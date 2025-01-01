Thông tin về việc làm Hải Phòng nhận được sự quan tâm, chú ý của các ứng viên hơn cả trong thời gian gần đây. Hải Phòng là một trong những thành phố lớn của Việt Nam, nổi bật với vị trí chiến lược gần cảng biển lớn, thủ đô Hà Nội. Chính vì vậy, người mới ra trường hay đã có tay nghề cao dần có xu hướng dịch chuyển nhu cầu tìm việc sang thành phố này.

Dự báo đến năm 2025, việc làm Hải Phòng cần hơn 300.000 lao động mới, gồm 50% lao động phổ thông, 40% công nhân kỹ thuật và lao động có trình độ đào tạo cùng các vị trí quản lý trung cấp và cao cấp. Các nghề nghiệp được tìm kiếm nhiều nhất năm 2024 bao gồm Marketing, công nghệ thông tin, thương mại điện tử và logistics.

Bạn có thể dễ dàng tìm việc làm Hải phòng với đa dạng các ngành nghề

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Hải Phòng

Hải Phòng, với vị thế là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của miền Bắc Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ về nhu cầu tuyển dụng. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Hải Phòng là thông tin quan trọng giúp người lao động và doanh nghiệp nắm bắt được xu hướng thị trường, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp về tuyển dụng và tìm kiếm việc làm.

Dưới đây là chi tiết về mức lương việc làm Hải Phòng mới nhất:

Nhu cầu tìm việc làm tại Hải Phòng mới nhất luôn ở mức cao bởi nhiều phúc lợi hấp dẫn và môi trường làm việc năng động

3. Một số việc làm tại Hải Phòng được tìm kiếm nhiều

Một số việc làm Hải Phòng được tìm kiếm nhiều là ngành công nghiệp sản xuất, chế biến và logistics, đặc biệt là tại các khu công nghiệp như Dương Kinh, Đình Vũ và An Đồn. Các vị trí quản lý, kỹ thuật trong xây dựng và dịch vụ vận tải cũng thu hút sự quan tâm đáng kể từ ứng viên.

3.1. Việc làm khu công nghiệp

Việc làm Hải Phòng tại các khu công nghiệp khá nhộn nhịp bởi đây là một phần không thể thiếu trong định hướng phát triển kinh tế của thành phố này.

Mô tả công việc:

Công nhân sản xuất: Đây là vị trí chủ yếu tham gia vào quy trình sản xuất hàng hóa, từ gia công đơn giản đến lắp ráp và kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Kỹ thuật viên: Các kỹ thuật viên thường tham gia vào quản lý và vận hành thiết bị máy móc, bảo trì, sửa chữa và giám sát quy trình sản xuất.

Nhân viên vận hành máy móc: Những người này chịu trách nhiệm vận hành và điều khiển các thiết bị công nghiệp, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Công nhân bao bì và đóng gói: Công nhân bao bì - đóng gói có nhiệm vụ đóng gói và bảo quản sản phẩm trước khi xuất xưởng.

Quản lý: Vị trí này gồm quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý dự án và các vị trí quản lý khác trong hoạt động sản xuất.

Địa điểm tập trung việc làm khu công nghiệp tại Hải Phòng:

Khu công nghiệp Nomura: Nằm tại xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng: Nằm tại xã Kim Thành, huyện Kim Thành, thành phố Hải Phòng.

Khu công nghiệp Đình Vũ: Nằm tại phường Đình Vũ, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Khu công nghiệp Tân Cảng: Nằm tại xã Tân Cảng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

Các khu công nghiệp là vị trí quan trọng, cung cấp việc làm cho hàng trăm nhân sự tại Hải Phòng

3.2. Việc làm logistics

Việc làm Hải Phòng trong lĩnh vực việc làm Logistics có nhu cầu nhân lực lớn và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các vị trí này không chỉ cần nhân sự chuyên môn cao mà còn yêu cầu kỹ năng quản lý, giải quyết vấn đề và làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa - đa ngành.

