Việc làm Tiền Giang đang thu hút sự chú ý của nhiều lao động trong khu vực nhờ vào mức lương cạnh tranh và tiềm năng phát triển nghề nghiệp đa dạng. Với sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng từ các ngành nghề khác nhau, người tìm việc có cơ hội lựa chọn cho mình những công việc phù hợp, từ đó nâng cao thu nhập và phát triển sự nghiệp bền vững tại Tiền Giang.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Tiền Giang mới nhất

Việc làm Tiền Giang đang chứng kiến sự phát triển nhanh chóng về nhu cầu tuyển dụng, với các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm và sản xuất hàng tiêu dùng chiếm phần lớn thị trường lao động.

Theo số liệu từ Chi cục Dân Số năm 2023, tổng dân số tỉnh Tiền Giang trên 1,8 triệu người, trong đó lực lượng lao động từ 18-60 tuổi chiếm gần 60%. Tỷ lệ thất nghiệp ở đây khá thấp, dao động từ 2-3%, cho thấy cơ hội việc làm ngày càng đa dạng và sôi động.

Mức thu nhập trung bình của việc làm tại Tiền Giang nằm trong khoảng từ 6.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào trình độ, ngành nghề và kinh nghiệm làm việc.

Các ngành nghề việc làm Tiền Giang có nhu cầu tuyển dụng cao bao gồm công nhân sản xuất, nhân viên bán hàng, tài xế vận tải, và nhân viên văn phòng. Ngoài ra, các vị trí trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ khách sạn cũng có xu hướng gia tăng, đặc biệt vào mùa du lịch.

Nhu cầu tìm việc làm Tiền Giang mới nhất tập trung vào các ngành nghề như nông nghiệp, chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Tiền Giang

Mức lương của các việc làm Tiền Giang dao động từ 4.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng cùng đãi ngộ hấp dẫn, tùy vào công việc. Dưới đây là bảng lương cho các việc làm tại Tiền Giang, được sắp xếp từ thấp đến cao, giúp bạn dễ dàng tham khảo khi tìm kiếm việc làm Tiền Giang phù hợp.

Mức lương việc làm Tiền Giang ở bảng trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể điều chỉnh theo từng trường hợp cụ thể, tùy thuộc vào biến động thị trường, ngành nghề và kinh nghiệm của ứng viên.

3. Một số việc làm tại Tiền Giang được tìm kiếm nhiều

Tiền Giang hiện có nhiều vị trí việc làm được tìm kiếm thường xuyên, đặc biệt trong các ngành cơ khí, thời vụ, nhân sự, kế toán và tài xế. Dưới đây là mô tả chi tiết cho từng công việc, bao gồm nhiệm vụ và các khu vực tuyển dụng phổ biến, ứng viên có thể tham khảo để tìm việc làm Tiền Giang phù hợp với bản thân.

3.1. Việc cơ khí

Việc làm cơ khí Tiền Giang thường bao gồm các công việc như gia công, lắp ráp, và bảo trì các thiết bị máy móc. Công nhân cơ khí sẽ thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo máy móc hoạt động hiệu quả và an toàn trong các xưởng sản xuất hoặc công ty công nghiệp. Các khu vực như Mỹ Tho, Cai Lậy và Châu Thành là nơi có nhiều doanh nghiệp tuyển dụng thợ cơ khí, do đây là các trung tâm sản xuất và công nghiệp chính của tỉnh.

Việc làm cơ khí Tiền Giang thường tập trung ở Mỹ Tho và Châu Thành

3.2. Việc thời vụ

Việc làm thời vụ Tiền Giang chủ yếu là các công việc ngắn hạn trong mùa thu hoạch nông sản, đóng gói hàng hóa hoặc hỗ trợ bán hàng. Người lao động thời vụ thường phụ trách các công việc nhẹ như đóng gói, phân loại sản phẩm, hoặc hỗ trợ kho vận. Các huyện Cái Bè, Cai Lậy và Gò Công Tây là những nơi tuyển dụng nhiều lao động thời vụ, đặc biệt vào mùa thu hoạch nông sản.

3.3. Việc làm nhân sự

Vị trí nhân sự Tiền Giang có nhiệm vụ quản lý tuyển dụng, đào tạo và quản lý chế độ phúc lợi cho nhân viên trong các công ty. Nhân viên nhân sự đảm nhiệm việc sắp xếp, xử lý hồ sơ nhân viên và đảm bảo tuân thủ các quy định của công ty. Thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công là nơi có nhu cầu tuyển dụng nhân viên nhân sự cao do tập trung nhiều doanh nghiệp và văn phòng lớn.

Việc làm nhân sự Tiền Giang yêu cầu ứng viên sắp xếp, xử lý hồ sơ nhân viên cẩn thận chỉn chu

Việc làm kế toán tại Tiền Giang yêu cầu người lao động phải quản lý sổ sách, lập báo cáo tài chính và kiểm soát ngân sách của doanh nghiệp. Nhân viên kế toán đảm nhiệm vai trò chính trong việc kiểm soát các hoạt động tài chính, đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong báo cáo. Khu vực Mỹ Tho, Cai Lậy và Châu Thành có nhu cầu cao về vị trí kế toán, đặc biệt ở các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ.

