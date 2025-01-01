Tất cả địa điểm
Việc làm tại Vĩnh Phúc

-

Có 1,102 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 23 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Còn 4 ngày để ứng tuyển 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 30 Triệu
Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà
Hạn nộp: 17/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Hạn nộp: 14/09/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Hạn nộp: 19/08/2025
Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển Trình dược viên Abbott làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 16/09/2025
Vĩnh Phúc Lào Cai Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Nghệ An Vĩnh Phúc Bình Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Thái Bình Bình Dương Hà Nội Quảng Ninh Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm MDA E&C Co.,ltd
Tuyển Kỹ sư cơ điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 25 - 30 Triệu
MDA E&C Co.,ltd
Hạn nộp: 31/08/2025
Thái Nguyên Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 17 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Vĩnh Phúc Bắc Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 17 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nội thất Nhà Mộc
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Nội thất Nhà Mộc làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty TNHH Nội thất Nhà Mộc
Hạn nộp: 13/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 8 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 32 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 32 ngày để ứng tuyển 7 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 12/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP thương mại ABT
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty CP thương mại ABT làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty CP thương mại ABT
Hạn nộp: 11/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Nghệ An Vĩnh Phúc Bình Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cơ điện MES
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Cơ điện MES làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty TNHH Cơ điện MES
Hạn nộp: 11/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 10/09/2025
Thanh Hóa Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Hà Nam Phú Thọ Thái Nguyên Hòa Bình Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Hạn nộp: 30/09/2025
Vĩnh Phúc Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Vĩnh Phúc hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Vĩnh Phúc hiện nay đang lớn, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp trọng điểm như dệt may và điện tử. Theo thống kê, các khu công nghiệp tại Vĩnh Phúc hiện có khoảng 470 dự án đang hoạt động, tạo việc làm cho gần 135.000 lao động. Các doanh nghiệp đang tích cực tuyển dụng với số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Dù đã có nhiều nỗ lực, việc tìm kiếm và giữ chân người lao động vẫn còn nhiều khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp.

Để thu hút và giữ chân người lao động, các doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như tăng lương, thưởng, phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt lao động vẫn là một thách thức lớn, đặc biệt là sau các dịp lễ Tết.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Vĩnh Phúc luôn rất lớn
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Vĩnh Phúc luôn rất lớn

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Vĩnh Phúc

Với sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp và dự án đầu tư tại Vĩnh Phúc, thị trường lao động địa phương ngày càng đa dạng hóa. Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho người lao động với các vị trí và mức lương cạnh tranh. Tuy nhiên, bên cạnh những ngành công nghiệp truyền thống, sự xuất hiện của các doanh nghiệp khởi nghiệp và lĩnh vực dịch vụ cũng tạo nên một bức tranh đa chiều về tuyển dụng việc làm Vĩnh Phúc, đòi hỏi người lao động phải không ngừng nâng cao kỹ năng để thích ứng.

Vị trí Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Công nhân xây dựng

6.000.000 - 8.000.000

Kỹ sư xây dựng

10.000.000 - 15.000.000

Phiên dịch viên tiếng Nhật

10.000.000 - 20.000.000

Giáo viên tiếng Nhật

8.000.000 - 15.000.000

Lập trình viên

8.000.000 - 20.000.000

Lái xe ô tô

7.000.000 - 12.000.000

Công nhân sản xuất

5.000.000 - 7.000.000

Kỹ thuật viên

8.000.000 - 12.000.000

Kỹ sư

8.000.000 - 20.000.000

Nhân viên kinh doanh

6.000.000 - 18.000.000

Việc làm kế toán

7.000.000 - 15.000.000
Thu nhập ở hầu hết các vị trí tuyển dụng việc làm tại Vĩnh Phúc có xu hướng tăng
Thu nhập ở hầu hết các vị trí việc làm Vĩnh Phúc có xu hướng tăng

3. Một số việc làm Vĩnh Phúc được tìm kiếm nhiều

Với vị trí địa lý thuận lợi và sự phát triển của các khu công nghiệp, Vĩnh Phúc đang thu hút nhiều nhà đầu tư, tạo ra nhiều cơ hội việc làm đa dạng. Các ngành sản xuất, công nghiệp và dịch vụ đang là những lĩnh vực tuyển dụng lao động chủ lực.

