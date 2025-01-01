Tất cả địa điểm
Việc làm tại Tiền Giang

-

Có 436 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH
Hạn nộp: 17/09/2025
Vĩnh Long Tiền Giang Trà Vinh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 100000 - 200000 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Hạn nộp: 14/09/2025
Tiền Giang Đồng Tháp Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Nichirei Suco Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Một Thành Viên Nichirei Suco Việt Nam làm việc tại Tiền Giang thu nhập 6 - 8 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Nichirei Suco Việt Nam
Hạn nộp: 10/09/2025
Tiền Giang Đồng Tháp Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN 5S SÀI GÒN
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN 5S SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN 5S SÀI GÒN
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Tiền Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 1 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
Hạn nộp: 09/09/2025
Tiền Giang Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1.2 - 4.2 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm công ty Cp Tư Vấn và Đầu Tư Nam Quốc
Tuyển Trợ lý giám đốc công ty Cp Tư Vấn và Đầu Tư Nam Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
công ty Cp Tư Vấn và Đầu Tư Nam Quốc
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Tiền Giang Vĩnh Long Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Hạn nộp: 30/09/2025
An Giang Bạc Liêu Cần Thơ Đồng Tháp Tiền Giang Vĩnh Long Hậu Giang Bến Tre Sóc Trăng Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Tiền Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO
Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO làm việc tại Tiền Giang thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO
Hạn nộp: 05/09/2025
Tiền Giang Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bến Tre Tiền Giang Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bắc Ninh Thái Nguyên Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 01/08/2025
Tiền Giang Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỈNH NGHIỆP
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỈNH NGHIỆP làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỈNH NGHIỆP
Hạn nộp: 30/07/2025
Tây Ninh Tiền Giang Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Anh Ngữ ILA
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Trung Tâm Anh Ngữ ILA làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận
Trung Tâm Anh Ngữ ILA
Hạn nộp: 27/07/2025
Tiền Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRUNG HIỀN TG
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRUNG HIỀN TG làm việc tại Tiền Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRUNG HIỀN TG
Hạn nộp: 30/06/2025
Tiền Giang Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GOOD MOMS
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GOOD MOMS làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GOOD MOMS
Hạn nộp: 28/06/2025
Tiền Giang Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO làm việc tại Tây Ninh thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO
Hạn nộp: 06/06/2025
Tây Ninh Đồng Nai An Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Trà Vinh Vĩnh Long Đồng Tháp Long An Tiền Giang Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Tiền Giang thu nhập 11 - 14 Triệu
Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Hạn nộp: 21/06/2025
Tiền Giang Đã hết hạn 11 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH
Hạn nộp: 15/06/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Tiền Giang Bến Tre Cần Thơ Kiên Giang Long An Bình Thuận Bình Dương Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM GIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM GIA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM GIA
Hạn nộp: 12/06/2025
Tiền Giang Đã hết hạn 8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AGRI ONE
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH AGRI ONE làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AGRI ONE
Hạn nộp: 30/06/2025
Tiền Giang Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 07/06/2025
Tiền Giang Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Cần Thơ Bình Thuận Cà Mau Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Nghệ An Ninh Thuận Vĩnh Long Long An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tây Ninh Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Quảng Trị Bình Dương Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Hải Phòng Bến Tre Đắk Lắk Kiên Giang Nghệ An Long An Cà Mau Tiền Giang Đà Nẵng Bình Thuận Lâm Đồng Phú Yên Thái Bình Bình Định Quảng Bình Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Mùa Bội Thu làm việc tại Tiền Giang thu nhập 9 - 20 Triệu Công Ty TNHH Mùa Bội Thu
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính FE CREDIT làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 12 - 20 Triệu FE CREDIT
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE làm việc tại Tiền Giang thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC VÀ TRÍ TUỆ VIỆT TIỀN GIANG làm việc tại Tiền Giang thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC VÀ TRÍ TUỆ VIỆT TIỀN GIANG
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Đến 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường
Tới 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ làm việc tại Tiền Giang thu nhập 10 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ
10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Tiền Giang thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mak làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mak
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 30 Triệu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Paris Pharm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Paris Pharm làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Tiền Giang thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC Pro Company làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Công Nghệ Kadata làm việc tại An Giang thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Công Nghệ Kadata
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Vật Tư Hậu Giang làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vật Tư Hậu Giang
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Shinhan Vietnam Finance Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Shinhan Vietnam Finance Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TRƯỜNG PHÚ làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TRƯỜNG PHÚ
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giao dịch viên NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) làm việc tại Tiền Giang thu nhập 7 - 25 Triệu Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)
7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Tiền Giang thu nhập 10 - 20 Triệu Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật MJ làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật MJ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE làm việc tại Tiền Giang thu nhập 25 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm Tiền Giang đang thu hút sự chú ý của nhiều lao động trong khu vực nhờ vào mức lương cạnh tranh và tiềm năng phát triển nghề nghiệp đa dạng. Với sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng từ các ngành nghề khác nhau, người tìm việc có cơ hội lựa chọn cho mình những công việc phù hợp, từ đó nâng cao thu nhập và phát triển sự nghiệp bền vững tại Tiền Giang.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Tiền Giang mới nhất

