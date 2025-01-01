Tất cả địa điểm
Việc làm tại Tuyên Quang

-

Có 153 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 12 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và quản lý Văn Lễ
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Tư vấn và quản lý Văn Lễ làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty TNHH Tư vấn và quản lý Văn Lễ
Hạn nộp: 05/09/2025
Tuyên Quang Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Bắc Giang Hải Phòng Hà Giang Lạng Sơn Nam Định Thái Bình Thái Nguyên Vĩnh Phúc Tuyên Quang Phú Thọ Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Hải Phòng Hưng Yên Tuyên Quang Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế ICO
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Quốc tế ICO làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế ICO
Hạn nộp: 02/08/2025
Bắc Giang Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế ICO
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Quốc tế ICO làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế ICO
Hạn nộp: 02/08/2025
Bắc Giang Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Đà Nẵng Hải Phòng Hải Dương Hà Nam Thái Nguyên Tuyên Quang Vĩnh Phúc Hòa Bình Nam Định Hà Giang Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA làm việc tại Hải Dương thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA
Hạn nộp: 30/06/2025
Hải Dương Thanh Hóa Quảng Ninh Tuyên Quang Lào Cai Hồ Chí Minh Bình Định Đã hết hạn 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
Hạn nộp: 16/06/2025
Tuyên Quang Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA làm việc tại Hải Dương thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA
Hạn nộp: 31/07/2025
Hải Dương Thanh Hóa Quảng Ninh Tuyên Quang Lào Cai Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 07/06/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An Tây Ninh Đồng Nai Lâm Đồng Bình Dương Cần Thơ Hà Nội Hưng Yên Bắc Giang Bắc Kạn An Giang Hải Dương Điện Biên Hải Phòng Hà Tĩnh Hà Nam Nghệ An Phú Thọ Quảng Nam Đà Nẵng Quảng Ngãi Bình Thuận Bình Định Bình Phước Lào Cai Tuyên Quang Quảng Ninh Phú Yên Gia Lai Đồng Tháp Kiên Giang Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đắk Lắk Trà Vinh Thanh Hóa Hà Giang Khánh Hòa Thái Bình Kon Tum Bắc Ninh Bạc Liêu Bến Tre Cà Mau Hòa Bình Lai Châu Lạng Sơn Nam Định Ninh Bình Ninh Thuận Quảng Trị Vĩnh Phúc Yên Bái Vĩnh Long Sơn La Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Flamingo Holding Group
Tuyển Giám đốc điều hành Flamingo Holding Group làm việc tại Tuyên Quang thu nhập Thỏa thuận
Flamingo Holding Group
Hạn nộp: 30/05/2025
Tuyên Quang Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Navigos Search's Client làm việc tại Tuyên Quang thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 18/05/2025
Tuyên Quang Phú Thọ Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Nhân viên kho Navigos Search's Client làm việc tại Tuyên Quang thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 18/05/2025
Tuyên Quang Phú Thọ Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG Y NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG Y NAM làm việc tại Tuyên Quang thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG Y NAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Tuyên Quang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 17 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 08/05/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 19/04/2025
Lào Cai Phú Thọ Tuyên Quang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/04/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí PSD Pro Company
Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí PSD Pro Company làm việc tại Hà Giang thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí PSD Pro Company
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Giang Tuyên Quang Lào Cai Bắc Giang Bắc Ninh Lạng Sơn Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 25/04/2025
Tuyên Quang Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 22/04/2025
Tuyên Quang Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu việc làm Tuyên Quang đang tăng cao đồng thời thị trường tuyển dụng việc làm tại Tuyên Quang cũng rất sôi động. Nhiều khu công nghiệp lớn đã đầu tư vào Tuyên Quang với các lĩnh vực sản xuất khác nhau như chế biến khoáng sản, nông sản, may mặc, linh kiện điện tử,… giúp đem lại việc làm cho đông đảo người lao động.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Tuyên Quang hiện nay

Theo cổng thông tin chính phủ, Tuyên Quang có dân số đạt 908.935 người (số liệu tính tới năm 2023). Trong đó, thanh niên trong độ tuổi lao động từ 16 – 30 tuổi của tỉnh chiếm 16,6% khoảng 151.315 người.

Bên cạnh đó, theo Tuyenquangtv.vn, tỉ lệ thất nghiệp ở riêng khu vực thành thị của Tuyên Quang tính chung trong tháng 9/2023 là 2,55%. Đây là minh chứng cho thấy nhu cầu tìm việc làm ở Tuyên Quang cũng khá cao.

Tuy nhiên, Tuyên Quang hiện là tỉnh tập trung nhiều công ty và tập đoàn lớn đầu tư. Vì thế, nhu cầu tuyển dụng tại Tuyên Quang rất lớn với nhiều vị trí việc làm. Các ngành đang tuyển dụng việc làm tại Tuyên Quang có ở lĩnh vực sản xuất như chế biến lâm sản và thực phẩm, giáo dục, công nghệ thông tin, marketing online…

Mức lương của các việc làm tại Tuyên Quang có sự chênh lệch tùy thuộc vào ngành nghề, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn. Với các nghề không đòi hỏi bằng cấp, lương dao động từ 5.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng. Các nghề đòi hỏi bằng cấp hay kinh nghiệm thì lương sẽ dao động trong khoảng 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Tuyên Quang hiện nay tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Tuyên Quang hiện nay tăng cao

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Tuyên Quang

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Tuyên Quang đang vô cùng sôi động và tạo nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, điều này dẫn tới tỷ lệ cạnh tranh giữa các ứng viên sẽ cao. Mức lương dao động từ 5.000.000 - 20.000.000 tùy từng công việc, vị trí cũng như kinh nghiệm và bằng cấp. Dưới đây, job3s.ai cập nhật mức lương tuyển dụng một số việc làm Tuyên Quang mới nhất bạn có thể tham khảo:

Công việc

Vị trí

Mức lương (VNĐ/tháng)

Việc làm phổ thông

Việc làm giúp việc

5.000.000 - 10.000.000

Việc làm nhân viên phục vụ

6.500.000 – 8.500.000

Việc làm đầu bếp

10.000.000 - 15.000.000

Việc làm nhân viên giao hàng

10.000.000 - 15.000.000

Việc làm bán thời gian

Việc làm giáo viên

5.000.000 - 20.000.000

Việc làm công nhân

Việc làm nhân viên đóng gói

8.000.000 - 10.000.000

Việc làm nhân viên vận hành máy

9.000.000 - 14.000.000

Việc làm bảo vệ

Việc làm nhân viên bảo vệ

8.000.000 - 12.000.000

Việc làm kế toán

Việc làm nhân viên kế toán

8.000.000 - 13.000.000

Việc làm kế toán trưởng

15.000.000 - 25.000.000

Việc làm tại nhà

Việc làm thợ hàn gia công

10.000.000 - 16.000.000
Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Tuyên Quang
Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Tuyên Quang

3. Một số việc làm Tuyên Quang được tìm kiếm nhiều

Người lao động tìm việc làm tại Tuyên Quang ở nhiều ngành nghề khác nhau như kế toán, công nhân, bảo vệ, việc làm tại nhà, việc làm phổ thông… Đây cũng là các lĩnh vực mà các nhà tuyển dụng cần thêm nhiều lao động.

3.1. Việc làm kế toán

Kế toán là việc làm yêu cầu cao về bằng cấp lẫn kinh nghiệm liên quan tới chuyên môn đặc thù. Công việc này sẽ chịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo hoạt động thu chi, kiểm tra thuế, báo cáo tài chính,… cho doanh nghiệp.

Kế toán cũng là việc làm Tuyên Quang đang có nhu cầu tuyển dụng cao tập trung chủ yếu ở những cụm công nghiệp như Sơn Dương, Chiêm Hoá, Na Hang, Yên Sơ và khu vực Thành phố Tuyên Quang. Mức lương đối với việc làm tại Tuyên Quang vị trí kế toán khá hấp dẫn từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng.

