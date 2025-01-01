Tất cả địa điểm
Việc làm tại Bến Tre

-

Có 332 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Sóc Trăng Kiên Giang Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NOLI GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NOLI GROUP làm việc tại Bến Tre thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH NOLI GROUP
Hạn nộp: 15/09/2025
Bến Tre Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NOLI GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NOLI GROUP làm việc tại Bến Tre thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH NOLI GROUP
Hạn nộp: 15/09/2025
Bến Tre Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Gia Lai Đồng Nai Trà Vinh Bến Tre Bình Dương Hậu Giang Lâm Đồng Khánh Hòa Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Tuyển Area sales manager CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Đồng Nai Kiên Giang Long An Bến Tre Bà Rịa Vũng Tàu Đồng Tháp Sóc Trăng Bình Dương Bình Phước Bạc Liêu Trà Vinh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Tuyển Thu hồi nợ Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Hạn nộp: 10/09/2025
Cần Thơ An Giang Bạc Liêu Bến Tre Vĩnh Long Cà Mau Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Hạn nộp: 30/09/2025
An Giang Bạc Liêu Cần Thơ Đồng Tháp Tiền Giang Vĩnh Long Hậu Giang Bến Tre Sóc Trăng Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG VIỆT FURNITURE
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG VIỆT FURNITURE làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG VIỆT FURNITURE
Hạn nộp: 05/09/2025
Bến Tre Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong
Hạn nộp: 01/09/2025
Bến Tre Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bến Tre Tiền Giang Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bến Tre Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Bến Tre thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 27/08/2025
Bến Tre Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Bến Tre thu nhập 9 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 24/07/2025
Bến Tre Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM)
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) làm việc tại Bến Tre thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 27/07/2025
Bến Tre Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 20 Triệu
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 03/08/2025
An Giang Đồng Tháp Kiên Giang Bạc Liêu Cà Mau Trà Vinh Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Long An Bến Tre Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển làm việc tại Bến Tre thu nhập 20 - 23 Triệu
Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển
Hạn nộp: 02/07/2025
Bến Tre Đồng Nai Đã hết hạn 20 - 23 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn May Mặc Alliance One
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn May Mặc Alliance One làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn May Mặc Alliance One
Hạn nộp: 30/06/2025
Bến Tre Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Hạn nộp: 18/06/2025
Hồ Chí Minh Bến Tre An Giang Sóc Trăng Vĩnh Long Long An Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH
Hạn nộp: 15/06/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Tiền Giang Bến Tre Cần Thơ Kiên Giang Long An Bình Thuận Bình Dương Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Cần Thơ Bình Thuận Cà Mau Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Nghệ An Ninh Thuận Vĩnh Long Long An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tây Ninh Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Quảng Trị Bình Dương Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Hải Phòng Bến Tre Đắk Lắk Kiên Giang Nghệ An Long An Cà Mau Tiền Giang Đà Nẵng Bình Thuận Lâm Đồng Phú Yên Thái Bình Bình Định Quảng Bình Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Dược phẩm Tín Phong
Tuyển Trình dược viên Công ty CP Dược phẩm Tín Phong làm việc tại Gia Lai thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty CP Dược phẩm Tín Phong
Hạn nộp: 08/06/2025
Gia Lai Lâm Đồng Đắk Lắk Bình Dương Đồng Nai Hồ Chí Minh Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh Long An Sóc Trăng An Giang Kiên Giang Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sơn Nero
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sơn Nero làm việc tại Trà Vinh thu nhập 18 - 20 Triệu
Công ty TNHH Sơn Nero
Hạn nộp: 12/06/2025
Trà Vinh Vĩnh Long Bến Tre Tiền Giang An Giang Cần Thơ Sóc Trăng Kiên Giang Hậu Giang Bạc Liêu Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU
Hạn nộp: 08/06/2025
Bến Tre Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Bến Tre hiện nay

Tìm và tuyển dụng việc làm Bến Tre đang trở thành một nhu cầu quan trọng trong bối cảnh phát triển kinh tế và du lịch của tỉnh. Bến Tre thuộc đồng bằng sông Cửu Long, có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư. Nhiều công ty, doanh nghiệp và khu công nghiệp lớn nhỏ đã được thành hình tại đây, góp phần tạo ra nhiều cơ hội việc làm với mức thu nhập ngày càng cao và ổn định. Bên cạnh đó, các công ty có nhu cầu tuyển dụng tại Bến Tre đang đưa ra mức lương và đãi ngộ hấp dẫn nhằm chiêu mộ nhân tài.

Các khu công nghiệp đã được xây dựng và đầu tư tại Bến Tre, tạo công ăn việc làm cho người dân
Các khu công nghiệp đã được xây dựng và đầu tư tại Bến Tre, tạo công ăn việc làm cho người dân

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Bến Tre

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Bến Tre rất cao với đa dạng các vị trí khác nhau. Mỗi công việc có mức đãi ngộ riêng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô công ty, năng lực và kinh nghiệm của bản thân. Bạn có thể tham khảo mức lương của một số ngành nghề nổi bật như sau:

Công việc

Mức lương (tháng)

Việc làm nhân viên kinh doanh

6.000.000 - 25.000.000 VNĐ

Việc làm trình dược viên

10.000.000 - 20.000.000 VNĐ

Việc làm nhân viên tư vấn

5.000.000 - 20.000.000 VNĐ

Việc làm giáo viên

7.000.000 - 30.000.000 VNĐ

Nhân viên phát triển thị trường

8.000.000 - 17.000.000 VNĐ

Việc làm nhân viên bảo vệ

7.000.000 - 12.000.000 VNĐ

Việc làm xây dựng

8.000.000 - 15.000.000 VNĐ

Việc làm nhân viên kế toán

6.000.000 - 20.000.000 VNĐ

Việc làm nhân viên tài xế

8.000.000 - 14.000.000 VNĐ
Trình dược viên là nghề có mức thù lao lớn lên đến 20.000.000 VNĐ
Trình dược viên là nghề có mức thù lao lớn lên đến 20.000.000 VNĐ

3. Một số việc làm tại Bến Tre được tìm kiếm nhiều

Hiện nay, việc làm Bến Tre mới nhất nhận được nhiều lượt tìm kiếm liên quan đến các ngành nghề như kế toán, tài xế, xây dựng, IT cùng nhiều lĩnh vực khác.

3.1. Việc làm kế toán

Việc làm kế toán tại Bến Tre là vị trí không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Do đó, nhu cầu tuyển dụng vị trí này tương đối lớn.

Mô tả công việc:

  • Kế toán viên: Ghi chép, kiểm tra, quản lý sổ sách kế toán và báo cáo tài chính hàng tháng.

  • Kế toán tổng hợp: Tổng hợp và xử lý toàn bộ số liệu kế toán của công ty.

  • Kế toán thuế: Tính toán kết hợp lập các báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm và làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết.

  • Kế toán kho: Quản lý hàng tồn kho, ghi chép và đối chiếu số liệu nhập, xuất, tồn kho.

  • Kế toán công nợ: Theo dõi và quản lý công nợ thu - chi, đồng thời lập kế hoạch thanh toán công nợ.

  • Trưởng phòng kế toán/kế toán trưởng: Quản lý toàn bộ hoạt động của phòng kế toán và lập kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính tổng hợp.

Tại Bến Tre, công việc kế toán thường tập trung ở những khu vực có sự phát triển kinh tế mạnh mẽ và các khu công nghiệp lớn. Thành phố Bến Tre là trung tâm kinh tế và hành chính của tỉnh, nơi tập trung nhiều công ty, doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức tài chính. Bên cạnh đó, các khu công nghiệp như An Hiệp, Giao Long và Phong Nẫm cũng là những địa điểm có nhu cầu cao về nhân lực kế toán.

Ngành kế toán tại Bến Tre có nhiều vị trí công việc khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp
Ngành kế toán tại Bến Tre có nhiều vị trí công việc khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp

3.2. Việc làm tài xế

Việc làm tài xế tại Bến Tre đang rất sôi động với nhiều cơ hội cho tài xế xe tải, xe du lịch khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách ngày càng tăng.

