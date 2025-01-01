Việc làm tại Nghệ An

Đánh giá thị trường tuyển dụng, tìm việc làm Nghệ An

Ước tính hiện nay có khoảng hơn 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất thì nhu cầu tuyển dụng càng cao. Được biết, Nghệ An là một trong những tỉnh thành có dân số đông nên nguồn lao động dồi dào. Đây chính là một lợi thế hấp dẫn cho các doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự.

Nhu cầu tuyển dụng Nghệ An

Theo trung tâm dự báo nhân lực và thị trường lao đông tỉnh Nghệ An, tỉnh Nghệ An có sẵn 10.000 việc làm cho người lao động. Theo Sở Lao động - Thương binh xã hội (LĐTBXH) Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã giải quyết việc làm Nghệ An mới cho 26.950 lao động, đạt 62,67% kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động được 11.500 người, đạt trên 79% kế hoạch đề ra.

Cũng theo Sở LĐTBXH Nghệ An, hiện có 318 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng 49.368 lao động, tăng 28% so với cùng kỳ. Trong đó có 290 doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu tuyển dụng trên 20.981 lao động. Từ đó cho thấy Nghệ An có cơ số vị trí việc làm đáp ứng nhu cầu cho người lao động, nhưng doanh nghiệp vẫn khó khăn trong việc tuyển dụng.

Thời gian tới, riêng 5 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhu cầu tuyển thêm 40.000 lao động. Dưới đây là một số việc làm mới nhất đang tuyển dụng tại Nghệ An:

Việc làm xây dựng

Việc làm xây dựng là một ngành đang có xu hướng rất phát triển tại Nghệ An, mang đến nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Nếu bạn đang tìm kiếm việc làm Nghệ An trong ngành này thì bạn có thể lựa chọn những vị trí công việc sau đây:

Kỹ sư cầu đường : Phù hợp với nguồn nhân lực học ngành xây dựng và tốt nghiệp chuyên ngành cầu đường.

: Phù hợp với nguồn nhân lực học ngành xây dựng và tốt nghiệp chuyên ngành cầu đường. Công nhân xây dựng : Yêu cầu quan trọng là bạn phải có sức khỏe tốt để đáp ứng được công việc.

: Yêu cầu quan trọng là bạn phải có sức khỏe tốt để đáp ứng được công việc. Kỹ sư thiết kế công trình : Phù hợp với những bạn học thiết kế công trình.

Việc làm cơ khí

Nhu cầu tuyển dụng việc làm cơ khí tại Nghệ An rất lớn, đặc biệt là vị trí kỹ sư cơ khí, công nhân cơ khí với mức thu nhập tương đối ổn định cho người lao động.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Nghệ An ngành cơ khí tăng cao

Việc làm kế toán

Nhân viên thu ngân kiêm kế toán : Các ứng viên có thể tìm việc làm Nghệ An trong các nhà hàng, quán ăn, khách sạn, các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn tỉnh.

: Các ứng viên có thể tìm việc làm Nghệ An trong các nhà hàng, quán ăn, khách sạn, các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn tỉnh. Nhân viên kế toán - hành chính - nhân sự : Phù hợp với những bạn học chuyên ngành kế toán - tài chính doanh nghiệp. Thông thường, đối với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ thì ngoài công việc kế toán sẽ nhân viên sẽ kiêm thêm công việc hành chính - nhân sự.

: Phù hợp với những bạn học chuyên ngành kế toán - tài chính doanh nghiệp. Thông thường, đối với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ thì ngoài công việc kế toán sẽ nhân viên sẽ kiêm thêm công việc hành chính - nhân sự. Chuyên viên kế toán : Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên tài chính chuyên nghiệp để thực hiện các công việc liên quan đến tài chính của doanh nghiệp.

Nhân viên kinh doanh

Nếu bạn đang muốn tìm việc làm Nghệ An thì có thể thử sức với vị trí nhân viên kinh doanh. Đây là một vị trí rất quan trọng trong các doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng là rất lớn, đặc biệt là các lĩnh vực như bất động sản, lĩnh vực thương mại, nội thất, ngành xuất - nhập khẩu, trong doanh nghiệp điện tử,...

