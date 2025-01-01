Tất cả địa điểm
Việc làm tại Kon Tum

-

Có 120 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/07/2025
Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Trị Quảng Ngãi Khánh Hòa Bình Định Gia Lai Kon Tum Đắk Lắk Phú Yên Ninh Thuận Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG - ĐÀ LẠT
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG - ĐÀ LẠT làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG - ĐÀ LẠT
Hạn nộp: 24/07/2025
Kon Tum Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AGRIVIET
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AGRIVIET làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AGRIVIET
Hạn nộp: 18/06/2025
Gia Lai Kon Tum Đã hết hạn 10 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Cần Thơ Bình Thuận Cà Mau Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Nghệ An Ninh Thuận Vĩnh Long Long An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tây Ninh Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Quảng Trị Bình Dương Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 13/06/2025
Khánh Hòa Kon Tum Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Hạn nộp: 07/06/2025
Ninh Bình Quảng Bình Hà Nam Quảng Nam Đắk Lắk Kon Tum Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 07/06/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An Tây Ninh Đồng Nai Lâm Đồng Bình Dương Cần Thơ Hà Nội Hưng Yên Bắc Giang Bắc Kạn An Giang Hải Dương Điện Biên Hải Phòng Hà Tĩnh Hà Nam Nghệ An Phú Thọ Quảng Nam Đà Nẵng Quảng Ngãi Bình Thuận Bình Định Bình Phước Lào Cai Tuyên Quang Quảng Ninh Phú Yên Gia Lai Đồng Tháp Kiên Giang Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đắk Lắk Trà Vinh Thanh Hóa Hà Giang Khánh Hòa Thái Bình Kon Tum Bắc Ninh Bạc Liêu Bến Tre Cà Mau Hòa Bình Lai Châu Lạng Sơn Nam Định Ninh Bình Ninh Thuận Quảng Trị Vĩnh Phúc Yên Bái Vĩnh Long Sơn La Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Kon Tum thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Hạn nộp: 06/06/2025
Kon Tum Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 06/06/2025
Khánh Hòa Kon Tum Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 04/06/2025
Khánh Hòa Kon Tum Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN làm việc tại Đắk Nông thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN
Hạn nộp: 30/05/2025
Đắk Nông Kon Tum Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung
Hạn nộp: 31/07/2025
Đà Nẵng Kon Tum Đắk Lắk Bình Định Quảng Ngãi Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group
Tuyển Trợ lý giám đốc Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group làm việc tại Kon Tum thu nhập 500 - 700 USD
Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group
Hạn nộp: 16/05/2025
Kon Tum Gia Lai Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Thuận An Giang Bến Tre Bình Phước Bạc Liêu Cà Mau Bình Dương Đà Nẵng Bình Định Đắk Lắk Cần Thơ Đồng Tháp Gia Lai Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Ninh Thuận Long An Phú Yên Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tiền Giang Tây Ninh Quảng Bình Vĩnh Long Quảng Trị Trà Vinh Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 17 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 08/05/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/04/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 13 - 20 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 20/04/2025
Long An Tiền Giang Trà Vinh Lâm Đồng Gia Lai Kon Tum Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.
Hạn nộp: 22/04/2025
Kon Tum Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LPC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LPC làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LPC
Hạn nộp: 14/04/2025
Kon Tum Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG ĐỨC KON TUM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG ĐỨC KON TUM làm việc tại Kon Tum thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG ĐỨC KON TUM
Hạn nộp: 11/04/2025
Kon Tum Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA làm việc tại Kon Tum thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA
Hạn nộp: 11/04/2025
Kon Tum Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Kon Tum Đã hết hạn 12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Kon Tum Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Trợ lý giám đốc Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group làm việc tại Kon Tum thu nhập 500 - 700 USD Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN làm việc tại Đắk Nông thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 30 Triệu JobsGO Recruit
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 30 Triệu JobsGO Recruit
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Kon Tum thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 30 Triệu JobsGO Recruit
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AGRIVIET làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AGRIVIET
10 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG - ĐÀ LẠT làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG - ĐÀ LẠT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm

Nhiều cơ hội trên thị trường việc làm Kon Tum với đa dạng ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Hãy đọc bài viết dưới đây để có góc nhìn khách quan và đánh giá chính xác về cơ hội tìm việc làm tỉnh Kon Tum.

