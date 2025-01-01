Top 100+ mẫu đơn xin nghỉ việc/thôi việc ngắn gọn, súc tích từ A – Z

Đơn xin nghỉ việc là văn bản chính thức, thể hiện quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc với công ty. Tham khảo nhanh mẫu đơn xin nghỉ việc chuẩn nhất, giúp bạn hoàn thành thủ tục nhanh chóng và chính xác. Bạn có thể tải miễn phí file Word và xem hướng dẫn chi tiết để viết đơn chuyên nghiệp, hợp lý và đúng quy trình.

1. Lý do nghỉ việc thuyết phục khiến sếp không thể từ chối

Đơn xin nghỉ việc là một văn bản quan trọng mà nhân viên gửi đến tổ chức, doanh nghiệp để thông báo về việc chấm dứt quan hệ lao động. Quy trình này không chỉ giúp đảm bảo tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của người lao động mà còn giúp công ty có thời gian sắp xếp lại công việc.

Tuy nhiên, để việc nghỉ việc được diễn ra một cách suôn sẻ và không ảnh hưởng đến các mối quan hệ trong công việc, bạn cần phải lựa chọn lý do hợp lý và thuyết phục. Dưới đây là những lý do nghỉ việc thông dụng mà sếp khó có thể từ chối:

Do hoàn cảnh gia đình: Khi có sự thay đổi trong hoàn cảnh gia đình, như việc chăm sóc người thân bệnh tật hoặc cha mẹ già yếu, nhiều nhân viên sẽ không thể tiếp tục làm việc vì phải dành nhiều thời gian cho gia đình. Đây là lý do cá nhân chính đáng để thuyết phục sếp đồng ý cho bạn nghỉ việc, bởi công việc không thể là ưu tiên nếu gia đình gặp phải những vấn đề cần được giải quyết ngay lập tức.

Lý do cá nhân: Có những lý do cá nhân không thể công khai nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoàn thành công việc như sức khỏe yếu hoặc nhu cầu thay đổi định hướng trong cuộc sống. Trong trường hợp này, việc giải thích một cách tế nhị và chân thành sẽ giúp sếp hiểu và đồng cảm, từ đó không phản đối việc đơn xin thôi việc của bạn.

Thay đổi môi trường làm việc: Nhu cầu thay đổi và khám phá những cơ hội mới là điều hoàn toàn dễ hiểu trong sự nghiệp của mỗi người. Nếu công việc hiện tại không còn phù hợp với mục tiêu cá nhân, việc xin nghỉ vì lý do muốn tìm kiếm một môi trường làm việc mới, năng động hơn, sẽ hợp lý và dễ được thông cảm.

Chuyển chỗ ở mới quá xa công ty: Khi bạn phải chuyển nhà đến một địa điểm quá xa công ty, việc đi lại trở thành một gánh nặng lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu quả công việc. Đó là lý do mà nhiều người quyết định nghỉ việc và tìm kiếm công việc mới gần nhà hơn, giúp giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.

Sức khỏe không đảm bảo: Một trong những lý do chính đáng để nghỉ việc là tình trạng sức khỏe không thể đáp ứng công việc. Các bệnh lý cần điều trị dài hạn hoặc tình trạng sức khỏe giảm sút nghiêm trọng sẽ không cho phép nhân viên tiếp tục làm việc như bình thường. Trong trường hợp này, sếp sẽ thông cảm và hiểu rằng việc nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe là điều cần thiết.

Mức lương chưa thực sự phù hợp: Mức thu nhập không đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phát triển bản thân là lý do không hiếm gặp khiến người lao động phải tìm kiếm công việc khác với mức lương tốt hơn. Nếu công ty không thể đáp ứng được kỳ vọng về thu nhập khi bạn có thể chứng minh giá trị của mình qua các kỹ năng chuyên môn, đây là lý do chính đáng và dễ được thông cảm.

Do thách thức công việc và áp lực cao: Khi công việc trở nên quá căng thẳng, áp lực liên tục và không có sự hỗ trợ đầy đủ từ công ty, việc xin nghỉ làm để tránh tình trạng kiệt sức là lựa chọn của nhiều người.

Mẫu đơn xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe

Ngoài các lý do được nêu trên, Bộ luật Lao động năm 2019 cũng quy định một số trường hợp người lao động có thể nghỉ việc mà không cần sự đồng ý của sếp. Cụ thể, nếu người lao động không được bố trí công việc đúng như thỏa thuận, bị quấy rối, ngược đãi tại nơi làm việc hoặc không nhận đủ lương, họ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước.

