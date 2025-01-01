Tất cả địa điểm
Công việc Bán lẻ/Dịch vụ đời sống

-

Có 2,397 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh kênh GT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh kênh MT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 16 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 21 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 7 - 21 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm EMASI International Bilingual Schools
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa EMASI International Bilingual Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
EMASI International Bilingual Schools
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Giám đốc siêu thị Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 05/09/2025
Bình Định Bình Thuận Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5.6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 15/09/2025
Bắc Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 30 Triệu
CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 19 - 24 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển 18.5 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TAT Ecommerce JSC
Tuyển Photographer/Video Editor TAT Ecommerce JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
TAT Ecommerce JSC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
Hạn nộp: 12/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Nhân viên siêu thị Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 6 - 7 Triệu
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Unilever Vietnam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Unilever Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unilever Vietnam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Hạn nộp: 24/08/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Tuyển Giám đốc siêu thị Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Hạn nộp: 05/08/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
OGC Beauty
Hạn nộp: 10/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Bán hàng mỹ phẩm TINH DẦU THIÊN NHIÊN D.M.T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu TINH DẦU THIÊN NHIÊN D.M.T
6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SOO YOUNG KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SOO YOUNG KOREA
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN OJRT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 60 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN OJRT BEAUTY
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC - CHI NHÁNH THANH HÓA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC - CHI NHÁNH THANH HÓA
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HSH THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HSH THĂNG LONG
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH TBS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TBS VIỆT NAM
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH POLYTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH POLYTECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC - CHI NHÁNH THANH HÓA làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC - CHI NHÁNH THANH HÓA
6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty cổ phần Newway Mart làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu Công ty cổ phần Newway Mart
6 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Hộ Kinh doanh REASALE DUCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu Hộ Kinh doanh REASALE DUCA
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH IBV VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH IBV VIỆT NAM
7 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN ELYSIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ELYSIA VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma
12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH SWORD INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu CÔNG TY TNHH SWORD INTERNATIONAL
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT SƠN VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT SƠN VIỆT NHẬT
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN JAPANA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN JAPANA VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty TNHH Thẩm mỹ Mai Phan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Thẩm mỹ Mai Phan
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty TNHH WESAAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 35 Triệu Công ty TNHH WESAAM
3 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 75 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL
6 - 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm