Công việc kế toán

-

Có 12,424 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 32 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company
Tuyển Kiểm toán viên TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 20 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 109 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 199 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vega City
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Vega City làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Vega City
Hạn nộp: 19/09/2025
Khánh Hòa Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán trưởng BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Cennos Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu Công Ty TNHH Cennos Asia
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Tosoh Việt Nam Polyurethane làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tosoh Việt Nam Polyurethane
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đồng Tâm PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đồng Tâm PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VẬN HÀNH VÀ KINH DOANH Y TẾ CMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VẬN HÀNH VÀ KINH DOANH Y TẾ CMED
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 27 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND
20 - 27 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM MAXFOOD làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM MAXFOOD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cpart làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần Cpart
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ GFDI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 1 USD CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ GFDI
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 30 - 40 Triệu Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬT TƯ THIẾT BỊ 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬT TƯ THIẾT BỊ 1
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TUỆ LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TUỆ LINH
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Dịch vụ KC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ KC Việt Nam
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SAMIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SAMIC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Bennett Wright làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu Công Ty TNHH Bennett Wright
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần EPVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần EPVINA
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAIKU LITTLE HANDS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAIKU LITTLE HANDS
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Nam POLY School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Việt Nam POLY School
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 21 Triệu CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM
20 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cooky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty Cổ phần Cooky
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Savills Vietnam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

1. Nhu cầu tuyển dụng kế toán mới nhất hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng kế toán mới nhất đang tăng cao và trở thành một trong những ngành nghề được săn đón. Các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn đều cần có bộ phận kế toán để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong hoạt động quản lý và báo cáo tài chính chính.

Đặc biệt, với việc thay đổi liên tục các quy định về thuế và tài chính, kế toán trở thành một bộ phận không thể thiếu. Các vị trí kế toán không chỉ giới hạn trong doanh nghiệp mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác như dịch vụ kế toán, tư vấn thuế hay kiểm toán độc lập.

Các vị trí tuyển dụng kế toán mới nhất thường xuyên được cập nhật
Các vị trí tuyển dụng kế toán mới nhất thường xuyên được cập nhật​

2. Mức thu nhập của nhân viên kế toán

Mức lương của nhân viên kế toán phụ thuộc vào từng vị trí trí tuệ và kinh nghiệm. Thông thường, mức lương trung bình của một nhân viên kế toán tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh dao động từ 8.000.000 đến 15.000.000 đồng/tháng. Với các vị trí cao hơn như kế toán trưởng, khối lượng thu nhập có thể đạt tới 25.000.000 đồng/tháng hoặc hơn.

Việc làm kế toán

Mức lương dao động/tháng

Kế toán trưởng

20.000.000 - 40.000.000

Kế toán nội bộ

10.000.000 - 20.000.000

Kế toán thuế

12.000.000 - 18.000.000

Kế toán kho

8.000.000 - 12.000.000

Kế toán bán hàng

8.000.000 - 12.000.000

Kế toán công nợ

8.000.000 - 12.000.000

Kế toán tổng hợp

10.000.000 - 15.000.000

Kế toán quản trị

15.000.000 - 25.000.000
Đa dạng tính toán nghiệp vụ sẽ giúp bạn nhận được mức độ hấp thụ
Đa dạng tính toán nghiệp vụ sẽ giúp bạn nhận được mức độ hấp thụ

3. Các công việc thực hiện phổ biến kế hoạch này

Hiện nay, thị trường tuyển dụng kế toán mới nhất vô cùng đa dạng với nhiều vị trí công việc làm việc hấp dẫn, đáp ứng mọi trình độ và kinh nghiệm. Các vị trí kế toán phổ biến hiện nay bao gồm kế toán tổng hợp, kế toán tài chính chính, kế toán thuế, kế toán quản trị, kế toán kiểm toán, bên cạnh đó còn có các vị trí chuyên sâu hơn như kế toán ngân hàng, kế toán bảo hiểm, kế toán xây dựng,...

3.1. Kế toán trưởng

Kế toán trưởng là vị trí quản lý cấp cao, cam kết đảm bảo hoạt động kế toán của công ty. Đồng thời, kế toán trưởng cũng đóng vai trò quan trọng trong công việc tư vấn cho lãnh đạo về các quyết định liên quan đến tài chính. Để đạt được vị trí kế toán trưởng, bạn cần có kiến ​​thức sâu rộng về chuẩn mực kế toán, kinh nghiệm quản lý đội ngũ và khả năng phân tích dữ liệu.