Kế toán là việc làm Tuyên Quang đang có nhu cầu tuyển dụng cao và nguồn thu nhập ổn định, hấp dẫn
Kế toán là việc làm Tuyên Quang đang có nhu cầu tuyển dụng cao và nguồn thu nhập ổn định, hấp dẫn

3.2. Việc làm phổ thông

Việc làm phổ thông tại Tuyên Quang gồm những công việc không đòi hỏi trình độ chuyên sâu, chuyên môn trong một lĩnh vực cụ thể nào đó như tạp vụ, giúp việc, phụ bếp... Người lao động làm việc phổ thông sẽ cần tốt nghiệp trung học phổ thông, có sức khỏe tốt và năng lực tiếp thu để hoàn thành công việc.

Hiện việc làm phổ thông tại tỉnh Tuyên Quang đang có nhu cầu tuyển dụng cao gồm các cụm công nghiệp ở huyện Sơn Dương, Hàm Yên, Chiêm Hoá, Yên Sơn và khu vực Thành phố. Mức lương dao động từ 5.000.000 - 10.000 VNĐ/tháng.

Việc làm nhân viên giao hàng tại Tuyên Quang có điều kiện phát triển khi nhu cầu mua sắm ngày càng tăng cao
Việc làm nhân viên giao hàng tại Tuyên Quang có điều kiện phát triển khi nhu cầu mua sắm ngày càng tăng cao

3.3. Việc làm bán thời gian

Công việc này có sự linh hoạt về thời gian, mức thu nhập tốt cho nên được nhiều người lao động lựa chọn. Một số công việc làm bán thời gian đang có nhu cầu tuyển dụng tại Tuyên Quang gồm trợ giảng, nhân viên tư vấn, nhân viên bán hàng…

Tùy vào tính chất từng công việc mà người lao động có thể phải có bằng cấp, kinh nghiệm hoặc không. Công việc này thường tập trung ở khu vực thành phố Tuyên Quang. Mức lương dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

Trong top tìm việc làm ở Tuyên Quang phải kể tới các công việc bán thời gian
Trong top tìm việc làm ở Tuyên Quang phải kể tới các công việc bán thời gian

3.4. Việc làm công nhân

Công nhân là công việc có nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Tuyên Quang nằm ở mức cao khi tỉnh tập trung nhiều khu/cụm công nghiệp như Sơn Nam, Phúc Ứng, Long Bình An, An Thịnh, Khuôn Phương,… Lĩnh vực dệt may và da giày là phổ biến nhất tại Tuyên Quang.

Vị trí việc làm công nhân không yêu cầu cao về trình độ, kinh nghiệm mà cần có sức khỏe tốt và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở. Thu nhập trung bình cho vị trí công nhân tại các khu/cụm công nghiệp khoảng từ 7.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng.

Công nhân hiện là vị trí công việc có nhu cầu tuyển dụng việc làm Tuyên Quang nằm ở mức cao
Công nhân hiện là vị trí công việc có nhu cầu tuyển dụng việc làm Tuyên Quang nằm ở mức cao

3.5. Việc làm tại nhà

Việc làm thêm tại nhà có sự đa dạng, chủ động thời gian và mức thu nhập khá. Một số công việc làm tại nhà ở Tuyên Quang mà bạn có thể lựa chọn như dịch thuật, gia sư, cộng tác viên sale online, gia công tại nhà một số sản phẩm mỹ nghệ… Tùy vào tính chất mỗi công việc mà người lao động cần có bằng cấp, kinh nghiệm hoặc không.

Công việc này cũng nằm trong top việc làm Tuyên Quang được nhiều người tìm kiếm bởi lợi thế linh động thời gian và không phải tới công ty làm việc. Các công việc này thường tập trung ở thành phố với mức lương dao động từ 5.000.000 - 20.000.000 VNĐ.

