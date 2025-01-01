Tất cả địa điểm
Việc làm tại Lạng Sơn

-

Có 171 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần An Hưng Holdings
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần An Hưng Holdings làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần An Hưng Holdings
Hạn nộp: 14/09/2025
Lạng Sơn Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần An Hưng Holdings
Tuyển Giao dịch viên Công ty Cổ phần An Hưng Holdings làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần An Hưng Holdings
Hạn nộp: 14/09/2025
Lạng Sơn Còn 1 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Phú Thọ Thái Nguyên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Ninh Lạng Sơn Ninh Bình Hưng Yên Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Vĩnh Phúc Hải Phòng Ninh Bình Lạng Sơn Thái Nguyên Nam Định Nghệ An Hà Tĩnh Đà Nẵng Gia Lai Bắc Ninh Quảng Ngãi Đã hết hạn 7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Lạng Sơn thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 07/09/2025
Lạng Sơn Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần An Hưng Holdings
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần An Hưng Holdings làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần An Hưng Holdings
Hạn nộp: 01/09/2025
Lạng Sơn Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Bắc Giang Hải Phòng Hà Giang Lạng Sơn Nam Định Thái Bình Thái Nguyên Vĩnh Phúc Tuyên Quang Phú Thọ Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone
Hạn nộp: 31/07/2025
Bắc Ninh Hưng Yên Lạng Sơn Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha
Hạn nộp: 12/06/2025
Quảng Ninh Hải Dương Bắc Giang Bắc Kạn Hưng Yên Lai Châu Lào Cai Hà Giang Hà Tĩnh Lạng Sơn Cao Bằng Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hưng Yên Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 10 - 16 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Hạn nộp: 12/06/2025
Lạng Sơn Đã hết hạn 10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 07/06/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Lạng Sơn Cao Bằng Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Lạng Sơn thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Hạn nộp: 06/06/2025
Lạng Sơn Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An Tây Ninh Đồng Nai Lâm Đồng Bình Dương Cần Thơ Hà Nội Hưng Yên Bắc Giang Bắc Kạn An Giang Hải Dương Điện Biên Hải Phòng Hà Tĩnh Hà Nam Nghệ An Phú Thọ Quảng Nam Đà Nẵng Quảng Ngãi Bình Thuận Bình Định Bình Phước Lào Cai Tuyên Quang Quảng Ninh Phú Yên Gia Lai Đồng Tháp Kiên Giang Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đắk Lắk Trà Vinh Thanh Hóa Hà Giang Khánh Hòa Thái Bình Kon Tum Bắc Ninh Bạc Liêu Bến Tre Cà Mau Hòa Bình Lai Châu Lạng Sơn Nam Định Ninh Bình Ninh Thuận Quảng Trị Vĩnh Phúc Yên Bái Vĩnh Long Sơn La Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 02/06/2025
Lạng Sơn Đã hết hạn 14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
Hạn nộp: 29/05/2025
Đồng Nai Hà Nội Đắk Lắk Lâm Đồng Lạng Sơn Đã hết hạn 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 25 - 30 Triệu
Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel
Hạn nộp: 29/05/2025
Lạng Sơn Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Cao Bằng thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Cao Bằng Bắc Giang Quảng Ninh Lạng Sơn Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Lạng Sơn Đã hết hạn 14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone
Hạn nộp: 22/05/2025
Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Ninh Thái Nguyên Hưng Yên Hải Dương Bắc Kạn Cao Bằng Lạng Sơn Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 19/05/2025
Lạng Sơn Đã hết hạn 14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dược Phẩm Thiên Ân
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dược Phẩm Thiên Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Dược Phẩm Thiên Ân
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Lạng Sơn Điện Biên Quảng Ninh Hải Phòng Nam Định Thanh Hóa Nghệ An Quảng Bình Quảng Nam Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 10/05/2025
Lạng Sơn Đã hết hạn 14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhìn tổng quan về thị trường việc làm Lạng Sơn có thể thấy nhu cầu tuyển dụng và mức lương cao đã khiến nhiều ngành nghề phát triển mạnh, trong đó nổi bật nhất vẫn là xuất nhập khẩu, nông nghiệp và nhân viên kinh doanh. Đặc biệt, nhu cầu tuyển dụng những ngành này tại trung tâm thành phố ngày càng lớn.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Lạng Sơn hiện nay

Thị trường việc làm Lạng Sơn hiện nay đang rất sôi động và đầy hứa hẹn, mang đến nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho người lao động địa phương. Nhờ vào việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Lạng Sơn đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn, thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành nghề và tạo ra nhiều vị trí việc làm mới.

