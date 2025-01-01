Tất cả địa điểm
Việc làm tại Thanh Hóa

-

Có 859 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 23/09/2025
Thanh Hóa Bắc Ninh Còn 10 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Hạn nộp: 18/09/2025
Thanh Hóa Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa
Hạn nộp: 19/08/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 12 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Nam Định Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THANH THANH TÙNG
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THANH THANH TÙNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THANH THANH TÙNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Thanh Hóa Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Crein Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Crein Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Crein Việt Nam
Hạn nộp: 16/09/2025
Thanh Hóa Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 48 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Thanh Hóa Nghệ An Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đà Nẵng Thanh Hóa Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Thanh Hóa Nghệ An Hà Nam Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Hà Nội Thanh Hóa Nam Định Ninh Bình Còn 109 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Phú Thọ Thái Nguyên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Ninh Lạng Sơn Ninh Bình Hưng Yên Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Gia Lai Đồng Nai Trà Vinh Bến Tre Bình Dương Hậu Giang Lâm Đồng Khánh Hòa Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tổng công ty PGS
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tổng công ty PGS làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tổng công ty PGS
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Bình Thanh Hóa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Hải Phòng Thanh Hóa Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 10/09/2025
Thanh Hóa Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh công ty Cổ phần thương mại Trường Xuân - AT Trung tâm tổ chức sự kiện Kings Place
Tuyển Kế toán tổng hợp Chi nhánh công ty Cổ phần thương mại Trường Xuân - AT Trung tâm tổ chức sự kiện Kings Place làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh công ty Cổ phần thương mại Trường Xuân - AT Trung tâm tổ chức sự kiện Kings Place
Hạn nộp: 30/09/2025
Thanh Hóa Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghệ Kỷ Nguyên Mới
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ Kỷ Nguyên Mới làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Công Nghệ Kỷ Nguyên Mới
Hạn nộp: 10/09/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Tổng Hợp Hoàng Phát
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương mại Tổng Hợp Hoàng Phát làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại Tổng Hợp Hoàng Phát
Hạn nộp: 09/09/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Thanh Hóa Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hưng Yên Hải Dương Bắc Giang Thanh Hóa Hà Nam Vĩnh Phúc Phú Thọ Nghệ An Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tramexco
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty CP Tramexco làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tramexco
Hạn nộp: 09/09/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Nghệ An Thanh Hóa Lâm Đồng Gia Lai Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 48 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc
Hạn nộp: 05/09/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SX và TM Huyền Quý
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH SX và TM Huyền Quý làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 20 Triệu
Công Ty TNHH SX và TM Huyền Quý
Hạn nộp: 03/09/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bất động sản Bắc Bộ - thành Viên Đất Xanh Miền Bắc
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Bất động sản Bắc Bộ - thành Viên Đất Xanh Miền Bắc làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Bất động sản Bắc Bộ - thành Viên Đất Xanh Miền Bắc
Hạn nộp: 03/09/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Thanh Hóa hiện nay

Thị trường tuyển dụng việc làm Thanh Hóa hiện nay đang chứng kiến sự sôi động chưa từng có. Sự phát triển của các khu công nghiệp, dịch vụ và du lịch đã tạo ra một nhu cầu tuyển dụng lớn. Các ngành công nghiệp chế biến, dệt may, điện tử, xây dựng và dịch vụ đang không ngừng mở rộng quy mô, kéo theo đó là nhu cầu tuyển dụng hàng loạt các vị trí như kỹ sư, công nhân kỹ thuật, công nhân sản xuất, nhân viên kinh doanh, nhân viên dịch vụ khách hàng.

Đặc biệt, trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm những ứng viên có kỹ năng vận hành máy móc, kiểm soát chất lượng sản phẩm và khả năng làm việc độc lập. Ngành dệt may và điện tử cũng không kém phần sôi động với nhu cầu tuyển dụng lớn đối với công nhân may, công nhân lắp ráp.

Cơ hội tìm việc làm tại Thanh Hóa ngày càng mở rộng
Cơ hội tìm việc làm tại Thanh Hóa ngày càng mở rộng

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Thanh Hóa

Để thu hút nhân tài, các doanh nghiệp tại Thanh Hóa không ngừng điều chỉnh mức lương, tạo ra nhiều gói phúc lợi hấp dẫn. Mức lương tuyển dụng thường có sự chênh lệch tùy thuộc vào từng vị trí, ngành nghề và kinh nghiệm của ứng viên.

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Việc làm Công nhân xây dựng

6.000.000 - 8.000.000

Kỹ sư xây dựng

10.000.000 - 15.000.000

Kỹ sư cơ khí

8.000.000 - 15.000.000

Kỹ sư điện/điện tử

8.000.000 - 15.000.000

Việc làm kế toán

7.000.000 - 12.000.000

Kế toán trưởng

15.000.000 - 25.000.000

Lái xe ô tô

8.000.000 - 12.000.000

Lái xe máy

6.000.000 - 8.000.000

Tuyển dụng Nhân viên sản xuất

5.000.000 - 7.000.000

Lao động phổ thông

4.500.000 - 6.000.000

Nhân viên bán hàng

5.000.000 - 7.000.000

Tuyển dụng Nhân viên nhà hàng, khách sạn

4.500.000 - 6.000.000

Lập trình viên

8.000.000 - 15.000.000

Kỹ sư nông nghiệp

7.000.000 - 10.000.000

Việc làm giáo viên

6.000.000 - 10.000.000
Nhiều vị trí tuyển dụng việc làm Thanh Hóa đạt được mức thu nhập hấp dẫn
Nhiều vị trí tuyển dụng việc làm Thanh Hóa đạt được mức thu nhập hấp dẫn

3. Một số việc làm Thanh Hóa được tìm kiếm nhiều

Thanh Hóa không chỉ thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp mà còn phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ. Bên cạnh các vị trí việc làm truyền thống như xây dựng, kỹ thuật, kế toán, lái xe, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông cũng rất lớn.

3.1. Việc làm xây dựng

Thanh Hóa đang là điểm nóng của thị trường bất động sản với hàng loạt dự án lớn nhỏ được triển khai. Điều này kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân viên xây dựng tăng cao, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như Nghi Sơn, Đông Sơn, Quảng Xương và Thọ Xuân. Các công ty xây dựng thường xuyên tìm kiếm những ứng viên năng động, có kinh nghiệm để đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như:

  • Kỹ sư xây dựng: Tham gia vào quá trình thiết kế, giám sát thi công, đảm bảo chất lượng công trình theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

  • Thợ xây, thợ hồ: Thực hiện các công việc thi công xây dựng như đổ bê tông, xây tường, lắp đặt hệ thống điện nước.

  • Giám sát thi công: Quản lý tiến độ, chất lượng công việc của đội ngũ thi công, giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trường.

3.2. Việc làm kỹ thuật

Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, lắp ráp tại Thanh Hóa cần một lượng lớn kỹ sư các ngành cơ khí, điện, tự động hóa. Kỹ sư cơ khí, điện, tự động hóa tại Thanh Hóa sẽ tham gia vào quá trình sản xuất từ khâu thiết kế bản vẽ kỹ thuật cho đến vận hành, bảo trì máy móc.

Việc làm kỹ thuật thường đi kèm với mức lương hấp dẫn và cơ hội thăng tiến cao. Các khu công nghiệp lớn như Nomura, Phú Long, tập trung nhiều nhà máy sản xuất, tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho các kỹ sư. Bên cạnh đó, các huyện miền núi như Bá Thước, Ngọc Lặc cũng cần đến kỹ sư để hỗ trợ các dự án thủy điện, khai thác khoáng sản.

3.3. Việc làm kế toán

Ngành kế toán luôn có nhu cầu tuyển dụng ổn định tại Thanh Hóa, đặc biệt là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường tìm kiếm kế toán tổng hợp và kế toán thuế. Công việc của một kế toán bao gồm ghi chép, phân tích các giao dịch tài chính, lập báo cáo tài chính, tính toán thuế và đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán.

Tại Thanh Hóa, nhu cầu tuyển dụng kế toán khá lớn, tập trung chủ yếu tại các thành phố như Thanh Hóa, Sầm Sơn và các huyện như Ngọc Lặc, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Quảng Xương.

3.4. Việc làm lái xe

Với sự phát triển của ngành vận tải, nhu cầu tuyển dụng lái xe tại Thanh Hóa cũng tăng cao. Các công ty vận tải, logistics luôn cần lái xe ô tô, xe tải để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa.

