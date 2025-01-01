Việc làm tại Kon Tum

Nhiều cơ hội trên thị trường việc làm Kon Tum với đa dạng ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Hãy đọc bài viết dưới đây để có góc nhìn khách quan và đánh giá chính xác về cơ hội tìm việc làm tỉnh Kon Tum.

Đánh giá thị trường tuyển dụng , việc làm Kon Tum

Lực lượng lao động của thị trường tìm việc làm Kon Tum từ trước mặc dù đông nhưng không được đánh giá cao. Thực trạng thâm dụng sang các tỉnh khác lao động cao đẳng, đại học luôn xảy ra. Vì vậy, hiện nay tỉnh đang cố gắng thu hút và giữ chân người lao động để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cao của các doanh nghiệp, công ty tại tỉnh.

Nhu cầu tuyển dụng Kon Tum

Qua năm 2023 vừa qua, nhu cầu tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tăng khoảng 12% trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo - xây dựng; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Dịch vụ - thương mại….

Theo thống kê, số lượng người lao động được tuyển dụng khoảng gần 3000 người trong vài tháng vừa qua. Trong đó một số ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất là lao động phổ thông là công nhân chăn nuôi bò, công nhân kỹ thuật trồng dứa, nhân viên cơ điện cơ khí, nhân viên kế toán,...

Ngoài ra, nhu cầu tìm việc của người lao động tăng khoảng 10-20%, bao gồm lực lượng lao động nghỉ việc do doanh nghiệp tạm ngừng, giãn việc, lực lượng lao động chưa có việc làm, sinh viên tốt nghiệp ra trường, lao động chuyển đổi việc làm tiếp tục tham gia thị trường lao động.

Dưới đây là 1 số ngành nghề “hot", có nhu cầu tuyển dụng cao tại thị trường tìm việc làm Kon Tum.

Việc làm Kon Tum - kĩ sư nông, lâm nghiệp

Với diện tích nông nghiệp hơn 902.000 ha cùng điều kiện khí hậu thuận lợi nên Kon Tum có tiềm năng rất lớn trong lĩnh vực phát triển nông - lâm nghiệp. Các công ty có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư nông nghiệp có nhiều đãi ngộ tốt chào đón các ứng viên vì vậy nếu bạn có chuyên môn thì hãy apply ngay.

Nhân viên kế toán

Với việc thu hút đầu tư cùng tiềm năng phát triển tốt, nhiều doanh nghiệp và công ty mở ra tại đây. Vì vậy nhu cầu tuyển dụng kế toán rất lớn. Vị trí này có nhiệm vụ kiểm tra chứng từ thu chi, các khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của công ty. Đặc biệt nếu nhân sự có chuyên môn sâu về ngành này thì chắc chắn không cần lo nhiều chế độ đãi ngộ của công ty.

Nhân viên marketing

Marketing đang ngày càng quan trọng trong công việc kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, giúp quá trình thúc đẩy doanh thu, tiếp cận khách hàng, tăng trưởng của công ty nhanh và mạnh gấp nhiều lần. Tuy nhiên việc làm marketing không chỉ cần chuyên môn mà còn phải kinh nghiệm thực chiến nên hãy cố gắng trau dồi, chắc chắn bạn sẽ là một nhân sự không công ty nào muốn bỏ qua.

Việc làm Kon Tum - công việc ngân hàng

Việc làm ngân hàng có nhu cầu ngày càng lớn do các ngân hàng đang có mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh, tiếp cận nhiều khách hàng nhất có thể như VPBank, HDBank, Bắc Á Bank. Những bạn đang có chuyên môn và kinh nghiệm ngành tài chính - ngân hàng chắc chắn sẽ được mở ra rất nhiều cơ hội. Một số vị trí bạn có thể quan tâm là tuyển dụng giao dịch viên, tuyển dụng chuyên viên tín dụng, tuyển dụng chuyên viên thu hồi nợ,...

Nhu cầu tìm việc làm Kon Tum

TỈnh Kon Tum luôn dồi dào lực lượng lao động để đáp ứng cho nhu cầu tuyển dụng của tỉnh. Tuy nhiên vì chất lượng nhân sự không được đánh giá cao, nhân sự có chuyên môn cùng được đào tạo bài bản, trình độ cao đẳng/đại học thường bị thâm dụng sang các tỉnh khác nên mức cạnh tranh không cao. Đặc biệt là với các nhóm ngành đòi hỏi chuyên môn cùng kinh nghiệm như kỹ sư nông nghiệp, kế toán, marketing, việc làm công nghệ thông tin,...

Theo số liệu thống kê mới nhất, dân số trong độ tuổi lao động của tỉnh là 327.907 người, chiếm khoảng 57,6%; số lao động có việc làm là 324.333 người, chiếm 98,91% trong lực lượng lao động trên toàn tỉnh. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 1,424% (năm 2015) xuống còn 1,2% (năm 2020).

Đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Cuối năm 2020, toàn tỉnh có 9.500 người có trình độ đại học trở lên, trong đó có 755 người có trình độ thạc sỹ và tương đương, 36 người có trình độ tiến sỹ. Tri thức Kon Tum có mặt hầu hết trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ và các doanh nghiệp.

Thị trường tìm việc làm Kon Tum có nhu cầu tuyển dụng cao bởi số lượng công ty cùng khu công nghiệp lớn, tạo đà cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Dưới đây là một số việc làm phổ thông tại tỉnh Kon Tum:

Công việc Mô tả Việc làm bảo dưỡng ô tô Công nhân cơ khí, công việc chính là kiểm tra, duy trì và sửa chữa ô tô, xe tải nhẹ bằng các thiết bị truyền thống hoặc công cụ máy tính. Nhiều công ty và khu công nghiệp tại Kon Tum sẵn sàng tuyển công nhân chưa có tay nghề để đào tạo. Nông/Lâm/Ngư nghiệp Đây là ngành chính của tỉnh Kon Tum vì vậy công ty cùng khu công nghiệp lĩnh vực này rất nhiều, họ có nhu cầu tuyển dụng cao nhằm đảm bảo lương hàng hoá. Nhân viên bán hàng Công việc không yêu cầu bằng cấp mà bạn chỉ cần đảm bảo hiệu quả công việc từ bán những đơn hàng, đem doanh thu về cho công ty.

Mức lương của việc làm Kon Tum

Mức lương trung bình tại thị trường tìm việc làm Kon Tum cho lao động phổ thông là 5.806.986 đồng mỗi tháng. Tuy nhiên mức lương sẽ thay đổi phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khác nhau.

Dưới đây là bảng mức lương việc làm các ngành nghề tại Kon Tum.

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức lương tại Kon Tum

Để chủ động hơn trong việc gia tăng thu nhập cũng như đảm bảo mức lương tốt nhất, các bạn cần quan tâm đến 1 số yếu tố ảnh hưởng đến mức lương tại Kon Tum sau:

Thị trường lao động Kon Tum mở ra nhiều cơ hội phát triển cho người lao động, cạnh tranh khác cao nên mức lương đưa ra cũng cao tương ứng.

Tính chất công việc của bạn, một số ngành nghề yêu cầu cao như công nghệ thông tin, marketing, kỹ sư cơ khí,... sẽ được hưởng mức lương khá cao. Hoặc những ngành liên quan đến doanh thu mang về công ty như bán hàng cũng sẽ có mức thu nhập tốt.

Trình độ chuyên môn của ngành nghề cũng sẽ tăng theo mức lương. Ví dụ lương của nhân sự có 5 năm kinh nghiệm luôn cao hơn nhân sự có 2 năm kinh nghiệm.

Tình hình tài chính của công ty là yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến tiền lương của nhân viên. Công ty có tình hình tài chính tốt, hoạt động ổn định có nhiều khả năng cung cấp mức lương và lợi ích tốt hơn nhân viên của mình.

Mức lương tối thiểu Đắk Lắk dựa trên quy định mới nhất của chính phủ tại ​​Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP. Huyện Đắk Hà thuộc tỉnh Kon Tum: 3.640.000 đồng/tháng hoặc 17.500 đồng/giờ. Huyện Đắk Glei, Huyện Đắk Tô, Huyện Ia H'Drai, Huyện Kon Plông, Huyện Kon Rẫy, Huyện Ngọc Hồi, Huyện Sa Thầy, Huyện Tu Mơ Rông: 3.250.000 đồng/tháng hoặc 15.600 đồng/giờ.

Yêu cầu của các nhà tuyển dụng tại Kon Tum

Với tiềm năng về phát triển kinh tế và du lịch, các doanh nghiệp tại Kon Tum yêu cầu các ứng viên phải có trình độ chuyên môn về lĩnh vực tương ứng. Trong đó những ngành yêu cầu chuyên môn thì bạn còn cần phải đáp ứng:

Về mảng Marketing, nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu bạn cần tính linh hoạt, nhạy bén, nắm bắt thị trường.

Về du lịch thì khả năng giao tiếp, khả năng ngoại ngữ tốt sẽ là điểm cộng cho các ứng viên.

Có một lý lịch làm việc ấn tượng và các thành tựu rõ ràng trong quá trình làm việc sẽ giúp người lao động thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng và tạo được ấn tượng tích cực.

