Nhu cầu tuyển dụng việc làm Đồng Tháp tăng nhanh chóng khi tỉnh thu hút được nhiều sự đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Từ đó, mở ra nhiều cơ hội việc làm và đòi hỏi người lao động vừa phải có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng tốt vừa có khả năng thích nghi với sự phát triển không ngừng của thị trường.

Hiện nay, việc làm Đồng Tháp có đa dạng ngành nghề nhưng tập trung chủ yếu trong các ngành nông nghiệp, sản xuất và chế biến. Với vị trí địa lý thuận lợi, cùng các chính sách phát triển kinh tế vùng, Đồng Tháp đã và đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn.

Theo thống kê, dân số Đồng Tháp hiện có khoảng 1,6 triệu người, trong đó lực lượng lao động ở độ tuổi 18 đến 45 tuổi chiếm khoảng 55%. Nhờ đó đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng việc của các doanh nghiệp trong đa dạng lĩnh vực từ chế biến thực phẩm, thủy sản đến công nghiệp nhẹ.

Tùy thuộc vào từng việc làm Đồng Tháp và trình độ chuyên môn, mức lương của người lao động có chút thay đổi, nhưng nhìn chung mức lương trung bình tại Đồng Tháp sẽ dao động từ 7.000.000 - 10.000.0000 VNĐ/ tháng.

Theo số liệu thống kê mới nhất vào năm 2023 từ Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp tại Đồng Tháp là khoảng 2,3%. Đây là một con số tương đối thấp so với các tỉnh thành khác, cho thấy thị trường lao động ở Đồng Tháp khá sôi động.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Đồng Tháp đang ngày càng gia tăng, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho người lao động

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Đồng Tháp

Mặt bằng chung mức lương tại Đồng Tháp dao động từ 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, tuy nhiên sẽ có sự chênh lệch giữa các ngành nghề và trình độ kinh nghiệm. Đối với các vị trí quản lý hoặc chuyên môn cao, mức lương có thể lên đến 15.000.000/tháng. Dưới đây là mức lương trung bình hàng tháng của một số việc làm Đồng Tháp phổ biến:

3. Một số việc làm tại tỉnh Đồng Tháp được tìm kiếm nhiều

Tỉnh Đồng Tháp đang trở thành “điểm nóng” về cơ hội việc làm, đặc biệt trong các lĩnh vực như kế toán, tài xế, xây dựng, ngân hàng và nhân viên kinh doanh. Nhiều công ty tại Đồng Tháp đang liên tục tuyển dụng các vị trí này nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển. Dưới đây là một số vị trí việc làm Đồng Tháp được quan tâm nhiều nhất.

Việc làm kế toán Đồng Tháp đòi hỏi ứng viên phải thực hiện các công việc như ghi chép, phân tích và kiểm soát tài chính của doanh nghiệp. Kế toán cũng chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về thuế. Nhiều doanh nghiệp tại các thành phố lớn như Cao Lãnh và Sa Đéc thường xuyên tuyển dụng kế toán nhằm quản lý dòng tiền hiệu quả.

Kế toán là một trong những việc làm Đồng Tháp được người lao động quan tâm

3.2. Việc làm tài xế

Nhu cầu tuyển dụng tài xế Đồng Tháp rất cao, đặc biệt trong các lĩnh vực đưa đón hành khách và vận chuyển hàng hóa. Công việc của tài xế bao gồm điều khiển các phương tiện vận tải như xe tải, xe du lịch và taxi, đảm bảo an toàn giao thông và đúng thời gian giao hàng hoặc đón khách. Khu vực Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự là những nơi có nhiều cơ hội việc làm cho vị trí tài xế.

3.3. Việc làm xây dựng

Việc làm trong ngành xây dựng Đồng Tháp đang phát triển mạnh mẽ nhờ vào các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị. Các công việc xây dựng bao gồm giám sát công trình, thợ xây và kỹ sư xây dựng. Các khu vực như thành phố Sa Đéc và thành phố Cao Lãnh là nơi thu hút nhiều dự án xây dựng lớn, do đó nhu cầu tuyển dụng ở đây cũng tăng cao.

Việc làm Đồng Tháp đang có nhu cầu cao cho vị trí giám sát xây dựng

34. Việc làm ngân hàng

Ngành ngân hàng Đồng Tháp đang mở rộng với nhiều chi nhánh ngân hàng thương mại và tư nhân. Đầu việc chính của nhân viên ngân hàng chủ yếu là xử lý giao dịch tài chính, tư vấn khách hàng về các sản phẩm tín dụng và quản lý tài khoản. Các ngân hàng tại Cao Lãnh và Hồng Ngự thường xuyên tuyển dụng nhiều vị trí như giao dịch viên, chuyên viên tín dụng và nhân viên kiểm toán.

3.5. Việc làm nhân viên kinh doanh

Việc làm nhân viên kinh doanh tại Đồng Tháp đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số và mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp. Nhiệm vụ chính của nhân viên kinh doanh là tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm và thực hiện các chiến lược bán hàng.

Những công ty tại thành phố Cao Lãnh và Sa Đéc thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh để phát triển kinh doanh nội địa và xuất khẩu.

Với sự mở rộng của các công ty trên thành phố lớn, việc làm Đồng Tháp đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh cao

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Đồng Tháp

Đồng Tháp là một trong những tỉnh có sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, đặc biệt tại các khu vực như Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự. Tại đây, nhiều doanh nghiệp không ngừng mở rộng quy mô, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân lực cho các vị trí như kế toán, kinh doanh, tài xế và kỹ thuật cũng tăng lên. Dưới đây là chi tiết về cơ hội việc làm tại từng khu vực việc làm Đồng Tháp.

4.1. Việc làm tại Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thành phố Cao Lãnh, trung tâm Đồng Tháp, nổi bật với các cơ hội việc làm trong lĩnh vực dịch vụ công, thương mại và tài chính. Các vị trí như nhân viên văn phòng, kế toán và giao dịch viên ngân hàng luôn được tuyển dụng số lượng lớn. Với nhiều cơ sở hạ tầng hiện đại, Cao Lãnh cũng thu hút các doanh nghiệp logistics, mở ra nhiều cơ hội việc làm Đồng Tháp cho tài xế và nhân viên kho vận.

4.2. Việc làm tại Sa Đéc, Đồng Tháp

Sa Đéc nổi tiếng với nhiều ngành nghề sản xuất truyền thống như nghề làm bột, nghề làm bánh phồng tôm, nghề hoa kiểng. Các công việc trong lĩnh vực này yêu cầu lao động phổ thông có tay nghề cao, khéo léo. Ngoài ra, Sa Đéc cũng có nhiều vị trí việc làm Đồng Tháp trong lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của thương mại địa phương.

Những lao động có tay nghề cao có thể tìm việc làm tại Sa Đéc, Đồng Tháp dễ dàng

4.3. Việc làm tại Hồng Ngự, Đồng Tháp

Là một thị xã biên giới, Hồng Ngự đang phát triển nhanh chóng với sự gia tăng của hoạt động thương mại qua biên giới. Nhu cầu về các vị trí như nhân viên xuất nhập khẩu, lái xe và kho vận đang rất lớn. Ngoài ra, ngành thủy sản tại đây cũng tạo ra nhiều việc làm Đồng Tháp cho các công nhân trong lĩnh vực chế biến và nuôi trồng thủy sản.

4.4. Việc làm tại Lai Vung, Đồng Tháp

Lai Vung, nổi tiếng với các sản phẩm nông nghiệp như quýt và cây ăn trái, có nhiều cơ hội việc làm trong ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Các vị trí như kỹ sư nông nghiệp, công nhân chế biến thực phẩm và nhân viên kiểm soát chất lượng thường xuyên được tuyển dụng. Nông nghiệp công nghệ cao cũng đang mở ra nhiều việc làm Đồng Tháp tại khu vực này.

Việc làm Lai Vung, Đồng Tháp tập trung chủ yếu vào ngành nông nghiệp

4.5. Việc làm tại Thanh Bình, Đồng Tháp

Thanh Bình là khu vực có thế mạnh về nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản kéo theo nhu cầu về các việc kỹ thuật viên nuôi trồng, công nhân sản xuất và nhân viên quản lý trang trại tăng cao. Nơi đây cũng đang phát triển các dự án cơ sở hạ tầng, tạo thêm nhu cầu việc làm Đồng Tháp cho các kỹ sư xây dựng và công nhân kỹ thuật.

4.6. Việc làm tại Lấp Vò, Đồng Tháp

Lấp Vò là một trong những khu vực công nghiệp phát triển mạnh của Đồng Tháp, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất nông sản và chế biến gỗ. Các vị trí như nhân viên đóng gói, công nhân sản xuất, nhân viên vận hành máy móc và thợ mộc thường xuyên được tuyển dụng. Ngoài những vị trí việc làm kể trên, việc làm Đồng Tháp tại Lấp Vò cũng rất đa dạng trong lĩnh vực logistics và quản lý kho hàng.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên đóng gói tập trung chủ yếu ở khu vực Lấp Vò, Đồng Tháp

4.6. Việc làm tại Tam Nông, Đồng Tháp

Tam Nông, với thế mạnh về nông nghiệp và sản xuất lúa gạo, là khu vực có nhiều cơ hội việc làm trong ngành nông nghiệp. Các vị trí kỹ thuật viên nông nghiệp, công nhân sản xuất gạo và nhân viên vận hành máy móc nông nghiệp luôn được tìm kiếm. Bên cạnh đó, các dự án phát triển cơ sở hạ tầng tại Tam Nông cũng tạo ra nhiều việc làm Đồng Tháp trong lĩnh vực xây dựng và công trình.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp

Trung tâm giới thiệu việc làm Đồng Tháp là nơi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm việc làm, kết nối nhà tuyển dụng với người lao động và tư vấn phát triển nghề nghiệp. Đây là điểm đến đáng tin cậy cho những ai đang tìm kiếm việc làm Đồng Tháp, với thông tin cập nhật về các cơ hội tuyển dụng đa ngành nghề.

Địa chỉ và số điện thoại liên hệ: Văn phòng tại Cao Lãnh: Số 04, Nguyễn Thái Học, P Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp (Hotline: 0277.3853.821). Văn phòng tại Sa Đéc: Số 34, đường Hai Bà Trưng, phường 3, TP. Sa Đéc (Hotline: 0277.3979.779).

Email: [email protected]

Website: https://vieclamlaodongdongthap.com

Thời gian mở cửa: Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 08:00 đến 17:00

Trung tâm giới thiệu việc làm Đồng Tháp sẽ tư vấn việc làm và hỗ trợ cho người lao động

Nhu cầu tìm kiếm việc làm Đồng Tháp cao đồng thời yêu cầu người lao động không chỉ có kỹ năng mà còn cần phải có khả năng thích nghi với sự phát triển không ngừng của thị trường. Theo Tổng cục Thống kê dân số Đồng Tháp vào năm 2023 có hơn 1,6 triệu người, cho thấy sự cạnh tranh giữa các ngành nghề tại đây ngày càng gay gắt nhất là khi các doanh nghiệp đang không ngừng mở rộng và tìm kiếm nhân lực chất lượng. Hi vọng với những thông tin mà job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn việc làm tại tỉnh Bình Phước phù hợp!