Mô tả công việc:

Quản lý vận chuyển: Đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn, đúng thời gian, có thể bao gồm quản lý đội xe và đối tác vận chuyển.

Quản lý kho: Theo dõi và kiểm soát hàng hóa trong kho, bao gồm quản lý hoạt động nhập - xuất, tổ chức lưu trữ hiệu quả và đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng để phục vụ khách hàng.

Quản lý chuỗi cung ứng: Theo dõi và tối ưu hóa các quy trình liên quan đến chuỗi cung ứng từ nguồn cung đến khâu tiêu thụ cuối cùng, đảm bảo tính liên tục và hiệu quả của hoạt động kinh doanh.

Phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định: Sử dụng dữ liệu để phân tích và đưa ra các quyết định chiến lược, cải thiện quy trình và tối ưu hóa chi phí vận hành.

Địa điểm tập trung việc làm Hải Phòng ngành logistics bao gồm các khu vực kinh tế quan trọng như cảng Đình Vũ và khu công nghiệp Dương Kinh. Đây là các khu vực có sự phát triển hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất tốt, thu hút nhiều doanh nghiệp và dịch vụ logistics lớn đặt trụ sở hoặc chi nhánh tại đây. Việc làm Hải Phòng trong ngành logistics không chỉ mang lại cơ hội nghề nghiệp mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế địa phương và khu vực.

Với vị trí chiến lược và cơ sở hạ tầng hiện đại, Hải Phòng trở thành trung tâm vận chuyển và phát triển logistics tại Việt Nam

3.3. Việc làm tài xế, lái xe

Việc làm Nhân viên lái xe, lái xe tại Hải Phòng đang phát triển và mở rộng song song với các ngành nghề khác như vận chuyển hàng hóa và dịch vụ du lịch.

Mô tả công việc:

Lái xe vận chuyển hàng hóa: Bao gồm vận chuyển hàng từ các cảng biển, khu công nghiệp đến các địa điểm khác trong thành phố hoặc đi các tỉnh lân cận.

Lái xe chở khách: Chở khách trong thành phố và tỉnh lân cận.

Lái xe du lịch: Chở khách du lịch đến các địa điểm tham quan, di tích lịch sử, khu vui chơi giải trí,... tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận.

Địa điểm tập trung công việc lái xe tại Hải Phòng thường là các bến xe, các khu vực công nghiệp, cảng biển và trung tâm thành phố. Công việc lái xe tại Hải Phòng thường được tuyển dụng ở hệ thống công ty vận tải lớn hoặc làm việc tự do với xe cá nhân.

Công việc lái xe là vị trí mà nhiều doanh nghiệp đang cần bổ sung thêm tại Hải Phòng

3.4. Việc làm xây dựng

Công việc xây dựng tại Hải Phòng đang phát triển mạnh mẽ do thành phố này là trung tâm kinh tế, với nhiều dự án hạ tầng và bất động sản đang được triển khai.

Mô tả công việc:

Xây dựng hạ tầng: Bao gồm xây dựng đường giao thông, cầu cảng, hệ thống thoát nước, điện, nước.

Xây dựng bất động sản: Xây dựng các dự án căn hộ, nhà ở, khu thương mại, văn phòng, nghỉ dưỡng.

Xây dựng công nghiệp: Xây dựng các nhà máy, kho bãi, khu công nghiệp.

Bảo trì và sửa chữa: Bảo trì các công trình đã có, sửa chữa các hư hỏng, nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Địa điểm tập trung công việc xây dựng tại Hải Phòng:

Khu vực trung tâm thành phố: Khu vực quanh cầu Niệm, gần đường Lạch Tray và Lê Hồng Phong. Đây là trung tâm kinh tế và chính trị của thành phố, tập trung nhiều dự án bất động sản cao cấp, văn phòng, trung tâm thương mại như Vinhomes Imperia, Vincom Plaza Hải Phòng.