Mô tả công việc:

  • Lái xe tải: Vận chuyển hàng hóa từ các kho bãi, nhà máy hoặc từ địa điểm của khách hàng đến các điểm phân phối, đảm bảo an toàn hàng hóa và thực hiện các thủ tục giao nhận.

  • Lái xe container: Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu trong các container từ cảng biển hoặc các kho bãi lớn, tuân thủ các quy định về vận tải hàng hóa quốc tế.

  • Lái xe du lịch: Chở khách du lịch tham quan các địa điểm du lịch tại Bến Tre và các tỉnh lân cận.

  • Lái xe dịch vụ (taxi, xe công nghệ): Chở khách theo yêu cầu trong khu vực Bến Tre và các tỉnh lân cận, cung cấp dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.

Tại Bến Tre, các khu vực tập trung nhiều việc làm lái xe thường là những nơi có hoạt động kinh tế sôi động và hạ tầng giao thông phát triển như Thành phố Bến Tre, Châu Thành, Giồng Trôm hay các khu công nghiệp và kho bãi như Phú Thuận, An Hiệp.

Việc làm Bến Tre trong lĩnh vực lái xe đang đang được tuyển dụng khá nhiều
Việc làm Bến Tre trong lĩnh vực lái xe đang đang được tuyển dụng khá nhiều

3.3. Việc làm xây dựng

Việc làm xây dựng tại Bến Tre đang phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự bùng nổ về hạ tầng và đô thị hóa. Các công việc như thợ xây, thợ hồ, thợ sắt và giám sát công trình luôn có lượng tuyển dụng cao.

Mô tả công việc:

  • Công nhân xây dựng: Thực hiện các công việc xây dựng như đào móng, xây tường, lát gạch, trát tường và các nhiễm hỗ trợ khác dưới sự chỉ đạo của kỹ sư hay quản lý công trường.

  • Kỹ sư xây dựng: Thiết kế, lập dự toán, quản lý và giám sát các công trình xây dựng từ giai đoạn lập kế hoạch đến hoàn thành công trình.

  • Kiểm tra viên chất lượng công trình: Theo dõi và đánh giá chất lượng xây dựng.

Người lao động trong ngành này được hưởng mức lương hấp dẫn và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp. Giồng Trôm, thành phố Bến Tre là nơi tập trung tuyển dụng vị trí xây dựng lớn nhất.

Việc làm xây dựng bùng nổ ở Bến Tre nhờ tốc độ đô thị hóa mạnh
Việc làm xây dựng bùng nổ ở Bến Tre nhờ tốc độ đô thị hóa mạnh

3.4. Việc làm bảo vệ

Việc làm Bến Tre ở vị trí bảo vệ đang được nhiều doanh nghiệp chú trọng nhờ sự phát triển của các khu công nghiệp, cửa hàng và dịch vụ. Công việc này bao gồm bảo vệ tài sản, giám sát an ninh và đảm bảo trật tự. Các trung tâm thương mại và siêu thị như Big C, Co.opmart, Vincom hay dưới các tòa chung cư lớn như Fancy Tower, KĐT Hưng Phú cần có nhiều bảo vệ để bảo đảm an ninh cho khách hàng và hàng hóa.

3.5. Việc làm trình dược viên

Việc làm trình dược viên tại Bến Tre đang là một trong những ngành nghề có nhu cầu tìm kiếm và tuyển dụng cao. Trình dược viên có trách nhiệm tư vấn và hướng dẫn khách hàng về các sản phẩm dược phẩm, đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn cho người sử dụng.

Trình dược viên được tuyển dụng nhiều tại các nhà thuốc và hiệu thuốc, bao gồm cả những hiệu thuốc độc lập và chuỗi nhà thuốc như An Khang, FPT Long Châu. Ngoài ra, công ty dược phẩm như Công ty CP Dược phẩm Bến Tre, Công ty TNHH KDXNK TH & DV FATACO thường có đại diện bán hàng và các điểm trưng bày sản phẩm, trở thành nơi trình dược viên làm việc nhằm tiếp thị và giới thiệu sản phẩm.