Bạn cũng đừng quá lo lắng vì sẽ có một số nhà tuyển dụng có những khóa học training kỹ năng nghiệp vụ, điều quan trọng là bạn cần có nhiệt huyết làm việc, thái độ nghiêm túc và chuyên nghiệp. Ngoài ra thì những nhà tuyển dụng tại thị trường tìm việc làm Kon Tum cũng mong muốn ứng viên phải có đam mê và sự cam kết.

Để làm việc tại Kon Tum hoặc bất kỳ vị trí nào khác, đam mê và cam kết với công việc là yếu tố quan trọng. Sự đam mê giúp bạn đối mặt và vượt qua các thách thức, trong khi sự cam kết giữ cho bạn kiên nhẫn và kiên trì trong việc hoàn thành nhiệm vụ.

Có nên làm việc tại Kon Tum không?

Thị trường tìm việc làm Kon Tum là môi trường phát triển tốt cho người lao động với những đầu tư cho các doanh nghiệp, nhằm phát triển kinh tế. Ngoài ra, tỉnh cũng có những chính sách hỗ trợ người lao động công tác tại đây.

Ưu điểm thị trường việc làm Kon Tum:

Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tuyển dụng cao bởi những công ty, doanh nghiệp mở ra và định hướng phát triển tại đây.

Tạo cơ hội việc làm cho cả những nhân sự không có kinh nghiệm, không được đào tạo bài bản bởi các doanh nghiệp cũng sẽ chấp nhận đào tạo.

Tỉnh phát triển kinh tế mảng nông - lâm nghiệp, thương mại và dịch vụ hỗ trợ người lao động trong mảng này.

Thị trường việc làm Kon Tum có những chính sách bảo vệ người lao động tốt, hỗ thu hút và giữ chân người lao động.

Nhược điểm thị trường việc làm Kon Tum:

Trình độ người lao động tại thị trường việc làm Kon Tum không cao, khó phát triển cho những lao động có chuyên môn cao, được đào tạo bài bản.

Việc làm không đa dạng chủ yếu xoay quanh lâm - nông nghiệp.

Chốt lại thì thị trường việc làm Kon Tum có những chính sách hỗ trợ cùng môi trường phát triển tốt cho người lao động lĩnh vực lâm - nông nghiệp. Với những lao động không được đào tạo bài bản, chuyên môn cũng được tỉnh tạo cơ hội việc làm.

Các công ty lớn tại Kon Tum tuyển dụng

Dưới đây là thông tin tuyển dụng của các công lớn tại Kon Tum:

Công việc Thông tin Công ty cà phê Đăk Uy Số 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum 639 Phan Đình Phùng, phường Duy Tân, thành phố. Kon Tum, tỉnh Kon Tum Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum. 17 Hoàng Diệu, P.Thống Nhất, TP.Kon Tum Công ty XNK cà phê Đăk Hà Số 09, Chu Văn An, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Công ty TNHH MTV SIM Thiên Sơn. Thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum Cơ sở KD & SX Nhật Trường (NHAT TRUONG KON TUM) 31 Nguyễn Sinh Sắc, phường Quang Trung, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum Công ty Cổ phần Đường Kon Tum. Km 2 Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Các khu công nghiệp tại Kon Tum

Dưới đây là những khu công nghiệp tại tỉnh Kon Tum với thông tin tuyển dụng.

Công việc Thông tin Khu công nghiệp Hòa Bình 2 304 Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum Khu công nghiệp Sao Mai Xã Hòa Bình - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum. Khu công nghiệp Đăk Tô Kề Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) thuộc thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, cách thành phố Kon Tum khoảng 38 km về hướng Bắc.

Câu hỏi thường gặp về tuyển dụng việc làm Kon Tum

Do tin tức thị trường việc làm Kon Tum đang khá “hot" nên chúng tôi - job3s.ai nhận được rất nhiều câu hỏi từ người lao động như làm thế nào để tìm được công việc tốt? Không có kinh nghiệm có thể tìm được việc làm không? Hay làm thế nào để nâng cao giá trị bản thân giúp cạnh tranh việc làm?

Làm thế nào để tìm được công việc phát triển tốt tại Kon Tum?

Thị trường việc làm Kon Tum mở ra rất nhiều cơ hội việc làm đồng nghĩa người lao động khó chọn được công việc phù hợp. Tuy nhiên theo lời khuyên của chúng tôi, công việc nào cũng có định hướng phát triển tốt. Người lao động nên lựa chọn dựa theo những kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, nếu không có thì dựa theo đam mê và sở thích. Như vậy sẽ giúp bạn đi đường dài với công việc, từ đó kiên trì gặt hái thành công.

Không có kinh nghiệm có thể tìm việc tại thị trường việc Kon Tum không?

