Hiện nay, thị trường việc làm Thái Nguyên đang trở nên phong phú hơn bao giờ hết nhờ sự hiện diện mạnh mẽ của các công ty, doanh nghiệp và khu công nghiệp lớn. Sự phát triển kinh tế toàn diện đã mở ra nhiều cơ hội việc làm đa dạng cho người lao động trong các lĩnh vực từ xây dựng, lao động phổ thông, gia công đến dịch vụ.

Là tỉnh trung du Đông Bắc Bộ có điều kiện khí hậu thuận lợi cũng như tài nguyên thiên nhiên dồi dào, việc làm Thái Nguyên đã thu hút nhiều lao động từ trong và ngoài tỉnh. Chính nhu cầu tuyển dụng cao đã đem lại cho người dân nơi đây mức thu nhập ổn định.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Thái Nguyên tăng cao những năm gần đây

Theo thống kê vào năm 2023, Thái Nguyên có tổng dân số trên 1,33 triệu dân và được coi là thời kỳ dân số vàng bởi người trong độ tuổi lao động chiếm đến khoảng 70%. Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên là 611.894 người.

Với nhiều lợi thế, Thái Nguyên được đánh giá là 1 trong 10 tỉnh có thu nhập bình quân lao động trong doanh nghiệp cao nhất cả nước, mức lương trung bình 9.400.000 đồng/người/tháng. Trong lĩnh vực công nghiệp, có mức lương dao động từ 6.000.000-15.000.000 đồng/tháng. Ngành dịch vụ thường có mức lương từ 5.000.000-12.000.000 đồng/tháng.

Thái Nguyên là tỉnh có thu nhập bình quân lao động thuộc top cao

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động tại tỉnh chiếm đến 2,28% (khoảng 1,07 triệu người), giảm 0,07% (khoảng 13,700 người) so với cùng kỳ năm trước.

Các ngành nghề phổ biến và chiếm tỉ lệ cao trong việc tìm kiếm việc làm tại Thái Nguyên bao gồm các nhóm ngành sản xuất, trồng trọt và công nghiệp. Ngoài ra, một số ngành nghề có tiềm năng phát triển mạnh và có nhu cầu tuyển dụng việc làm Thái Nguyên như giáo viên tiếng Anh, nhân viên kinh doanh, kế toán, nhân viên Digital Marketing, biên-phiên dịch, giám sát vùng,...

Một số ngành nghề tại việc làm tại Thái Nguyên có tiềm năng phát triển mạnh và tuyển dụng cao

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Thái Nguyên

Việc làm Thái Nguyên có mức lương khá ổn định và phụ thuộc phần lớn vào các vị trí mà bạn ứng tuyển. Đồng thời, mức lương cũng sẽ phụ thuộc vào bằng cấp liên quan. Dưới đây, website tuyển dụng job3s.ai cập nhật mức lương theo từng ngành nghề tại Thái Nguyên mà bạn có thể tham khảo:

3. Một số việc làm Thái Nguyên được tìm kiếm nhiều

Nhu cầu tuyển dụng các vị trí trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp ngày càng gia tăng, đặc biệt là cho những lao động có tay nghề và kinh nghiệm. Dưới đây là một số việc làm Thái Nguyên đang thu hút sự quan tâm của nhiều người tìm việc:

3.1. Việc làm phổ thông

Việc làm phổ thông tại Thái Nguyên bao gồm các vị trí không yêu cầu trình độ chuyên môn cao, chủ yếu dựa vào sức lao động và các kỹ năng cơ bản, phù hợp với nhiều đối tượng lao động. Tìm việc làm Thái Nguyên không cần bằng cấp có thể tìm đến các việc như công nhân kho, công nhân phòng máy, công nhân sản xuất, nhân viên công vụ, công nhân lắp ráp linh kiện điện tử, chuyên viên tư vấn, nhân viên kinh doanh,...

Các khu vực tuyển dụng nhiều việc làm phổ thông ở Thái Nguyên gồm Khu công nghiệp Sông Công, Huyện Phổ Yên, Huyện Đồng Hỷ…

Việc làm phổ thông phù hợp với những người tìm việc làm không cần bằng cấp tại Thái Nguyên

3.2. Việc làm xây dựng

Nhờ vào nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng và các dự án nhà ở ngày càng tăng, việc làm xây dựng Thái Nguyên đang phát triển mạnh mẽ. Một số vị trí phổ biến trong lĩnh vực này ở việc làm tại Thái Nguyên phải kể đến như kỹ sư xây dựng; kỹ sư điện; nhân viên hồ sơ, sổ sách xây dựng; công nhân xây dựng,...

Các khu vực tuyển dụng nhiều việc làm xây dựng tại Thái Nguyên bao gồm huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Bình và thành phố Thái Nguyên,...

