Công việc Kinh doanh/Bán hàng

Nhân viên kinh doanh có vai trò then chốt trong việc thu hút khách hàng và tăng doanh thu. Vì vậy nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh rất cao trong năm 2024 dự kiến nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng từ 15 - 20 %.

Nhân viên kinh doanh là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng chịu trách nhiệm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thuyết phục khách hàng mua và sử dụng sản phẩm của công ty, nên mức lương của vị trí này khá cao trung bình từ 10 - 50 triệu đồng tùy vào lĩnh vực hoạt động. Ngoài ra mức thu nhập này có thể cao hơn vì họ thưởng được thêm thưởng KPI + hoa hồng.

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh mới nhất

Theo thống kê từ website Job3s.ai nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh năm 2024 dự kiến tăng 15 - 20% so với năm 2023. Ngoài ra, 80% doanh nghiệp dự kiến tuyển dụng nhân viên kinh doanh trong năm 2024 nhằm thu hút khách hàng và tăng doanh thu.

Dự báo nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới do sự phát triển của nền kinh tế và sự bùng nổ của thương mại điện tử. Các công ty sẽ ưu tiên tuyển dụng những ứng viên có kỹ năng mềm tốt, khả năng thích ứng nhanh.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh năm 2024 dự kiến tăng 15 - 20% so với năm 2023

2. Cơ hội phát triển việc làm của nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh hiện nay là một trong những ngành nghề có cơ hội phát triển lớn trong tương lai. Vì họ là những người thuyết phục họ sử dụng sản phẩm/dịch vụ giúp tăng doanh thu lợi nhuận giúp doanh nghiệp phát triển.

Việc tìm kiếm việc làm nhân viên kinh doanh khá thuận lợi vì hiện nay các công ty trong mọi lĩnh vực đều cần có đội ngũ kinh doanh để tiếp cận khách hàng, quảng bá sản phẩm và thúc đẩy doanh thu. Ngoài ra nhân viên kinh doanh cũng có một lộ trình thăng tiến rõ ràng như sau:

Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh là bước đầu tiên để bạn thăng tiến lên các vị trí khác. Khi các doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên kinh doanh thời điểm bắt đầu ở vị trí này bạn cần tập trung vào việc học hỏi kiến thức nâng cao kỹ năng bán hàng và xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Nhằm mục đích đạt được doanh số bán hàng đã đặt ra.

Chuyên viên kinh doanh

Sau khi đã tích lũy kinh nghiệm và đạt được những thành tựu tốt. Bạn có thể thăng tiến lên vị trí chuyên viên kinh doanh. Vị trí này đòi hỏi bạn phải có trách nhiệm cao hơn trong việc tư vấn khách hàng để trở thành chuyên gia và có mức thu nhập cao hơn.

Giám sát bán hàng

Là người chịu trách nhiệm quản lý một nhóm nhân viên kinh doanh, đào tạo nhân viên mới về kỹ năng bán hàng và giám sát hiệu quả công việc của họ. Mục tiêu của bạn là giúp nhóm bán hàng đạt được mục tiêu đề ra và phát triển năng lực của các nhân viên trong nhóm.

Giám đốc kinh doanh

Đây là vị trí lãnh đạo cấp cao trong bộ phận kinh doanh, cũng là vị trí có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh khá lớn tại các doanh nghiệp. Nhiệm vụ chính của họ là hoạch định chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường. Nhằm mục đích tăng doanh thu và lợi nhuận, cũng như nâng cao vị thế của doanh nghiệp để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị trường.

Lãnh đạo cấp cao

Nhân viên kinh doanh có thể phát triển lên quản lý cấp cao. Nhiệm vụ chính là điều hành và đưa ra các quyết định quan trọng trong việc định hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Bạn có thể thăng tiến lên vị trí giám sát bán hàng chịu trách nhiệm quản lý đào tạo nhân viên mới

3. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh của các doanh nghiệp rất lớn vì nhân viên kinh doanh là cụm từ chung chỉ những người kinh doanh, bán hàng. Việc làm nhân viên kinh doanh sẽ bao gồm những việc chính như sau:

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng : Xác định và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua nhiều kênh khác nhau như điện thoại, email, mạng xã hội, website...

