Việc làm tại Long An

-

Có 1,497 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 26 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 19/09/2025
Long An Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Sóc Trăng Kiên Giang Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Long Hậu
Tuyển Business Intelligence Công Ty Cổ Phần Long Hậu làm việc tại Long An thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty Cổ Phần Long Hậu
Hạn nộp: 18/09/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Long An Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Long An Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 20/09/2025
Long An Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHO LẠNH KỶ NGUYÊN MỚI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KHO LẠNH KỶ NGUYÊN MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO LẠNH KỶ NGUYÊN MỚI
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Long An Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) làm việc tại Long An thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)
Hạn nộp: 14/09/2025
Long An Còn 1 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX XD TM ĐẠI Á CHÂU
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH SX XD TM ĐẠI Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SX XD TM ĐẠI Á CHÂU
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA
Hạn nộp: 13/09/2025
Long An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH làm việc tại Long An thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH
Hạn nộp: 13/09/2025
Long An Đã hết hạn 2 - 3.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN
Hạn nộp: 14/09/2025
Long An Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN MÙA XUÂN
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN MÙA XUÂN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN MÙA XUÂN
Hạn nộp: 12/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Tuyển Area sales manager CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Đồng Nai Kiên Giang Long An Bến Tre Bà Rịa Vũng Tàu Đồng Tháp Sóc Trăng Bình Dương Bình Phước Bạc Liêu Trà Vinh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Hạn nộp: 12/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BA ĐÌNH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BA ĐÌNH làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BA ĐÌNH
Hạn nộp: 11/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRPIPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH AIRPIPE VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH AIRPIPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Long An Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Quản lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Long An Tây Ninh Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Product Marketing Navigos Search làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 07/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG làm việc tại Long An thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Long An Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Market Research Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 13 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 12/08/2025
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn 1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TANIXA làm việc tại Long An thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TANIXA
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý chất lượng Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 16 - 20 triệu Toàn thời gian tại Long An Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Supervisor thu nhập 28 - 30 triệu Toàn thời gian tại Long An Công ty TNHH Pixology Việt Nam
28 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng Phòng Kho Vận thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Long An Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân Viên Phát Triển Phần Mềm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Đồng Tâm PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH GOLF ĐẠI HƯNG làm việc tại Long An thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH GOLF ĐẠI HƯNG
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân Viên Bảo Trì thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Long An CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M. VN
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân Viên Bảo Trì thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Long An Công ty TNHH Pima
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Engineer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Long An Công Ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý chất lượng Công ty TNHH Quốc tế Cobi làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Quốc tế Cobi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu làm việc tại Long An thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên Viên R&D thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Long An CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Long An thu nhập 17 - 25 Triệu Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh làm việc tại Long An thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực phẩm đồ uống Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Ban Mai Xanh Long An làm việc tại Long An thu nhập 10 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Ban Mai Xanh Long An
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Mỹ phẩm / Trang sức Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky)
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sản xuất Công ty TNHH SX-TM Bảo Bảo làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH SX-TM Bảo Bảo
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sản xuất Công ty TNHH SX-TM Bảo Bảo làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH SX-TM Bảo Bảo
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH GOLF ĐẠI HƯNG làm việc tại Long An thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH GOLF ĐẠI HƯNG
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Long An Công ty TNHH SX BB Dương Vinh Hoa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Long An hiện nay

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Long An đang tăng cao, phần lớn tập trung vào các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Long An, với vị trí chiến lược gần thành phố Hồ Chí Minh sầm uất nhất cả nước và các khu vực kinh tế trọng điểm thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư và mở rộng sản xuất.

Theo đó, các công ty sản xuất, kho vận và logistics đặc biệt có nhu cầu lớn về lao động, trong khi các ngành nghề như bán hàng, dịch vụ và xây dựng cũng đang cần tuyển dụng nhân sự để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Long An tăng cao do nơi đây có nhiều đặc khu phát triển kinh tế
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Long An tăng cao do nơi đây có nhiều đặc khu phát triển kinh tế

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Long An

Thông tin về mức lương tại Long An có thể thay đổi theo từng ngành nghề và vị trí công việc cụ thể. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về mức lương trung bình cho các ngành nghề chính tại Long An, dựa trên tình hình thị trường lao động.