3.5. Việc làm tài xế, lái xe

Vị trí tài xế tại Tiền Giang bao gồm các công việc lái xe tải, xe công nghiệp và xe chở khách. Tài xế chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách an toàn và đúng giờ theo yêu cầu. Các huyện Cái Bè, Châu Thành và Gò Công Đông là những khu vực thường xuyên tuyển dụng tài xế, đáp ứng nhu cầu vận chuyển và lưu thông hàng hóa trong và ngoài tỉnh.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Tiền Giang

Tiền Giang có nhiều khu vực trọng điểm về kinh tế, nơi nhu cầu tuyển dụng việc làm ngày càng tăng cao, mang đến cơ hội phát triển việc làm Tiền Giang đa dạng cho người lao động. Dưới đây là những khu vực tuyển dụng việc làm Tiền Giang nổi bật, bao gồm các ngành nghề và cơ hội việc làm tại từng địa phương.

4.1. Việc làm Mỹ Tho, Tiền Giang

Mỹ Tho là trung tâm kinh tế của Tiền Giang, tập trung nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và sản xuất. Việc làm Mỹ Tho Tiền Giang mới nhất chủ yếu thuộc các ngành kế toán, bán hàng, và quản lý nhân sự, với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp và mức lương hấp dẫn. Ngoài ra, các công việc trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và y tế cũng rất phổ biến tại đây, phù hợp cho lao động có kinh nghiệm chuyên môn và tay nghề cao.

Thị trường việc làm Mỹ Tho Tiền Giang mới nhất có đa dạng ngành nghề để ứng viên có thể chọn lựa

4.2. Việc làm Chợ Gạo Tiền Giang

Chợ Gạo nổi tiếng với hoạt động nông nghiệp và chế biến nông sản. Tại đây, các công việc trong lĩnh vực sản xuất, đóng gói và vận chuyển nông sản được tuyển dụng nhiều, đặc biệt là vào mùa vụ. Người lao động tại Chợ Gạo có thể tìm thấy các vị trí việc làm Tiền Giang liên quan đến công nhân sản xuất, kỹ thuật cơ khí, và thời vụ nông nghiệp, với cơ hội làm việc ngắn hạn nhưng ổn định.

4.3. Việc làm Cái Bè, Tiền Giang

Cái Bè là trung tâm nông nghiệp lớn của Tiền Giang, nổi tiếng với chợ nổi và các hoạt động thương mại nông sản. Các vị trí việc làm Tiền Giang tại Cái Bè thường liên quan đến lao động nông nghiệp, đóng gói và vận tải. Ngoài ra, các công việc thời vụ như thu hoạch và sơ chế nông sản cũng được tuyển dụng nhiều, mang lại cơ hội việc làm linh hoạt cho người lao động.

4.4. Việc làm Gò Công Tiền Giang

Gò Công là khu vực có tốc độ phát triển kinh tế ổn định với sự hiện diện của các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Tại đây, các vị trí nhân viên bán hàng, kế toán và quản lý sản xuất được tuyển dụng thường xuyên. Việc làm Tiền Giang tại Gò Công không chỉ giới hạn trong các công ty sản xuất mà còn bao gồm nhiều cơ hội trong ngành dịch vụ và thương mại, phù hợp cho người lao động muốn phát triển sự nghiệp lâu dài.

Tỉnh đang có những chính sách phát triển kinh tế thúc đẩy việc làm Tiền Giang tại nơi đây

4.5. Việc làm Cai Lậy, Tiền Giang

Cai Lậy có thế mạnh trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ và logistics, nơi các vị trí tài xế, lái xe và nhân viên kho vận được tuyển dụng nhiều. Đây là khu vực lý tưởng cho lao động muốn tìm kiếm việc làm Tiền Giang liên quan đến vận tải và công nhân sản xuất. Ngoài ra, các ngành nghề như kế toán và nhân viên hành chính cũng phổ biến tại các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ trong khu vực.

4.6. Việc làm Tân Phước Tiền Giang

Tân Phước là khu vực đang phát triển mạnh về nông nghiệp và công nghiệp, đặc biệt trong ngành chế biến lương thực và thực phẩm. Tại đây, các công việc cơ khí, kỹ thuật và công nhân nhà máy được tuyển dụng nhiều, tạo cơ hội việc làm Tiền Giang cho người lao động tay nghề cao. Bên cạnh đó, các vị trí trong quản lý chất lượng và vận hành sản xuất cũng rất phổ biến, mang đến tiềm năng phát triển sự nghiệp lâu dài cho người lao động.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Tiền Giang

Trung tâm Giới thiệu việc làm Tiền Giang đóng vai trò cầu nối hiệu quả giữa người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn. Với loạt dịch vụ đa dạng như tư vấn nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng và giới thiệu việc làm trực tiếp, trung tâm đã góp phần đáng kể vào việc giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Địa chỉ: Số 30, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Hotline: 091.861.7166

Email: [email protected]

Website: https://dichvuvieclamtiengiang.vn

Thời gian mở cửa: Từ thứ 2 - Thứ 6 Buổi sáng: 7 giờ đến 11 giờ 30 Buổi chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ



Trung tâm giới thiệu việc làm Tiền Giang thường xuyên tổ chức hoạt động để kết nối ứng viên với nhà tuyển dụng

Thị trường việc làm Tiền Giang đang mở ra vô vàn cơ hội cho người tìm việc nhưng cũng chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt với dân số hơn 1,8 triệu người vào năm 2023 (theo số liệu của Chi cục Dân số). Tuy nhiên, để thành công trong thị trường lao động cạnh tranh này, bạn cần trang bị cho mình những kỹ năng mềm và kỹ năng cứng phù hợp.