Đánh giá thị trường tuyển dụng, việc làm Kon Tum

Lực lượng lao động của thị trường tìm việc làm Kon Tum từ trước mặc dù đông nhưng không được đánh giá cao. Thực trạng thâm dụng sang các tỉnh khác lao động cao đẳng, đại học luôn xảy ra. Vì vậy, hiện nay tỉnh đang cố gắng thu hút và giữ chân người lao động để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cao của các doanh nghiệp, công ty tại tỉnh.

Thị trường người lao động tỉnh Kon Tum đông nhưng không được đánh giá cao
Thị trường người lao động tỉnh Kon Tum đông nhưng không được đánh giá cao

Nhu cầu tuyển dụng Kon Tum

Qua năm 2023 vừa qua, nhu cầu tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tăng khoảng 12% trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo - xây dựng; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Dịch vụ - thương mại….

Theo thống kê, số lượng người lao động được tuyển dụng khoảng gần 3000 người trong vài tháng vừa qua. Trong đó một số ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất là lao động phổ thông là công nhân chăn nuôi bò, công nhân kỹ thuật trồng dứa, nhân viên cơ điện cơ khí, nhân viên kế toán,...

Ngoài ra, nhu cầu tìm việc của người lao động tăng khoảng 10-20%, bao gồm lực lượng lao động nghỉ việc do doanh nghiệp tạm ngừng, giãn việc, lực lượng lao động chưa có việc làm, sinh viên tốt nghiệp ra trường, lao động chuyển đổi việc làm tiếp tục tham gia thị trường lao động.

Dưới đây là 1 số ngành nghề “hot", có nhu cầu tuyển dụng cao tại thị trường tìm việc làm Kon Tum.

Việc làm Kon Tum - kĩ sư nông, lâm nghiệp

Với diện tích nông nghiệp hơn 902.000 ha cùng điều kiện khí hậu thuận lợi nên Kon Tum có tiềm năng rất lớn trong lĩnh vực phát triển nông - lâm nghiệp. Các công ty có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư nông nghiệp có nhiều đãi ngộ tốt chào đón các ứng viên vì vậy nếu bạn có chuyên môn thì hãy apply ngay.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư nông, lâm nghiệp tại tỉnh Kon Tum luôn cao nhất
Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư nông, lâm nghiệp tại tỉnh Kon Tum luôn cao nhất

Nhân viên kế toán

Với việc thu hút đầu tư cùng tiềm năng phát triển tốt, nhiều doanh nghiệp và công ty mở ra tại đây. Vì vậy nhu cầu tuyển dụng kế toán rất lớn. Vị trí này có nhiệm vụ kiểm tra chứng từ thu chi, các khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của công ty. Đặc biệt nếu nhân sự có chuyên môn sâu về ngành này thì chắc chắn không cần lo nhiều chế độ đãi ngộ của công ty.

Nhân viên kế toán có tiềm năng phát triển tốt bởi nhiều doanh nghiệp, công ty tại Kon Tum
Nhân viên kế toán có tiềm năng phát triển tốt bởi nhiều doanh nghiệp, công ty tại Kon Tum

Nhân viên marketing

Marketing đang ngày càng quan trọng trong công việc kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, giúp quá trình thúc đẩy doanh thu, tiếp cận khách hàng, tăng trưởng của công ty nhanh và mạnh gấp nhiều lần. Tuy nhiên việc làm marketing không chỉ cần chuyên môn mà còn phải kinh nghiệm thực chiến nên hãy cố gắng trau dồi, chắc chắn bạn sẽ là một nhân sự không công ty nào muốn bỏ qua.

Việc làm Kon Tum - công việc ngân hàng

Việc làm ngân hàng có nhu cầu ngày càng lớn do các ngân hàng đang có mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh, tiếp cận nhiều khách hàng nhất có thể như VPBank, HDBank, Bắc Á Bank. Những bạn đang có chuyên môn và kinh nghiệm ngành tài chính - ngân hàng chắc chắn sẽ được mở ra rất nhiều cơ hội. Một số vị trí bạn có thể quan tâm là tuyển dụng giao dịch viên, tuyển dụng chuyên viên tín dụng, tuyển dụng chuyên viên thu hồi nợ,...