Khu vực cảng biển và khu công nghiệp: Khu vực xung quanh Cảng Hải Phòng và các khu vực công nghiệp ở Khu Kinh tế Vũng Áng, Khu công nghiệp Đình Vũ - Cát Hải.

Các khu vực phía ngoại thành: Khu vực gần các đường lớn như Quốc lộ 5, đường Hà Nội - Quảng Ninh, khu vực ven sông Lạch Tray và khu đô thị Nam Đảo.

Ngành xây dựng tại Hải Phòng đang phát triển với tốc độ nhanh chóng và tập trung chủ yếu vào các khu vực trọng yếu

Với vị trí chiến lược là cửa ngõ quan trọng của kinh tế Bắc Bộ, Hải Phòng thu hút đầu tư và phát triển nền kinh tế đô thị, mở rộng các ngành công nghiệp, dịch vụ và thương mại. Điều này tạo ra nhu cầu ngày càng cao về tuyển dụng kế toán có kỹ năng và kinh nghiệm nhằm giám sát, phân tích và báo cáo về tài chính.

Mô tả công việc:

Quản lý tài chính và kế toán: Bao gồm thu thập, phân tích và báo cáo về dữ liệu tài chính của công ty hoặc tổ chức.

Lập báo cáo tài chính: Chuẩn bị các báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm và báo cáo khác cho các bên liên quan.

Kiểm toán nội bộ: Đảm bảo tuân thủ các quy trình và chính sách kế toán, đưa ra đề xuất cải tiến nếu cần thiết.

Hỗ trợ kiểm toán bên ngoài: Hỗ trợ cho việc kiểm toán bên ngoài hoặc kiểm tra nội bộ theo yêu cầu.

Phân tích tài chính và dự báo: Phân tích dữ liệu tài chính để hỗ trợ quản lý ra quyết định và dự báo tài chính cho công ty.

Địa điểm tập trung việc làm kế toán tại Hải Phòng:

Các công ty đa quốc gia: Hải Phòng là nơi đặt trụ sở hoặc chi nhánh của nhiều công ty đa quốc gia như công ty TNHH LG Display Hải Phòng.

Các công ty sản xuất và xuất nhập khẩu: Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam, Công ty TNHH Samsung Electronics Hải Phòng,...

Các tổ chức tài chính và dịch vụ: Ngân hàng, công ty tư vấn tài chính và dịch vụ tài chính tại Hải Phòng bao gồm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Hải Phòng, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam - Văn phòng Hải Phòng,...

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs): Công ty TNHH Vinh Hoa Hải Phòng, Công ty TNHH Thiên Sơn Hải Phòng,...

Cơ hội việc làm kế toán Hải Phòng trong lĩnh vực tài chính kế toán đang có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ

3.6. Việc làm thời vụ

Các việc làm Hải Phòng mang tính thời vụ rất đa dạng, từ ngành dịch vụ như nhà hàng, khách sạn đến ngành sản xuất và xuất khẩu. Những vị trí này thường cần nhân viên linh hoạt và đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Mô tả công việc:

Nhân viên dệt may: Thực hiện các công đoạn dệt và may sản phẩm theo yêu cầu công ty, đảm bảo chất lượng và tiến độ sản xuất.

Thu ngân: Quản lý và thực hiện các giao dịch thanh toán từ khách hàng, đảm bảo tính chính xác và trật tự trong quản lý kế toán.

Pha chế: Chuẩn bị và pha chế đồ uống, đảm bảo chất lượng và thực hiện theo các tiêu chuẩn của công ty.

Lễ tân: Đón tiếp và hướng dẫn khách hàng, quản lý lịch hẹn và đặt phòng, đảm bảo dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp và hiệu quả.

Shipper: Giao nhận hàng hóa từ nơi sản xuất đến địa chỉ khách hàng, đảm bảo đúng sản phẩm và thời gian giao hàng.

Địa điểm tập trung việc làm thời vụ tại Hải Phòng:

Khu công nghiệp Đình Vũ - Cát Hải: Đây là khu vực tập trung nhiều nhà máy sản xuất và xuất khẩu công nghiệp như điện tử, giày dép, đồ gỗ và các mặt hàng xuất khẩu khác.