Trình dược viên là vị trí đầy tiềm năng khi nhu cầu quan tâm đến sức khỏe cộng đồng tại Bến Tre được thúc đẩy mạnh mẽ
Trình dược viên là vị trí đầy tiềm năng khi nhu cầu quan tâm đến sức khỏe cộng đồng tại Bến Tre được thúc đẩy mạnh mẽ

3.6. Việc làm không cần bằng cấp

Tại Bến Tre, người lao động sẽ có nhiều cơ hội việc làm không yêu cầu bằng cấp. Những công việc phổ thông như lao động sản xuất, bán hàng và phục vụ khách hàng luôn được đăng tuyển thường xuyên. Mặc dù không yêu cầu bằng cấp cao nhưng tính chất công việc sẽ giúp bạn tích lũy nhiều kinh nghiệm.

4. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Bến Tre

Trung tâm giới thiệu việc làm Bến Tre là đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh. Trung tâm dịch vụ việc làm chuyên tiếp nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp và giải quyết hỗ trợ học nghề cũng như giới thiệu việc làm uy tín cho người lao động.

Trung tâm dịch vụ việc làm Bến Tre

  • Địa chỉ: 119A Nguyễn Thị Định, P. Phú Tân, TP Bến Tre

  • Hotline: 0275.3822846

  • Email: [email protected]

  • Thời gian mở cửa: 8:00 - 11:00

Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm Bến Tre tại huyện Thạnh Phú

  • Địa chỉ: Ấp 10, Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre

  • Hotline: 075870836

  • Website: ttgdtxthanhphu.bentre.edu.vn

  • Thời gian mở cửa: 8:00 - 11:00

5. Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bến Tre nhanh chóng

Nắm được những “tips” quan trọng khi xin việc làm Bến Tre là một trong những yếu tố then chốt giúp bạn có được công việc ưng ý. Bạn có thể tham khảo một số kinh nghiệm tìm việc làm Bến Tre nhanh chóng như sau:

  • Sử dụng các trang web việc làm: Đăng ký tài khoản trên các trang web việc làm như Job3s hay các diễn đàn việc làm cộng đồng để tìm kiếm công việc phù hợp.

  • Liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp: Tìm hiểu và liên hệ với các doanh nghiệp, công ty, cơ quan tại Bến Tre mà bạn quan tâm để hỏi về các cơ hội việc làm hiện có.

  • Mạng xã hội và các nhóm chuyên ngành: Tham gia các nhóm, cộng đồng trên mạng xã hội để kết nối và tìm kiếm thông tin về việc làm.

  • Tham gia các sự kiện tuyển dụng: Theo dõi thông tin về các sự kiện tuyển dụng, job fair, hội thảo ngành nghề tại Bến Tre để có cơ hội gặp gỡ nhà tuyển dụng trực tiếp.

  • Nâng cao kỹ năng và cập nhật hồ sơ: Hãy nâng cao kỹ năng chuyên môn cá nhân, cập nhật hồ sơ xin việc và thư xin việc phù hợp với yêu cầu của các vị trí tuyển dụng.

Bạn nên tận dụng mạng xã hội và tìm kiếm sự giúp đỡ từ các trung tâm hỗ trợ để tìm việc làm ở Bến Tre hiệu quả
Bạn nên tận dụng mạng xã hội và tìm kiếm sự giúp đỡ từ các trung tâm hỗ trợ để tìm việc làm ở Bến Tre hiệu quả

Tỉnh Bến Tre đang phát triển mạnh mẽ với nhiều cơ hội việc làm đa dạng. Nhờ vào sự hỗ trợ của các nền tảng tuyển dụng trực tuyến và các trung tâm giới thiệu việc làm địa phương, người lao động có thể dễ dàng nắm bắt cơ hội nghề nghiệp tại tỉnh thành này, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, xây dựng và kế toán tài chính. Hi vọng với những thông tin mà nền tảng tuyển dụng trực tuyến ứng dụng công nghệ AI job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn được việc làm tại tỉnh Bến Tre phù hợp!