Công việc ngân hàng là ngành tốt với những bạn có chuyên môn cao
Công việc ngân hàng là ngành tốt với những bạn có chuyên môn cao

Nhu cầu tìm việc làm Kon Tum

TỈnh Kon Tum luôn dồi dào lực lượng lao động để đáp ứng cho nhu cầu tuyển dụng của tỉnh. Tuy nhiên vì chất lượng nhân sự không được đánh giá cao, nhân sự có chuyên môn cùng được đào tạo bài bản, trình độ cao đẳng/đại học thường bị thâm dụng sang các tỉnh khác nên mức cạnh tranh không cao. Đặc biệt là với các nhóm ngành đòi hỏi chuyên môn cùng kinh nghiệm như kỹ sư nông nghiệp, kế toán, marketing, việc làm công nghệ thông tin,...

Theo số liệu thống kê mới nhất, dân số trong độ tuổi lao động của tỉnh là 327.907 người, chiếm khoảng 57,6%; số lao động có việc làm là 324.333 người, chiếm 98,91% trong lực lượng lao động trên toàn tỉnh. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 1,424% (năm 2015) xuống còn 1,2% (năm 2020).

Đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Cuối năm 2020, toàn tỉnh có 9.500 người có trình độ đại học trở lên, trong đó có 755 người có trình độ thạc sỹ và tương đương, 36 người có trình độ tiến sỹ. Tri thức Kon Tum có mặt hầu hết trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ và các doanh nghiệp.

Tìm việc làm phổ thông tại Kon Tum

Thị trường tìm việc làm Kon Tum có nhu cầu tuyển dụng cao bởi số lượng công ty cùng khu công nghiệp lớn, tạo đà cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Dưới đây là một số việc làm phổ thông tại tỉnh Kon Tum:

Công việc

Mô tả

Việc làm bảo dưỡng ô tô

Công nhân cơ khí, công việc chính là kiểm tra, duy trì và sửa chữa ô tô, xe tải nhẹ bằng các thiết bị truyền thống hoặc công cụ máy tính. Nhiều công ty và khu công nghiệp tại Kon Tum sẵn sàng tuyển công nhân chưa có tay nghề để đào tạo.

Nông/Lâm/Ngư nghiệp

Đây là ngành chính của tỉnh Kon Tum vì vậy công ty cùng khu công nghiệp lĩnh vực này rất nhiều, họ có nhu cầu tuyển dụng cao nhằm đảm bảo lương hàng hoá.

Nhân viên bán hàng

Công việc không yêu cầu bằng cấp mà bạn chỉ cần đảm bảo hiệu quả công việc từ bán những đơn hàng, đem doanh thu về cho công ty.

Mức lương của việc làm Kon Tum

Mức lương trung bình tại thị trường tìm việc làm Kon Tum cho lao động phổ thông là 5.806.986 đồng mỗi tháng. Tuy nhiên mức lương sẽ thay đổi phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khác nhau.

Mức lương nhân viên tại Kon Tum

Dưới đây là bảng mức lương việc làm các ngành nghề tại Kon Tum.

Công việc

Mức lương

Việc làm bảo vệ

8 - 10 triệu

Việc làm kỹ sư cơ khí

9 - 11 triệu

Nhân viên bán hàng siêu thị

7 - 9 triệu

Việc làm bốc xếp

6 - 8 triệu

Việc làm công nhân may

9 - 11 triệu

Việc làm tư vấn bảo hiểm

8 - 10 triệu

Việc làm bảo trì máy công nghiệp

8 - 10 triệu

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức lương tại Kon Tum

Để chủ động hơn trong việc gia tăng thu nhập cũng như đảm bảo mức lương tốt nhất, các bạn cần quan tâm đến 1 số yếu tố ảnh hưởng đến mức lương tại Thái Nguyên sau:

  • Thị trường lao động Kon Tum mở ra nhiều cơ hội phát triển cho người lao động, cạnh tranh khác cao nên mức lương đưa ra cũng cao tương ứng.
  • Tính chất công việc của bạn, một số ngành nghề yêu cầu cao như công nghệ thông tin, marketing, kỹ sư cơ khí,... sẽ được hưởng mức lương khá cao. Hoặc những ngành liên quan đến doanh thu mang về công ty như bán hàng cũng sẽ có mức thu nhập tốt.
  • Trình độ chuyên môn của ngành nghề cũng sẽ tăng theo mức lương. Ví dụ lương của nhân sự có 5 năm kinh nghiệm luôn cao hơn nhân sự có 2 năm kinh nghiệm.
  • Tình hình tài chính của công ty là yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến tiền lương của nhân viên. Công ty có tình hình tài chính tốt, hoạt động ổn định có nhiều khả năng cung cấp mức lương và lợi ích tốt hơn nhân viên của mình.
  • Mức lương tối thiểu Đắk Lắk dựa trên quy định mới nhất của chính phủ tại ​​Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP. Huyện Đắk Hà thuộc tỉnh Kon Tum: 3.640.000 đồng/tháng hoặc 17.500 đồng/giờ. Huyện Đắk Glei, Huyện Đắk Tô, Huyện Ia H'Drai, Huyện Kon Plông, Huyện Kon Rẫy, Huyện Ngọc Hồi, Huyện Sa Thầy, Huyện Tu Mơ Rông: 3.250.000 đồng/tháng hoặc 15.600 đồng/giờ.
Những yếu tố ảnh hưởng đến mức lương nhân viên tại tỉnh Kon Tum
Những yếu tố ảnh hưởng đến mức lương nhân viên tại tỉnh Kon Tum

