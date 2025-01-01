Việc làm tại Lạng Sơn

Nhìn tổng quan về thị trường việc làm Lạng Sơn có thể thấy nhu cầu tuyển dụng và mức lương cao đã khiến nhiều ngành nghề phát triển mạnh, trong đó nổi bật nhất vẫn là xuất nhập khẩu, nông nghiệp và nhân viên kinh doanh. Đặc biệt, nhu cầu tuyển dụng những ngành này tại trung tâm thành phố ngày càng lớn.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Lạng Sơn hiện nay

Thị trường việc làm Lạng Sơn hiện nay đang rất sôi động và đầy hứa hẹn, mang đến nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho người lao động địa phương. Nhờ vào việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Lạng Sơn đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn, thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành nghề và tạo ra nhiều vị trí việc làm mới.

Theo Báo Lạng Sơn, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên tiếp tục tăng trưởng nhẹ trong nửa đầu năm 2024. Lực lượng lao động đạt 52,5 triệu người, tăng 196,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, số lượng lao động có việc làm Lạng Sơn cũng tăng lên 51,4 triệu người, tăng 195,7 nghìn người so với cùng kỳ.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Lạng Sơn hiện nay có sự tăng nhẹ về số lượng

Mức lương cho công việc làm Lạng Sơn rất đa dạng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lĩnh vực, trình độ, kinh nghiệm và đơn vị tuyển dụng. Ví dụ, nhân viên kho có mức lương trung bình từ 3 đến 25 triệu đồng mỗi tháng, nhân viên kinh doanh từ 3 đến 33 triệu đồng hoặc thậm chí cao hơn, trong khi nhân viên kỹ thuật có mức lương từ 3,5 đến 35 triệu đồng mỗi tháng.

Cũng theo báo Lạng Sơn cho biết, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động trong quý II/2024 là 2,29%, tăng nhẹ. Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực thành thị là 2,71%, trong khi khu vực nông thôn là 2,01%. Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm thanh niên (15-24 tuổi) tiếp tục tăng lên mức 8,01%, cao hơn 0,02 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,6 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, thị trường tuyển dụng việc làm Lạng Sơn đang có nhiều ngành nghề phát triển, trong đó nổi bật là xuất nhập khẩu, nông nghiệp và nhân viên kinh doanh. Bên cạnh đó, do ngành thương mại dịch vụ đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng nhân viên trong các lĩnh vực này cũng rất cao, trở thành một trong những vị trí được tìm kiếm nhiều nhất tại Lạng Sơn.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Lạng Sơn

Mức lương tuyển dụng việc làm Lạng Sơn không có nhiều sự chênh lệch, tùy thuộc vào từng ngành nghề và trình độ lao động. Các ngành xây dựng và Viettel vẫn dẫn đầu về mức lương cao, trong khi việc làm không bằng cấp có mức lương trung bình thấp hơn cả.

Mức lương tuyển dụng việc làm Lạng Sơn không có nhiều sự chênh lệch

Dưới đây website tuyển dụng job3s.ai cập nhật mức lương theo từng việc làm Lạng Sơn trong năm 2024:

Ngoài ra, ở Lạng Sơn cũng có 5 nghề nghiệp phát triển nhanh nhất với mức lương hậu hĩnh. Trong đó, ngành dẫn đầu là Giám đốc phát triển kinh doanh, tiếp theo là Trưởng bộ phận kinh doanh, cuối cùng là Kỹ sư điện tử viễn thông, Kế toán sản xuất và Nhân viên kinh doanh.

3. Một số việc làm Lạng Sơn được tìm kiếm nhiều

Lạng Sơn đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp lớn, nhờ vào chính sách phát triển kinh tế tích cực và sự hiện diện của nhiều tập đoàn, công ty lớn. Điều này đã tạo ra nhu cầu tuyển dụng lao động dồi dào, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động đang muốn tìm việc làm Lạng Sơn.

3.1. Việc làm xây dựng

Việc làm Lạng Sơn đi làm ngay không thể thiếu ngành xây dựng. Đây được cho là ngành đang bùng nổ, mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho các kỹ sư trẻ. Yêu cầu công việc đòi hỏi sự kết hợp giữa sự tỉ mỉ trong bản vẽ và óc sáng tạo để tạo ra những công trình kiến trúc độc đáo. Kỹ sư xây dựng là người hiện thực hóa các bản vẽ, chịu trách nhiệm thi công và giám sát toàn bộ quá trình xây dựng.

Hiện nay, các khu vực Hữu Lũng, Chi Lăng, Văn Quan... là những địa điểm có nhu cầu tuyển dụng việc làm Lạng Sơn trong ngành xây dựng cao nhất.

3.2. Việc làm lái xe

Nghề lái xe, phụ xe nằm trong những việc làm Lạng Sơn cần nhiều nguồn nhân lực. Ngành nghề này đòi hỏi sự cẩn thận, kỷ luật cao và sức khỏe tốt để có thể đối mặt với áp lực công việc. Tuy nhiên, nghề này cũng mang lại thu nhập ổn định, giúp người lao động có thể lo cho gia đình. Vậy nên, muốn tìm việc làm lái xe tại Lạng Sơn quả thực không thành vấn đề.

Nghề lái xe đòi hỏi sự cẩn thận, kỷ luật cao, sức khỏe tốt đối mặt với áp lực công việc

Hiện nay, các khu vực như Thành phố Lạng Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng, Văn Quan, Đình Lập là những nơi có nhu cầu tuyển dụng việc làm Lạng Sơn cho nghề lái xe lớn nhất.

