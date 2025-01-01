Việc làm tại Trà Vinh

Tất cả địa điểm
Với tiềm năng du lịch, nền kinh tế phát triển, cơ hội tìm việc làm Trà Vinh ngày càng được mở rộng. Các ngành nghề phổ biến như Trình duyệt viên, Kế toán ngân hàng và một số ngành hot cũng đang từng bước khẳng định vị thế. Ngoài ra, bài viết này còn cung cấp một số thông tin chi tiết về mức lương tuyển dụng hấp dẫn.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Trà Vinh hiện nay

Với tiềm năng du lịch, nền kinh tế phát triển và nguồn tài nguyên phong phú, Trà Vinh là điểm đến lý tưởng cho đầu tư và tạo việc làm. Khí hậu ôn hòa, ngành nghề đa dạng và thu nhập cao là những yếu tố thu hút ứng viên có thể tìm kiếm việc làm Trà Vinh.

Theo báo Trà Vinh, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh hiện nay là 52,5 triệu người, tăng 196,6 nghìn người so với cùng kỳ năm 2023. Tình hình lao động tại tỉnh Trà Vinh cho thấy những tín hiệu tích cực. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69,67% (trong đó có 36,10% có văn bằng, chứng chỉ), tạo việc làm mới cho 23.000 lao động, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 2%.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Trà Vinh hiện nay có sự tăng nhẹ về số lượng
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Trà Vinh hiện nay có sự tăng nhẹ về số lượng

Tìm việc làm Trà Vinh mới nhất trong 6 tháng đầu năm 2024 vẫn còn một số hạn chế. Khoảng 70% lao động chưa được đào tạo từ sơ cấp trở lên, dẫn đến việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng hơn 3/5 tổng số lao động có việc làm Trà Vinh.

Việc làm Trà Vinh hiện nay có một số ngành nghề phổ biến mang lại mức lương ổn định thu hút nhiều người lao động. Ví dụ, mức lương của chuyên viên tư vấn dao động từ 11.400.000 - 14.600.000 đồng/tháng, có thể lên đến 40.000.000 đồng/tháng cho những vị trí cao cấp. Kỹ sư thủy lợi có mức lương từ 15.000.000 - 25.000.000 đồng/tháng…

Tuyển dụng việc làm Trà Vinh đang có sự phát triển tích cực với sự đa dạng hóa các ngành nghề. Bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm một công việc phù hợp với bản thân tại môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp thông qua các trung tâm tuyển dụng uy tín.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Trà Vinh

Mức lương tuyển dụng tìm việc làm Trà Vinh mới nhất có sự chênh lệch lớn, tùy thuộc vào từng ngành nghề và trình độ lao động. Các ngành Xây dựng, việc làm không bằng cấp, việc làm thuỷ sản vẫn dẫn đầu về mức lương cao, trong khi việc làm thời vụ có mức lương trung bình thấp hơn cả. Dưới đây, Job3s.ai xin cập nhật mức lương theo từng ngành nghề mà mọi người đang tìm kiếm việc làm Trà Vinh trong năm 2024:

Ngành nghề

Mức lương trung bình (VNĐ/Tháng)

Tuyển dụng hành chính nhân sự

10.000.000 - 12.000.000

Tuyển nhân viên bán hàng siêu thị

8.000.000 - 12.000.000

Việc làm nhân viên kinh doanh

7.000.000 - 12.000.000

Tuyển dụng giám đốc nhân sự

20.000.000 - 25.000.000

Tuyển dụng việc làm xây dựng

6.000.000 - 35.000.000

Tuyển dụng việc làm thủy sản

7.000.000 - 25.000.000
Mức lương tuyển dụng tìm việc làm tại Trà Vinh mới nhất có sự chênh lệch lớn
Mức lương tuyển dụng tìm việc làm Trà Vinh mới nhất có sự chênh lệch lớn

Ngoài ra, ở Trà Vinh cũng có 5 nghề nghiệp phát triển nhanh nhất với mức lương khá hậu hĩnh. Trong đó, ngành dẫn đầu là Nhân viên bán hàng, tiếp theo là Kế toán ngân hàng, cuối cùng là Trình dược viên và Chuyên viên Marketing.