2. Mẫu đơn xin nghỉ việc/thôi việc theo hình thức trình bày

Hiện nay, có hai hình thức trình bày đơn xin nghỉ việc phổ biến: viết tay và đánh máy. Bộ luật Lao động 2019 không yêu cầu một mẫu đơn cụ thể cho việc xin nghỉ việc, vì vậy nhiều người lao động lựa chọn các mẫu đơn xin thôi việc có sẵn dưới dạng word.

Để đảm bảo tính chính thức và hợp lệ, đơn cần bao gồm đầy đủ các thông tin như lý do nghỉ việc, thời gian dự kiến nghỉ và thông báo trước cho công ty, từ đó giúp việc chuyển giao công việc diễn ra suôn sẻ.

2.1. Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay

Đơn xin nghỉ việc viết tay thể hiện sự tận tâm và chân thành của người lao động. Mặc dù không có yêu cầu cụ thể về nội dung nhưng trong đơn viết tay, người lao động vẫn cần cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết, cách viết cần trang trọng và dễ đọc để đảm bảo sự chuyên nghiệp.

Mẫu đơn này rất phổ biến ở những môi trường công ty nhỏ hoặc nơi yêu cầu sự gần gũi. Bạn có thể tham khảo các mẫu đơn xin nghỉ việc ngắn gọn súc tích viết tay chuẩn để tránh bỏ sót các thông tin cần thiết.

Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay số 1

Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay số 2

2.2. Mẫu đơn xin nghỉ việc dạng word

Mẫu đơn xin nghỉ việc dạng word là hình thức phổ biến và tiện lợi, được nhiều người lựa chọn. Khi sử dụng mẫu đơn này người lao động có thể dễ dàng điều chỉnh các thông tin cá nhân, lý do nghỉ việc và thời gian nghỉ phù hợp.

Được trình bày gọn gàng, rõ ràng và dễ chỉnh sửa, mẫu đơn xin thôi việc dạng word thường được sử dụng trong các công ty lớn hoặc khi người lao động có nhu cầu xin nghỉ việc qua email hoặc các nền tảng trực tuyến. Sau đây là một mẫu đơn xin nghỉ việc dạng word được trình bày chuẩn và đầy đủ các mục cần thiết mà bạn có thể tham khảo.

Tải ngay mẫu đơn xin nghỉ việc dạng Word

3. Mẫu đơn xin nghỉ việc/thôi việc theo loại hình công việc

Đơn xin nghỉ việc có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy theo vị trí công việc, ngành nghề và quy định của từng công ty. Dưới đây là một số mẫu đơn xin nghỉ việc được điều chỉnh theo đặc thù từng công việc.

3.1. Mẫu đơn xin nghỉ việc công nhân/khu công nghiệp

Đối với công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, mẫu đơn xin nghỉ việc thường khá đơn giản nhưng cần rõ ràng về lý do nghỉ, thời gian nghỉ và các cam kết liên quan.

Trong một số trường hợp, công nhân cần phải thông báo trước một khoảng thời gian nhất định theo quy định của công ty. Đây là điều cần thiết để công ty có thời gian tìm kiếm người thay thế hoặc điều chỉnh công việc.

Ngoài ra, mẫu đơn này cũng cần sự xác nhận của các bộ phận liên quan trong công ty.

Mẫu đơn xin nghỉ việc công nhân chuẩn nhất

3.2. Mẫu đơn xin nghỉ việc của nhân viên văn phòng/công ty

Đối với nhân viên văn phòng hoặc làm việc tại các công ty, mẫu đơn xin nghỉ việc có thể chi tiết hơn với các lý do rõ ràng và việc tuân thủ thời gian thông báo cũng rất quan trọng.

Nhân viên văn phòng thường phải lập báo cáo, bàn giao công việc và có sự đồng ý của người quản lý trực tiếp. Mẫu đơn này sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp và cam kết của nhân viên trong việc hoàn tất nhiệm vụ trước khi rời khỏi công ty. Việc đảm bảo quy trình này giúp tránh những ảnh hưởng đến hoạt động công ty.