3.3. Việc làm không cần bằng cấp

Nhiều người đang loay hoay không biết có thể tìm việc làm không cần bằng cấp tại Lạng Sơn được hay không? Tuy nhiên, mọi người đừng quá lo lắng, có nhiều cơ hội việc làm Lạng Sơn không yêu cầu bằng cấp.

Một số vị trí công việc phổ biến như việc làm nhân viên phục vụ, việc làm nhân viên bán hàng, lao động nông nghiệp, việc làm công nhân kho, nhân viên giao hàng… Các khu vực tuyển dụng việc làm không cần bằng cấp nhiều nhất hiện nay là Văn Quan, Chi Lăng,…

3.4. Việc làm Viettel Lạng Sơn tuyển dụng

Viettel là một trong những việc làm Lạng Sơn có nhu cầu tuyển dụng hấp dẫn, mức lương phù hợp. Nơi đây thường liên quan đến một số vị trí và nhiệm vụ khác nhau như nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng, kỹ thuật viên, nhân viên bán hàng, Quản lý dự án kỹ thuật… Các khu vực Viettel Lạng Sơn tuyển dụng nhiều nhất hiện nay là Thành phố Lạng Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng,…

Việc làm Viettel Lạng Sơn tuyển dụng với mức lương hấp dẫn

4. Khu vực tập trung việc làm phổ biến tại tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn là một tỉnh nằm ở vùng Đông Bắc Việt Nam, giáp với Trung Quốc. Đây cũng là một cửa ngõ giao thương quan trọng giữa hai nước, cùng với tiềm năng phát triển nông nghiệp, việc làm du lịch, và thương mại biên giới. Điều này đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân tại Lạng Sơn. Dưới đây là các khu vực tập trung nhiều việc làm Lạng Sơn mà người lao động có thể tìm kiếm cơ hội.

4.1. Việc làm cửa khẩu Lạng Sơn

Việc làm Lạng Sơn được nhiều người lựa chọn không thể bỏ qua chỗ cửa khẩu. Cửa khẩu Lạng Sơn nằm ở vị trí chiến lược trên biên giới phía Bắc, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây là lối đi chính cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước.

Cửa khẩu Tân Thanh, thuộc huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, là một trong những cửa khẩu nổi tiếng nhất, chuyên kinh doanh hàng hóa tiêu dùng giá rẻ từ Trung Quốc. Nơi đây tấp nập không kém bất kỳ cửa khẩu chính nào, thu hút nhiều người đến buôn bán và du lịch. Mặc dù là cửa khẩu phụ, Tân Thanh vẫn được xem là một trong những cửa khẩu lớn của Lạng Sơn.

4.2. Việc làm tại thành phố Lạng Sơn

Thành phố Lạng Sơn là trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa của tỉnh Lạng Sơn, nằm ở miền Bắc Việt Nam. Đây là nơi giao thoa giữa các nền văn hóa và có vị trí chiến lược gần biên giới với Trung Quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và giao lưu văn hóa.

Thành phố Lạng Sơn xuất hiện nhiều ngành nghề tốt, đáp ứng nhu cầu việc làm của người dân

Hơn nữa, tìm việc làm tại thành phố Lạng Sơn không hề khó. Có nhiều cơ hội việc làm Lạng Sơn, trong đó có nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn như dịch vụ và việc làm bán lẻ, vận tải và việc làm logistics, xây dựng, công nghệ thông tin, việc làm ngành viễn thông.

4.3. Việc làm tại Hữu Lũng, Lạng Sơn

Hữu Lũng là một huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn, nằm ở miền Bắc Việt Nam. Huyện này nổi bật với nhiều đặc điểm văn hóa, kinh tế và tự nhiên, du lịch. Hơn nữa, ở đây có nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực như nông nghiệp, xây dựng, dịch vụ thương mại, và công nghiệp nhỏ.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Lạng Sơn

Trung tâm giới thiệu và dịch vụ việc làm Lạng Sơn là địa chỉ hỗ trợ uy tín cho người lao động tìm việc, cung cấp các dịch vụ tư vấn nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng. Trung tâm cũng là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, giúp tăng cường cơ hội làm việc tại địa phương. Hiện tại, trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn hiện có 1 trụ sở chính và 3 văn phòng đại diện.

Trụ sở chính của Trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn

Địa chỉ tại: số 66 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Hotline: 02056.289.289

Email: [email protected]

Thời gian mở cửa: Từ T2 - T6 Sáng: 07h00 đến 11h30 Chiều: 13h30 đến 17h00



Văn phòng đại diện huyện Hữu Lũng

Địa chỉ: Số 230 đường Chi lăng, khu Tân Mỹ 2, TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Hotline: 02053.826.068

Văn phòng đại diện Bắc Sơn

Địa chỉ: 93 Lương Văn Chi, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Hotline: 02053.839.777

Văn phòng đại diện huyện Tràng Định

Địa chỉ: Số 2 Bắc Khê, Khu 1, TT Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Hotline: 02053.873.888

Dân số Lạng Sơn năm 2023 là 807.315 người, trong đó 84% là đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, tính cạnh tranh của việc làm không bằng cấp trong tỉnh khá lớn. Hiện nay, thị trường việc làm Lạng Sơn có nhiều biến động, có thể thấy nhu cầu tuyển dụng và mức lương cao. Nhiều ngành nghề trong tỉnh phát triển mạnh, trong đó nổi bật nhất vẫn là xuất nhập khẩu, nông nghiệp, nhân viên kinh doanh. Nhu cầu tuyển dụng ở một số khu vực trung tâm thành phố ngày càng nhiều.