Việc làm tại Lai Châu

-

Có 99 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5 làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5
Hạn nộp: 30/06/2025
Hải Dương Phú Thọ Vĩnh Phúc Ninh Bình Thanh Hóa Bắc Giang Hà Nam Hòa Bình Thái Nguyên Nam Định Điện Biên Lai Châu Cao Bằng Bắc Kạn Bình Định Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha
Hạn nộp: 12/06/2025
Quảng Ninh Hải Dương Bắc Giang Bắc Kạn Hưng Yên Lai Châu Lào Cai Hà Giang Hà Tĩnh Lạng Sơn Cao Bằng Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Lai Châu Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 07/06/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An Tây Ninh Đồng Nai Lâm Đồng Bình Dương Cần Thơ Hà Nội Hưng Yên Bắc Giang Bắc Kạn An Giang Hải Dương Điện Biên Hải Phòng Hà Tĩnh Hà Nam Nghệ An Phú Thọ Quảng Nam Đà Nẵng Quảng Ngãi Bình Thuận Bình Định Bình Phước Lào Cai Tuyên Quang Quảng Ninh Phú Yên Gia Lai Đồng Tháp Kiên Giang Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đắk Lắk Trà Vinh Thanh Hóa Hà Giang Khánh Hòa Thái Bình Kon Tum Bắc Ninh Bạc Liêu Bến Tre Cà Mau Hòa Bình Lai Châu Lạng Sơn Nam Định Ninh Bình Ninh Thuận Quảng Trị Vĩnh Phúc Yên Bái Vĩnh Long Sơn La Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 17 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 08/05/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Tuyển Kỹ sư thiết kế Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 16 - 23 Triệu
Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Hạn nộp: 05/05/2025
Quảng Ninh Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Định Bình Thuận Hà Tĩnh Hải Dương Hòa Bình Lai Châu Lạng Sơn Ninh Bình Vĩnh Long Đã hết hạn 16 - 23 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Lai Châu thu nhập 10 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Hạn nộp: 04/05/2025
Lai Châu Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Giang Lai Châu Lạng Sơn Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRÀ UT
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRÀ UT làm việc tại Lai Châu thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRÀ UT
Hạn nộp: 15/05/2025
Lai Châu Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vipharco
Tuyển Trình dược viên Vipharco làm việc tại Hà Giang thu nhập Từ 400 USD
Vipharco
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Giang Quảng Ninh Lai Châu Đã hết hạn Trên 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương làm việc tại Lai Châu thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương
Hạn nộp: 28/04/2025
Lai Châu Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/04/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 19 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 20/04/2025
Bình Dương Lai Châu Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TPECO
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TPECO làm việc tại Lai Châu thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TPECO
Hạn nộp: 19/04/2025
Lai Châu Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 19 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 20/04/2025
Bình Dương Lai Châu Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) làm việc tại Lai Châu thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
Hạn nộp: 19/04/2025
Lai Châu Hưng Yên Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Giang Lai Châu Lạng Sơn Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Lai Châu thu nhập 23 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 28/03/2025
Lai Châu Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 23 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Japfa Comfeed Vietnam Ltd
Tuyển Nhân viên kinh doanh Japfa Comfeed Vietnam Ltd làm việc tại Lai Châu thu nhập Thỏa thuận
Japfa Comfeed Vietnam Ltd
Hạn nộp: 25/02/2025
Lai Châu Lạng Sơn Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company
Tuyển Quản lý Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company làm việc tại Lai Châu thu nhập Thỏa thuận
Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company
Hạn nộp: 26/03/2025
Lai Châu Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) làm việc tại Lai Châu thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
Hạn nộp: 23/03/2025
Lai Châu Điện Biên Cao Bằng Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vipharco
Tuyển Trình dược viên Vipharco làm việc tại Hà Giang thu nhập Từ 400 USD
Vipharco
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Giang Quảng Ninh Lai Châu Đã hết hạn Trên 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ Phần GSV Việt Nam làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần GSV Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI làm việc tại Lai Châu thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thu Ngân Phòng Khám thu nhập 4 - 6 triệu Toàn thời gian tại Lai Châu CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
4 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG NAM THÀNH làm việc tại Lai Châu thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG NAM THÀNH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Lai Châu thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Lai Châu Công Ty TNHH SX TM XNK Bạt Nhựa Hàn Việt
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP CHÂU ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP CHÂU ÂU
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính JobsGO Recruit làm việc tại Lai Châu thu nhập 8 - 15 Triệu JobsGO Recruit
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Cúc Phương làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Cúc Phương
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WIN PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WIN PHARMA
16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thang Máy Taco làm việc tại Lai Châu thu nhập 16 - 18 Triệu Công Ty TNHH Thang Máy Taco
16 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thái Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thái Minh
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Vipharco làm việc tại Hà Giang thu nhập Từ 400 USD Vipharco
Trên 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) làm việc tại Lai Châu thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company làm việc tại Lai Châu thu nhập Thỏa thuận Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Japfa Comfeed Vietnam Ltd làm việc tại Lai Châu thu nhập Thỏa thuận Japfa Comfeed Vietnam Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Lai Châu thu nhập 23 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
23 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Giang thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) làm việc tại Lai Châu thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 19 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TPECO làm việc tại Lai Châu thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TPECO
18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 19 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Thị trường tuyển dụng việc làm Lai Châu đang trên đà phát triển khi tỉnh hiện đẩy mạnh các ngành công nghiệp, năng lượng tái tạo như thủy điện và điện gió. Điều này tạo ra nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt là trong các lĩnh vực quản lý, kỹ thuật và lao động tay nghề cao.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Lai Châu hiện nay

Là tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi cũng như truyền thống văn hóa độc lập của các dân tộc, việc làm tại Lai Châu đã thu hút nhiều lao động từ trong và ngoài tỉnh. Chính nhu cầu tuyển dụng cao đã đem lại cho người dân nơi đây mức thu nhập ổn định.

Theo số liệu cập nhật đến năm 2023, dân số trung bình tỉnh Lai Châu ước tính khoảng 489.282 người. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên toàn tỉnh ước đạt 260.242 người, chiếm 53,19% tổng dân số toàn tỉnh.

Là một tỉnh có tiềm năng về phát triển kinh tế, mức lương hiện nay tại Lai Châu dao động từ 6.000.000-10.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào ngành nghề và trình độ lao động cũng như phụ thuộc vào vị trí việc làm. Các dịch vụ chuyên ngành, du lịch và giáo dục có xu hướng trả lương cao hơn, tạo ra thu nhập tốt hơn cho người lao động.

Tuyển dụng việc làm tại Lai Châu ngày càng thu hút người lao động
Tuyển dụng việc làm tại Lai Châu ngày càng thu hút người lao động

Theo báo cáo mới nhất, tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động tỉnh Lai Châu là 1,17%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động chiếm 0,54%. Số người thất nghiệp này chủ yếu là sinh viên vừa tốt nghiệp về địa phương chưa tìm được việc làm, người mắc các tệ nạn xã hội, những người đang trong độ tuổi lao động nhưng không đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng.

Với sự phát triển mạnh mẽ và không ngừng của nền kinh tế hiện nay, Lai Châu đang dẫn đầu xu thế về các ngành như nông nghiệp, xây dựng, giáo dục và đặc biệt là du lịch với nhiều điểm du lịch nổi tiếng, việc làm tại Lai Châu ngày càng thu hút người lao động. Ngoài ra, ngành giáo dục cũng có nhiều cơ hội việc làm khi tỉnh đang tăng cường cơ sở hạ tầng giáo dục tại các một số khu vực​​.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Lai Châu

Mức lương tuyển dụng việc làm tại Lai Châu đang có dấu hiệu tích cực và phong phú, với nhiều cơ hội việc làm đa dạng cho người lao động. Tuy nhiên, mức lương cụ thể còn phụ thuộc vào các yếu tố như vị trí việc làm, kinh nghiệm và các ngành nghề. Dưới đây, trang tuyển dụng job3s.ai cập nhật về mức lương tuyển dụng một số loại việc làm tại Lai Châu mới nhất năm 2024:

Ngành nghề Vị trí Mức lương (VNĐ/tháng)
Việc làm phổ thông Nhân viên bán hàng, phục vụ 5.000.000 - 7.500.000
Việc làm giao hàng Nhân viên giao hàng 6.000.000 - 8.000.000
Việc làm tại Viettel tuyển dụng Nhân viên kinh doanh, kỹ thuật 7.000.000 - 12.000.000
Việc làm tại Vinmart tuyển dụng Nhân viên bán hàng, quản lý kho 7.000.000 - 10.000.000
Việc làm tuyển công chức, viên chức Nhân viên hành chính, chuyên viên 8.000.000 - 15.000.000

3. Một số việc làm tại tỉnh Lai Châu được tìm kiếm nhiều

Tuyển dụng Lai Châu 2024 ghi nhận nhu cầu tuyển dụng có xu hướng gia tăng, phản ánh sự phát triển kinh tế và mở rộng các lĩnh vực dịch vụ trong khu vực. Các cơ hội việc làm phong phú từ các công chức, viên chức cho các ngành nghề phổ thông, giao hàng, hay làm việc tại các tập đoàn lớn như Viettel và Vinmart đều tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động. Dưới đây là một số công việc phổ biến, thu hút nhiều nguồn lao động tìm việc làm Lai Châu.

