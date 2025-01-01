Tất cả địa điểm
Việc làm tại Hà Nội

-

Có 67,140 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 22 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FTB GROUP
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH FTB GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH FTB GROUP
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Tuyển Giám đốc dự án VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JF TECH VINA
Tuyển Nhân viên kinh doanh JF TECH VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JF TECH VINA
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Tuyển Giáo viên TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu
TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 11 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 48 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 32 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company
Tuyển Kiểm toán viên TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Tìm việc làm Hà Nội đang trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu cho người lao động với tiềm năng phát triển nghề nghiệp lớn. Người lao động có thể tìm thấy nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn với mức lương từ trung bình đến cao, tùy thuộc vào kinh nghiệm và chuyên môn.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Hà Nội hiện nay

Thị trường tuyển dụng việc làm Hà Nội hiện nay đang diễn ra sôi động và nhiều cạnh tranh với dân số khoảng 8,5 triệu người (theo số liệu cập nhật 2024 của Tổng cục Thống kê). Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của trung tâm kinh tế và văn hóa lớn của Việt Nam, kéo theo nhu cầu tuyển dụng việc làm tăng cao, đặc biệt trong các ngành như công nghệ thông tin, tài chính và dịch vụ.

Theo báo cáo trong 9 tháng đầu năm 2024 của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp tại Hà Nội dao động quanh mức 2,26%, tương đối thấp so với các khu vực khác. Trong đó, dân số trong độ tuổi lao động từ 15 tuổi trở lên chiếm 68,5%, tạo nên một lực lượng lao động dồi dào và đa dạng. Chính vì thế, cạnh tranh việc làm Hà Nội rất cao, đòi hỏi ứng viên cần có kỹ năng chuyên môn và sự linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Mức lương trung bình việc làm Hà Nội có sự chênh lệch, với lĩnh vực công nghệ thông tin và tài chính dao động từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Đối với các ngành lao động phổ thông, mức lương trung bình khoảng 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào vị trí và yêu cầu công việc.

Thi trường tuyển dụng việc làm Hà Nội luôn trong diễn ra sôi động
Thi trường tuyển dụng việc làm Hà Nội luôn trong diễn ra sôi động

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Hà Nội

Là một trung tâm kinh tế lớn, vì vậy mức lương việc làm Hà Nội cũng phản ánh sự phát triển của thị trường lao động. Mức lương tuyển dụng dao động tùy theo từng lĩnh vực và yêu cầu chuyên môn. Dưới đây là bảng cập nhật mức lương cho một số ngành nghề phổ biến trong bảng tin tuyển dụng việc làm hà nội, giúp ứng viên có cái nhìn tổng quan.

Vị trí

Mức lương (VNĐ/tháng)

Việc làm hành chính nhân sự

8.000.000 - 12.000.000

Việc làm kế toán

10.000.000 - 15.000.000

Việc làm khách sạn

10.000.000 - 15.000.000

Việc làm biên phiên dịch

12.000.000 - 18.000.000

Việc làm tư vấn

12.000.000 - 20.000.000

Việc làm cơ khí

12.000.000 - 20.000.000

Việc làm Marketing

15.000.000 - 25.000.000

Việc làm Y dược

15.000.000 - 25.000.000

Việc làm công nghệ thông tin

15.000.000 - 30.000.000

Việc làm xây dựng

20.000.000 - 35.000.000

3. Một số việc làm tại Hà Nội được tìm kiếm nhiều

Nhu cầu tuyển dụng tại Hà Nội luôn phong phú với nhiều lĩnh vực hấp dẫn, từ kế toán đến y dược và cơ khí, đáp ứng sự đa dạng về ngành nghề và yêu cầu chuyên môn. Dưới đây là các việc làm Hà Nội phổ biến:

3.1. Việc làm kế toán

Việc làm kế toán tại Hà Nội là một trong những ngành có nhu cầu lớn. Vai trò chính của kế toán là quản lý, ghi nhận và báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. Các kế toán viên thường phải xử lý hóa đơn, hạch toán, lập báo cáo thuế, và dự báo tài chính. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Hà Nội thường tập trung ở các quận như Hoàn Kiếm, Cầu Giấy và Ba Đình, nơi có nhiều công ty lớn và văn phòng đại diện.

