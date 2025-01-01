Việc làm tại Cà Mau

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 203 kết quả
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Việc làm tại Cà Mau

-

Có 203 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Cà Mau Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á làm việc tại Cà Mau thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á
Hạn nộp: 15/09/2025
Cà Mau Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Tuyển Thu hồi nợ Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Hạn nộp: 10/09/2025
Cần Thơ An Giang Bạc Liêu Bến Tre Vĩnh Long Cà Mau Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á làm việc tại Cà Mau thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á
Hạn nộp: 08/09/2025
Cà Mau Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 20 Triệu
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C
Hạn nộp: 17/08/2025
Hải Phòng Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Đồng Tháp Cà Mau Cần Thơ Đã hết hạn 11 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC ĐẠT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC ĐẠT làm việc tại Cà Mau thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC ĐẠT
Hạn nộp: 10/08/2025
Cà Mau Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP MINH THẮNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP MINH THẮNG làm việc tại Cà Mau thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CP MINH THẮNG
Hạn nộp: 30/07/2025
Cà Mau Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 20 Triệu
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 03/08/2025
An Giang Đồng Tháp Kiên Giang Bạc Liêu Cà Mau Trà Vinh Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Long An Bến Tre Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP MINH THẮNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP MINH THẮNG làm việc tại Cà Mau thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CP MINH THẮNG
Hạn nộp: 30/07/2025
Cà Mau Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Cà Mau thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Hạn nộp: 25/06/2025
Cà Mau Đã hết hạn 11 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Cà Mau thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Hạn nộp: 15/06/2025
Cà Mau Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Quảng Nam Đà Nẵng Cà Mau Vĩnh Long Bình Phước Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Nghệ An Khánh Hòa Lâm Đồng An Giang Bình Thuận Cần Thơ Hà Nội Gia Lai Thanh Hóa Bình Định Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Cần Thơ Bình Thuận Cà Mau Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Nghệ An Ninh Thuận Vĩnh Long Long An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tây Ninh Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Quảng Trị Bình Dương Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Hải Phòng Bến Tre Đắk Lắk Kiên Giang Nghệ An Long An Cà Mau Tiền Giang Đà Nẵng Bình Thuận Lâm Đồng Phú Yên Thái Bình Bình Định Quảng Bình Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bách Niên
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bách Niên làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bách Niên
Hạn nộp: 12/06/2025
Khánh Hòa Kiên Giang An Giang Cần Thơ Cà Mau Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)
Hạn nộp: 06/06/2025
Hồ Chí Minh Bà Rịa Vũng Tàu Cần Thơ Kiên Giang An Giang Cà Mau Vĩnh Long Đã hết hạn 10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 06/06/2025
An Giang Cà Mau Cần Thơ Tiền Giang Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 07/06/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An Tây Ninh Đồng Nai Lâm Đồng Bình Dương Cần Thơ Hà Nội Hưng Yên Bắc Giang Bắc Kạn An Giang Hải Dương Điện Biên Hải Phòng Hà Tĩnh Hà Nam Nghệ An Phú Thọ Quảng Nam Đà Nẵng Quảng Ngãi Bình Thuận Bình Định Bình Phước Lào Cai Tuyên Quang Quảng Ninh Phú Yên Gia Lai Đồng Tháp Kiên Giang Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đắk Lắk Trà Vinh Thanh Hóa Hà Giang Khánh Hòa Thái Bình Kon Tum Bắc Ninh Bạc Liêu Bến Tre Cà Mau Hòa Bình Lai Châu Lạng Sơn Nam Định Ninh Bình Ninh Thuận Quảng Trị Vĩnh Phúc Yên Bái Vĩnh Long Sơn La Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CSH GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CSH GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CSH GROUP
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Cà Mau Đà Nẵng Cần Thơ Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CSH GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CSH GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CSH GROUP
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Cà Mau Đà Nẵng Cần Thơ Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM
Hạn nộp: 22/05/2025
Hồ Chí Minh Cà Mau Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam
Hạn nộp: 23/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Cà Mau Quảng Ninh Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NEWFARM VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN NEWFARM VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NEWFARM VIỆT NAM
Hạn nộp: 16/05/2025
Long An Tiền Giang Đồng Tháp Vĩnh Long Trà Vinh Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bến Tre An Giang Kiên Giang Bạc Liêu Cà Mau Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TÉP BẠC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TÉP BẠC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT MIỀN NAM làm việc tại Cà Mau thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT MIỀN NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG TIN HỌC VINHTECH làm việc tại Cà Mau thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG TIN HỌC VINHTECH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG Pro Company làm việc tại Cà Mau thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Pro Company
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 5.2 - 8 triệu Toàn thời gian tại Cà Mau CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Thành
8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Cần Thơ Công ty TNHH Cầu Vồng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng VNT Việt Nam làm việc tại Cà Mau thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng VNT Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Xây dựng CNKT Viettel Cà Mau làm việc tại Cà Mau thu nhập 8 - 15 Triệu CNKT Viettel Cà Mau
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội làm việc tại Bến Tre thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA HEALTHCARE USA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA HEALTHCARE USA
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Xây dựng CNKT Viettel Cà Mau làm việc tại Cà Mau thu nhập 8 - 15 Triệu CNKT Viettel Cà Mau
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Cà Mau thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Pro Company
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG Pro Company làm việc tại Cà Mau thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội làm việc tại Bến Tre thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 5.2 - 8 triệu Toàn thời gian tại Cà Mau CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà làm việc tại An Giang thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Bưu Cục thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Pro Company
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Cathay Life làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 30 Triệu Cathay Life
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Cà Mau thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Cà Mau hiện nay