3.3. Việc làm tại nhà

Việc làm tại nhà đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho nhiều người, đặc biệt là những ai muốn linh hoạt về thời gian làm việc. Đi kèm với ưu điểm đó là một mức lương thu hút, dao động từ 5.000.000 - 8.000.000 đồng/tháng tuỳ thuộc vào năng lực, kinh nghiệm, trí óc và thời gian của người lao động bỏ ra. Một số loại hình việc làm Thái Nguyên tại nhà phổ biến và được tìm kiếm nhiều nhất như việc làm gia công tại nhà, nhân viên nhập liệu, dịch thuật, viết và sáng tạo nội dung,...

Khu vực tuyển dụng việc làm tại nhà tại Thái Nguyên nhiều nhất thường là các xưởng sản xuất nhỏ lẻ, công ty sáng tạo nội dung số,... cần số lượng lớn lao động để đáp ứng được mọi nhu cầu sản xuất như huyện Đồng Hóa, huyện Sông Công, thành phố Thái Nguyên.

Việc làm tại nhà Thái Nguyên đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho nhiều người

3.4. Việc làm part time

Việc làm part-time tại Thái Nguyên đang trở thành một lựa chọn phổ biến cho nhiều người, đặc biệt là sinh viên và những người muốn kiếm thêm thu nhập. Với mức lương dao động từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng tuỳ thuộc vào năng lực của mỗi người. Một số việc làm Thái Nguyên part-time như giáo viên online, tư vấn tuyển sinh part-time, trợ giảng đánh giá năng lực,... Có thể nói, lĩnh vực này không chỉ là cơ hội để kiếm thêm thu nhập mà còn là dịp để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian và xây dựng mối quan hệ trong lĩnh vực mình quan tâm.

Tại Thái Nguyên, khu vực có lượng tuyển dụng việc làm part-time nhiều nhất thường tập trung ở thành phố Thái Nguyên và huyện Sông Công. Đây là hai địa điểm có sự phát triển kinh tế nhanh chóng và đa dạng, thu hút nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các công ty dịch vụ.

3.5. Việc làm thời vụ

Khi tìm kiếm việc làm tại Thái Nguyên, việc làm thời vụ là một công việc phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau và chỉ tập trung vào một khoảng thời gian ngắn hoặc vài thời điểm quan trọng trong năm. Tuyển dụng việc làm Thái Nguyên thời vụ thường rất đa dạng và phổ biến ở nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, có thể kể đến như nhân viên phục vụ; nhân viên bán hàng, tư vấn, chăm sóc khách hàng; nhân viên PG, MC; nhân viên nhập liệu; thu ngân; bảo vệ,...

Mức lương cho việc làm thời vụ tại Thái Nguyên có thể dao động từ 5.000.000 - 8.000.000 đồng/tháng, tùy thuộc vào loại công việc, thời gian làm việc và yêu cầu của từng vị trí. Một trong những khu vực tuyển dụng việc làm thời vụ nhiều nhất thường là thành phố Thái Nguyên, huyện Sông Công, huyện Đồng Hỷ,...

3.6. Việc làm lái xe

Tuyển dụng việc làm Thái Nguyên có việc lái xe, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển hàng hóa và con người ngày càng tăng như hiện nay. Công việc lái xe không đơn thuần là vận chuyển hàng hóa mà còn đảm bảo an toàn cho mọi người khi lưu thông trên đường. Mức lương cho việc làm lái xe tại Thái Nguyên hiện nay thường dao động từ 7.000.000 - 12.000.000 đồng/tháng, tuỳ thuộc vào kinh nghiệm, loại xe và thời gian làm việc sẽ có mức lương khác nhau.

Một trong những khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm lái xe nhiều nhất tại Thái Nguyên thường là ở các khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên và các huyện lân cận như Huyện Đồng Hỷ, Huyện Võ Nhai.

Việc làm kế toán tại Thái Nguyên đang có nhu cầu cao, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến việc quản lý tài chính và tuân thủ quy định pháp luật.

Với vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì hệ thống tài chính trong các tổ chức, vị trí kế toán tại Thái Nguyên đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, kỹ năng làm việc cẩn thận và tỉ mỉ, cũng như khả năng làm việc độc lập và tinh thần trách nhiệm cao. Tuỳ thuộc vào những kỹ năng, kinh nghiệm, trình độ học vấn,... mức lương của việc làm kế toán dao động từ 7.000.000 - 15.00.000 đồng/tháng.

Khu vực tuyển dụng số lượng người lao động nhiều nhất trong lĩnh vực việc làm kế toán thường tập trung nhiều ở thành phố Thái Nguyên và huyện Sông Công,...

Tuyển dụng việc làm tại Thái Nguyên lĩnh vực kế toán được nhiều người quan tâm

3.8. Việc làm khu công nghiệp

Thái Nguyên có nhiều khu công nghiệp lớn, trong đó nổi bật là Khu công nghiệp Sông Công, Khu công nghiệp Điềm Thụy và Khu công nghiệp Samsung,... Những khu công nghiệp này đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động trong các lĩnh vực khác nhau khi tìm việc làm tại Thái Nguyên.

Mức lương cho việc làm tại các khu công nghiệp ở Thái Nguyên hiện nay thường dao động từ 6.000.000 - 10.000.000 đồng/tháng, tùy thuộc vào loại công việc và yêu cầu cụ thể.