Nhân viên kinh doanh là bộ phận quan trọng trong mỗi doanh nghiệp

Việc làm Nghệ An mới nhất theo tính chất công việc khác

Việc làm thêm tại nhà:

Điểm danh những công việc làm thêm hấp dẫn tại nhà ở Nghệ An:

Việc làm online tại nhà : Bạn có thể làm những công việc như kinh doanh online tại nhà, viết content marketing, thiết kế,... chỉ cần hoàn thành công việc và giao sản phẩm cho bên thuê đúng deadline.

: Bạn có thể làm những công việc như kinh doanh online tại nhà, viết content marketing, thiết kế,... chỉ cần hoàn thành công việc và giao sản phẩm cho bên thuê đúng deadline. Việc nhận về thủ công tại nhà như thêu tranh, đan lát, làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đơn giản phù hợp với mẹ bỉm sữa, nội trợ hay học sinh, sinh viên muốn làm thêm để kiếm thêm thu nhập.

Việc làm phổ thông:

Dễ dàng tìm kiếm các công việc phổ thông tại tỉnh Nghệ An

Việc làm Nghệ An tại các nhà máy, xí nghiệp: Tìm kiếm việc làm tại các nhà máy, xí nghiệp khá đơn giản đặc biệt là nhu cầu tuyển dụng công nhân rất lớn.

Nhu cầu tìm việc làm tại Nghệ An

Với tốc độ phát triển nhanh của các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhu cầu về lao động cũng tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may, điện tử,... mang đến rất nhiều cơ hội việc làm Nghệ An cho người lao động. Nghệ An hiện nay đang có đến khoảng 14.050 doanh nghiệp đang hoạt động, có nhu cầu tuyển dụng lao động mỗi năm lên đến khoảng 35.000 - 40.000 lao động.

Nhu cầu tìm việc làm Nghệ An chia theo nhóm ngành nghề như: Công nhân sản xuất, công nhân chế biến, bán hàng, kinh doanh, quản lý kho vận, may công nghiệp,.... Ở nhóm ngành văn phòng, đứng đầu là các công việc về kế toán, hành chính nhân sự, nhân viên kinh doanh, ngành thực phẩm, quản lý sản xuất.

Nhu cầu tìm việc làm Nghệ An

Mức lương của việc làm Nghệ An

Mức lương tùy thuộc vào vị trí, mức độ kinh nghiệm và loại hình tổ chức. Cùng job3s xem xét kỹ hơn các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến lương của nhân viên và khám phá cách chủ doanh nghiệp và người lao động có thể làm việc cùng nhau để đảm bảo mức lương công bằng và phù hợp.

Mức lương nhân viên tại Nghệ An

Dưới đây là bảng thống kê mức lương của một số việc làm Nghệ An hấp dẫn hiện nay:

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức lương tại Nghệ An

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức lương của người lao động. Dưới đây là một số yếu tố chính ảnh hưởng đến mức lương của nhân viên hiện nay:

Pháp luật: Ở nhiều quốc gia, luật và quy định chi phối mức lương tối thiểu phải trả cho người lao động. Người sử dụng lao động phải tuân thủ các luật này và đảm bảo rằng họ trả lương cho nhân viên ít nhất bằng mức lương tối thiểu.

Ngoài các luật về mức lương tối thiểu, có thể có các luật chi phối việc thanh toán các phúc lợi như bảo hiểm y tế, kế hoạch nghỉ hưu và thời gian nghỉ phép.

Thị trường lao động : Đây là một yếu tố quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến mức lương của nhân viên. Trong một thị trường lao động chặt chẽ, nơi có nhiều cơ hội tìm việc làm Nghệ An hơn so với các ứng viên đủ điều kiện, người sử dụng lao động có thể cần đưa ra mức lương cao hơn để thu hút và giữ chân các nhân tài.