: Xác định và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua nhiều kênh khác nhau như điện thoại, email, mạng xã hội, website... Nghiên cứu đối thủ và thị trường : Theo dõi các hoạt động của đối thủ để đưa ra chiến lược phù hợp cho công ty. Nghiên cứu xu hướng, nhu cầu, hành vi khách hàng và những yếu tố khách tác động đến thị trường để định hướng phát triển phù hợp.

: Theo dõi các hoạt động của đối thủ để đưa ra chiến lược phù hợp cho công ty. Nghiên cứu xu hướng, nhu cầu, hành vi khách hàng và những yếu tố khách tác động đến thị trường để định hướng phát triển phù hợp. Lên kế hoạch kinh doanh : Để sản phẩm của mình được khách hàng tiếp nhận khi tung ra thị trường cần có kế hoạch quảng bá truyền thông phù hợp.

: Để sản phẩm của mình được khách hàng tiếp nhận khi tung ra thị trường cần có kế hoạch quảng bá truyền thông phù hợp. Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ : Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phù hợp.

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phù hợp. Thuyết phục khách hàng : Giải đáp thắc mắc, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm/dịch vụ.

Giải đáp thắc mắc, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm/dịch vụ. Giải quyết từ chối và thuyết phục khách hàng : Đây là yêu cầu mà nhà tuyển dụng quan tâm nhất khi tuyển dụng nhân viên kinh doanh. Vì công việc này đòi hỏi khách hàng cần có kinh nghiệm và kỹ năng thuyết phục tốt. Đây là bước rất quan trọng để mang lại doanh thu cho công ty.

: Đây là yêu cầu mà nhà tuyển dụng quan tâm nhất khi tuyển dụng nhân viên kinh doanh. Vì công việc này đòi hỏi khách hàng cần có kinh nghiệm và kỹ năng thuyết phục tốt. Đây là bước rất quan trọng để mang lại doanh thu cho công ty. Ký kết hợp đồng : Thương lượng giá cả, điều khoản và hoàn tất hợp đồng với khách hàng.

: Thương lượng giá cả, điều khoản và hoàn tất hợp đồng với khách hàng. Chăm sóc khách hàng sau bán hàng : Duy trì mối quan hệ với khách hàng, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

Duy trì mối quan hệ với khách hàng, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ. Báo cáo hiệu quả kinh doanh : Việc báo cáo hoạt động kinh doanh với cấp trên để tìm giải pháp, hướng đi từ đó đánh giá năng lực, thăng tiến trong công việc.

Ngoài những công việc chính trên nhân viên kinh doanh còn có các công việc khác như:

Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng : Giám sát tiến độ thanh toán của khách hàng, nhắc khách hàng thay toán chậm hoặc không thanh toán.

Giám sát tiến độ thanh toán của khách hàng, nhắc khách hàng thay toán chậm hoặc không thanh toán. Kết thúc hợp đồng: Hoàn tất hợp đồng theo quy định của công ty, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Hoàn tất hợp đồng theo quy định của công ty, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Hỗ trợ kế toán thúc công nợ : Cung cấp thông tin khách hàng và tình trạng thanh toán, phối hợp với kế toán giải quyết các trường hợp nợ xấu.

: Cung cấp thông tin khách hàng và tình trạng thanh toán, phối hợp với kế toán giải quyết các trường hợp nợ xấu. Phối hợp với bộ phận marketing : Khi tuyển dụng nhân viên kinh doanh nhà tuyển dụng mong muốn nhân viên kinh doanh có thể phối hợp với bộ phận marketing lên kế hoạch triển khai các chương trình ưu đãi, tri ân khách hàng… Để thu hút khách hàng cho doanh nghiệp.

Nhân viên kinh doanh cần có kỹ năng nghiên cứu đối thủ và thị trường

4. Kỹ năng cần phải có của một nhân viên kinh doanh

Khi các công ty tuyển dụng nhân viên kinh doanh đều yêu cầu các ứng viên phải đáp ứng được các kỹ năng nhất định như:

4.1. Kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp hiệu quả: Khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng, súc tích, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng giao tiếp.

