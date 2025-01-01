Công việc Kinh doanh/Bán hàng

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 7,474 kết quả / Từ khoá "Kinh doanh/Bán hàng"
Xoá bộ lọc Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Kinh doanh/Bán hàng

-

Có 7,474 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 22 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần Data Impact
Tuyển Trợ lý kinh doanh công ty cổ phần Data Impact làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
công ty cổ phần Data Impact
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn OMG
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn OMG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh kênh GT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh kênh MT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 16 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm My Tonic
Tuyển Sales Marketing My Tonic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
My Tonic
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 21 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 7 - 21 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NAC Viet Resources
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate NAC Viet Resources làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD
NAC Viet Resources
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Dorco Vina Co., Ltd
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 16 Triệu
Dorco Vina Co., Ltd
Hạn nộp: 11/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Avocado Va
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Avocado Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 485 - 571 USD
Avocado Va
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 485 - 571 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL
Tuyển Chứng khoán CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC
6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RITA PHẠM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RITA PHẠM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM TẠI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM TẠI BÌNH DƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH RM Healthcare làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH RM Healthcare
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Abbott làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Abbott
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên INOVA COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu INOVA COMPANY LIMITED
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 12 - 15 Triệu Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine làm việc tại Hải Phòng thu nhập 800 - 15 USD Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine
800 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 100000 - 200000 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
0.1 - 0.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Abbott làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận Abbott
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HULO CARE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận OGC Beauty
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu OGC Beauty
5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu OGC Beauty
4 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận OGC Beauty
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận OGC Beauty
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận OGC Beauty
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bunny Drinkie
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bunny Drinkie
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Nhân viên kinh doanh có vai trò then chốt trong việc thu hút khách hàng và tăng doanh thu. Vì vậy nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh rất cao trong năm 2024 dự kiến nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng từ 15 - 20 %.

Nhân viên kinh doanh là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng chịu trách nhiệm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thuyết phục khách hàng mua và sử dụng sản phẩm của công ty, nên mức lương của vị trí này khá cao trung bình từ 10 - 50 triệu đồng tùy vào lĩnh vực hoạt động. Ngoài ra mức thu nhập này có thể cao hơn vì họ thưởng được thêm thưởng KPI + hoa hồng.

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh mới nhất

Theo thống kê từ website Job3s.ai nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh năm 2024 dự kiến tăng 15 - 20% so với năm 2023. Ngoài ra, 80% doanh nghiệp dự kiến tuyển dụng nhân viên kinh doanh trong năm 2024 nhằm thu hút khách hàng và tăng doanh thu.

Dự báo nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới do sự phát triển của nền kinh tế và sự bùng nổ của thương mại điện tử. Các công ty sẽ ưu tiên tuyển dụng những ứng viên có kỹ năng mềm tốt, khả năng thích ứng nhanh.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh năm 2024 dự kiến tăng 15 - 20% so với năm 2023
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh năm 2024 dự kiến tăng 15 - 20% so với năm 2023

2. Cơ hội phát triển việc làm của nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh hiện nay là một trong những ngành nghề có cơ hội phát triển lớn trong tương lai. Vì họ là những người thuyết phục họ sử dụng sản phẩm/dịch vụ giúp tăng doanh thu lợi nhuận giúp doanh nghiệp phát triển.

Việc tìm kiếm việc làm nhân viên kinh doanh khá thuận lợi vì hiện nay các công ty trong mọi lĩnh vực đều cần có đội ngũ kinh doanh để tiếp cận khách hàng, quảng bá sản phẩm và thúc đẩy doanh thu. Ngoài ra nhân viên kinh doanh cũng có một lộ trình thăng tiến rõ ràng như sau:

Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh là bước đầu tiên để bạn thăng tiến lên các vị trí khác. Khi các doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên kinh doanh thời điểm bắt đầu ở vị trí này bạn cần tập trung vào việc học hỏi kiến thức nâng cao kỹ năng bán hàng và xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Nhằm mục đích đạt được doanh số bán hàng đã đặt ra.

