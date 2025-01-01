Thị trường tuyển dụng việc làm Lai Châu đang trên đà phát triển khi tỉnh hiện đẩy mạnh các ngành công nghiệp, năng lượng tái tạo như thủy điện và điện gió. Điều này tạo ra nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt là trong các lĩnh vực quản lý, kỹ thuật và lao động tay nghề cao.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Lai Châu hiện nay

Là tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi cũng như truyền thống văn hóa độc lập của các dân tộc, việc làm tại Lai Châu đã thu hút nhiều lao động từ trong và ngoài tỉnh. Chính nhu cầu tuyển dụng cao đã đem lại cho người dân nơi đây mức thu nhập ổn định.

Theo số liệu cập nhật đến năm 2023, dân số trung bình tỉnh Lai Châu ước tính khoảng 489.282 người. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên toàn tỉnh ước đạt 260.242 người, chiếm 53,19% tổng dân số toàn tỉnh.

Là một tỉnh có tiềm năng về phát triển kinh tế, mức lương hiện nay tại Lai Châu dao động từ 6.000.000-10.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào ngành nghề và trình độ lao động cũng như phụ thuộc vào vị trí việc làm. Các dịch vụ chuyên ngành, du lịch và giáo dục có xu hướng trả lương cao hơn, tạo ra thu nhập tốt hơn cho người lao động.

Tuyển dụng việc làm tại Lai Châu ngày càng thu hút người lao động

Theo báo cáo mới nhất, tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động tỉnh Lai Châu là 1,17%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động chiếm 0,54%. Số người thất nghiệp này chủ yếu là sinh viên vừa tốt nghiệp về địa phương chưa tìm được việc làm, người mắc các tệ nạn xã hội, những người đang trong độ tuổi lao động nhưng không đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng.

Với sự phát triển mạnh mẽ và không ngừng của nền kinh tế hiện nay, Lai Châu đang dẫn đầu xu thế về các ngành như nông nghiệp, xây dựng, giáo dục và đặc biệt là du lịch với nhiều điểm du lịch nổi tiếng, việc làm tại Lai Châu ngày càng thu hút người lao động. Ngoài ra, ngành giáo dục cũng có nhiều cơ hội việc làm khi tỉnh đang tăng cường cơ sở hạ tầng giáo dục tại các một số khu vực​​.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Lai Châu

Mức lương tuyển dụng việc làm tại Lai Châu đang có dấu hiệu tích cực và phong phú, với nhiều cơ hội việc làm đa dạng cho người lao động. Tuy nhiên, mức lương cụ thể còn phụ thuộc vào các yếu tố như vị trí việc làm, kinh nghiệm và các ngành nghề. Dưới đây, trang tuyển dụng job3s.ai cập nhật về mức lương tuyển dụng một số loại việc làm tại Lai Châu mới nhất năm 2024:

Ngành nghề Vị trí Mức lương (VNĐ/tháng) Việc làm phổ thông Nhân viên bán hàng, phục vụ 5.000.000 - 7.500.000 Việc làm giao hàng Nhân viên giao hàng 6.000.000 - 8.000.000 Việc làm tại Viettel tuyển dụng Nhân viên kinh doanh, kỹ thuật 7.000.000 - 12.000.000 Việc làm tại Vinmart tuyển dụng Nhân viên bán hàng, quản lý kho 7.000.000 - 10.000.000 Việc làm tuyển công chức, viên chức Nhân viên hành chính, chuyên viên 8.000.000 - 15.000.000

3. Một số việc làm tại tỉnh Lai Châu được tìm kiếm nhiều

Tuyển dụng Lai Châu 2024 ghi nhận nhu cầu tuyển dụng có xu hướng gia tăng, phản ánh sự phát triển kinh tế và mở rộng các lĩnh vực dịch vụ trong khu vực. Các cơ hội việc làm phong phú từ các công chức, viên chức cho các ngành nghề phổ thông, giao hàng, hay làm việc tại các tập đoàn lớn như Viettel và Vinmart đều tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động. Dưới đây là một số công việc phổ biến, thu hút nhiều nguồn lao động tìm việc làm Lai Châu.

