Thị trường việc làm Đắk Nông đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu tuyển dụng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển mối quan hệ kinh tế liên vùng. Việc làm trong các lĩnh vực kinh doanh, kế toán hay các ngành nghề phổ thông ngày càng mở rộng cũng tạo ra vô cơ hội việc làm cho người lao động.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại tỉnh Đắk Nông hiện nay

Trong bối cảnh phát triển kinh tế và các dự án đầu tư mới, nhu cầu tuyển dụng việc làm Đắk Nông trong các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, và chế biến thủy sản đang gia tăng mạnh mẽ, với hàng nghìn vị trí việc làm cần lấp đầy.

Theo số liệu về dân số từ Tổng cục Thống kê, tổng dân số tỉnh Đắk Nông hiện đạt khoảng hơn 670.000 người, trong đó độ tuổi lao động chiếm khoảng 60%. Đây là nguồn lực dồi dào cho thị trường lao động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh dễ dàng tìm kiếm nhân lực phù hợp.

Mức lương trung bình tại Đắk Nông dao động từ 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ/tháng cho các công việc phổ thông, trong khi các vị trí yêu cầu tay nghề cao có thể đạt mức 10.000.000 VNĐ/tháng hoặc thậm chí cao hơn. Sự chênh lệch này thể hiện rõ sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển kỹ năng cho lực lượng lao động trong tỉnh.

Các ngành nghề phổ biến tại Đắk Nông hiện nay bao gồm các vị trí trong lĩnh vực kinh doanh, chế biến thực phẩm, và các công việc phổ thông. Nhu cầu lao động trong các lĩnh vực này ngày càng tăng do sự phát triển của các doanh nghiệp và đầu tư hạ tầng, tạo cơ hội cho nhiều lao động tìm kiếm việc làm. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê năm 2024, nhiều doanh nghiệp cũng đã bắt đầu mở rộng quy mô và tuyển dụng thêm nhân lực.

Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế khiến nhu cầu tuyển dụng việc làm Đắk Nông ngày càng tăng cao

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Đắk Nông

Trong bối cảnh thị trường lao động tại Đắk Nông đang phát triển, mức lương trung bình tại Đắk Nông dao động từ 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ/tháng cho các công việc phổ thông, trong khi các vị trí yêu cầu tay nghề cao có thể đạt mức 10.000.000 VNĐ/tháng hoặc thậm chí cao hơn. Dưới đây là bảng cập nhật mức lương cho một số việc làm Đắk Nông phổ biến:

3. Một số việc làm tại tỉnh Đắk Nông được tìm kiếm nhiều

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Đắk Nông đang trên đà tăng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh doanh, kế toán và dịch vụ. Những công việc này không chỉ mở ra cơ hội cho nhiều lao động mà còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Dưới đây là một số công việc được tìm kiếm nhiều trong tỉnh:

3.1. Việc làm vườn

Việc làm vườn tại Đắk Nông chủ yếu liên quan đến việc chăm sóc cây trồng, thu hoạch nông sản và quản lý các loại vườn cây ăn trái. Người lao động sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ như tưới nước, bón phân, kiểm tra sức khỏe cây và xử lý sâu bệnh. Các khu vực có nhu cầu tuyển dụng cao thường nằm ở các huyện như Đắk Mil, Đắk Glong và thành phố Gia Nghĩa, nơi có nhiều trang trại và vườn cây.

Việc làm vườn tại Đắk Nông thu hút sự quan tâm của nhiều bộ phận người lao động

Việc làm Đắk Nông tại vị trí kế toán yêu cầu người lao động thực hiện các nhiệm vụ như ghi chép sổ sách, lập báo cáo tài chính, và quản lý chi phí. Các công ty, doanh nghiệp và tổ chức cần tuyển dụng kế toán viên có khả năng sử dụng phần mềm kế toán và có kiến thức về thuế. Nhu cầu tuyển dụng kế toán chủ yếu tập trung ở thành phố Gia Nghĩa và các huyện lớn như Đắk R’lấp.

3.3. Việc làm bảo vệ

Việc làm bảo vệ cũng có nhu cầu tuyển dụng cao, với nhiệm vụ chính chủ yếu là giữ an ninh cho các cơ sở như doanh nghiệp, nhà máy và khu dân cư. Họ cũng chịu trách nhiệm kiểm soát việc ra vào, tuần tra cũng như xử lý các tình huống khẩn cấp. Tại Đắk Nông, nhu cầu tuyển dụng bảo vệ tăng cao tại các khu công nghiệp và các trung tâm thương mại ở thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Mil.

Việc làm bảo vệ có nhu cầu tuyển dụng cao ở thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Mil

3.4. Việc làm lái xe

Việc làm lái xe tại Đắk Nông bao gồm lái xe tải, xe khách và cả các loại xe công trình. Người lái xe cần có bằng lái phù hợp đối với từng loại xe cũng như việc kinh nghiệm lái xe an toàn sẽ là một lợi thế trong tuyển dụng. Nhu cầu tuyển dụng cao thường xuất hiện chủ yếu ở các công ty vận tải và xây dựng, đặc biệt là tại thành phố Gia Nghĩa và các huyện như Đắk Nông và Đắk Glong.

3.5. Việc làm phổ thông

Các công việc phổ thông tại Đắk Nông thường bao gồm lao động sản xuất, công nhân chế biến thực phẩm và nhân viên phục vụ. Người lao động cần có sức khỏe tốt và khả năng làm việc nhóm. Nhu cầu tuyển dụng việc làm phổ thông chủ yếu tập trung ở các khu công nghiệp và cơ sở chế biến thực phẩm tại thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk R’lấp.

