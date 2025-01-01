Tất cả địa điểm
Công việc Nhà hàng/Khách sạn

-

Có 1,251 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
Tuyển Phục vụ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Lâm Đồng Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm RT Holdings
Tuyển Phục vụ RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
RT Holdings
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Amanaki
Tuyển Bếp trưởng Công Ty TNHH Amanaki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Amanaki
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm PAN AMERICAN TRAVEL
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
PAN AMERICAN TRAVEL
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ANNAM GOURMET Pro Company
Tuyển Bếp trưởng ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu
ANNAM GOURMET Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FT Industries Việt Nam
Tuyển Pha chế Công ty TNHH FT Industries Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH FT Industries Việt Nam
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Phụ bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IZ HOME
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH IZ HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH IZ HOME
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Đầu bếp LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 1 USD
LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 28/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Tuyển Đầu bếp HỘ KINH DOANH ESCO BEACH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 11 Triệu
HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
Tuyển Điều hành tour Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 USD
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 300 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG
Tuyển Bếp trưởng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 50 - 55 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG
Hạn nộp: 09/09/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 50 - 55 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGƯỜI BẠN DU LỊCH HÀ NỘI
Tuyển Hướng dẫn viên du lịch CÔNG TY TNHH NGƯỜI BẠN DU LỊCH HÀ NỘI làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NGƯỜI BẠN DU LỊCH HÀ NỘI
Hạn nộp: 15/09/2025
Thừa Thiên Huế Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 06/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
Tuyển Thợ làm bánh SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON làm việc tại Phú Yên thu nhập 6 - 8 Triệu
SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
Hạn nộp: 31/08/2025
Phú Yên Đã hết hạn 5.5 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON làm việc tại Phú Yên thu nhập 6 - 8 Triệu
SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
Hạn nộp: 20/08/2025
Phú Yên Đã hết hạn 5.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Tuyển Đầu bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm khách sạn hiện nay

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm khách sạn đang gia tăng mạnh mẽ do sự phục hồi của du lịch và lữ hành sau đại dịch COVID-19. Các khu vực du lịch trọng điểm như Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM và những điểm du lịch nổi tiếng đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về số lượng du khách. Điều này dẫn đến nhu cầu cao về nhân lực trong các vị trí liên quan đến dịch vụ khách sạn như nhân viên lễ tân, buồng phòng, quản lý và đầu bếp.

Sự phát triển của các hệ thống khách sạn lớn cũng tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, thu hút đông đảo người lao động tìm kiếm công việc ổn định trong ngành này.

Ngành khách sạn luôn mở ra vô vàn cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn
Ngành khách sạn luôn mở ra vô vàn cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm khách sạn

Thu nhập trong ngành khách sạn thay đổi tùy thuộc vào vị trí và kinh nghiệm của nhân viên. Nhìn chung, mức lương cho nhân viên lễ tân dao động từ 6.000.000 đến 10.000.000 đồng/tháng, trong khi các vị trí quản lý có thể nhận từ 15.000.000 đến 30.000.000 đồng/tháng hoặc cao hơn.

Việc làm khách sạn

Mức lương dao động/tháng

Nhân viên lễ tân

5.000.000 - 8.000.000

Nhân viên buồng phòng

4.500.000 - 6.500.000

Quản lý khách sạn

15.000.000 - 30.000.000

Giám đốc khách sạn

30.000.000 trở lên
Đầu bếp khách sạn

8.000.000 - 15.000.000

Bảo vệ khách sạn

5.000.000 - 7.000.000

Nhân viên khách sạn

4.500.000 - 6.500.000
Hầu hết các việc làm khách sạn được trả mức lương cạnh tranh và có nhiều phúc lợi đi kèm
Hầu hết các việc làm khách sạn được trả mức lương cạnh tranh và có nhiều phúc lợi đi kèm

3. Những việc làm khách sạn phổ biến hiện nay

Ngành khách sạn luôn là một trong những lĩnh vực sôi động và có nhu cầu tuyển dụng lớn. Các vị trí việc làm khách sạn rất đa dạng, bạn có thể ứng tuyển vào những công việc trực tiếp phục vụ khách hàng như lễ tân, nhân viên buồng phòng, nhân viên nhà hàng, hay những vị trí quản lý như quản lý bộ phận, giám đốc khách sạn.

