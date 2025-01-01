Việc làm tại Hà Nam

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 1,068 kết quả
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Việc làm tại Hà Nam

-

Có 1,068 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 19 USD
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nam Còn 17 ngày để ứng tuyển 900 - 19 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Casla Group
Tuyển Kỹ sư điện Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 800 - 950 USD
Casla Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nam Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 800 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 12 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 17 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Vĩnh Phúc Bắc Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 40 Triệu
Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 4 - 7 Triệu
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Đà Nẵng Cần Thơ Hồ Chí Minh Hà Nam Còn 1 ngày để ứng tuyển 3.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SRT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SRT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SRT VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Hà Nam Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Keytech
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Keytech làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Keytech
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Thanh Hóa Nghệ An Hà Nam Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TRỜI
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TRỜI làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TRỜI
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ILJIN DISPLAY VINA
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ILJIN DISPLAY VINA làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ILJIN DISPLAY VINA
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Seoul Semiconductor Vina
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Seoul Semiconductor Vina
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nam Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ATT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ATT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ATT VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU ATT
Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU ATT làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU ATT
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Hà Nam Phú Thọ Thái Nguyên Hòa Bình Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Đến 1,200 USD
Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Tới 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nam Ninh Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH KMW Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 850 - 19 USD CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
850 - 19 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 19 USD CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
900 - 19 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HBC MIỀN BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 70 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HBC MIỀN BẮC
40 - 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH AUO Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AUO Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA DHL làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA DHL
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH DMR VINA làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DMR VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Nhôm Khang Minh làm việc tại Hà Nam thu nhập 16 - 20 Triệu Công ty CP Nhôm Khang Minh
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LMC VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LMC VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 19 USD CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
900 - 19 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 17 USD CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
900 - 17 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
16 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 24 Triệu Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam Pro Company
10 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Casla làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 14 USD Công Ty Cổ Phần Casla
1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TM HÒA PHÁT HÀ NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM HÒA PHÁT HÀ NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH SIYOTO VINA ELECTRONICS làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SIYOTO VINA ELECTRONICS
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 25 Triệu Công TY TNHH Qisda Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 25 Triệu Công TY TNHH Qisda Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng ca Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd. làm việc tại Hà Nam thu nhập 400 - 550 USD Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.
400 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Seoul Semiconductor Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Nhu tuyển dụngtìm việc làm Hà Nam đang có những biến động mạnh mẽ trong thời gian qua đặc biệt trong các linh vực công nghiệp, dịch vụ. Nhu cầu tuyển dụng lên tới hơn 22.000 lao động với nhiều vị trí tuyển dụng khác nhau.

Đánh giá thị trường tuyển dụng, tìm việc làm Hà Nam

Hiện nay, toàn tỉnh Hà Nam đang ngày một nỗ lực để nâng cao chất lượng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm.

Nhu cầu tuyển dụng Hà Nam

Theo số liệu thống kê năm 2023, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 22.111 vị trí việc làm Hà Nam.

Tỉnh Hà Nam hiện có 8 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút hơn 80.000 lao động. Ngoài ra số lao động làm việc trong các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp khoảng 40.000 lao động, nếu lấy lực lượng lao động tại chỗ của Hà Nam thì sẽ rất khó khăn.

Chính vì thế mà thị trường tuyển dụng lao động tại Hà Nam luôn diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ. Các vị trí việc làm Hà Nam luôn tuyển dụng liên tục, bạn có thể tham khảo những ngành nghề sau:

  • Việc làm phiên dịch: Các vị trí công việc như phiên dịch viên tiếng Nhật, phiên dịch viên tiếng Hàn, phiên dịch viên tiếng Trung, tiếng Anh,... đang cần một nguồn nhân lực lớn có nhiều kinh nghiệm.