Kế toán là một trong những việc làm Hà Nội được nhiều ứng viên tìm kiếm
Kế toán là một trong những việc làm Hà Nội được nhiều ứng viên tìm kiếm

3.2. Việc làm Marketing

Vị trí Marketing là yếu tố không thể thiếu để giúp doanh nghiệp tiếp cận và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Việc làm Marketing Hà Nội bao gồm lập kế hoạch quảng bá, tổ chức sự kiện và tối ưu hóa chiến dịch truyền thông. Ứng viên có thể tìm việc làm Hà Nội liên quan đến marketing tại các khu vực như quận Đống Đa và Tây Hồ, nơi có nhiều trung tâm thương mại và doanh nghiệp truyền thông.

3.3. Việc làm Y dược

Ngành y dược luôn cần đội ngũ nhân viên chuyên môn cao tại các bệnh viện và phòng khám. Công việc chính bao gồm tư vấn sức khỏe, phân phối thuốc và hỗ trợ bác sĩ trong điều trị. Các quận như Hai Bà Trưng và Thanh Xuân là nơi có nhu cầu tuyển dụng việc làm Hà Nội liên quan đến y dược cao, với nhiều cơ sở y tế và bệnh viện lớn.

3.4. Việc làm tiếng Nhật

Việc làm tiếng Nhật tại Hà Nội mở ra cơ hội cho các ứng viên thông thạo ngôn ngữ này, chủ yếu trong các công ty Nhật Bản tại khu vực như quận Bắc Từ Liêm và Hoàng Mai. Việc làm Hà Nội tiếng Nhật bao gồm việc làm biên phiên dịch tiếng Nhật, việc làm giảng viên tiếng Nhậtviệc làm it comtor tiếng Nhật.

Việc làm tiếng Nhật Hà Nội bao gồm biên dịch, thông dịch… cho các công ty có sự kết hợp với Nhật Bản
Việc làm tiếng Nhật Hà Nội bao gồm biên dịch, thông dịch… cho các công ty có sự kết hợp với Nhật Bản

3.5. Việc làm xây dựng

Ngành xây dựng có vai trò quan trọng trong sự phát triển cơ sở hạ tầng tại Hà Nội. Kỹ sư và công nhân xây dựng thường được tuyển dụng để giám sát công trình, kiểm soát chất lượng và đảm bảo an toàn lao động. Các khu vực có nhu cầu lớn như huyện Đông Anh và quận Nam Từ Liêm.

3.6. Việc làm tiếng Anh

Các vị trí việc làm Hà Nội tiếng Anh thường liên quan đến giảng dạy, biên dịch và trợ lý văn phòng. Hà Nội là nơi tập trung nhiều trung tâm ngoại ngữ, đặc biệt ở các quận Cầu Giấy và Tây Hồ, nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập tiếng Anh của học sinh và sinh viên.

3.7. Việc làm cơ khí

Ngành cơ khí đòi hỏi kỹ thuật cao, thường liên quan đến lắp ráp, bảo trì máy móc trong sản xuất. Các công ty tại khu vực Gia Lâm và Long Biên có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhân viên cơ khí để đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra trơn tru.

Ứng viên tìm kiếm việc làm Hà Nội liên quan đến cơ khí phải rèn luyện chuyên môn rất kỹ càng
Ứng viên tìm kiếm việc làm Hà Nội liên quan đến cơ khí phải rèn luyện chuyên môn rất kỹ càng

3.8. Việc làm tiếng Hàn

Ngành dịch vụ và các công ty Hàn Quốc tại Hà Nội như ở khu vực Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm thường có nhu cầu cao về việc làm tiếng Hàn, đặc biệt cho các vị trí biên phiên dịch và hỗ trợ hành chính.

