Việc làm tại Hậu Giang

-

Có 179 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Bắc Ninh Hậu Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Gia Lai Đồng Nai Trà Vinh Bến Tre Bình Dương Hậu Giang Lâm Đồng Khánh Hòa Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Masan Consumer Holdings
Tuyển Kế toán trưởng Masan Consumer Holdings làm việc tại Hậu Giang thu nhập Thỏa thuận
Masan Consumer Holdings
Hạn nộp: 01/09/2025
Hậu Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Hạn nộp: 30/09/2025
An Giang Bạc Liêu Cần Thơ Đồng Tháp Tiền Giang Vĩnh Long Hậu Giang Bến Tre Sóc Trăng Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hậu Giang thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Hạn nộp: 06/09/2025
Hậu Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 20 Triệu
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 03/08/2025
An Giang Đồng Tháp Kiên Giang Bạc Liêu Cà Mau Trà Vinh Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Long An Bến Tre Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO làm việc tại Tây Ninh thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO
Hạn nộp: 06/06/2025
Tây Ninh Đồng Nai An Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Trà Vinh Vĩnh Long Đồng Tháp Long An Tiền Giang Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Cần Thơ Bình Thuận Cà Mau Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Nghệ An Ninh Thuận Vĩnh Long Long An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tây Ninh Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Quảng Trị Bình Dương Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Hạn nộp: 13/06/2025
Sóc Trăng Hậu Giang Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sơn Nero
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sơn Nero làm việc tại Trà Vinh thu nhập 18 - 20 Triệu
Công ty TNHH Sơn Nero
Hạn nộp: 12/06/2025
Trà Vinh Vĩnh Long Bến Tre Tiền Giang An Giang Cần Thơ Sóc Trăng Kiên Giang Hậu Giang Bạc Liêu Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam
Tuyển Giáo viên Toán Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu
Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam
Hạn nộp: 10/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng An Giang Bình Dương Hậu Giang Đã hết hạn 3 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 07/06/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An Tây Ninh Đồng Nai Lâm Đồng Bình Dương Cần Thơ Hà Nội Hưng Yên Bắc Giang Bắc Kạn An Giang Hải Dương Điện Biên Hải Phòng Hà Tĩnh Hà Nam Nghệ An Phú Thọ Quảng Nam Đà Nẵng Quảng Ngãi Bình Thuận Bình Định Bình Phước Lào Cai Tuyên Quang Quảng Ninh Phú Yên Gia Lai Đồng Tháp Kiên Giang Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đắk Lắk Trà Vinh Thanh Hóa Hà Giang Khánh Hòa Thái Bình Kon Tum Bắc Ninh Bạc Liêu Bến Tre Cà Mau Hòa Bình Lai Châu Lạng Sơn Nam Định Ninh Bình Ninh Thuận Quảng Trị Vĩnh Phúc Yên Bái Vĩnh Long Sơn La Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Bắc Giang Hậu Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ
Hạn nộp: 30/05/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Tây Ninh Hậu Giang Đã hết hạn 5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Sacons
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty cổ phần Sacons làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sacons
Hạn nộp: 18/05/2025
Cần Thơ Hậu Giang Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NEWFARM VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN NEWFARM VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NEWFARM VIỆT NAM
Hạn nộp: 16/05/2025
Long An Tiền Giang Đồng Tháp Vĩnh Long Trà Vinh Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bến Tre An Giang Kiên Giang Bạc Liêu Cà Mau Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công trình Viettel Hậu Giang - Tổng Công ty Cổ phần Công Trình Viettel
Tuyển Kiến trúc sư Chi nhánh Công trình Viettel Hậu Giang - Tổng Công ty Cổ phần Công Trình Viettel làm việc tại Hậu Giang thu nhập 10 - 25 Triệu
Chi nhánh Công trình Viettel Hậu Giang - Tổng Công ty Cổ phần Công Trình Viettel
Hạn nộp: 15/05/2025
Hậu Giang Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GOLD TOMATO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GOLD TOMATO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH GOLD TOMATO
Hạn nộp: 10/05/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đắk Lắk Đồng Tháp Cần Thơ Hậu Giang Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Thuận An Giang Bến Tre Bình Phước Bạc Liêu Cà Mau Bình Dương Đà Nẵng Bình Định Đắk Lắk Cần Thơ Đồng Tháp Gia Lai Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Ninh Thuận Long An Phú Yên Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tiền Giang Tây Ninh Quảng Bình Vĩnh Long Quảng Trị Trà Vinh Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 17 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 08/05/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Trà Vinh thu nhập 18 - 20 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 09/05/2025
Trà Vinh Vĩnh Long Bến Tre Tiền Giang An Giang Cần Thơ Sóc Trăng Kiên Giang Hậu Giang Bạc Liêu Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sơn Nero
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sơn Nero làm việc tại Trà Vinh thu nhập 18 - 20 Triệu
Công ty TNHH Sơn Nero
Hạn nộp: 09/05/2025
Trà Vinh Vĩnh Long Bến Tre Tiền Giang An Giang Cần Thơ Sóc Trăng Kiên Giang Hậu Giang Bạc Liêu Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Hạn nộp: 07/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Đà Nẵng Đồng Nai Bắc Kạn Hải Phòng Hậu Giang Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Masan Consumer Holdings
Tuyển Automation Tester Masan Consumer Holdings làm việc tại Hậu Giang thu nhập Thỏa thuận
Masan Consumer Holdings
Hạn nộp: 28/04/2025
Hậu Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Hậu Giang đang gia tăng với các xu hướng ngành nghề nổi bật như nông nghiệp, dịch vụ và chế biến. Sự phát triển của các khu công nghiệp cùng những dự án đầu tư quy mô lớn đang mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn, giúp người lao động có thể phát triển nghề nghiệp và thu nhập ổn định.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại tỉnh Hậu Giang hiện nay

