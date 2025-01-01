Tất cả địa điểm
Việc làm tại Bình Thuận

-

Có 397 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Eras Group
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Eras Group làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Eras Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Thuận Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đắk Lắk Lâm Đồng Bình Thuận Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Giám đốc siêu thị Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 05/09/2025
Bình Định Bình Thuận Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group
Tuyển Trợ lý giám đốc Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 500 - 700 USD
Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group
Hạn nộp: 05/09/2025
Ninh Thuận Bình Thuận Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vietnam Intersnack Cashew Co., Ltd
Tuyển Trưởng phòng hành chính Vietnam Intersnack Cashew Co., Ltd làm việc tại Bình Thuận thu nhập Từ 400 USD
Vietnam Intersnack Cashew Co., Ltd
Hạn nộp: 03/09/2025
Bình Thuận Đã hết hạn Trên 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Thuận Còn 17 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT MINH TRÍ
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT MINH TRÍ làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT MINH TRÍ
Hạn nộp: 05/09/2025
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH UNISUN ECO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH UNISUN ECO làm việc tại Bình Thuận thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH UNISUN ECO
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Thuận Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Trưởng ca Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Bình Thuận thu nhập 900 - 11 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 05/08/2025
Bình Thuận Hồ Chí Minh Đã hết hạn 900 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Bình Thuận Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Bình Thuận Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
Hạn nộp: 22/08/2025
Đồng Nai Bình Dương Đà Nẵng Nghệ An Vĩnh Phúc Cần Thơ Bình Thuận Khánh Hòa Hải Phòng Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vietnam Intersnack Cashew Co., Ltd
Tuyển Nhân viên kho Vietnam Intersnack Cashew Co., Ltd làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Intersnack Cashew Co., Ltd
Hạn nộp: 26/07/2025
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vinh Tan 1 Power Company Limited
Tuyển Nhân viên văn phòng Vinh Tan 1 Power Company Limited làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Vinh Tan 1 Power Company Limited
Hạn nộp: 27/05/2025
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES làm việc tại Bình Thuận thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES
Hạn nộp: 16/06/2025
Bình Thuận Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH LUXURY TRAVEL
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH LUXURY TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH LUXURY TRAVEL
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH
Hạn nộp: 15/06/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Tiền Giang Bến Tre Cần Thơ Kiên Giang Long An Bình Thuận Bình Dương Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Quảng Nam Đà Nẵng Cà Mau Vĩnh Long Bình Phước Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Nghệ An Khánh Hòa Lâm Đồng An Giang Bình Thuận Cần Thơ Hà Nội Gia Lai Thanh Hóa Bình Định Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Cần Thơ Bình Thuận Cà Mau Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Nghệ An Ninh Thuận Vĩnh Long Long An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tây Ninh Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Quảng Trị Bình Dương Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Hải Phòng Bến Tre Đắk Lắk Kiên Giang Nghệ An Long An Cà Mau Tiền Giang Đà Nẵng Bình Thuận Lâm Đồng Phú Yên Thái Bình Bình Định Quảng Bình Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe làm việc tại Bình Thuận thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe
Hạn nộp: 12/06/2025
Bình Thuận Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Bình Thuận thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 12/06/2025
Bình Thuận Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
Hạn nộp: 04/06/2025
Bình Thuận Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STAVIAN BAO BÌ BÌNH THUẬN
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN STAVIAN BAO BÌ BÌNH THUẬN làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN STAVIAN BAO BÌ BÌNH THUẬN
Hạn nộp: 10/06/2025
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 07/06/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT MINH TRÍ
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT MINH TRÍ làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT MINH TRÍ
Hạn nộp: 06/06/2025
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm Bình Thuận đang thu hút đông đảo người lao động, với sự đa dạng của các ngành nghề, từ du lịch, nông nghiệp đến công nghiệp, cùng mức lương hấp dẫn. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với biển xanh, cát trắng mà còn là địa điểm lý tưởng để tìm kiếm cơ hội việc làm.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Bình Thuận ngày nay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Bình Thuận đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Sự phát triển kinh tế và hạ tầng trong tỉnh đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt trong các lĩnh vực như du lịch, nông nghiệp và năng lượng tái tạo.