Tải ngay Mẫu đơn xin nghỉ việc của nhân viên văn phòng

3.3. Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên/viên chức/cán bộ

Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên, viên chức hay cán bộ là quy định bắt buộc và cần phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý, nhất là trong các cơ quan nhà nước hoặc các trường học.

Đối với những ngành nghề này, mẫu đơn phải tuân thủ các quy định hành chính, đồng thời có sự thông báo trước để không ảnh hưởng đến quá trình giảng dạy hay công việc tại đơn vị.

Thông thường, việc ra quyết định nghỉ việc phải đi kèm với thủ tục đầy đủ và được sự đồng thuận của các cấp có thẩm quyền.

Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên mầm non mới nhất

4. Mẫu đơn nghỉ việc/thôi việc song ngữ ngắn gọn, súc tích

Trong môi trường làm việc quốc tế ngày nay, yêu cầu sử dụng ngoại ngữ khi làm việc tại các công ty lớn là điều không thể thiếu. Vì vậy, khi nghỉ việc, bạn cũng cần chuẩn bị đơn xin nghỉ việc bằng ngôn ngữ tương ứng, chẳng hạn như tiếng Anh, Nhật, Trung hay Hàn.

Việc sử dụng mẫu đơn nghỉ việc song ngữ vừa giúp bạn thể hiện sự chuyên nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu trong các công ty đa quốc gia hoặc môi trường làm việc sử dụng nhiều ngôn ngữ. Tuy nhiên, mẫu đơn dạng này cần đảm bảo sự ngắn gọn, súc tích, nêu rõ lý do nghỉ việc và thể hiện sự tôn trọng đối với cấp trên.

4.1. Mẫu đơn nghỉ việc tiếng Anh

Đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh (Letter of Resignation) là một yêu cầu phổ biến trong môi trường công ty quốc tế. Khi viết đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh, bạn cần chú trọng vào việc sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp và dễ hiểu.

Nội dung của mẫu đơn này cần phải thể hiện sự tôn trọng đối với cấp trên, đồng thời trình bày lý do nghỉ việc, thời gian thông báo và lời cảm ơn đến công ty,... một cách rõ ràng và chuyên nghiệp.

Hình thức này thường được lựa chọn khi bạn gửi thông báo nghỉ việc qua email hoặc nộp trực tiếp đến cấp trên hoặc bộ phận nhân sự.

Mẫu đơn nghỉ việc tiếng Anh đầy đủ

4.2. Mẫu đơn nghỉ việc tiếng Nhật

Trong các công ty Nhật Bản, khi nghỉ việc, người lao động thường phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt, trong đó có việc viết đơn xin thôi việc​ bằng tiếng Nhật để thể hiện sự tôn trọng.

Đơn xin nghỉ việc tiếng Nhật thường ngắn gọn nhưng cần được trình bày trang trọng, với những lời cảm ơn chân thành tới công ty và lý do nghỉ việc hợp lý. Ngoài ra, người lao động cần chú ý đến cách diễn đạt lịch sự, tránh dùng từ ngữ có thể gây hiểu nhầm.

Mẫu đơn nghỉ việc tiếng Nhật đơn giản

4.3. Mẫu đơn nghỉ việc tiếng Trung

Tương tự như các ngôn ngữ khác, đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Trung cũng yêu cầu người viết phải nêu rõ lý do nghỉ việc, thời gian thông báo và lời cảm ơn. Bên cạnh đó, những công ty Trung Quốc thường yêu cầu nhân viên gửi đơn xin nghỉ việc qua email và đôi khi sẽ yêu cầu bản sao có chữ ký xác nhận.

Mẫu đơn nghỉ việc tiếng Trung chi tiết

4.4. Mẫu đơn nghỉ việc tiếng Hàn

Đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Hàn thường được sử dụng trong môi trường làm việc tại Hàn Quốc hoặc các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam. Văn phong trong mẫu đơn này cần đảm bảo sự lịch thiệp và nghiêm túc. Ngoài ra, người lao động cần trình bày lý do nghỉ việc một cách rõ ràng và phù hợp, đồng thời không quên gửi lời cảm ơn đến công ty đã tạo cơ hội cho bạn.

Tải xuống mẫu đơn nghỉ việc tiếng Hàn chuẩn nhất

5. Những lưu ý khi viết đơn xin nghỉ việc bạn nên biết

Đơn xin nghỉ việc là văn bản hành chính không bắt buộc phải viết theo mẫu cố định. Tuy nhiên, người lao động cần tuân thủ một số lưu ý trong cách viết đơn xin nghỉ việc để thể hiện sự chuyên nghiệp và duy trì mối quan hệ tốt với công ty.

