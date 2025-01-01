Việc làm tại Quảng Bình

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 207 kết quả
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Việc làm tại Quảng Bình

-

Có 207 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tổng công ty PGS
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tổng công ty PGS làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tổng công ty PGS
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Bình Thanh Hóa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trung Sơn
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Trung Sơn làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Trung Sơn
Hạn nộp: 08/09/2025
Thừa Thiên Huế Quảng Trị Quảng Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bắc Ninh Thái Nguyên Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Hạn nộp: 25/07/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Quảng Bình Phú Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company
Hạn nộp: 06/07/2025
Quảng Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cea Projects
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Cea Projects làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cea Projects
Hạn nộp: 13/06/2025
Quảng Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tiền Trang
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tiền Trang làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tiền Trang
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Tĩnh Quảng Bình Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Cần Thơ Bình Thuận Cà Mau Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Nghệ An Ninh Thuận Vĩnh Long Long An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tây Ninh Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Quảng Trị Bình Dương Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Hải Phòng Bến Tre Đắk Lắk Kiên Giang Nghệ An Long An Cà Mau Tiền Giang Đà Nẵng Bình Thuận Lâm Đồng Phú Yên Thái Bình Bình Định Quảng Bình Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH HƯNG LONG
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH HƯNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH HƯNG LONG
Hạn nộp: 10/06/2025
Hà Nội Quảng Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đức Hùng
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đức Hùng làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đức Hùng
Hạn nộp: 17/05/2025
Quảng Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM làm việc tại Ninh Bình thu nhập 6 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/06/2025
Ninh Bình Quảng Bình Hà Nội Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Hạn nộp: 07/06/2025
Ninh Bình Quảng Bình Hà Nam Quảng Nam Đắk Lắk Kon Tum Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH HƯNG LONG
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH HƯNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH HƯNG LONG
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Quảng Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Hạn nộp: 06/06/2025
Quảng Bình Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 07/06/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An Tây Ninh Đồng Nai Lâm Đồng Bình Dương Cần Thơ Hà Nội Hưng Yên Bắc Giang Bắc Kạn An Giang Hải Dương Điện Biên Hải Phòng Hà Tĩnh Hà Nam Nghệ An Phú Thọ Quảng Nam Đà Nẵng Quảng Ngãi Bình Thuận Bình Định Bình Phước Lào Cai Tuyên Quang Quảng Ninh Phú Yên Gia Lai Đồng Tháp Kiên Giang Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đắk Lắk Trà Vinh Thanh Hóa Hà Giang Khánh Hòa Thái Bình Kon Tum Bắc Ninh Bạc Liêu Bến Tre Cà Mau Hòa Bình Lai Châu Lạng Sơn Nam Định Ninh Bình Ninh Thuận Quảng Trị Vĩnh Phúc Yên Bái Vĩnh Long Sơn La Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 làm việc tại Bình Định thu nhập 16 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
Hạn nộp: 05/06/2025
Bình Định Nghệ An Hà Tĩnh Thanh Hóa Quảng Bình Quảng Trị Ninh Thuận Phú Yên Đã hết hạn 16 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Quảng Bình thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Hạn nộp: 06/06/2025
Quảng Bình Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Nhân viên Tư vấn Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Quảng Trị thu nhập 15 - 30 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 28/05/2025
Quảng Trị Quảng Bình Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Techcombank làm việc tại Nghệ An thu nhập 1 - 25 USD
Techcombank
Hạn nộp: 23/05/2025
Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Đã hết hạn 1 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Tĩnh Hà Tĩnh Quảng Bình Ninh Bình Ninh Bình Hà Nam Bắc Ninh Thanh Hóa Thanh Hóa Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dược Phẩm Thiên Ân
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dược Phẩm Thiên Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Dược Phẩm Thiên Ân
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Lạng Sơn Điện Biên Quảng Ninh Hải Phòng Nam Định Thanh Hóa Nghệ An Quảng Bình Quảng Nam Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Thuận An Giang Bến Tre Bình Phước Bạc Liêu Cà Mau Bình Dương Đà Nẵng Bình Định Đắk Lắk Cần Thơ Đồng Tháp Gia Lai Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Ninh Thuận Long An Phú Yên Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tiền Giang Tây Ninh Quảng Bình Vĩnh Long Quảng Trị Trà Vinh Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Trà Vinh thu nhập 15 - 22 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 12/04/2025
Trà Vinh Quảng Bình Lạng Sơn Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Trung Sơn làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Trung Sơn
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tổng công ty PGS làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Tổng công ty PGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Quảng Bình hiện nay