Hiện nay, Bình Thuận đang có khoảng 1,2 triệu người, trong đó lực lượng lao động từ 18-55 tuổi chiếm 65%. Theo số liệu mới nhất từ năm 2023, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị tỉnh Bình Thuận ước tính khoảng 2,6%. Con số này phản ánh sự ổn định trong thị trường lao động khi so sánh với các tỉnh lân cận.

Các ngành nghề phổ biến tại Bình Thuận bao gồm du lịch, năng lượng tái tạo (đặc biệt là năng lượng gió và mặt trời), sản xuất và chế biến thủy sản. Ngành du lịch đặc biệt phát triển nhờ vào bãi biển Mũi Né và các khu nghỉ dưỡng.

Nhu cầu tìm kiếm việc làm Bình Thuận​ đang diễn ra rất sôi động sau những chính sách hỗ trợ kinh tế của tỉnh
Nhu cầu tìm kiếm việc làm Bình Thuận​ đang diễn ra rất sôi động sau những chính sách hỗ trợ kinh tế của tỉnh

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Bình Thuận

Mức lương trung bình tại Bình Thuận thường dao động từ 6.000.000 - 10.000.000 đồng/tháng.Trong các ngành công nghiệp nặng hoặc có yêu cầu kỹ thuật chuyên môn, mức lương sẽ cao hơn, đặc biệt đối với những vị trí quản lý hoặc kỹ thuật viên có tay nghề. Dưới đây là bảng tổng hợp mức lương trung bình cho một số công việc làm Bình Thuận mới nhất:

Việc làm tại Bình Thuận

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Tìm việc làm vườn

6.000.000 - 8.000.000

Tìm việc làm bảo vệ

6.500.000 - 8.500.000

Tìm việc làm tại nhà

6.000.000 - 9.000.000

Tìm việc làm nhân viên bán hàng

8.000.000 - 11.000.000

Tìm việc làm tài xế, lái xe

8.000.000 - 12.000.000

Tìm việc làm khu công nghiệp

9.000.000 - 13.000.000

Tìm việc làm kế toán

10.000.000 - 15.000.000

Tìm việc làm công nhân xây dựng

11.000.000 - 16.000.000

3. Một số việc làm tại tỉnh Bình Thuận được tìm kiếm nhiều

Tỉnh Bình Thuận hiện nay có sự đa dạng về các ngành nghề, tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Dưới đây là một số vị trí việc làm Bình Thuận thu hút quan tâm của người lao động trong và ngoài tỉnh.

3.1. Việc làm khu công nghiệp

Các khu công nghiệp Hàm Kiệm và Tuy Phong đang là động lực chính thúc đẩy thị trường việc làm tại Bình Thuận, tạo ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho cả lao động phổ thông và kỹ thuật viên tay nghề cao, đặc biệt tại các đô thị như Phan Thiết và Tuy Phong.

Công việc tại đây chủ yếu là các vị trí trong ngành sản xuất, lắp ráp và quản lý kho bãi. Nhiệm vụ chính của các công nhân là tham gia vào quy trình sản xuất, vận hành máy móc và đóng gói sản phẩm.

Các khu công nghiệp lớn như Hàm Kiệm có nhu cầu tuyển dụng rất cao với đa dạng vị trí
Các khu công nghiệp lớn như Hàm Kiệm có nhu cầu tuyển dụng rất cao với đa dạng vị trí

3.2. Việc làm tài xế, lái xe

Với sự phát triển của các ngành dịch vụ vận tải và du lịch, vị trí tài xế, lái xe đang là một trong những việc làm Bình Thuận được săn đón nhiều. Công việc này yêu cầu ứng viên phải có giấy phép lái xe hợp lệ và đòi hỏi tài xế phải thành thạo nhiều loại xe từ xe tải nhỏ, xe container đến xe chở khách đường dài. Khu vực Phan Thiết và La Gi là những nơi có nhu cầu tuyển lượng lớn lao động cho vị trí tài xế.

3.3. Việc làm vườn

Bình Thuận có nền nông nghiệp phát triển, đặc biệt là các vùng trồng thanh long và các loại cây ăn quả khác. Công việc làm vườn bao gồm chăm sóc, cắt tỉa cây cối, thu hoạch nông sản và bảo vệ mùa màng khỏi sâu bệnh.

