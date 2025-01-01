Tất cả địa điểm
Việc làm tại Đà Nẵng

-

Có 3,617 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 14 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 48 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 17 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL
Tuyển Solution Architect CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JR MEDIA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH JR MEDIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH JR MEDIA
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC
Tuyển Nhân viên kho TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 7 Triệu
TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 30 Triệu
Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà
Hạn nộp: 17/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LEVINCI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LEVINCI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LEVINCI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đà Nẵng Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Quảng Nam Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Tuyển Trưởng ca Amann (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Hạn nộp: 14/09/2025
Đà Nẵng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 12/09/2025
Đà Nẵng Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 4 - 7 Triệu
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Đà Nẵng Cần Thơ Hồ Chí Minh Hà Nam Còn 1 ngày để ứng tuyển 3.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Đà Nẵng hiện nay

Theo thống kê tại Trung tâm giới thiệu việc làm Đà Nẵng, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đang thiếu lao động trầm trọng. Cụ thể, thành phố có khoảng 10.000 vị trí tuyển dụng đang trống. Thế nhưng, các kỳ tuyển dụng việc làm chỉ có thể đáp ứng khoảng 10% nhu cầu tuyển dụng (tức khoảng 1.000 vị trí được lấp đầy).

Sự chênh lệch này cho thấy thực trạng các doanh nghiệp đang “khát” lao động ở nhiều vị trí khác nhau như nhà hàng, khách sạn, bán hàng, kỹ thuật viên, việc làm công nghệ thông tin,... Thậm chí, trung tâm giới thiệu việc làm tại Đà Nẵng phải tổ chức các phiên giao dịch việc làm online nhằm kết nối các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.

Cơ hội việc làm Đà Nẵng được nâng cao khi Nhà nước có nhiều chính sách phát triển kinh tế
Cơ hội việc làm Đà Nẵng được nâng cao khi Nhà nước có nhiều chính sách phát triển kinh tế

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Đà Nẵng

Nhìn chung, mức lương trung bình việc làm Đà Nẵng khá cao so với các tỉnh thành khác, tuy nhiên vẫn có sự chênh lệch giữa các lĩnh vực và vị trí công việc. Yếu tố kinh nghiệm, trình độ học vấn và quy mô doanh nghiệp đều ảnh hưởng đến mức lương của người lao động. Dưới đây là mức lương trung bình cho một số ngành nghề phổ biến tại Đà Nẵng.

  • Ngành du lịch và dịch vụ

Ngành nghề

Mức lương trung bình

Nhân viên lễ tân

5.000.0000 - 7.000.000 VNĐ/tháng

Việc làm Phục vụ bàn

4.000.0000 - 6.000.000 VNĐ/tháng

Việc làm Đầu bếp

6.000.0000 - 10.000.000 VNĐ/tháng

Việc làm Hướng dẫn viên du lịch

8.000.0000 - 12.000.000 VNĐ/tháng

  • Ngành công nghiệp và sản xuất

Ngành nghề

Mức lương trung bình

Việc làm Công nhân sản xuất

6.000.0000 - 8.000.000 VNĐ/tháng

Việc làm Kỹ thuật viên

8.000.0000 - 12.000.000 VNĐ/tháng

Việc làm Kỹ sư sản xuất

10.000.0000 - 15.000.000 VNĐ/tháng

  • Ngành công nghệ thông tin

Ngành nghề

Mức lương trung bình

Lập trình viên

10.000.0000 - 12.000.000 VNĐ/tháng

Kỹ sư phần mềm

15.000.0000 - 25.000.000 VNĐ/tháng

Chuyên viên phân tích dữ liệu

15.000.0000 - 25.000.000 VNĐ/tháng

Quản trị hệ thống

10.000.0000 - 18.000.000 VNĐ/tháng

Chuyên viên an ninh mạng

15.000.0000 - 30.000.000 VNĐ/tháng

  • Ngành y tế và giáo dục

Ngành nghề

Mức lương trung bình

Việc làm Bác sĩ

15.000.0000 - 25.000.000 VNĐ/tháng

Việc làm Y tá

8.000.0000 - 12.000.000 VNĐ/tháng

Việc làm Giáo viên tiểu học

6.000.0000 - 10.000.000 VNĐ/tháng

Việc làm Giáo viên trung học

8.000.0000 - 12.000.000 VNĐ/tháng

Việc làm Giảng viên đại học

12.000.0000 - 20.000.000 VNĐ/tháng

  • Ngành bất động sản và xây dựng

Ngành nghề

Mức lương trung bình

Kỹ sư xây dựng

12.000.0000 - 20.000.000 VNĐ/tháng

Quản lý dự án

15.000.0000 - 25.000.000 VNĐ/tháng

Công nhân xây dựng

6.000.0000 - 9.000.000 VNĐ/tháng

Nhân viên kinh doanh bất động sản

8.000.0000 - 15.000.000 VNĐ/tháng
Đi cùng sự phát triển kinh tế, mức lương doanh nghiệp trả cho người lao động khá cao
Đi cùng sự phát triển kinh tế, mức lương doanh nghiệp trả cho người lao động khá cao

3. Một số việc làm Đà Nẵng được tìm kiếm nhiều

Sau đại dịch covid - 19, các hoạt động kinh tế dần trở lại nhịp độ bình thường, điều này tạo ra nhu cầu lớn về lao động ở nhiều ngành nghề, đặc biệt là tuyển dụng việc làm Đà Nẵng.

3.1. Việc làm lái xe

Việc làm lái xe Đà Nẵng là một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng ổn định, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch như du lịch, việc làm vận tải, việc làm logistics và dịch vụ công cộng. Các công việc lái xe như đưa đón khách hàng và đảm bảo an toàn cho hành khách trong suốt hành trình, kiểm tra và giao hàng đúng thời hạn theo lộ trình.

Các khu vực mà bạn có thể tìm việc làm Đà nẵng nghề lái xe:

  • Khu vực trung tâm thành phố: Đây là nơi tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng, công ty du lịch và hãng taxi.

  • Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu: Khu vực tập trung nhiều nhà máy và xí nghiệp sản xuất cùng nhiều công ty logistics.

  • Sân bay quốc tế Đà Nẵng: Đây là nơi hoạt động của nhiều công ty du lịch và dịch vụ vận tải. Theo đó, khu vực này có nhu cầu tuyển dụng lái xe du lịch, lái xe dịch vụ đưa đón khách hàng.

  • Khu vực du lịch ven biển: Đây là nơi tập trung nhiều khách du lịch, có nhu cầu di chuyển giữa các địa điểm du lịch và khách sạn.

Việc làm lái xe Đà Nẵng đang là vị trí mà nhiều doanh nghiệp cần bổ sung
Việc làm lái xe Đà Nẵng đang là vị trí mà nhiều doanh nghiệp cần bổ sung

3.2. Việc làm xây dựng Đà Nẵng

Ngành xây dựng tại Đà Nẵng có nhu cầu tuyển dụng cao ở nhiều khu vực và đa dạng và nhiều vị trí như thực hiện công việc xây dựng cơ bản (đổ bê tông, xây tường, lát gạch, làm móng), lắp đặt sửa chữa các cấu trúc xây dựng,...

Các khu vực tuyển dụng nhiều việc làm xây dựng gồm có:

  • Khu vực trung tâm thành phố: Tập trung nhiều dự án cao ốc, chung cư và cơ sở hạ tầng.

  • Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiều: Đây là nơi có nhiều khu công nghiệp lớn với các dự án xây dựng nhà máy, xí nghiệp.

  • Khu vực ven biển và các khu du lịch: Nhiều dự án khu nghỉ dưỡng, khách sạn và biệt thự ven biển.

  • Các khu đô thị mới: Các chủ đầu tư có nhu cầu tuyển dụng nhiều công nhân xây dựng, tuyển dụng thợ xây, kỹ sư xây dựng, giám sát công trình.

Nhiều nhà thầu phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự ngành xây dựng
Nhiều nhà thầu phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự ngành xây dựng

3.3. Việc làm kế toán

Việc làm Đà Nẵng ngành kế toán luôn có nhu cầu tuyển dụng ổn định, đặc biệt là tại các trung tâm kinh tế và công nghiệp lớn như Đà Nẵng. Đây là một ngành nghề không thể thiếu trong mọi loại hình doanh nghiệp, từ các công ty nhỏ lẻ đến các tập đoàn lớn, từ khu vực tư nhân đến các cơ quan nhà nước. Các đầu việc chính có thể kể đến như ghi chép và báo cáo tài chính, quản lý sổ sách kế toán, kiểm tra và đối chiếu tài liệu, quản lý thuế, hỗ trợ kiểm toán.

Những khu vực có nhu cầu tuyển dụng vị trí kế toán cao tại Đà Nẵng:

  • Khu vực trung tâm thành phố: Tập trung nhiều doanh nghiệp, công ty và tổ chức tài chính.

  • Các khu vực phát triển mới: Nhiều dự án bất động sản, khu đô thị mới và cơ sở hạ tầng đô thị.

3.4. Việc làm Tiếng Nhật

Nhật Bản là quốc gia có vốn đầu tư FDI lớn nhất tại Đà Nẵng. Theo dữ liệu thống kê, thành phố Đà Nẵng hiện có 980 dự án FDI với vốn đầu tư lên đến 4 tỷ USD. Trong đó, các doanh nghiệp Nhật Bản sở hữu 218 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD (chiếm khoảng 25%).

Hiện nay, các doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng hoạt động đa dạng lĩnh vực như sản xuất linh kiện điện tử, công nghệ thông tin,... Điều này thúc đẩy nhu cầu việc làm Đà Nẵng nói chung và các công việc sử dụng tiếng Nhật nói riêng tăng cao ở nhiều công việc khác nhau như phiên dịch, biên dịch, hỗ trợ trao đổi với các đối tác Nhật Bản.

Các khu vực mà bạn có thể tìm việc làm tiết Nhật làm tại Đà Nẵng mới nhất như:

  • Khu vực trung tâm thành phố: Tập trung nhiều công ty Nhật Bản, các trung tâm ngoại ngữ và các doanh nghiệp lớn.

  • Các khu công nghiệp (Hoà Khánh, Liên Chiểu): Phát triển mạnh về công nghiệp và sản xuất, có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động.

  • Khu vực ven biển và các khu du lịch: Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng và công ty du lịch có khách hàng Nhật Bản.

Việc làm sử dụng tiếng Nhật khá đa dạng có thể kể đến như giáo viên, phiên dịch viên
Việc làm sử dụng tiếng Nhật khá đa dạng có thể kể đến như giáo viên, phiên dịch viên

3.5. Việc làm khách sạn

Đà Nẵng là một trong những điểm nóng thu hút khách du lịch Việt Nam, từ đó, cơ hội việc làm Đà Nẵng ngành khách sạn rất cao. Tuy nhiên, nhiều vị trí tuyển dụng vẫn đang “khát" nhân lực. Một số việc làm Đà Nẵng liên quan đến ngành khách sạn như nhân viên lễ tân, nhân viên dọn phòng, nhân viên phục vụ nhà hàng, quản lý khách sạn,...

Các khu vực có nhu cầu tuyển dụng cao trong ngành khách sạn tại Đà Nẵng:

  • Khu vực trung tâm thành phố: Tập trung nhiều khách sạn lớn, nhà hàng, quán bar và các địa điểm giải trí.

  • Khu vực ven biển Mỹ Khê: Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Đà Nẵng có nhiều cơ hội để trải nghiệm các công việc khách sạn với đa dạng các vị trí khác nhau
Đà Nẵng có nhiều cơ hội để trải nghiệm các công việc khách sạn với đa dạng các vị trí khác nhau

3.6. Việc làm Marketing

Việc làm Đà Nẵng liên quan đến các ngành Marketing được dự đoán sẽ có nhu cầu tuyển dụng cao. Hơn nữa, đây là công việc đặc thù mà bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần có, do vậy, bạn có thể ứng tuyển vào nhiều vị trí khác nhau như:

  • Việc làm Digital Marketing: Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads.

  • Marketing truyền thống: Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thống như TV, radio, báo chí, tổ chức sự kiện, hội thảo và các hoạt động PR.

  • Tuyển dụng Content Marketing: Viết và quản lý nội dung trên website, blog và các kênh mạng xã hội.

  • Tuyển dụng Creative Copywriter: Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng mục tiêu.

Cơ hội việc làm Đà Nẵng ngành marketing tập trung ở trung tâm thành phố, những nơi nhiều doanh nghiệp, công ty đa quốc gia và các chuỗi cửa hàng dịch vụ.

Nhân viên Marketing có thể hoạt động ở đa dạng các lĩnh vực tại Đà Nẵng
Nhân viên Marketing có thể hoạt động ở đa dạng các lĩnh vực tại Đà Nẵng

3.7. Nhân viên kinh doanh

Việc làm nhân viên kinh doanh trở lại mạnh mẽ của ngành du lịch kéo theo nhu cầu tuyển dụng của nhân viên kinh doanh tăng mạnh với các vị trí như sales tour và các vị trí bán hàng phục vụ khách hàng. Hơn nữa, nhân viên kinh doanh có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ, ngân hàng,.... Các công việc cụ thể như:

  • Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

  • Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng.

  • Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.

  • Đàm phán và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm/dịch vụ.

Với vị trí nhân viên kinh doanh, các khu vực trung tâm hành chính, kinh tế và thương mại của Đà Nẵng sẽ là nơi có nhu cầu tuyển dụng cao. Một vài khu vực cụ thể như: quận Hải Châu, khu công nghiệp Hoà Khánh và các khu vực ven biển(quận Sơn Trà).

3.8. Hướng dẫn viên du lịch

Công việc hướng dẫn viên du lịch (tour guide) là người chịu trách nhiệm đưa đón, hướng dẫn và cung cấp thông tin về các địa điểm du lịch cho khách hàng. Các công việc cụ thể:

  • Chào đón và hướng dẫn du khách.

  • Giải thích và cung cấp thông tin.

  • Quản lý và tổ chức tour.

  • Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng.

Đặc thù của công việc là tiếp xúc với du khách nên các khu vực có nhu cầu tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch sẽ rơi vào tổ hợp công ty du lịch, đại lý lữ hành và địa điểm văn hoá. Ngoài ra, các khu vực ven biển và các địa điểm du lịch như bán đảo Sơn Trà, biển Mỹ Khê,... cũng có nhu cầu tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch cao.

Hướng dẫn viên du lịch cũng là một trong những ngành hot với mức thu nhập hấp dẫn
Hướng dẫn viên du lịch cũng là một trong những ngành hot với mức thu nhập hấp dẫn

3.9. Việc làm part - time Đà Nẵng

Hiện nay, đa phần các doanh nghiệp tại Đà Nẵng đều tuyển dụng các công việc part - time như giáo viên tiếng Anh, nhân viên Content, nhân viên bán hàng, nhân viên chạy bàn, gia sư Toán, Tiếng Anh,.. Dựa trên đặc thù công việc, mỗi khu vực đều có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc khác nhau, nhưng nhìn chung, công việc part-time thường tập trung ở trung tâm thành phố để thuận tiện cho việc di chuyển.

3.10. Tìm việc làm lao động phổ thông

Thực trạng tuyển dụng lao động phổ thông Đà Nẵng đang đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp và cho sự phát triển của kinh tế thành phố. Các ngành nghề và khu vực tuyển dụng có nhu cầu tuyển dụng cao ở Đà Nẵng như:

  • Du lịch - Khách sạn: Các công việc phổ thông bao gồm nhân viên phục vụ, lễ tân, tạp vụ cho các nhà hàng, khách sạn, quán cafe,.. ở khu vực ven biển, khu vực trung tâm.

  • Sản xuất - Công nghiệp: Đà Nẵng có nhiều khu công nghiệp như Khu công nghiệp Hòa Khánh, Khu công nghiệp Liên Chiểu, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc,... Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông cho các nhà máy, xí nghiệp sản xuất, chế biến, lắp ráp, may mặc, giày dép,... theo đó cũng rất lớn.

  • Xây dựng - Bất động sản: Đà Nẵng đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông cho các dự án xây dựng, thi công, lắp đặt,... rất cao. Ngoài ra, các khu đô thị mới đang được phát triển cũng “khát” nhân lực đối với vị trí bảo vệ, vệ sinh, trông coi,...

4. Trung tâm giới thiệu việc làm tại Đà Nẵng

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng, thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, chịu trách nhiệm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm; thu thập, phân tích, dự báo và cung cấp thông tin về thị trường lao động.

  • Địa chỉ: 278 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

  • Hotline: 0236.3740260

  • Email: [email protected]

  • Website: dichvuvieclamdanang.vn

Ngoài ra, người ứng tuyển có thể đến các chi nhánh sau:

  • Văn phòng Hải Châu: 21 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

  • Văn phòng Cẩm Lệ: 657 Trường Chinh, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

5. Những lý do bạn nên làm việc tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những trung tâm kinh tế, du lịch và giáo dục hàng đầu Việt Nam với nhiều dự án lớn đã và đang triển khai. Điều này mang lại cơ hội việc làm đa dạng và tiềm năng cho các cá nhân. Cụ thể:

  • Tiềm năng việc làm hứa hẹn: Đà Nẵng trở thành một trong những thành phố phát triển năng động nhất Việt Nam với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế và xã hội mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho người lao động.

  • Nhiều cơ hội mở để phát triển bản thân: Đây là một trong những tỉnh thu hút nhiều doanh nghiệp lớn, nước ngoài, mang đến môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, tiếp cận với những công nghệ tiên tiến và phương thức quản lý hiện đại. Bạn sẽ có cơ hội học hỏi từ những người có kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng chuyên môn và nâng cao hiệu quả công việc.

  • Môi trường làm việc tại Đà Nẵng: Môi trường sống và làm việc năng động, thu hút nhiều doanh nghiệp trẻ có tinh thần khởi nghiệp và đổi mới..

Môi trường làm việc tại Đà Nẵng cho bạn sự thoải mái và có nhiều cơ hội để phát triển bản thân
Môi trường làm việc tại Đà Nẵng cho bạn sự thoải mái và có nhiều cơ hội để phát triển bản thân

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Đà Nẵng trở nên cao hơn bao giờ hết với nhiều vị trí ở các lĩnh vực khác nhau như du lịch, khách sạn, xây dựng,... Bạn có thể tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên các trang web hay trung tâm hỗ trợ việc làm. Tuy nhiên, người lao động cũng cần kiểm chứng kỹ trước khi apply để tránh vướng phải tình trạng lừa đảo.