Chế biến thực phẩm là một trong những việc làm phổ thông phổ biến tại Đắk Nông

3.6. Việc làm kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh là một trong những lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao bởi sự phát triển kinh tế khu vực. Công việc trong lĩnh vực kinh doanh tại Đắk Nông bao gồm nhân viên bán hàng, quản lý cửa hàng và tiếp thị với nhiệm vụ chính là tư vấn sản phẩm, quản lý kho và thực hiện các chiến dịch marketing. Nhu cầu cho các vị trí này cao tại thành phố Gia Nghĩa, nơi có nhiều cửa hàng và trung tâm thương mại đang phát triển.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Đắk Nông

Tỉnh Đắk Nông đang chứng kiến sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng việc làm ở nhiều khu vực khác nhau, nhờ vào sự phát triển kinh tế và hạ tầng. Các thành phố và huyện lớn đang thu hút sự chú ý của nhiều doanh nghiệp, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực đa dạng. Dưới đây là những khu vực tuyển dụng việc làm Đắk Nông mà người lao động có thể tìm kiếm:

4.1. Việc làm tại Thành phố Gia Nghĩa

Thành phố Gia Nghĩa - trung tâm kinh tế của tỉnh Đắk Nông có thể coi là nơi có nhu cầu tuyển dụng cao nhất. Nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đang mở rộng quy mô, tạo cơ hội việc làm trong các lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, và chế biến thực phẩm. Các vị trí như kế toán, nhân viên bán hàng, và lao động phổ thông đang được tìm kiếm nhiều, nhờ vào sự phát triển của hạ tầng và tăng trưởng kinh tế tại đây.

Thành phố Gia Nghĩa có nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng cao

4.2. Việc làm tại Cư Jút, Đắk Nông

Cư Jút là huyện có tiềm năng phát triển nông nghiệp mạnh mẽ, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến thực phẩm ngày càng tăng cao tại địa phương này. Các doanh nghiệp chế biến nông sản và các trang trại trồng cây công nghiệp đang tìm kiếm lao động để mở rộng sản xuất. Ngoài ra, nhu cầu cho các vị trí như bảo vệ và lái xe cũng đang tăng lên do sự phát triển của hạ tầng giao thông.

4.3. Việc làm tại Kiến Đức, Đắk Nông

Huyện Kiến Đức đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư bởi tiềm năng cho sự phát triển công nghiệp. Chính vì thế, nhu cầu tuyển dụng tại đây chủ yếu tập trung vào các ngành công nghiệp chế biến, xây dựng và dịch vụ. Các vị trí như công nhân sản xuất và kỹ thuật viên đang được tìm kiếm nhiều, do sự hình thành của các nhà máy và khu công nghiệp, từ đó tạo ra nhiều cơ hội cho lao động địa phương.

Huyện Kiến Đức đang thu hút sự quan tâm đối với các vị trí kỹ thuật viên

4.4. Việc làm tại Tuy Đức, Đắk Nông

Tuy Đức là một huyện có nhiều tiềm năng về nông nghiệp và du lịch. Bởi vậy mà nhu cầu tuyển dụng tại đây chủ yếu xuất hiện ở các lĩnh vực như nông nghiệp, dịch vụ du lịch và bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp chế biến nông sản và các dịch vụ du lịch đang tìm kiếm nhân lực để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng. Ngoài ra, những công việc như nhân viên chăm sóc khách hàng và lao động phổ thông cũng đang có xu hướng thu hút nhiều lao động.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông

Trung tâm giới thiệu và dịch vụ việc làm Đắk Nông đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối người lao động với các nhà tuyển dụng. Người lao động tìm việc làm Đắk Nông đến với trung tâm có thể được cung cấp thông tin về việc làm, đồng thời tham gia vào các phiên giao dịch việc làm và tư vấn nghề nghiệp để kết nối trực tiếp với nhà tuyển dụng. Dưới đây là thông tin chi tiết về trung tâm:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 06 đường Lê Duẫn – tổ 3 – phường Nghĩa Tân - thành phố Gia Nghĩa – tỉnh Đắk Nông.

Địa chỉ chi nhánh văn phòng: Số 7 đường Lê Hồng Phong – thị trấn Ea Tling – huyện Cư Jút – tỉnh Đắk Nông.

Hotline: 02613.544.464.

Email: [email protected].

Website: https://www.vieclamdaknong.vn

Thời gian mở cửa: 7:30 - 17:00 từ thứ hai đến thứ sáu.

Trung tâm Dịch vụ việc làm hỗ trợ cho việc tuyển dụng Đắk Nông

Tỉnh Đắk Nông hiện có tổng dân số khoảng 650.000 người (theo số liệu của Tổng cục Thống kê vào năm 2023), với khoảng 60% trong độ tuổi lao động, tạo ra một nguồn nhân lực dồi dào cho thị trường việc làm Đắk Nông. Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ tại đây đã thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, dẫn đến tính cạnh tranh cao trong các ngành nghề, đặc biệt là kinh doanh, chế biến thực phẩm và dịch vụ. Các doanh nghiệp tại đây đã cải thiện chế độ đãi ngộ và điều kiện làm việc để thu hút nhân tài, đồng thời cũng không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường lao động. Hi vọng với những thông tin mà trang tuyển dụng việc làm job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn được việc làm tại tỉnh Đắc Nông phù hợp!