Thị trường việc làm Điện Biên đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ với đa dạng các ngành nghề và lĩnh vực. Nền kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp, du lịch và dịch vụ, tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho người lao động trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao mức sống của người dân địa phương.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Điện Biên hiện đang trên đà gia tăng mạnh mẽ, nhờ vào sự phát triển của các ngành kinh tế chủ yếu như nông nghiệp, du lịch và xây dựng.

Tính đến năm 2023, tổng dân số của tỉnh Điện Biên đạt hơn 600.000 người, với khoảng 70% nằm trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ ứng viên trên mỗi việc làm đạt tới 18.4%, cao hơn so với mức trung bình cả nước là 13.57%, cho thấy thị trường lao động Điện Biên có sự cạnh tranh cao và đang mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

Mức lương thấp nhất người lao động có thể nhận được tại tỉnh Điện Biên hiện nay dao động từ 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào từng lĩnh vực và vị trí công việc. Đặc biệt, các ngành như du lịch và xây dựng thường có mức lương cao hơn, với các vị trí quản lý có thể đạt từ 10.000.000 VNĐ/tháng trở lên.

Bên cạnh đó, Cục thống kê Điện Biên ước tính tỷ lệ thất nghiệp tại tỉnh rơi vào khoảng 2,5% trong năm 2023, cho thấy thị trường việc làm tương đối ổn định. Các ngành nghề phổ biến tại tỉnh Điện Biên hiện nay bao gồm nông nghiệp, du lịch, thương mại và xây dựng. Trong đó, ngành du lịch đang phát triển nhanh chóng nhờ vào tiềm năng tự nhiên và văn hóa, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

​ Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế khiến nhu cầu tuyển dụng việc làm Điện Biên tăng nhanh chóng

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Điện Biên

Mức lương tuyển dụng việc làm Điện Biên đang có sự biến động tích cực, phản ánh nhu cầu nhân lực và sự phát triển trong các ngành kinh tế chủ yếu của tỉnh. Các công việc phổ biến không chỉ có mức lương cạnh tranh mà còn đi kèm với nhiều phúc lợi khác. Dưới đây là bảng tổng hợp mức lương cho một số công việc tiêu biểu hiện nay tại Điện Biên:

3. Một số việc làm tại tỉnh Điện Biên được tìm kiếm nhiều

Tại tỉnh Điện Biên, nhu cầu tuyển dụng việc làm đang tăng cao với nhiều lĩnh vực đa dạng. Các công việc trong ngành du lịch, xây dựng, kế toán và kinh doanh đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người lao động. Dưới đây là một số công việc tiêu biểu được tìm kiếm nhiều trong thời gian gần đây:

3.1. Việc làm du lịch

Ngành du lịch tại Điện Biên đang trên đà phát triển, với nhiều vị trí việc làm hấp dẫn như hướng dẫn viên du lịch, nhân viên lễ tân và quản lý tour. Hướng dẫn viên du lịch có nhiệm vụ giới thiệu và cung cấp thông tin về các điểm tham quan nổi tiếng như Điện Biên Phủ, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và các bản làng dân tộc. Khu vực tuyển dụng chủ yếu tập trung tại thành phố Điện Biên Phủ và các điểm du lịch nổi bật trong tỉnh như Mường Nhé, đèo Pha Đin.

Vị trí liên quan đến lĩnh vực du lịch tại việc làm Điện Biên luôn có xu hướng tuyển dụng nhiều

3.2. Việc làm tại sân bay

Sân bay Điện Biên Phủ cũng tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động, bao gồm nhân viên phục vụ mặt đất, nhân viên an ninh và nhân viên bán vé. Công việc tại sân bay đòi hỏi sự linh hoạt, khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt với hành khách. Nhân viên phục vụ mặt đất thường có nhiệm vụ kiểm soát hành lý, hỗ trợ khách hàng và đảm bảo quy trình an ninh.

3.3. Việc làm xây dựng

Ngành xây dựng tại Điện Biên đang phát triển mạnh mẽ, với nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí như kỹ sư xây dựng, công nhân xây dựng và quản lý dự án. Kỹ sư xây dựng chịu trách nhiệm thiết kế, giám sát thi công và đảm bảo tiến độ dự án, đồng thời thực hiện các công việc cụ thể trên công trường như xây tường, lắp đặt điện nước. Các dự án xây dựng chủ yếu tập trung tại thành phố Điện Biên Phủ và các khu vực lân cận như Mường Lay, Mường Nhé.

Việc làm xây dựng tại Điện Biên luôn có nhu cầu tuyển dụng cao

Ngành kế toán cũng là một lĩnh vực đang được tuyển dụng nhiều việc làm Điện Biên, với các vị trí như kế toán trưởng, kế toán viên và kế toán tổng hợp. Kế toán viên có nhiệm vụ ghi chép, theo dõi và báo cáo tài chính cho doanh nghiệp, đảm bảo các hoạt động tài chính được thực hiện đúng quy định. Khu vực tuyển dụng chủ yếu là tại các công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Điện Biên Phủ.