Việc làm cần nguồn nhân lực có ngoại ngữ và chuyên môn cao trong công việc
Việc làm Hà Nam cần nguồn nhân lực có ngoại ngữ và chuyên môn cao trong công việc
  • Nhân viên Xuất - Nhập khẩu: Cần phải nắm rõ chuyên môn và nghiệp vụ của ngành về thủ tục xuất - nhập khẩu, chứng từ, quy trình xuất - nhập khẩu, có khả năng ngoại ngữ thì cơ hội nghề nghiệp sẽ phát triển hơn.
  • Nhân viên IT: Nhu cầu về nhân viên IT ngày càng tăng, có cơ hội làm việc trong mọi lĩnh vực, từ doanh nghiệp đến tổ chức phi lợi nhuận.
  • Trình dược viên OTC: Trình dược viên OTC chịu trách nhiệm về việc tư vấn và bán các sản phẩm dược phẩm không cần đơn từ quầy thuốc.
  • Việc làm Marketing: Các mảng trong ngành marketing bao gồm: Quan hệ công chúng, brand team, trade marketing,...
  • Việc làm du lịch: Nhờ vào thế mạnh về du lịch, ứng viên có thể tham khảo các công việc: Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên lễ tân, nhân viên phục vụ, kế toán lữ hành,...
  • Việc làm thợ điện: Công việc chính của vị trí này chính là bảo trì hệ thống điện chiếu sáng tại các công ty, phân xưởng, nhà máy,...
  • Việc làm thợ hàn: Thường làm trong các xưởng về vật tư, công trình xây dựng, các doanh nghiệp làm nội thất, biển quảng cáo,...
  • Việc làm thợ may: Công việc phù hợp với đối tượng lao động là nữ giới, thường làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất may mặc, sản xuất tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Các việc làm Hà Nam cho lao động phổ thông
Các việc làm Hà Nam cho lao động phổ thông
  • Việc làm tại nhà: Bạn có thể kinh doanh bán hàng online, viết nội dung cho các website, kiếm tiền bằng việc viết ebook,...

Như vậy, nhu cầu tuyển dụng tại Hà Nam khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng lao động với nhiều ngành nghề khác nhau.

Nhu cầu tìm việc làm Hà Nam

Theo số liệu từ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, hiện toàn tỉnh có hơn 85.000 lao động đã qua đào tạo, trong đó số lao động đạt chuyên môn bậc cao và bậc trung đạt hơn 15.000 người. Trong đó, ít nhất có 90% có việc làm Hà Nam hoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 75%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 60%.

Từ đó mới thấy được nhu cầu tìm việc tại Hà Nam rất cao, đặc biệt là các ngành nghề phục vụ cho phát triển công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, du lịch, logistic, phát triển nông nghiệp công nghệ cao,...

Tìm việc làm Hà Nam cho người lớn tuổi

  • Việc làm giúp việc nhà: Phù hợp với đối tượng là nữ trung niên, phụ trách các công việc nhà như: Nấu cơm, rửa bát, giặt đồ, lau nhà, đi chợ,... Làm việc tại các gia đình có nhu cầu tuyển dụng giúp việc.
  • Việc làm bảo vệ: Phù hợp với đối tượng là nam trung niên. Người lao động có thể tìm việc bảo vệ tại các cửa hàng, quán ăn, khu chung cư,...
  • Công việc tạp vụ: Phù hợp với đối tượng nam - nữ trung niên. Làm việc tại các nhà hàng, khách sạn, khu chung cư,...
  • Bảo mẫu: Phù hợp với đối tượng nữ trung niên, nhanh nhẹn, có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ. Làm việc tại các gia đình có con nhỏ có nhu cầu tuyển dụng bảo mẫu.
Việc làm dành cho người lớn tuổi tại Hà Nam
Tìm việc làm Hà Nam cho người lớn tuổi

Mức lương của việc làm Hà Nam

Mức lương trung bình hiện nay tại tỉnh Hà Nam dao động từ 3.5 - 30 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào vị trí tuyển dụng việc làm Hà Nam, cũng như trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của bạn. Bạn có thể tham khảo mức lương một số vị trí phổ biến tại Hà Nam qua bảng sau:

Công việc

Mức lương (VNĐ)

Nhân viên kinh doanh

3.500.000 - 30.000.000

Phiên dịch viên (tiếng Trung, Hàn,...)

15.000.000 - 30.000.000

Nhân viên lễ tân

3.500.000 - 20.000.000

Nhân viên marketing

5.000.000 - 30.000.000

Nhân viên Xuất - Nhập khẩu

5.000.000 - 30.000.000
Nhân viên thiết kế

6.000.000 - 30.000.000

Thợ hàn

4.000.000 - 15.000.000

Công nhân dây chuyền sản xuất

3.000.000 - 10.000.000

Việc làm Thợ may

4.000.000 - 10.000.000
Bảng lương trên đây được tham khảo từ nhiều các tin tuyển dụng của nhiều công ty khác nhau để các ứng viên có thể nắm rõ được mức lương công việc của mình muốn ứng tuyển trên thị trường lao động.

