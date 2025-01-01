Việc làm tại Điện Biên

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 227 kết quả
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Việc làm tại Điện Biên

-

Có 227 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Entrepreneurs Du Monde
Tuyển Product Marketing Entrepreneurs Du Monde làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận
Entrepreneurs Du Monde
Hạn nộp: 25/07/2025
Điện Biên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5 làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5
Hạn nộp: 30/06/2025
Hải Dương Phú Thọ Vĩnh Phúc Ninh Bình Thanh Hóa Bắc Giang Hà Nam Hòa Bình Thái Nguyên Nam Định Điện Biên Lai Châu Cao Bằng Bắc Kạn Bình Định Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Điện Biên thu nhập 14 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 29/06/2025
Điện Biên Đã hết hạn 14 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Tuyển Kỹ sư xây dựng Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF) làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Hạn nộp: 23/06/2025
Điện Biên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA làm việc tại Điện Biên thu nhập 7 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA
Hạn nộp: 13/06/2025
Điện Biên Đã hết hạn 7 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Lava Digital
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công TY TNHH Lava Digital làm việc tại Điện Biên thu nhập 12 - 15 Triệu
Công TY TNHH Lava Digital
Hạn nộp: 07/06/2025
Điện Biên Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 07/06/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Bắc Giang thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 28/05/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Lào Cai Điện Biên Quảng Ninh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An Tây Ninh Đồng Nai Lâm Đồng Bình Dương Cần Thơ Hà Nội Hưng Yên Bắc Giang Bắc Kạn An Giang Hải Dương Điện Biên Hải Phòng Hà Tĩnh Hà Nam Nghệ An Phú Thọ Quảng Nam Đà Nẵng Quảng Ngãi Bình Thuận Bình Định Bình Phước Lào Cai Tuyên Quang Quảng Ninh Phú Yên Gia Lai Đồng Tháp Kiên Giang Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đắk Lắk Trà Vinh Thanh Hóa Hà Giang Khánh Hòa Thái Bình Kon Tum Bắc Ninh Bạc Liêu Bến Tre Cà Mau Hòa Bình Lai Châu Lạng Sơn Nam Định Ninh Bình Ninh Thuận Quảng Trị Vĩnh Phúc Yên Bái Vĩnh Long Sơn La Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Điện Biên thu nhập 14 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 02/06/2025
Điện Biên Đã hết hạn 14 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT làm việc tại Điện Biên thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT
Hạn nộp: 01/06/2025
Điện Biên Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH HÀ THỊ TÚ UYÊN
Tuyển Kế toán tổng hợp HỘ KINH DOANH HÀ THỊ TÚ UYÊN làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận
HỘ KINH DOANH HÀ THỊ TÚ UYÊN
Hạn nộp: 25/05/2025
Điện Biên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Điện Biên thu nhập 14 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Điện Biên Đã hết hạn 14 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF) làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Hạn nộp: 18/05/2025
Điện Biên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Điện Biên thu nhập 14 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 19/05/2025
Điện Biên Đã hết hạn 14 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Điện Biên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Acer Việt Nam
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Acer Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Acer Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Điện Biên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dược Phẩm Thiên Ân
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dược Phẩm Thiên Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Dược Phẩm Thiên Ân
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Lạng Sơn Điện Biên Quảng Ninh Hải Phòng Nam Định Thanh Hóa Nghệ An Quảng Bình Quảng Nam Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 08/05/2025
Điện Biên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 08/05/2025
Điện Biên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 17 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 08/05/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Hạn nộp: 07/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội An Giang Bắc Ninh Hưng Yên Đà Nẵng Điện Biên Lâm Đồng Lạng Sơn Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Cao Bằng thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 19/04/2025
Cao Bằng Bắc Kạn Điện Biên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM và DV Tri Linh làm việc tại Điện Biên thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH TM và DV Tri Linh
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Điện Biên thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Grasp Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu Công Ty TNHH Grasp Việt Nam
Trên 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn làm việc tại Điện Biên thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HAKOME HOUSE làm việc tại Điện Biên thu nhập 7 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HAKOME HOUSE
7 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Tập Đoàn Hoàng Gia Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Hoàng Gia Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP CHÂU ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP CHÂU ÂU
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ phần Tư Vấn & Đại Lý Thuế TPM làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ phần Tư Vấn & Đại Lý Thuế TPM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Điện Biên thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE làm việc tại Điện Biên thu nhập 6 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE
6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Dragonfly Select Brands Vietnam làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dragonfly Select Brands Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giáo Dục Edunetwork Việt Nam làm việc tại Điện Biên thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giáo Dục Edunetwork Việt Nam
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Điện Biên thu nhập Đến 20 Triệu Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giải Pháp Giáo Dục Vivi Education làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giải Pháp Giáo Dục Vivi Education
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương vidipha tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 50 Triệu Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương vidipha tại Hà Nội
6 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF) làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Sunrise Sportsgear Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Sunrise Sportsgear Việt Nam
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH MTV Nanoco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Nanoco
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Abico Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Abico Việt Nam
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn làm việc tại Điện Biên thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH P. DUSSMANN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH P. DUSSMANN VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ HƯNG THỊNH PHÁT làm việc tại Điện Biên thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ HƯNG THỊNH PHÁT
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs làm việc tại Điện Biên thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm

Thị trường việc làm Điện Biên đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ với đa dạng các ngành nghề và lĩnh vực. Nền kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp, du lịch và dịch vụ, tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho người lao động trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao mức sống của người dân địa phương.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Điện Biên hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Điện Biên hiện đang trên đà gia tăng mạnh mẽ, nhờ vào sự phát triển của các ngành kinh tế chủ yếu như nông nghiệp, du lịch và xây dựng.

Tính đến năm 2023, tổng dân số của tỉnh Điện Biên đạt hơn 600.000 người, với khoảng 70% nằm trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ ứng viên trên mỗi việc làm đạt tới 18.4%, cao hơn so với mức trung bình cả nước là 13.57%, cho thấy thị trường lao động Điện Biên có sự cạnh tranh cao và đang mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

Mức lương thấp nhất người lao động có thể nhận được tại tỉnh Điện Biên hiện nay dao động từ 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào từng lĩnh vực và vị trí công việc. Đặc biệt, các ngành như du lịch và xây dựng thường có mức lương cao hơn, với các vị trí quản lý có thể đạt từ 10.000.000 VNĐ/tháng trở lên.

Bên cạnh đó, Cục thống kê Điện Biên ước tính tỷ lệ thất nghiệp tại tỉnh rơi vào khoảng 2,5% trong năm 2023, cho thấy thị trường việc làm tương đối ổn định. Các ngành nghề phổ biến tại tỉnh Điện Biên hiện nay bao gồm nông nghiệp, du lịch, thương mại và xây dựng. Trong đó, ngành du lịch đang phát triển nhanh chóng nhờ vào tiềm năng tự nhiên và văn hóa, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế khiến nhu cầu tuyển dụng việc làm Điện Biên tăng nhanh chóng
​ Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế khiến nhu cầu tuyển dụng việc làm Điện Biên tăng nhanh chóng

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Điện Biên

Mức lương tuyển dụng việc làm Điện Biên đang có sự biến động tích cực, phản ánh nhu cầu nhân lực và sự phát triển trong các ngành kinh tế chủ yếu của tỉnh. Các công việc phổ biến không chỉ có mức lương cạnh tranh mà còn đi kèm với nhiều phúc lợi khác. Dưới đây là bảng tổng hợp mức lương cho một số công việc tiêu biểu hiện nay tại Điện Biên:

Công việc

Mức lương (VNĐ/ tháng)

Tuyển dụng xây dựng

7.000.000 - 10.000.000

Việc làm tại sân bay

9.500.000 - 12.000.000

Việc làm kế toán

8.000.000 - 12.000.000

Việc làm kinh doanh

11.000.000 - 30.000.000

Việc làm tại Vincom

15.000.000 - 25.000.000

Việc làm du lịch

12.000.000 - 25.000.000

3. Một số việc làm tại tỉnh Điện Biên được tìm kiếm nhiều

Tại tỉnh Điện Biên, nhu cầu tuyển dụng việc làm đang tăng cao với nhiều lĩnh vực đa dạng. Các công việc trong ngành du lịch, xây dựng, kế toán và kinh doanh đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người lao động. Dưới đây là một số công việc tiêu biểu được tìm kiếm nhiều trong thời gian gần đây:

3.1. Việc làm du lịch

Ngành du lịch tại Điện Biên đang trên đà phát triển, với nhiều vị trí việc làm hấp dẫn như hướng dẫn viên du lịch, nhân viên lễ tân và quản lý tour. Hướng dẫn viên du lịch có nhiệm vụ giới thiệu và cung cấp thông tin về các điểm tham quan nổi tiếng như Điện Biên Phủ, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và các bản làng dân tộc. Khu vực tuyển dụng chủ yếu tập trung tại thành phố Điện Biên Phủ và các điểm du lịch nổi bật trong tỉnh như Mường Nhé, đèo Pha Đin.

Vị trí liên quan đến lĩnh vực du lịch tại việc làm Điện Biên luôn có xu hướng tuyển dụng nhiều
Vị trí liên quan đến lĩnh vực du lịch tại việc làm Điện Biên luôn có xu hướng tuyển dụng nhiều

3.2. Việc làm tại sân bay

Sân bay Điện Biên Phủ cũng tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động, bao gồm nhân viên phục vụ mặt đất, nhân viên an ninh và nhân viên bán vé. Công việc tại sân bay đòi hỏi sự linh hoạt, khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt với hành khách. Nhân viên phục vụ mặt đất thường có nhiệm vụ kiểm soát hành lý, hỗ trợ khách hàng và đảm bảo quy trình an ninh.

3.3. Việc làm xây dựng

Ngành xây dựng tại Điện Biên đang phát triển mạnh mẽ, với nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí như kỹ sư xây dựng, công nhân xây dựng và quản lý dự án. Kỹ sư xây dựng chịu trách nhiệm thiết kế, giám sát thi công và đảm bảo tiến độ dự án, đồng thời thực hiện các công việc cụ thể trên công trường như xây tường, lắp đặt điện nước. Các dự án xây dựng chủ yếu tập trung tại thành phố Điện Biên Phủ và các khu vực lân cận như Mường Lay, Mường Nhé.

Việc làm xây dựng tại Điện Biên luôn có nhu cầu tuyển dụng cao
Việc làm xây dựng tại Điện Biên luôn có nhu cầu tuyển dụng cao

3.4. Việc làm kế toán

Ngành kế toán cũng là một lĩnh vực đang được tuyển dụng nhiều việc làm Điện Biên, với các vị trí như kế toán trưởng, kế toán viên và kế toán tổng hợp. Kế toán viên có nhiệm vụ ghi chép, theo dõi và báo cáo tài chính cho doanh nghiệp, đảm bảo các hoạt động tài chính được thực hiện đúng quy định. Khu vực tuyển dụng chủ yếu là tại các công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Điện Biên Phủ.

3.5. Việc làm kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh cũng đang phát triển mạnh, với nhu cầu cho các vị trí như nhân viên bán hàng, quản lý cửa hàng và chuyên viên marketing trên đà tăng trưởng ở mức cao. Công việc của nhân viên bán hàng bao gồm tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng, trong khi quản lý cửa hàng phụ trách điều hành hoạt động của cửa hàng, đảm bảo doanh thu và phục vụ khách hàng tốt nhất. Các cửa hàng và siêu thị lớn tại thành phố Điện Biên Phủ là những khu vực tuyển dụng chủ yếu.