Chuyên viên kinh doanh

Sau khi đã tích lũy kinh nghiệm và đạt được những thành tựu tốt. Bạn có thể thăng tiến lên vị trí chuyên viên kinh doanh. Vị trí này đòi hỏi bạn phải có trách nhiệm cao hơn trong việc tư vấn khách hàng để trở thành chuyên gia và có mức thu nhập cao hơn.

Giám sát bán hàng

Là người chịu trách nhiệm quản lý một nhóm nhân viên kinh doanh, đào tạo nhân viên mới về kỹ năng bán hàng và giám sát hiệu quả công việc của họ. Mục tiêu của bạn là giúp nhóm bán hàng đạt được mục tiêu đề ra và phát triển năng lực của các nhân viên trong nhóm.

Giám đốc kinh doanh

Đây là vị trí lãnh đạo cấp cao trong bộ phận kinh doanh, cũng là vị trí có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh khá lớn tại các doanh nghiệp. Nhiệm vụ chính của họ là hoạch định chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường. Nhằm mục đích tăng doanh thu và lợi nhuận, cũng như nâng cao vị thế của doanh nghiệp để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị trường.

Lãnh đạo cấp cao

Nhân viên kinh doanh có thể phát triển lên quản lý cấp cao. Nhiệm vụ chính là điều hành và đưa ra các quyết định quan trọng trong việc định hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Bạn có thể thăng tiến lên vị trí giám sát bán hàng chịu trách nhiệm quản lý đào tạo nhân viên mới
Bạn có thể thăng tiến lên vị trí giám sát bán hàng chịu trách nhiệm quản lý đào tạo nhân viên mới

3. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh của các doanh nghiệp rất lớn vì nhân viên kinh doanh là cụm từ chung chỉ những người kinh doanh, bán hàng. Việc làm nhân viên kinh doanh sẽ bao gồm những việc chính như sau:

  • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Xác định và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua nhiều kênh khác nhau như điện thoại, email, mạng xã hội, website...
  • Nghiên cứu đối thủ và thị trường: Theo dõi các hoạt động của đối thủ để đưa ra chiến lược phù hợp cho công ty. Nghiên cứu xu hướng, nhu cầu, hành vi khách hàng và những yếu tố khách tác động đến thị trường để định hướng phát triển phù hợp.
  • Lên kế hoạch kinh doanh: Để sản phẩm của mình được khách hàng tiếp nhận khi tung ra thị trường cần có kế hoạch quảng bá truyền thông phù hợp.
  • Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ: Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phù hợp.
  • Thuyết phục khách hàng: Giải đáp thắc mắc, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm/dịch vụ.
  • Giải quyết từ chối và thuyết phục khách hàng: Đây là yêu cầu mà nhà tuyển dụng quan tâm nhất khi tuyển dụng nhân viên kinh doanh. Vì công việc này đòi hỏi khách hàng cần có kinh nghiệm và kỹ năng thuyết phục tốt. Đây là bước rất quan trọng để mang lại doanh thu cho công ty.
  • Ký kết hợp đồng: Thương lượng giá cả, điều khoản và hoàn tất hợp đồng với khách hàng.
  • Chăm sóc khách hàng sau bán hàng: Duy trì mối quan hệ với khách hàng, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
  • Báo cáo hiệu quả kinh doanh: Việc báo cáo hoạt động kinh doanh với cấp trên để tìm giải pháp, hướng đi từ đó đánh giá năng lực, thăng tiến trong công việc.