Chính quyền tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm đến việc giải quyết vấn đề việc làm cho người dân. Nhờ những nỗ lực không ngừng, thị trường việc làm Quảng Bình ngày càng ổn định và phát triển. Tỉnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư, từ đó mở ra nhiều cơ hội việc làm mới.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng đầu tư vào giáo dục và đào tạo nghề, đặc biệt là các ngành nghề có nhu cầu lớn trên thị trường như du lịch, công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp công nghệ cao. Nhờ đó, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà tuyển dụng. Những nỗ lực này đã góp phần đáng kể vào việc ổn định và phát triển thị trường lao động tại Quảng Bình, giảm tỷ lệ thất nghiệp và nâng cao đời sống của người dân.

Các vị trí tuyển dụng việc làm Quảng Bình ngày càng đa dạng
Các vị trí tuyển dụng việc làm Quảng Bình ngày càng đa dạng

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Quảng Bình

Thị trường việc làm tại Quảng Bình mới nhất đang có nhiều biến động, kéo theo sự thay đổi về mức lương của các ngành nghề. Sự phát triển của các khu công nghiệp, du lịch và dịch vụ đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới, đồng nghĩa với sự cạnh tranh về nhân lực ngày càng gay gắt.

Đáng chú ý, các công việc sản xuất, kỹ thuật đến các lĩnh vực dịch vụ, kinh doanh, Quảng Bình đang tạo ra một môi trường làm việc năng động và đầy hứa hẹn, thu hút nhiều ứng viên đến từ các tỉnh thành khác. Dưới đây là cập nhật mức lương tuyển dụng cho từng vị trí cụ thể:

Vị trí công việc

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Việc làm du lịch

5.000.000 - 15.000.000

Việc làm khách sạn

4.000.000 - 12.000.000

Việc làm kinh doanh

5.000.000 - 18.000.000

Việc làm sản xuất

4.500.000 - 10.000.000

Việc làm may mặc

4.000.000 - 8.000.000

Việc làm kiểm toán

6.000.000 - 15.000.000

Việc làm công nghệ thông tin

7.000.000 - 20.000.000

Việc làm xây dựng

5.500.000 - 12.000.000

Việc làm tài xế

6.000.000 - 10.000.000

Việc làm tiếng Nhật

7.000.000 - 15.000.000

Việc làm gia sư

7.000.000 - 10.000.000
Đời sống người lao động được cải thiện nhờ thu nhập có xu hướng tăng ở nhiều ngành nghề
Đời sống người lao động được cải thiện nhờ thu nhập có xu hướng tăng ở nhiều ngành nghề

3. Một số việc làm Quảng Bình được tìm kiếm nhiều

Theo khảo sát, các doanh nghiệp cần tuyển dụng việc làm Quảng Bình với nhiều vị trí hấp dẫn, đặc biệt là trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và sản xuất công nghiệp. Các việc làm như nhân viên khách sạn, hướng dẫn viên du lịch, công nhân sản xuất điện tử đang được tuyển dụng với số lượng lớn tại các khu vực đô thị. Với mức lương cạnh tranh, chế độ đãi ngộ tốt và cơ hội thăng tiến cao, Quảng Bình đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhiều lao động địa phương và các tỉnh lân cận.

3.1. Việc làm lái xe

Nhu cầu tuyển dụng việc làm lái xe tại Quảng Bình khá cao, đặc biệt là các loại xe tải, xe khách phục vụ cho ngành vận tải hàng hóa và du lịch. Các công ty vận tải, du lịch, các đơn vị nhà nước đều có nhu cầu tuyển dụng lái xe. Các doanh nghiệp vận tải, du lịch, cũng như các đơn vị nhà nước tại địa phương đều đang tìm kiếm những tài xế có kinh nghiệm.

Công việc chính của người lái xe là vận chuyển hàng hóa, khách hàng đến các địa điểm theo lộ trình đã định, đảm bảo an toàn trên mọi chặng đường. Các khu vực tuyển dụng tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp, cảng biển và các trung tâm du lịch nổi tiếng như Đồng Hới, Phong Nha - Kẻ Bàng.

3.2. Việc làm tiếng Nhật

Với sự đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Quảng Bình, nhu cầu nhân sự biết tiếng Nhật ngày càng tăng. Việc làm tiếng Nhật tại Quảng Bình ngày càng mở rộng do sự đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào các khu công nghiệp.

Các công ty Nhật Bản thường tuyển dụng nhân viên có khả năng giao tiếp tiếng Nhật để làm việc tại các vị trí như phiên dịch, trợ lý, nhân viên kinh doanh. Những khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp Nhật Bản như khu kinh tế đặc biệt Vũng Áng thường có nhu cầu tuyển dụng lớn đối với lao động biết tiếng Nhật.

Chỉ tiêu tuyển dụng việc làm Quảng Bình biết tiếng Nhật ngày càng tăng cao
Chỉ tiêu tuyển dụng việc làm Quảng Bình biết tiếng Nhật ngày càng tăng cao​

3.3. Việc làm xây dựng

Ngành xây dựng tại Quảng Bình đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và các khu du lịch. Chính sự đa dạng của các dự án này đã tạo ra một thị trường việc làm sôi động, thu hút nhiều lao động có tay nghề cao đến từ khắp nơi. Nhu cầu về nhân công xây dựng các ngành nghề như thợ hồ, thợ sơn, thợ điện, kỹ sư xây dựng luôn cao. Đặc biệt, các khu vực như thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch và các vùng ven biển thường có nhiều dự án lớn, tập trung nhiều cơ hội việc làm cho người lao động trong ngành xây dựng.

3.4. Việc làm phổ thông

Ngoài ngành du lịch, còn có nhiều cơ hội việc làm phổ thông tại Quảng Bình khác. Các công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Đồng Hới thường tuyển dụng nhân viên bán hàng, nhân viên sản xuất và các vị trí liên quan đến dịch vụ khách hàng, mở ra cơ hội việc làm cho người lao động ở mọi trình độ.

Song song đó, lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản của tỉnh cũng rất phát triển, tạo ra nhiều việc làm ổn định tại các trang trại, nhà máy chế biến. Các huyện miền núi như Minh Hóa, Tuyên Hóa thường có nhu cầu tuyển dụng việc làm Quảng Bình có hỗ trợ ăn ở.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Quảng Bình

Nhu cầu tìm việc làm Quảng Bình khá sôi động, đặc biệt tập trung ở các khu vực như thành phố Đồng Hới, các huyện ven biển như Bố Trạch, Quảng Ninh và các khu vực có các dự án lớn như Vũng Áng đang có nhu cầu tuyển dụng rất lớn ở nhiều ngành nghề khác nhau, từ sản xuất công nghiệp, xây dựng đến dịch vụ du lịch, khách sạn.

4.1. Việc làm Đồng Hới, Quảng Bình

Là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của tỉnh, Đồng Hới tập trung nhiều cơ sở sản xuất, dịch vụ và các cơ quan hành chính. Các khu vực tập trung nhiều cơ sở kinh doanh và dịch vụ như trung tâm thành phố Đồng Hới, các khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, bãi biển Nhật Lệ là những nơi thường xuyên tuyển dụng lao động.

  • Ngành du lịch: Với danh thắng động Phong Nha - Kẻ Bàng, Đồng Hới luôn cần nguồn nhân lực lớn cho các khách sạn, nhà hàng, khu du lịch, hướng dẫn viên du lịch.

  • Ngành dịch vụ: Các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi cũng là những nơi tạo ra nhiều việc làm Đồng Hới Quảng Bình.

  • Ngành công nghiệp: Các khu công nghiệp tại Đồng Hới và các huyện lân cận tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực sản xuất, kỹ thuật.

