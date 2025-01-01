Tất cả địa điểm
Công việc Marketing/PR/Quảng cáo

-

Có 7,531 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Jaspal Company Limited
Tuyển Product Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD
Jaspal Company Limited
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Cần Thơ Còn 24 ngày để ứng tuyển 600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Crowe Vietnam Co., Ltd
Tuyển Product Marketing Crowe Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Crowe Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm PwC (Vietnam) Ltd.
Tuyển Business Intelligence PwC (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PwC (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM)
Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm PwC (Vietnam) Ltd.
Tuyển Business Intelligence PwC (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
PwC (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Apx Global Management Limited
Tuyển Product Marketing Apx Global Management Limited làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Apx Global Management Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Quảng Ngãi Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 296 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Page Group Vietnam
Tuyển Product Marketing Page Group Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Page Group Vietnam
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm My Tonic
Tuyển Sales Marketing My Tonic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
My Tonic
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm My Tonic
Tuyển Social Media My Tonic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
My Tonic
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Tuyển Product Marketing Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Cơ hội việc làm Marketing vô cùng rộng mở với nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM. Với mức lương trung bình 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, công việc này đòi hỏi ứng viên có khả năng làm việc nhóm và sáng tạo tốt, cũng như hiểu biết về thị trường và khách hàng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên Marketing

Việc làm Marketing là hoạt động tạo ra, truyền đạt giá trị sản phẩm hoặc dịch vụ tới khách hàng mục tiêu, từ đó thúc đẩy việc mua sắm, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Đây là lĩnh vực bao gồm nhiều chiến lược như nghiên cứu thị trường, quảng cáo, bán hàng, PR và digital marketing để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

Việc làm Marketing bao gồm chịu trách nhiệm cho việc nghiên cứu, phân tích hành vi người tiêu dùng, xu hướng thị trường và điều chỉnh chiến lược tiếp cận khách hàng, giúp doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu và củng cố vị thế trên thị trường. Họ cũng đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu, đồng thời tạo ra nhu cầu mới.

Trong bối cảnh kinh tế số và sự phát triển mạnh mẽ của các kênh truyền thông kỹ thuật số, nhu cầu tuyển dụng nhân viên Marketing đang ngày càng trên tăng trưởng mạnh mẽ. Các công ty từ nhỏ đến lớn đều cần đầu tư vào đội ngũ Marketing để tạo ra chiến lược quảng bá hiệu quả và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Các chuyên gia Marketing có thể phát triển lên các vị trí quản lý, giám đốc chiến lược hoặc tự mở công ty tư vấn, cung cấp dịch vụ, giải pháp Marketing, mang lại cơ hội phát triển sự nghiệp ổn định và bền vững.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm marketing đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ
Nhu cầu tuyển dụng việc làm marketing đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ

2. Mức lương trung bình của nhân viên Marketing

Mức lương đối với vị trí việc làm Marketing được đánh giá là khá hấp dẫn. Trung bình, mức thu nhập cho vị trí này dao động trong khoảng 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng tùy vào từng lĩnh vực cụ thể. Mức lương này cũng có thể biến động dựa trên kinh nghiệm, địa điểm làm việc hay quy mô doanh nghiệp. Dưới đây là bảng lương cụ thể:

Việc làm Marketing

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên SEO

10.000.000 - 15.000.000

Content Marketing

11.000.000 - 15.000.000

Truyền thông Marketing

15.000.000 - 18.000.000

Digital Marketing

15.000.000 - 20.000.000

Nhân viên Ads

15.000.000 - 25.000.000

Trade Marketing

16.000.000 - 18.000.000

Marketing thương hiệu

20.000.000 - 25.000.000

3. Những việc làm nhân viên Marketing phổ biến hiện nay

Thị trường tuyển dụng việc làm Marketing đang ngày càng sôi động, tạo ra cơ hội nghề nghiệp đa dạng cho các ứng viên trong nhiều lĩnh vực. Một số vị trí công việc marketing phổ biến bao gồm:

3.1. Nhân viên Ads

Nhân viên Ads hay còn gọi là nhân viên chạy quảng cáo, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo trả phí trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads… Nhu cầu tuyển dụng nhân viên Ads ngày càng tăng cao khi các doanh nghiệp đang ngày một đầu tư hơn vào việc quảng bá trực tuyến.

Các nhiệm vụ chính của việc làm Marketing Ads bao gồm nghiên cứu đối tượng khách hàng mục tiêu, tối ưu hóa ngân sách quảng cáo, phân tích hiệu quả chiến dịch và điều chỉnh chiến lược để đạt được mục tiêu doanh thu. Đây là công việc đòi hỏi khả năng phân tích số liệu và kỹ năng sáng tạo cao.

