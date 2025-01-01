Việc làm tại Hải Dương

Tất cả địa điểm
Hải Dương là đơn vị hành chính có dân số đông thứ 8 tại nước ta, chính vì vậy nhu cầu tìm việc làm Hải Dương rất lớn. Đây cũng là vùng kinh tế trọng điểm là một trung tâm công nghiệp của toàn vùng.

Hải Dương là một tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển. Với vị trí địa lý thuận lợi, nhận được sự đầu tư lớn từ các doanh nghiệp trong nước và quốc tế không chỉ vậy nơi đây cũng cao nhiều danh lam thắng cảnh thuận lợi cho phát triển công nghiệp và dịch vụ.

Đánh giá thị trường tuyển dụngtìm việc làm Hải Dương

Thị trường tìm việc làm Hải Dương khá sôi nổi, với nhiều cơ hội việc làm mới. Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, tính đến tháng 10 năm 2023, toàn tỉnh có trên 1,2 triệu lao động, tăng 3,5% so với năm 2022. Trong đó, lao động có việc làm là trên 1,1 triệu người, tăng 3,3%.

Nhu cầu tuyển dụng Hải Dương

Nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng tăng đáng kể. Trong 10 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có gần 50.000 lao động được tuyển dụng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022. Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao bao gồm: công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp - thủy sản. Đặc biệt là các ngành nghề sau:

  • Sản xuất, lắp ráp: Là ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất tại Hải Dương, Tuyển dụng việc làm Hải Dương với các vị trí như: nhân viên sản xuất, kỹ sư điện, điện tử, cơ khí,...
  • Công nghệ thông tin, viễn thông: Nhu cầu tuyển dụng ngành nghề này rất cao, đặc biệt là các vị trí như: lập trình viên, kỹ sư phần mềm,...
  • Dịch vụ, tài chính, ngân hàng: Hải Dương hiện đang phát triển nên các ngành dịch vụ, tài chính trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, Các vị trí việc làm đang tuyển dụng nhiều như: chuyên viên kinh doanh, marketing, nhân viên bán hàng,...
  • Bán lẻ, thương mại: Hải Dương có tiềm năng kinh tế phát triển thu hút các ngành bán lẻ, thương mại, Việc làm Hải Dương thu hút các ngành nghề sau: nhân viên bán hàng, nhân viên tư vấn,...
  • Du lịch, khách sạn: Hải Dương với các danh thắng cảnh nổi tiếng nên có tiềm năng phát triển du lịch mạnh mẽ. Các vị trí hiện đang được tuyển dụng nhiều như: nhân viên lễ tân, nhân viên phục vụ,...
Kỹ sư điện đang có nhu cầu tuyển dụng lớn tại Hải Dương
Kỹ sư điện đang có nhu cầu tuyển dụng lớn tại Hải Dương

Nhu cầu tìm việc làm Hải Dương

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hải Dương đã thống kê và cho thấy, nhu cầu tìm việc làm tại Hải Dương trong năm 2023 là khoảng 3,5% dân số. Nhu cầu tìm việc làm tại đây tập trung chủ yếu ở các ngành công nghiệp và dịch vụ. Ngành công nghiệp có nhu cầu tuyển dụng chiếm 21,97%. Ngành dịch vụ chiếm 54,77% tổng nhu cầu tuyển dụng.

Dưới đây là một số ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động cao tại Hải Dương trong năm 2023:

Lễ Tân một trong những ngành nghề được tuyển dụng nhiều nhất tại Hải Dương
Lễ Tân một trong những ngành nghề được tuyển dụng nhiều nhất tại Hải Dương

Tìm việc làm phổ thông tại Hải Dương

Theo số liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hải Dương, nhu cầu tìm việc làm lao động phổ thông tại Hải Dương chiếm khoảng 60% tổng nhu cầu tìm việc làm. Nhu cầu tìm việc làm Hải Dương khá lớn, đặc biệt là lao động phổ thông. Một số ngành lao động không yêu cầu bằng cấp tại Hải Dương như:

  • Nghề đánh bắt thủy sản
  • Nghề làm nông, làm vườn
  • Nghề buôn bán nhỏ lẻ
  • Nghề lái xe
  • Nghề sửa chữa ô tô, xe máy
  • Nghề cắt tóc, làm đẹp

Để lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân, bạn cần cân nhắc các yếu tố như năng lực, sở thích, khả năng tài chính và nhu cầu thị trường.