3.1. Việc làm kế toán

Vĩnh Phúc là một địa điểm hấp dẫn cho các kế toán với nhiều cơ hội việc làm. Kế toán tại đây đảm nhiệm các công việc như ghi chép, phân tích số liệu tài chính, lập báo cáo thuế, kiểm soát sổ sách...

Các thành phố như Vĩnh Yên, Phúc Yên là nơi tập trung đông đảo các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty FDI và doanh nghiệp vừa và nhỏ, luôn có nhu cầu rất cao trong tuyển dụng việc làm kế toán.

3.2. Việc làm xây dựng

Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, Vĩnh Phúc đang là "điểm nóng" của ngành xây dựng. Các công việc như kỹ sư, công nhân xây dựng, thợ hồ… luôn được săn đón.

Các khu công nghiệp lớn, các dự án trọng điểm tại các huyện như Bình Xuyên, Lập Thạch, Vĩnh Yên đang là những "điểm đến" lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm cơ hội việc làm trong lĩnh vực này.

3.3. Việc làm tiếng Nhật

Sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp tại Vĩnh Phúc, đặc biệt là sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, đã tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực việc làm tiếng Nhật. Các công ty đang tìm kiếm các ứng viên có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau như phiên dịch, trợ lý, kỹ thuật viên, kế toán,... để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại các khu công nghiệp như Bá Thiện II và các huyện Bình Xuyên, Lập Thạch, cơ hội việc làm cho người lao động có trình độ tiếng Nhật là rất lớn.

Phiên dịch tiếng Nhật có thể đạt được mức thu nhập hấp dẫn
Phiên dịch tiếng Nhật có thể đạt được mức thu nhập hấp dẫn

3.4. Việc làm IT

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp công nghệ, nhu cầu tuyển dụng nhân tài việc làm IT tại Vĩnh Phúc ngày càng tăng. Các công việc như phát triển ứng dụng, quản lý hệ thống, bảo mật thông tin... đang được tuyển dụng rất nhiều tại các khu công nghiệp lớn như Khai Quang, Bá Thiện và các trung tâm nghiên cứu tại thành phố Vĩnh Yên.

3.5. Việc làm tài xế, lái xe

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tài xế, lái xe tại Vĩnh Phúc không ngừng tăng trong những năm trở lại đây. Từ việc vận chuyển hàng hóa trong các nhà máy, xí nghiệp đến giao nhận hàng hóa đi các tỉnh thành, lái xe đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng.

Chính vì vậy, các khu vực như Khai Quang, Bình Xuyên và các huyện lân cận luôn có nhiều cơ hội việc làm cho những người có bằng lái xe.

Bên cạnh đó, các tài xế còn có thể làm việc tại các công ty du lịch, các đơn vị vận tải hành khách, hoặc thậm chí là các hộ kinh doanh vận tải nhỏ lẻ trong tỉnh.

3.6. Việc làm khu công nghiệp

Các khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc không chỉ tạo ra công ăn việc làm cho người lao động địa phương mà còn thu hút nhiều lao động từ các tỉnh thành lân cận. Tại đây, bạn có thể tìm thấy các công việc đa dạng như vận hành máy móc, kiểm soát chất lượng, kế toán, nhân sự.

Các khu công nghiệp tại huyện Bình Xuyên, Yên Lạc và Khai Quang là những địa điểm tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp, mang đến nhiều cơ hội việc làm khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc là một địa phương có nhiều tiềm năng về việc làm với nhiều khu công nghiệp lớn, nhỏ và vừa đang hoạt động. Tuy nhiên, để thành công trong việc tìm kiếm việc làm tại đây, người lao động cần trang bị đầy đủ kỹ năng và nắm bắt thông tin tuyển dụng một cách hiệu quả.

Dưới đây là một số khu vực tuyển dụng việc làm Vĩnh Phúc nhiều cho bạn tham khảo.

4.1. Việc làm Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Là trung tâm hành chính của tỉnh, Vĩnh Yên tập trung nhiều cơ quan hành chính, ngân hàng, trường học và các dịch vụ hỗ trợ khác. Nhu cầu tuyển dụng tại đây khá đa dạng, từ các vị trí hành chính, văn phòng đến các ngành dịch vụ, bán hàng.

Đặc biệt, với sự phát triển của các khu đô thị mới, nhu cầu về nhân sự trong lĩnh vực bất động sản và việc làm xây dựng tại Vĩnh Phúc ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó, sự phát triển của các khu công nghiệp cũng kéo theo nhu cầu tuyển dụng lớn về kỹ sư, công nhân kỹ thuật và các vị trí quản lý sản xuất.

Khu công nghiệp Thăng Long III tại Vĩnh Phúc
Khu công nghiệp Thăng Long III tại Vĩnh Phúc

4.2. Việc làm Vĩnh Tường Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường là một trong những huyện công nghiệp trọng điểm của tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đây tập trung nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm Vĩnh Tường Vĩnh Phúc như sản xuất, kỹ thuật tại Vĩnh Tường là rất lớn. Các ngành nghề phổ biến bao gồm điện tử, cơ khí, dệt may, da giày….

Đáng chú ý, các khu công nghiệp lớn thường xuyên tuyển dụng các kỹ sư có chuyên môn cao về tự động hóa, cơ điện tử và công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng hiện đại.

4.3. Việc làm Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Bình Xuyên là huyện có nền nông nghiệp phát triển. Tuy nhiên, những năm gần đây, Bình Xuyên cũng đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Cơ hội việc làm Bình Xuyên Vĩnh Phúc tập trung chủ yếu ở các khu công nghiệp, các doanh nghiệp chế biến nông sản và các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng.

Bên cạnh đó, sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng với nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, cũng tạo ra nhiều vị trí việc làm trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại.

4.4. Việc làm Phúc Yên Vĩnh Phúc

Phúc Yên là một thành phố trẻ năng động, có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên quốc lộ 2. Nơi đây đang thu hút đầu tư vào nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghiệp chế biến, thực phẩm và dịch vụ.

Ứng viên tìm việc làm tại Phúc Yên Vĩnh Phúc có thể tập trung vào các ngành công nghiệp chế biến, thực phẩm và dịch vụ. Các vị trí như kỹ sư, công nhân kỹ thuật, nhân viên quản lý sản xuất luôn được các doanh nghiệp săn đón. Ngoài ra, sự phát triển của các khu đô thị mới cũng tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản và dịch vụ.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc

Tìm kiếm việc làm Vĩnh Phúc chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Với sự hỗ trợ của các trung tâm giới thiệu việc làm, người lao động có thể nhanh chóng tìm được công việc phù hợp với năng lực và mong muốn của mình. Các trung tâm này cung cấp đa dạng các dịch vụ như:

  • Tư vấn nghề nghiệp và hướng nghiệp cho người lao động

  • Giới thiệu việc làm miễn phí

  • Đào tạo nghề

  • Hỗ trợ người lao động tìm việc làm phù hợp với năng lực và nguyện vọng

Dưới đây là danh sách một số trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc uy tín mà lao động tìm việc làm Vĩnh Phúc có thể tham khảo:

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Vĩnh Phúc

  • Địa chỉ: Đường Đặng Trần Côn, P. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên

  • Hotline: 1900 866 646

  • Email: [email protected]

  • Website: https://vieclamvinhphuc.gov.vn

  • Thời gian mở cửa: 7h00 - 17h00 từ thứ 2 - thứ 6

Các phiên giao dịch việc làm được tổ chức để kết nối lao động với doanh nghiệp
Các phiên giao dịch việc làm được tổ chức để kết nối lao động với doanh nghiệp

Ngoài ra còn có:

Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm

  • Địa chỉ: 6PP4+C68, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trưng Trắc, Phúc Yên

  • Số điện thoại: 0211 3530 666

Trung Tâm Dạy Nghề & Giới Thiệu Việc Làm Tỉnh Vĩnh Phúc

  • Địa chỉ: số 8 Hai Bà Trưng, P. Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên

  • Số điện thoại: 0915 811 588

Sàn Việc làm Vĩnh Phúc - Vinh Phuc Work

  • Địa chỉ: số 14 Nguyễn Trãi, P. Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên

  • Số điện thoại: 0948 929 828

Vĩnh Phúc không chỉ là một địa điểm làm việc lý tưởng với nhiều cơ hội nghề nghiệp mà còn là một tỉnh có môi trường sống trong lành, văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc. Nếu bạn chọn nơi đây triển sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống, vậy thì đừng bỏ lỡ những cơ hội việc làm Vĩnh Phúc qua các nguồn thông tin tuyển dụng trực tuyến và các hội thảo việc làm. Hi vọng với những thông tin mà job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn được việc làm tại tỉnh Vĩnh Phúc phù hợp!