3.9. Việc làm khách sạn

Hà Nội là điểm du lịch nổi tiếng, vì vậy nhu cầu việc làm Hà Nội trong ngành khách sạn luôn cao, đặc biệt ở các quận Hoàn Kiếm và Tây Hồ. Các vị trí thường gặp là lễ tân, phục vụ và quản lý dịch vụ, đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng phục vụ khách hàng.

3.10. Việc làm hành chính nhân sự

Nhân sự là bộ phận thiết yếu cho mọi doanh nghiệp, đảm nhiệm các công việc tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân viên. Các khu vực như quận Ba Đình và Đống Đa có nhiều công ty tuyển dụng nhân sự do tập trung đông doanh nghiệp lớn.

4. Hình thức tuyển việc làm Hà Nội phổ biến hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Hà Nội có đa dạng cho các loại hình công việc khác nhau, giúp người lao động dễ dàng tìm kiếm các cơ hội phù hợp với thời gian, kỹ năng và điều kiện cá nhân.

4.1. Việc làm Part-Time Hà Nội

Việc làm Part time Hà Nội phù hợp cho sinh viên, người mới tốt nghiệp hoặc những ai muốn kiếm thêm thu nhập mà không cần làm việc toàn thời gian. Các công việc part-time phổ biến bao gồm phục vụ, bán hàng, trợ giảng và gia sư. Với tính linh hoạt về giờ giấc, việc làm Hà Nội part-time thu hút nhiều lao động tại các quận có khu vực đông dân cư và sinh viên như Cầu Giấy, Đống Đa và Hai Bà Trưng.

Việc làm Part time Hà Nội rất phù hợp cho ứng viên vẫn đang trong độ tuổi sinh viên
Việc làm Part time Hà Nội rất phù hợp cho ứng viên vẫn đang trong độ tuổi sinh viên

4.2. Việc làm Full-Time Hà Nội

Việc làm full-time tại Hà Nội luôn có nhu cầu cao từ các doanh nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực chuyên môn như kế toán, marketing và IT. Những công việc này đòi hỏi thời gian làm việc 8 giờ/ngày và cung cấp chế độ phúc lợi đầy đủ, bao gồm bảo hiểm và các quyền lợi khác. Quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Cầu Giấy là những khu vực có nhu cầu tuyển dụng full-time việc làm Hà Nội lớn do tập trung nhiều trụ sở công ty và tập đoàn lớn.

4.3. Việc làm 8 tiếng tại Hà Nội

Việc làm 8 tiếng thường là các công việc hành chính, yêu cầu nhân viên làm việc giờ hành chính, giúp người lao động có lịch trình ổn định. Các vị trí việc làm Hà Nội thường thấy bao gồm nhân sự, lễ tân, kế toán và quản lý văn phòng. Những công việc này tập trung nhiều ở khu vực trung tâm như Hoàn Kiếm và Cầu Giấy, nơi có mật độ văn phòng cao và các tòa nhà hành chính.

4.4. Việc làm không cần bằng cấp

Hình thức việc làm không cần bằng cấp tại Hà Nội thu hút nhiều lao động phổ thông hoặc người chưa có kinh nghiệm. Những công việc phổ biến trong nhóm này là bán hàng, nhân viên kho, bốc xếp và giúp việc nhà. Quận Hoàng Mai và Long Biên là những nơi thường xuyên tuyển dụng lao động phổ thông do có nhiều khu công nghiệp và kho bãi.

Việc làm không bằng cấp tại Hà Nội cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm của ứng viên trẻ tuổi
Việc làm không bằng cấp tại Hà Nội cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm của ứng viên trẻ tuổi

4.6. Việc làm tại nhà online Hà Nội

Việc làm tại nhà online tại Hà Nội tăng trưởng mạnh mẽ với sự phát triển của công nghệ và Internet. Các việc làm Hà Nội như viết nội dung, dịch thuật và chăm sóc khách hàng qua điện thoại đang rất phổ biến, đặc biệt là với những ai muốn tiết kiệm thời gian đi lại. Việc làm online tại Hà Nội cho phép người lao động linh hoạt về thời gian và không cần đến văn phòng.