Nghề sửa chữa ô tô, xe máy là một nghề được nhiều lao động phổ thông lựa chọn
Nghề sửa chữa ô tô, xe máy là một nghề được nhiều lao động phổ thông lựa chọn

Mức lương của việc làm Hải Dương

Mức lương tại Hải Dương

Tìm việc làm Hải Dương, người lao động rất quan tâm đến mức lương trung bình. Tuy nhiên mức lương này còn phụ thuộc vào năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc...

Vị trí việc làm

Thu nhập/tháng

Kế toán

10 – 12 triệu

Lập trình viên

10 – 20 triệu

Nhân viên kinh doanh

8 – 15 triệu
Nhân viên bán hàng

6 – 10 triệu

Công nhân sản xuất

6 – 9 triệu

Việc làm Lễ tân

5 – 10 triệu

Việc làm Lập trình viên

10 - 20 triệu

Kỹ sư

8 - 20 triệu

Bác

10 - 50 triệu

Giáo viên

5 – 15 triệu

Nhân viên kỹ thuật

6 - 15 triệu

Điều dưỡng

7 - 15 triệu

Hộ sinh

6 - 12 triệu đồng

Kinh doanh

8 – 20 triệu
Lưu ý: Mức lương trên có thể thay đổi tùy theo trình độ, kinh nghiệm làm việc nhu cầu từng doanh nghiệp, và chế độ đãi ngộ.

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức lương tại Hải Dương

  • Ngành nghề: Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao, như sản xuất, lắp ráp, công nghệ thông tin,... thường có mức lương cao hơn các ngành nghề khác.
  • Kinh nghiệm: Người lao động có kinh nghiệm càng nhiều thì sẽ có mức lương cao hơn người lao động mới ra trường.
  • Trình độ học vấn: Người lao động có trình độ học vấn cao hơn sẽ có mức lương cao hơn người lao động có trình độ học vấn phổ thông.
  • Vị trí công việc: Các vị trí công việc đòi hỏi kỹ năng và trách nhiệm lớn sẽ có mức lương cao hơn các vị trí công việc đòi hỏi không yêu cầu nhiều về kỹ năng và không chịu nhiều trách nhiệm.
  • Kinh nghiệm làm việc: Người có kinh nghiệm nhiều năm sẽ có mức lương cao hơn,
Lập trình viên là nghề có trình độ cao mức lương từ 10 - 20 triệu đồng/tháng
Lập trình viên là nghề có trình độ cao mức lương từ 10 - 20 triệu đồng/tháng

Yêu cầu của các nhà tuyển dụng tại Hải Dương

Yêu cầu của các nhà tuyển dụng tại Hải Dương phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm ngành nghề, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng,... Khi tìm việc làm Hải Dương các nhà tuyển dụng tại Hải Dương yêu cầu người lao động có những phẩm chất như:

  • Trình độ học vấn: Đây là một trong những yếu tố được nhà tuyển dụng quan tâm, đặc biệt là những vị trí yêu cầu trình độ.
  • Kinh nghiệm làm việc: Một số công việc nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.
  • Chuyên môn nghiệp vụ: Đối với các vị trí công việc yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, các nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu người lao động có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực đó.
  • Kỹ năng mềm: Một số nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu ứng viên có các kỹ năng như: Giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề,...
  • Năng lực làm việc: Nhà tuyển dụng sẽ đánh giá năng lực dựa trên kết quả công việc, khả năng học hỏi, thích ứng của người lao động.
Một số nhà tuyển dụng có thể yêu cầu ứng viên có khả năng thuyết trình
Một số nhà tuyển dụng có thể yêu cầu ứng viên có khả năng thuyết trình

Có nên làm việc tại Hải Dương không?