5.1. Đảm bảo về các mặt nội dung quan trọng

Khi viết đơn xin nghỉ việc, điều quan trọng nhất là bạn cần trình bày rõ ràng các nội dung cơ bản như lý do nghỉ việc, thời gian thông báo và thời gian nghỉ việc theo quy định công ty.

Đơn cần nêu rõ lý do nghỉ việc hợp lý và thuyết phục, đồng thời đảm bảo bạn tuân thủ quy định về việc thông báo nghỉ việc, tránh gây gián đoạn cho công ty.

Do đó, bạn ghi rõ thời gian bàn giao công việc, những công việc sẽ được bàn giao, ai là người tiếp nhận,... để công ty có thể sắp xếp công việc một cách hợp lý.

5.2. Chú ý về mặt ngôn từ

Ngôn từ trong đơn xin nghỉ việc cần phải chính xác, lịch sự và trung lập. Mặc dù lý do nghỉ việc có thể xuất phát từ một vấn đề tiêu cực hay mâu thuẫn, bạn không nên đưa quá nhiều cảm xúc vào trong đơn.

Hãy tránh sử dụng ngôn từ mang tính phê phán, xúc phạm hay thể hiện sự bất mãn. Việc sử dụng ngôn ngữ lịch sự không chỉ giúp bạn duy trì mối quan hệ tốt với công ty mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp trong quá trình nghỉ việc.

5.3. Lời cảm ơn

Lời cảm ơn trong đơn xin nghỉ việc là một yếu tố không thể thiếu, dù bạn nghỉ việc với bất kỳ lý do cá nhân nào. Bày tỏ lòng biết ơn đối với công ty và đồng nghiệp về những cơ hội học hỏi và phát triển là cách thể hiện thái độ tích cực.

Lời cảm ơn cũng thể hiện sự tôn trọng và giúp bạn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, đồng thời để lại ấn tượng tốt trong mắt người quản lý, đồng nghiệp. Khi rời đi với thái độ tích cực, bạn sẽ dễ dàng nhận được sự hỗ trợ trong tương lai nếu cần thiết.

Đơn xin nghỉ việc phải thể hiện sự chuyên nghiệp

6. Hướng dẫn quy trình xin nghỉ việc đúng quy định

Xin nghỉ việc đúng quy trình vừa là nghĩa vụ pháp lý, vừa giúp duy trì mối quan hệ tốt đẹp với công ty cũ. Hơn nữa, việc này đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Quy trình này bao gồm các bước như thông báo nghỉ, viết đơn xin nghỉ, đợi phê duyệt, bàn giao công việc và tài sản và cuối cùng là thanh toán các chế độ phúc lợi.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết giúp bạn thực hiện quy trình nghỉ việc một cách suôn sẻ và đúng quy định.

6.1. Thông báo nghỉ

Trước khi nộp đơn xin nghỉ việc, bạn cần xác định thời điểm thông báo nghỉ hợp lý. Việc này đảm bảo tuân thủ quy định về thời gian báo trước được quy định trong Bộ luật lao động 2019.

Nếu hợp đồng của bạn có thời gian từ 12 đến 36 tháng, bạn cần báo trước ít nhất 30 ngày. Hợp đồng dưới 12 tháng yêu cầu báo trước ít nhất 3 ngày và với hợp đồng không xác định thời gian, bạn cần thông báo ít nhất 45 ngày. Đây là khoảng thời gian hợp lý để công ty có thể để tìm người thay thế và đảm bảo công việc không bị gián đoạn

6.2. Viết đơn xin nghỉ việc

Sau khi thông báo với người quản lý trực tiếp về quyết định nghỉ việc, bạn cần viết đơn xin nghỉ việc. Đơn này cần có các thông tin cơ bản như lý do nghỉ việc (nếu cần), ngày làm việc cuối cùng và lời cảm ơn công ty vì thời gian làm việc.

Đơn xin nghỉ việc nên được viết một cách chuyên nghiệp, rõ ràng và lịch sự để thể hiện sự tôn trọng đối với công ty và đồng nghiệp. Thêm một lưu ý nữa đó là đơn cần được gửi đúng người có thẩm quyền như trưởng phòng nhân sự hoặc người quản lý trực tiếp để bắt đầu quy trình phê duyệt.