3.2. Kế toán nội bộ

Các doanh nghiệp tuyển nhân viên kế toán nội bộ để đảm bảo trách nhiệm Kiểm soát các hoạt động tài chính bên trong công ty, đảm bảo tính chính xác và thủ thuật các quy định. Nhân viên kế toán nội bộ chịu trách nhiệm ghi nhận, phân tích và báo cáo các tài sản chính một cách chính xác, từ đó hỗ trợ lãnh đạo đưa ra quyết định hiệu quả kinh doanh.

3.3. Kế toán thuế

Một nhân viên kế toán thuế cần phải có sự tỉ mỉ và hiểu biết sâu sắc về luật thuế. Trong công việc hàng ngày, kế toán thuế sẽ đảm bảo trách nhiệm tính toán, khai báo và quản lý các khoản thuế của doanh nghiệp. Để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp, bạn cần có khả năng phân tích số liệu tốt, thành phần mềm kế toán và cập nhật các chính sách thuế mới. Với cơ hội phát triển nghề nghiệp ngày càng mở rộng, kế toán thuế là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích lĩnh vực tài chính - kế toán.

3.4. Kế toán kho

Kế toán kho là một vị trí đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh hàng hóa. Người làm kế toán kho chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát số lượng, chất lượng hàng hóa tồn tại kho, đảm bảo tính chính xác của số kế toán liên quan đến kho hàng. Công việc này đòi hỏi người làm phải có kiến ​​thức chuyên môn về kế toán, có khả năng sử dụng các phần mềm kế toán, tính cẩn thận, tỉ tỉ và khả năng làm việc độc lập.

3.5. Kế toán bán hàng

Với vai trò là cầu nối giữa bộ phận kinh doanh và tài chính, kế toán bán hàng không chỉ đơn thuần ghi chép, kiểm soát các giao dịch bán hàng mà vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh. Thông qua việc xây dựng và phân tích báo cáo tài chính chính, họ cung cấp những thông tin hữu ích, hỗ trợ lãnh đạo đưa ra những quyết định về tính chính xác của kinh doanh, tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Do kế toán bán hàng, các quyết định kinh doanh được đưa ra một cách chính xác và kịp thời
Nhờ kế toán bán hàng, các quyết định kinh doanh được đưa ra một cách chính xác và kịp thời

3.6. Kế toán công nợ

Kế toán nợ là người trực tiếp thực hiện các công việc như: lập hóa đơn, đối chiếu nợ, theo dõi các tài khoản phải thu, phải thanh toán, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến nợ, lập báo cáo công nợ định nghĩa. Kế toán công nợ có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác của sổ sách kế toán và cung cấp thông tin tài chính chính phù hợp cho lãnh đạo doanh nghiệp.

3.7. Kế toán tổng hợp

Từ công việc ghi chép kỹ thuật từng giao dịch kinh tế nhỏ nhất đến việc xây dựng và phân tích các báo cáo tài chính tổng thể, nhân viên kế toán tổng hợp đóng vai trò trung tâm trong công việc quản lý tài chính doanh nghiệp. Với kiến ​​thức chuyên sâu về các quy định kế toán và luật liên quan, họ chắc chắn rằng mọi thông tin tài chính đều chính xác, minh bạch và đầy đủ, từ đó hỗ trợ các nhà quản lý đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt.

3.8. Kế toán quản trị

Kế toán quản trị là một lĩnh vực chuyên sâu trong kế toán, đóng vai trò kết nối giữa thông tin tài chính và quy trình quyết định của doanh nghiệp. Với các kỹ năng phân tích dữ liệu chính, lập báo cáo quản trị và xây dựng các mô hình dự án, kế toán quản trị cung cấp những thông tin quan trọng giúp lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra những quyết định kinh doanh hiệu quả , tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm kế toán nhiều nhất

Các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng luôn dẫn đầu về số lượng và đa dạng các kế toán bố trí. Bên bờ đó, các tỉnh thành công nghiệp phát triển như Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh cũng có nhu cầu tuyển dụng kế toán mới nhất rất lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp doanh nghiệp FDI.

4.1. Tuyển dụng kế toán TP.HCM

Với vai trò là động lực kinh tế của cả nước, Tuyển dụng việc làm tại TP.HCM luôn cần một đội ngũ kế toán chuyên nghiệp. Sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, dịch vụ tại đây đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho các ứng viên kế toán. Nếu bạn đang tìm kiếm một môi trường làm việc năng động và nhiều công thức, TP.HCM chính là lựa chọn lý tưởng.

