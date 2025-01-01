Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Long An đang tăng cao, phần lớn tập trung vào các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Long An, với vị trí chiến lược gần thành phố Hồ Chí Minh sầm uất nhất cả nước và các khu vực kinh tế trọng điểm thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư và mở rộng sản xuất.

Theo đó, các công ty sản xuất, kho vận và logistics đặc biệt có nhu cầu lớn về lao động, trong khi các ngành nghề như bán hàng, dịch vụ và xây dựng cũng đang cần tuyển dụng nhân sự để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Long An tăng cao do nơi đây có nhiều đặc khu phát triển kinh tế

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Long An

Thông tin về mức lương tại Long An có thể thay đổi theo từng ngành nghề và vị trí công việc cụ thể. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về mức lương trung bình cho các ngành nghề chính tại Long An, dựa trên tình hình thị trường lao động.

Mức lương công nhân sản xuất tại Long An

Ngành nghề Mức lương trung bình Lao động phổ thông 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng Lao động có tay nghề 8.000.0000 - 12.000.000 VNĐ/tháng

Mức lương nhân viên văn phòng

Ngành nghề Mức lương trung bình Nhân viên hành chính, văn thư 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng Kế toán 8.000.0000 - 12.000.000 VNĐ/tháng Hành chính nhân sự 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng

Mức lương kỹ sư và kỹ thuật viên

Ngành nghề Mức lương trung bình Kỹ sư cơ khí, điện tử 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng Kỹ thuật viên 8.000.0000 - 12.000.000 VNĐ/tháng

Mức lương ngành công nghệ thông tin

Ngành nghề Mức lương trung bình Lập trình viên 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng Kỹ sư hệ thống 10.000.0000 - 15.000.000 VNĐ/tháng

Mức lương ngành dịch vụ

Ngành nghề Mức lương trung bình Nhân viên bán hàng 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng Nhân viên tư vấn khách hàng 7.000.0000 - 10.000.000 VNĐ/tháng Nhân viên nhà hàng, khách sạn 6.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng

Đi cùng sự phát triển kinh tế, mức lương việc làm Long An là điều thu hút người lao động ở các tỉnh lân cận

3. Một số việc làm tại Long An được tìm kiếm nhiều

Thị trường tuyển dụng việc làm Long An luôn sôi động bởi nơi đây tập trung nhiều công ty và tập đoàn lớn.

3.1. Việc làm cơ khí

Long An có nhiều khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động và ngày càng mở rộng, bao gồm KCN Thủ Đức, KCN Đức Hòa, KCN Long Hậu và KCN Xuyên Á. Các khu công nghiệp này tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp sản xuất, cần tuyển dụng lượng lớn kỹ sư và công nhân cơ khí.

Ngoài ra, nguồn vốn từ doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất và chế biến cũng góp phần tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho ngành cơ khí. Một số việc làm Long An liên quan đến cơ khí như:

Kỹ sư cơ khí: Các công ty tuyển dụng kỹ sư cơ khí để thiết kế, phát triển và quản lý hệ thống cơ khí trong nhà máy. Nhu cầu đối với các kỹ sư có kinh nghiệm và chuyên môn cao là rất lớn.

Công nhân cơ khí: Nhu cầu tuyển dụng công nhân cơ khí, đặc biệt là những người có tay nghề để thực hiện các công việc như vận hành, bảo trì, và sửa chữa máy móc, thiết bị trong các nhà máy sản xuất luôn là ưu tiên của nhiều doanh nghiệp.

Thợ hàn và thợ tiện: Các vị trí này rất cần thiết trong ngành cơ khí, đảm bảo việc gia công, lắp ráp và bảo trì các chi tiết máy móc.

Kỹ sư cơ khí có tay nghề cao được nhiều nhà tuyển dụng của các doanh nghiệp lớn tìm kiếm

Kéo theo sự phát triển về kinh tế ở trung tâm thành phố và khu công nghiệp, các công ty cần nhiều nhân sự kế toán để quản lý về thuế, kho vận cũng như tài liệu hành chính. Các khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm Long An chuyên ngành kế toán cao có thể kể đến như trung tâm thành phố Long An, các vùng lân cận và các khu công nghiệp lớn như Tân Đức, Đức Hoà, Long Hậu,... Vị trí việc làm kế toán Long An được nhiều doanh nghiệp tìm kiếm:

Kế toán viên: Đây là vị trí phổ biến nhất, yêu cầu nhân viên có khả năng thực hiện nghiệp vụ kế toán cơ bản như ghi chép sổ sách, xử lý hóa đơn và báo cáo tài chính hàng tháng.

Kế toán tổng hợp: Vị trí này yêu cầu cao hơn về mặt chuyên môn và kinh nghiệm, chịu trách nhiệm tổng hợp và lập báo cáo tài chính, kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của các số liệu kế toán.

Kế toán thuế: Chuyên gia về thuế có nhiệm vụ chuẩn bị và nộp các báo cáo thuế, đảm bảo tuân thủ các quy định thuế của nhà nước.

Kế toán trưởng: Vị trí này đòi hỏi kinh nghiệm quản lý và khả năng chịu trách nhiệm toàn diện về công tác kế toán của doanh nghiệp, bao gồm lập kế hoạch tài chính, phân tích tài chính và quản lý đội ngũ kế toán.

Việc làm kế toán nắm vai trò quan trọng ở mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp lớn tại Long An

3.3. Việc làm tiếng Trung

Long An thu hút nhiều dự án đầu tư từ các doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và thương mại. Điều này tạo ra nhu cầu lớn về nhân sự biết tiếng Trung để giao tiếp và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, sự phát triển của các khu công nghiệp Long Hậu, Tân Đức, Hải Sơn, Thuận Đạo,... cũng góp phần tăng nhu cầu về nhân sự biết tiếng Trung trong nhiều lĩnh vực. Các nhiệm vụ của công việc này có thể kể đến như:

Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm, sử dụng dịch vụ.

Dịch các tài liệu, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại.

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing nhắm đến thị trường Trung Quốc.

Sự đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan tại Long An khiến nhu cầu tuyển dụng nhân lực biết tiếng Trung tăng cao

3.4. Việc làm tài xế, lái xe

Long An có nhiều khu công nghiệp lớn như KCN Tân Đức, KCN Đức Hòa, KCN Long Hậu và KCN Xuyên Á. Điều này kích thích nhu cầu tuyển dụng tài xế để vận chuyển hàng hóa và nguyên vật liệu tăng lên. Với sự phát triển kinh tế, dịch vụ vận tải và logistics cũng phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các tài xế lái xe tải, xe container, xe bus và xe cá nhân.

3.5. Việc làm xây dựng

Long An đang phát triển nhiều khu công nghiệp lớn như KCN Tân Đức, KCN Đức Hòa, KCN Long Hậu và KCN Xuyên Á. Các dự án hạ tầng liên quan đến giao thông, điện, nước cũng đang được đầu tư mạnh mẽ. Nhiều dự án khu đô thị, khu nhà ở cao cấp và trung bình đang được triển khai, tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực trong ngành xây dựng. Các công việc cụ thể:

Thiết kế, lập kế hoạch và giám sát các công trình xây dựng như cầu, đường, tòa nhà, hệ thống cấp thoát nước.

Thiết kế và phát triển các bản vẽ kiến trúc cho các công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp.

Lập kế hoạch, điều phối và giám sát toàn bộ quá trình thực hiện dự án xây dựng.

Đảm bảo các công việc thi công tuân thủ bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn chất lượng và an toàn lao động.

Bên cạnh đó, cả các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân đều đóng góp vào sự phát triển của ngành xây dựng tại Long An. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Long An đối với lĩnh vực xây dựng xoay quanh các vị trí như kỹ sư xây dựng, công nhân xây dựng, quản lý dự án, nhân viên kỹ thuật.

Nhiều dự án đô thị được nhà nước khuyến khích phát triển, giúp gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động ngành xây dựng

4. Các khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm Long An cao

Long An là tỉnh có nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là công nghiệp và dịch vụ. Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động với đa dạng các vị trí từ công nhân, kỹ sư, quản lý đến nhân viên văn phòng và dịch vụ.

4.1. Việc làm ở Đức Hòa Long An

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đức Hòa, Long An tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp và dịch vụ, gắn liền với các khu công nghiệp. Đức Hòa là một trong những vùng chứng kiến những bước tiến mạnh mẽ khi thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư. Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao bao gồm sản xuất công nghiệp, vận tải và logistics, xây dựng và bất động sản,...