Trung tâm thành phố Hải Phòng: Các khách sạn, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ và siêu thị trong khu vực trung tâm thành phố.

Các khu vực du lịch biển và nghỉ dưỡng: Những khu nghỉ dưỡng ven biển tuyển dụng nhiều vị trí bao gồm lễ tân, hướng dẫn du lịch, hoạt động giải trí và dịch vụ ăn uống.

Hải Phòng là một thành phố trẻ trung, năng động, mang đến vô số cơ hội việc làm thời vụ hấp dẫn

3.7. Việc làm xuất nhập khẩu

Hải Phòng là nơi tập trung nhiều hoạt động xuất nhập khẩu sôi động. Nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai quan tâm đến ngành công nghiệp này và mong muốn phát triển sự nghiệp đối với lĩnh vực việc làm xuất, nhập khẩu.

Mô tả công việc:

Xuất khẩu sản phẩm công nghiệp: Phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế để đảm bảo quá trình xuất khẩu suôn sẻ và hiệu quả.

Nhập khẩu nguyên liệu và thiết bị: Lập kế hoạch nhập khẩu, giám sát vận chuyển và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Dịch vụ hải quan và logistics: Bao gồm thực hiện các thủ tục hải quan, chuẩn bị và xử lý tài liệu hải quan, quản lý lưu thông và vận chuyển hàng hóa quốc tế.

Công việc xuất nhập khẩu tại Hải Phòng thường diễn ra tại cảng Hải Phòng, khu công nghiệp Đình Vũ - Cát Hải và trung tâm thành phố Hải Phòng - nơi các công ty thương mại và logistics hỗ trợ hàng loạt dịch vụ hải quan và nhập khẩu cho các doanh nghiệp lân cận.

Việc làm liên quan đến xuất nhập khẩu có nhu cầu tuyển dụng cao và chế độ lương thưởng tốt

3.8. Việc làm phổ thông

Việc làm Hải Phòng phổ thông không yêu cầu trình độ chuyên môn cao, thường tập trung trong các lĩnh vực như sản xuất, dịch vụ nhà hàng, bán lẻ và có tốc độ phát triển nhanh chóng.

Mô tả công việc:

Công nhân sản xuất: Làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, thực hiện các công việc như lắp ráp, gia công, đóng gói sản phẩm và vận hành máy móc.

Lao động xây dựng: Tham gia vào các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, đảm nhiệm các khâu phụ hồ, thợ nề, thợ sắt và thợ mộc.

Nhân viên dịch vụ: Làm việc trong các nhà hàng, khách sạn và cửa hàng bán lẻ với nhiệm vụ chính là phục vụ, thu ngân, bán hàng và bảo vệ.

Nhân viên vệ sinh: Làm việc tại các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, bệnh viện và các cơ sở công cộng, thực hiện dọn dẹp, vệ sinh khu vực.

Việc làm Hải Phòng cho các vị trí phổ thông vẫn luôn được quan tâm và phát triển

Với sự hiện diện ngày càng nhiều của các doanh nghiệp Hàn Quốc và Trung Quốc tại Hải Phòng, nhu cầu tuyển dụng nhân sự biết tiếng Hàn và tiếng Trung ngày càng tăng cao. Những công việc này không chỉ mang lại mức thu nhập hấp dẫn mà còn tạo điều kiện để bạn làm việc trong môi trường quốc tế, phát triển kỹ năng ngôn ngữ và mở rộng mối quan hệ.

Mô tả công việc:

Biên phiên dịch: Dịch thuật các tài liệu từ tiếng Hàn, tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại, đồng thời tham gia vào các cuộc họp, hội nghị để phiên dịch trực tiếp.

Nhân viên kinh doanh: Làm việc với các đối tác Hàn Quốc hoặc Trung Quốc, tìm kiếm và phát triển mối quan hệ kinh doanh, đàm phán và ký kết hợp đồng.