Theo Báo Lạng Sơn, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên tiếp tục tăng trưởng nhẹ trong nửa đầu năm 2024. Lực lượng lao động đạt 52,5 triệu người, tăng 196,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, số lượng lao động có việc làm Lạng Sơn cũng tăng lên 51,4 triệu người, tăng 195,7 nghìn người so với cùng kỳ.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Lạng Sơn hiện nay có sự tăng nhẹ về số lượng
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Lạng Sơn hiện nay có sự tăng nhẹ về số lượng

Mức lương cho công việc làm Lạng Sơn rất đa dạng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lĩnh vực, trình độ, kinh nghiệm và đơn vị tuyển dụng. Ví dụ, nhân viên kho có mức lương trung bình từ 3 đến 25 triệu đồng mỗi tháng, nhân viên kinh doanh từ 3 đến 33 triệu đồng hoặc thậm chí cao hơn, trong khi nhân viên kỹ thuật có mức lương từ 3,5 đến 35 triệu đồng mỗi tháng.

Cũng theo báo Lạng Sơn cho biết, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động trong quý II/2024 là 2,29%, tăng nhẹ. Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực thành thị là 2,71%, trong khi khu vực nông thôn là 2,01%. Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm thanh niên (15-24 tuổi) tiếp tục tăng lên mức 8,01%, cao hơn 0,02 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,6 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, thị trường tuyển dụng việc làm Lạng Sơn đang có nhiều ngành nghề phát triển, trong đó nổi bật là xuất nhập khẩu, nông nghiệp và nhân viên kinh doanh. Bên cạnh đó, do ngành thương mại dịch vụ đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng nhân viên trong các lĩnh vực này cũng rất cao, trở thành một trong những vị trí được tìm kiếm nhiều nhất tại Lạng Sơn.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Lạng Sơn

Mức lương tuyển dụng việc làm Lạng Sơn không có nhiều sự chênh lệch, tùy thuộc vào từng ngành nghề và trình độ lao động. Các ngành xây dựng và Viettel vẫn dẫn đầu về mức lương cao, trong khi việc làm không bằng cấp có mức lương trung bình thấp hơn cả.

Mức lương tuyển dụng việc làm tại Lạng Sơn không có nhiều sự chênh lệch
Mức lương tuyển dụng việc làm Lạng Sơn không có nhiều sự chênh lệch

Dưới đây website tuyển dụng job3s.ai cập nhật mức lương theo từng việc làm Lạng Sơn trong năm 2024:

Ngành nghề

Mức lương trung bình

(VNĐ/tháng)

Tìm việc làm không bằng cấp

5.000.000 - 15.000.000

Tuyển dụng việc làm lái xe

8.000.000 - 15.000.000

Việc làm phổ thông tại

8.000.000 - 15.000.000

Tìm việc làm xây dựng

10.000.000 - 20.000.000

Tìm việc làm Viettel lạng sơn tuyển dụng

10.000.000 - 15.000.000

Ngoài ra, ở Lạng Sơn cũng có 5 nghề nghiệp phát triển nhanh nhất với mức lương hậu hĩnh. Trong đó, ngành dẫn đầu là Giám đốc phát triển kinh doanh, tiếp theo là Trưởng bộ phận kinh doanh, cuối cùng là Kỹ sư điện tử viễn thông, Kế toán sản xuất và Nhân viên kinh doanh.