4.2. Việc làm Bến Lức Long An

Sở hữu hai khu công nghiệp lớn Thuận Đạo và Vĩnh Lộc 2, nhu cầu tuyển dụng việc làm Long An tại khu vực Bến Lức tập trung nhiều vào các ngành công nghiệp, sản xuất và dịch vụ. Những vị trí tuyển dụng phổ biến bạn có thể tham khảo:

Kỹ sư sản xuất: Các vị trí giám sát quy trình sản xuất, quản lý chất lượng và cải tiến sản xuất.

Công nhân sản xuất: Thợ máy, thợ cơ khí, thợ điện, thợ may và công nhân sản xuất trong các nhà máy và xưởng sản xuất.

Nhân viên vận hành máy móc: Đảm bảo hoạt động ổn định của các thiết bị máy móc trong quá trình sản xuất.

Nhân viên logistics: Quản lý và vận hành hoạt động logistics từ vận chuyển, kho bãi đến phân phối hàng hóa.

Lái xe vận tải: Tài xế lái xe tải, xe container, xe bus phục vụ trong các công ty logistics và vận tải.

Thuận Đạo là một trong những khu công nghiệp lớn ở Long An, tạo cơ hội việc làm cho người dân

4.3. Việc làm Cần Giuộc Long An

Cần Giuộc là một trong những huyện có nền kinh tế đa dạng và đang phát triển nhanh chóng. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Long An khu vực này tập trung nhiều vào các ngành công nghiệp và dịch vụ. Các vị trí được tìm kiếm nhiều gồm có:

Nhân viên sản xuất: Công nhân sản xuất, thợ máy, thợ cơ khí, thợ điện, thợ may và các vị trí công nhân trong các nhà máy sản xuất.

Kỹ sư nông nghiệp: Quản lý sản xuất nông nghiệp, kỹ sư chăm sóc cây trồng và động vật.

Nhân viên logistics: Quản lý và vận hành hoạt động logistics, từ vận chuyển đến lưu kho và phân phối hàng hóa.

Nhân viên bán hàng và dịch vụ: Nhân viên bán hàng, nhân viên dịch vụ khách hàng trong các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ.

4.4. Việc làm tại Cần Đước Long An

Cần Đước là vùng sản xuất nông nghiệp chính của tỉnh Long An. Các vị trí tuyển dụng sẽ liên quan nhiều đến lao động phổ thông với mục đích canh tác, chăm sóc cây trồng và xử lý sản phẩm nông nghiệp. Đây là cơ hội lớn để bạn làm giàu kiến thức chuyên môn và đóng góp vai trò vào việc phát triển nền nông nghiệp nước nhà.

Cần Đước là khu nông nghiệp chính của tỉnh Long An, mang lại nhiều việc làm cho người nông dân

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Long An

Trung tâm giới thiệu việc làm Long An có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Đây là nơi cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của các doanh nghiệp, đưa cán cân cung - cầu về thế cân bằng. Bạn có thể tìm việc làm ở Long An thông qua các thông tin về Trung tâm Dịch vụ việc làm khu vực Long An dưới đây:

Địa chỉ: Số 78, QL1A, Kp6, TT Bến Lức, Bến Lức, Long An

Hotline: 0272.387.1711 - 3638.633 - 3633.566

Email: [email protected]

Website: http://vieclamlongan.vn

Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An có 4 chi nhánh trực thuộc:

Chi nhánh Dịch vụ việc làm khu vực Tân An: Số 98, phường 2, Thành phố Tân An, Long An.

Chi nhánh Dịch vụ việc làm khu vực Đức Hòa: Số 180A, đường 3/2, Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An.

Chi nhánh Dịch vụ việc làm khu vực Cần Giuộc: Số 96, Tỉnh lộ 835A, Hòa Thuận 1, thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An.

Chi nhánh Dịch vụ việc làm khu vực Kiến Tường: Quốc lộ 62, phường 3, thị xã Kiến Tường, Long An.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Long An của nhiều doanh nghiệp ngày một cao, đặc biệt với các vị trí như công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp sản xuất, công nghiệp lắp ráp, công nghệ thông tin, viễn thông và các ngành dịch vụ. Hi vọng với những thông tin mà trang tuyển dụng job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn việc làm tại tỉnh Long An phù hợp cho bản thân!