Những khu vực như huyện Bắc Bình và Hàm Thuận Nam đang mở ra rất nhiều việc làm Bình Thuận trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt phù hợp với những người có kỹ năng và yêu thiên nhiên.

Với sự phát triển mạnh mẽ trong ngành nông sản, người lao động có thể dễ dàng tìm việc làm vườn Bình Thuận
Với sự phát triển mạnh mẽ trong ngành nông sản, người lao động có thể dễ dàng tìm việc làm vườn Bình Thuận

3.4. Việc làm tại nhà

Những người tìm kiếm sự linh hoạt trong công việc có thể xem xét các việc làm Bình Thuận tại nhà như gia công thủ công, nhập liệu và bán hàng trực tuyến đang trở nên phổ biến hơn. Với tốc độ phát triển kinh tế số, tỉnh Bình Thuận đã tạo điều kiện cho nhiều lao động tại nhà. Nhu cầu tìm việc làm Bình Thuận online tại nhà thường tập trung tại các khu vực như Phan Thiết, Tuy Phong,...

3.5. Việc làm kế toán

Ngành kế toán luôn là một lựa chọn ổn định tại Bình Thuận, với nhu cầu cao từ các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Kế toán viên thường đảm nhận việc quản lý sổ sách, báo cáo tài chính và lập kế hoạch thuế cho công ty. Việc làm Bình Thuận trong lĩnh vực kế toán có nhiều cơ hội tại các thành phố lớn như Phan Thiết, nơi có nhiều công ty và tổ chức đang hoạt động.

Có rất nhiều cơ hội cho vị trí kế toán nếu bạn tìm việc làm tại khu công nghiệp Bình Thuận
Có rất nhiều cơ hội cho vị trí kế toán nếu bạn tìm việc làm tại khu công nghiệp Bình Thuận

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Bình Thuận

Bình Thuận hiện nay là một trong những tỉnh có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, thu hút nhiều lao động tìm kiếm cơ hội việc làm. Dưới đây là các khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm Bình Thuận nhiều nhất.

4.1. Việc làm tại thị xã Lagi, Bình Thuận

Thị xã Lagi, Bình Thuận nổi tiếng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch và dịch vụ. Các công việc phổ biến tại khu vực này bao gồm nhân viên khách sạn, hướng dẫn viên du lịch và nhân viên bán hàng. Ngoài ra, do Lagi có nhiều bãi biển đẹp, các công ty du lịch và dịch vụ lữ hành thường xuyên tuyển dụng đa dạng ví trí, phù hợp cho cả người có kinh nghiệm lẫn lao động phổ thông.

4.2. Việc làm tại Thành phố Phan Thiết

Là trung tâm kinh tế và du lịch của Bình Thuận, thành phố Phan Thiết có nhu cầu tuyển dụng lớn trong các ngành nghề như kế toán, nhân viên du lịch - nhà hàng và tài xế xe khách. Với tốc độ phát triển nhanh, nhiều công ty lớn đang mở rộng quy mô, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản và du lịch. Việc làm Bình Thuận tại Phan Thiết không chỉ dừng lại ở các ngành xe dịch vụ, mà còn có nhiều cơ hội trong lĩnh vực xây dựng và giáo dục.

Tài xế xe khách là một trong những việc làm Phan Thiết, Bình Thuận phổ biến
Tài xế xe khách là một trong những việc làm Phan Thiết, Bình Thuận phổ biến

4.3. Việc làm Tuy Phong, Bình Thuận

Tuy Phong là một huyện nông nghiệp phát triển và có nhu cầu tuyển dụng các vị trí như làm vườn, chăm sóc cây trồng, và sản xuất nông nghiệp rất cao. Các công việc ở đây chủ yếu tập trung vào sản xuất nông sản và chế biến thực phẩm. Đặc biệt, với sự phát triển của các khu công nghiệp mới, việc làm Bình Thuận tại đây còn mở ra cơ hội cho công nhân và kỹ thuật viên trong ngành công nghiệp chế biến.

4.4. Việc làm Bắc Bình, Bình Thuận

Các công việc phổ biến tại Bắc Bình liên quan đến nông nghiệp, từ chăm sóc cây trồng, thu hoạch, đến công việc tại các trang trại. Ngoài ra, Bắc Bình cũng có nhu cầu lớn về lao động trong các lĩnh vực xây dựng và sản xuất công nghiệp nhẹ. Việc làm Bình Thuận tại Bắc Bình sẽ phù hợp với những người lao động tay nghề và yêu thích những công việc ngoài trời.

Nhu cầu việc làm Bắc Bình, Bình Thuận thường tập trung vào ngành nông sản
Nhu cầu việc làm Bắc Bình, Bình Thuận thường tập trung vào ngành nông sản

4.5. Việc làm Đức Linh, Bình Thuận

Các công việc tại Đức Linh tập trung vào bán hàng, quản lý kho bãi và nhân viên giao hàng. Ngoài ra, huyện này còn có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư nông nghiệp và chuyên viên phát triển sản phẩm trong các hợp tác xã sản xuất. Việc làm Bình Thuận tại Đức Linh phù hợp cho cả người lao động phổ thông và những người có trình độ chuyên môn cao.

4.6. Việc làm Tánh Linh, Bình Thuận

Tánh Linh là một huyện có nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Các công việc phổ biến tại đây bao gồm công nhân sản xuất, lái máy kéo và nhân viên kỹ thuật nông nghiệp. Ngoài ra, các dự án phát triển khu công nghiệp mới cũng tạo thêm nhiều cơ hội cho người lao động tìm kiếm việc làm Bình Thuận.

4.7. Việc làm Hàm Tân, Bình Thuận

Hàm Tân nổi bật với các công việc liên quan đến ngành chế biến thủy sản và nông nghiệp. Với các nhà máy chế biến tôm và cá, Hàm Tân có nhu cầu lớn về lao động trong ngành thủy sản. Việc làm Bình Thuận tại Hàm Tân còn tập trung vào các lĩnh vực logistics, vận chuyển hàng hóa và công việc trong khu công nghiệp.

Hàm Tân, Bình Thuận có nhu cầu rất cao về lao động trong ngành thủy sản
Hàm Tân, Bình Thuận có nhu cầu rất cao về lao động trong ngành thủy sản

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm tỉnh Bình Thuận

Để hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm Bình Thuận, trung tâm dịch vụ việc làm Bình Thuận đã được thành lập. Tại đây, trung tâm cung cấp nhiều thông tin tuyển dụng đa dạng, hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp và giúp người lao động tìm việc làm Bình Thuận. Trung tâm này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế và giảm tỷ lệ thất nghiệp tại địa phương.

  • Địa chỉ và hotline liên hệ:

    • Trụ sở chính: 02 Phạm Tuấn Tài, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Bình Thuận (Hotline: 0252.3820.145)

    • Văn phòng đại diện BHTN Đức Linh: 69 Tôn Đức Thắng, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh (Hotline: 0252.3737.008)

    • Văn phòng đại diện BHTN La Gi: 108 Nguyễn Chí Thanh, Xã Tân Bình thị xã La Gi (Hotline: 0252.3737.007)

    • Văn phòng đại diện BHTN Tuy Phong: 350 Quang Trung, Khu phố Tân Minh 4, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (Hotline: 0252.3737.009)

  • Email: [email protected]

  • Website: https://vieclambinhthuan.com.vn

  • Thời gian mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6: 7h30 - 17h30 và Thứ 7: 8h00 - 12h00

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bình Thuận đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối người lao động với các doanh nghiệp.
Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bình Thuận đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối người lao động với các doanh nghiệp.

Nhu cầu tìm kiếm việc làm Bình Thuận ngày càng tăng với dân số hơn 1,2 triệu người vào năm 2023 (theo Tổng cục Thống kê). Người lao động có thể dễ dàng tiếp cận nhiều cơ hội việc làm tiềm năng trong các lĩnh vực khác nhau tại các khu vực như Phan Thiết, Lagi và Tuy Phong qua trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Thuận. Hi vọng với những thông tin mà trang tuyển dụng job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn việc làm tại tỉnh Cao Bằng phù hợp cho bản thân!