4.7. Việc làm phổ thông tại Hà Nội

Việc làm phổ thông bao gồm các công việc như bảo vệ, nhân viên vệ sinh và công nhân sản xuất. Đây là nhóm công việc không đòi hỏi trình độ cao nhưng yêu cầu sức khỏe và sự chăm chỉ.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Hà Nội

Hà Nội với nền kinh tế phát triển sôi động thu hút nhiều doanh nghiệp và tổ chức, tạo nên thị trường việc làm đa dạng. Mỗi khu vực trong thành phố đều có đặc điểm tuyển dụng riêng, mở ra nhiều cơ hội việc làm Hà Nội phù hợp với từng ngành nghề và trình độ chuyên môn của người lao động.

5.1. Việc làm quận Long Biên, Hà Nội

Quận Long Biên là khu vực phát triển mạnh về lĩnh vực logistics và kho vận do gần các cửa ngõ và khu công nghiệp lớn. Những việc làm Hà Nội phổ biến tại đây bao gồm nhân viên kho, quản lý vận hành và lái xe tải. Sự phát triển của các trung tâm thương mại như AEON Mall Long Biên cũng tạo điều kiện cho các việc làm bán lẻ và dịch vụ tăng trưởng.

AEON Mall Long Biên cũng là một nơi tạo nhiều cơ hội việc làm Hà Nội cho ứng viên.
AEON Mall Long Biên cũng là một nơi tạo nhiều cơ hội việc làm Hà Nội cho ứng viên.

5.2. Việc làm quận Ba Đình, Hà Nội

Ba Đình là trung tâm hành chính – chính trị của Hà Nội, nơi có nhiều cơ quan nhà nước và đại sứ quán, từ đó gia tăng nhu cầu về việc làm trong các lĩnh vực hành chính, nhân sự và ngoại giao. Ngoài ra, các công ty đa quốc gia cũng chọn đặt văn phòng tại đây, mở ra nhiều cơ hội việc làm Hà Nội trong lĩnh vực kế toán, quản lý dự án và trợ lý văn phòng.

5.3. Việc làm quận Hà Đông, Hà Nội

Quận Hà Đông là khu vực phát triển nhanh chóng với nhiều khu đô thị mới và các trung tâm thương mại, thúc đẩy nhu cầu việc làm trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản và dịch vụ khách hàng. Những việc làm Hà Nội như kỹ sư xây dựng, nhân viên bán hàng bất động sản và quản lý dự án được tuyển dụng khá nhiều tại khu vực này.

5.4. Việc làm quận Gia Lâm, Hà Nội

Gia Lâm là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và nhà máy, tạo ra nhu cầu lớn về việc làm trong ngành cơ khí, sản xuất và kỹ thuật. Ngoài ra, với việc mở rộng đô thị, các công việc liên quan đến xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng cũng được tuyển dụng nhiều.

Gia Lâm, Hà Nội hiện nay vẫn có nhiều khu công nghiệp và nhà máy, tạo ra nhu cầu việc làm trong ngành cơ khí và kỹ thuật
Gia Lâm, Hà Nội hiện nay vẫn có nhiều khu công nghiệp và nhà máy, tạo ra nhu cầu việc làm trong ngành cơ khí và kỹ thuật

5.5. Việc làm quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hoàn Kiếm là trung tâm thương mại và du lịch nổi tiếng của Hà Nội, thu hút các việc làm Hà Nội trong lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng và khách sạn. Các vị trí phổ biến tại đây bao gồm nhân viên lễ tân, quản lý nhà hàng và hướng dẫn viên du lịch, đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách trong và ngoài nước.