  • Mức lương công nhân sản xuất tại Long An

Ngành nghề

Mức lương trung bình

Lao động phổ thông

6.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng

Lao động có tay nghề

8.000.0000 - 12.000.000 VNĐ/tháng

  • Mức lương nhân viên văn phòng

Ngành nghề

Mức lương trung bình

Nhân viên hành chính, văn thư

7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng

Kế toán

8.000.0000 - 12.000.000 VNĐ/tháng

Hành chính nhân sự

8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng

  • Mức lương kỹ sư và kỹ thuật viên

Ngành nghề

Mức lương trung bình

Kỹ sư cơ khí, điện tử

10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng

Kỹ thuật viên

8.000.0000 - 12.000.000 VNĐ/tháng

  • Mức lương ngành công nghệ thông tin

Ngành nghề

Mức lương trung bình

Lập trình viên

12.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng

Kỹ sư hệ thống

10.000.0000 - 15.000.000 VNĐ/tháng

  • Mức lương ngành dịch vụ

Ngành nghề

Mức lương trung bình

Nhân viên bán hàng

6.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng

Nhân viên tư vấn khách hàng

7.000.0000 - 10.000.000 VNĐ/tháng

Nhân viên nhà hàng, khách sạn

6.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng
Đi cùng sự phát triển kinh tế, mức lương việc làm Long An là điều thu hút người lao động ở các tỉnh lân cận
Đi cùng sự phát triển kinh tế, mức lương việc làm Long An là điều thu hút người lao động ở các tỉnh lân cận

3. Một số việc làm tại Long An được tìm kiếm nhiều

Thị trường tuyển dụng việc làm Long An luôn sôi động bởi nơi đây tập trung nhiều công ty và tập đoàn lớn.

3.1. Việc làm cơ khí

Long An có nhiều khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động và ngày càng mở rộng, bao gồm KCN Thủ Đức, KCN Đức Hòa, KCN Long Hậu và KCN Xuyên Á. Các khu công nghiệp này tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp sản xuất, cần tuyển dụng lượng lớn kỹ sư và công nhân cơ khí.

Ngoài ra, nguồn vốn từ doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất và chế biến cũng góp phần tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho ngành cơ khí. Một số việc làm Long An liên quan đến cơ khí như:

  • Kỹ sư cơ khí: Các công ty tuyển dụng kỹ sư cơ khí để thiết kế, phát triển và quản lý hệ thống cơ khí trong nhà máy. Nhu cầu đối với các kỹ sư có kinh nghiệm và chuyên môn cao là rất lớn.

  • Công nhân cơ khí: Nhu cầu tuyển dụng công nhân cơ khí, đặc biệt là những người có tay nghề để thực hiện các công việc như vận hành, bảo trì, và sửa chữa máy móc, thiết bị trong các nhà máy sản xuất luôn là ưu tiên của nhiều doanh nghiệp.

  • Thợ hàn và thợ tiện: Các vị trí này rất cần thiết trong ngành cơ khí, đảm bảo việc gia công, lắp ráp và bảo trì các chi tiết máy móc.

Kỹ sư cơ khí có tay nghề cao được nhiều nhà tuyển dụng của các doanh nghiệp lớn tìm kiếm
Kỹ sư cơ khí có tay nghề cao được nhiều nhà tuyển dụng của các doanh nghiệp lớn tìm kiếm

3.2. Việc làm kế toán

Kéo theo sự phát triển về kinh tế ở trung tâm thành phố và khu công nghiệp, các công ty cần nhiều nhân sự kế toán để quản lý về thuế, kho vận cũng như tài liệu hành chính. Các khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm Long An chuyên ngành kế toán cao có thể kể đến như trung tâm thành phố Long An, các vùng lân cận và các khu công nghiệp lớn như Tân Đức, Đức Hoà, Long Hậu,... Vị trí việc làm kế toán Long An được nhiều doanh nghiệp tìm kiếm:

  • Kế toán viên: Đây là vị trí phổ biến nhất, yêu cầu nhân viên có khả năng thực hiện nghiệp vụ kế toán cơ bản như ghi chép sổ sách, xử lý hóa đơn và báo cáo tài chính hàng tháng.

  • Kế toán tổng hợp: Vị trí này yêu cầu cao hơn về mặt chuyên môn và kinh nghiệm, chịu trách nhiệm tổng hợp và lập báo cáo tài chính, kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của các số liệu kế toán.