3.1. Nhân viên lễ tân

Là người đại diện đầu tiên của khách sạn, nhân viên lễ tân đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ấn tượng tốt đẹp với khách hàng. Bạn sẽ được giao nhiệm vụ tiếp đón khách, cung cấp thông tin về dịch vụ của khách sạn và giải quyết các vấn đề phát sinh khi làm lễ tân. Ngoài ra, công việc này đòi hỏi bạn phải có ngoại hình chuyên nghiệp, kiến thức sâu rộng về khách sạn và khả năng giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ.

3.2. Nhân viên buồng phòng

Nhân viên buồng phòng là những người giữ gìn vẻ đẹp và sự thoải mái cho từng căn phòng trong khách sạn. Công việc hàng ngày của họ bao gồm dọn dẹp, sắp xếp giường chiếu, vệ sinh nhà tắm, bổ sung vật dụng tiêu hao và kiểm tra các thiết bị trong phòng. Đây là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và khả năng làm việc độc lập để đảm bảo khách hàng luôn cảm thấy hài lòng khi nghỉ ngơi tại khách sạn.

3.3. Quản lý khách sạn

Vai trò của quản lý khách sạn không chỉ là người giám sát toàn bộ hoạt động của khách sạn, đảm bảo khách sạn hoạt động hiệu quả, đạt lợi nhuận mà còn là người kiến tạo những trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng. Họ cần có kiến thức chuyên sâu về quản lý khách sạn, kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp tốt và khả năng giải quyết vấn đề.

Nếu trở thành một quản lý khách sạn, bạn không chỉ chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động hàng ngày của khách sạn mà còn phải xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên. Đây là một công việc đòi hỏi sự đam mê, sáng tạo và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

3.4. Giám đốc khách sạn

Giám đốc khách sạn là một vị trí đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa kỹ năng quản lý và tầm nhìn chiến lược. Họ chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của khách sạn, từ việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, quản lý tài chính đến việc chăm sóc khách hàng và phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, họ cũng cần có khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường và đưa ra các quyết định kịp thời để đảm bảo sự thành công bền vững cho khách sạn.

3.5. Đầu bếp khách sạn

Đầu bếp khách sạn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên trải nghiệm ẩm thực độc đáo và khó quên cho khách hàng. Để được tuyển dụng vào vị trí đầu bếp khách sạn bạn cần đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của ngành khách sạn cũng như đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, đầu bếp khách sạn còn phải không ngừng khám phá và sáng tạo những món ăn mới lạ để đáp ứng khẩu vị đa dạng của khách hàng.

Nghề đầu bếp khách sạn còn phải đối mặt với nhiều áp lực
Nghề đầu bếp khách sạn còn phải đối mặt với nhiều áp lực

3.6. Bảo vệ khách sạn

Bảo vệ khách sạn có nhiệm vụ bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự cho khách sạn. Những người làm nghề này không chỉ đảm bảo an toàn cho tài sản của khách sạn mà còn giữ gìn trật tự, tạo môi trường yên bình cho khách hàng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ khách sạn cần có sức khỏe tốt, khả năng quan sát nhạy bén, kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

3.7. Nhân viên khách sạn

Ngoài các vị trí trên, còn rất nhiều vị trí việc làm khác trong khách sạn như: nhân viên phục vụ nhà hàng, nhân viên spa, nhân viên kỹ thuật, nhân viên kế toán,... Mỗi vị trí, dù lớn hay nhỏ, đều đóng một vai trò không thể thiếu trong việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu của khách sạn.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm khách sạn nhiều nhất

Tại các khu vực du lịch nổi tiếng như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc và nhiều thành phố lớn, chỉ tiêu tuyển dụng việc làm khách sạn vô cùng dồi dào, mở ra nhiều cánh cửa nghề nghiệp hấp dẫn cho các bạn trẻ.

4.1. Việc làm khách sạn Đà Nẵng

Là một thành phố biển xinh đẹp với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, việc làm Đà Nẵng thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Để đáp ứng nhu cầu phục vụ ngày càng cao của du khách, ngành khách sạn tại Đà Nẵng không ngừng phát triển, mở ra nhiều cơ hội việc làm nhà hàng khách sạn đa dạng như các vị trí lễ tân, phục vụ phòng, quản lý nhà hàng, quầy bar…

4.2. Việc làm khách sạn Hà Nội

Sự tăng trưởng không ngừng của ngành du lịch đã biến việc làm Hà Nội thành một “điểm đến” hấp dẫn không chỉ cho du khách mà còn cho những ai đang tìm kiếm cơ hội việc làm. Với vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của cả nước, Hà Nội sở hữu hệ thống khách sạn đa dạng, từ những khách sạn lớn, sang trọng đến những khách sạn nhỏ, boutique. Đây là điều kiện lý tưởng để người lao động tìm việc làm khách sạn.

