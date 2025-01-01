Tất cả địa điểm
Việc làm tại Bình Định

-

Có 502 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH
Hạn nộp: 08/10/2025
Bình Định Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung làm việc tại Bình Định thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung
Hạn nộp: 20/09/2025
Bình Định Còn 7 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Định Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Giám đốc siêu thị Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 05/09/2025
Bình Định Bình Thuận Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Asiafoods Corporation
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Asiafoods Corporation làm việc tại Bình Định thu nhập 700 - 1 USD
Asiafoods Corporation
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Định Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Bình Dương Hải Phòng Bắc Ninh Nam Định Thừa Thiên Huế Bình Định Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN PION làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ DUY TÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ DUY TÂN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ DUY TÂN
Hạn nộp: 03/09/2025
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Hải Phòng Khánh Hòa Bình Định Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Gardenline International (VN)
Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Gardenline International (VN) làm việc tại Bình Định thu nhập 500 - 1 Triệu
Công Ty TNHH Gardenline International (VN)
Hạn nộp: 28/08/2025
Bình Định Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Qnaecom Team
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Qnaecom Team làm việc tại Bình Định thu nhập 250 - 350 USD
Qnaecom Team
Hạn nộp: 05/08/2025
Bình Định Đã hết hạn 250 - 350 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT
Hạn nộp: 01/09/2025
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT
Hạn nộp: 28/08/2025
Bình Định Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Vinaconex 25
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP Vinaconex 25 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Vinaconex 25
Hạn nộp: 31/08/2025
Đà Nẵng Bình Định Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TMA Solutions
Tuyển Mobile Developer TMA Solutions làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
TMA Solutions
Hạn nộp: 22/09/2025
Bình Định Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI
Hạn nộp: 10/08/2025
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định
Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định làm việc tại Bình Định thu nhập 500 - 610 USD
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định
Hạn nộp: 28/07/2025
Bình Định Đã hết hạn 500 - 610 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/07/2025
Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Trị Quảng Ngãi Khánh Hòa Bình Định Gia Lai Kon Tum Đắk Lắk Phú Yên Ninh Thuận Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Gigacloud Trading Việt Nam
Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Gigacloud Trading Việt Nam làm việc tại Bình Định thu nhập Từ 700 USD
Công Ty TNHH Gigacloud Trading Việt Nam
Hạn nộp: 17/07/2025
Bình Định Bình Dương Đã hết hạn Trên 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ý MỸ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ý MỸ làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ý MỸ
Hạn nộp: 31/08/2025
Bình Định Tây Ninh Bình Dương Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5 làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5
Hạn nộp: 30/06/2025
Hải Dương Phú Thọ Vĩnh Phúc Ninh Bình Thanh Hóa Bắc Giang Hà Nam Hòa Bình Thái Nguyên Nam Định Điện Biên Lai Châu Cao Bằng Bắc Kạn Bình Định Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA làm việc tại Hải Dương thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA
Hạn nộp: 30/06/2025
Hải Dương Thanh Hóa Quảng Ninh Tuyên Quang Lào Cai Hồ Chí Minh Bình Định Đã hết hạn 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & Bao Bì Eco Nhơn Hội
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH In & Bao Bì Eco Nhơn Hội làm việc tại Bình Định thu nhập 6 - 7 Triệu
Công ty TNHH In & Bao Bì Eco Nhơn Hội
Hạn nộp: 19/06/2025
Bình Định Đã hết hạn 6 - 6.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT HNT NEWVISION
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT HNT NEWVISION làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT HNT NEWVISION
Hạn nộp: 18/06/2025
Bạc Liêu Bình Định Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Hạn nộp: 19/06/2025
Bình Dương Bình Phước Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Hạn nộp: 19/06/2025
Bình Dương Bình Phước Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Bình Định hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Bình Định luôn ở mức cao, khi các doanh nghiệp liên tục tuyển thêm lao động để kịp thời đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đây chính là dấu hiệu đáng mừng cho nền kinh tế chung của tỉnh Bình Định. Điều này xuất phát từ việc số đông nhà đầu tư nhận thấy tiềm năng của vùng đất này và bắt đầu tiến hành triển khai các hoạt động khai thác, tận dụng tối đa lợi thế.

Tỉnh Bình Định là tỉnh thành ven biển nằm tại vùng duyên hải miền Trung nước ta. Nhờ thiên nhiên ưu ái ban tặng đường bờ biển dài cùng với khí hậu ổn định quanh năm, Bình Định phát triển mạnh mẽ đối với nhóm ngành về sản xuất thủy hải sản, nông nghiệp và du lịch.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Bình Định lớn vì nhiều doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Bình Định lớn vì nhiều doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Bình Định

Mức lương của từng vị trí tùy thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô của doanh nghiệp, tình trạng nền kinh tế, đóng góp của nhân viên cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo mức lương trung bình của một số việc làm Bình Định phổ biến sau:

Công việc

Mức lương (VNĐ/tháng)

Tìm việc làm kế toán

8.000.000 - 15.000.000

Tìm việc IT phần mềm

12.000.000 - 15.000.000

Tìm việc lái xe

5.000.000 - 15.000.000

Tìm việc làm dầu khí

8.000.000 - 30.000.000

3. Một số việc làm tại Bình Định được tìm kiếm nhiều

Nền kinh tế tại Bình Định khá sôi động, nhiều doanh nghiệp không muốn bỏ qua cơ hội này nên mở rộng quy mô sản xuất, kéo theo nhu cầu chiêu mộ nhân tài tăng cao, điển hình là các lĩnh vực như:

3.1. Việc làm kế toán

Kế toán là vị trí quan trọng trong mọi doanh nghiệp, do đó, nhu cầu tuyển dụng vị trí này vô cùng cao. Hiện nay, nhiều công ty hoạt động tại tỉnh Bình Định có xu hướng mở rộng quy mô, phát triển đa lĩnh vực nên rất “khát” nhân sự kế toán chất lượng, ưu tiên cá nhân có kinh nghiệm làm việc tại các công ty lớn.

Kế toán viên sẽ thực hiện các nhiệm vụ tính toán thu - chi của doanh nghiệp như mua vật liệu, tính tiền lương cho nhân viên. Bạn có thể tìm đến các doanh nghiệp tại khu vực An Nhơn và Hoài Nhơn để ứng tuyển.

Việc làm Bình Định kế toán có nhiều ở An Nhơn, Hoài Nhơn
Việc làm Bình Định kế toán có nhiều ở An Nhơn, Hoài Nhơn

3.2. Việc làm dầu khí

Các kỹ sư dầu khí tại Bình Định sẽ tham gia chủ yếu vào quá trình thăm dò, thiết kế và quản lý các hoạt động khai thác dầu và khí đốt. Bên cạnh đó, những người thực hiện sẽ phải đảm bảo quá trình khai thác diễn ra suôn sẻ, an toàn và đạt hiệu suất cao một cách bền vững.

Các địa điểm tập trung việc làm dầu khí tại Bình Định bao gồm khu Kinh tế Nhơn Hội, cảng Quy Nhơn với nhiều hoạt động xuất nhập khẩu dầu khí. Ngoài ra, các công ty dầu khí tại thành phố Quy Nhơn và khu công nghiệp Phú Tài, một khu công nghiệp lớn với nhiều công ty liên quan đến dầu khí có nhu cầu tuyển dụng lượng lớn nhân sự.

3.3. Việc làm IT

Việc làm IT bao gồm phát triển phần mềm, quản trị hệ thống, bảo mật mạng và hỗ trợ kỹ thuật. Công việc bao gồm viết mã, kiểm thử phần mềm, duy trì và cập nhật hệ thống mạng, bảo vệ dữ liệu chống lại các cuộc tấn công mạng và hỗ trợ người dùng với các vấn đề kỹ thuật. Đòi hỏi kiến thức chuyên môn, kỹ năng giải quyết vấn đề, và khả năng làm việc nhóm.

Việc làm IT Bình Định thu hút nhiều lao động bởi tỉnh này là điểm đến của nhiều doanh nghiệp uy tín trên thị trường, giúp lập trình viên có nhiều cơ hội tiếp xúc với các chuyên gia trong ngành và tiếp cận với công nghệ mới nhất. Tuy nhiên, vì ngành IT có tính cạnh tranh cao, thay đổi liên tục nên bạn cần chuẩn bị bộ kỹ năng tốt và khả năng học hỏi cao.

Việc làm Bình Định trong lĩnh vực công nghệ thông tin được tập trung nhiều tại một số trọng điểm kinh tế như khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, khu công nghiệp Phú Tài và các trường cao đẳng và đại học dạy nghề trong khu vực.

3.4. Việc làm cơ khí

Việc làm cơ khí bao gồm thiết kế, lắp ráp, bảo trì và sửa chữa các thiết bị và máy móc. Công nhân cơ khí đọc bản vẽ kỹ thuật, sử dụng công cụ và máy móc để gia công, hàn, cắt và lắp ráp linh kiện. Họ đảm bảo các thiết bị hoạt động hiệu quả, an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Bạn có thể tìm đến các khu vực có nhiều khu công nghiệp như Phú Nhơn, Quy Nhơn, Canh Vinh để xin ứng tuyển các vị trí liên quan đến cơ khí.

Người làm việc cơ khí phải có khả năng chịu áp lực tốt
Người làm việc cơ khí phải có khả năng chịu áp lực tốt

3.5. Việc làm khách sạn

Du lịch Bình Định đang có xu hướng phát triển, được dự đoán sẽ có nhiều điểm sáng trong tương lai. Chính vì vậy, nhiều khách sạn mới xuất hiện tại đây và các công việc cơ bản như nhân viên bảo vệ, lễ tân, đầu bếp, nhân viên thu ngân, nhân viên đứng cửa liên tục được đăng tải tuyển dụng qua nhiều kênh địa phương.

Nhân viên khách sạn thường phải làm việc nhiều với khách hàng. Một số đầu công việc thường ngày có thể kể đến như đón tiếp khách hàng, giải đáp thắc mắc và ghi chép số liệu, giải quyết khiếu nại nếu có. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy các công việc này tại Quy Nhơn và An Nhơn.

3.6. Việc làm tài xế, lái xe

Người lao động tìm việc làm lái xe Bình Định không còn cảm thấy quá khó khăn bởi nhu cầu di chuyển của người dân và vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp tại đây dần tăng cao. Đặc biệt, tỉnh có nhiều khu công nghiệp lớn, tập trung số lượng lớn xưởng sản xuất nên bạn có thể tìm đến KCN Phú Tài, Long Mỹ, Nhơn Hòa, Nhơn Hội A, Nhơn Hội B để tìm kiếm cơ hội việc làm Bình Định liên quan đến vận tải.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Bình Định liên quan đến lái xe vô cùng nhiều
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Bình Định liên quan đến lái xe vô cùng nhiều

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Bình Định

Tỉnh Bình Định sở hữu tiềm năng kinh tế đa dạng, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư và phát triển, tạo ra cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Dưới đây là một số khu vực có nhiều việc làm tại Bình Định:

4.1. Việc làm Tây Sơn Bình Định

Khu vực này nổi tiếng với những điểm du lịch ấn tượng, thu hút du khách đến từ khắp mọi nơi, tạo điều kiện phát triển các ngành dịch vụ như du lịch, nhà hàng, khách sạn. Một số vị trí tuyển dụng thường xuyên xoay quanh nhân viên lễ tân, nhân viên nhà hàng, nhân viên buồng phòng, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên bán hàng.

4.2. Việc làm Phù Mỹ Bình Định

Phù Mỹ là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, nhà máy, thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư. Ngoài ra, Phù Mỹ có mức sống trung bình, “dễ thở” nên khu vực này thu hút các lao động làm việc phổ thông như công nhân kỹ thuật, công nhân sản xuất, nhân viên văn phòng, kế toán, bảo vệ.

Việc làm liên quan đến kỹ thuật tại Phù Mỹ Bình Định thu hút nhiều lao động từ các tỉnh thành khác
Việc làm liên quan đến kỹ thuật tại Phù Mỹ Bình Định thu hút nhiều lao động từ các tỉnh thành khác

4.3. Việc làm An Nhơn Bình Định

Khu vực An Nhơn có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất nên việc làm lao động phổ thông tại đây rất đa dạng. Điển hình nhất phải kể đến như công nhân may, công nhân lắp ráp, nhân viên văn phòng, kế toán, bảo vệ.

4.4. Việc làm Hoài Nhơn Bình Định

Giống như khu vực Tây Sơn, Hoài Nhơn cũng có tiềm năng phát triển du lịch nên thu hút nhiều nhà đầu tư xây dựng khu du lịch, resort, khách sạn. Không giống những tỉnh thành khác, điểm du lịch ở Hoài Nhơn nói riêng và Bình Định nói chung không đông đúc, tấp nập nên môi trường làm việc sẽ không quá áp lực.

Bạn có thể tìm việc làm Hoài Nhơn Bình Định và ứng tuyển vào vị trí nhân viên lễ tân, nhân viên nhà hàng, nhân viên buồng phòng, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên bán hàng.

4.5. Việc làm tại Quy Nhơn Bình Định

Quy Nhơn là thành phố lớn nhất trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục của tỉnh, tập trung nhiều cơ quan hành chính, trường đại học, bệnh viện. Vì vậy, cơ hội làm việc tại đây rất đa dạng và rộng mở, đặc biệt là các công việc như nhân viên văn phòng, kế toán, kỹ sư, giáo viên, bác sĩ, nhân viên ngân hàng.

Việc làm ở thành phố Quy Nhơn vô cùng đa dạng, từ văn phòng, kế toán, giáo viên cho đến bác sĩ
Việc làm ở thành phố Quy Nhơn vô cùng đa dạng, từ văn phòng, kế toán, giáo viên cho đến bác sĩ

5. Trung tâm giới thiệu việc làm Bình Định

Với mong muốn giúp đỡ người lao động kết nối với các doanh nghiệp dễ dàng hơn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thành lập Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định.

Trung tâm có chức năng chính là tư vấn, giới thiệu việc làm; tuyển dụng lao động theo nhu cầu của doanh nghiệp; thu thập và cung cấp thông tin về thị trường lao động; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh theo pháp luật.

  • Địa chỉ: 215 Trần Hưng Đạo, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn

  • Hotline: 056.3646509 - 056.3846478

  • Email: [email protected]

  • Website: http://vieclambinhdinh.gov.vn

Bạn có thể tìm việc làm Bình Định tại các Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh để được tư vấn chuyên sâu
Bạn có thể tìm việc làm Bình Định tại các Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh để được tư vấn chuyên sâu

Nhìn chung, nhu cầu tuyển việc làm Bình Định khá cao. Với nền kinh tế đang trên đà phát triển mạnh mẽ, tỉnh Bình Định được dự đoán là sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư trong tương lai. Đặc biệt, nhu cầu về các ngành du lịch, cơ khí, IT ngày càng tăng cao, hứa hẹn là bến đỗ lý tưởng cho các nhân sự trẻ. Hi vọng với những thông tin mà nền tảng tuyển dụng ứng dụng công nghệ AI job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn được việc làm tại tỉnh Bình Định phù hợp!