Yêu cầu của các nhà tuyển dụng tại Hà Nam

Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Hà Nam thường phản ánh sự đa dạng của các ngành nghề và sự phát triển kinh tế của địa phương. Dưới đây là một số yêu cầu phổ biến mà nhà tuyển dụng thường đặt ra:

  • Trình độ chuyên môn: Yêu cầu về trình độ học vấn sẽ phụ thuộc vào từng vị trí công việc cụ thể. Các vị trí kỹ thuật, quản lý thường đòi hỏi trình độ đại học trở lên, một số công việc khác có thể yêu cầu bằng cấp trung học hoặc chứng chỉ nghề.
  • Kinh nghiệm làm việc: Đối với các vị trí quản lý, chuyên gia, nhà tuyển dụng thường ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành hoặc có kinh nghiệm tương đương. Đối với những vị trí mới, nhà tuyển dụng có thể sẽ chấp nhận người mới tốt nghiệp.
  • Kỹ năng và tố chất: Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, tổ chức công việc, quản lý, sự linh hoạt, tinh thần cầu tiến và học hỏi,...
Việc làm Hà Nam có yêu cầu tuyển dụng đối với từng ngành nghề là khác nhau
Việc làm Hà Nam có yêu cầu tuyển dụng đối với từng ngành nghề là khác nhau

Có nên làm việc Hà Nam không?

Nếu bạn đang phân vân việc có nên tìm việc làm việc Hà Nam hay không? Bạn nên xem xét kỹ những ưu điểm và hạn chế tại địa phương này như sau:

Ưu điểm:

Hà Nam hoàn toàn có đủ các điều kiện để người lao động phát triển nghề nghiệp, bởi:

  • Nhu cầu tuyển dụng tại Hà Nam tương đối sôi động nhờ ngành công nghiệp phát triển. Hàng loạt dự án lớn, khu công nghiệp quy mô như Đồng Văn, Châu Sơn, Hoà Mạc,... đã đem đến cơ hội việc làm Hà Nam cho hàng ngàn lao động nội và ngoại tỉnh.
  • Tiềm năng du lịch, giao thông và nông nghiệp cũng là yếu tố giúp thị trường việc làm Hà Nam ngày một lớn mạnh và ổn định hơn.
  • Chất lượng nguồn nhân lực ngày càng tăng giúp cho Hà Nam thu hút thêm rất nhiều nhà đầu tư, không chỉ nâng cao nguồn thu ngân sách mà còn góp phần giải quyết các vấn đề về việc làm.
  • Hạ tầng và hệ thống giao thông tại Hà Nam ngày càng được nâng cấp, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động phát triển kinh tế xã hội.
  • Hoạt động sản xuất công nghiệp của Hà Nam có nhiều ngành nghề đa dạng. Các khu công nghiệp liên tục được xây dựng và hiện nay đã hoạt động ổn định, đóng góp rất lớn vào nền kinh tế không chỉ tại địa bàn tỉnh mà trên cả khu vực.

Tóm lại, việc làm Hà Nam có thể mang lại cho bạn nhiều cơ hội và lợi ích. Tuy nhiên, bạn cần cân nhắc kỹ các yếu tố trên cũng như mục tiêu nghề nghiệp và môi trường trước khi đưa ra quyết định có nên làm việc tại đây không.

Hạn chế:

  • Người lao động sau 35 tuổi có nguy cơ bị sa thải cao, do đó cần nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm trong công việc.
  • Một số công ty có chế độ tốt như Honda, Wei Gong Dian, Wealth Intelligence,... thì yêu cầu để trở thành nhân viên chính thức khá cao.
  • Đối với những người đã tốt nghiệp đại học về làm tại Hà Nam thì đa số cần biết thêm 1 loại ngoại ngữ mới có thể dễ tìm việc có mức lương cao, đặc biệt là các khu công nghiệp rất cần tuyển dụng nhân viên biết tiếng Anh, Trung hoặc Hàn.

Tóm lại, việc có nên làm việc tại Hà Nam hay không là một quyết định cá nhân. Bạn cần cân nhắc kỹ các yếu tố trên để đưa ra quyết định phù hợp nhất với bản thân.