3.1. Việc làm phổ thông

Tìm việc làm phổ thông tại Lai Châu chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như việc làm công nhân xây dựng, nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Các công việc này thường không yêu cầu cao về trình độ học vấn, kỹ năng chuyên môn, nhưng cần có sức khỏe tốt và sự chịu khó. Một số công việc có thể kể đến tại việc làm Lai Châu như công nhân xây dựng, lao động nông nghiệp, công nhân nhà máy…

Tìm việc làm phổ thông tại Lai Châu không yêu cầu cao về trình độ chuyên môn

Các khu vực tuyển dụng việc làm tại Lai Châu nhiều có thể kể đến như: Thị xã Lai Châu, các huyện miền núi (Mù Cang Chải, Tân Uyên, Phong Thổ…), các khu công nghiệp nhà máy, xí nghiệp…

Tìm việc làm phổ thông tại Lai Châu có mức lương cho các vị trí thường dao động từ 5.000.000-7.500.000 đồng/tháng. Các công việc này thường không yêu cầu trình độ cao và tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất, dịch vụ, và bán hàng.

3.2. Việc làm giao hàng

Việc làm giao hàng tại Lai Châu chủ yếu tập trung vào công việc vận chuyển hàng hóa từ các kho bãi, cửa hàng, hoặc nhà hàng đến tay khách hàng. Đây là công việc phổ thông có nhu cầu cơ bản như khả năng di chuyển nhanh chóng, biết sử dụng điện thoại thông minh để nhận đơn hàng và điều hướng, và quan trọng nhất là sức khỏe tốt để đáp ứng nhu cầu công việc.

Với việc làm Lai Châu, các công ty giao hàng lớn thường xuyên tuyển dụng nhân viên giao hàng. Các khu vực tuyển dụng nhiều việc làm giao hàng tại Lai Châu có thể kể đến như thành phố Lai Châu, huyện Phong Thổ…

Nhân viên giao hàng cũng là công việc được tìm kiếm nhiều tại việc làm Lai Châu

Ngành giao hàng đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt với sự bùng nổ của thương mại điện tử. Mức lương cho nhân viên giao hàng tại việc làm tại Lai Châu thường khoảng 6.000.000 đến 8.000.000 VNĐ mỗi tháng, tùy thuộc vào khối lượng công việc và hiệu suất giao hàng

3.3. Việc làm tại viettel tuyển dụng

Viettel là một trong những tập đoàn viễn thông hàng đầu tại Việt Nam, với mạng lưới hoạt động phủ rộng khắp cả nước, trong đó có Tỉnh Lai Châu. Các vị trí Viettel Lai Châu tuyển dụng thường bao gồm các công việc liên quan đến kỹ thuật, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên kinh doanh…

Môi trường làm việc tại Viettel năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội giúp bạn phát triển bản thân. Ngoài ra, Viettel thường cung cấp các chế độ đãi ngộ hấp dẫn như thưởng lễ, tết, du lịch…

Các khu vực tuyển dụng nhiều tại tuyển dụng Lai Châu 2024 có thể kể đến như thành phố Lai Châu, huyện Phong Thổ...

Viettel có môi trường làm việc chuyên nghiệp, là cơ hội nghề nghiệp cho nhiều người lao động

Mức lương cho các vị trí tại Viettel dao động từ 8.000.000 đến 12.000.000 VNĐ mỗi tháng, tùy thuộc vào vị trí và kinh nghiệm của ứng viên. Những công việc này thường bao gồm chăm sóc khách hàng, kinh doanh và kỹ thuật.

3.4. Việc làm tại Vinmart tuyển dụng

Vinmart là một thương hiệu bán lẻ nổi tiếng tại Việt Nam. Tại Lai Châu, cũng như nhiều địa phương khác, Vinmart đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Những vị trí tuyển dụng phổ biến ở việc làm Lai Châu bao gồm việc làm nhân viên bán hàng, việc làm nhân viên kho và quản lý cửa hàng. Các vị trí này đều yêu cầu kỹ năng chăm sóc khách hàng, quản lý hàng hóa và điều hành hoạt động của cửa hàng, giúp duy trì sự phát triển bền vững của hệ thống.

Chuỗi cửa hàng Vinmart thường tuyển dụng nhiều lao động

Các khu vực tuyển dụng nhiều tại Lai Châu: thị xã Lai Châu, trung tâm kinh tế chính của tỉnh Lai Châu, nơi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự lớn nhất. Ngoài ra còn có các huyện Phong Thổ, Tam Đường, các khu vực này có nhiều chi nhánh Vinmart phục vụ cho cộng đồng địa phương, đồng thời có nhu cầu tuyển dụng cao. Những vị trí này yêu cầu khả năng giao tiếp tốt và có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ.

