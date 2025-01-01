Nhu cầu việc làm Tuyên Quang đang tăng cao đồng thời thị trường tuyển dụng việc làm tại Tuyên Quang cũng rất sôi động. Nhiều khu công nghiệp lớn đã đầu tư vào Tuyên Quang với các lĩnh vực sản xuất khác nhau như chế biến khoáng sản, nông sản, may mặc, linh kiện điện tử,… giúp đem lại việc làm cho đông đảo người lao động.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Tuyên Quang hiện nay

Theo cổng thông tin chính phủ, Tuyên Quang có dân số đạt 908.935 người (số liệu tính tới năm 2023). Trong đó, thanh niên trong độ tuổi lao động từ 16 – 30 tuổi của tỉnh chiếm 16,6% khoảng 151.315 người.

Bên cạnh đó, theo Tuyenquangtv.vn, tỉ lệ thất nghiệp ở riêng khu vực thành thị của Tuyên Quang tính chung trong tháng 9/2023 là 2,55%. Đây là minh chứng cho thấy nhu cầu tìm việc làm ở Tuyên Quang cũng khá cao.

Tuy nhiên, Tuyên Quang hiện là tỉnh tập trung nhiều công ty và tập đoàn lớn đầu tư. Vì thế, nhu cầu tuyển dụng tại Tuyên Quang rất lớn với nhiều vị trí việc làm. Các ngành đang tuyển dụng việc làm tại Tuyên Quang có ở lĩnh vực sản xuất như chế biến lâm sản và thực phẩm, giáo dục, công nghệ thông tin, marketing online…

Mức lương của các việc làm tại Tuyên Quang có sự chênh lệch tùy thuộc vào ngành nghề, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn. Với các nghề không đòi hỏi bằng cấp, lương dao động từ 5.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng. Các nghề đòi hỏi bằng cấp hay kinh nghiệm thì lương sẽ dao động trong khoảng 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Tuyên Quang

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Tuyên Quang đang vô cùng sôi động và tạo nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, điều này dẫn tới tỷ lệ cạnh tranh giữa các ứng viên sẽ cao. Mức lương dao động từ 5.000.000 - 20.000.000 tùy từng công việc, vị trí cũng như kinh nghiệm và bằng cấp. Dưới đây, job3s.ai cập nhật mức lương tuyển dụng một số việc làm Tuyên Quang mới nhất bạn có thể tham khảo:

3. Một số việc làm Tuyên Quang được tìm kiếm nhiều

Người lao động tìm việc làm tại Tuyên Quang ở nhiều ngành nghề khác nhau như kế toán, công nhân, bảo vệ, việc làm tại nhà, việc làm phổ thông… Đây cũng là các lĩnh vực mà các nhà tuyển dụng cần thêm nhiều lao động.

Kế toán là việc làm yêu cầu cao về bằng cấp lẫn kinh nghiệm liên quan tới chuyên môn đặc thù. Công việc này sẽ chịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo hoạt động thu chi, kiểm tra thuế, báo cáo tài chính,… cho doanh nghiệp.

Kế toán cũng là việc làm Tuyên Quang đang có nhu cầu tuyển dụng cao tập trung chủ yếu ở những cụm công nghiệp như Sơn Dương, Chiêm Hoá, Na Hang, Yên Sơ và khu vực Thành phố Tuyên Quang. Mức lương đối với việc làm tại Tuyên Quang vị trí kế toán khá hấp dẫn từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng.

3.2. Việc làm phổ thông

Việc làm phổ thông tại Tuyên Quang gồm những công việc không đòi hỏi trình độ chuyên sâu, chuyên môn trong một lĩnh vực cụ thể nào đó như tạp vụ, giúp việc, phụ bếp... Người lao động làm việc phổ thông sẽ cần tốt nghiệp trung học phổ thông, có sức khỏe tốt và năng lực tiếp thu để hoàn thành công việc.

Hiện việc làm phổ thông tại tỉnh Tuyên Quang đang có nhu cầu tuyển dụng cao gồm các cụm công nghiệp ở huyện Sơn Dương, Hàm Yên, Chiêm Hoá, Yên Sơn và khu vực Thành phố. Mức lương dao động từ 5.000.000 - 10.000 VNĐ/tháng.