Trợ lý giám đốc: Hỗ trợ giám đốc người Hàn Quốc hoặc Trung Quốc trong các công việc hàng ngày, lên lịch họp, sắp xếp công việc và làm cầu nối giao tiếp giữa giám đốc và các nhân viên khác.

Quản lý sản xuất: Giám sát và quản lý quy trình sản xuất trong các nhà máy có vốn đầu tư từ Hàn Quốc hoặc Trung Quốc.

Chăm sóc khách hàng: Hỗ trợ khách hàng nước ngoài, giải đáp thắc mắc và xử lý vấn đề liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ.

Địa điểm tập trung việc làm tiếng Hàn, tiếng Trung tại Hải Phòng:

Khu công nghiệp Tràng Duệ: Đây là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và công nghiệp nặng.

Khu công nghiệp Đình Vũ - Cát Hải: Khu vực này có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc và Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu.

Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng: Với sự hiện diện của nhiều công ty đa quốc gia, VSIP Hải Phòng trở thành nơi lý tưởng để tìm kiếm các vị trí việc làm liên quan đến tiếng Hàn và tiếng Trung.

Trung tâm thành phố Hải Phòng: Các công ty thương mại, dịch vụ và các doanh nghiệp tư vấn tài chính quốc tế thường có văn phòng tại trung tâm thành phố để phục vụ các khách hàng và đối tác nước ngoài.

Việc làm tiếng Hàn, tiếng Trung giúp bạn có cơ hội thăng tiến nhanh và mở rộng mối quan hệ trong công việc

4. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm tại Hải Phòng

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hải Phòng thành lập từ năm 1989, là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng. Trong 35 năm qua, trung tâm là cơ sở uy tín kết nối người lao động và doanh nghiệp. Một số thông tin cụ thể:

Địa chỉ: 735 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

Hotline: 0225 3710 529

Email: [email protected]

Website: vieclamhaiphong.net

Thời gian mở cửa: Luôn mở cửa

Bạn nên truy cập trang web chính thức của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hải Phòng để tìm kiếm cơ hội việc làm tại đây

5. Tiền năng việc làm tại Hải Phòng mà bạn nên biết

Với nền kinh tế đa dạng và năng động, Hải Phòng không chỉ là trung tâm công nghiệp quan trọng mà còn là điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước:

Ngành công nghiệp: Hải Phòng có nhiều khu công nghiệp lớn, tạo ra hàng ngàn cơ hội việc làm cho lao động phổ thông, công nhân kỹ thuật và các vị trí quản lý.

Ngành dịch vụ và du lịch: Thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng việc làm Hải Phòng ở các vị trí phục vụ, quản lý khách sạn, lễ tân và nhân viên marketing.

Ngành logistics: Là cửa ngõ giao thương quốc tế, Hải Phòng có nhu cầu lớn về nhân lực trong lĩnh vực logistics và vận tải, từ nhân viên kho vận, điều phối hàng hóa đến các vị trí quản lý chuỗi cung ứng.

Ngành công nghệ thông tin và thương mại điện tử: Môi trường năng động và không ngừng phát triển tại Hải Phòng mở ra vô vàn cơ hội cho công nghệ số phát triển.

Ngành giáo dục và y tế: Với sự gia tăng dân số và nhu cầu cải thiện chất lượng cuộc sống, các cơ sở giáo dục và y tế tại Hải Phòng cũng đang mở rộng, cần tuyển dụng giáo viên, bác sĩ, y tá và nhân viên hỗ trợ y tế.

Việc làm Hải Phòng trở nên đa dạng với sự hiện diện của nhiều khu công nghiệp và địa điểm du lịch, tạo nên một môi trường việc làm sôi động và phong phú. Tiếp theo đây, Hải Phòng sẽ là điểm đến lý tưởng để bạn tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp và gắn bó lâu dài trong tương lai. Hi vọng với những thông tin mà website tuyển dụng job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn được việc làm tại tỉnh Hưng Yên phù hợp!