Các công ty tại Hà Nam tuyển dụng

Các công ty hàng đầu ở Hà Nam tuyển dụng với số lượng lớn:

  • Công ty TNHH Wei Gong Dian
  • Công ty TNHH Future LPB
  • Công ty TNHH Én Home
  • Công ty TNHH Wealth Intelligence
  • Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hoà Phát
  • Công ty TNHH ĐTPT Kim Quang
  • Công ty TNHH Dịch vụ vận tải An Phát Tài
  • Công ty TNHH Vinga Việt Nam
  • Công ty TNHH xây dựng và nội thất Tăng Lợi
  • Công ty TNHH tư vấn du học Asahi Hà Nam

Các khu công nghiệp tại Hà Nam tuyển dụng

Hoạt động công nghiệp tại Hà Nam ngày càng được chú trọng và đầu tư. Các khu công nghiệp luôn được đánh giá là nơi có nhu cầu tuyển dụng vô cùng cao, đặc biệt có nhiều vị trí từ lao động phổ thông đến lao động có chuyên môn cao.

Tên khu công nghiệp

Ngành nghề kinh doanh

Vị trí

Khu công nghiệp Đồng Văn 1

Công nghiệp điện tử, cơ khí lắp ráp, nhựa hoá mỹ phẩm; công nghiệp chế biến nông nghiệp, thực phẩm, thuỷ sản,...

Phường Đồng Văn, Duy Minh, Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Khu công nghiệp Châu Sơn

Cơ khí chế tạo, lắp ráp, công nghệ điện, điện tử, sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm, dệt may,...

Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Phường Lê Hồng Phong, Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Khu công nghiệp Đồng Văn 2

Điện tử, chế biến thực phẩm, cơ khí chế tạo, lắp ráp và ngành phụ trợ sản xuất ô tô, xe máy,…

Phường Duy Minh, Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Khu công nghiệp Hòa Mạc

Chế biến nông sản, thực phẩm; may mặc; sản xuất hàng tiêu dùng cao cấp, công nghiệp cơ khí lắp ráp, điện tử, vật liệu xây dựng,...

Các phường Hoà Mạc, Trác Văn, Châu Giang, Chuyên Ngoại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Khu nhà xưởng Advanced Material Việt Nam (AMV)

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Khu công nghiệp Hòa Mạc, Phường Hòa Mạc, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Khu công nghiệp Thanh Liêm (Liêm Phong)

Điện tử, công nghiệp tiêu dùng, công nghệ hoá mỹ phẩm,...

Các xã Thanh Thuỷ, Thanh Phong, Thanh Hà, huyện Thanh Liêm và phường Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3 (Nhật Bản)

Cơ khí lắp ráp, công nghiệp điện, điện tử, sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp chế biến thực phẩm,...

Quốc Lộ 1A, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Khu công nghiệp Đồng Văn 4 (Kim Bảng)

Điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, sản xuất hàng hoá tiêu dùng và các ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghệ cao.

Các xã Đại Cương, Nhật Tân, Nhật Tựu của huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Khu nhà xưởng IDE International 2

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; sửa chữa máy móc, thiết bị; lắp đặt hệ thống xây dựng khác,...

Cụm CN Thi Sơn, Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam.

Khu công nghiệp Thái Hà (Liêm Cần - Thanh Bình)

Cơ khí lắp ráp, sản xuất phụ tùng, linh kiện điện tử, sản xuất tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, công nghiệp dệt may, chế biến thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp,...

Các xã Bắc Lý, Trần Hưng Đạo, Chân lý huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Nhìn chung, đây đều là các khu công nghiệp có quy mô lớn, nhu cầu tuyển dụng nhân sự thường xuyên ở nhiều vị trí khác nhau và đa dạng lĩnh vực như cơ khí chế tạo, sửa chữa máy móc lắp ráp thiết bị điện tử, điện lạnh, sản xuất cơ khí, chế biến nông sản, thực phẩm, may mặc,...

Câu hỏi thường gặp về tuyển dụng việc làm Hà Nam

Người lao động nên tìm việc ở những ngành nào phổ biến và có nhiều cơ hội ở Hà Nam?

Tìm việc làm Hà Nam bạn có thể ứng tuyển một số vị trí như:

  • Công nghiệp: Tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động phổ thông, lao động kỹ thuật, lao động quản lý.
  • Dịch vụ: Ngành dịch vụ tại Hà Nam đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội tìm việc làm Hà Namcho lao động trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ ăn uống,...
  • Nông nghiệp: Cơ hội tìm việc làm Hà Nam cho lao động trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp,...

Thu nhập trung bình cho người lao động ở Hà Nam là bao nhiêu?

Mức thu nhập trung bình của người lao động ở Hà Nam khá đa dạng, tuỳ thuộc vào từng ngành nghề và vị trí công việc. Theo thống kê, mức thu nhập có thể dao động từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng/tháng đối với nhân viên mới ra trường và cao hơn cho những vị trí yêu cầu kinh nghiệm.

Sinh viên mới ra trường muốn tìm việc làm Hà Nam cần chuẩn bị những gì?

Đầu tiên, bạn cần phải xác định rõ ngành nghề mình quan tâm để có sự chuẩn bị phù hợp bao gồm:

  • Bạn cần chuẩn bị CV và thư giới thiệu sao cho chuyên nghiệp, chi tiết để phản ánh được các kỹ năng cũng như mục tiêu cá nhân.
  • Tự trang bị thêm kiến thức và kỹ năng thông qua các khóa học trực tuyến hoặc offline để gia tăng sự cạnh tranh trong hồ sơ của mình.
  • Học thêm một ngoại ngữ là tiếng Anh, Trung hoặc Hàn.
  • Tìm hiểu thông tin của công ty thật kỹ để điền những điểm mạnh phù hợp.

Giới thiệu về tỉnh Hà Nam

Hà Nam là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng có nhịp sống vô cùng sôi động mang lại cơ hội việc làm cho đông đảo người lao động trong địa bàn tỉnh và các tỉnh khác ngoài khu vực.

Vị trí địa lý

Tỉnh Hà Nam có 4 bề mặt được bao phủ bởi sông nước. Địa hình nơi đây được phân chia rõ rệt thành 2 vùng: Vùng đồng trũng và vùng núi đá trầm tích. Vị trí địa lý kết hợp với điều kiện tự nhiên đã giúp tỉnh thuận lợi phát triển ngành công nghiệp không khói và du lịch.

Hệ thống giao thông đường được tỉnh đầu tư đồng bộ và toàn diện giúp cho các hoạt động giao thương buôn bán diễn ra sôi nổi.

Hà Nam sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, thu hút lượng lớn khách du lịch mỗi năm, điển hình như:

  • Làng Vũ Đại, Bát Cảnh Sơn;
  • Chùa Tam Chúc;
  • Ngũ Động Sơn,...

Tiềm năng phát triển kinh tế

Theo thống kê, Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9.41%, đứng thứ 5 vùng Đồng bằng sông Hồng và thứ 8 toàn quốc. Về cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Nam, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, theo sau là ngành nông nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12% so với thực hiện năm 2022 và đạt 98.5% kế hoạch. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 1.7% so với năm 2022, đạt 99.87% kế hoạch.

Thị trường việc làm Hà Nam
Thị trường việc làm Hà Nam

Đặc biệt, ngành dịch vụ, du lịch có sự phục hồi mạnh mẽ sau khi triển khai nhiều hoạt động quảng bá, kích cầu, từ đó tạo sức hấp dẫn và cạnh tranh nhau. Doanh thu du lịch tăng 57.1% so với năm 2022, đạt 108.7% kế hoạch năm 2023. Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ cả năm tăng 12.5% so với năm 2022,...

Những ngành nghề đang phát triển tại Hà Nam

Những ngành nghề được tập trung chủ yếu tại Hà Nam là các ngành nghề phục vụ cho phát triển công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, logistic, du lịch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao…; ít nhất có 90% có việc làm Hà Namhoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 75%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 60%.

Vấn đề tìm việc làm Hà Nam trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, người lao động có thể tìm việc làm Hà Nam ưng ý thông qua mạng internet. Hoặc đơn giản hơn là bạn chỉ cần tạo một CV xin việc là có thể tìm cho mình việc làm phù hợp. Gửi CV trên các trang web tuyển dụng là cách mà bạn kết nối với nhà tuyển dụng nhanh chóng.