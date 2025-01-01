Việc làm tại Hà Nam

Nhu tuyển dụng và tìm việc làm Hà Nam đang có những biến động mạnh mẽ trong thời gian qua đặc biệt trong các linh vực công nghiệp, dịch vụ. Nhu cầu tuyển dụng lên tới hơn 22.000 lao động với nhiều vị trí tuyển dụng khác nhau.

Đánh giá thị trường tuyển dụng, tìm việc làm Hà Nam

Hiện nay, toàn tỉnh Hà Nam đang ngày một nỗ lực để nâng cao chất lượng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm.

Nhu cầu tuyển dụng Hà Nam

Theo số liệu thống kê năm 2023, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 22.111 vị trí việc làm Hà Nam.

Tỉnh Hà Nam hiện có 8 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút hơn 80.000 lao động. Ngoài ra số lao động làm việc trong các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp khoảng 40.000 lao động, nếu lấy lực lượng lao động tại chỗ của Hà Nam thì sẽ rất khó khăn.

Chính vì thế mà thị trường tuyển dụng lao động tại Hà Nam luôn diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ. Các vị trí việc làm Hà Nam luôn tuyển dụng liên tục, bạn có thể tham khảo những ngành nghề sau:

Việc làm phiên dịch: Các vị trí công việc như phiên dịch viên tiếng Nhật, phiên dịch viên tiếng Hàn, phiên dịch viên tiếng Trung, tiếng Anh,... đang cần một nguồn nhân lực lớn có nhiều kinh nghiệm.

Việc làm Hà Nam cần nguồn nhân lực có ngoại ngữ và chuyên môn cao trong công việc

Các việc làm Hà Nam cho lao động phổ thông

Việc làm tại nhà: Bạn có thể kinh doanh bán hàng online, viết nội dung cho các website, kiếm tiền bằng việc viết ebook,...

Như vậy, nhu cầu tuyển dụng tại Hà Nam khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng lao động với nhiều ngành nghề khác nhau.

Nhu cầu tìm việc làm Hà Nam

Theo số liệu từ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, hiện toàn tỉnh có hơn 85.000 lao động đã qua đào tạo, trong đó số lao động đạt chuyên môn bậc cao và bậc trung đạt hơn 15.000 người. Trong đó, ít nhất có 90% có việc làm Hà Nam hoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 75%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 60%.

Từ đó mới thấy được nhu cầu tìm việc tại Hà Nam rất cao, đặc biệt là các ngành nghề phục vụ cho phát triển công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, du lịch, logistic, phát triển nông nghiệp công nghệ cao,...

Tìm việc làm Hà Nam cho người lớn tuổi

Việc làm giúp việc nhà : Phù hợp với đối tượng là nữ trung niên, phụ trách các công việc nhà như: Nấu cơm, rửa bát, giặt đồ, lau nhà, đi chợ,... Làm việc tại các gia đình có nhu cầu tuyển dụng giúp việc.

Việc làm bảo vệ : Phù hợp với đối tượng là nam trung niên. Người lao động có thể tìm việc bảo vệ tại các cửa hàng, quán ăn, khu chung cư,...

Công việc tạp vụ : Phù hợp với đối tượng nam - nữ trung niên. Làm việc tại các nhà hàng, khách sạn, khu chung cư,...

Bảo mẫu : Phù hợp với đối tượng nữ trung niên, nhanh nhẹn, có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ. Làm việc tại các gia đình có con nhỏ có nhu cầu tuyển dụng bảo mẫu.

Mức lương của việc làm Hà Nam

Mức lương trung bình hiện nay tại tỉnh Hà Nam dao động từ 3.5 - 30 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào vị trí tuyển dụng việc làm Hà Nam, cũng như trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của bạn. Bạn có thể tham khảo mức lương một số vị trí phổ biến tại Hà Nam qua bảng sau:

Bảng lương trên đây được tham khảo từ nhiều các tin tuyển dụng của nhiều công ty khác nhau để các ứng viên có thể nắm rõ được mức lương công việc của mình muốn ứng tuyển trên thị trường lao động.

Yêu cầu của các nhà tuyển dụng tại Hà Nam

Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Hà Nam thường phản ánh sự đa dạng của các ngành nghề và sự phát triển kinh tế của địa phương. Dưới đây là một số yêu cầu phổ biến mà nhà tuyển dụng thường đặt ra:

Trình độ chuyên môn : Yêu cầu về trình độ học vấn sẽ phụ thuộc vào từng vị trí công việc cụ thể. Các vị trí kỹ thuật, quản lý thường đòi hỏi trình độ đại học trở lên, một số công việc khác có thể yêu cầu bằng cấp trung học hoặc chứng chỉ nghề.

: Yêu cầu về trình độ học vấn sẽ phụ thuộc vào từng vị trí công việc cụ thể. Các vị trí kỹ thuật, quản lý thường đòi hỏi trình độ đại học trở lên, một số công việc khác có thể yêu cầu bằng cấp trung học hoặc chứng chỉ nghề. Kinh nghiệm làm việc : Đối với các vị trí quản lý, chuyên gia, nhà tuyển dụng thường ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành hoặc có kinh nghiệm tương đương. Đối với những vị trí mới, nhà tuyển dụng có thể sẽ chấp nhận người mới tốt nghiệp.

: Đối với các vị trí quản lý, chuyên gia, nhà tuyển dụng thường ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành hoặc có kinh nghiệm tương đương. Đối với những vị trí mới, nhà tuyển dụng có thể sẽ chấp nhận người mới tốt nghiệp. Kỹ năng và tố chất : Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, tổ chức công việc, quản lý, sự linh hoạt, tinh thần cầu tiến và học hỏi,...

Việc làm Hà Nam có yêu cầu tuyển dụng đối với từng ngành nghề là khác nhau

Có nên làm việc Hà Nam không?

Nếu bạn đang phân vân việc có nên tìm việc làm việc Hà Nam hay không? Bạn nên xem xét kỹ những ưu điểm và hạn chế tại địa phương này như sau:

Ưu điểm:

Hà Nam hoàn toàn có đủ các điều kiện để người lao động phát triển nghề nghiệp, bởi:

Nhu cầu tuyển dụng tại Hà Nam tương đối sôi động nhờ ngành công nghiệp phát triển. Hàng loạt dự án lớn, khu công nghiệp quy mô như Đồng Văn, Châu Sơn, Hoà Mạc,... đã đem đến cơ hội việc làm Hà Nam cho hàng ngàn lao động nội và ngoại tỉnh.

Tiềm năng du lịch, giao thông và nông nghiệp cũng là yếu tố giúp thị trường việc làm Hà Nam ngày một lớn mạnh và ổn định hơn.

Chất lượng nguồn nhân lực ngày càng tăng giúp cho Hà Nam thu hút thêm rất nhiều nhà đầu tư, không chỉ nâng cao nguồn thu ngân sách mà còn góp phần giải quyết các vấn đề về việc làm.

Hạ tầng và hệ thống giao thông tại Hà Nam ngày càng được nâng cấp, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động phát triển kinh tế xã hội.

Hoạt động sản xuất công nghiệp của Hà Nam có nhiều ngành nghề đa dạng. Các khu công nghiệp liên tục được xây dựng và hiện nay đã hoạt động ổn định, đóng góp rất lớn vào nền kinh tế không chỉ tại địa bàn tỉnh mà trên cả khu vực.

Tóm lại, việc làm Hà Nam có thể mang lại cho bạn nhiều cơ hội và lợi ích. Tuy nhiên, bạn cần cân nhắc kỹ các yếu tố trên cũng như mục tiêu nghề nghiệp và môi trường trước khi đưa ra quyết định có nên làm việc tại đây không.

Hạn chế:

Người lao động sau 35 tuổi có nguy cơ bị sa thải cao, do đó cần nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm trong công việc.

Một số công ty có chế độ tốt như Honda, Wei Gong Dian, Wealth Intelligence,... thì yêu cầu để trở thành nhân viên chính thức khá cao.

Wei Gong Dian, Wealth Intelligence,... thì yêu cầu để trở thành nhân viên chính thức khá cao. Đối với những người đã tốt nghiệp đại học về làm tại Hà Nam thì đa số cần biết thêm 1 loại ngoại ngữ mới có thể dễ tìm việc có mức lương cao, đặc biệt là các khu công nghiệp rất cần tuyển dụng nhân viên biết tiếng Anh, Trung hoặc Hàn.

Tóm lại, việc có nên làm việc tại Hà Nam hay không là một quyết định cá nhân. Bạn cần cân nhắc kỹ các yếu tố trên để đưa ra quyết định phù hợp nhất với bản thân.

Các công ty tại Hà Nam tuyển dụng

Các công ty hàng đầu ở Hà Nam tuyển dụng với số lượng lớn:

Công ty TNHH Wei Gong Dian

Công ty TNHH Future LPB

Công ty TNHH Én Home

Công ty TNHH Wealth Intelligence

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hoà Phát

Công ty TNHH ĐTPT Kim Quang

Công ty TNHH Dịch vụ vận tải An Phát Tài

Công ty TNHH Vinga Việt Nam

Công ty TNHH xây dựng và nội thất Tăng Lợi

Công ty TNHH tư vấn du học Asahi Hà Nam

Các khu công nghiệp tại Hà Nam tuyển dụng

Hoạt động công nghiệp tại Hà Nam ngày càng được chú trọng và đầu tư. Các khu công nghiệp luôn được đánh giá là nơi có nhu cầu tuyển dụng vô cùng cao, đặc biệt có nhiều vị trí từ lao động phổ thông đến lao động có chuyên môn cao.

Tên khu công nghiệp Ngành nghề kinh doanh Vị trí Khu công nghiệp Đồng Văn 1 Công nghiệp điện tử, cơ khí lắp ráp, nhựa hoá mỹ phẩm; công nghiệp chế biến nông nghiệp, thực phẩm, thuỷ sản,... Phường Đồng Văn, Duy Minh, Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Khu công nghiệp Châu Sơn Cơ khí chế tạo, lắp ráp, công nghệ điện, điện tử, sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm, dệt may,... Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Phường Lê Hồng Phong, Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Khu công nghiệp Đồng Văn 2 Điện tử, chế biến thực phẩm, cơ khí chế tạo, lắp ráp và ngành phụ trợ sản xuất ô tô, xe máy,… Phường Duy Minh, Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Khu công nghiệp Hòa Mạc Chế biến nông sản, thực phẩm; may mặc; sản xuất hàng tiêu dùng cao cấp, công nghiệp cơ khí lắp ráp, điện tử, vật liệu xây dựng,... Các phường Hoà Mạc, Trác Văn, Châu Giang, Chuyên Ngoại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Khu nhà xưởng Advanced Material Việt Nam (AMV) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Khu công nghiệp Hòa Mạc, Phường Hòa Mạc, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam Khu công nghiệp Thanh Liêm (Liêm Phong) Điện tử, công nghiệp tiêu dùng, công nghệ hoá mỹ phẩm,... Các xã Thanh Thuỷ, Thanh Phong, Thanh Hà, huyện Thanh Liêm và phường Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3 (Nhật Bản) Cơ khí lắp ráp, công nghiệp điện, điện tử, sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp chế biến thực phẩm,... Quốc Lộ 1A, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Khu công nghiệp Đồng Văn 4 (Kim Bảng) Điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, sản xuất hàng hoá tiêu dùng và các ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghệ cao. Các xã Đại Cương, Nhật Tân, Nhật Tựu của huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Khu nhà xưởng IDE International 2 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; sửa chữa máy móc, thiết bị; lắp đặt hệ thống xây dựng khác,... Cụm CN Thi Sơn, Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam. Khu công nghiệp Thái Hà (Liêm Cần - Thanh Bình) Cơ khí lắp ráp, sản xuất phụ tùng, linh kiện điện tử, sản xuất tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, công nghiệp dệt may, chế biến thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp,... Các xã Bắc Lý, Trần Hưng Đạo, Chân lý huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Nhìn chung, đây đều là các khu công nghiệp có quy mô lớn, nhu cầu tuyển dụng nhân sự thường xuyên ở nhiều vị trí khác nhau và đa dạng lĩnh vực như cơ khí chế tạo, sửa chữa máy móc lắp ráp thiết bị điện tử, điện lạnh, sản xuất cơ khí, chế biến nông sản, thực phẩm, may mặc,...

Câu hỏi thường gặp về tuyển dụng việc làm Hà Nam

Người lao động nên tìm việc ở những ngành nào phổ biến và có nhiều cơ hội ở Hà Nam?

Tìm việc làm Hà Nam bạn có thể ứng tuyển một số vị trí như:

Công nghiệp : Tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động phổ thông, lao động kỹ thuật, lao động quản lý.

Tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động phổ thông, lao động kỹ thuật, lao động quản lý. Dịch vụ : Ngành dịch vụ tại Hà Nam đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội tìm việc làm Hà Namcho lao động trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ ăn uống,...

Ngành dịch vụ tại Hà Nam đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội tìm việc làm Hà Namcho lao động trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ ăn uống,... Nông nghiệp: Cơ hội tìm việc làm Hà Nam cho lao động trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp,...

Thu nhập trung bình cho người lao động ở Hà Nam là bao nhiêu?

Mức thu nhập trung bình của người lao động ở Hà Nam khá đa dạng, tuỳ thuộc vào từng ngành nghề và vị trí công việc. Theo thống kê, mức thu nhập có thể dao động từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng/tháng đối với nhân viên mới ra trường và cao hơn cho những vị trí yêu cầu kinh nghiệm.

Sinh viên mới ra trường muốn tìm việc làm Hà Nam cần chuẩn bị những gì?

Đầu tiên, bạn cần phải xác định rõ ngành nghề mình quan tâm để có sự chuẩn bị phù hợp bao gồm:

Bạn cần chuẩn bị CV và thư giớ i thiệu sao cho chuyên nghiệp, chi tiết để phản ánh được các kỹ năng cũng như mục tiêu cá nhân.

Tự trang bị thêm kiến thức và kỹ năng thông qua các khóa học trực tuyến hoặc offline để gia tăng sự cạnh tranh trong hồ sơ của mình.

Học thêm một ngoại ngữ là tiếng Anh, Trung hoặc Hàn.

Tìm hiểu thông tin của công ty thật kỹ để điền những điểm mạnh phù hợp.

Giới thiệu về tỉnh Hà Nam

Hà Nam là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng có nhịp sống vô cùng sôi động mang lại cơ hội việc làm cho đông đảo người lao động trong địa bàn tỉnh và các tỉnh khác ngoài khu vực.

Vị trí địa lý

Tỉnh Hà Nam có 4 bề mặt được bao phủ bởi sông nước. Địa hình nơi đây được phân chia rõ rệt thành 2 vùng: Vùng đồng trũng và vùng núi đá trầm tích. Vị trí địa lý kết hợp với điều kiện tự nhiên đã giúp tỉnh thuận lợi phát triển ngành công nghiệp không khói và du lịch.

Hệ thống giao thông đường được tỉnh đầu tư đồng bộ và toàn diện giúp cho các hoạt động giao thương buôn bán diễn ra sôi nổi.

Hà Nam sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, thu hút lượng lớn khách du lịch mỗi năm, điển hình như:

Làng Vũ Đại, Bát Cảnh Sơn;

Chùa Tam Chúc;

Ngũ Động Sơn,...

Tiềm năng phát triển kinh tế

Theo thống kê, Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9.41%, đứng thứ 5 vùng Đồng bằng sông Hồng và thứ 8 toàn quốc. Về cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Nam, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, theo sau là ngành nông nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12% so với thực hiện năm 2022 và đạt 98.5% kế hoạch. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 1.7% so với năm 2022, đạt 99.87% kế hoạch.

Thị trường việc làm Hà Nam

Đặc biệt, ngành dịch vụ, du lịch có sự phục hồi mạnh mẽ sau khi triển khai nhiều hoạt động quảng bá, kích cầu, từ đó tạo sức hấp dẫn và cạnh tranh nhau. Doanh thu du lịch tăng 57.1% so với năm 2022, đạt 108.7% kế hoạch năm 2023. Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ cả năm tăng 12.5% so với năm 2022,...

Những ngành nghề đang phát triển tại Hà Nam

Những ngành nghề được tập trung chủ yếu tại Hà Nam là các ngành nghề phục vụ cho phát triển công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, logistic, du lịch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao…; ít nhất có 90% có việc làm Hà Namhoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 75%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 60%.

Vấn đề tìm việc làm Hà Nam trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, người lao động có thể tìm việc làm Hà Nam ưng ý thông qua mạng internet. Hoặc đơn giản hơn là bạn chỉ cần tạo một CV xin việc là có thể tìm cho mình việc làm phù hợp. Gửi CV trên các trang web tuyển dụng là cách mà bạn kết nối với nhà tuyển dụng nhanh chóng.