thị trường. Theo Tổng cục Thống kê dân số Đồng Tháp vào năm 2023 có hơn 1,6 triệu người, cho thấy sự cạnh tranh giữa các ngành nghề tại đây ngày càng gay gắt nhất là khi các doanh nghiệp đang không ngừng mở rộng và tìm kiếm nhân lực chất lượng. Hi vọng với những thông tin mà job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn việc làm tại tỉnh Bình Phước phù hợp!