Thị trường tuyển dụng việc làm ở Hậu Giang đang có những bước phát triển đáng chú ý nhờ vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương. Các doanh nghiệp tại tỉnh không ngừng mở rộng sản xuất, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động phổ thông và kỹ thuật, đặc biệt trong các ngành gia công, chế biến thủy sản và dịch vụ.

Theo báo cáo năm 2023, Hậu Giang có dân số trung bình khoảng 728.000 người, với gần 60% là lực lượng lao động ở độ tuổi từ 18 đến 40. Đây là nguồn lao động trẻ, năng động, đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao của các doanh nghiệp trong tỉnh, đặc biệt là vào các mùa vụ sản xuất.

Mức lương trung bình tại Hậu Giang dao động từ 4.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo từng ngành nghề và yêu cầu trình độ chuyên môn. Tỷ lệ thất nghiệp được duy trì ở mức thấp, chỉ khoảng 2.8% theo số liệu từ Tổng cục Thống kê năm 2023, cho thấy tỉnh này đang có tình trạng việc làm ổn định và nhiều cơ hội hấp dẫn cho người lao động.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Hậu Giang tăng cao nhờ quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Hậu Giang tăng cao nhờ quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Hậu Giang

Việc làm Hậu Giang có mức lương đa dạng, giúp người lao động tại tỉnh có thể tìm thấy cơ hội việc làm với thu nhập phù hợp với kinh nghiệm và kỹ năng của mình. Dưới đây là cập nhật thù lao cho các vị trí việc làm Hậu Giang mới nhất trong năm 2024:

Việc làm Hậu Giang

Mức lương (VNĐ/tháng)

Việc làm gia công cơ khí

10.000.000 - 15.000.000

Việc làm quản lý chất lượng

9.000.000 - 15.000.000

Việc làm tư vấn

8.000.000 - 12.000.000

Tìm việc làm kế toán

7.000.000 - 10.000.000

Việc làm nông nghiệp

8.000.000 - 12.000.000

3. Một số việc làm Hậu Giang được tìm kiếm nhiều

Kinh tế Hậu Giang ngày càng sôi động kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự tăng cao. Các vị trí việc làm được người lao động tìm kiếm nhiều nhất bao gồm:

3.1. Việc làm gia công

Việc làm gia công ở Hậu Giang đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhiều người lao động, với nhu cầu tuyển dụng lớn ở các lĩnh vực như sản xuất, lắp ráp và chế biến. Công việc gia công yêu cầu sự tỉ mỉ, khéo léo và thường yêu cầu lao động phổ thông hoặc có tay nghề cơ bản. Tuy nhiên, tính chất công việc này thường cạnh tranh cao do số lượng lao động ứng tuyển ngày càng nhiều.

Khu vực tuyển dụng nhiều nhất cho việc làm gia công tập trung tại các khu công nghiệp lớn ở Châu Thành A và Vị Thanh, với nhiều nhà máy và xưởng sản xuất gia công.

Công việc gia công là sự lựa chọn hấp dẫn cho những người có nhu cầu tìm việc làm Hậu Giang
Công việc gia công là sự lựa chọn hấp dẫn cho những người có nhu cầu tìm việc làm Hậu Giang

3.2. Việc làm thời vụ

Việc làm thời vụ Hậu Giang thường có nhu cầu tăng cao vào các mùa vụ nông nghiệp với các nhiệm vụ như thu hoạch trái cây, cây trồng và chế biến nông sản. Công việc này không cần nhiều kỹ năng, phù hợp với người lao động có nhu cầu làm việc ngắn hạn hoặc tìm kiếm thêm thu nhập ngoài giờ.

Nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ tại Hậu Giang chủ yếu tập trung ở Thành phố Vị Thanh và thị xã Ngã Bảy. Những khu vực này nổi bật với hệ thống trang trại nông nghiệp phát triển, chuyên sản xuất và chế biến đa dạng các loại nông sản.

3.3. Việc làm thủy sản

Thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Hậu Giang với nhiều cơ sở nuôi trồng và chế biến thủy sản. Các công việc chủ yếu là nuôi trồng, thu hoạch và chế biến thủy sản, không chỉ đòi hỏi lao động phổ thông mà còn cần những người có kỹ năng chuyên môn trong vận hành và quản lý.

Những khu vực có tiềm năng tuyển dụng nhiều trong ngành thủy sản bao gồm huyện Châu Thành và huyện Vị Thủy, nơi có hệ thống sông ngòi phong phú và điều kiện tự nhiên thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản.

Ngành thủy sản tại Hậu Giang yêu cầu nguồn nhân lực dồi dào và kỹ năng chuyên môn cao
Ngành thủy sản tại Hậu Giang yêu cầu nguồn nhân lực dồi dào và kỹ năng chuyên môn cao

3.4. Việc làm kế toán

Việc làm kế toán tại Hậu Giang luôn có nhu cầu ổn định, đòi hỏi nhân sự có trình độ chuyên môn cao, khả năng xử lý số liệu và quản lý tài chính tốt. Mặc dù thị trường việc làm kế toán rộng mở nhưng tính cạnh tranh trong ngành cũng không nhỏ.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kế toán tại Hậu Giang chủ yếu tập trung ở thành phố Vị Thanh và Ngã Bảy. Đây là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các tập đoàn lớn hoạt động đa lĩnh vực.

Kế toán là vị trí công việc có nhu cầu tuyển dụng cao tại Hậu Giang
Kế toán là vị trí công việc có nhu cầu tuyển dụng cao tại Hậu Giang

3.5. Việc làm nông nghiệp

Nông nghiệp là một phần quan trọng trong cơ cấu kinh tế Hậu Giang, với nhiều cơ hội việc làm liên quan đến hoạt động sản xuất, thu hoạch và chế biến nông sản. Ngành này thường tuyển dụng lao động phổ thông và những người có kinh nghiệm làm việc trong môi trường nông nghiệp. Do đặc thù của ngành, nhu cầu tuyển dụng lao động có tính thời vụ nhưng sự cạnh tranh không quá cao so với các ngành khác.

Huyện Vị Thủy và Châu Thành A là những nơi có diện tích đất nông nghiệp rộng lớn, thuận lợi cho phát triển trồng trọt và chăn nuôi, thu hút nhiều lao động trong lĩnh vực này.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Hậu Giang

Hậu Giang là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, kéo theo nhu cầu tuyển dụng việc làm Hậu Giang ngày càng tăng. Các khu vực như Thành phố Vị Thanh, Ngã Bảy cùng các huyện Vị Thủy, Châu Thành đang trở thành “điểm nóng” thu hút nhiều ứng viên tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp.

4.1. Việc làm tại Thành phố Ngã Bảy

Thành phố Ngã Bảy nổi bật với các ngành nghề liên quan đến nông nghiệp và chế biến thủy sản. Nhu cầu về việc làm Ngã Bảy Hậu Giang đang gia tăng nhanh chóng nhờ vào sự phát triển của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Người lao động có thể tìm thấy các vị trí hấp dẫn trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và dịch vụ logistics, mở ra cơ hội nghề nghiệp đa dạng.

Thành phố Ngã Bảy có nhiều vị trí công việc hấp dẫn trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và dịch vụ logistics
Thành phố Ngã Bảy có nhiều vị trí công việc hấp dẫn trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và dịch vụ logistics

4.2. Việc làm tại Vị Thủy, Hậu Giang

Vị Thủy, một huyện đang trên đà phát triển tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ. Cơ hội việc làm tại đây bao gồm các vị trí liên quan đến lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông sản. Bên cạnh đó, nhu cầu lao động ở các ngành nghề như giáo dục và y tế cũng đang gia tăng, mở ra nhiều cơ hội cho cư dân địa phương.

4.3. Việc làm tại Vị Thanh, Hậu Giang

Thành phố Vị Thanh là một trong những nơi có nhu cầu tuyển dụng việc làm Hậu Giang cao nhất. Với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành thương mại, dịch vụ và sản xuất, người lao động từ lao động phổ thông đến chuyên môn cao dễ dàng tìm kiếm việc làm Vị Thanh Hậu Giang ở nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, Vị Thanh còn ghi nhận nhu cầu tuyển dụng cao trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và hành chính. Nhiều công việc tại đây không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người lao động.

Giáo viên đang là nghề được đẩy mạnh tuyển dụng tại Hậu Giang
Giáo viên đang là nghề được đẩy mạnh tuyển dụng tại Hậu Giang

4.4. Việc làm tại Châu Thành A, Hậu Giang

Châu Thành A, đặc biệt là Thị trấn Cái Tắc đang phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực nông nghiệp và chế biến. Do đó, việc làm Châu Thành A Hậu Giang chủ yếu liên quan đến chế biến thực phẩm, dịch vụ logistics và nông nghiệp. Các doanh nghiệp địa phương đang mở rộng quy mô hoạt động, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho cư dân trong khu vực.

4.5. Việc làm tại Châu Thành, Hậu Giang

Châu Thành có nhiều hoạt động kinh tế sôi nổi, đặc biệt trong nông nghiệp và thương mại. Trong đó, ngành nông nghiệp là trọng tâm chính với nhiều việc làm liên quan đến sản xuất và chế biến nông sản như trái cây, rau củ và thủy sản. Ngoài ra, lĩnh vực thương mại và dịch vụ cũng đang phát triển mạnh mẽ cùng nhu cầu tuyển dụng cao cho các vị trí như nhân viên bán hàng, quản lý cửa hàng và nhân viên giao hàng.

Châu Thành là khu vực hoạt động kinh tế sôi nổi về lĩnh vực nông nghiệp và thương mại tại tỉnh Hậu Giang
Châu Thành là khu vực hoạt động kinh tế sôi nổi về lĩnh vực nông nghiệp và thương mại tại tỉnh Hậu Giang

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang

Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm việc làm hoặc muốn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, hãy liên hệ đến trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang - nơi cung cấp thông tin về thị trường lao động, hướng dẫn tuyển dụng và tư vấn nghề nghiệp. Từ đây, người lao động có thể dễ dàng tiếp cận các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu của bản thân.

  • Địa chỉ: Số 9, Võ Văn Kiệt, Phường 5, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

  • Hotline: 0293 3870 115

  • Email: [email protected]

  • Website: https://vieclam.haugiang.gov.vn/

  • Thời gian mở cửa: 7:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Chủ nhật

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hậu Giang là nơi hỗ trợ và tư vấn nghề nghiệp cho người lao động lưu trú tại đây
Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hậu Giang là nơi hỗ trợ và tư vấn nghề nghiệp cho người lao động lưu trú tại đây

Thị trường việc làm Hậu Giang đang ngày càng sôi động, tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho dân số khoảng 728.000 người (theo số liệu thống kê năm 2023). Tuy nhiên, tính cạnh tranh trong quy trình tuyển dụng cũng ngày càng cao, đặc biệt là ở các ngành nông nghiệp, dịch vụ và chế biến. Vì vậy, bạn cần liên tục nâng cao kỹ năng, cập nhật thông tin thị trường và chủ động tham gia vào các khóa đào tạo nghề nghiệp để nâng cao khả năng trúng tuyển.