Yêu cầu của các nhà tuyển dụng tại Kon Tum

Với tiềm năng về phát triển kinh tế và du lịch, các doanh nghiệp tại Kon Tum yêu cầu các ứng viên phải có trình độ chuyên môn về lĩnh vực tương ứng. Trong đó những ngành yêu cầu chuyên môn thì bạn còn cần phải đáp ứng:

  • Về mảng Marketing, nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu bạn cần tính linh hoạt, nhạy bén, nắm bắt thị trường.
  • Về du lịch thì khả năng giao tiếp, khả năng ngoại ngữ tốt sẽ là điểm cộng cho các ứng viên.
  • Có một lý lịch làm việc ấn tượng và các thành tựu rõ ràng trong quá trình làm việc sẽ giúp người lao động thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng và tạo được ấn tượng tích cực.
  • Bạn cũng đừng quá lo lắng vì sẽ có một số nhà tuyển dụng có những khóa học training kỹ năng nghiệp vụ, điều quan trọng là bạn cần có nhiệt huyết làm việc, thái độ nghiêm túc và chuyên nghiệp. Ngoài ra thì những nhà tuyển dụng tại thị trường tìm việc làm Kon Tum cũng mong muốn ứng viên phải có đam mê và sự cam kết.

Để làm việc tại Kon Tum hoặc bất kỳ vị trí nào khác, đam mê và cam kết với công việc là yếu tố quan trọng. Sự đam mê giúp bạn đối mặt và vượt qua các thách thức, trong khi sự cam kết giữ cho bạn kiên nhẫn và kiên trì trong việc hoàn thành nhiệm vụ.

Các nhà tuyển dụng tại tỉnh Kon Tum yêu cầu những gì ở người lao động?
Các nhà tuyển dụng tại tỉnh Kon Tum yêu cầu những gì ở người lao động?

Có nên làm việc tại Kon Tum không?

Thị trường tìm việc làm Kon Tum là môi trường phát triển tốt cho người lao động với những đầu tư cho các doanh nghiệp, nhằm phát triển kinh tế. Ngoài ra, tỉnh cũng có những chính sách hỗ trợ người lao động công tác tại đây.

Ưu điểm thị trường việc làm Kon Tum:

  • Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tuyển dụng cao bởi những công ty, doanh nghiệp mở ra và định hướng phát triển tại đây.
  • Tạo cơ hội việc làm cho cả những nhân sự không có kinh nghiệm, không được đào tạo bài bản bởi các doanh nghiệp cũng sẽ chấp nhận đào tạo.
  • Tỉnh phát triển kinh tế mảng nông - lâm nghiệp, thương mại và dịch vụ hỗ trợ người lao động trong mảng này.
  • Thị trường việc làm Kon Tum có những chính sách bảo vệ người lao động tốt, hỗ thu hút và giữ chân người lao động.

Nhược điểm thị trường việc làm Kon Tum:

  • Trình độ người lao động tại thị trường việc làm Kon Tum không cao, khó phát triển cho những lao động có chuyên môn cao, được đào tạo bài bản.
  • Việc làm không đa dạng chủ yếu xoay quanh lâm - nông nghiệp.

Chốt lại thì thị trường việc làm Kon Tum có những chính sách hỗ trợ cùng môi trường phát triển tốt cho người lao động lĩnh vực lâm - nông nghiệp. Với những lao động không được đào tạo bài bản, chuyên môn cũng được tỉnh tạo cơ hội việc làm.