Gia sư là việc làm thêm tại nhà ở Tuyên Quang cũng nằm trong top được người lao động lựa chọn
Gia sư là việc làm thêm tại nhà ở Tuyên Quang cũng nằm trong top được người lao động lựa chọn

3.6. Việc làm bảo vệ

Công việc này không yêu cầu cao về kinh nghiệm, bằng cấp mà thay vào đó ưu tiên người lao động có sức khỏe tốt, trung thực và chăm chỉ. Công việc chính của bảo vệ là đảm bảo an ninh, canh gác và tuần tra cho các khu vực được phân công.

Mức lương bảo vệ dao động từ 7.000.000 – 9.000.000 VNĐ/tháng. Hiện các cụm công nghiệp thuộc huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Na Hang và Thành phố là những khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Tuyên Quang cho vị trí nhân viên bảo vệ.

Mức lương cho vị trí công việc bảo vệ hiện nay dao động khoảng từ 7.000.000 – 9.000.000 đồng/tháng
Mức lương cho vị trí công việc bảo vệ hiện nay dao động khoảng từ 7.000.000 – 9.000.000 đồng/tháng

4. Khu vực tập trung việc làm phổ biến tại Tuyên Quang

Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa đặc trưng và lực lượng lao động trẻ khỏe đã giúp cho Tuyên Quang có tiềm lực phát triển cả ở lĩnh vực nông - lâm - công nghiệp và du lịch. Dưới đây là những khu vực tập trung việc làm Tuyên Quang nhiều nhất hiện nay.

4.1 Việc làm Sơn Dương Tuyên Quang

Nhờ hoạt động du lịch tại đây phát triển đã tạo ra việc làm và góp phần tăng thu nhập cho người lao động địa phương. Ngoài ra, việc làm tại Sơn Dương Tuyên Quang cũng vô cùng lớn khi có những cụm công nghiệp như Ninh Lai - Thiện Kế, Phúc Ứng 2, Phúc Ứng 3 và Tam Đa.

Hiện việc làm tại Sơn Dương, Tuyên Quang đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí như lái xe, nhân viên kinh doanh, công nhân, nhân viên giao hàng, tạp vụ, bảo vệ, đầu bếp,…

Huyện Sơn Dương là một trong những khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm Tuyên Quang lớn nhất tỉnh
Huyện Sơn Dương là một trong những khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm Tuyên Quang lớn nhất tỉnh

4.2. Việc làm tại thành phố Tuyên Quang

Theo thống kê của Cổng thông tin chính phủ tỉnh Tuyên Quang, ở thành phố sở hữu 28 hợp tác xã thủ công nghiệp, 391 doanh nghiệp… nên nhu cầu tuyển dụng cao.

Ngoài ra, thành phố Tuyên Quang còn có khu công nghiệp Long Bình An và 2 điểm công nghiệp cùng một số khu đô thị. Vì thế, việc làm Tuyên Quang khu vực thành phố tập trung tuyển dụng các vị trí như tài xế lái xe, nhân viên bán hàng, kỹ sư giám sát, kế toán, tư vấn tài chính, kỹ sư lắp đặt điện máy, chuyên viên tuyển sinh, điều dưỡng, trình được viên, giáo viên, kỹ sư xây dựng,...

Thành phố Tuyên Quang còn có khu công nghiệp Long Bình An và 2 điểm công nghiệp cùng một số khu đô thị
Thành phố Tuyên Quang còn có khu công nghiệp Long Bình An và 2 điểm công nghiệp cùng một số khu đô thị

4.3 Việc làm tại Hàm Yên, Tuyên Quang

Sở hữu nhiều thắng cảnh du lịch nổi tiếng, cùng nhiều lễ hội văn hóa đặc sắc nên Hàm Yên có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và văn hóa nên nhu cầu tuyển dụng của ngành du lịch cũng sẽ tăng dần.

Hiện việc làm Tuyên Quang trong năm 2024 ở huyện Hàm Yên tập trung chủ yếu là giám sát phục vụ - nhà hàng, đầu bếp, công nhân ca, nhân viên tư vấn, nhân viên kinh doanh, giám sát chất lượng,... với mức lương trung bình khoảng từ 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng.

4.4 Việc làm tại Yên Sơn, Tuyên Quang

Yên Sơn là một huyện có tiềm năng phát triển nông, lâm và công nghiệp. Đối với sản xuất công nghiệp, huyện Yên Sơn có các dự án như Thuỷ điện Thác Bà 2 (Mỹ Bằng), Thuỷ điện Hùng Lợi 3, Thuỷ điện Yên Sơn (Quý Quân)... và nhiều công nghiệp. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng việc làm Tuyên Quang khu vực huyện Yên Sơn khá lớn.

Những vị trí việc làm tại Yên Sơn đang cần lượng lao động lớn gồm công nhân đứng máy, công nhân đóng gói, lái xe, kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ khí, bảo vệ, tạp vụ, đầu bếp, giám sát sản xuất,…

Yên Sơn là một huyện có tiềm năng phát triển nông, lâm và công nghiệp
Yên Sơn là một huyện có tiềm năng phát triển nông, lâm và công nghiệp

4.5. Việc làm tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Chiêm Hóa là một huyện có nhiều tiềm năng cho phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp. Bên cạnh đó, ngành du lịch huyện cũng phát triển hơn khi sở hữu nhiều thác nước hùng vĩ, hang động nguyên sơ, rừng nguyên sinh. Do đó, các ngành này rất cần nhân lực để phát triển.

Ngoài ra, Chiêm Hóa còn có những cụm công nghiệp lớn như Trung Hòa, Xuân Quang đã tạo ra việc làm tại Tuyên Quang. Trong đó, cụm công nghiệp An Thịnh mới được đầu tư và chuyên sản xuất – chế biến gỗ, nông sản đã phần nào tạo thêm nhiều việc làm cho huyện Chiêm Hóa. Những vị trí việc làm cần tuyển nhiều như công nhân, du lịch

4.6. Việc làm tại Na Hang, Tuyên Quang

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Tuyên Quang năm 2024 khu vực huyện Na Hang tập trung chủ yếu ở lĩnh vực du lịch, nhà hàng và khách sạn. Bởi huyện Na Hang có những chính sách phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch khám phá. Vì thế, hệ thống nhà hàng – khách sạn tại huyện Na Hang cũng phát triển rầm rộ. Điều này đã phần nào tạo thêm nhiều việc làm Tuyên Quang nói chung và huyện Na Hang nói riêng.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Tuyên Quang

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Tuyên Quang là đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Trung tâm dịch vụ việc làm Tuyên Quang có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp và giải quyết hỗ trợ học nghề cho toàn tỉnh.

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Tuyên Quang là đơn vị trực thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Tuyên Quang là đơn vị trực thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội
  • Địa chỉ: Ngõ 170, đường Phạm Văn Đồng, tổ 3, phường Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
  • Website: Vieclamtuyenquang.net; vltuyenquang.vieclamvietnam.gov.vn
  • Email: [email protected]
  • Hotline: 02073.822.215 – 02073. 818.239.
  • Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - Chiều 16h30 (T2 - T6)

Dân số tỉnh Tuyên Quang đạt 908.935 người (số liệu 2023), thanh niên trong độ tuổi lao động từ 16 – 30 tuổi của tỉnh chiếm 16,6%. Do đó, nhu cầu tìm kiếm việc làm Tuyên Quang dần tăng cao khiến sự cạnh tranh việc làm cũng khá lớn. Bên cạnh đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Tuyên Quang được đánh giá nhộn nhịp khi được chính phủ hỗ trợ và nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư phát triển đa lĩnh vực từ chế biến khoáng sản, nông sản, may mặc, linh kiện điện tử,… cho tới khai thái du lịch sinh thái giúp đem lại việc làm cho đông đảo người lao động.