3.5. Việc làm kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh cũng đang phát triển mạnh, với nhu cầu cho các vị trí như nhân viên bán hàng, quản lý cửa hàng và chuyên viên marketing trên đà tăng trưởng ở mức cao. Công việc của nhân viên bán hàng bao gồm tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng, trong khi quản lý cửa hàng phụ trách điều hành hoạt động của cửa hàng, đảm bảo doanh thu và phục vụ khách hàng tốt nhất. Các cửa hàng và siêu thị lớn tại thành phố Điện Biên Phủ là những khu vực tuyển dụng chủ yếu.

Nhân viên kinh doanh tại Điện Biên có mức đãi ngộ khá tốt

3.6. Việc làm tại Vincom, Điện Biên

Vincom Plaza Điện Biên cũng là một trong những địa điểm tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Tại đây, các vị trí như nhân viên bán hàng, thu ngân và nhân viên phục vụ nhà hàng đang có nhu cầu tuyển dụng việc làm Điện Biên cao. Nhân viên bán hàng tại Vincom có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu sản phẩm và chăm sóc khách hàng, trong khi thu ngân phụ trách xử lý thanh toán và quản lý quỹ. Khu vực tuyển dụng chính là tại Vincom Plaza Điện Biên Phủ, nơi thu hút đông đảo khách hàng đến mua sắm và vui chơi.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Điện Biên

Điện Biên đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho người lao động nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và các ngành nghề đa dạng. Hai khu vực nổi bật với nhu cầu tuyển dụng cao là TP. Điện Biên Phủ và Thị xã Mường Lay, nơi mang lại nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người lao động.

4.1. Việc làm tại TP. Điện Biên Phủ

TP. Điện Biên Phủ là trung tâm kinh tế và văn hóa của tỉnh, vì thế nơi đây cũng tạo ra nhiều cơ hội việc làm đa dạng. Với các ngành nghề chủ yếu bao gồm du lịch, thương mại, dịch vụ và xây dựng, nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí như hướng dẫn viên du lịch, nhân viên bán hàng, kỹ sư xây dựng và kế toán ngày càng tăng cao. Các công ty lớn và trung tâm thương mại như Vincom Plaza cũng là những địa điểm hấp dẫn cho lao động tìm kiếm việc làm.

Vincom Plaza tại thành phố Điện Biên Phủ tuyển dụng nhiều vị trí liên quan đến bán hàng và thu ngân

4.2. Việc làm tại Thị xã Mường Lay

Thị xã Mường Lay, với tiềm năng du lịch và phát triển nông nghiệp, cũng đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Các ngành nghề nổi bật tại đây bao gồm nông nghiệp, xây dựng và du lịch, vì thế nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí như công nhân xây dựng, nhân viên phục vụ du lịch và lao động nông nghiệp đang gia tăng. Bên cạnh đó, thị xã Mường Lay có nhiều dự án phát triển hạ tầng và các khu du lịch đang được đầu tư, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho cư dân địa phương và người lao động từ nơi khác.

Thị xã Mường Lay chủ yếu tuyển dụng công nhân cho các công trình

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm tỉnh Điện Biên

Người lao động có thể tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm Điện Biên để được tư vấn tìm việc một cách uy tín và nhanh chóng. Tại đây, người lao động sẽ được kết nối với nhà tuyển dụng để mang đến cơ hội hợp tác việc làm Điện Biên đối với trình độ phù hợp.

Địa chỉ: Tổ 02, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Hotline: 02153.810.084 - 0215.3810.087.

Email: [email protected].

Website: https://ttdvvl.dienbien.gov.vn

Thời gian mở cửa: 7:30 - 17:00 từ thứ hai đến thứ sáu.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Điện Biên hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm thông qua sự kết nối với nhà tuyển dụng

Tỉnh Điện Biên, với tổng dân số khoảng 600.000 người, trong đó có khoảng 70% thuộc độ tuổi lao động, đang tạo ra một thị trường việc làm phong phú và đa dạng. Sự phát triển của các ngành nghề như du lịch, nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ không chỉ đáp ứng nhu cầu của người lao động mà còn tạo ra tính cạnh tranh cao giữa các doanh nghiệp. Với những cơ hội và thách thức hiện có, người lao động cần chủ động trang bị kỹ năng và kiến thức để có thể cạnh tranh hiệu quả trong thị trường việc làm đang ngày càng sôi động này. Hi vọng với những thông tin mà nền tảng tuyển dụng trực tuyến ứng dụng công nghệ AI job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn được việc làm tại tỉnh Điện Biên phù hợp!