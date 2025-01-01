Tất cả địa điểm
Việc làm tại Hồ Chí Minh

-

Có 57,845 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Business Analyst Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Atlas Industries (Vietnam) Limited
Tuyển Cloud Engineer Atlas Industries (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Atlas Industries (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 26 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NASYS
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH NASYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NASYS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Hành chính tổng hợp TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Jaspal Company Limited
Tuyển Product Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD
Jaspal Company Limited
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Cần Thơ Còn 24 ngày để ứng tuyển 600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm TPHCMđang rất sôi động với mức lương dao động từ 7.000.000 - 35.000.000 VND/tháng, tùy vị trí và lĩnh vực. Các ngành như IT, kinh doanh và dịch vụ khách hàng có nhu cầu cao, đặc biệt tại các quận trung tâm như Quận 1, Bình Thạnh và Tân Bình.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm TPHCM hiện nay

TP.HCM hiện là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với nhu cầu tuyển dụng việc làm TPHCM liên tục tăng cao. Theo thống kê của UBND TP.HCM, tính đến tháng 06/2024, dân số của thành phố có hơn 9.000.000 người, tăng 3,29% so với năm 2023. Điều này phản ánh sự mở rộng của lực lượng lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp và tập đoàn lớn.

Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động tại TP.HCM vào năm 2023 đạt khoảng 6.500.000 VNĐ. Mức lương này phần nào phản ánh khả năng chi trả của các doanh nghiệp, cùng với chi phí sinh hoạt tương đối cao của thành phố. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động tại thành phố hiện là 2,24% (Quý III/2024), cho thấy mức độ cạnh tranh trong thị trường việc làm việc làm TPHCM.

TP.HCM là một "mảnh đất màu mỡ" cho nhiều ngành nghề, từ công nghệ thông tin đến dịch vụ, bán lẻ và sản xuất. Nhu cầu tuyển dụng việc làm TPHCM lớn nhất tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, với các vị trí việc làm lập trình viên, việc làm kỹ sư phần mềm và chuyên gia an ninh mạng. Bên cạnh đó, sự phát triển của ngành dịch vụ và bán lẻ, cùng với sự sôi động của các khu công nghiệp, cũng tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn.

Là một thành phố đông dân, nhu cầu tuyển dụng việc làm TPHCM luôn diễn ra sôi động
Là một thành phố đông dân, nhu cầu tuyển dụng việc làm TPHCM luôn diễn ra sôi động

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm TP.Hồ Chí Minh

Mức lương trung bình cho các công việc tại TP.HCM có sự chênh lệch lớn, phụ thuộc vào yêu cầu kinh nghiệm, kỹ năng và đặc thù của ngành nghề. Dưới đây là mức lương dao động của một số vị trí phổ biến, giúp ứng viên có cái nhìn tổng quan về thu nhập trong từng việc làm TPHCM.

Vị trí công việc

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Việc làm giao hàng

7.000.000 - 10.000.000

Việc làm gia công cơ khí

8.000.000 - 12.000.000

Việc làm lái xe, tài xế

9.000.000 - 15.000.000

Việc làm kế toán

10.000.000 - 16.000.000

Việc làm cơ khí

10.000.000 - 18.000.000

Việc làm xây dựng

12.000.000 - 20.000.000

Việc làm giáo viên Tiếng Anh

13.000.000 - 22.000.000

Việc làm Marketing

15.000.000 - 25.000.000

Việc làm Tiếng Nhật

18.000.000 - 30.000.000

Việc làm Tiếng Hàn

20.000.000 - 35.000.000
Bảng lương này sẽ giúp ứng viên có thêm thông tin tham khảo về thu nhập trong khi tìm việc làm Thành phố Hồ Chí Minh. Mức lương thực nhận có thể bị thay đổi do sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố như thưởng hoa hồng, KPI, khu vực,...

3. Một số việc làm tại TP Hồ Chí Minh được tìm kiếm nhiều

Việc làm TPHCM hiện nay rất đa dạng và phong phú, phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng lao động. Dưới đây là một số vị trí phổ biến cùng các khu vực có nhu cầu tuyển dụng cao, giúp người lao động có cái nhìn tổng quan và lựa chọn công việc phù hợp tại thành phố sôi động này.