Ngành nghề

Mức lương trung bình (VNĐ/Tháng)

Tuyển nhân viên bán hàng

3.300.000 - 25.000.000

Tuyển dụng kế toán ngân hàng

5.000.000 - 20.000.000

Tìm việc làm trình dược viên

7.700.000 - 12.700.000

Tuyển dụng chuyên viên Marketing

9.000.000 - 12.000.000

3. Một số việc làm Trà Vinh được tìm kiếm nhiều

Trà Vinh là một trong những tỉnh có nền kinh tế phát triển ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Sở dĩ Trà Vinh có được lợi thế này là nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi và sự nỗ lực của toàn ngành. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cơ cấu kinh tế luôn có xu hướng tăng trưởng tích cực, đạt được các mục tiêu tỉnh đề ra. Nhờ đó, việc làm Trà Vinh trên địa bàn tỉnh đa dạng và mang lại nhiều cơ hội hấp dẫn cho người lao động.

3.1. Việc làm không cần bằng cấp

Sự phát triển mạnh mẽ của các cụm công nghiệp và khu kinh tế tại Trà Vinh đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho lao động phổ thông, đặc biệt là những ai đang tìm việc làm Trà Vinh không cần bằng cấp. Mỗi đợt tuyển dụng tại Trà Vinh đều thu hút hàng trăm ứng viên cho nhiều vị trí công việc khác nhau. Mức lương có thể đạt từ 6.000.000 - 25.000.000 đồng/ tháng tuỳ vào từng ngành nghề và mức độ công việc.

Một số việc công việc không bằng cấp chủ yếu ở Trà Vinh có thể kể đến việc làm bảo vệ, việc làm lái xe, việc làm gia công cơ khí... Nhu cầu tuyển dụng của những ngành này khá lớn. Điều này mở ra cơ hội việc làm cho thị trường lao động địa phương.

Lợi thế đường bờ biển dài của Trà Vinh đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn
Lợi thế đường bờ biển dài của Trà Vinh đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn

Hầu hết các việc làm Trà Vinh không yêu cầu bằng cấp cao, mà ưu tiên những người có kỹ năng giao tiếp tốt và chăm chỉ. Các khu vực tuyển dụng việc làm không cần bằng cấp tại Trà Vinh tập trung chủ yếu tại Long Đức, Thành phố Trà Vinh và các thị trấn lớn như Duyên Hải, Cầu Kè.

3.2. Việc làm thời vụ

Việc làm thời vụ Trà Vinh thường là các công việc ngắn hạn, không yêu cầu cam kết dài hạn, thường tuyển dụng theo mùa vụ hoặc trong những giai đoạn cần nhiều lao động tạm thời. Những công việc này thích hợp cho người lao động muốn linh hoạt về thời gian hoặc tìm thêm thu nhập. Chẳng hạn như , việc làm khácviệc làm bán lẻh sạn, việc làm nhân viên giao hàng,…

Mức lương cho việc làm thời vụ cũng dao động từ 3.000.000 - 9.000.000 đồng/tháng tuỳ vào từng ngành nghề và mức độ công việc. Các khu vực tuyển dụng việc làm Trà Vinh thời vụ nhiều nhất hiện nay là Long Đức, Thành phố Trà Vinh, các thị trấn lớn như Duyên Hải, Cầu Kè.

3.3. Việc làm gia công

Việc làm gia công tại Trà Vinh thường liên quan đến các ngành nghề thủ công và sản xuất nhẹ, trong đó người lao động thực hiện các công đoạn sản xuất nhỏ lẻ hoặc thủ công ngay tại nhà hoặc trong các xưởng sản xuất. Công việc này thường không yêu cầu bằng cấp, chỉ đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ.