Nhân viên Ads đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo
Nhân viên Ads đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo

3.2. Nhân viên SEO

Với sự phát triển mạnh mẽ của các công cụ tìm kiếm, nhu cầu tuyển dụng nhân viên SEO rất lớn. Nhân viên SEO sẽ chịu trách nhiệm chính cho việc tối ưu hóa nội dung website của doanh nghiệp để đạt thứ hạng cao trên các công cụ tìm kiếm như Google.

Nhiệm vụ chính của việc làm Marketing SEO bao gồm nghiên cứu từ khóa, tối ưu hóa cấu trúc website, cải thiện tốc độ tải trang, xây dựng các chiến lược link building và phân tích hiệu quả từ các công cụ phân tích SEO. Công việc này yêu cầu kiến thức vững về thuật toán của các công cụ tìm kiếm cũng như kỹ năng phân tích dữ liệu.

3.3. Nhân viên Digital Marketing

Nhân viên Digital Marketing là người chịu trách nhiệm triển khai và quản lý các chiến dịch marketing trên nền tảng kỹ thuật số, bao gồm email marketing, marketing qua mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO).

Với sự chuyển mình của các doanh nghiệp sang nền tảng trực tuyến và sự phát triển không ngừng của kỹ thuật số, nhu cầu tuyển dụng việc làm Marketing Digital đang gia tăng mạnh mẽ. Những nhiệm vụ chính của công việc này bao gồm lên kế hoạch chiến lược, phân tích dữ liệu người dùng, quản lý ngân sách quảng cáo và tối ưu hóa các kênh marketing trực tuyến để mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp.

3.4. Nhân viên Trade Marketing

Nhân viên Trade Marketing tập trung vào việc kết nối giữa doanh nghiệp và các đối tác bán lẻ, giúp thúc đẩy doanh số bán hàng tại các điểm bán. Công việc này đặc biệt quan trọng đối với các công ty sản xuất hàng tiêu dùng và hàng hóa bán lẻ. Chính vì thế, nhu cầu tuyển dụng nhân viên Trade Marketing luôn ổn định tại các công ty này vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Việc làm Marketing chính của họ bao gồm xây dựng các chương trình khuyến mãi, hỗ trợ triển khai chiến lược bán hàng tại các kênh phân phối, đồng thời tối ưu hóa mối quan hệ với các đối tác bán lẻ.

Trade Marketing là người chịu trách nhiệm kết nối giữa doanh nghiệp và các đối tác bán lẻ, giúp thúc đẩy doanh số bán hàng tại các điểm bán
Trade Marketing là người chịu trách nhiệm kết nối giữa doanh nghiệp và các đối tác bán lẻ, giúp thúc đẩy doanh số bán hàng tại các điểm bán

3.5. Nhân viên Content Marketing

Nhân viên Content Marketing là người chịu trách nhiệm tạo ra nội dung hấp dẫn và giá trị cho khách hàng mục tiêu, giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và thu hút người dùng. Với sự phát triển của marketing nội dung, nhu cầu tuyển dụng nhân viên Content Marketing ngày càng lớn, đặc biệt là trong các ngành e-commerce, công nghệ và giáo dục.

Nhiệm vụ chính của công việc này bao gồm viết bài blog, sáng tạo nội dung cho các nền tảng mạng xã hội, xây dựng chiến lược nội dung dài hạn và phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung để cải thiện kết quả.

3.6. Nhân viên Marketing thương hiệu

Nhân viên Marketing thương hiệu (Brand Marketing) tập trung vào việc xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp trong tâm trí người tiêu dùng. Các nhiệm vụ chính của nhân viên Marketing thương hiệu bao gồm xây dựng chiến lược truyền thông, phát triển các chiến dịch quảng bá thương hiệu, tổ chức sự kiện và triển khai các hoạt động PR để củng cố vị thế thương hiệu.

3.7. Nhân viên truyền thông Marketing

Nhân viên truyền thông Marketing đặc biệt quan trọng trong các chiến dịch PR, quảng cáo và các sự kiện thương mại, chịu trách nhiệm cho việc xây dựng và quản lý các chiến lược truyền thông, giúp doanh nghiệp kết nối hiệu quả với khách hàng và cộng đồng.

Với sự phát triển mạnh mẽ của các kênh truyền thông, nhu cầu tuyển dụng nhân viên truyền thông Marketing rất lớn. Nhiệm vụ chính của công việc này bao gồm lập kế hoạch truyền thông, xây dựng nội dung quảng bá, duy trì mối quan hệ với các đối tác truyền thông cũng như kiểm soát thông tin truyền thông của công ty để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên truyền thông marketing ngày càng cao
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên truyền thông marketing ngày càng cao

4. Khu vực tuyển dụng nhân viên Marketing nhiều nhất

Ngành Marketing tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với nhu cầu tuyển dụng nhân viên Marketing lên đến 6000+ ở các khu vực phát triển mạnh về kinh tế (theo thống kê từ trang tuyển dụng). Dưới đây là một số khu vực có nhu cầu tuyển dụng nhân viên Marketing cao nhất:

4.1. Tuyển dụng nhân viên Marketing Hà Nội

Với sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệ, giáo dục và du lịch, nhu cầu tuyển dụng nhân viên Marketing tại Hà Nội luôn ở mức cao, với khoảng hơn 2500 vị trí.

Các công ty tại đây thường tìm kiếm nhân sự Marketing với khả năng sáng tạo và khả năng tiếp cận khách hàng mục tiêu. Việc làm tại Hà Nội còn là nơi tập trung nhiều văn phòng đại diện của các doanh nghiệp quốc tế, dẫn đến nhu cầu tuyển nhiều chuyên gia Marketing với kỹ năng toàn diện, từ SEO, Ads đến quản lý thương hiệu.

4.2. Tuyển dụng nhân viên Marketing TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế năng động và lớn nhất của Việt Nam, nơi tập trung nhiều công ty đa quốc gia, các tập đoàn lớn và các start-up sáng tạo. Chính vì thế, nhu cầu tuyển dụng việc làm Marketing ở TP.HCM rất cao với khoảng hơn 1500 vị trí công việc, đặc biệt trong các lĩnh vực như công nghệ, thương mại điện tử, bất động sản, sản xuất và dịch vụ. Các công ty tuyển dụng tại TP.HCM thường tìm kiếm nhân viên Marketing có khả năng làm việc với các chiến lược marketing số, quảng cáo trực tuyến và xây dựng thương hiệu.

TP.HCM tìm kiếm nhân viên Marketing có khả năng làm việc với các chiến lược marketing số
TP.HCM tìm kiếm nhân viên Marketing có khả năng làm việc với các chiến lược marketing số

4.3. Tuyển dụng nhân viên Marketing Đà Nẵng

Nổi bật với ngành du lịch, dịch vụ và công nghệ thông tin, nhu cầu tuyển nhân viên Marketing tại Đà Nẵng đang gia tăng mạnh mẽ lên tới khoảng gần 100 công việc mỗi tháng, đặc biệt tại các khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ địa phương. Các doanh nghiệp tại đây cần nhân viên việc làm Marketing để xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu, đặc biệt trong bối cảnh du lịch phát triển mạnh mẽ và thị trường việc làm Đà Nẵng trở thành một trung tâm thu hút khách du lịch quốc tế.

4.4. Tuyển dụng nhân viên Marketing Cần Thơ

Cần Thơ là trung tâm kinh tế lớn của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, thương mại và dịch vụ khu vực miền Tây. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên Marketing tại Cần Thơ hiện đang gia tăng với gần 30 vị trí công việc hàng tháng, đặc biệt là trong các ngành nông sản, thực phẩm và sản xuất tiêu dùng bởi sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng với sự đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong marketing.

Các công ty tại tuyển dụng tại Cần Thơ cần nhân viên Marketing để tiếp cận và xây dựng thương hiệu, đặc biệt là trong các chiến lược quảng cáo trực tuyến và truyền thông tại địa phương.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên Marketing tại Cần Thơ đang gia tăng trong các ngành nông sản, thực phẩm và sản xuất tiêu dùng
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên Marketing tại Cần Thơ đang gia tăng trong các ngành nông sản, thực phẩm và sản xuất tiêu dùng

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm nhân viên Marketing

Nhà tuyển dụng việc làm Marketing ngày càng đề cao các kỹ năng chuyên môn cũng như khả năng sáng tạo và phân tích. Để đảm bảo được yêu cầu công việc, ứng viên cần đáp ứng những yêu cầu sau đây:

  • Khả năng làm việc nhóm hiệu quả và chia sẻ ý tưởng.

  • Khả năng sử dụng ngoại ngữ tốt, đặc biệt là tiếng Anh.

  • Có khả năng đàm phán, thuyết trình rõ ràng và thuyết phục.

  • Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học với các chuyên ngành liên quan tới Marketing.

  • Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt, sáng tạo trong cách giải quyết vấn đề và đưa ra các ý tưởng mới mẻ.

  • Có kiến thức nền tảng vững về các chiến lược marketing truyền thống và marketing số, bao gồm các kênh như SEO, Google Ads, Facebook Ads và email marketing.

Trong bối cảnh thị trường Marketing ngày càng phát triển mạnh mẽ và cạnh tranh gay gắt, nhu cầu tuyển dụng nhân viên Marketing đang gia tăng đáng kể tại nhiều doanh nghiệp. Vị trí này đòi hỏi ứng viên phải có kiến thức vững vàng và kỹ năng sử dụng công nghệ thành thạo.