3.5. Việc làm tuyển công chức, viên chức

Công chức, viên chức thường là các công việc tập trung vào các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương và các đơn vị hành chính sự nghiệp. Những vị trí này bao gồm các công việc trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, hành chính, pháp lý và quản lý tài nguyên. Để được tuyển dụng vào các vị trí công chức, viên chức ở việc làm Lai Châu, ứng viên cần vượt qua kỳ thi tuyển dụng công chức nhà nước, đáp ứng đủ các yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, và sản phẩm chất lượng đạo đức theo quy định của Luật Công chức, Viên chức.

Công chức viên chức cũng trở thành ngành nghề thu hút nhiều lao động tại việc làm Lai Châu

Các công việc phổ biến tại vị trí này như giáo viên và nhân viên y tế, cán bộ hành chính…

Thành phố Lai Châu là trung tâm hành chính của tỉnh, nơi tập trung nhiều cơ quan nhà nước và đơn vị hành chính nên công chức, viên chức được tuyển dụng nhiều tại khu vực này. Huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Sở giáo dục Lai Châu tuyển dụng giáo viên, nhân viên y tế, cán bộ hành chính…

Thị trường việc làm Lai Châu năm 2024 đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngày càng cao. Các ngành du lịch, dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp đang là những lĩnh vực thu hút nhiều người lao động. Mức lương trung bình tại Lai Châu đã có sự thay đổi, đặc biệt ở các vị trí yêu cầu kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn cao.

4. Trung tâm giới thiệu dịch vụ việc làm tại Lai Châu

Trung tâm Dịch vụ việc làm Lai Châu được UBND tỉnh thành lập vào ngày 7/10/2006, đã trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển. Trong suốt thời gian đó, trung tâm không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tối đa vai trò kết nối giữa lao động và doanh nghiệp trong tỉnh. Nhờ sự đóng góp tích cực này, trung tâm đã trở thành một đơn vị quan trọng trong việc giải quyết vấn đề tìm việc làm Lai Châu cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp của người dân.

Với mạng lưới hoạt động bao gồm một trụ sở chính và hai văn phòng đại diện, Trung tâm dịch vụ việc làm Lai Châu đảm bảo khả năng tiếp cận thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp ở khắp các khu vực trong tỉnh. Từng bước cải tiến và mở rộng quy mô hoạt động, trung tâm đã khẳng định vai trò của mình trong việc tạo ra môi trường tìm việc làm Lai Châu, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường lao động.

Trung tâm dịch vụ việc làm Lai Châu hiện có 1 trụ sở chính và 2 văn phòng đại diện.

Trụ sở chính Trung tâm dịch vụ việc làm Lai Châu

Địa chỉ: Trụ sở chính nằm tại số 273, đường Nguyễn Trãi - phường Quyết Thắng - thành phố Lai Châu

Hotline: 0231.3876.235 - 0231.3790.775

Email: trungtamgtvllaichau&gmail.com

Website: https://laichau.gov.vn

Thời gian mở cửa:

Sáng từ 8:00 - 12:00

Chiều từ: 13:00 - 17:00

Văn phòng đại diện huyện Than Uyên

Địa chỉ: Văn phòng đại diện tại Thị trấn Than Uyên - Huyện Than Uyên - Tỉnh Lai Châu

Hotline: 0974.292.597

Văn phòng đại diện huyện Nậm Nhùn

Địa chỉ văn phòng đại diện: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn - Tỉnh Lai Châu

Hotline: 0916.091.915

Dân số trung bình tỉnh Lai Châu theo số liệu cập nhật đến năm 2023, ước tính khoảng 489.282 người. Mật độ dân số không quá cao, tính cạnh tranh giữa các ngành nghề trong tỉnh không lớn.

Thị trường việc làm Lai Châu hiện nay rất đa dạng và đầy hứa hẹn, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động trong và ngoài tỉnh. Cùng với nhiều chính sách hỗ trợ việc làm từ chính quyền địa phương và sự đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp vào các dự án hạ tầng, nhu cầu tuyển dụng nhân lực và tìm việc làm Lai Châu ngày càng cao, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động.