Ngoài những công việc chính trên nhân viên kinh doanh còn có các công việc khác như:

  • Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng: Giám sát tiến độ thanh toán của khách hàng, nhắc khách hàng thay toán chậm hoặc không thanh toán.
  • Kết thúc hợp đồng: Hoàn tất hợp đồng theo quy định của công ty, lưu trữ hồ sơ theo quy định.
  • Hỗ trợ kế toán thúc công nợ: Cung cấp thông tin khách hàng và tình trạng thanh toán, phối hợp với kế toán giải quyết các trường hợp nợ xấu.
  • Phối hợp với bộ phận marketing: Khi tuyển dụng nhân viên kinh doanh nhà tuyển dụng mong muốn nhân viên kinh doanh có thể phối hợp với bộ phận marketing lên kế hoạch triển khai các chương trình ưu đãi, tri ân khách hàng… Để thu hút khách hàng cho doanh nghiệp.
Nhân viên kinh doanh cần có kỹ năng nghiên cứu đối thủ và thị trường
Nhân viên kinh doanh cần có kỹ năng nghiên cứu đối thủ và thị trường

4. Kỹ năng cần phải có của một nhân viên kinh doanh

Khi các công ty tuyển dụng nhân viên kinh doanh đều yêu cầu các ứng viên phải đáp ứng được các kỹ năng nhất định như:

4.1. Kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp hiệu quả: Khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng, súc tích, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng giao tiếp.

Lắng nghe tích cực: Khả năng tập trung lắng nghe, thể hiện sự quan tâm và thấu hiểu đối với khách hàng.

Ngôn ngữ cơ thể: Sử dụng ngôn ngữ cơ thể phù hợp để thể hiện sự tự tin, chuyên nghiệp và thiện chí.

Kỹ năng đặt câu hỏi: Khả năng đặt câu hỏi thông minh để thu thập thông tin, hiểu rõ nhu cầu khách hàng và dẫn dắt khách hàng đến quyết định mua hàng.

4.2. Kỹ năng nhận diện khách hàng tiềm năng

Xác định nhu cầu thị trường: Tuyển dụng nhân viên kinh doanh nhà tuyển dụng yêu cầu họ phải có khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường để xác định nhu cầu của khách hàng tiềm năng.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Khả năng sử dụng các kênh online và offline để tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Đánh giá tiềm năng khách hàng: Khả năng đánh giá khả năng mua hàng và mức độ quan tâm của khách hàng tiềm năng.

4.3. Kỹ năng đàm phán và thuyết phục

Kỹ năng thuyết trình: Khả năng trình bày sản phẩm/dịch vụ một cách hấp dẫn, thu hút sự chú ý của khách hàng.

Kỹ năng đàm phán: Khả năng thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng một cách có lợi cho cả hai bên.

Kỹ năng thuyết phục: Khả năng sử dụng các kỹ thuật thuyết phục để thuyết phục khách hàng mua hàng.

Xử lý phản đối: Khả năng xử lý các phản đối của khách hàng một cách bình tĩnh, chuyên nghiệp và hiệu quả.

4.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề

Phân tích vấn đề: Khả năng xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Tìm kiếm giải pháp: Khả năng đưa ra các giải pháp sáng tạo, hiệu quả để giải quyết vấn đề.

Đánh giá giải pháp: Khả năng đánh giá ưu và nhược điểm của các giải pháp và lựa chọn giải pháp phù hợp nhất.

Thực hiện giải pháp: Khả năng triển khai giải pháp một cách hiệu quả và theo dõi kết quả.

4.5. Kỹ năng quản trị mối quan hệ

Xây dựng mối quan hệ: Khả năng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đồng nghiệp và cấp trên.

Duy trì mối quan hệ: Khả năng duy trì mối quan hệ với khách hàng sau bán hàng và phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Giải quyết mâu thuẫn: Khả năng giải quyết mâu thuẫn một cách hiệu quả và giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp.

4.6. Kỹ năng bảo mật kinh doanh

Đây là kỹ năng quan trọng và cần thiết của một nhân viên kinh doanh. Việc bảo mật thông tin bí mật của doanh nghiệp khỏi bị đánh cắp hoặc tiết lộ trái phép gây ảnh hưởng đến công ty.