Đây là một yếu tố quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến mức lương của nhân viên. Trong một thị trường lao động chặt chẽ, nơi có nhiều cơ hội tìm việc làm Nghệ An hơn so với các ứng viên đủ điều kiện, người sử dụng lao động có thể cần đưa ra mức lương cao hơn để thu hút và giữ chân các nhân tài. Tính chất công việc: Một số công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng, kiến thức và nỗ lực thể chất hơn những công việc khác. Các công việc yêu cầu giáo dục hoặc đào tạo hơn thường được trả lương cao hơn những công việc yêu cầu ít hơn.

Một khía cạnh khác của thị trường lao động có thể ảnh hưởng đến tiền lương là ngành hoặc lĩnh vực công việc cụ thể.

Một số ngành như: Công nghệ hoặc tài chính có thể đưa ra mức lương cao hơn do các kỹ năng chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết cho các vị trí này. Mặt khác, các công việc trong ngành như bán lẻ hoặc khách sạn có thể có mức lương thấp hơn do yêu cầu về kỹ năng và trình độ học vấn thấp hơn.

Tình hình tài chính của công ty: Nguồn lực tài chính của công ty là một trong những yếu tố quyết định quan trọng về số tiền công ty có thể trả cho nhân viên của mình. Một công ty đang hoạt động tốt và có tình hình tài chính ổn định sẽ có nhiều khả năng cung cấp mức lương và lợi ích tốt hơn cho nhân viên.

Ngược lại, một công ty đang gặp khó khăn về tài chính hoặc ngân sách eo hẹp có thể không trả được mức lương cao và tương xứng cho nhân viên.

Trình độ học vấn: Nhân viên có trình độ học vấn cao hơn có xu hướng nhận được mức lương cao hơn. Người sử dụng lao động thường sử dụng nền tảng giáo dục của nhân viên như một chỉ số về kiến thức, kỹ năng và khả năng của họ.

Tuy nhiên, tác động của trình độ học vấn tiền lương có thể khác nhau giữa các ngành nghề khác nhau. Trong một số ngành nghề, trình độ học vấn yêu cầu không quan trọng bằng mức độ kinh nghiệm.

Kinh nghiệm làm việc: Đây là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tiền lương của nhân viên. Thông thường, những nhân viên có nhiều kinh nghiệm hơn sẽ kiếm được mức lương cao hơn những người mới gia nhập vào thị trường lao động.

Trong một số ngành, kinh nghiệm có thể quan trọng hơn trình độ học vấn. Ví dụ: Trong các lĩnh vực sáng tạo như nghệ thuật hoặc âm nhạc, nhà tuyển dụng có thể chú trọng nhiều hơn vào Portfolio hoặc kinh nghiệm làm việc trong quá khứ của nhân viên hơn là nền tảng giáo dục của họ.

Yêu cầu của các nhà tuyển dụng tại Nghệ An

Cơ hội tìm việc làm Nghệ An rộng mở như vậy, do đó nhà tuyển dụng tại Nghệ An cũng đặt ra những yêu cầu riêng:

Về trình độ học vấn : Đối với các vị trí đòi hỏi trình độ chuyên môn cao như kỹ sư, lập trình viên, kế toán, trình độ học vấn là một trong những yêu cầu bắt buộc

Đối với các vị trí đòi hỏi trình độ chuyên môn cao như kỹ sư, lập trình viên, kế toán, trình độ học vấn là một trong những yêu cầu bắt buộc Kinh nghiệm làm việc : Đây là một lợi thế rất lớn khi ứng tuyển vào các doanh nghiệp lớn tại Nghệ An. Đặc biệt là các công việc về quản lý, leader, trưởng nhóm, trưởng phòng,...

: Đây là một lợi thế rất lớn khi ứng tuyển vào các doanh nghiệp lớn tại Nghệ An. Đặc biệt là các công việc về quản lý, leader, trưởng nhóm, trưởng phòng,... Thái độ : Các doanh nghiệp luôn xem xét thái độ làm việc, tinh thần tích cực, cầu thị, để làm tiêu chí tuyển dụng..

: Các doanh nghiệp luôn xem xét thái độ làm việc, tinh thần tích cực, cầu thị, để làm tiêu chí tuyển dụng.. Kỹ năng : Một trong những yêu cầu của nhà tuyển dụng Bình Dương là kỹ năng bổ trợ công việc như kỹ năng lãnh đạo, quản lý, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề.

: Một trong những yêu cầu của nhà tuyển dụng Bình Dương là kỹ năng bổ trợ công việc như kỹ năng lãnh đạo, quản lý, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề. Yêu cầu về ngoại ngữ: Khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản vẫn luôn là yêu cầu mà nhiều nhà tuyển dụng mong đợi ở ứng viên, bởi ở thời kỳ hội nhập kinh tế, những kỹ năng này sẽ giúp cho người lao động làm việc hiệu quả và năng suất hơn.

Trên đây là một số yêu cầu thường thấy khi tìm việc làm Nghệ An. Đối với mỗi vị trí, ngành nghề sẽ có những yêu cầu đặc thù, bởi vậy mà ứng viên nên tìm hiểu thật kỹ trong JD tuyển dụng để nắm được thông tin và chuẩn bị thật tốt.

Có nên làm việc tại Nghệ An không?

Để trả lời câu hỏi có nên tìm việc làm Nghệ An không cần phải xem xét nhiều yếu tố:

Về ưu điểm:

Nhu cầu tuyển dụng tại Nghệ An vô cùng cao, đặc biệt là trong những năm gần đây khi nhận được ngày càng nhiều sự đầu tư.

Tỷ lệ cạnh tranh không quá cao do nhu cầu tuyển dụng lớn mà số lượng lao động còn nhiều hạn chế.

Về cơ hội phát triển, có đa dạng việc làm Nghệ An bao gồm cả lao động phổ thông và lao động yêu cầu trình độ chuyên môn cao. Đặc biệt là trong những năm gần đây, tỉnh đang chú trọng để nâng cao trình độ lao động nên hoàn toàn có cơ hội để phát triển.

Tìm việc làm Nghệ An khá đơn giản, khi hàng ngày có rất nhiều tin tuyển dụng được cập nhật trên các nền tảng. Bạn có thể theo dõi các trang tuyển dụng uy tín như job3s.ai để tìm kiếm công việc phù hợp.

Hơn thế nữa, Nghệ An là một tình thành rất trẻ trung, năng động, sáng tạo, môi trường phóng khoáng, thoải mái rất thích hợp để phát triển bản thân.

Tỉnh Nghệ An hoàn toàn có đủ điều kiện đề người lao động làm việc và phát triển nghề nghiệp.

Về nhược điểm:

Quy mô của nhiều ngành nghề còn nhỏ, chưa thể

Mức thu nhập bình quân của người lao động vì vậy cũng thấp hơn so với các tỉnh, thành phố trung tâm.

Khí hậu tương đối khắc nghiệt, thực lực kinh tế của địa phương chưa mạnh, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra,... Những đặc trưng này cũng khiến cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở Nghệ An còn nhiều khó khăn cần khắc phục.

Ngoài ra, hiện nay người lao động Nghệ An còn gặp khó khăn trong tìm việc làm Nghệ An khi nhà tuyển dụng khắt khe trong việc yêu cầu bằng cấp. Cụ thể, số lượng người tìm việc làm Nghệ An tương đối cao do đó, doanh nghiệp có nhiều lựa chọn. Bởi vậy, họ thường đặt ra những yêu cầu nhất định trong tuyển dụng, đặc biệt là về bằng cấp, trình độ, tốt nghiệp THPT trở lên.

Do đó, trước khi cân nhắc có nên làm việc tại Nghệ An không, cần xem xét bản thân có thực sự phù hợp với nhu cầu làm việc tại môi trường này.