  • Kế toán thuế: Chuyên gia về thuế có nhiệm vụ chuẩn bị và nộp các báo cáo thuế, đảm bảo tuân thủ các quy định thuế của nhà nước.

  • Kế toán trưởng: Vị trí này đòi hỏi kinh nghiệm quản lý và khả năng chịu trách nhiệm toàn diện về công tác kế toán của doanh nghiệp, bao gồm lập kế hoạch tài chính, phân tích tài chính và quản lý đội ngũ kế toán.

Việc làm kế toán nắm vai trò quan trọng ở mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp lớn tại Long An
Việc làm kế toán nắm vai trò quan trọng ở mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp lớn tại Long An

3.3. Việc làm tiếng Trung

Long An thu hút nhiều dự án đầu tư từ các doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và thương mại. Điều này tạo ra nhu cầu lớn về nhân sự biết tiếng Trung để giao tiếp và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, sự phát triển của các khu công nghiệp Long Hậu, Tân Đức, Hải Sơn, Thuận Đạo,... cũng góp phần tăng nhu cầu về nhân sự biết tiếng Trung trong nhiều lĩnh vực. Các nhiệm vụ của công việc này có thể kể đến như:

  • Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm, sử dụng dịch vụ.

  • Dịch các tài liệu, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại.

  • Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing nhắm đến thị trường Trung Quốc.

Sự đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan tại Long An khiến nhu cầu tuyển dụng nhân lực biết tiếng Trung tăng cao
Sự đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan tại Long An khiến nhu cầu tuyển dụng nhân lực biết tiếng Trung tăng cao

3.4. Việc làm tài xế, lái xe

Long An có nhiều khu công nghiệp lớn như KCN Tân Đức, KCN Đức Hòa, KCN Long Hậu và KCN Xuyên Á. Điều này kích thích nhu cầu tuyển dụng tài xế để vận chuyển hàng hóa và nguyên vật liệu tăng lên. Với sự phát triển kinh tế, dịch vụ vận tải và logistics cũng phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các tài xế lái xe tải, xe container, xe bus và xe cá nhân.

3.5. Việc làm xây dựng

Long An đang phát triển nhiều khu công nghiệp lớn như KCN Tân Đức, KCN Đức Hòa, KCN Long Hậu và KCN Xuyên Á. Các dự án hạ tầng liên quan đến giao thông, điện, nước cũng đang được đầu tư mạnh mẽ. Nhiều dự án khu đô thị, khu nhà ở cao cấp và trung bình đang được triển khai, tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực trong ngành xây dựng. Các công việc cụ thể:

  • Thiết kế, lập kế hoạch và giám sát các công trình xây dựng như cầu, đường, tòa nhà, hệ thống cấp thoát nước.

  • Thiết kế và phát triển các bản vẽ kiến trúc cho các công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp.

  • Lập kế hoạch, điều phối và giám sát toàn bộ quá trình thực hiện dự án xây dựng.

  • Đảm bảo các công việc thi công tuân thủ bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn chất lượng và an toàn lao động.

Bên cạnh đó, cả các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân đều đóng góp vào sự phát triển của ngành xây dựng tại Long An. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Long An đối với lĩnh vực xây dựng xoay quanh các vị trí như kỹ sư xây dựng, công nhân xây dựng, quản lý dự án, nhân viên kỹ thuật.

Nhiều dự án đô thị được nhà nước khuyến khích phát triển, giúp gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động ngành xây dựng
Nhiều dự án đô thị được nhà nước khuyến khích phát triển, giúp gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động ngành xây dựng

4. Các khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm Long An cao

Long An là tỉnh có nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là công nghiệp và dịch vụ. Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động với đa dạng các vị trí từ công nhân, kỹ sư, quản lý đến nhân viên văn phòng và dịch vụ.

4.1. Việc làm ở Đức Hòa Long An

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đức Hòa, Long An tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp và dịch vụ, gắn liền với các khu công nghiệp. Đức Hòa là một trong những vùng chứng kiến những bước tiến mạnh mẽ khi thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư. Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao bao gồm sản xuất công nghiệp, vận tải và logistics, xây dựng và bất động sản,...