Ngành nghề

Mức lương trung bình

(VNĐ/tháng)

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

8.000.000 - 15.000.000

Việc làm kế toán sản xuất

10.000.000 – 20.000.000

Tuyển kỹ sư điện tử viễn thông

15.000.000 - 25.000.000

Tìm việc bộ phận kinh doanh

20.000.000 – 40.000.000

Việc làm giám đốc phát triển kinh doanh

40.000.000 - 80.000.000

3. Một số việc làm Lạng Sơn được tìm kiếm nhiều

Lạng Sơn đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp lớn, nhờ vào chính sách phát triển kinh tế tích cực và sự hiện diện của nhiều tập đoàn, công ty lớn. Điều này đã tạo ra nhu cầu tuyển dụng lao động dồi dào, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động đang muốn tìm việc làm Lạng Sơn.

3.1. Việc làm xây dựng

Việc làm Lạng Sơn đi làm ngay không thể thiếu ngành xây dựng. Đây được cho là ngành đang bùng nổ, mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho các kỹ sư trẻ. Yêu cầu công việc đòi hỏi sự kết hợp giữa sự tỉ mỉ trong bản vẽ và óc sáng tạo để tạo ra những công trình kiến trúc độc đáo. Kỹ sư xây dựng là người hiện thực hóa các bản vẽ, chịu trách nhiệm thi công và giám sát toàn bộ quá trình xây dựng.

Hiện nay, các khu vực Hữu Lũng, Chi Lăng, Văn Quan... là những địa điểm có nhu cầu tuyển dụng việc làm Lạng Sơn trong ngành xây dựng cao nhất.

3.2. Việc làm lái xe

Nghề lái xe, phụ xe nằm trong những việc làm Lạng Sơn cần nhiều nguồn nhân lực. Ngành nghề này đòi hỏi sự cẩn thận, kỷ luật cao và sức khỏe tốt để có thể đối mặt với áp lực công việc. Tuy nhiên, nghề này cũng mang lại thu nhập ổn định, giúp người lao động có thể lo cho gia đình. Vậy nên, muốn tìm việc làm lái xe tại Lạng Sơn quả thực không thành vấn đề.

Nghề lái xe đòi hỏi sự cẩn thận, kỷ luật cao, sức khỏe tốt đối mặt với áp lực công việc
Nghề lái xe đòi hỏi sự cẩn thận, kỷ luật cao, sức khỏe tốt đối mặt với áp lực công việc

Hiện nay, các khu vực như Thành phố Lạng Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng, Văn Quan, Đình Lập là những nơi có nhu cầu tuyển dụng việc làm Lạng Sơn cho nghề lái xe lớn nhất.

3.3. Việc làm không cần bằng cấp

Nhiều người đang loay hoay không biết có thể tìm việc làm không cần bằng cấp tại Lạng Sơn được hay không? Tuy nhiên, mọi người đừng quá lo lắng, có nhiều cơ hội việc làm Lạng Sơn không yêu cầu bằng cấp.

Một số vị trí công việc phổ biến như việc làm nhân viên phục vụ, việc làm nhân viên bán hàng, lao động nông nghiệp, việc làm công nhân kho, nhân viên giao hàng… Các khu vực tuyển dụng việc làm không cần bằng cấp nhiều nhất hiện nay là Văn Quan, Chi Lăng,…

3.4. Việc làm Viettel Lạng Sơn tuyển dụng

Viettel là một trong những việc làm Lạng Sơn có nhu cầu tuyển dụng hấp dẫn, mức lương phù hợp. Nơi đây thường liên quan đến một số vị trí và nhiệm vụ khác nhau như nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng, kỹ thuật viên, nhân viên bán hàng, Quản lý dự án kỹ thuật… Các khu vực Viettel Lạng Sơn tuyển dụng nhiều nhất hiện nay là Thành phố Lạng Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng,…

Việc làm Viettel Lạng Sơn tuyển dụng với mức lương hấp dẫn
Việc làm Viettel Lạng Sơn tuyển dụng với mức lương hấp dẫn

4. Khu vực tập trung việc làm phổ biến tại tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn là một tỉnh nằm ở vùng Đông Bắc Việt Nam, giáp với Trung Quốc. Đây cũng là một cửa ngõ giao thương quan trọng giữa hai nước, cùng với tiềm năng phát triển nông nghiệp, việc làm du lịch, và thương mại biên giới. Điều này đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân tại Lạng Sơn. Dưới đây là các khu vực tập trung nhiều việc làm Lạng Sơn mà người lao động có thể tìm kiếm cơ hội.

4.1. Việc làm cửa khẩu Lạng Sơn

Việc làm Lạng Sơn được nhiều người lựa chọn không thể bỏ qua chỗ cửa khẩu. Cửa khẩu Lạng Sơn nằm ở vị trí chiến lược trên biên giới phía Bắc, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây là lối đi chính cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước.

Cửa khẩu Tân Thanh, thuộc huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, là một trong những cửa khẩu nổi tiếng nhất, chuyên kinh doanh hàng hóa tiêu dùng giá rẻ từ Trung Quốc. Nơi đây tấp nập không kém bất kỳ cửa khẩu chính nào, thu hút nhiều người đến buôn bán và du lịch. Mặc dù là cửa khẩu phụ, Tân Thanh vẫn được xem là một trong những cửa khẩu lớn của Lạng Sơn.

4.2. Việc làm tại thành phố Lạng Sơn

Thành phố Lạng Sơn là trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa của tỉnh Lạng Sơn, nằm ở miền Bắc Việt Nam. Đây là nơi giao thoa giữa các nền văn hóa và có vị trí chiến lược gần biên giới với Trung Quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và giao lưu văn hóa.

Thành phố Lạng Sơn xuất hiện nhiều ngành nghề tốt, đáp ứng nhu cầu việc làm của người dân
Thành phố Lạng Sơn xuất hiện nhiều ngành nghề tốt, đáp ứng nhu cầu việc làm của người dân

Hơn nữa, tìm việc làm tại thành phố Lạng Sơn không hề khó. Có nhiều cơ hội việc làm Lạng Sơn, trong đó có nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn như dịch vụ và việc làm bán lẻ, vận tải và việc làm logistics, xây dựng, công nghệ thông tin, việc làm ngành viễn thông.

4.3. Việc làm tại Hữu Lũng, Lạng Sơn

Hữu Lũng là một huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn, nằm ở miền Bắc Việt Nam. Huyện này nổi bật với nhiều đặc điểm văn hóa, kinh tế và tự nhiên, du lịch. Hơn nữa, ở đây có nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực như nông nghiệp, xây dựng, dịch vụ thương mại, và công nghiệp nhỏ.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Lạng Sơn

Trung tâm giới thiệu và dịch vụ việc làm Lạng Sơn là địa chỉ hỗ trợ uy tín cho người lao động tìm việc, cung cấp các dịch vụ tư vấn nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng. Trung tâm cũng là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, giúp tăng cường cơ hội làm việc tại địa phương. Hiện tại, trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn hiện có 1 trụ sở chính và 3 văn phòng đại diện.

Trụ sở chính của Trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn

  • Địa chỉ tại: số 66 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
  • Hotline: 02056.289.289
  • Email: [email protected]
  • Thời gian mở cửa: Từ T2 - T6
    • Sáng: 07h00 đến 11h30
    • Chiều: 13h30 đến 17h00

Văn phòng đại diện huyện Hữu Lũng

  • Địa chỉ: Số 230 đường Chi lăng, khu Tân Mỹ 2, TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
  • Hotline: 02053.826.068

Văn phòng đại diện Bắc Sơn

  • Địa chỉ: 93 Lương Văn Chi, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
  • Hotline: 02053.839.777

Văn phòng đại diện huyện Tràng Định

  • Địa chỉ: Số 2 Bắc Khê, Khu 1, TT Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
  • Hotline: 02053.873.888

Dân số Lạng Sơn năm 2023 là 807.315 người, trong đó 84% là đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, tính cạnh tranh của việc làm không bằng cấp trong tỉnh khá lớn. Hiện nay, thị trường việc làm Lạng Sơn có nhiều biến động, có thể thấy nhu cầu tuyển dụng và mức lương cao. Nhiều ngành nghề trong tỉnh phát triển mạnh, trong đó nổi bật nhất vẫn là xuất nhập khẩu, nông nghiệp, nhân viên kinh doanh. Nhu cầu tuyển dụng ở một số khu vực trung tâm thành phố ngày càng nhiều.