3.1. Việc làm phổ thông

Tìm việc làm phổ thông tại Lai Châu chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như việc làm công nhân xây dựng, nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Các công việc này thường không yêu cầu cao về trình độ học vấn, kỹ năng chuyên môn, nhưng cần có sức khỏe tốt và sự chịu khó. Một số công việc có thể kể đến tại việc làm Lai Châu như công nhân xây dựng, lao động nông nghiệp, công nhân nhà máy…

Tìm việc làm phổ thông tại Lai Châu không yêu cầu cao về trình độ chuyên môn
Tìm việc làm phổ thông tại Lai Châu không yêu cầu cao về trình độ chuyên môn

Các khu vực tuyển dụng việc làm tại Lai Châu nhiều có thể kể đến như: Thị xã Lai Châu, các huyện miền núi (Mù Cang Chải, Tân Uyên, Phong Thổ…), các khu công nghiệp nhà máy, xí nghiệp…

Tìm việc làm phổ thông tại Lai Châu có mức lương cho các vị trí thường dao động từ 5.000.000-7.500.000 đồng/tháng. Các công việc này thường không yêu cầu trình độ cao và tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất, dịch vụ, và bán hàng.

3.2. Việc làm giao hàng

Việc làm giao hàng tại Lai Châu chủ yếu tập trung vào công việc vận chuyển hàng hóa từ các kho bãi, cửa hàng, hoặc nhà hàng đến tay khách hàng. Đây là công việc phổ thông có nhu cầu cơ bản như khả năng di chuyển nhanh chóng, biết sử dụng điện thoại thông minh để nhận đơn hàng và điều hướng, và quan trọng nhất là sức khỏe tốt để đáp ứng nhu cầu công việc.

Với việc làm Lai Châu, các công ty giao hàng lớn thường xuyên tuyển dụng nhân viên giao hàng. Các khu vực tuyển dụng nhiều việc làm giao hàng tại Lai Châu có thể kể đến như thành phố Lai Châu, huyện Phong Thổ…

Nhân viên giao hàng cũng là công việc được tìm kiếm nhiều tại việc làm Lai Châu
Nhân viên giao hàng cũng là công việc được tìm kiếm nhiều tại việc làm Lai Châu

Ngành giao hàng đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt với sự bùng nổ của thương mại điện tử. Mức lương cho nhân viên giao hàng tại việc làm tại Lai Châu thường khoảng 6.000.000 đến 8.000.000 VNĐ mỗi tháng, tùy thuộc vào khối lượng công việc và hiệu suất giao hàng

3.3. Việc làm tại viettel tuyển dụng

Viettel là một trong những tập đoàn viễn thông hàng đầu tại Việt Nam, với mạng lưới hoạt động phủ rộng khắp cả nước, trong đó có Tỉnh Lai Châu. Các vị trí Viettel Lai Châu tuyển dụng thường bao gồm các công việc liên quan đến kỹ thuật, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên kinh doanh…

Môi trường làm việc tại Viettel năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội giúp bạn phát triển bản thân. Ngoài ra, Viettel thường cung cấp các chế độ đãi ngộ hấp dẫn như thưởng lễ, tết, du lịch…

Các khu vực tuyển dụng nhiều tại tuyển dụng Lai Châu 2024 có thể kể đến như thành phố Lai Châu, huyện Phong Thổ...

Viettel có môi trường làm việc chuyên nghiệp, là cơ hội nghề nghiệp cho nhiều người lao động
Viettel có môi trường làm việc chuyên nghiệp, là cơ hội nghề nghiệp cho nhiều người lao động

Mức lương cho các vị trí tại Viettel dao động từ 8.000.000 đến 12.000.000 VNĐ mỗi tháng, tùy thuộc vào vị trí và kinh nghiệm của ứng viên. Những công việc này thường bao gồm chăm sóc khách hàng, kinh doanh và kỹ thuật.

3.4. Việc làm tại Vinmart tuyển dụng

Vinmart là một thương hiệu bán lẻ nổi tiếng tại Việt Nam. Tại Lai Châu, cũng như nhiều địa phương khác, Vinmart đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Những vị trí tuyển dụng phổ biến ở việc làm Lai Châu bao gồm việc làm nhân viên bán hàng, việc làm nhân viên kho và quản lý cửa hàng. Các vị trí này đều yêu cầu kỹ năng chăm sóc khách hàng, quản lý hàng hóa và điều hành hoạt động của cửa hàng, giúp duy trì sự phát triển bền vững của hệ thống.