Thị trường việc làm Kon Tum có nhu cầu tuyển dụng lao động cao
Thị trường việc làm Kon Tum có nhu cầu tuyển dụng lao động cao

Các công ty lớn tại Kon Tum tuyển dụng

Dưới đây là thông tin tuyển dụng của các công lớn tại Kon Tum:

Công việc

Thông tin

Công ty cà phê Đăk Uy

Số 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum

639 Phan Đình Phùng, phường Duy Tân, thành phố. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum.

17 Hoàng Diệu, P.Thống Nhất, TP.Kon Tum

Công ty XNK cà phê Đăk Hà

Số 09, Chu Văn An, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Công ty TNHH MTV SIM Thiên Sơn.

Thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Cơ sở KD & SX Nhật Trường (NHAT TRUONG KON TUM)

31 Nguyễn Sinh Sắc, phường Quang Trung, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum.

Km 2 Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Các khu công nghiệp tại Kon Tum

Dưới đây là những khu công nghiệp tại tỉnh Kon Tum với thông tin tuyển dụng.

Công việc

Thông tin

Khu công nghiệp Hòa Bình 2

304 Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Khu công nghiệp Sao Mai

Xã Hòa Bình - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.

Khu công nghiệp Đăk Tô

Kề Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) thuộc thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, cách thành phố Kon Tum khoảng 38 km về hướng Bắc.

Câu hỏi thường gặp về tuyển dụng việc làm Kon Tum

Do tin tức thị trường việc làm Kon Tum đang khá “hot" nên chúng tôi - job3s.ai nhận được rất nhiều câu hỏi từ người lao động như làm thế nào để tìm được công việc tốt? Không có kinh nghiệm có thể tìm được việc làm không? Hay làm thế nào để nâng cao giá trị bản thân giúp cạnh tranh việc làm?

Làm thế nào để tìm được công việc phát triển tốt tại Kon Tum?

Thị trường việc làm Kon Tum mở ra rất nhiều cơ hội việc làm đồng nghĩa người lao động khó chọn được công việc phù hợp. Tuy nhiên theo lời khuyên của chúng tôi, công việc nào cũng có định hướng phát triển tốt. Người lao động nên lựa chọn dựa theo những kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, nếu không có thì dựa theo đam mê và sở thích. Như vậy sẽ giúp bạn đi đường dài với công việc, từ đó kiên trì gặt hái thành công.

Người lao động nên lựa chọn công việc phù hợp kinh nghiệm, chuyên môn
Người lao động nên lựa chọn công việc phù hợp kinh nghiệm, chuyên môn

Không có kinh nghiệm có thể tìm việc tại thị trường việc Kon Tum không?

Tất nhiên là có. Như đã nói thị trường việc làm Kon Tum hiện đang rất thiếu người lao động, nhu cầu tuyển dụng cao. Vì vậy họ sẵn sàng đào tạo cả những lao động chưa có kinh nghiệm miễn là bạn có đam mê, nhiệt huyết và kiên trì học hỏi. Nếu bạn là lao động phổ thông không có bằng cấp thì có thể ứng tuyển vị trí nhân viên giao hàng, công nhân khu nông - lâm nghiệp.

Đối với nhân sự được đào tạo qua đại học, cao đẳng sẽ phù hợp với vị trí kế toán, kĩ sư nông nghiệp, marketing,... bởi đây vị trí đòi hỏi kiến thức chuyên môn. Vấn đề kinh nghiệm sẽ được đào tạo sau khi vào làm.

Thị trường việc làm Kon Tum mở rộng cơ hội với tất cả người lao động
Thị trường việc làm Kon Tum mở rộng cơ hội với tất cả người lao động

Làm thế nào để nâng cao giá trị bản thân giúp cạnh tranh việc làm tốt hơn?

Tại thị trường việc làm Kon Tum thì do đang trên đà phát triển kinh tế, nhiều doanh nghiệp mới nên thị trường cũng không quá cạnh tranh. Vì vậy mức độ cạnh tranh giữa những người lao động không quá cao như ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng.

Tuy nhiên để có thể nâng cao cạnh tranh thì người lao động cần hồ sơ xin việc, CV rõ ràng, ngắn gọn để nhà tuyển dụng hiểu, kỹ năng cứng để hoàn thành công việc tốt. Kèm theo đó là những kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng làm việc nhóm.

Cách tìm việc làm Kon Tum tại Job3s

Để tìm việc làm Kon Tum dễ dàng, tốt nhất cho người lao động thì các bạn có thể sử dụng job3s.ai - nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc miễn phí được tích hợp 20 loại AI hàng đầu thế giới.