Mức thu nhập của người lao động gia công thủ công mỹ nghệ và gia công may mặc tại Trà Vinh thường được tính theo sản phẩm hoặc khối lượng công việc hoàn thành, dao động từ 3 - 12 triệu đồng/tháng tùy vào ngành nghề và mức độ công việc. Các khu vực tuyển dụng việc làm Trà Vinh gia công nhiều nhất hiện nay là huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Khu công nghiệp Long Đức, Trà Cú, Tiểu Cần.

Việc làm gia công khiến cho nhiều người không có bằng cấp một cuộc sống ổn định
Việc làm gia công khiến cho nhiều người không có bằng cấp một cuộc sống ổn định

Mức thu nhập của người lao động gia công tại Trà Vinh thường được tính theo sản phẩm hoặc khối lượng công việc hoàn thành, dao động từ 3 - 12 triệu đồng/tháng tùy vào ngành nghề và mức độ công việc. Các khu vực tuyển dụng việc làm Trà Vinh gia công nhiều nhất hiện nay là huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Khu công nghiệp Long Đức, Trà Cú, Tiểu Cần.

3.4. Việc làm xây dựng

Công việc xây dựng tại Trà Vinh có thể được coi là một nghề khá đa dạng và đang phát triển. Ngành này bao gồm nhiều loại công việc và vai trò khác nhau, từ kỹ thuật đến thực hành. Hơn nữa, ngành xây dựng còn thu hút nhiều người lao động với vai trò khác nhau, bao gồm: Lao động phổ thông, công nhân kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng…

Với mức lương dao động từ 6.000.000 - 35.000.000 VNĐ/ tháng tuỳ thuộc vào từng ngành nghề và mức độ công việc đã khiến việc làm xây dựng ngày càng chiếm ưu thế, đứng đầu về mức lương cao nhất trong các ngành liệt kê trước đó. Các khu vực tuyển dụng việc làm Trà Vinh về xây dựng nhiều nhất hiện nay là Thành phố Trà Vinh, huyện Châu Thành và huyện Cầu Kè.

3.5. Việc làm thêm tại nhà

Việc làm thêm tại nhà ở Trà Vinh có nhiều lựa chọn, tùy thuộc vào kỹ năng và sở thích của bạn với mức lương dao động từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng/tháng tuỳ thuộc vào ngành nghề và mức độ làm việc. Một số ngành cụ thể mà bạn có thể xem xét như gia công sản phẩm thủ công, dạy kèm, viết nội dung, kinh doanh online…

Việc làm tại nhà phù hợp với nhiều đối tượng lao động, bao gồm sinh viên, nội trợ, người lao động phổ thông, người đã về hưu, nhân viên văn phòng muốn có công việc phụ. Công việc này hầu như thường tập trung ở nơi không cố định, nhưng các thành phố lớn và khu vực đông dân cư như thành phố Trà Vinh sẽ có nhiều cơ hội hơn.

3.6. Việc làm thủy sản

Ngành thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Trà Vinh, nhờ lợi thế địa lý với hệ thống sông ngòi, vùng biển rộng và nguồn nước ngọt từ sông Mekong. Với mức lương dao động từ 7.000.000 - 25.000.000 đồng/ tháng, việc làm trong ngành thủy sản tại Trà Vinh bao gồm nhiều vị trí và lĩnh vực như: Nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản, kinh doanh thủy sản…

Ngành thủy sản ở Trà Vinh khá phát triển nhờ điều kiện tự nhiên và cách nuôi trồng đặc biệt
Ngành thủy sản ở Trà Vinh khá phát triển nhờ điều kiện tự nhiên và cách nuôi trồng đặc biệt

Ngành thủy sản ở Trà Vinh thường tập trung ở các huyện ven biển và các khu vực có nhiều ao, đầm, như huyện Cầu Ngang, huyện Duyên Hải, huyện Trà Cú, Thành phố Trà Vinh.

4. Khu vực tập trung việc làm phổ biến tại Trà Vinh

Thị trường lao động tại Trà Vinh ngày càng sôi động, mang đến nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho người lao động. Với sự đa dạng về lựa chọn công việc, việc tìm kiếm việc làm phù hợp trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm.