6.3. Đợi duyệt đơn xin nghỉ việc và thanh toán hợp đồng

Sau khi nộp đơn, bạn cần đợi sự phê duyệt từ cấp quản lý hoặc phòng nhân sự. Thời gian phê duyệt thường kéo dài từ một vài ngày đến một tuần, tùy thuộc vào quy trình của công ty.

Trong thời gian này, bạn vẫn cần tiếp tục công việc bình thường và không tự ý nghỉ trước khi có quyết định chính thức. Sau khi đơn xin nghỉ việc được duyệt, công ty sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng lao động, bao gồm việc thanh toán các chế độ như lương, bảo hiểm và phúc lợi.

6.4. Bàn giao công việc và tài sản

Việc bàn giao công việc và tài sản của công ty là bước không thể thiếu trong quy trình nghỉ việc. Bạn cần hoàn tất công việc còn lại và hướng dẫn người thay thế hoặc đồng nghiệp tiếp nhận công việc một cách suôn sẻ.

Ngoài ra, bạn cũng phải bàn giao các tài sản như máy tính, đồng phục, tài liệu và các vật dụng công ty. Việc bàn giao này giúp duy trì sự ổn định trong công việc và thể hiện trách nhiệm của bạn dù không còn làm việc tại công ty nữa.

Đồng thời, việc giữ thái độ tích cực và chuyên nghiệp khi bàn giao công việc sẽ giúp bạn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với công ty và đồng nghiệp cũ.

Xin nghỉ việc đúng quy trình để đảm bảo các quyền lợi của người lao động

7. Viết đơn xin nghỉ việc nhưng công ty không duyệt thì phải làm sao?

Trong trường hợp người lao động đã gửi đơn xin thôi việc mà công ty không đồng ý, việc nghỉ việc có thể vẫn được thực hiện hợp pháp nếu người lao động tuân thủ các quy định của Bộ luật Lao động.

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần sự chấp thuận của công ty, tuy nhiên phải đảm bảo đáp ứng đủ các yêu cầu về việc thông báo trước thời gian nghỉ việc.

Lựa chọn chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp: Theo quy định, người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần sự đồng ý của công ty, nếu thực hiện đúng các quy định về thời gian báo trước. Việc này giúp bạn đảm bảo quyền lợi và tránh tranh chấp khi nghỉ việc.

Điều kiện không cần báo trước: Trong một số trường hợp đặc biệt, người lao động có quyền nghỉ việc ngay mà không cần thông báo trước, ví dụ như bị ngược đãi, trả lương không đúng hạn hoặc không được bố trí công việc đúng như hợp đồng đã thỏa thuận. Điều này sẽ giúp bảo vệ quyền lợi của bạn mà không gặp khó khăn pháp lý.

Lưu ý về bằng chứng thông báo nghỉ việc: Mặc dù luật không quy định hình thức cụ thể khi báo trước nhưng người lao động nên gửi thông báo nghỉ việc bằng văn bản hoặc qua email, kèm theo lý do nghỉ việc và thời điểm dự kiến nghỉ. Việc này giúp bảo vệ quyền lợi của bạn, phòng tránh tình huống công ty không đồng ý hoặc gây khó dễ.

Khiếu nại nếu công ty gây khó khăn: Nếu công ty không đồng ý cho bạn nghỉ việc và cố tình gây khó dễ, chẳng hạn như không chốt sổ bảo hiểm xã hội hay giữ lại giấy tờ quan trọng, người lao động có thể khiếu nại lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Người lao động cần nắm rõ luật để bảo vệ quyền lợi của mình

Với những quy định trên, người lao động hoàn toàn có thể chủ động trong việc nghỉ việc mà không cần sự đồng ý của công ty, miễn là làm đúng quy trình và thời gian thông báo.

Đơn xin nghỉ việc là một phần quan trọng trong quá trình kết thúc hợp đồng lao động và đảm bảo rằng mọi thủ tục được thực hiện đầy đủ. Với mẫu đơn chuẩn được tổng hợp bên trên cùng những hướng dẫn chi tiết, bạn có thể download đơn xin nghỉ việc miễn phí và dễ dàng hoàn thiện đơn chuyên nghiệp, hợp lý và tuân thủ quy định pháp luật.