Nhân viên kinh doanh tại Điện Biên có mức đãi ngộ khá tốt
Nhân viên kinh doanh tại Điện Biên có mức đãi ngộ khá tốt

3.6. Việc làm tại Vincom, Điện Biên

Vincom Plaza Điện Biên cũng là một trong những địa điểm tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Tại đây, các vị trí như nhân viên bán hàng, thu ngân và nhân viên phục vụ nhà hàng đang có nhu cầu tuyển dụng việc làm Điện Biên cao. Nhân viên bán hàng tại Vincom có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu sản phẩm và chăm sóc khách hàng, trong khi thu ngân phụ trách xử lý thanh toán và quản lý quỹ. Khu vực tuyển dụng chính là tại Vincom Plaza Điện Biên Phủ, nơi thu hút đông đảo khách hàng đến mua sắm và vui chơi.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Điện Biên

Điện Biên đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho người lao động nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và các ngành nghề đa dạng. Hai khu vực nổi bật với nhu cầu tuyển dụng cao là TP. Điện Biên Phủ và Thị xã Mường Lay, nơi mang lại nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người lao động.

4.1. Việc làm tại TP. Điện Biên Phủ

TP. Điện Biên Phủ là trung tâm kinh tế và văn hóa của tỉnh, vì thế nơi đây cũng tạo ra nhiều cơ hội việc làm đa dạng. Với các ngành nghề chủ yếu bao gồm du lịch, thương mại, dịch vụ và xây dựng, nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí như hướng dẫn viên du lịch, nhân viên bán hàng, kỹ sư xây dựng và kế toán ngày càng tăng cao. Các công ty lớn và trung tâm thương mại như Vincom Plaza cũng là những địa điểm hấp dẫn cho lao động tìm kiếm việc làm.

Vincom Plaza tại thành phố Điện Biên Phủ tuyển dụng nhiều vị trí liên quan đến bán hàng và thu ngân
Vincom Plaza tại thành phố Điện Biên Phủ tuyển dụng nhiều vị trí liên quan đến bán hàng và thu ngân

4.2. Việc làm tại Thị xã Mường Lay

Thị xã Mường Lay, với tiềm năng du lịch và phát triển nông nghiệp, cũng đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Các ngành nghề nổi bật tại đây bao gồm nông nghiệp, xây dựng và du lịch, vì thế nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí như công nhân xây dựng, nhân viên phục vụ du lịch và lao động nông nghiệp đang gia tăng. Bên cạnh đó, thị xã Mường Lay có nhiều dự án phát triển hạ tầng và các khu du lịch đang được đầu tư, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho cư dân địa phương và người lao động từ nơi khác.

Thị xã Mường Lay chủ yếu tuyển dụng công nhân cho các công trình
Thị xã Mường Lay chủ yếu tuyển dụng công nhân cho các công trình

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm tỉnh Điện Biên

Người lao động có thể tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm Điện Biên để được tư vấn tìm việc một cách uy tín và nhanh chóng. Tại đây, người lao động sẽ được kết nối với nhà tuyển dụng để mang đến cơ hội hợp tác việc làm Điện Biên đối với trình độ phù hợp.

  • Địa chỉ: Tổ 02, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

  • Hotline: 02153.810.084 - 0215.3810.087.

  • Email: [email protected].

  • Website: https://ttdvvl.dienbien.gov.vn

  • Thời gian mở cửa: 7:30 - 17:00 từ thứ hai đến thứ sáu.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Điện Biên hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm thông qua sự kết nối với nhà tuyển dụng
Trung tâm Dịch vụ việc làm Điện Biên hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm thông qua sự kết nối với nhà tuyển dụng

Tỉnh Điện Biên, với tổng dân số khoảng 600.000 người, trong đó có khoảng 70% thuộc độ tuổi lao động, đang tạo ra một thị trường việc làm phong phú và đa dạng. Sự phát triển của các ngành nghề như du lịch, nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ không chỉ đáp ứng nhu cầu của người lao động mà còn tạo ra tính cạnh tranh cao giữa các doanh nghiệp. Với những cơ hội và thách thức hiện có, người lao động cần chủ động trang bị kỹ năng và kiến thức để có thể cạnh tranh hiệu quả trong thị trường việc làm đang ngày càng sôi động này. Hi vọng với những thông tin mà nền tảng tuyển dụng trực tuyến ứng dụng công nghệ AI job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn được việc làm tại tỉnh Điện Biên phù hợp!