Nền tảng job3s.ai có thể giúp người lao động tìm được việc làm dựa lọc theo địa điểm, kinh nghiệm, vị trí mong muốn, mức lương và kinh nghiệm hiện tại. Với tính năng này thì người lao động có thể dễ dàng lựa chọn được công việc phù hợp. Dưới đây là từng bước sử dụng nền tảng job3s.ai để tìm việc làm Kon Tum.

Bước 1: Truy cập vào website job3s.ai

Truy cập vào website job3s.ai
Truy cập vào website job3s.ai

Bước 2: Để tìm việc làm Kon Tum với job3s.ai hãy kéo xuống dưới, xem tại phần việc làm theo khu vực. Nhấn chọn “Xem tất cả".

Chọn “Xem tất cả
Chọn “Xem tất cả" tại phần việc làm theo khu vực

Bước 3: Tại đây bạn sẽ thấy việc làm của các tỉnh thành. Sau đó bạn lựa chọn “Kon Tum".

Lựa chọn “Kon Tum
Lựa chọn “Kon Tum" để xem các công việc

Bước 4: Tại đây bạn sẽ thấy tất cả các công việc đang có thông tin tuyển dụng tại Kon Tum.

Những công việc đang có tin tuyển dụng tại thị trường việc làm Kon Tum
Những công việc đang có tin tuyển dụng tại thị trường việc làm Kon Tum

Bước 5: Để lựa chọn công việc phù hợp, job3s.ai có chức năng lọc theo yêu cầu. Rồi nhấn tìm kiếm là xong.

  • Nếu bạn muốn lựa chọn công việc mong muốn thì chọn mục “Vị trí tuyển dụng" rồi gõ vị trí vào.

Lựa chọn “vị trí tuyển dụng
Lựa chọn “vị trí tuyển dụng" rồi gõ công việc mong muốn

  • Bạn có thể lựa chọn công việc phù hợp với kinh nghiệm của bản thân.

Lựa chọn tại “Tất cả kinh nghiệm”
Lựa chọn tại “Tất cả kinh nghiệm”

  • Bạn có thể lựa chọn công việc phù hợp với mức lương mong muốn.

Lựa chọn công việc phù hợp với “Tất cả mức lương
Lựa chọn công việc phù hợp với “Tất cả mức lương"

Giới thiệu về tỉnh Kon Tum

Tỉnh Kon Tum nằm ở phía Bắc Tây Nguyên - tỉnh có sự phát triển khởi sắc về kinh tế, tiềm năng phát triển về ngành nông - lâm nghiệp. Với việc chú trọng vào việc phát triển và thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, tình hình kinh tế của tỉnh có sự tăng trưởng mạnh sau dịch.

Phát huy từ những tiềm năng sẵn có, tỉnh Kon Tum đã có bước phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng khá và thuộc nhóm cao trong khu vực Tây Nguyên. GRDP đạt 17.627 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng trên 10% - đứng thứ 19 cả nước và thứ 2 khu vực Tây Nguyên.

  • Năm 2023, tỉnh Kon Tum phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên;
  • Cơ cấu kinh tế: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 19-20%, Khu vực Công nghiệp và Xây dựng 31-32%, Khu vực Dịch vụ 41-42%.
  • GRDP bình quân đầu người trên 57 triệu đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.500 tỷ đồng.
  • Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 27.000 tỷ đồng trở lên (trong đó vốn đầu tư khu vực tư nhân 20.400 tỷ đồng).

Tỉnh Kon Tum xác định tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; triển khai đồng bộ các giải pháp mang tính đột phá và tầm nhìn dài hạn để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ trong tương lai. Có thể nói thị trường việc làm Kon Tum ngày càng phát triển, đây là cơ hội cho người lao động tại đây.

Tình hình kinh tế tỉnh Kon Tum ngày càng khởi sắc với thu hút vốn đầu tư
Tình hình kinh tế tỉnh Kon Tum ngày càng khởi sắc với thu hút vốn đầu tư

Nhìn chung thì thị trường việc làm Kon Tum hiện nay đang mở ra nhiều cơ hội phát triển cho người lao động. Tỉnh cũng luôn nỗ lực thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đi kèm những chính sách hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại đây thì hãy trau dồi kiến thức, tìm hiểu công việc mong muốn và ứng tuyển. Chúc các bạn tìm được công việc phù hợp.