Việc làm Tiền Giang đang chứng kiến sự phát triển nhanh chóng về nhu cầu tuyển dụng, với các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm và sản xuất hàng tiêu dùng chiếm phần lớn thị trường lao động.

Theo số liệu từ Chi cục Dân Số năm 2023, tổng dân số tỉnh Tiền Giang trên 1,8 triệu người, trong đó lực lượng lao động từ 18-60 tuổi chiếm gần 60%. Tỷ lệ thất nghiệp ở đây khá thấp, dao động từ 2-3%, cho thấy cơ hội việc làm ngày càng đa dạng và sôi động.

Mức thu nhập trung bình của việc làm tại Tiền Giang nằm trong khoảng từ 6.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào trình độ, ngành nghề và kinh nghiệm làm việc.

Các ngành nghề việc làm Tiền Giang có nhu cầu tuyển dụng cao bao gồm công nhân sản xuất, nhân viên bán hàng, tài xế vận tải, và nhân viên văn phòng. Ngoài ra, các vị trí trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ khách sạn cũng có xu hướng gia tăng, đặc biệt vào mùa du lịch.

Nhu cầu tìm việc làm Tiền Giang mới nhất tập trung vào các ngành nghề như nông nghiệp, chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng
Nhu cầu tìm việc làm Tiền Giang mới nhất tập trung vào các ngành nghề như nông nghiệp, chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Tiền Giang

Mức lương của các việc làm Tiền Giang dao động từ 4.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng cùng đãi ngộ hấp dẫn, tùy vào công việc. Dưới đây là bảng lương cho các việc làm tại Tiền Giang, được sắp xếp từ thấp đến cao, giúp bạn dễ dàng tham khảo khi tìm kiếm việc làm Tiền Giang phù hợp.

Việc làm tại Tiền Giang

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Việc làm thời vụ

4.000.000 - 7.000.000

Việc làm tài xế, lái xe

6.000.000 - 15.000.000

Việc làm nhân sự

7000.000 - 15.000.000

Việc làm cơ khí

8.000.000 - 16.000.000

Việc làm kế toán

8.000.000 - 20.000.000

Mức lương việc làm Tiền Giang ở bảng trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể điều chỉnh theo từng trường hợp cụ thể, tùy thuộc vào biến động thị trường, ngành nghề và kinh nghiệm của ứng viên.

3. Một số việc làm tại Tiền Giang được tìm kiếm nhiều

Tiền Giang hiện có nhiều vị trí việc làm được tìm kiếm thường xuyên, đặc biệt trong các ngành cơ khí, thời vụ, nhân sự, kế toán và tài xế. Dưới đây là mô tả chi tiết cho từng công việc, bao gồm nhiệm vụ và các khu vực tuyển dụng phổ biến, ứng viên có thể tham khảo để tìm việc làm Tiền Giang phù hợp với bản thân.

3.1. Việc cơ khí

Việc làm cơ khí Tiền Giang thường bao gồm các công việc như gia công, lắp ráp, và bảo trì các thiết bị máy móc. Công nhân cơ khí sẽ thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo máy móc hoạt động hiệu quả và an toàn trong các xưởng sản xuất hoặc công ty công nghiệp. Các khu vực như Mỹ Tho, Cai Lậy và Châu Thành là nơi có nhiều doanh nghiệp tuyển dụng thợ cơ khí, do đây là các trung tâm sản xuất và công nghiệp chính của tỉnh.