Lắng nghe tích cực: Khả năng tập trung lắng nghe, thể hiện sự quan tâm và thấu hiểu đối với khách hàng.

Ngôn ngữ cơ thể: Sử dụng ngôn ngữ cơ thể phù hợp để thể hiện sự tự tin, chuyên nghiệp và thiện chí.

Kỹ năng đặt câu hỏi: Khả năng đặt câu hỏi thông minh để thu thập thông tin, hiểu rõ nhu cầu khách hàng và dẫn dắt khách hàng đến quyết định mua hàng.

4.2. Kỹ năng nhận diện khách hàng tiềm năng

Xác định nhu cầu thị trường: Tuyển dụng nhân viên kinh doanh nhà tuyển dụng yêu cầu họ phải có khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường để xác định nhu cầu của khách hàng tiềm năng.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Khả năng sử dụng các kênh online và offline để tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Đánh giá tiềm năng khách hàng: Khả năng đánh giá khả năng mua hàng và mức độ quan tâm của khách hàng tiềm năng.

4.3. Kỹ năng đàm phán và thuyết phục

Kỹ năng thuyết trình: Khả năng trình bày sản phẩm/dịch vụ một cách hấp dẫn, thu hút sự chú ý của khách hàng.

Kỹ năng đàm phán: Khả năng thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng một cách có lợi cho cả hai bên.

Kỹ năng thuyết phục: Khả năng sử dụng các kỹ thuật thuyết phục để thuyết phục khách hàng mua hàng.

Xử lý phản đối: Khả năng xử lý các phản đối của khách hàng một cách bình tĩnh, chuyên nghiệp và hiệu quả.

4.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề

Phân tích vấn đề: Khả năng xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Tìm kiếm giải pháp: Khả năng đưa ra các giải pháp sáng tạo, hiệu quả để giải quyết vấn đề.

Đánh giá giải pháp: Khả năng đánh giá ưu và nhược điểm của các giải pháp và lựa chọn giải pháp phù hợp nhất.

Thực hiện giải pháp: Khả năng triển khai giải pháp một cách hiệu quả và theo dõi kết quả.

4.5. Kỹ năng quản trị mối quan hệ

Xây dựng mối quan hệ: Khả năng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đồng nghiệp và cấp trên.

Duy trì mối quan hệ: Khả năng duy trì mối quan hệ với khách hàng sau bán hàng và phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Giải quyết mâu thuẫn: Khả năng giải quyết mâu thuẫn một cách hiệu quả và giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp.

4.6. Kỹ năng bảo mật kinh doanh

Đây là kỹ năng quan trọng và cần thiết của một nhân viên kinh doanh. Việc bảo mật thông tin bí mật của doanh nghiệp khỏi bị đánh cắp hoặc tiết lộ trái phép gây ảnh hưởng đến công ty.

Nhân viên kinh doanh cần có kỹ năng làm việc nhóm

5. Một số việc làm phổ biến của nhân viên kinh doanh

Hầu hết các công ty hiện nay đều cần vị trí nhân viên kinh doanh để khách hàng có thể tiếp cận khách hàng tiềm năng hiệu quả hơn. Hiện nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh đang khá lớn ở một số ngành nghề sau:

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Công việc chính của nhân viên kinh doanh bất động sản sẽ gồm các công việc chính là tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng, sau đó tư vấn sản phẩm dịch vụ bất động sản phù hợp với nhu cầu khách hàng. Cuối cùng là hỗ trợ khách hàng xem nhà, đất và hoàn tất thủ tục mua bán.

Nhân viên kinh doanh online

Nhân viên kinh doanh online có trách nhiệm tìm kiếm khách hàng online qua các kênh mạng xã hội, website,.. Sau đó cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ và giá thành đến khách hàng sau đó thuyết phục và chốt đơn hàng với khách hàng.

Nhân viên kinh doanh nội thất

Tìm việc làm nhân viên kinh doanh nội thất bạn cần thực hiện các công việc như: tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tư vấn sản phẩm, dịch vụ nội thất và giá thành phù hợp. Sau đó đề xuất ý tưởng thiết kế nội thất cho khách hàng.

Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường

Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường sẽ cần thực hiện nghiên cứu thị trường và thu thập thông tin khách hàng. Từ đó, phân tích thị trường và đưa ra chiến lược phát triển kinh doanh. Sau đó hỗ trợ nhân viên kinh doanh và marketing thực hiện chiến lược.

Nhân viên kinh doanh bảo hiểm

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh ngành bảo hiểm bạn sẽ thực hiện các công việc như: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tư vấn sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm phù hợp với nhu cầu khách hàng. Sau đó giải đáp thắc mắc và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Nhân viên kinh doanh online có trách nhiệm tìm kiếm khách hàng online

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh nhà tuyển dụng sẽ có những yêu cầu cụ thể như:

Kỹ năng giao tiếp : Nhân viên kinh doanh cần có khả năng giao tiếp hiệu quả với khách hàng để truyền đạt được hết ưu điểm của sản phẩm cho khách hàng

Nhân viên kinh doanh cần có khả năng giao tiếp hiệu quả với khách hàng để truyền đạt được hết ưu điểm của sản phẩm cho khách hàng Kỹ năng nhận diện khách hàng tiềm năng : Điều này sẽ giúp dễ tiếp cận với khách hàng và gia tăng hiệu quả và năng suất làm việc.

: Điều này sẽ giúp dễ tiếp cận với khách hàng và gia tăng hiệu quả và năng suất làm việc. Kỹ năng thuyết phục : Nhân viên kinh doanh cần có khả năng thuyết phục khách hàng mua sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Nhân viên kinh doanh cần có khả năng thuyết phục khách hàng mua sản phẩm/dịch vụ của công ty. Kỹ năng đàm phán : Nhân viên kinh doanh cần có khả năng đàm phán để đạt được mục tiêu đề ra.

Nhân viên kinh doanh cần có khả năng đàm phán để đạt được mục tiêu đề ra. Kiến thức về sản phẩm/dịch vụ của công ty : Nhân viên kinh doanh cần có kiến thức sâu rộng về sản phẩm/dịch vụ của công ty để có thể tư vấn cho khách hàng đem lại trải nghiệm tốt nhất dành cho khách hàng.

Nhân viên kinh doanh cần có kiến thức sâu rộng về sản phẩm/dịch vụ của công ty để có thể tư vấn cho khách hàng đem lại trải nghiệm tốt nhất dành cho khách hàng. Kiến thức về thị trường : Có kiến thức về thị trường để có thể xác định được nhu cầu của khách hàng và đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

Có kiến thức về thị trường để có thể xác định được nhu cầu của khách hàng và đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp. Kiến thức về kinh doanh : Nhân viên kinh doanh cần có kiến thức về kinh doanh để có thể quản lý công việc một cách hiệu quả.

Nhân viên kinh doanh cần có kiến thức về kinh doanh để có thể quản lý công việc một cách hiệu quả. Kỹ năng giải quyết vấn đề : Hoạt động kinh doanh luôn có những vấn đề nhất định mà bạn cần giải quyết. Vì vậy nhân viên kinh doanh phải có độ nhạy bén để tìm ra phương án tốt nhất để giải quyết các vấn đề phát sinh.

: Hoạt động kinh doanh luôn có những vấn đề nhất định mà bạn cần giải quyết. Vì vậy nhân viên kinh doanh phải có độ nhạy bén để tìm ra phương án tốt nhất để giải quyết các vấn đề phát sinh. Kỹ năng duy trì mối quan hệ : Việc duy trì các mối quan hệ rất cần thiết đối với nhân viên kinh doanh. Nó có thể giúp họ mở rộng nguồn khách tăng lợi nhuận và doanh thu

Ngoài ra một số nhà tuyển dụng có thể yêu cầu thêm về:

Kinh nghiệm làm việc : Hầu hết các nhà tuyển dụng đều yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh.

Hầu hết các nhà tuyển dụng đều yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Tốt nghiệp chuyên ngành : Một số nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh, marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Một số nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh, marketing hoặc các chuyên ngành liên quan. Ngoại ngữ : Một số nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có khả năng sử dụng ngoại ngữ như: tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật...