4. Khu vực tập trung việc làm phổ biến tại Thái Nguyên

Thái Nguyên là một tỉnh có nền kinh tế đa dạng với nhiều khu vực tập trung việc làm phổ biến, đáp ứng nhu cầu lao động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính vì thế, việc tuyển dụng việc làm Thái Nguyên cũng trở nên đa dạng và tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Cùng điểm qua một số khu vực tập trung việc làm tại Thái Nguyên phổ biến:

4.1. Việc làm thành phố Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên là trung tâm hành chính, kinh tế của toàn tỉnh. Do đó, khu vực này tập trung nhiều công ty, doanh nghiệp lớn cùng cơ quan hành chính. Vì thế, nhu cầu tuyển dụng của thành phố cao hơn so với các khu vực khác.

Các vị trí để tìm việc làm Thái Nguyên bao gồm công nhân trong các nhà máy, nhân viên văn phòng, bán hàng và công chức nhà nước,... Có thể nói rằng, thành phố Thái Nguyên là nơi có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất trong toàn tỉnh.

Thành phố Thái Nguyên là trung tâm hành chính, kinh tế của toàn tỉnh

4.2. Việc làm Phú Bình, Thái Nguyên

Huyện Phú Bình là một trong những huyện phát triển của tỉnh Thái Nguyên, với vị trí địa lý thuận lợi cùng nhiều dự án đầu tư lớn nhỏ trong và ngoài nước. Khu vực này đang ngày càng thu hút các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân khi tìm việc làm Thái Nguyên.

Nhờ đó, nhu cầu tìm việc làm Thái Nguyên tại Huyện Phú Bình đang tăng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Các vị trí việc làm phổ biến tại đây bao gồm công nhân trong các nhà máy sản xuất, nhân viên bán hàng và nhân viên văn phòng cho các công ty và doanh nghiệp.

Huyện Phú Bình tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động tìm việc làm tại Thái Nguyên mới nhất

4.3. Việc làm tại Điềm Thụy, Thái Nguyên

Huyện Điềm Thụy cũng là một trong những khu vực phát triển mạnh mẽ của tỉnh Thái Nguyên không hề kém cạnh huyện Phú Bình, nổi bật với Khu công nghiệp Điềm Thụy, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn và hiện đại. Nhờ vào sự phát triển của khu công nghiệp này, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Thái Nguyên ở huyện Điềm Thụy đang gia tăng đáng kể.

Khu công nghiệp Điềm Thụy không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế của thành phố mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động địa phương. Các công ty trong khu công nghiệp thường xuyên tuyển dụng cho nhiều vị trí như công nhân sản xuất, kỹ thuật viên, nhân viên quản lý chất lượng, nhân viên bán hàng,...

Việc làm Sông Công, Thái Nguyên

Sông Công là thành phố công nghiệp, trung tâm kinh tế, hành chính, văn hoá - xã hội phía Nam của Thái Nguyên. Không chỉ vậy, sông Công còn là đầu mối giao thông, nơi giao lưu và phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của vùng Đông Bắc Bộ.

Với vị trí địa lý và giao thông thuận lợi khi giao các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ lớn, là trung tâm công nghiệp, trung chuyển kinh tế vùng trong và ngoài tỉnh, khu vực này có nhu cầu tuyển dụng việc làm Thái Nguyên rất cao.

Sông Công có nhu cầu tuyển dụng việc Thái Nguyên làm rất cao

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Thái Nguyên

Người lao động có thể tìm kiếm việc làm tại Thái Nguyên dễ dàng thông qua trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thái Nguyên. Đây là nơi giúp bạn kết nối mới người tuyển dụng và cung cấp các thông tin về các vị trí việc làm Thái Nguyên mới nhất. Đồng thời, giúp người lao động tìm được công việc phù hợp với trình độ, kỹ năng và nguyện vọng của mình. Từ đó, người lao động sẽ có cơ hội nắm bắt những cơ hội việc làm tốt nhất phản ánh khả năng và mục tiêu nghề nghiệp của họ.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 2A Đường Chu Văn An, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Thái Nguyên

Số 2A Đường Chu Văn An, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Thái Nguyên Hotline: 02083.857.605

02083.857.605 Email: [email protected]

[email protected] Website: vieclamthainguyen.gov.vn

Thời gian mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6, 7:30 - 17:30

Với dân số hơn 1,3 triệu người, Thái Nguyên là một trong những tỉnh đang ngày càng khẳng định vị thế của mình về kinh tế, đặc biệt trong các nhóm ngành sản xuất, trồng trọt, công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, môi trường cạnh tranh ngành nghề tại địa phương này đang ngày càng khốc liệt, đòi hỏi doanh nghiệp và người lao động phải cải tiến, áp dụng công nghệ mới và nâng cao chất lượng để cạnh tranh trên thị trường nội địa và quốc tế. Để tìm kiếm việc làm Thái Nguyên thành công, người lao động cần trang bị kỹ năng và kiến thức phù hợp để nắm bắt cơ hội trong môi trường lao động đầy thách thức này.