Tại các khu vực như thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn và các khu công nghiệp, cảng biển và hệ thống giao thông tại các huyện như Hoằng Hóa, Ngọc Lặc, Nga Sơn, nhu cầu tuyển dụng lái xe container, xe tải luôn rất lớn.

3.5. Việc làm phổ thông

Thanh Hóa hiện có nhiều cơ hội việc làm phổ thông đa dạng. Các khu công nghiệp luôn cần một lượng lớn công nhân sản xuất để đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra liên tục, với các công việc chính như lắp ráp, kiểm tra chất lượng sản phẩm, đóng gói hàng hóa. Bên cạnh đó, nhu cầu về nhân viên bảo vệ tại các công ty, xí nghiệp, khu dân cư cũng không ngừng tăng nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và xử lý các tình huống phát sinh.

Ngoài ra, các công việc như bán hàng, phục vụ quán ăn cũng góp phần giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Nhóm tuyển dụng việc làm Thanh Hóa này tập trung vào các khu công nghiệp tại thành phố Thanh Hóa, các huyện như Bỉm Sơn hoặc các khu du lịch ven biển. Đây là những công việc phù hợp với những người đang tìm việc làm Thanh Hóa không yêu cầu trình độ cao nhưng cần một công việc ổn định.

Lao động phổ thông có thể tìm việc tại các nhà xưởng, khu công nghiệp
Lao động phổ thông có thể tìm việc tại các nhà xưởng, khu công nghiệp

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Thanh Hóa

Các khu công nghiệp, khu kinh tế, cùng với các thành phố lớn như Thanh Hóa, Sầm Sơn, Bỉm Sơn là những trung tâm việc làm sôi động. Nhu cầu tuyển dụng tại đây đa dạng, từ các vị trí sản xuất, kỹ thuật đến các lĩnh vực dịch vụ, kinh doanh. Đặc biệt, các ngành công nghiệp chế biến, dệt may, điện tử và du lịch đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho người lao động.

4.1. Việc làm Nghi Sơn, Thanh Hóa

Nghi Sơn, Thanh Hóa đang là tâm điểm thu hút lao động, đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật. Các kỹ sư, kỹ thuật viên tại đây thường đảm nhiệm các công việc như vận hành máy móc, bảo trì thiết bị, giám sát quá trình sản xuất tại các nhà máy công nghiệp. Khu kinh tế Nghi Sơn, cùng với các khu công nghiệp lân cận là những địa điểm tập trung nhiều cơ hội việc làm cho ngành này.

4.2. Việc làm Thành phố Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa, trung tâm kinh tế của tỉnh, đang thu hút một lượng lớn lao động với nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành dịch vụ, tài chính và giáo dục, thành phố này không ngừng mở ra nhiều vị trí việc làm đa dạng.

Bạn có thể tìm thấy các công việc như nhân viên kinh doanh, marketing, kỹ sư phần mềm tại các công ty lớn nhỏ tập trung ở các khu vực như đường Trần Hưng Đạo, khu đô thị Đông Hải. Bên cạnh đó, các khu vực nông thôn và các huyện lân cận cũng đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhu cầu tuyển dụng lớn trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và dịch vụ.

4.3. Việc làm Nga Sơn, Thanh Hóa

Nga Sơn không chỉ nổi tiếng với ngành công nghiệp chế biến mà còn có nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực khác như dịch vụ, thương mại. Các công việc phổ biến bao gồm nhân viên bán hàng, nhân viên phục vụ, nhân viên văn phòng.

Bên cạnh đó, với sự phát triển của du lịch, các cơ sở lưu trú, nhà hàng cũng cần tuyển dụng một lượng lớn lao động. Các khu vực tập trung nhiều cơ sở kinh doanh thường nằm ở trung tâm thị trấn Nga Sơn và các xã ven biển như Nga Thạch, Nga Yên, Nga An.

4.4. Việc làm Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Bỉm Sơn, Thanh Hóa là trung tâm sản xuất xi măng lớn của cả nước. Tại đây, các kỹ sư, công nhân làm việc trong các khâu như khai thác đá vôi, nghiền xi măng, vận hành lò nung, kiểm soát chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, các vị trí như bảo trì máy móc, quản lý sản xuất cũng rất được quan tâm. Các nhà máy xi măng lớn thường có trụ sở chính hoặc nhà máy tại các khu công nghiệp thuộc địa bàn thành phố Bỉm Sơn và các huyện lân cận.

Thanh Hóa thường xuyên tuyển dụng kỹ sư và công nhân làm việc tại nhà máy xi măng
Thanh Hóa thường xuyên tuyển dụng kỹ sư và công nhân làm việc tại nhà máy xi măng

4.5. Việc làm Nông Cống, Thanh Hóa

Nông Cống, Thanh Hóa hiện đang là một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn của tỉnh. Việc làm tại đây đa dạng, từ trồng trọt, chăn nuôi đến chế biến thực phẩm. Các công việc như thu hoạch, sơ chế nông sản, vận hành máy móc trong các nhà máy chế biến luôn có nhu cầu tuyển dụng lớn. Đặc biệt, các khu vực nông thôn và các khu công nghiệp tập trung về thực phẩm ở Nông Cống là những địa điểm lý tưởng để tìm kiếm cơ hội việc làm trong lĩnh vực này.

4.6. Việc làm Hà Trung, Thanh Hóa

Với sự phát triển mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng và kinh tế, Hà Trung đang trở thành một địa điểm hấp dẫn để sinh sống và làm việc. Các dự án xây dựng lớn tại đây tạo ra nhiều việc làm cho thợ xây, kỹ sư và công nhân.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ cũng đang phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới. Những khu vực tập trung nhiều cơ hội việc làm bao gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Hà Trung và các khu vực lân cận.

4.7. Việc làm Triệu Sơn, Thanh Hóa

Triệu Sơn, Thanh Hóa là một địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế. Cả ngành nông nghiệp và dịch vụ đều cần nguồn nhân lực dồi dào. Bạn có thể tìm thấy các công việc như trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản hoặc làm việc trong các cơ sở dịch vụ như nhà hàng, khách sạn. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn và các hợp tác xã nông nghiệp là những địa điểm tuyển dụng lớn.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Thanh Hóa

Tại Thanh Hóa, có nhiều trung tâm giới thiệu việc làm hỗ trợ người lao động tìm kiếm công việc phù hợp. Các trung tâm này cung cấp thông tin tuyển dụng việc làm Thanh Hóa, tư vấn nghề nghiệp và hỗ trợ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa

  • Địa chỉ: số 2 Tây Sơn, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa

  • Hotline: 02373.852.310 - 02373.859.441

  • Email: [email protected]

  • Website: https://vieclamthanhhoa.vn/

  • Thời gian mở cửa: 7h30 - 16h30 (nghỉ thứ 7, Chủ nhật)

Trung tâm Hướng nghiệp và Giới thiệu Việc làm

  • Địa chỉ: số 33 Lê Lai, P. Đông Sơn, Đông Hưng, TP. Thanh Hóa, Thanh Hoá

  • Hotline: 0237 6593 958

Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa

  • Địa chỉ: Quảng Hùng, Quảng Xương, Thanh Hoá

  • Hotline: 0947 835 475

  • Thời gian mở cửa: 9h00 - 17h00 (nghỉ thứ 7, Chủ nhật)

Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Thanh Hóa hỗ trợ người lao động tìm việc
Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Thanh Hóa hỗ trợ người lao động tìm việc

Nhờ được đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng và phát triển các khu đô thị mới, cơ hội việc làm Thanh Hóa ngày càng mở rộng, hứa hẹn nhiều triển vọng cho người tìm việc. Các khu vực trọng điểm như Nghi Sơn, Bỉm Sơn và thành phố Thanh Hóa đang thu hút sự quan tâm của nhiều ứng viên. Để tìm kiếm việc làm phù hợp, người lao động có thể tham khảo thông tin từ các trung tâm giới thiệu việc làm uy tín tại địa phương, nơi cung cấp đa dạng dịch vụ hỗ trợ và thông tin cập nhật về các cơ hội nghề nghiệp. Hi vọng với những thông tin mà nền tảng tuyển dụng job3s vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn việc làm tại tỉnh Thanh Hóa phù hợp cho bản thân!