Trước khi quyết định có nên tìm việc làm Hải Dương và làm việc tại đây hay không? Bạn nên xét đến ưu nhược điểm của việc làm tại đây:

Ưu điểm của việc tìm việc làm tại Hải Dương

  • Cơ hội việc làm đa dạng: Hải Dương có rất nhiều khu công nghiệp điều này đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong ngành công nghiệp. Ngoài ra, nơi đây còn tạo ra cơ hội phát triển trong ngành dịch vụ, nông nghiệp.
  • Mức lương tốt: Công nghệ thông tin, cơ khí, điện tử,... là những ngành nghề có mức lương tốt tại Hải Dương.
  • Chi phí thấp: Chi phí sinh hoạt thấp hơn so với các thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Nhược điểm của việc làm tại Hải Dương

  • Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ: Đặc biệt là ở các khu vực nông thôn. Điều này có thể gây khó khăn cho người lao động trong việc di chuyển và sinh hoạt.
  • Tình trạng ô nhiễm môi trường: Hải Dương có rất nhiều khu công nghiệp nên tình trạng ô nhiễm môi trường rất đáng để quan tâm.
  • Độ tuổi lao động: Một số tin tuyển dụng công nhân tại Hải Dương, các doanh nghiệp có quy định rõ độ tuổi tuyển dụng đa phần sẽ yêu cầu từ 18 - 40 tuổi Ngoài ra, bạn cũng cần có sức khỏe tốt để đảm bảo công việc hoặc làm việc theo ca kíp .

Tóm lại để quyết định làm việc tại Hải Dương hay không?. Ngoài những ưu nhược điểm trên người lao động cần cân nhắc dựa trên mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Mức lương làm việc tại Hải Dương khá cao, chi phí sinh hoạt thấp rất người lao động có thể lựa chọn làm việc tại đây
Mức lương làm việc tại Hải Dương khá cao, chi phí sinh hoạt thấp rất người lao động có thể lựa chọn làm việc tại đây

Các công ty lớn tại Hải Dương tuyển dụng

Hải Dương tập trung nhiều khu công nghiệp và các công ty. Bạn có thể tìm việc làm Hải Dương tại các công ty sau:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

Hòa Phát là một tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực: thép, điện, nông nghiệp, bất động sản,... Công ty này đang tuyển dụng các vị trí: Kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, công nhân kỹ thuật, nhân viên tiếp thị,...

Công ty Cổ phần Vingroup

Vingroup là một tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực: bất động sản, bán lẻ, du lịch, giáo dục, y tế,... Hiện công ty đang tuyển dụng các vị trí: kỹ sư xây dựng, kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí, kế toán, nhân viên tài chính,...

Công ty Cổ phần Honda Việt Nam

Honda Việt Nam là một nhà máy sản xuất ô tô, xe máy lớn nhất tại Việt Nam. Công ty có nhà máy sản xuất tại Hải Dương hiện đang tuyển dụng nhiều vị trí: Kỹ sư, nhân viên sản xuất, nhân viên kinh doanh, nhân viên văn phòng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Masan là một tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực: thực phẩm, hàng tiêu dùng, tài chính,... Hiện đang tuyển dụng nhiều vị trí việc làm như: Kỹ sư hóa, kỹ sư công nghệ thực phẩm, kỹ sư điện, công nhân kỹ thuật, nhân viên bán hàng, kế toán....

Kế toán là một trong những nghề mà doanh nghiệp nào cũng cần có
Kế toán là một trong những nghề mà doanh nghiệp nào cũng cần có

Các khu công nghiệp tại Hải Dương

Hiện nay khu công nghiệp Hải Dương đang tuyển dụng rất nhiều vị trí, bạn có thể tìm việc làm Hải Dương ở các khu công nghiệp như:

  • Khu công nghiệp Nam Sách
  • Khu công nghiệp Đại An
  • Khu công nghiệp Đại An mở rộng
  • Khu công nghiệp Phúc Điền
  • Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng
  • Khu công nghiệp Tân Trường
  • Khu công nghiệp Tân Trường mở rộng
  • Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát
  • Khu công nghiệp An Phát 1
  • Khu công nghiệp Lai Vu
  • Khu công nghiệp Lai Cách
  • Khu công nghiệp VSIP Hải Dương (Khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền)
  • Khu công nghiệp Cộng Hòa
  • Khu công nghiệp Phú Thái
  • Khu công nghiệp Kim Thành
  • Khu công nghiệp Gia Lộc

Nếu bạn đang tìm việc làm tại các khu công nghiệp Hải Dương có thể ứng tuyển vào các vị trí sau:

  • Công nhân sản xuất: Đây là vị trí việc làm phổ biến nhất tại khu công nghiệp Hải Dương, chiếm khoảng 70% tổng số lao động. Công nhân sản xuất chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp.
  • Nhân viên kỹ thuật: Nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm giám sát, vận hành các dây chuyền sản xuất, thiết bị máy móc tại các nhà máy, xí nghiệp.
  • Nhân viên văn phòng: Nhân viên văn phòng chịu trách nhiệm thực hiện các công việc hành chính, văn thư, kế toán, nhân sự,... tại các doanh nghiệp.
  • Nhân viên bán hàng: Nhân viên bán hàng chịu trách nhiệm giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng.
  • Nhân viên bảo vệ: Nhân viên bảo vệ chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh, trật tự tại các nhà máy, xí nghiệp.

Ngoài ra, khu công nghiệp Hải Dương còn tuyển dụng nhiều vị trí việc làm khác, như:

  • Nhân viên lái xe, vận tải
  • Nhân viên vệ sinh
  • Nhân viên bếp, nhà hàng
  • Nhân viên bảo trì, sửa chữa
  • Nhân viên IT
  • Nhân viên marketing
  • Nhân viên nhân sự
  • Nhân viên kế toán

Công nhân sản xuất chiếm khoảng 70% tổng số lao động

Công nhân sản xuất chiếm khoảng 70% tổng số lao động tại các khu công nghiệp
Công nhân sản xuất chiếm khoảng 70% tổng số lao động tại các khu công nghiệp

Câu hỏi thường gặp về tuyển dụng việc làm Hải Dương

Thời điểm tốt nhất để tìm việc làm tại Hải Dương?

Thời điểm tốt nhất để tìm việc làm tại Hải Dương là vào đầu năm, khi các công ty đang bắt đầu tuyển dụng cho năm mới. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tìm việc làm tại Hải Dương vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, miễn là bạn có trình độ học vấn và kinh nghiệm phù hợp.

Các ngành nghề nào đang có nhu cầu tuyển dụng cao tại Hải Dương?

Các ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng cao tại Hải Dương bao gồm:

  • Công nghiệp: sản xuất thép, sản xuất ô tô, xe máy, sản xuất điện tử,...
  • Dịch vụ: bán lẻ, du lịch, giáo dục, y tế,...
  • Nông nghiệp: sản xuất nông sản, sản xuất thủy sản,...

Cần chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc tại Hải Dương?

Để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc tại Hải Dương, bạn cần:

  • Nghiên cứu về công ty và vị trí công việc bạn đang ứng tuyển: Việc này sẽ giúp bạn hiểu hơn về công ty, vị trí ứng tuyển, từ đó bạn có thể trả lời các câu hỏi của nhà tuyển dụng một cách đầy đủ và chính xác nhất.
  • Luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn thường gặp: Câu hỏi phỏng vấn xin việc thường xoay quanh các chủ đề như kinh nghiệm làm việc, kỹ năng, khả năng,... Hãy luyện tập trả lời trước các câu hỏi phỏng vấn này một cách rõ ràng, mạch lạc, để tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng.
  • Mặc trang phục lịch sự và phù hợp: Trang phục là yếu tố quan trọng giúp bạn tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Bạn nên chọn trang phục lịch sự, gọn gàng, phù hợp với vị trí ứng tuyển.
  • Đến đúng giờ: Đến đúng giờ là điều tối thiểu bạn cần làm để thể hiện sự tôn trọng đối với nhà tuyển dụng, hãy cố gắng đến sớm hơn 10 phút. Nếu bạn bị trễ, hãy gọi điện cho nhà tuyển dụng để thông báo.
Mặc trang phục lịch sự và phù hợp khi đi phỏng vấn
Mặc trang phục lịch sự và phù hợp khi đi phỏng vấn

Cách tìm việc làm Hải Dương tại Job3s

Job3s là một trong những website tuyển dụng uy tín nhất tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp trên toàn quốc. Bạn có thể thực hiện các bước sau để tìm việc:

Truy cập vào trang website Job3s:

Truy cập vào trang website Job3s để tìm việc làm Hải Dương mới nhất
Truy cập vào trang website Job3s để tìm việc làm Hải Dương mới nhất

Chọn tỉnh/thành phố Hải Dương.

Chọn ngành nghề và vị trí công việc bạn muốn tìm kiếm.

Sử dụng các công cụ tìm kiếm nâng cao để lọc kết quả tìm kiếm theo tiêu chí của bạn.

Nhấp vào "Xem chi tiết" để xem thông tin chi tiết về tin tuyển dụng.

Sau khi tìm thấy một tin tuyển dụng phù hợp, bạn có thể gửi hồ sơ xin việc trực tiếp trên Job3s. Để làm điều này, bạn cần tạo tài khoản trên Job3s và tải lên hồ sơ xin việc của mình.

Ngoài ra khi tìm việc làm Hải Dương cần lưu ý những điều sau:

  • Xác định mục tiêu nghề nghiệp: Tìm việc làm Hải Dương đầu tiên bạn cần làm là xác định ngành nghề bạn muốn làm, vị trí ứng tuyển và mức lương mong muốn. Việc này sẽ giúp tìm kiếm công việc phù hợp một cách nhanh chóng.
  • Tham khảo thị trường lao động: Ngoài ra hãy dành thời gian tham khảo thông tin về thị trường lao động tại Hải Dương, các ngành nghề đang phát triển và có nhu cầu tuyển dụng cao.
  • Tạo CV ấn tượng: CV là thứ đầu tiên mà nhà tuyển dụng nhìn thấy và biết thông tin về bạn. Vì vậy hãy tạo CV chuyên nghiệp, ấn tượng làm nổi bật các kỹ năng, kinh nghiệm của bạn phù hợp nhất với tiêu chí của nhà tuyển dụng.
  • Ứng tuyển việc làm: Khi tìm việc làm Hải Dương và thấy thông công việc phù hợp. Hãy nộp cv của bạn ngay cho nhà tuyển dụng. Nên kiểm tra lại thật kỹ các thông tin trên cv đặc biệt là số điện thoại và email để nhà tuyển dụng có thể liên hệ được với bạn.
  • Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn: Đây là bước quan trọng nhất giúp bạn có thể thuyết phục nhà tuyển dụng lựa chọn bạn thay vì các ứng viên khác. Do đó, bạn cần chuẩn bị kỹ cho buổi phỏng vấn như giới thiệu bản thân và liệt kê các kỹ năng của mình cũng như luyện tập sự tự tin của mình trong cách nói chuyện.
  • Theo dõi kết quả phỏng vấn: Sau khi phỏng vấn, bạn cần theo dõi kết quả phỏng vấn từ nhà tuyển dụng. Nếu bạn được nhận việc, hãy xác nhận email nhận việc cho nhà tuyển dụng.

Giới thiệu về tỉnh Hải Dương

Hải Dương là tỉnh thuộc Đồng Bằng sông Hồng cách thủ đô Hà Nội 57km về phía Tây, là một trong những vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ tiếp giáp với các tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh Quảng Ninh, Hải Phòng...

Theo thống kê dân số Hải Dương khoảng 1.800.000 người độ tuổi lao động khoảng 1.400.000 người nên nhu cầu tìm việc làm Hải Dương rất lớn. Trong những năm qua, kinh tế Hải Dương đã có bước phát triển mạnh mẽ. Năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 106.700 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm trước.

Công nghiệp Hải Dương có tốc độ tăng trưởng cao, với nhiều ngành công nghiệp chủ lực như sản xuất ô tô, điện tử, cơ khí,... Các khu công nghiệp, khu kinh tế của Hải Dương đã thu hút nhiều dự án đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Không chỉ vậy nơi đây cũng phát triển các ngành dịch vụ như thương mại, du lịch…

Thị trường tìm việc làm Hải Dương có rất nhiều cơ hội việc làm đặc biệt là ngành sản xuất ô tô.
Thị trường tìm việc làm Hải Dương có rất nhiều cơ hội việc làm đặc biệt là ngành sản xuất ô tô.

Hải Dương có tiềm năng phát triển kinh tế rất lớn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của tỉnh đạt khoảng 9%. Kéo theo đó là nhu cầu tuyển dụng cao, vì vậy nếu bạn đang có nhu cầu tìm việc làm Hải Dương thì hoàn toàn có thể yên để lựa chọn cho mình những công việc phù hợp.