Với xu hướng phát triển hiện đại cùng ứng dụng công nghệ - kỹ thuật tiên tiến, việc làm Cà Mau ngày càng mở rộng nhiều lĩnh vực và ngành nghề, thu hút tầng lớp trí thức và người lao động. Đặc biệt, khi số lượng doanh nghiệp ngày càng dày đặc, nhu cầu về nhân lực tại đây càng trở nên “khát” hơn bao giờ hết. Theo thống kê, số lượng người quan tâm đến việc làm Cà Mau luôn ở mức cao và tăng mạnh vào những giai đoạn “vàng” trong tuyển dụng nhân sự như đầu năm mới

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực, thị trường tuyển dụng tại Cà Mau vẫn gặp phải một số khó khăn, ảnh hưởng đến tinh thần người lao động và hiệu suất kinh doanh của các công ty. Sự mất cân đối giữa cung và cầu lao động là một trong những vấn đề chính, nhiều doanh nghiệp ở Cà Mau thiếu hụt nhân sự, trong khi số người thất nghiệp trên địa bàn vẫn ở mức đáng báo động.

Việc làm Cà Mau được tìm kiếm nhiều nhờ sự đẩy mạnh đầu tư từ các tập đoàn lớn
Việc làm Cà Mau được tìm kiếm nhiều nhờ sự đẩy mạnh đầu tư từ các tập đoàn lớn

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Cà Mau

Cơ hội tìm kiếm việc làm Cà Mau đang phát triển nhờ sự rót vốn từ các nhà đầu tư. Chính vì thế, ngành nghề tại đây cũng đa dạng hơn với nhiều mức lương khác nhau nhằm thu hút nhân lực chất lượng. Bạn có thể tham khảo mức lương của một số công việc tiêu biểu tại Cà Mau dưới đây:

Công việc

Mức lương giao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên kho

9.400.000 - 15.000.000

Lái xe

8.000.000 - 17.000.000

Kế toán

7.000.000 - 9.000.000

Thủy sản

8.000.000 - 15.000.000

Hướng dẫn viên du lịch

8.000.000 - 20.000.000
Hướng dẫn viên du lịch tại Cà Mau có mức lương lên tới 20.000.000 VNĐ
Hướng dẫn viên du lịch tại Cà Mau có mức lương lên tới 20.000.000 VNĐ

3. Một số việc làm tại Cà Mau được tìm kiếm nhiều

Tuyển dụng việc làm Cà Mau mới nhất được đăng tuyển nhiều trên các trang tuyển dụng với số lượng cực kỳ lớn, quy mô doanh nghiệp đa dạng. Nếu bạn muốn tìm việc ở Cà Mau, bạn có thể tham khảo một số việc làm Cà Mau mới nhất dưới đây:

3.1. Việc làm thủy sản

Việc làm thủy sản Cà Mau đang rất phát triển do đây là một trong những ngành kinh tế chủ lực của tỉnh. Một số job được tuyển dụng thường xuyên có thể kể tới là kỹ sư nuôi trồng thủy sản, công nhân chế biến thủy sản, nhân viên kiểm tra chất lượng,… Công việc này thường tập trung ở các nhà máy hoặc vùng ven biển của tỉnh Cà Mau.

3.2. Việc làm xây dựng

Công việc xây dựng bao gồm lập kế hoạch, thiết kế và thi công các công trình dân dụng và công nghiệp. Người lao động sẽ tham gia vào việc chuẩn bị vật liệu, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các cấu trúc xây dựng. Công việc đòi hỏi kỹ năng sử dụng công cụ, tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và làm việc theo nhóm.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm xây dựng Cà Mau tăng cao khi các đô thị, cơ sở hạ tầng được nhiều tập đoàn đầu tư và phát triển. Lĩnh vực xây dựng khá đa dạng ngành nghề tại Cà Mau. Những vị trí này yêu cầu kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và khả năng làm việc ngoài trời khắc nghiệt. Khu vực tuyển dụng tập trung chủ yếu ở các đô thị và các khu công nghiệp như U Minh, Thới Bình, Năm Căn,...

Nhu cầu tuyển dụng việc làm xây dựng Cà Mau tăng cao khi các đô thị, cơ sở hạ tầng được nhiều tập đoàn đầu tư và phát triển
Nhu cầu tuyển dụng việc làm xây dựng Cà Mau tăng cao khi các đô thị, cơ sở hạ tầng được nhiều tập đoàn đầu tư và phát triển

3.3. Việc làm cơ khí

Công việc cơ khí bao gồm thiết kế, lắp ráp, bảo trì và sửa chữa các thiết bị và máy móc. Công nhân cơ khí đọc bản vẽ kỹ thuật, sử dụng công cụ và máy móc để gia công, hàn, cắt và lắp ráp linh kiện. Đảm bảo thiết bị hoạt động hiệu quả, an toàn, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Ngành cơ khí tại Cà Mau đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội việc làm từ kỹ sư cơ khí cho đến công nhân lắp ráp và bảo trì. Những công việc này đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn, đặc biệt là khả năng sử dụng phần mềm thiết kế kỹ thuật. Thị trường việc làm cơ khí tại Cà Mau hứa hẹn mang lại nhiều triển vọng cho người lao động trong lĩnh vực này. Một số địa điểm đang có nhu cầu tuyển dụng việc làm cơ khi: Lý Văn Lâm - phường 1, đường Ngô Quyền - phường 1

Việc làm cơ khí đòi hỏi kỹ năng và tay nghề cao từ người lao động
Việc làm cơ khí đòi hỏi kỹ năng và tay nghề cao từ người lao động

3.4. Việc làm kế toán

Công việc kế toán bao gồm ghi chép, phân tích, và báo cáo tài chính. Nhân viên kế toán quản lý sổ sách, kiểm tra hóa đơn, chứng từ, lập báo cáo thu chi, quản lý tài sản, và theo dõi công nợ. Đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và pháp luật, hỗ trợ quản lý tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp.

Tại Cà Mau, việc làm kế toán là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai đam mê số liệu và phân tích tài chính. Với vị trí này, bạn sẽ có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và phát triển kỹ năng về xử lý hồ sơ, báo cáo tài chính và quản lý chi phí.

Kế toán là công việc đặc thù mà bất kỳ công ty nào cũng cần có. Vậy nên, rất nhiều khu vực trên địa bàn Cà Mau đều đăng tin tuyển dụng như Năm Căn, Cái Nước, Đầm Dơi,…

3.5. Việc làm tài xế, lái xe

Công việc lái xe, tài xế bao gồm vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách an toàn đến địa điểm yêu cầu. Tài xế cần kiểm tra và bảo dưỡng xe định kỳ, tuân thủ luật giao thông, đảm bảo đúng lộ trình và thời gian. Ngoài ra, họ còn phải xử lý các tình huống khẩn cấp và duy trì giao tiếp tốt với khách hàng.

Cà Mau, với vùng đất rộng lớn và mạng lưới giao thông phát triển sẽ mang đến tiềm năng nghề nghiệp và thu nhập ổn định cho các tài xế, đặc biệt là ở vùng trung tâm thành phố Cà Mau và các địa điểm tập trung khách du lịch.

Với vùng đất rộng lớn và mạng lưới giao thông phát triển sẽ mang đến tiềm năng nghề nghiệp và thu nhập ổn định cho các tài xế
Với vùng đất rộng lớn và mạng lưới giao thông phát triển sẽ mang đến tiềm năng nghề nghiệp và thu nhập ổn định cho các tài xế

3.6. Việc làm thời vụ

Việc làm thời vụ là các công việc tạm thời, thường theo mùa hoặc theo dự án ngắn hạn. Công việc bao gồm bán hàng, thu hoạch nông sản, hỗ trợ sự kiện, phục vụ trong nhà hàng hoặc khách sạn. Người lao động thời vụ cần linh hoạt về thời gian, sẵn sàng làm việc theo ca và có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc mới.

Các công việc thời vụ ở đây có thể là phục vụ khách hàng, bán hàng hoặc các công việc nông nghiệp trong mùa vụ.

Là công việc ngắn hạn nên việc làm thời vụ được tuyển dụng thường xuyên và phủ khắp các nơi trên địa bản tỉnh Cà Mau. Cụ thể như U Minh, Thới Bình, Phú Tân, Ngọc Hiển, Cái Nước,…

4. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Cà Mau

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau là cơ quan chịu trách nhiệm hỗ trợ, tư vấn và khai thác thông tin về thị trường lao động và việc làm. Nhiệm vụ của trung tâm bao gồm giới thiệu việc làm cho người lao động, cung cấp và tuyển dụng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động. Trung tâm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và triển khai thực hiện Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH CÀ MAU

  • Địa chỉ: số 110, Phan Ngọc Hiển, khóm 6, phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

  • Hotline: 02903.826.313

  • Email: [email protected]

  • Website: https://vieclam.camau.gov.vn

5. Kinh nghiệm tìm việc làm tại Cà Mau nhanh chóng

Việc làm Cà Mau có nhiều đợt tuyển dụng tuyển dụng nhân sự vô cùng “hot” và thường xuyên, tuy nhiên, bạn cũng cần trang bị một số kinh nghiệm và những lưu ý dưới đây để quá trình tìm việc diễn ra suôn sẻ:

  • Tìm hiểu thị trường việc làm: Đầu tiên, bạn nên nghiên cứu và tìm hiểu về các ngành nghề phát triển mạnh tại Cà Mau. Các ngành như nông nghiệp, thủy sản, du lịch, dịch vụ đang có nhu cầu lớn về lao động.

  • Mạng lưới quan hệ: Kết nối với bạn bè, người thân, cộng đồng để biết thông tin về các cơ hội việc làm. Đôi khi, các cơ hội việc làm không được đăng công khai mà sẽ thông qua mạng lưới quan hệ.

  • Tạo CV chuyên nghiệp: Bạn cần chuẩn bị sẵn CV và thư xin việc phù hợp với các vị trí mà bạn quan tâm. CV nên được cập nhật chi tiết và rõ ràng về kinh nghiệm làm việc, kỹ năng.

  • Cập nhật thông tin thường xuyên: Theo dõi và cập nhật các thông tin mới về việc làm tại Cà Mau để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội tốt nào.

Mạng lưới quan hệ người thân cũng là một kênh giúp bạn có được những công việc ưng ý
Mạng lưới quan hệ người thân cũng là một kênh giúp bạn có được những công việc ưng ý

Hiện nay, việc làm Cà Mau khá đa dạng, từ các công việc toàn thời gian cho đến bán thời gian. Trong đó, thuỷ sản, xây dựng, cơ khí hay các công việc thời vụ được ưu tiên tuyển dụng hơn cả. Bạn hãy thường xuyên cập nhật thông tin trên những website chính thống và chọn lọc kỹ càng để tìm kiếm được việc làm phù hợp với kỳ vọng và năng lực của bản thân. Hi vọng với những thông tin mà nền tảng tuyển dụng job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn việc làm tại tỉnh Cà Mau phù hợp cho bản thân!