3.1. Việc làm lái xe, tài xế

Công việc lái xe, tài xế tại TP.HCM chủ yếu bao gồm các vị trí tài xế xe tải, xe dịch vụ và xe công nghệ. Nhiệm vụ chính là vận chuyển hàng hóa, đón trả khách đúng lịch trình và đảm bảo an toàn giao thông. Các khu vực tuyển dụng việc làm TPHCM liên quan đến lái xe nhiều gồm quận 1, quận Bình Thạnh và Thủ Đức - nơi có nhiều công ty vận tải và dịch vụ giao hàng.

3.2. Việc làm kế toán

Vị trí kế toán đòi hỏi các kỹ năng như ghi chép, báo cáo tài chính và quản lý chi phí của công ty. Các công ty tại quận Tân Bình, quận 3 và Phú Nhuận thường có nhu cầu tuyển dụng cao cho vị trí này do tập trung nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kế toán là việc làm TPHCM phổ biến với nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Việc làm kế toán là một trong những ngành nghề hay được tìm kiếm trên các nền tảng tuyển dụng
Việc làm kế toán là một trong những ngành nghề hay được tìm kiếm trên các nền tảng tuyển dụng

3.3. Việc làm tiếng Nhật

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự biết tiếng Nhật ngày càng tăng, chủ yếu cho các vị trí biên phiên dịch, chăm sóc khách hàng và trợ lý giám đốc. Các khu vực tập trung nhiều công ty Nhật như quận 7, quận 1 và Bình Thạnh thường xuyên đăng tin tuyển dụng cho vị trí này, mang lại mức thu nhập hấp dẫn cho ứng viên.

3.4. Việc làm Marketing

Marketing là lĩnh vực luôn thu hút nhân tài với các vị trí phổ biến như nhân viên truyền thông, quản lý nội dung và chuyên viên quảng cáo. Các công ty ở quận 1, quận 3 và quận Phú Nhuận thường cần nhân sự có khả năng sáng tạo và hiểu biết về thị trường. Đây là một trong những công việc việc làm TPHCM đang có sức hút lớn.

3.5. Việc làm cơ khí

Vị trí kỹ sư cơ khí, thợ sửa máy và bảo trì máy móc thường tuyển dụng nhiều tại các khu công nghiệp như Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7) và Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi. Công việc đòi hỏi tay nghề cao và khả năng làm việc với các thiết bị cơ khí hiện đại.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm TPHCM liên quan đến cơ khí cũng có số lượng tương đối cao
Nhu cầu tuyển dụng việc làm TPHCM liên quan đến cơ khí cũng có số lượng tương đối cao

3.6. Việc làm xây dựng

Ngành xây dựng tại TP.HCM luôn phát triển, với các vị trí như kỹ sư công trình, giám sát công trường và thợ xây. Các dự án xây dựng lớn tại quận 2, quận 9 và Bình Tân cần nhiều nhân lực để đáp ứng tiến độ công trình. Việc làm TPHCM trong lĩnh vực này có thu nhập tốt và cơ hội làm việc dài hạn.

3.7. Việc làm gia công

Các công việc gia công sản phẩm, chế biến thực phẩm và may mặc tập trung ở các khu công nghiệp quận 12, Tân Bình và Bình Chánh. Đây là công việc phổ thông, không yêu cầu cao về trình độ, phù hợp cho lao động phổ thông và công nhân.

3.8. Việc làm tiếng anh

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự thành thạo tiếng Anh cao tại các trung tâm ngoại ngữ, công ty đa quốc gia và doanh nghiệp lớn ở quận 1, quận 7 và quận Bình Thạnh. Các vị trí việc làm TPHCM thường gặp gồm giáo viên tiếng Anh, phiên dịch viên và nhân viên chăm sóc khách hàng.

Ứng viên có khả năng ngoại ngữ tốt có thể dễ dàng tìm việc làm Thành phố Hồ Chí Minh tại các trung tâm tiếng anh
Ứng viên có khả năng ngoại ngữ tốt có thể dễ dàng tìm việc làm Thành phố Hồ Chí Minh tại các trung tâm tiếng anh

3.9. Việc làm giao hàng

Với sự phát triển của các dịch vụ giao nhận, vị trí giao hàng đang được tuyển dụng mạnh tại các khu vực có dân cư đông như Gò Vấp, Tân Phú và quận Bình Tân. Công việc này phù hợp cho người có khả năng di chuyển linh hoạt, đảm bảo đúng tiến độ giao hàng.

3.10. Việc làm tiếng Hàn

Doanh nghiệp Hàn Quốc tại TP.HCM tập trung nhiều ở quận 7 và Bình Thạnh, tạo ra nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí việc làm TPHCM biết tiếng Hàn, chủ yếu là phiên dịch viên và nhân viên hỗ trợ khách hàng. Đây là công việc tiềm năng với mức thu nhập cạnh tranh.

4. Hình thức tuyển việc làm tại TP.HCM phổ biến hiện nay

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, thu hút nhiều người lao động từ các tỉnh thành khác đến sinh sống và làm việc. Nhu cầu tuyển dụng tại đây rất đa dạng, bao gồm nhiều hình thức việc làm phù hợp với các đối tượng lao động khác nhau. Dưới đây là các hình thức việc làm TPHCM phổ biến, giúp bạn dễ dàng lựa chọn công việc phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình.

4.1. Việc làm bao ăn ở TP.HCM

Việc làm bao ăn ở thường là các công việc như giúp việc gia đình, bảo mẫu và nhân viên phục vụ trong các nhà hàng, khách sạn. Người lao động sẽ được cung cấp chỗ ở và bữa ăn hàng ngày, giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Hình thức này phù hợp với những người lao động từ xa, đặc biệt là những ai muốn ổn định cuộc sống tại TP.HCM mà không phải lo lắng về chi phí nhà ở. Các quận như Gò Vấp, Tân Phú và Bình Tân có nhiều cơ hội cho loại hình này.

Với việc làm bao ăn ở TP.HCM, ứng viên sẽ được cung cấp bữa ăn và nơi ở
Với việc làm bao ăn ở TP.HCM, ứng viên sẽ được cung cấp bữa ăn và nơi ở

4.2. Việc làm part time TP.HCM

Việc làm bán thời gian TPHCM rất phổ biến đối với sinh viên, nhân viên văn phòng muốn kiếm thêm thu nhập hoặc người nội trợ có thời gian rảnh. Các công việc part time phổ biến bao gồm nhân viên bán hàng, phục vụ quán cafe và hỗ trợ sự kiện. Với thời gian làm việc linh hoạt, ứng viên tìm việc làm TP Hồ Chí Minh tại các khu vực sầm uất như quận 1, quận 3 và Phú Nhuận.

4.3. Việc làm phổ thông TP.HCM

Việc làm phổ thông TPHCM thường không yêu cầu bằng cấp cao, tập trung vào các vị trí như công nhân nhà máy, nhân viên kho và lao động chân tay. Các khu công nghiệp tại quận Bình Tân, Tân Bình và Củ Chi có nhu cầu tuyển dụng lớn việc làm TPHCM, đặc biệt là trong các ngành sản xuất và logistics. Hình thức này phù hợp với người lao động phổ thông, không cần kỹ năng chuyên môn cao.

4.4. Việc làm thời vụ TP.HCM

Việc làm thời vụ TPHCM thường diễn ra vào các dịp lễ, Tết hoặc mùa cao điểm như hè với các vị trí như nhân viên bán hàng, đóng gói sản phẩm và hỗ trợ sự kiện. Việc làm TPHCM thời vụ phù hợp cho những ai muốn kiếm thêm thu nhập trong thời gian ngắn hoặc muốn trải nghiệm môi trường làm việc mới. Khu vực trung tâm TP.HCM và các trung tâm thương mại lớn như Vincom, Aeon Mall thường tuyển nhiều lao động thời vụ.

Khi đến các dịp lễ quan trọng có rất nhiều doanh nghiệp tuyển dụng việc làm TPHCM thời vụ
Khi đến các dịp lễ quan trọng có rất nhiều doanh nghiệp tuyển dụng việc làm TPHCM thời vụ

4.5. Việc làm ca đêm TP.HCM

Việc làm ca đêm tập trung vào các ngành nghề như bảo vệ, nhân viên kho hàng và phục vụ trong các nhà hàng, quán bar. Đây là lựa chọn tốt cho những người có thời gian rảnh vào ban đêm hoặc muốn tận dụng khung giờ ít cạnh tranh để làm thêm. Các khu vực như quận 7, Thủ Đức và quận 10 có nhu cầu tuyển dụng việc làm TPHCM cao cho ca đêm, đặc biệt trong ngành logistics và dịch vụ ăn uống.

5. Khu vực tập trung việc làm phổ biến tại TP Hồ Chí Minh

Với dân số đông và tốc độ đô thị hóa nhanh, thị trường lao động tại TPHCM ngày càng sôi động, đặc biệt tại các quận trung tâm. Theo thống kê từ các trang tuyển dụng uy tín, mỗi tháng có hàng nghìn tin tuyển dụng việc làm TPHCM, tập trung nhiều ở các quận lớn. Dưới đây là các khu vực có nhu cầu tuyển dụng cao tại TPHCM:

5.1. Việc làm tại Quận 1, TP HCM

Quận 1 là trung tâm hành chính và thương mại của TPHCM, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn, khách sạn cao cấp và văn phòng đại diện. Các việc làm phổ biến tại đây bao gồm: nhân viên kinh doanh, marketing, lễ tân và phục vụ nhà hàng. Theo số liệu từ các trang tuyển dụng việc làm TPHCM có đến từ hàng trăm đến hàng nghìn tin được đăng tải. Với môi trường năng động, Quận 1 đặc biệt phù hợp cho những ai tìm kiếm cơ hội việc làm trong lĩnh vực dịch vụ và bán lẻ.

5.2. Việc làm tại Quận 2, TP HCM

Quận 2 (nay là một phần của TP Thủ Đức) đã trở thành một trung tâm kinh tế mới với nhiều khu đô thị hiện đại như Thảo Điền, Sala. Các vị trí tuyển dụng phổ biến bao gồm: kỹ sư xây dựng, bất động sản, nhân viên dịch vụ khách hàng. Đây là khu vực lý tưởng cho những ai có kỹ năng tiếng Anh tốt và mong muốn làm việc trong môi trường quốc tế. Danh sách việc làm TPHCM liên quan đến quận 2 có lên đến hàng nghìn tin tuyển dụng.

Ứng viên có thể tìm việc làm phổ thông TPHCM liên quan đến chăm sóc khách hàng tại khu vực quận 2
Ứng viên có thể tìm việc làm phổ thông TPHCM liên quan đến chăm sóc khách hàng tại khu vực quận 2

5.3. Việc làm tại Quận 3, TP HCM

Quận 3 nổi tiếng với các con phố ẩm thực và các khu mua sắm sầm uất, thu hút nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những ngành nghề được tuyển dụng nhiều nhất là kế toán, bán hàng và thiết kế đồ họa. Tại các trang tuyển dụng việc làm TPHCM hiện có đến hàng nghìn tin đăng tuyển lao động mỗi tháng. Đây là nơi có nhiều công ty startup, rất thích hợp cho các bạn trẻ muốn khởi nghiệp hoặc tìm kiếm môi trường làm việc sáng tạo.

5.4. Việc làm tại Quận 4, TP HCM

Quận 4 với lợi thế gần cảng Sài Gòn và các tuyến giao thông quan trọng, là nơi lý tưởng cho các công việc giao nhận hàng hóa, logistics và kho vận. Đây cũng là khu vực có tương đối nhiều cơ hội cho các ứng viên trẻ tìm kiếm việc làm không cần bằng cấp tại Gò Vấp hay Quận 4 với mức lương hấp dẫn.

5.5. Việc làm tại Quận 5, TP HCM

Quận 5, còn được biết đến như "China Town" của Sài Gòn, nổi bật với ngành nghề thương mại và dịch vụ. Nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực như nhân viên bán hàng, tiếp thị, y tế tại các phòng khám tư nhân. Theo thống kê, mỗi tháng có khoảng hàng trăm tin tuyển dụng việc làm TPHCM tại khu vực này.

5.6. Việc làm tại Quận 6, TP HCM

Quận 6 là trung tâm buôn bán sầm uất, đặc biệt là các mặt hàng gia dụng, thời trang và thực phẩm. Các việc làm TPHCM phổ biến tại đây gồm nhân viên kinh doanh, thu ngân và nhân viên kho. Khu vực này thu hút nhiều lao động phổ thông, giúp người lao động có thể tìm kiếm việc làm phổ thông TPHCM dễ dàng.

Việc làm bán hàng thời trang thu hút được rất nhiều ứng viên tìm việc làm TP. Hồ Chí Minh tại quận 6
Việc làm bán hàng thời trang thu hút được rất nhiều ứng viên tìm việc làm TP. Hồ Chí Minh tại quận 6

5.7. Việc làm tại Quận 7, TP. HCM

Quận 7 là nơi tọa lạc của khu đô thị Phú Mỹ Hưng hiện đại, tập trung nhiều doanh nghiệp quốc tế và trung tâm thương mại cao cấp. Các việc làm phổ biến ở đây bao gồm kế toán, nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng. Đây là nơi lý tưởng cho các ứng viên có kỹ năng ngoại ngữ tốt và muốn làm việc trong môi trường quốc tế. Theo các trang tìm kiếm việc làm TPHCM, mỗi tháng có hơn nghìn tin tuyển dụng tại Quận 7.

5.8. Việc làm tại Quận 8, TP HCM

Quận 8 có tốc độ phát triển mạnh trong những năm gần đây nhờ vào các dự án hạ tầng giao thông. Nhu cầu tuyển dụng tại đây chủ yếu là lao động phổ thông, nhân viên giao hàng và việc làm thời vụ. Các ngành như sản xuất và logistics cũng thu hút nhiều ứng viên tìm việc làm TP Hồ Chí Minh. Đây là khu vực phù hợp cho những ai muốn tìm việc làm TPHCM không cần bằng cấp.

5.9. Việc làm tại Quận 9, TP HCM

Quận 9 (hiện nay là một phần của TP Thủ Đức) nổi tiếng với khu Công nghệ cao, thu hút nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Intel. Các vị trí thường được tuyển dụng bao gồm kỹ sư, nhân viên IT và kỹ thuật viên. Theo nền tảng tuyển dụng, mỗi tháng Quận 9 có tương đối nhiều cơ hội việc làm dành cho ứng viên có chuyên môn cao.

Nhu cầu tuyển việc làm TPHCM thường tập trung ở ngành IT và kỹ thuật viên
Nhu cầu tuyển việc làm TPHCM thường tập trung ở ngành IT và kỹ thuật viên

5.10. Việc làm tại Quận 10, TP HCM

Quận 10 là khu vực sầm uất với nhiều cửa hàng, trung tâm mua sắm và trường học. Nhu cầu tuyển dụng ở đây rất đa dạng, từ nhân viên kinh doanh, bán hàng, đến giáo viên và gia sư. Đây là nơi thích hợp cho các bạn trẻ muốn tìm việc làm thêm hoặc việc làm part-time. Theo số liệu từ nền tảng tảng, Quận 10 có khoảng hàng trăm tin tuyển dụng việc làm TPHCM mỗi tháng.

5.11. Việc làm tại Quận 12, TP HCM

Quận 12 với tốc độ đô thị hóa nhanh, thu hút nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các công việc phổ biến bao gồm nhân viên văn phòng, marketing và công nhân sản xuất. Đây cũng là khu vực có nhu cầu lớn về lao động phổ thông cho các xưởng may và nhà máy. Mỗi tháng có hơn nghìn tin tuyển dụng tại đây, theo thống kê từ các nền tảng tuyển dụng.

5.12. Việc làm tại Quận Tân Bình, TP HCM

Quận Tân Bình là một trong những trung tâm thương mại và dịch vụ sầm uất nhất của TPHCM, đặc biệt là gần sân bay Tân Sơn Nhất. Nhu cầu tuyển dụng tại đây đa dạng từ nhân viên hành chính, kế toán, đến nhân viên giao nhận. Với hơn chục nghìn cơ hội việc làm hàng tháng, đây là điểm đến hấp dẫn cho người lao động.

5.13. Việc làm tại Quận Tân Phú, TP HCM

Quận Tân Phú nổi bật với nhiều khu công nghiệp và nhà máy sản xuất, tập trung vào các ngành như dệt may, sản xuất giày dép và điện tử. Do đó, nhu cầu tuyển dụng các vị trí như công nhân sản xuất, kỹ thuật viên và nhân viên kho luôn cao. Mỗi tháng có khoảng trăm tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp tại đây.

Quận Tân Phú là nơi có nhu cầu tuyển lao động về ngành dệt may tương đối cao
Quận Tân Phú là nơi có nhu cầu tuyển lao động về ngành dệt may tương đối cao

5.14. Việc làm tại Quận Phú Nhuận, TP HCM

Quận Phú Nhuận nổi tiếng với các công ty về dịch vụ, bất động sản và tài chính. Các vị trí nhân viên kinh doanh, tư vấn viên và chăm sóc khách hàng luôn được săn đón. Theo thống kê nền tảng tìm kiếm việc làm TPHCM, có khoảng nghìn tin tuyển dụng mới hàng tháng tại Phú Nhuận.

5.15. Việc làm tại Quận Gò Vấp, TP HCM

Quận Gò Vấp đang phát triển mạnh về thương mại và dịch vụ, đặc biệt là các chuỗi bán lẻ, cửa hàng tiện lợi. Các công việc phù hợp cho những ai đang tìm việc làm không cần bằng cấp tại Gò Vấp bao gồm nhân viên bán hàng, thu ngân và nhân viên kho. Mỗi tháng, có gần chục nghìn tin tuyển dụng từ các công ty tại đây.

Ứng viên có thể tìm việc làm không cần bằng cấp tại Gò Vấp như nhân viên cửa hàng tiện lợi, nhân viên bán hàng
Ứng viên có thể tìm việc làm không cần bằng cấp tại Gò Vấp như nhân viên cửa hàng tiện lợi, nhân viên bán hàng

5.16. Việc làm tại Quận Bình Thạnh, TP HCM

Bình Thạnh là nơi có nhiều trường đại học và doanh nghiệp lớn, tập trung vào các ngành giáo dục, y tế và công nghệ thông tin. Các vị trí thường xuyên tuyển dụng bao gồm giảng viên, lập trình viên và nhân viên văn phòng. Theo số liệu thống kê, Quận Bình Thạnh có hơn chục nghìn tin tuyển dụng mỗi tháng.

5.17. Việc làm tại Quận Bình Chánh, TP HCM

Quận Bình Chánh đang trở thành điểm nóng cho các khu công nghiệp và nhà máy mới. Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông, kỹ thuật viên và công nhân luôn cao. Đây cũng là địa điểm lý tưởng cho các công việc trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất. Theo số liệu trang tìm việc, mỗi tháng có hơn nghìn tin tuyển dụng mới tại Bình Chánh.

6. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh

TPHCM là trung tâm kinh tế hàng đầu Việt Nam, nơi tập trung nhiều cơ hội việc làm đa dạng từ lao động phổ thông đến các vị trí quản lý cấp cao. Để hỗ trợ người lao động tìm kiếm công việc phù hợp, các trung tâm giới thiệu việc làm TP. Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối ứng viên với nhà tuyển dụng. Dưới đây là danh sách các cơ sở uy tín tại các quận:

Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM (Trụ sở chính)

  • Địa chỉ: Số 153 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Hotline: 028 3514 7187.

  • Website: https://vieclamhcm.com.vn

  • Thời gian mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6 (7h30 - 17h00)

Trung tâm dịch vụ việc làm Quận 4

  • Địa chỉ: 249 Tôn Đản, phường 15, quận 4, TP.Hồ Chí Minh.

  • Hotline: 028 3941 5841.

  • Thời gian mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6 (7h30 - 16h30)

Trung tâm dịch vụ việc làm Quận 12

  • Địa chỉ: 802 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12.

  • Hotline: 028 3715 3288

  • Thời gian mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6 (7h30 - 16h30)

Trung tâm dịch vụ việc làm Quận 8

  • Địa chỉ: Số 296 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8.

  • Hotline: 028 3960 0050

  • Thời gian mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6 (7h30 - 16h30)

Trung tâm dịch vụ việc làm Quận Tân Bình

  • Địa chỉ: 456 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình.

  • Hotline: 028 3842 6154.

  • Email: [email protected]

  • Thời gian mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6 (8h00 - 17h00)

Trung tâm dịch vụ việc làm Củ Chi

  • Địa chỉ: 108 Đường 458, Ấp Thạnh An, Xã Trung An, Huyện Củ Chi.

  • Hotline: 028 3797 5424

  • Thời gian mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6 (8h00 - 16h30)

Trung tâm dịch vụ việc làm Thủ Đức

  • Địa chỉ: Số 1, Đường số 9, Phường Phước Bình, Thành phố Thủ Đức.

  • Hotline: 028 3743 1373

  • Email: [email protected]

  • Thời gian mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6 (7h30 - 17h00)

Nếu khó khăn trong việc tìm kiếm, ứng viên có thể đến trung tâm giới thiệu việc làm TP Hồ Chí Minh để được tham vấn chi tiết
Nếu khó khăn trong việc tìm kiếm, ứng viên có thể đến trung tâm giới thiệu việc làm TP Hồ Chí Minh để được tham vấn chi tiết

Tuyển dụng việc làm TPHCM hiện rất đa dạng với mức lương dao động từ 7.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo ngành nghề và kinh nghiệm. Các lĩnh vực như IT, kinh doanh và dịch vụ khách hàng đang có nhu cầu cao, đặc biệt tại các khu vực trung tâm. Với tổng dân số hơn 9.000.000 người, TPHCM là thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi ứng viên cần trang bị kỹ năng mềm và kinh nghiệm từ sớm để nắm bắt cơ hội việc làm tốt hơn.