4.2. Tuyển dụng kế toán tại Hà Nội

Tương tự như TP.HCM, nhu cầu Tuyển dụng tại Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn thứ hai của Việt Nam. Các doanh nghiệp tại đây cũng có nhu cầu làm kế toán cao, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ và tài chính. Các công ty tại Hà Nội đang tìm kiếm những ứng dụng có kiến ​​thức chuyên môn vững vàng để đảm bảo hoạt động tài chính hiệu quả.

Hà Nội luôn tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực kế toán
Hà Nội luôn tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực kế toán

4.3. Tuyển dụng kế toán Bình Dương

Việc làm tại Bình Dương là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh chóng. Các khu công nghiệp lớn tại đây thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực kế toán, đặc biệt là kế toán nội bộ và kế toán thuế.

4.4. Tuyển dụng kế toán Hải Phòng

Việc làm Hải Phòng là trung tâm kinh tế trọng điểm của miền Bắc, Hải Phòng có nền kinh tế đa dạng với nhiều ngành công nghiệp, dịch vụ. Điều này dẫn đến nhu cầu tuyển dụng kế toán mới nhất trong các lĩnh vực khác nhau như sản xuất, vận tải, xuất nhập khẩu và sản xuất công nghiệp, tạo ra nhiều lựa chọn nghề nghiệp cho các ứng dụng

4.5. Tuyển dụng kế toán Nha Trang

Việc làm Khánh Hòa là điểm đến du lịch nổi tiếng, việc làm kế toán tại đây chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp du lịch, nhà hàng và khách sạn. Các khách sạn, resort cao cấp, nhà hàng hải sản nổi tiếng và các công ty du lịch tại đây luôn tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán khách sạn, kế toán chi phí để quản lý hiệu quả hoạt động tài chính động.

4.6. Tuyển dụng kế toán Bến Tre

Với nền kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng tại Bến Tre đang thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng kế toán tại đây ngày càng tăng, đặc biệt là các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm và sản xuất. Với sự gia tăng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ hội làm việc cho các kế toán tại Bến Tre là rất dồi dào.

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với công việc kế toán

Để trở thành một nhà kế toán được các nhà tuyển dụng săn đón, ứng viên cần trang bị cho mình những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết. Những yêu cầu thường gặp nhất trong các bài tuyển dụng kế toán mới nhất bao gồm:

  • Chuyên môn cấp độ: Ứng viên cần có cấp liên quan đến kế toán, kiểm toán hoặc tài chính. Kinh nghiệm làm việc thực tế tại các vị trí kế toán là một lợi ích lớn.

  • Kiến thức chuyên sâu về kế toán sâu: Ứng dụng cần nắm chắc các quy định kế toán, thuế, tiêu chuẩn báo cáo tài chính và các chuyên gia kế toán phần mềm.

  • Kỹ năng phân tích dữ liệu: Khả năng thu thập, phân tích và tổng hợp dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác là rất quan trọng.

  • Kỹ năng giao tiếp: Kỹ sư toán cần có khả năng giao tiếp tốt để làm việc hiệu quả với các bộ phận khác trong doanh nghiệp và khách hàng.

  • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm: Kế toán viên cần có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao và làm việc hiệu quả trong môi trường nhóm.

  • Cẩn thận, cẩn thận và trung thực: Đây là sản phẩm cần thiết cho bất kỳ vị trí kế toán nào.

  • Khả năng thích nghi với công việc mới: Thị trường lao động luôn thay đổi, vì vậy các nhà toán học cần có khả năng thích nghi với những công việc mới và những yêu cầu mới.

  • Kỹ năng sử dụng công nghệ: Thành phần đặc biệt của các phần mềm kế toán, tin học văn phòng và các ứng dụng công nghệ khác là một lợi ích lớn.

  • Tiếng Anh: Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh sẽ giúp ứng viên mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

  • Chứng chỉ chuyên môn: Các chứng chỉ kế toán quốc tế như ACCA, CPA sẽ giúp ứng viên nâng cao giá trị bản thân.

Cán bộ kế toán cần sở hữu bộ kỹ năng và kinh nghiệm chuyên sâu
Cán bộ kế toán cần sở hữu bộ kỹ năng và kinh nghiệm chuyên sâu

Có thể thấy, nhu cầu tuyển dụng kế toán mới nhất rất lớn. Thế nhưng để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, ứng viên cần không ngừng học hỏi và nâng cao kiến ​​thức, kỹ năng của mình. Bên những bờ biển yêu cầu về chuyên môn, các sản phẩm chất cá nhân như sự chăm chỉ, trung thực và tinh thần trách nhiệm cũng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của một nhà kế toán.