5.6. Việc làm quận Hoàng Mai, Hà Nội

Quận Hoàng Mai có tốc độ phát triển đô thị nhanh chóng làm gia tăng nhu cầu tuyển dụng các lao động phổ thông, nhân viên bán hàng. Các công ty sản xuất lớn cũng có nhà máy tại đây, mở ra cơ hội cho công nhân kỹ thuật và công nhân sản xuất.

5.7. Việc làm quận Đống Đa, Hà Nội

Đống Đa là nơi có mật độ dân cư cao và tập trung nhiều trường đại học lớn nên thường có nhu cầu về việc làm part-time, bán hàng và dịch vụ ăn uống. Đây cũng là khu vực tuyển dụng nhiều trong các lĩnh vực giáo dục và dịch vụ khách hàng, đặc biệt là những công việc liên quan đến sinh viên và giảng viên.

5.8. Việc làm quận Thanh Xuân, Hà Nội

Quận Thanh Xuân phát triển mạnh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, với sự hiện diện của nhiều trung tâm mua sắm và văn phòng. Các vị trí phổ biến bao gồm nhân viên bán hàng, nhân viên hành chính văn phòng và chuyên viên marketing, phục vụ nhu cầu của các công ty vừa và nhỏ.

5.9. Việc làm quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Việc làm Hà Nội tại quận Bắc Từ Liêm là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, tạo điều kiện cho lao động phổ thông, kỹ thuật viên và các công việc trong lĩnh vực cơ khí, kỹ thuật. Khu vực này thu hút đông đảo nhân công từ các vùng lân cận, đặc biệt là các vị trí cần tay nghề cao.

Tại Bắc Từ Liêm có rất nhiều việc làm trong khu công nghiệp
Tại Bắc Từ Liêm có rất nhiều việc làm trong khu công nghiệp

5.10. Việc làm quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nam Từ Liêm là khu vực phát triển đô thị hiện đại với nhiều dự án bất động sản lớn, thu hút các công ty công nghệ và tài chính. Việc làm Hà Nội tại Nam Từ Liêm bao gồm các vị trí kỹ sư xây dựng, quản lý dự án, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong khu vực.

5.11. Việc làm quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Quận Hai Bà Trưng là nơi có nhiều trung tâm thương mại và doanh nghiệp dịch vụ, tạo cơ hội cho những ai tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, bán hàng và quản lý. Đây cũng là khu vực có các công ty về thời trang, mỹ phẩm nên các công việc như tư vấn viên và chuyên viên chăm sóc khách hàng được tuyển dụng nhiều.

6. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Hà Nội

Hà Nội có nhiều trung tâm giới thiệu và dịch vụ việc làm giúp người lao động tìm kiếm công việc phù hợp và cập nhật thông tin mới nhất về việc làm Hà Nội. Các trung tâm này thường cung cấp dịch vụ tư vấn, hướng nghiệp và hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp tuyển dụng.

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội

  • Địa chỉ: Số 215 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

  • Hotline: 024.378.22806

  • Email: [email protected]

  • Website: vieclamhanoi.net

  • Thời gian mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6, 8:00 - 17:00

Trung tâm Giới thiệu Việc làm Thanh Niên Hà Nội

  • Địa chỉ: Số 86 đường Trần Nhật Duật, P.Hàng Buồm, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

  • Hotline: 024.392.81199

  • Email: [email protected]

  • Website: https://csshanoi.vn/

  • Thời gian mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6, 8:00 - 17:00

Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội là nơi mà ứng viên có thể liên hệ tư vấn xin việc
Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội là nơi mà ứng viên có thể liên hệ tư vấn xin việc

Thị trường tuyển dụng việc làm Hà Nội là điểm đến hấp dẫn cho người lao động trên cả nước với đa dạng cơ hội phát triển nghề nghiệp. Tuy nhiên, việc làm ở đây cũng có tính cạnh tranh cao với dân số khoảng 8,5 triệu người (theo số liệu cập nhật 2024 của Tổng cục Thống kê). Vì vậy, ứng viên cần chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ năng và kiến thức để thành công.