Việc làm cơ khí Tiền Giang thường tập trung ở Mỹ Tho và Châu Thành
Việc làm cơ khí Tiền Giang thường tập trung ở Mỹ Tho và Châu Thành

3.2. Việc thời vụ

Việc làm thời vụ Tiền Giang chủ yếu là các công việc ngắn hạn trong mùa thu hoạch nông sản, đóng gói hàng hóa hoặc hỗ trợ bán hàng. Người lao động thời vụ thường phụ trách các công việc nhẹ như đóng gói, phân loại sản phẩm, hoặc hỗ trợ kho vận. Các huyện Cái Bè, Cai Lậy và Gò Công Tây là những nơi tuyển dụng nhiều lao động thời vụ, đặc biệt vào mùa thu hoạch nông sản.

3.3. Việc làm nhân sự

Vị trí nhân sự Tiền Giang có nhiệm vụ quản lý tuyển dụng, đào tạo và quản lý chế độ phúc lợi cho nhân viên trong các công ty. Nhân viên nhân sự đảm nhiệm việc sắp xếp, xử lý hồ sơ nhân viên và đảm bảo tuân thủ các quy định của công ty. Thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công là nơi có nhu cầu tuyển dụng nhân viên nhân sự cao do tập trung nhiều doanh nghiệp và văn phòng lớn.

Việc làm nhân sự Tiền Giang yêu cầu ứng viên sắp xếp, xử lý hồ sơ nhân viên cẩn thận chỉn chu
Việc làm nhân sự Tiền Giang yêu cầu ứng viên sắp xếp, xử lý hồ sơ nhân viên cẩn thận chỉn chu

3.4. Việc làm kế toán

Việc làm kế toán tại Tiền Giang yêu cầu người lao động phải quản lý sổ sách, lập báo cáo tài chính và kiểm soát ngân sách của doanh nghiệp. Nhân viên kế toán đảm nhiệm vai trò chính trong việc kiểm soát các hoạt động tài chính, đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong báo cáo. Khu vực Mỹ Tho, Cai Lậy và Châu Thành có nhu cầu cao về vị trí kế toán, đặc biệt ở các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ.

3.5. Việc làm tài xế, lái xe

Vị trí tài xế tại Tiền Giang bao gồm các công việc lái xe tải, xe công nghiệp và xe chở khách. Tài xế chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách an toàn và đúng giờ theo yêu cầu. Các huyện Cái Bè, Châu Thành và Gò Công Đông là những khu vực thường xuyên tuyển dụng tài xế, đáp ứng nhu cầu vận chuyển và lưu thông hàng hóa trong và ngoài tỉnh.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Tiền Giang

Tiền Giang có nhiều khu vực trọng điểm về kinh tế, nơi nhu cầu tuyển dụng việc làm ngày càng tăng cao, mang đến cơ hội phát triển việc làm Tiền Giang đa dạng cho người lao động. Dưới đây là những khu vực tuyển dụng việc làm Tiền Giang nổi bật, bao gồm các ngành nghề và cơ hội việc làm tại từng địa phương.

4.1. Việc làm Mỹ Tho, Tiền Giang

Mỹ Tho là trung tâm kinh tế của Tiền Giang, tập trung nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và sản xuất. Việc làm Mỹ Tho Tiền Giang mới nhất chủ yếu thuộc các ngành kế toán, bán hàng, và quản lý nhân sự, với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp và mức lương hấp dẫn. Ngoài ra, các công việc trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và y tế cũng rất phổ biến tại đây, phù hợp cho lao động có kinh nghiệm chuyên môn và tay nghề cao.

Thị trường việc làm Mỹ Tho Tiền Giang mới nhất có đa dạng ngành nghề để ứng viên có thể chọn lựa
Thị trường việc làm Mỹ Tho Tiền Giang mới nhất có đa dạng ngành nghề để ứng viên có thể chọn lựa

4.2. Việc làm Chợ Gạo Tiền Giang

Chợ Gạo nổi tiếng với hoạt động nông nghiệp và chế biến nông sản. Tại đây, các công việc trong lĩnh vực sản xuất, đóng gói và vận chuyển nông sản được tuyển dụng nhiều, đặc biệt là vào mùa vụ. Người lao động tại Chợ Gạo có thể tìm thấy các vị trí việc làm Tiền Giang liên quan đến công nhân sản xuất, kỹ thuật cơ khí, và thời vụ nông nghiệp, với cơ hội làm việc ngắn hạn nhưng ổn định.

4.3. Việc làm Cái Bè, Tiền Giang

Cái Bè là trung tâm nông nghiệp lớn của Tiền Giang, nổi tiếng với chợ nổi và các hoạt động thương mại nông sản. Các vị trí việc làm Tiền Giang tại Cái Bè thường liên quan đến lao động nông nghiệp, đóng gói và vận tải. Ngoài ra, các công việc thời vụ như thu hoạch và sơ chế nông sản cũng được tuyển dụng nhiều, mang lại cơ hội việc làm linh hoạt cho người lao động.

4.4. Việc làm Gò Công Tiền Giang

Gò Công là khu vực có tốc độ phát triển kinh tế ổn định với sự hiện diện của các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Tại đây, các vị trí nhân viên bán hàng, kế toán và quản lý sản xuất được tuyển dụng thường xuyên. Việc làm Tiền Giang tại Gò Công không chỉ giới hạn trong các công ty sản xuất mà còn bao gồm nhiều cơ hội trong ngành dịch vụ và thương mại, phù hợp cho người lao động muốn phát triển sự nghiệp lâu dài.

Tỉnh đang có những chính sách phát triển kinh tế thúc đẩy việc làm Tiền Giang tại nơi đây
Tỉnh đang có những chính sách phát triển kinh tế thúc đẩy việc làm Tiền Giang tại nơi đây

4.5. Việc làm Cai Lậy, Tiền Giang

Cai Lậy có thế mạnh trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ và logistics, nơi các vị trí tài xế, lái xe và nhân viên kho vận được tuyển dụng nhiều. Đây là khu vực lý tưởng cho lao động muốn tìm kiếm việc làm Tiền Giang liên quan đến vận tải và công nhân sản xuất. Ngoài ra, các ngành nghề như kế toán và nhân viên hành chính cũng phổ biến tại các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ trong khu vực.

4.6. Việc làm Tân Phước Tiền Giang

Tân Phước là khu vực đang phát triển mạnh về nông nghiệp và công nghiệp, đặc biệt trong ngành chế biến lương thực và thực phẩm. Tại đây, các công việc cơ khí, kỹ thuật và công nhân nhà máy được tuyển dụng nhiều, tạo cơ hội việc làm Tiền Giang cho người lao động tay nghề cao. Bên cạnh đó, các vị trí trong quản lý chất lượng và vận hành sản xuất cũng rất phổ biến, mang đến tiềm năng phát triển sự nghiệp lâu dài cho người lao động.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Tiền Giang

Trung tâm Giới thiệu việc làm Tiền Giang đóng vai trò cầu nối hiệu quả giữa người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn. Với loạt dịch vụ đa dạng như tư vấn nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng và giới thiệu việc làm trực tiếp, trung tâm đã góp phần đáng kể vào việc giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

  • Địa chỉ: Số 30, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

  • Hotline: 091.861.7166

  • Email: [email protected]

  • Website: https://dichvuvieclamtiengiang.vn

  • Thời gian mở cửa: Từ thứ 2 - Thứ 6

    • Buổi sáng: 7 giờ đến 11 giờ 30

    • Buổi chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ

Trung tâm giới thiệu việc làm Tiền Giang thường xuyên tổ chức hoạt động để kết nối ứng viên với nhà tuyển dụng
Trung tâm giới thiệu việc làm Tiền Giang thường xuyên tổ chức hoạt động để kết nối ứng viên với nhà tuyển dụng

Thị trường việc làm Tiền Giang đang mở ra vô vàn cơ hội cho người tìm việc nhưng cũng chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt với dân số hơn 1,8 triệu người vào năm 2023 (theo số liệu của Chi cục Dân số). Tuy nhiên, để thành công trong thị trường lao động cạnh tranh này, bạn cần trang bị cho mình những kỹ năng mềm và kỹ năng cứng phù hợp.