Tất nhiên là có. Như đã nói thị trường việc làm Kon Tum hiện đang rất thiếu người lao động, nhu cầu tuyển dụng cao. Vì vậy họ sẵn sàng đào tạo cả những lao động chưa có kinh nghiệm miễn là bạn có đam mê, nhiệt huyết và kiên trì học hỏi. Nếu bạn là lao động phổ thông không có bằng cấp thì có thể ứng tuyển vị trí nhân viên giao hàng, công nhân khu nông - lâm nghiệp.

Đối với nhân sự được đào tạo qua đại học, cao đẳng sẽ phù hợp với vị trí kế toán, kĩ sư nông nghiệp, marketing,... bởi đây vị trí đòi hỏi kiến thức chuyên môn. Vấn đề kinh nghiệm sẽ được đào tạo sau khi vào làm.

Làm thế nào để nâng cao giá trị bản thân giúp cạnh tranh việc làm tốt hơn?

Tại thị trường việc làm Kon Tum thì do đang trên đà phát triển kinh tế, nhiều doanh nghiệp mới nên thị trường cũng không quá cạnh tranh. Vì vậy mức độ cạnh tranh giữa những người lao động không quá cao như ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng.

Tuy nhiên để có thể nâng cao cạnh tranh thì người lao động cần hồ sơ xin việc, CV rõ ràng, ngắn gọn để nhà tuyển dụng hiểu, kỹ năng cứng để hoàn thành công việc tốt. Kèm theo đó là những kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng làm việc nhóm.

Cách tìm việc làm Kon Tum tại Job3s

Để tìm việc làm Kon Tum dễ dàng, tốt nhất cho người lao động thì các bạn có thể sử dụng job3s.ai - nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc miễn phí được tích hợp 20 loại AI hàng đầu thế giới.

Nền tảng job3s.ai có thể giúp người lao động tìm được việc làm dựa lọc theo địa điểm, kinh nghiệm, vị trí mong muốn, mức lương và kinh nghiệm hiện tại. Với tính năng này thì người lao động có thể dễ dàng lựa chọn được công việc phù hợp. Dưới đây là từng bước sử dụng nền tảng job3s.ai để tìm việc làm Kon Tum.

Bước 1: Truy cập vào website job3s.ai

Bước 2: Để tìm việc làm Kon Tum với job3s.ai hãy kéo xuống dưới, xem tại phần việc làm theo khu vực. Nhấn chọn “Xem tất cả".

Bước 3: Tại đây bạn sẽ thấy việc làm của các tỉnh thành. Sau đó bạn lựa chọn “Kon Tum".

Bước 4: Tại đây bạn sẽ thấy tất cả các công việc đang có thông tin tuyển dụng tại Kon Tum.

Bước 5: Để lựa chọn công việc phù hợp, job3s.ai có chức năng lọc theo yêu cầu. Rồi nhấn tìm kiếm là xong.

Nếu bạn muốn lựa chọn công việc mong muốn thì chọn mục “Vị trí tuyển dụng" rồi gõ vị trí vào.

Bạn có thể lựa chọn công việc phù hợp với kinh nghiệm của bản thân.

Bạn có thể lựa chọn công việc phù hợp với mức lương mong muốn.

Giới thiệu về tỉnh Kon Tum

Tỉnh Kon Tum nằm ở phía Bắc Tây Nguyên - tỉnh có sự phát triển khởi sắc về kinh tế, tiềm năng phát triển về ngành nông - lâm nghiệp. Với việc chú trọng vào việc phát triển và thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, tình hình kinh tế của tỉnh có sự tăng trưởng mạnh sau dịch.

Phát huy từ những tiềm năng sẵn có, tỉnh Kon Tum đã có bước phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng khá và thuộc nhóm cao trong khu vực Tây Nguyên. GRDP đạt 17.627 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng trên 10% - đứng thứ 19 cả nước và thứ 2 khu vực Tây Nguyên.

Năm 2023, tỉnh Kon Tum phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên;

Cơ cấu kinh tế: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 19-20%, Khu vực Công nghiệp và Xây dựng 31-32%, Khu vực Dịch vụ 41-42%.

GRDP bình quân đầu người trên 57 triệu đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.500 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 27.000 tỷ đồng trở lên (trong đó vốn đầu tư khu vực tư nhân 20.400 tỷ đồng).

Tỉnh Kon Tum xác định tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; triển khai đồng bộ các giải pháp mang tính đột phá và tầm nhìn dài hạn để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ trong tương lai. Có thể nói thị trường việc làm Kon Tum ngày càng phát triển, đây là cơ hội cho người lao động tại đây.

Nhìn chung thì thị trường việc làm Kon Tum hiện nay đang mở ra nhiều cơ hội phát triển cho người lao động. Tỉnh cũng luôn nỗ lực thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đi kèm những chính sách hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại đây thì hãy trau dồi kiến thức, tìm hiểu công việc mong muốn và ứng tuyển. Chúc các bạn tìm được công việc phù hợp.