Du lịch phát triển đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm Quảng Bình hấp dẫn
Du lịch phát triển đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm Quảng Bình hấp dẫn

4.2. Việc làm Lệ Thủy, Quảng Bình

Lệ Thủy có lợi thế về nông nghiệp và thủy sản, mang đến nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực liên quan. Các khu vực tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ thường nằm ở trung tâm huyện Lệ Thủy và các khu du lịch nổi tiếng.

  • Nông nghiệp: Trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản là những ngành nghề truyền thống và vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.

  • Thủy sản: Ngành nuôi trồng và khai thác thủy sản cũng tạo ra nhiều việc làm, đặc biệt là trong các làng nghề ven biển.

  • Du lịch sinh thái: Với những bãi biển đẹp và các khu bảo tồn thiên nhiên, Lệ Thủy đang phát triển du lịch sinh thái, mở ra nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực này.

>>> Xem ngay việc làm Nông/Lâm/Ngư nghiệp ngay tại đây.

4.3. Việc làm Thăng Bình, Quảng Bình

Thăng Bình sở hữu địa hình đa dạng và nguồn tài nguyên phong phú, cũng là một địa điểm thu hút nhiều lao động. Các khu vực tập trung nhiều cơ hội việc làm Thăng Bình Quảng Bình thường là trung tâm huyện Thăng Bình, các xã ven biển và các khu du lịch nổi tiếng.

  • Nông lâm nghiệp: Trồng rừng, khai thác gỗ, sản xuất các sản phẩm từ rừng là những ngành nghề chính tại đây.

  • Thủy điện: Các nhà máy thủy điện trên sông Son tạo ra nhiều việc làm vận hành và bảo trì.

  • Du lịch: Với những địa điểm du lịch sinh thái và văn hóa, Thăng Bình đang phát triển du lịch, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Quảng Bình

Trong thời gian qua, các Trung tâm giới thiệu việc làm Quảng Bình đã có những đóng góp tích cực trong việc giải quyết việc làm cho người lao động. Cụ thể, thông qua các phiên giao dịch việc làm thường xuyên, đơn vị đã kết nối thành công nhiều doanh nghiệp và người lao động, mang đến cơ hội việc làm cho hàng ngàn người.

Đặc biệt, việc tập trung vào các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn như y tế, kỹ thuật, kinh doanh đã đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động địa phương. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ người lao động tham gia các chương trình đi làm việc ở nước ngoài cũng đạt được những kết quả khả quan, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân.

Các Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Quảng Bình đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động
Các Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Quảng Bình đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động

Dưới đây là thông tin liên hệ một số trung tâm uy tín:

Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Tỉnh Quảng Bình

  • Địa chỉ: 76 Đường Hữu Nghị, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

  • Hotline liên hệ: 0232.6250999

  • Điện thoại: 0232.6250.999

  • Số Fax: 0232.6250919

  • Email: [email protected]

  • Website: https://vieclamquangbinh.gov.vn

Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Quảng Bình

  • Địa chỉ: 42 Trần Quang Khải, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

  • Hotline liên hệ: 0913 222 735

  • Điện thoại: 0232.6250.999

  • Số Fax: 0232.6250919

  • Email: [email protected]

  • Website: https://vieclamthanhnienquangbinh.com

Việc Làm Nhanh Quảng Bình

  • Địa chỉ: Số 65 Mạc Đĩnh Chi, Hải Đình, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

  • Hotline liên hệ: 0799 099 696

  • Email: [email protected]

  • Facebook: https://www.facebook.com/VieclamOnline.Official

  • Thời gian mở cửa: 07h30 đến 17h30 (Từ thứ 2 - thứ 6)

Với những nỗ lực trên, Quảng Bình đang từng bước cải thiện tình hình việc làm, góp phần nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhìn chung, thị trường việc làm Quảng Bình đang có nhiều tiềm năng phát triển. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nắm bắt thông tin, bạn hoàn toàn có thể tìm được một công việc phù hợp và ổn định. Hi vọng với những thông tin mà trang tuyển dụng job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn được việc làm tại tỉnh Quảng Bình phù hợp!