Chuỗi cửa hàng Vinmart thường tuyển dụng nhiều lao động
Chuỗi cửa hàng Vinmart thường tuyển dụng nhiều lao động

Các khu vực tuyển dụng nhiều tại Lai Châu: thị xã Lai Châu, trung tâm kinh tế chính của tỉnh Lai Châu, nơi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự lớn nhất. Ngoài ra còn có các huyện Phong Thổ, Tam Đường, các khu vực này có nhiều chi nhánh Vinmart phục vụ cho cộng đồng địa phương, đồng thời có nhu cầu tuyển dụng cao. Những vị trí này yêu cầu khả năng giao tiếp tốt và có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ.

3.5. Việc làm tuyển công chức, viên chức

Công chức, viên chức thường là các công việc tập trung vào các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương và các đơn vị hành chính sự nghiệp. Những vị trí này bao gồm các công việc trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, hành chính, pháp lý và quản lý tài nguyên. Để được tuyển dụng vào các vị trí công chức, viên chức ở việc làm Lai Châu, ứng viên cần vượt qua kỳ thi tuyển dụng công chức nhà nước, đáp ứng đủ các yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, và sản phẩm chất lượng đạo đức theo quy định của Luật Công chức, Viên chức.

Công chức viên chức cũng trở thành ngành nghề thu hút nhiều lao động tại việc làm Lai Châu
Công chức viên chức cũng trở thành ngành nghề thu hút nhiều lao động tại việc làm Lai Châu

Các công việc phổ biến tại vị trí này như giáo viên và nhân viên y tế, cán bộ hành chính…

Thành phố Lai Châu là trung tâm hành chính của tỉnh, nơi tập trung nhiều cơ quan nhà nước và đơn vị hành chính nên công chức, viên chức được tuyển dụng nhiều tại khu vực này. Huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Sở giáo dục Lai Châu tuyển dụng giáo viên, nhân viên y tế, cán bộ hành chính…

Thị trường việc làm Lai Châu năm 2024 đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngày càng cao. Các ngành du lịch, dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp đang là những lĩnh vực thu hút nhiều người lao động. Mức lương trung bình tại Lai Châu đã có sự thay đổi, đặc biệt ở các vị trí yêu cầu kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn cao.

4. Trung tâm giới thiệu dịch vụ việc làm tại Lai Châu

Trung tâm Dịch vụ việc làm Lai Châu được UBND tỉnh thành lập vào ngày 7/10/2006, đã trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển. Trong suốt thời gian đó, trung tâm không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tối đa vai trò kết nối giữa lao động và doanh nghiệp trong tỉnh. Nhờ sự đóng góp tích cực này, trung tâm đã trở thành một đơn vị quan trọng trong việc giải quyết vấn đề tìm việc làm Lai Châu cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp của người dân.

Với mạng lưới hoạt động bao gồm một trụ sở chính và hai văn phòng đại diện, Trung tâm dịch vụ việc làm Lai Châu đảm bảo khả năng tiếp cận thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp ở khắp các khu vực trong tỉnh. Từng bước cải tiến và mở rộng quy mô hoạt động, trung tâm đã khẳng định vai trò của mình trong việc tạo ra môi trường tìm việc làm Lai Châu, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường lao động.

Trung tâm dịch vụ việc làm Lai Châu hiện có 1 trụ sở chính và 2 văn phòng đại diện.

Trụ sở chính Trung tâm dịch vụ việc làm Lai Châu

  • Địa chỉ: Trụ sở chính nằm tại số 273, đường Nguyễn Trãi - phường Quyết Thắng - thành phố Lai Châu
  • Hotline: 0231.3876.235 - 0231.3790.775
  • Email: trungtamgtvllaichau&gmail.com
  • Website: https://laichau.gov.vn
  • Thời gian mở cửa:
  • Sáng từ 8:00 - 12:00
  • Chiều từ: 13:00 - 17:00

Văn phòng đại diện huyện Than Uyên

  • Địa chỉ: Văn phòng đại diện tại Thị trấn Than Uyên - Huyện Than Uyên - Tỉnh Lai Châu
  • Hotline: 0974.292.597

Văn phòng đại diện huyện Nậm Nhùn

  • Địa chỉ văn phòng đại diện: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn - Tỉnh Lai Châu
  • Hotline: 0916.091.915

Dân số trung bình tỉnh Lai Châu theo số liệu cập nhật đến năm 2023, ước tính khoảng 489.282 người. Mật độ dân số không quá cao, tính cạnh tranh giữa các ngành nghề trong tỉnh không lớn.

Thị trường việc làm Lai Châu hiện nay rất đa dạng và đầy hứa hẹn, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động trong và ngoài tỉnh. Cùng với nhiều chính sách hỗ trợ việc làm từ chính quyền địa phương và sự đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp vào các dự án hạ tầng, nhu cầu tuyển dụng nhân lực và tìm việc làm Lai Châu ngày càng cao, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động.