4.3. Việc làm khách sạn Đà Lạt

Khí hậu ôn hòa và vẻ đẹp thiên nhiên đã biến Đà Lạt thành điểm đến du lịch lý tưởng, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của ngành khách sạn. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, các cơ sở lưu trú tại đây thường xuyên tuyển dụng việc làm khách sạn cho nhiều vị trí khác nhau như lễ tân, phục vụ, quản lý nhà hàng,... tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn.

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Đà Lạt đã tạo ra một thị trường việc làm khách sạn sôi động
Sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Đà Lạt đã tạo ra một thị trường việc làm khách sạn sôi động

4.4. Việc làm khách sạn TP.HCM

Với vị thế là một đô thị lớn, TP.HCM không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn là điểm đến du lịch nổi tiếng. Sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch đã tạo ra một thị trường việc làm khách sạn vô cùng sôi động. Từ các khách sạn bình dân đến những khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại TP.HCM khách sạn luôn ở mức cao, tạo điều kiện cho người lao động có nhiều lựa chọn.

4.5. Việc làm khách sạn Cần Thơ

Việc làm Cần Thơ nổi tiếng với hệ sinh thái miệt vườn trù phú và nét văn hóa sông nước đặc trưng, đang ngày càng thu hút đông đảo du khách. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch đã kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực khách sạn tại địa phương này. Các cơ sở lưu trú từ bình dân đến cao cấp không ngừng mở rộng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho những người đam mê dịch vụ.

4.6. Việc làm khách sạn Hải Phòng

Là một thành phố cảng sầm uất và điểm đến du lịch biển hấp dẫn, việc làm Hải Phòng luôn thu hút một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước. Chính vì thế, nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho ngành khách sạn tại đây không ngừng tăng cao. Đặc biệt, với sự đa dạng về quốc tịch của du khách, các khách sạn tại Hải Phòng luôn cần tìm kiếm những ứng viên có khả năng giao tiếp ngoại ngữ tốt để đáp ứng nhu cầu phục vụ ngày càng cao.

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm khách sạn

Nhà tuyển dụng trong ngành khách sạn thường đòi hỏi ứng viên phải có kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại ngữ lưu loát và khả năng làm việc dưới áp lực cao. Bên cạnh đó, kinh nghiệm làm việc trong ngành dịch vụ khách hàng hoặc du lịch cũng là một lợi thế lớn giúp ứng viên nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng. Do đó, để thành công trong ngành khách sạn, bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau:

  • Ngoại hình ưa nhìn: Đặc biệt quan trọng đối với các vị trí tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

  • Giao tiếp tốt: Khả năng giao tiếp lưu loát, tự tin, thân thiện.

  • Khả năng làm việc nhóm: Làm việc tốt trong môi trường năng động, có tính kỷ luật cao.

  • Khả năng thích nghi: Sẵn sàng làm việc trong môi trường làm việc đa dạng, linh hoạt.

  • Khả năng chịu áp lực: Khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực cao.

  • Kiến thức chuyên môn: Tùy thuộc vào từng vị trí công việc, bạn cần có những kiến thức chuyên môn nhất định.

Các nhà tuyển dụng việc làm khách sạn đòi hỏi ở ứng viên rất nhiều kỹ năng mềm
Các nhà tuyển dụng việc làm khách sạn đòi hỏi ở ứng viên rất nhiều kỹ năng mềm​

Ngành du lịch tiếp tục hồi sinh và phát triển mạnh mẽ sau đại dịch tạo ra nhiều vị trí tuyển dụng việc làm khách sạn hấp dẫn cho người lao động trên khắp cả nước. Có rất nhiều lựa chọn cho người lao động nên nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội việc làm khách sạn, hãy không ngừng trau dồi kỹ năng và cập nhật thông tin tuyển dụng từ các nguồn uy tín để nắm bắt cơ hội một cách nhanh nhất.