Một số nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có khả năng sử dụng ngoại ngữ như: tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật... Ngoại hình ưa nhìn : Nhân viên kinh doanh là vị trí thường xuyên tiếp xúc với khách hàng chính vì vậy một vài công ty sẽ yêu cầu ứng viên có ngoại hình ưa nhìn.

Nhân viên kinh doanh là vị trí thường xuyên tiếp xúc với khách hàng chính vì vậy một vài công ty sẽ yêu cầu ứng viên có ngoại hình ưa nhìn. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt : Nhân viên kinh doanh ngoài khả năng làm việc độc lập để hoàn thành công việc được giao bạn cần có thêm kỹ năng làm việc nhóm để phối hợp tốt với các bộ phận khác trong công ty.

Nhân viên kinh doanh ngoài khả năng làm việc độc lập để hoàn thành công việc được giao bạn cần có thêm kỹ năng làm việc nhóm để phối hợp tốt với các bộ phận khác trong công ty. Có tinh thần trách nhiệm cao : Nhân viên kinh doanh cần có tinh thần trách nhiệm cao để đảm bảo công việc được hoàn thành đúng thời hạn và chất lượng.

Nhân viên kinh doanh cần có khả năng thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của công ty

7. Mức lương của nhân viên kinh doanh hiện nay

Mức lương của nhân viên kinh doanh hiện nay phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: vị trí công việc, kinh nghiệm làm việc, ngành nghề ví dụ mức lương của nhân viên kinh doanh của ngành tài chính, bất động sản sẽ cao hơn so với các ngành nghề khác. Ngoài ra quy mô công ty cũng là một trong những yếu tố quyết định mức lương của bạn.

Bạn có thể tham khảo mức lương của nhân viên kinh doanh theo từng vị trí như sau:

Vị trí Kinh nghiệm Mức lương cơ bản (triệu đồng/tháng) Nhân viên kinh doanh Sinh viên mới ra trường 4 – 8 triệu đồng 1 - 3 năm 4 - 12 triệu đồng 3 - 5 năm 8 - 20 triệu đồng 5 - 10 năm 12 - 30 triệu đồng Chuyên viên kinh doanh 3 - 5 năm 12 - 25 triệu đồng 5 - 10 năm 20 - 35 triệu đồng Trưởng nhóm kinh doanh 5 - 10 năm 20 - 30 triệu đồng Trên 10 năm 30 - 40 triệu đồng Giám đốc kinh doanh 5 - 10 năm 30 - 40 triệu đồng Trên 10 năm 40 – 50 triệu đồng

Lưu ý: Ngoài lương cứng, nhân viên kinh doanh còn có thể nhận được các khoản thu nhập khác như: Hoa hồng, thưởng nóng, và các phúc lợi như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phụ cấp ăn trưa....

8. Doanh nghiệp uy tín đang có nhu cầu tìm kiếm nhân viên kinh doanh

Nếu bạn đang tìm việc làm nhân viên kinh doanh có thể ứng tuyển các vị trí sau:

Tên công ty Vị trí Địa chỉ Công ty TNHH MTV Kinh doanh ô tô Thăng Long Tư vấn bán hàng ô tô Ford 105 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội - Quận Đống Đa - Hà Nội Công ty cổ phần brandall Nhân viên kinh doanh 168 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội - Quận Thanh Xuân - Hà Nội Công ty cổ phần viễn thông FPT Nhân viên kinh doanh Kiên Giang Mediastep Software VietNam Chuyên viên kinh doanh phần mềm quản lý bán hàng Tầng 12, tòa nhà Vietjet Plaza, 60A Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, HCM - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Ico Euro Nhân viên kinh doanh tư vấn tuyển sinh du học nghề Tây Ninh Misa JSC Chuyên viên kinh doanh phần mềm Tòa nhà ngân hàng Công đoàn Việt Nam, số 6, ngõ 82, phố Dịch vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội Công ty dược Tâm Phúc Nhân viên kinh doanh Ninh Thuận Diligo Holdings - Trường phòng kinh doanh sàn thương mại điện tử. - Chuyên viên kinh doanh sàn shopee. - Chuyên viên kinh doanh online Tòa nhà N03T5, Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội