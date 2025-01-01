Tất cả địa điểm
Việc làm tại Lào Cai

-

Có 176 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển Trình dược viên Abbott làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 16/09/2025
Vĩnh Phúc Lào Cai Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Tuyển Điều dưỡng Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Lào Cai thu nhập 7 - 9 Triệu
Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Lào Cai Vĩnh Phúc Hải Phòng Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 29/06/2025
Lào Cai Đã hết hạn 14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 28/06/2025
Lào Cai Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Hạn nộp: 25/06/2025
Phú Thọ Yên Bái Lào Cai Vĩnh Phúc Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA làm việc tại Hải Dương thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA
Hạn nộp: 30/06/2025
Hải Dương Thanh Hóa Quảng Ninh Tuyên Quang Lào Cai Hồ Chí Minh Bình Định Đã hết hạn 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương làm việc tại Lào Cai thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
Hạn nộp: 16/06/2025
Lào Cai Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha
Hạn nộp: 12/06/2025
Quảng Ninh Hải Dương Bắc Giang Bắc Kạn Hưng Yên Lai Châu Lào Cai Hà Giang Hà Tĩnh Lạng Sơn Cao Bằng Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA làm việc tại Hải Dương thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALPHA
Hạn nộp: 31/07/2025
Hải Dương Thanh Hóa Quảng Ninh Tuyên Quang Lào Cai Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 13/06/2025
Lào Cai Phú Thọ Yên Bái Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 07/06/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI
Tuyển Bác sĩ đa khoa BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI
Hạn nộp: 05/06/2025
Lào Cai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Bắc Giang thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 28/05/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Lào Cai Điện Biên Quảng Ninh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An Tây Ninh Đồng Nai Lâm Đồng Bình Dương Cần Thơ Hà Nội Hưng Yên Bắc Giang Bắc Kạn An Giang Hải Dương Điện Biên Hải Phòng Hà Tĩnh Hà Nam Nghệ An Phú Thọ Quảng Nam Đà Nẵng Quảng Ngãi Bình Thuận Bình Định Bình Phước Lào Cai Tuyên Quang Quảng Ninh Phú Yên Gia Lai Đồng Tháp Kiên Giang Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đắk Lắk Trà Vinh Thanh Hóa Hà Giang Khánh Hòa Thái Bình Kon Tum Bắc Ninh Bạc Liêu Bến Tre Cà Mau Hòa Bình Lai Châu Lạng Sơn Nam Định Ninh Bình Ninh Thuận Quảng Trị Vĩnh Phúc Yên Bái Vĩnh Long Sơn La Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 02/06/2025
Lào Cai Đã hết hạn 14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE
Hạn nộp: 23/05/2025
Lào Cai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Lào Cai Đã hết hạn 14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Lào Cai Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BIDV MetLife
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính BIDV MetLife làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
BIDV MetLife
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Thái Bình Lào Cai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 10/05/2025
Lào Cai Đã hết hạn 14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tập Đoàn Xây Dựng DELTA Pro Company
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Tập Đoàn Xây Dựng DELTA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 24 Triệu
Công ty TNHH Tập Đoàn Xây Dựng DELTA Pro Company
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Hà Nam Lào Cai Đà Nẵng Đã hết hạn 17 - 24 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 17 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 08/05/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần BB Group
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần BB Group làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần BB Group
Hạn nộp: 20/04/2025
Lào Cai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 05/05/2025
Lào Cai Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Lào Cai hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng lao động tại địa phương ngày càng tăng cao, tạo ra nhiều cơ hội việc làm Lào Cai mới nhất cho người lao động. Điều này thể hiện qua việc tỉnh Lào Cai đã giải quyết được một lượng lớn việc làm trong thời gian qua, góp phần đáng kể vào việc giảm tỷ lệ thất nghiệp và nâng cao đời sống người dân. Đồng thời, tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp cũng tăng lên.

Đặc biệt, số lượng người được vay vốn để giải quyết việc làm cũng tăng đáng kể, cho thấy sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm.

Bên cạnh đó, việc tăng cường tư vấn việc làm, tổ chức các phiên giao dịch việc làm đã góp phần kết nối giữa người lao động và nhà tuyển dụng. Mức lương bình quân của người lao động cũng có xu hướng tăng, đạt 10.145.000 đồng/người/tháng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Các chính sách tạo điều kiện phát triển, mở rộng việc làm Lào Cai được chú trọng
Các chính sách tạo điều kiện phát triển, mở rộng việc làm Lào Cai được chú trọng

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Lào Cai

Thị trường tuyển dụng việc làm Lào Cai đang có những diễn biến tích cực, đặc biệt là trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp và công nghiệp. Mức lương tại đây cũng có sự đa dạng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ngành nghề, kinh nghiệm, kỹ năng và quy mô doanh nghiệp. Các ứng viên có thể tham khảo bảng tổng hợp mức lương dưới đây để có cái nhìn tổng quan về thị trường lao động đầy tiềm năng tại Lào Cai.

Ngành nghề

Mức lương dao động

Sản xuất, chế biến

5.000.000 - 10.000.000

Công nhân sản xuất

5.000.000 - 8.000.000

Kỹ thuật viên

7.000.000 - 10.000.000

Dệt may, da giày

4.500.000 - 8.000.000

Công nhân may

4.500.000 - 6.000.000

Kỹ thuật viên may

6.000.000 - 8.000.000

Công nhân gia công

4.500.000 - 7.000.000

Việc làm Du lịch

4.000.000 - 12.000.000

Nhân viên phục vụ

4.000.000 - 7.000.000

Nhân viên bảo vệ

4.500.000 - 6.500.000

Kế toán, kiểm toán

6.000.000 - 12.000.000

Lao động phổ thông

4.000.000 - 6.000.000

Tuyển dụng Lễ tân

5.000.000 - 8.000.000

Hướng dẫn viên du lịch

6.000.000 - 12.000.000

Nhân viên kinh doanh bán hàng

5.000.000 - 12.000.000

Nhân viên bán hàng

5.000.000 - 7.000.000

Chuyên viên kinh doanh

7.000.000 - 12.000.000

Hành chính, văn phòng

5.000.000 - 8.000.000

Thư ký

6.000.000 - 8.000.000

Ngân hàng, tài chính

6.000.000 - 15.000.000

Nhân viên giao dịch

6.000.000 - 8.000.000

Chuyên viên tín dụng

8.000.000 - 15.000.000

Công nghệ thông tin

8.000.000 - 15.000.000

Lập trình viên

8.000.000 - 12.000.000

Chuyên viên phân tích hệ thống

10.000.000 - 15.000.000
Thu nhập của người lao động tại Lào Cai đang dần được cải thiện
Thu nhập của người lao động tại Lào Cai đang dần được cải thiện

3. Một số việc làm tại Lào Cai được tìm kiếm nhiều

Lợi thế về du lịch, nông nghiệp và công nghiệp, đang tạo ra nhiều cơ hội tuyển dụng việc làm Lào Cai hấp dẫn. Các ngành nghề đa dạng, từ dịch vụ đến sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động địa phương và khu vực lân cận. Các doanh nghiệp tại đây đang tìm kiếm những ứng viên năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến cao và trả mức lương hấp dẫn. Dưới đây là một số việc làm Lào Cai được tìm kiếm nhiều nhất:

3.1. Việc làm bảo vệ

Việc làm bảo vệ tại Lào Cai đang ngày càng được quan tâm. Công việc này đòi hỏi người làm phải đảm bảo an ninh, trật tự cho các khu vực như: khu nghỉ dưỡng, khách sạn, khu du lịch, nhà máy, khu công nghiệp. Các nhiệm vụ chính bao gồm giám sát, tuần tra, kiểm soát lối ra vào, xử lý các tình huống phát sinh.

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch, đặc biệt tại các khu vực như thành phố Lào Cai, Sa Pa, nhu cầu tuyển dụng nhân viên bảo vệ ngày càng tăng.

3.2. Việc làm kế toán

Các doanh nghiệp, công ty luôn cần tuyển dụng việc làm kế toán tại Lào Cai có trình độ chuyên môn cao để thực hiện các công việc như: ghi chép, phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế - tài chính; lập các báo cáo tài chính định kỳ; kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán; tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách kế toán của doanh nghiệp.

Tại Lào Cai, nhu cầu tuyển dụng kế toán rất lớn, tập trung chủ yếu tại thành phố Lào Cai, các huyện như Sapa, Bát Xát, Bảo Yên và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3.3. Việc làm lái xe

Lào Cai có hệ thống giao thông khá phát triển, đặc biệt là các tuyến đường phục vụ cho hoạt động vận tải hàng hóa và du lịch. Do đó, nhu cầu tuyển dụng và tìm việc làm lái xe tại Lào Cai luôn cao. Các lái xe có thể tham gia vào việc vận chuyển hàng hóa trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ hoặc phục vụ du khách trên những cung đường đèo quanh co, khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của Sa Pa.

Ngoài ra, họ còn có thể làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, nông nghiệp để vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm. Chính vì sự đa dạng này, nhu cầu tuyển dụng lái xe tại các huyện như Bảo Yên, Bảo Thắng, thành phố Lào Cai luôn rất lớn.

3.4. Việc làm gia công

Lào Cai là một trong những trung tâm sản xuất gia công lớn của cả nước, đặc biệt nổi tiếng với các ngành dệt may, da giày và điện tử. Tại các nhà máy, công nhân gia công thường thực hiện các công đoạn như cắt may, lắp ráp linh kiện, kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Với nhu cầu sản xuất ngày càng cao, các khu công nghiệp tại thành phố Lào Cai, huyện Bảo Yên, Bảo Thắng luôn có nhu cầu tuyển dụng lớn. Đây là cơ hội việc làm hấp dẫn cho những người có tay nghề khéo léo và chịu khó.

Lĩnh vực dệt may thu hút và giải quyết việc làm cho đông đảo lao động địa phương
Lĩnh vực dệt may thu hút và giải quyết việc làm cho đông đảo lao động địa phương

3.5. Việc làm phổ thông

Ngoài các ngành nghề trên, còn có nhiều việc làm phổ thông tại Lào Cai khác như làm công nhân tại các khu công nghiệp, nhân viên bán hàng, bảo vệ tại các cửa hàng, siêu thị ở thành phố Lào Cai... Những công việc này thường không yêu cầu quá nhiều kinh nghiệm và bằng cấp, phù hợp với những người mới ra trường hoặc muốn tìm việc làm không cần bằng cấp tại Lào Cai.

4. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Lào Cai

Các Trung tâm giới thiệu việc làm Lào Cai đã nỗ lực kết nối người lao động với các cơ hội việc làm phù hợp. Nhờ đó, đã có hàng nghìn lao động tìm được việc làm ổn định. Đặc biệt, việc tập trung hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế như lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số đã góp phần giảm gánh nặng thất nghiệp và nâng cao đời sống của cộng đồng.

Có thể thấy, tìm việc làm tại Lào Cai chưa bao giờ dễ dàng đến thế! Với sự phát triển của công nghệ thông tin, cùng với mạng lưới các trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai ngày càng mở rộng, người lao động có nhiều cơ hội hơn để tìm được công việc phù hợp với năng lực và mong muốn của mình.

Các buổi tư vấn, tuyển dụng việc làm Lào Cai được tổ chức hàng năm
Các buổi tư vấn, tuyển dụng việc làm Lào Cai được tổ chức hàng năm

Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Tỉnh Lào Cai

  • Địa chỉ: 9 Nguyễn Công Trứ, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

  • Hotline: 0214.3832225 - 0214.3832233

Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Tỉnh Lào Cai

  • Địa chỉ: Tổ 6, đường Điện Biên Phủ, Thị trấn Sapa, Huyện SaPa, Tỉnh Lào Cai

  • Hotline: 0214 3502 078

5. Kinh nghiệm tìm việc làm tại Lào Cai nhanh chóng

Với một thị trường lao động đang ngày càng phát triển, đặc biệt là tại các khu công nghiệp và khu du lịch, Lào Cai mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Tuy nhiên, để nổi bật giữa hàng ngàn ứng viên, bên cạnh những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, một bản CV ấn tượng và kỹ năng giao tiếp tốt cũng là những yếu tố quan trọng giúp bạn ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng.

  • Hiểu rõ thị trường lao động tại Lào Cai: Trước khi bắt đầu tìm việc, điều quan trọng là bạn cần hiểu rõ về thị trường lao động tại Lào Cai. Hãy tìm hiểu về các ngành nghề đang phát triển, các doanh nghiệp đang tuyển dụng, mức lương trung bình của các vị trí mà bạn quan tâm, cũng như các chế độ phúc lợi mà các doanh nghiệp thường cung cấp.

  • Chuẩn bị hồ sơ xin việc chuyên nghiệp: Hồ sơ xin việc là "bộ mặt" của bạn khi ứng tuyển vào bất kỳ công ty nào. Một hồ sơ chuyên nghiệp, ấn tượng sẽ giúp bạn tạo được thiện cảm với nhà tuyển dụng.

    • Sơ yếu lý lịch: Sơ yếu lý lịch cần được trình bày rõ ràng, ngắn gọn, tập trung vào những kinh nghiệm và kỹ năng liên quan đến công việc bạn ứng tuyển.

    • Bằng cấp, chứng chỉ: Chuẩn bị đầy đủ các bằng cấp, chứng chỉ liên quan để chứng minh năng lực của bản thân.

    • Thư xin việc: Thư xin việc nên được viết một cách chân thành, thể hiện sự quan tâm đến công việc và doanh nghiệp.

    • Portfolio (nếu có): Nếu bạn làm trong lĩnh vực thiết kế, sáng tạo, hãy chuẩn bị một portfolio để thể hiện khả năng của mình.

Những bí quyết giúp bạn tìm việc làm Lào Cai nhanh chóng và dễ dàng hơn
Những bí quyết giúp bạn tìm việc làm Lào Cai nhanh chóng và dễ dàng hơn

Tìm kiếm việc làm qua các kênh hiệu quả: Có nhiều kênh tìm kiếm việc làm mà bạn có thể tận dụng như các trang web tuyển dụng, các nhóm tuyển dụng việc làm tại Lào Cai, các sàn giao dịch việc làm trực tuyến và đừng quên tận dụng mạng lưới quan hệ của mình để tìm kiếm cơ hội việc làm.

  • Chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi phỏng vấn: Buổi phỏng vấn là cơ hội để bạn thể hiện bản thân và thuyết phục nhà tuyển dụng lựa chọn mình. Hãy chuẩn bị kỹ càng cho buổi phỏng vấn bằng cách tìm hiểu về công ty, luyện tập trả lời các câu hỏi thường gặp, chọn trang phục phù hợp và đến đúng giờ để thể hiện sự chuyên nghiệp.

  • Theo dõi và gửi lời cảm ơn: Sau khi hoàn thành buổi phỏng vấn, hãy gửi một email cảm ơn đến nhà tuyển dụng để thể hiện sự quan tâm của bạn đến công việc. Đồng thời, hãy chủ động theo dõi kết quả phỏng vấn.

Thị trường tuyển dụng việc làm Lào Cai đang ngày càng phát triển, mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Tỉnh đang tập trung đầu tư vào các ngành công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, hứa hẹn tạo ra nhiều việc làm ổn định và thu nhập cao cho người lao động. Việc làm tại Lào Cai không chỉ mang lại thu nhập mà còn là cơ hội để mỗi người đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Hi vọng với những thông tin mà trang tuyển dụng job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn việc làm tại tỉnh Lào Cai phù hợp cho bản thân!