3.3. Việc làm bán thời gian

Công việc này có sự linh hoạt về thời gian, mức thu nhập tốt cho nên được nhiều người lao động lựa chọn. Một số công việc làm bán thời gian đang có nhu cầu tuyển dụng tại Tuyên Quang gồm trợ giảng, nhân viên tư vấn, nhân viên bán hàng…

Tùy vào tính chất từng công việc mà người lao động có thể phải có bằng cấp, kinh nghiệm hoặc không. Công việc này thường tập trung ở khu vực thành phố Tuyên Quang. Mức lương dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

3.4. Việc làm công nhân

Công nhân là công việc có nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Tuyên Quang nằm ở mức cao khi tỉnh tập trung nhiều khu/cụm công nghiệp như Sơn Nam, Phúc Ứng, Long Bình An, An Thịnh, Khuôn Phương,… Lĩnh vực dệt may và da giày là phổ biến nhất tại Tuyên Quang.

Vị trí việc làm công nhân không yêu cầu cao về trình độ, kinh nghiệm mà cần có sức khỏe tốt và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở. Thu nhập trung bình cho vị trí công nhân tại các khu/cụm công nghiệp khoảng từ 7.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng.

3.5. Việc làm tại nhà

Việc làm thêm tại nhà có sự đa dạng, chủ động thời gian và mức thu nhập khá. Một số công việc làm tại nhà ở Tuyên Quang mà bạn có thể lựa chọn như dịch thuật, gia sư, cộng tác viên sale online, gia công tại nhà một số sản phẩm mỹ nghệ… Tùy vào tính chất mỗi công việc mà người lao động cần có bằng cấp, kinh nghiệm hoặc không.

Công việc này cũng nằm trong top việc làm Tuyên Quang được nhiều người tìm kiếm bởi lợi thế linh động thời gian và không phải tới công ty làm việc. Các công việc này thường tập trung ở thành phố với mức lương dao động từ 5.000.000 - 20.000.000 VNĐ.

3.6. Việc làm bảo vệ

Công việc này không yêu cầu cao về kinh nghiệm, bằng cấp mà thay vào đó ưu tiên người lao động có sức khỏe tốt, trung thực và chăm chỉ. Công việc chính của bảo vệ là đảm bảo an ninh, canh gác và tuần tra cho các khu vực được phân công.

Mức lương bảo vệ dao động từ 7.000.000 – 9.000.000 VNĐ/tháng. Hiện các cụm công nghiệp thuộc huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Na Hang và Thành phố là những khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Tuyên Quang cho vị trí nhân viên bảo vệ.

4. Khu vực tập trung việc làm phổ biến tại Tuyên Quang

Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa đặc trưng và lực lượng lao động trẻ khỏe đã giúp cho Tuyên Quang có tiềm lực phát triển cả ở lĩnh vực nông - lâm - công nghiệp và du lịch. Dưới đây là những khu vực tập trung việc làm Tuyên Quang nhiều nhất hiện nay.

4.1 Việc làm Sơn Dương Tuyên Quang

Nhờ hoạt động du lịch tại đây phát triển đã tạo ra việc làm và góp phần tăng thu nhập cho người lao động địa phương. Ngoài ra, việc làm tại Sơn Dương Tuyên Quang cũng vô cùng lớn khi có những cụm công nghiệp như Ninh Lai - Thiện Kế, Phúc Ứng 2, Phúc Ứng 3 và Tam Đa.

Hiện việc làm tại Sơn Dương, Tuyên Quang đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí như lái xe, nhân viên kinh doanh, công nhân, nhân viên giao hàng, tạp vụ, bảo vệ, đầu bếp,…

4.2. Việc làm tại thành phố Tuyên Quang

Theo thống kê của Cổng thông tin chính phủ tỉnh Tuyên Quang, ở thành phố sở hữu 28 hợp tác xã thủ công nghiệp, 391 doanh nghiệp… nên nhu cầu tuyển dụng cao.

Ngoài ra, thành phố Tuyên Quang còn có khu công nghiệp Long Bình An và 2 điểm công nghiệp cùng một số khu đô thị. Vì thế, việc làm Tuyên Quang khu vực thành phố tập trung tuyển dụng các vị trí như tài xế lái xe, nhân viên bán hàng, kỹ sư giám sát, kế toán, tư vấn tài chính, kỹ sư lắp đặt điện máy, chuyên viên tuyển sinh, điều dưỡng, trình được viên, giáo viên, kỹ sư xây dựng,...

4.3 Việc làm tại Hàm Yên, Tuyên Quang

Sở hữu nhiều thắng cảnh du lịch nổi tiếng, cùng nhiều lễ hội văn hóa đặc sắc nên Hàm Yên có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và văn hóa nên nhu cầu tuyển dụng của ngành du lịch cũng sẽ tăng dần.

Hiện việc làm Tuyên Quang trong năm 2024 ở huyện Hàm Yên tập trung chủ yếu là giám sát phục vụ - nhà hàng, đầu bếp, công nhân ca, nhân viên tư vấn, nhân viên kinh doanh, giám sát chất lượng,... với mức lương trung bình khoảng từ 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng.

4.4 Việc làm tại Yên Sơn, Tuyên Quang

Yên Sơn là một huyện có tiềm năng phát triển nông, lâm và công nghiệp. Đối với sản xuất công nghiệp, huyện Yên Sơn có các dự án như Thuỷ điện Thác Bà 2 (Mỹ Bằng), Thuỷ điện Hùng Lợi 3, Thuỷ điện Yên Sơn (Quý Quân)... và nhiều công nghiệp. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng việc làm Tuyên Quang khu vực huyện Yên Sơn khá lớn.

Những vị trí việc làm tại Yên Sơn đang cần lượng lao động lớn gồm công nhân đứng máy, công nhân đóng gói, lái xe, kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ khí, bảo vệ, tạp vụ, đầu bếp, giám sát sản xuất,…

4.5. Việc làm tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Chiêm Hóa là một huyện có nhiều tiềm năng cho phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp. Bên cạnh đó, ngành du lịch huyện cũng phát triển hơn khi sở hữu nhiều thác nước hùng vĩ, hang động nguyên sơ, rừng nguyên sinh. Do đó, các ngành này rất cần nhân lực để phát triển.

Ngoài ra, Chiêm Hóa còn có những cụm công nghiệp lớn như Trung Hòa, Xuân Quang đã tạo ra việc làm tại Tuyên Quang. Trong đó, cụm công nghiệp An Thịnh mới được đầu tư và chuyên sản xuất – chế biến gỗ, nông sản đã phần nào tạo thêm nhiều việc làm cho huyện Chiêm Hóa. Những vị trí việc làm cần tuyển nhiều như công nhân, du lịch…

4.6. Việc làm tại Na Hang, Tuyên Quang

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Tuyên Quang năm 2024 khu vực huyện Na Hang tập trung chủ yếu ở lĩnh vực du lịch, nhà hàng và khách sạn. Bởi huyện Na Hang có những chính sách phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch khám phá. Vì thế, hệ thống nhà hàng – khách sạn tại huyện Na Hang cũng phát triển rầm rộ. Điều này đã phần nào tạo thêm nhiều việc làm Tuyên Quang nói chung và huyện Na Hang nói riêng.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Tuyên Quang

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Tuyên Quang là đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Trung tâm dịch vụ việc làm Tuyên Quang có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp và giải quyết hỗ trợ học nghề cho toàn tỉnh.

Địa chỉ: Ngõ 170, đường Phạm Văn Đồng, tổ 3, phường Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Website: Vieclamtuyenquang.net; vltuyenquang.vieclamvietnam.gov.vn

Email: [email protected]

Hotline: 02073.822.215 – 02073. 818.239.

Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - Chiều 16h30 (T2 - T6)

Dân số tỉnh Tuyên Quang đạt 908.935 người (số liệu 2023), thanh niên trong độ tuổi lao động từ 16 – 30 tuổi của tỉnh chiếm 16,6%. Do đó, nhu cầu tìm kiếm việc làm Tuyên Quang dần tăng cao khiến sự cạnh tranh việc làm cũng khá lớn. Bên cạnh đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Tuyên Quang được đánh giá nhộn nhịp khi được chính phủ hỗ trợ và nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư phát triển đa lĩnh vực từ chế biến khoáng sản, nông sản, may mặc, linh kiện điện tử,… cho tới khai thái du lịch sinh thái giúp đem lại việc làm cho đông đảo người lao động.