Tỉnh Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng rất lớn mang đến cơ hội tìm kiếm việc làm cho người lao động với mức lương vô cùng hấp dẫn

Tập đoàn lớn tuyển dụng tại Nghệ An

Dưới đây là thông tin một số doanh nghiệp lớn tại tỉnh Nghệ An:

Tên công ty Lĩnh vực hoạt động chính Vị trí Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức Xuất nhập khẩu xăng dầu và có mạng lưới phân phối bán lẻ xăng dầu top đầu cả nước. Số 2A, Đường Lê Mao, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. Công ty Xăng dầu Nghệ An Xăng dầu và bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Số 4, đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia. Khối 1, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An. Công ty CP Thực phẩm sữa TH Sản xuất các sản phẩm thực phẩm tươi, sạch, hoàn toàn từ thiên nhiên, tốt cho sức khoẻ như: Sữa tươi sạch TH true Milk, sữa chua TH true YOGURT, sữa hạt TH true NUT,... Xã Nghĩa Sơn - Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An. Công ty TNHH một thành viên Masan MB Chuyên sản xuất thực phẩm với các thương hiệu nổi tiếng như nước mắm Chinsu, Nam Ngư, mì Omachi, mì Kokomi,... Khu B, Khu công nghiệp Nam Cấm - Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An. Công ty CP Bia Hà Nội - Nghệ An Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia. Khu B - Khu công nghiệp Nam Cấm, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An. Công ty CP Xi măng Sông Lam Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao. Xóm Quyết Tâm, Xã Nghi Thiết, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á Hoạt động trung gian tiền tệ, hoạt động cấp tín dụng khác, dịch vụ tài chính, tư vấn quản lý,... Số 117, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An Chi nhánh Công ty CP sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Nghệ An Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; Sản xuất sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng và các sản phẩm từ sữa khác,... Đường Sào Nam, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh Sản xuất bia, đồ uống không cồn, nước khoáng; chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh; bán buôn đồ uống,... Số 54 đường Phan Đăng Lưu, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Các công ty trên đây đều có có quy mô lớn, nhu cầu tuyển dụng nhân sự thường xuyên ở nhiều vị trí khác nhau và đa dạng lĩnh vực như nhân viên kinh doanh đồ uống, nhân viên bán hàng, nhân viên marketing, công nhân sản xuất sữa, chuyên viên đối tác nhân sự,...

Các khu công nghiệp tại Nghệ An

Khu công nghiệp Bắc Vinh : Có nhu cầu tuyển dụng công nhân chế biến thực phẩm, may mặc, sản xuất bao bì xuất khẩu, cơ khí chế tạo, hoá chất,...

: Có nhu cầu tuyển dụng công nhân chế biến thực phẩm, may mặc, sản xuất bao bì xuất khẩu, cơ khí chế tạo, hoá chất,... Khu công nghiệp Nam Cấm : Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động dồi dào là: Lắp ráp chế tạo ô tô, máy công cụ, luyện kim, cán thép, chế biến nông lâm sản, thực phẩm, sản phẩm tiêu dùng,...

: Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động dồi dào là: Lắp ráp chế tạo ô tô, máy công cụ, luyện kim, cán thép, chế biến nông lâm sản, thực phẩm, sản phẩm tiêu dùng,... Khu công nghiệp Hoàng Mai I : Các ngành nghề cần tuyển dụng nguồn nhân lực dồi dào gồm có: Công nghiệp cơ khí lắp ráp, chế biến nông - lâm - khoáng sản, chế tạo cơ khí và hàng điện tử, vật liệu xây dựng,...

Các ngành nghề cần tuyển dụng nguồn nhân lực dồi dào gồm có: Công nghiệp cơ khí lắp ráp, chế biến nông - lâm - khoáng sản, chế tạo cơ khí và hàng điện tử, vật liệu xây dựng,... Khu công nghiệp Đông Hồi : Là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành cần tuyển dụng nhân viên đóng tàu phà, chế biến bột nêm, sửa chữa cơ khí,...

: Là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành cần tuyển dụng nhân viên đóng tàu phà, chế biến bột nêm, sửa chữa cơ khí,... Khu công nghiệp Nghĩa Đàn : Khu công nghiệp tập trung và tổng hợp đa ngành như chế biến nông - lâm, khoáng sản, vật liệu xây dựng, chế tạo cơ khí lắp ráp xe máy, hoá chất,...

: Khu công nghiệp tập trung và tổng hợp đa ngành như chế biến nông - lâm, khoáng sản, vật liệu xây dựng, chế tạo cơ khí lắp ráp xe máy, hoá chất,... Khu công nghiệp Hoàng Mai II : Khu công nghiệp tập trung, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

: Khu công nghiệp tập trung, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Khu công nghiệp Thọ Lộc : Khu công nghiệp đa ngành cần tuyển dụng công nhân chế tạo phụ tùng, lắp ráp kỹ thuật số, chế biến nông - lâm - thuỷ sản, dệt may, điện tử, điện lạnh cao cấp,...

: Khu công nghiệp đa ngành cần tuyển dụng công nhân chế tạo phụ tùng, lắp ráp kỹ thuật số, chế biến nông - lâm - thuỷ sản, dệt may, điện tử, điện lạnh cao cấp,... Khu công nghiệp Sông Dinh : Là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành như chế biến nông - lâm - khoáng sản, vật liệu xây dựng, chế tạo cơ khí lắp ráp, hoá chất,...

: Là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành như chế biến nông - lâm - khoáng sản, vật liệu xây dựng, chế tạo cơ khí lắp ráp, hoá chất,... Khu công nghiệp Tân Kỳ : Khu công nghiệp cần tuyển dụng nguồn lao động dồi dào cho các vị trí công nhân chế biến nông - lâm - khoáng sản, vật liệu xây dựng và công nghiệp, chế tạo cơ khí, lắp ráp, hoá chất,...

Câu hỏi thường gặp về tuyển dụng việc làm Nghệ An

Nguyên nhân gây thất nghiệp ở Nghệ An?

Sự thay đổi của thị trường lao động: Các công nghệ mới được áp dụng và các quy trình sản xuất được tự động hoá dẫn đến việc giảm số lượng lao động cần thiết cho các ngành công nghiệp truyền thống. Ngoài ra, sự phát triển của thương mại điện tử và thị trường cũng làm thay đổi cách thức kinh doanh và yêu cầu của các công ty, tạo ra nhu cầu mới cho các kỹ năng và nghề nghiệp khác nhau.

Sự thiếu hụt kỹ năng và đào tạo chuyên môn: Mặc dù có nhiều người trẻ tốt nghiệp đại học, nhưng không phải tất cả đều có kỹ năng cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực mới. Điều này dẫn đến các nhà tuyển dụng không tìm thấy được nhân viên có đủ kỹ năng để phù hợp với yêu cầu công việc của họ.

Sự thiếu thông tin về các cơ hội việc làm Nghệ An: Người lao động trẻ thường khó tìm kiếm thông tin về các công việc và cơ hội tìm việc làm Nghệ An mới. Có thể do họ không biết rõ về các ngành nghề mới, hoặc không biết cách tìm kiếm thông tin về các công việc mới. Việc này có thấy tầm quan trọng của việc đào tạo nghề nghiệp để giúp người trẻ có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tìm kiếm và làm việc trong các ngành nghề mới.

Từ những lý do trên, có thể thấy rằng đào tạo nghề nghiệp là một phần quan trọng của việc giúp người trẻ đối phó với tình trạng thất nghiệp

Đặc điểm nguồn lao động ở Nghệ An?

Tỉnh Nghệ An có nguồn lao động dồi dào và đang trong thời kỳ "cơ cấu dân số vàng", tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động cao gấp đôi trong độ tuổi phụ thuộc. Đây là một lợi thế lớn để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng lao động của tỉnh Nghệ An có cơ cấu phân theo nhóm tuổi trẻ, thuận lợi trong việc có thể nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động. Người lao động có thể dễ dàng đón nhận những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

Lực lượng lao động của tỉnh Nghệ An bước đầu đã có sự chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đó là giảm tỷ trọng của lao động nông - lâm - ngư nghiệp và tăng tỷ trọng của lao động công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

Trong những năm gần đây, trình độ học vấn của lao động tại Nghệ An đã được nâng lên rõ rệt. Đây cũng là một yếu tố thuận lợi cho việc tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất của lao động một cách dễ dàng.