4.2. Việc làm Bến Lức Long An

Sở hữu hai khu công nghiệp lớn Thuận Đạo và Vĩnh Lộc 2, nhu cầu tuyển dụng việc làm Long An tại khu vực Bến Lức tập trung nhiều vào các ngành công nghiệp, sản xuất và dịch vụ. Những vị trí tuyển dụng phổ biến bạn có thể tham khảo:

  • Kỹ sư sản xuất: Các vị trí giám sát quy trình sản xuất, quản lý chất lượng và cải tiến sản xuất.

  • Công nhân sản xuất: Thợ máy, thợ cơ khí, thợ điện, thợ may và công nhân sản xuất trong các nhà máy và xưởng sản xuất.

  • Nhân viên vận hành máy móc: Đảm bảo hoạt động ổn định của các thiết bị máy móc trong quá trình sản xuất.

  • Nhân viên logistics: Quản lý và vận hành hoạt động logistics từ vận chuyển, kho bãi đến phân phối hàng hóa.

  • Lái xe vận tải: Tài xế lái xe tải, xe container, xe bus phục vụ trong các công ty logistics và vận tải.

Thuận Đạo là một trong những khu công nghiệp lớn ở Long An, tạo cơ hội việc làm cho người dân
Thuận Đạo là một trong những khu công nghiệp lớn ở Long An, tạo cơ hội việc làm cho người dân

4.3. Việc làm Cần Giuộc Long An

Cần Giuộc là một trong những huyện có nền kinh tế đa dạng và đang phát triển nhanh chóng. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Long An khu vực này tập trung nhiều vào các ngành công nghiệp và dịch vụ. Các vị trí được tìm kiếm nhiều gồm có:

  • Nhân viên sản xuất: Công nhân sản xuất, thợ máy, thợ cơ khí, thợ điện, thợ may và các vị trí công nhân trong các nhà máy sản xuất.

  • Kỹ sư nông nghiệp: Quản lý sản xuất nông nghiệp, kỹ sư chăm sóc cây trồng và động vật.

  • Nhân viên logistics: Quản lý và vận hành hoạt động logistics, từ vận chuyển đến lưu kho và phân phối hàng hóa.

  • Nhân viên bán hàng và dịch vụ: Nhân viên bán hàng, nhân viên dịch vụ khách hàng trong các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ.

4.4. Việc làm tại Cần Đước Long An

Cần Đước là vùng sản xuất nông nghiệp chính của tỉnh Long An. Các vị trí tuyển dụng sẽ liên quan nhiều đến lao động phổ thông với mục đích canh tác, chăm sóc cây trồng và xử lý sản phẩm nông nghiệp. Đây là cơ hội lớn để bạn làm giàu kiến thức chuyên môn và đóng góp vai trò vào việc phát triển nền nông nghiệp nước nhà.

Cần Đước là khu nông nghiệp chính của tỉnh Long An, mang lại nhiều việc làm cho người nông dân
Cần Đước là khu nông nghiệp chính của tỉnh Long An, mang lại nhiều việc làm cho người nông dân

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Long An

Trung tâm giới thiệu việc làm Long An có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Đây là nơi cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của các doanh nghiệp, đưa cán cân cung - cầu về thế cân bằng. Bạn có thể tìm việc làm ở Long An thông qua các thông tin về Trung tâm Dịch vụ việc làm khu vực Long An dưới đây:

  • Địa chỉ: Số 78, QL1A, Kp6, TT Bến Lức, Bến Lức, Long An

  • Hotline: 0272.387.1711 - 3638.633 - 3633.566

  • Email: [email protected]

  • Website: http://vieclamlongan.vn

Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An có 4 chi nhánh trực thuộc:

  • Chi nhánh Dịch vụ việc làm khu vực Tân An: Số 98, phường 2, Thành phố Tân An, Long An.

  • Chi nhánh Dịch vụ việc làm khu vực Đức Hòa: Số 180A, đường 3/2, Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An.

  • Chi nhánh Dịch vụ việc làm khu vực Cần Giuộc: Số 96, Tỉnh lộ 835A, Hòa Thuận 1, thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An.

  • Chi nhánh Dịch vụ việc làm khu vực Kiến Tường: Quốc lộ 62, phường 3, thị xã Kiến Tường, Long An.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Long An của nhiều doanh nghiệp ngày một cao, đặc biệt với các vị trí như công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp sản xuất, công nghiệp lắp ráp, công nghệ thông tin, viễn thông và các ngành dịch vụ. Hi vọng với những thông tin mà trang tuyển dụng job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn việc làm tại tỉnh Long An phù hợp cho bản thân!