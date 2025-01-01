Tìm và tuyển dụng việc làm Bến Tre đang trở thành một nhu cầu quan trọng trong bối cảnh phát triển kinh tế và du lịch của tỉnh. Bến Tre thuộc đồng bằng sông Cửu Long, có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư. Nhiều công ty, doanh nghiệp và khu công nghiệp lớn nhỏ đã được thành hình tại đây, góp phần tạo ra nhiều cơ hội việc làm với mức thu nhập ngày càng cao và ổn định. Bên cạnh đó, các công ty có nhu cầu tuyển dụng tại Bến Tre đang đưa ra mức lương và đãi ngộ hấp dẫn nhằm chiêu mộ nhân tài.

Các khu công nghiệp đã được xây dựng và đầu tư tại Bến Tre, tạo công ăn việc làm cho người dân

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Bến Tre

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Bến Tre rất cao với đa dạng các vị trí khác nhau. Mỗi công việc có mức đãi ngộ riêng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô công ty, năng lực và kinh nghiệm của bản thân. Bạn có thể tham khảo mức lương của một số ngành nghề nổi bật như sau:

Trình dược viên là nghề có mức thù lao lớn lên đến 20.000.000 VNĐ

3. Một số việc làm tại Bến Tre được tìm kiếm nhiều

Hiện nay, việc làm Bến Tre mới nhất nhận được nhiều lượt tìm kiếm liên quan đến các ngành nghề như kế toán, tài xế, xây dựng, IT cùng nhiều lĩnh vực khác.

Việc làm kế toán tại Bến Tre là vị trí không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Do đó, nhu cầu tuyển dụng vị trí này tương đối lớn.

Mô tả công việc:

Kế toán viên: Ghi chép, kiểm tra, quản lý sổ sách kế toán và báo cáo tài chính hàng tháng.

Kế toán tổng hợp: Tổng hợp và xử lý toàn bộ số liệu kế toán của công ty.

Kế toán thuế: Tính toán kết hợp lập các báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm và làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết.

Kế toán kho: Quản lý hàng tồn kho, ghi chép và đối chiếu số liệu nhập, xuất, tồn kho.

Kế toán công nợ: Theo dõi và quản lý công nợ thu - chi, đồng thời lập kế hoạch thanh toán công nợ.

Trưởng phòng kế toán/kế toán trưởng: Quản lý toàn bộ hoạt động của phòng kế toán và lập kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính tổng hợp.

Tại Bến Tre, công việc kế toán thường tập trung ở những khu vực có sự phát triển kinh tế mạnh mẽ và các khu công nghiệp lớn. Thành phố Bến Tre là trung tâm kinh tế và hành chính của tỉnh, nơi tập trung nhiều công ty, doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức tài chính. Bên cạnh đó, các khu công nghiệp như An Hiệp, Giao Long và Phong Nẫm cũng là những địa điểm có nhu cầu cao về nhân lực kế toán.

Ngành kế toán tại Bến Tre có nhiều vị trí công việc khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp

3.2. Việc làm tài xế

Việc làm tài xế tại Bến Tre đang rất sôi động với nhiều cơ hội cho tài xế xe tải, xe du lịch khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách ngày càng tăng.

Mô tả công việc:

Lái xe tải: Vận chuyển hàng hóa từ các kho bãi, nhà máy hoặc từ địa điểm của khách hàng đến các điểm phân phối, đảm bảo an toàn hàng hóa và thực hiện các thủ tục giao nhận.

Lái xe container: Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu trong các container từ cảng biển hoặc các kho bãi lớn, tuân thủ các quy định về vận tải hàng hóa quốc tế.

Lái xe du lịch: Chở khách du lịch tham quan các địa điểm du lịch tại Bến Tre và các tỉnh lân cận.

Lái xe dịch vụ (taxi, xe công nghệ): Chở khách theo yêu cầu trong khu vực Bến Tre và các tỉnh lân cận, cung cấp dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.

Tại Bến Tre, các khu vực tập trung nhiều việc làm lái xe thường là những nơi có hoạt động kinh tế sôi động và hạ tầng giao thông phát triển như Thành phố Bến Tre, Châu Thành, Giồng Trôm hay các khu công nghiệp và kho bãi như Phú Thuận, An Hiệp.

Việc làm Bến Tre trong lĩnh vực lái xe đang đang được tuyển dụng khá nhiều

3.3. Việc làm xây dựng

Việc làm xây dựng tại Bến Tre đang phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự bùng nổ về hạ tầng và đô thị hóa. Các công việc như thợ xây, thợ hồ, thợ sắt và giám sát công trình luôn có lượng tuyển dụng cao.

Mô tả công việc:

Công nhân xây dựng: Thực hiện các công việc xây dựng như đào móng, xây tường, lát gạch, trát tường và các nhiễm hỗ trợ khác dưới sự chỉ đạo của kỹ sư hay quản lý công trường.

Kỹ sư xây dựng: Thiết kế, lập dự toán, quản lý và giám sát các công trình xây dựng từ giai đoạn lập kế hoạch đến hoàn thành công trình.

Kiểm tra viên chất lượng công trình: Theo dõi và đánh giá chất lượng xây dựng.

Người lao động trong ngành này được hưởng mức lương hấp dẫn và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp. Giồng Trôm, thành phố Bến Tre là nơi tập trung tuyển dụng vị trí xây dựng lớn nhất.

Việc làm xây dựng bùng nổ ở Bến Tre nhờ tốc độ đô thị hóa mạnh

3.4. Việc làm bảo vệ

Việc làm Bến Tre ở vị trí bảo vệ đang được nhiều doanh nghiệp chú trọng nhờ sự phát triển của các khu công nghiệp, cửa hàng và dịch vụ. Công việc này bao gồm bảo vệ tài sản, giám sát an ninh và đảm bảo trật tự. Các trung tâm thương mại và siêu thị như Big C, Co.opmart, Vincom hay dưới các tòa chung cư lớn như Fancy Tower, KĐT Hưng Phú cần có nhiều bảo vệ để bảo đảm an ninh cho khách hàng và hàng hóa.

3.5. Việc làm trình dược viên

Việc làm trình dược viên tại Bến Tre đang là một trong những ngành nghề có nhu cầu tìm kiếm và tuyển dụng cao. Trình dược viên có trách nhiệm tư vấn và hướng dẫn khách hàng về các sản phẩm dược phẩm, đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn cho người sử dụng.

Trình dược viên được tuyển dụng nhiều tại các nhà thuốc và hiệu thuốc, bao gồm cả những hiệu thuốc độc lập và chuỗi nhà thuốc như An Khang, FPT Long Châu. Ngoài ra, công ty dược phẩm như Công ty CP Dược phẩm Bến Tre, Công ty TNHH KDXNK TH & DV FATACO thường có đại diện bán hàng và các điểm trưng bày sản phẩm, trở thành nơi trình dược viên làm việc nhằm tiếp thị và giới thiệu sản phẩm.

Trình dược viên là vị trí đầy tiềm năng khi nhu cầu quan tâm đến sức khỏe cộng đồng tại Bến Tre được thúc đẩy mạnh mẽ

3.6. Việc làm không cần bằng cấp

Tại Bến Tre, người lao động sẽ có nhiều cơ hội việc làm không yêu cầu bằng cấp. Những công việc phổ thông như lao động sản xuất, bán hàng và phục vụ khách hàng luôn được đăng tuyển thường xuyên. Mặc dù không yêu cầu bằng cấp cao nhưng tính chất công việc sẽ giúp bạn tích lũy nhiều kinh nghiệm.

4. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Bến Tre

Trung tâm giới thiệu việc làm Bến Tre là đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh. Trung tâm dịch vụ việc làm chuyên tiếp nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp và giải quyết hỗ trợ học nghề cũng như giới thiệu việc làm uy tín cho người lao động.

Trung tâm dịch vụ việc làm Bến Tre

Địa chỉ: 119A Nguyễn Thị Định, P. Phú Tân, TP Bến Tre

Hotline: 0275.3822846

Email: [email protected]

Thời gian mở cửa: 8:00 - 11:00

Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm Bến Tre tại huyện Thạnh Phú

Địa chỉ: Ấp 10, Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre

Hotline: 075870836

Website: ttgdtxthanhphu.bentre.edu.vn

Thời gian mở cửa: 8:00 - 11:00

5. Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bến Tre nhanh chóng

Nắm được những “tips” quan trọng khi xin việc làm Bến Tre là một trong những yếu tố then chốt giúp bạn có được công việc ưng ý. Bạn có thể tham khảo một số kinh nghiệm tìm việc làm Bến Tre nhanh chóng như sau:

Sử dụng các trang web việc làm: Đăng ký tài khoản trên các trang web việc làm như Job3s hay các diễn đàn việc làm cộng đồng để tìm kiếm công việc phù hợp.

Liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp: Tìm hiểu và liên hệ với các doanh nghiệp, công ty, cơ quan tại Bến Tre mà bạn quan tâm để hỏi về các cơ hội việc làm hiện có.

Mạng xã hội và các nhóm chuyên ngành: Tham gia các nhóm, cộng đồng trên mạng xã hội để kết nối và tìm kiếm thông tin về việc làm.

Tham gia các sự kiện tuyển dụng: Theo dõi thông tin về các sự kiện tuyển dụng, job fair, hội thảo ngành nghề tại Bến Tre để có cơ hội gặp gỡ nhà tuyển dụng trực tiếp.

Nâng cao kỹ năng và cập nhật hồ sơ: Hãy nâng cao kỹ năng chuyên môn cá nhân, cập nhật hồ sơ xin việc và thư xin việc phù hợp với yêu cầu của các vị trí tuyển dụng.

Bạn nên tận dụng mạng xã hội và tìm kiếm sự giúp đỡ từ các trung tâm hỗ trợ để tìm việc làm ở Bến Tre hiệu quả

Tỉnh Bến Tre đang phát triển mạnh mẽ với nhiều cơ hội việc làm đa dạng. Nhờ vào sự hỗ trợ của các nền tảng tuyển dụng trực tuyến và các trung tâm giới thiệu việc làm địa phương, người lao động có thể dễ dàng nắm bắt cơ hội nghề nghiệp tại tỉnh thành này, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, xây dựng và kế toán tài chính. Hi vọng với những thông tin mà nền tảng tuyển dụng trực tuyến ứng dụng công nghệ AI job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn được việc làm tại tỉnh Bến Tre phù hợp!