Sinh viên mới tốt nghiệp và không có kinh nghiệm có cơ hội làm việc tại Nghệ An không?

Người lao động hoàn toàn có cơ hội tìm việc làm Nghệ An ngay cả khi bạn mới ra trường và chưa có kinh nghiệm. Nhiều doanh nghiệp ở đây tuyển sinh viên mới tốt nghiệp thông qua các chương trình thực tập sinh với yêu cầu ít kinh nghiệm.

Cụ thể nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn như Tập đoàn TH, Vingroup, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, ban Quản lý Khu Kinh tế Hà Tĩnh, VNPT, Viettel, VCCI, CP Việt Nam, Luxshare ICT… hay một số doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi chế biến thức ăn gia súc, thuỷ hải sản thậm chí còn tự mình đến trường tổ chức những sự kiện riêng để giới thiệu các vị trí việc làm Nghệ An và phỏng vấn các sinh viên tiềm năng để "đặt hàng" lao động. Trong những sự kiện này, đích thân lãnh đạo bộ phận nhân sự của các doanh nghiệp trực tiếp đến để gặp gỡ tâm tư các bạn trẻ.

Ngành du lịch có tiềm năng tại Nghệ An không?

Tỉnh Nghệ An có địa hình đa dạng gồm có biển đảo, đồng bằng, trung du và miền núi, là điều kiện và cơ hội để phát triển ngành du lịch tại đây.

Tài nguyên du lịch thiên nhiên của Nghệ An rất đa dạng và phong phú, nhiều bãi biển đẹp như: Cửa Lò, Bãi Lữ, Quỳnh Phương, Cửa Hiền, Diễn Thành,...; Nhiều hang động, thác nước thu hút khách du lịch như: Hang Bua, Thẩm Chàng, thác Khe, thác Sao Va, cổng trời Mường Lống, rừng săng lẻ,...

Tỉnh có khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận vào năm 2007. Vùng lõi có Vườn Quốc gia Pù Mát, với diện tích phần lớn nằm ở huyện Con Cuông, là điểm đến của nhiều du khách yêu thích khám phá thiên nhiên, đi bộ, chèo thuyền, trải nghiệm văn hoá bản địa của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Nghệ An còn là vùng đất có lịch sử văn hoá lâu đời và truyền thống với trên 2000 di tích lịch sử danh thắng, trong đó có 147 di tích được xếp hạng cấp quốc gia.

Cách tìm việc làm Nghệ An tại Job3s

Giới thiệu về tỉnh Nghệ An

Nghệ An là tỉnh nằm trong hành lang kinh tế Đông - Tây nối liền Myanmar - Thái Lan - Lào - Việt Nam theo Quốc lộ 7 đến cảng Cửa Lò; nằm trên các tuyến du lịch quốc gia và quốc tế,... Phía Đông tiếp giáp với biển Đông; phía Tây tiếp giáp với tỉnh Xiêng Khoảng (Lào); phía Tây Nam tiếp giáp với tỉnh Bolikhamxay (Lào); phía Tây Bắc tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào); phía Nam tiếp giáp với tỉnh Hà Tĩnh; phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Thanh Hoá.

Với vị trí địa lý thuận lợi, cùng lịch sử lâu đời và văn hoá đa dạng mà Nghệ An đã nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho mọi du khách trong nước và ngoài nước, được đánh là giá một trong những tỉnh giàu tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch.

Tỉnh Nghệ An có vị trí tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội

Trên đây là những thông tin hữu ích khi bạn muốn tìm việc làm Nghệ An phù hợp với nguyện vọng của bản thân. Để tham khảo thêm nhiều tin đăng tuyển dụng việc làm tại Nghệ An nói riêng và các tỉnh thành khác nói chung, thì hãy truy cập ngay trang web hàng đầu tại Việt Nam là job3s.ai. Với rất nhiều tin tuyển dụng được cập nhật hàng ngày, chắc chắn rằng bạn sẽ tìm được một công việc ưng ý nhất.