Nhân viên kinh doanh cần có kỹ năng làm việc nhóm
Nhân viên kinh doanh cần có kỹ năng làm việc nhóm

5. Một số việc làm phổ biến của nhân viên kinh doanh

Hầu hết các công ty hiện nay đều cần vị trí nhân viên kinh doanh để khách hàng có thể tiếp cận khách hàng tiềm năng hiệu quả hơn. Hiện nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh đang khá lớn ở một số ngành nghề sau:

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Công việc chính của nhân viên kinh doanh bất động sản sẽ gồm các công việc chính là tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng, sau đó tư vấn sản phẩm dịch vụ bất động sản phù hợp với nhu cầu khách hàng. Cuối cùng là hỗ trợ khách hàng xem nhà, đất và hoàn tất thủ tục mua bán.

Nhân viên kinh doanh online

Nhân viên kinh doanh online có trách nhiệm tìm kiếm khách hàng online qua các kênh mạng xã hội, website,.. Sau đó cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ và giá thành đến khách hàng sau đó thuyết phục và chốt đơn hàng với khách hàng.

Nhân viên kinh doanh nội thất

Tìm việc làm nhân viên kinh doanh nội thất bạn cần thực hiện các công việc như: tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tư vấn sản phẩm, dịch vụ nội thất và giá thành phù hợp. Sau đó đề xuất ý tưởng thiết kế nội thất cho khách hàng.

Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường

Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường sẽ cần thực hiện nghiên cứu thị trường và thu thập thông tin khách hàng. Từ đó, phân tích thị trường và đưa ra chiến lược phát triển kinh doanh. Sau đó hỗ trợ nhân viên kinh doanh và marketing thực hiện chiến lược.

Nhân viên kinh doanh bảo hiểm

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh ngành bảo hiểm bạn sẽ thực hiện các công việc như: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tư vấn sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm phù hợp với nhu cầu khách hàng. Sau đó giải đáp thắc mắc và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Nhân viên kinh doanh online có trách nhiệm tìm kiếm khách hàng online
Nhân viên kinh doanh online có trách nhiệm tìm kiếm khách hàng online

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh nhà tuyển dụng sẽ có những yêu cầu cụ thể như:

  • Kỹ năng giao tiếp: Nhân viên kinh doanh cần có khả năng giao tiếp hiệu quả với khách hàng để truyền đạt được hết ưu điểm của sản phẩm cho khách hàng
  • Kỹ năng nhận diện khách hàng tiềm năng: Điều này sẽ giúp dễ tiếp cận với khách hàng và gia tăng hiệu quả và năng suất làm việc.
  • Kỹ năng thuyết phục: Nhân viên kinh doanh cần có khả năng thuyết phục khách hàng mua sản phẩm/dịch vụ của công ty.
  • Kỹ năng đàm phán: Nhân viên kinh doanh cần có khả năng đàm phán để đạt được mục tiêu đề ra.
  • Kiến thức về sản phẩm/dịch vụ của công ty: Nhân viên kinh doanh cần có kiến thức sâu rộng về sản phẩm/dịch vụ của công ty để có thể tư vấn cho khách hàng đem lại trải nghiệm tốt nhất dành cho khách hàng.
  • Kiến thức về thị trường: Có kiến thức về thị trường để có thể xác định được nhu cầu của khách hàng và đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.
  • Kiến thức về kinh doanh: Nhân viên kinh doanh cần có kiến thức về kinh doanh để có thể quản lý công việc một cách hiệu quả.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Hoạt động kinh doanh luôn có những vấn đề nhất định mà bạn cần giải quyết. Vì vậy nhân viên kinh doanh phải có độ nhạy bén để tìm ra phương án tốt nhất để giải quyết các vấn đề phát sinh.
  • Kỹ năng duy trì mối quan hệ: Việc duy trì các mối quan hệ rất cần thiết đối với nhân viên kinh doanh. Nó có thể giúp họ mở rộng nguồn khách tăng lợi nhuận và doanh thu

Ngoài ra một số nhà tuyển dụng có thể yêu cầu thêm về:

  • Kinh nghiệm làm việc: Hầu hết các nhà tuyển dụng đều yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh.
  • Tốt nghiệp chuyên ngành: Một số nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh, marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.
  • Ngoại ngữ: Một số nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có khả năng sử dụng ngoại ngữ như: tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật...
  • Ngoại hình ưa nhìn: Nhân viên kinh doanh là vị trí thường xuyên tiếp xúc với khách hàng chính vì vậy một vài công ty sẽ yêu cầu ứng viên có ngoại hình ưa nhìn.
  • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt: Nhân viên kinh doanh ngoài khả năng làm việc độc lập để hoàn thành công việc được giao bạn cần có thêm kỹ năng làm việc nhóm để phối hợp tốt với các bộ phận khác trong công ty.
  • Có tinh thần trách nhiệm cao: Nhân viên kinh doanh cần có tinh thần trách nhiệm cao để đảm bảo công việc được hoàn thành đúng thời hạn và chất lượng.
Nhân viên kinh doanh cần có khả năng thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của công ty
Nhân viên kinh doanh cần có khả năng thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của công ty

7. Mức lương của nhân viên kinh doanh hiện nay

Mức lương của nhân viên kinh doanh hiện nay phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: vị trí công việc, kinh nghiệm làm việc, ngành nghề ví dụ mức lương của nhân viên kinh doanh của ngành tài chính, bất động sản sẽ cao hơn so với các ngành nghề khác. Ngoài ra quy mô công ty cũng là một trong những yếu tố quyết định mức lương của bạn.

Bạn có thể tham khảo mức lương của nhân viên kinh doanh theo từng vị trí như sau:

Vị trí

Kinh nghiệm

Mức lương cơ bản (triệu đồng/tháng)

Nhân viên kinh doanh

Sinh viên mới ra trường

4 – 8 triệu đồng

1 - 3 năm

4 - 12 triệu đồng

3 - 5 năm

8 - 20 triệu đồng

5 - 10 năm

12 - 30 triệu đồng

Chuyên viên kinh doanh

3 - 5 năm

12 - 25 triệu đồng

5 - 10 năm

20 - 35 triệu đồng

Trưởng nhóm kinh doanh

5 - 10 năm

20 - 30 triệu đồng

Trên 10 năm

30 - 40 triệu đồng

Giám đốc kinh doanh

5 - 10 năm

30 - 40 triệu đồng

Trên 10 năm

40 – 50 triệu đồng
Lưu ý: Ngoài lương cứng, nhân viên kinh doanh còn có thể nhận được các khoản thu nhập khác như: Hoa hồng, thưởng nóng, và các phúc lợi như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phụ cấp ăn trưa....

8. Doanh nghiệp uy tín đang có nhu cầu tìm kiếm nhân viên kinh doanh

Nếu bạn đang tìm việc làm nhân viên kinh doanh có thể ứng tuyển các vị trí sau:

Tên công ty

Vị trí

Địa chỉ

Công ty TNHH MTV Kinh doanh ô tô Thăng Long

Tư vấn bán hàng ô tô Ford

105 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội - Quận Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần brandall

Nhân viên kinh doanh

168 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Công ty cổ phần viễn thông FPT

Nhân viên kinh doanh

Kiên Giang

Mediastep Software VietNam

Chuyên viên kinh doanh phần mềm quản lý bán hàng

Tầng 12, tòa nhà Vietjet Plaza, 60A Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, HCM - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Ico Euro

Nhân viên kinh doanh tư vấn tuyển sinh du học nghề

Tây Ninh

Misa JSC

Chuyên viên kinh doanh phần mềm

Tòa nhà ngân hàng Công đoàn Việt Nam, số 6, ngõ 82, phố Dịch vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Công ty dược Tâm Phúc

Nhân viên kinh doanh

Ninh Thuận

Diligo Holdings

- Trường phòng kinh doanh sàn thương mại điện tử.

- Chuyên viên kinh doanh sàn shopee.

- Chuyên viên kinh doanh online

Tòa nhà N03T5, Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Hiện nay nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh của các doanh nghiệp rất lớn. Nghề này mang đến mức thu nhập hấp dẫn. Tuy nhiên bạn cần thường xuyên trau dồi kiến thức và phát triển bản thân. Để tìm được việc làm nhân viên kinh doanh nhanh chóng bạn có thể truy cập website job3s.ai.