4.1. Việc làm Duyên Hải, Trà Vinh

Duyên Hải, Trà Vinh là một huyện ven biển nổi bật với nền kinh tế chủ yếu dựa vào thủy sản, nông nghiệp và du lịch. Bởi vậy mà có nhiều cơ hội việc làm Duyên Hải, Trà Vinh trong các lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn như Ngành thủy sản, Nông nghiệp, Du lịch, bán lẻ và thương mại.

4.2. Việc làm tại Thành Phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh nằm ở phía Bắc tỉnh Trà Vinh, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200 km. Đây là trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa của tỉnh Trà Vinh, nổi bật với cảnh quan thiên nhiên phong phú và nền văn hóa đa dạng. Ngoài ra, thành phố có nhiều di tích lịch sử và văn hóa, với ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn hóa Khmer, thể hiện qua các lễ hội, phong tục tập quán và ẩm thực.

Thành phố Trà Vinh cũng là nơi có nhiều cơ hội việc làm cho người lao động
Thành phố Trà Vinh cũng là nơi có nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

Hơn nữa, có nhiều cơ hội tìm việc làm thành phố Trà Vinh trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, giáo dục, thủy sản, nông nghiệp, du lịch và công nghiệp.

4.3. Việc làm Châu Thành, Trà Vinh

Huyện Châu Thành, Trà Vinh là một trong những huyện nằm trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, nổi bật với nền nông nghiệp phát triển và các hoạt động kinh tế đa dạng. Hơn nữa, tại đây nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thương mại, dịch vụ và công nghiệp.

4.4. Việc làm tại thị trấn Tiểu Cần, Trà Vinh

Thị trấn Tiểu Cần nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Trà Vinh, có hệ thống kênh rạch phong phú, giúp cho việc giao thông và vận chuyển hàng hóa thuận lợi. Nếu nói về nông nghiệp, thị trấn Tiểu Cần chủ yếu phát triển nông nghiệp, bao gồm trồng lúa, rau màu và cây ăn trái. Ngoài ra, nuôi trồng thủy sản cũng là một phần quan trọng trong nền kinh tế địa phương.

Cơ hội việc làm tại thị trấn Tiểu Cần, Trà Vinh rất phải triển
Cơ hội việc làm tại thị trấn Tiểu Cần, Trà Vinh rất phải triển

Hơn nữa, tại thị trấn Tiểu Cần, Trà Vinh có nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và giáo dục.

4.5. Việc làm tại huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Huyện Cầu Ngang là một trong những huyện nằm ở phía Đông của tỉnh Trà Vinh, nổi bật với nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp và thủy sản. Nơi đây cũng có nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thương mại và dịch vụ, y tế, giáo dục.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Trà Vinh

Trung tâm giới thiệu và dịch vụ việc làm Trà Vinh là địa chỉ hỗ trợ uy tín cho người lao động tìm việc, cung cấp các dịch vụ tư vấn nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng. Trung tâm cũng là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, giúp tăng cường cơ hội làm việc tại địa phương. Hiện tại, trung tâm dịch vụ việc làm Trà Vinh có 1 trụ sở chính.

Trung tâm dịch vụ việc làm Trà Vinh có trụ sở chính

  • Địa điểm: Số 542 đường Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
  • Hotline: 0294.3854128 – 0294.3500049
  • Email: [email protected].
  • Website:http://vltravinh.vieclamvietnam.gov.vn
  • Thời gian mở cửa: Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 08:00 – 12:00, Chiều từ 13:00 – 17:00

Dân số Trà Vinh ước tính khoảng 1,1 triệu người vào năm 2024. Với số dân này, Trà Vinh có một lực lượng lao động đáng kể, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế và các ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, tính cạnh tranh trong các ngành nghề cũng vì thế mà gia tăng, đòi hỏi các doanh nghiệp và người lao động cần phải liên tục cải thiện và đổi mới để đáp ứng nhu cầu thị trường.