Việc làm tại Nam Định

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng và tìm việc làm Nam Định đang vô cùng cao lên tới con số hàng chục nghìn lao động. Dự đoán năm 2024 con số này càng trở nên tăng cao, tập trung ở nhóm ngành công nghiệp, dịch vụ,... Bởi thế, việc nắm bắt các thông tin chi tiết liên quan đến nhu cầu tuyển dụng việc làm Nam Định được tìm hiểu chi tiết và kỹ càng.

Đánh giá thị trường việc làm Nam Định

Thị trường lao động tại Nam Định được đánh giá là vô cùng nhộn nhịp, bao gồm cả nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc làm Nam Định của người lao động.

Nhu cầu tuyển dụng Nam Định

Về nhu cầu tuyển dụng Nam Định, dù thị trường lao động còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhìn chung hoạt động tuyển dụng vẫn diễn ra sôi nổi ở hầu hết các ngành nghề.

Ngành may mặc có nhu cầu tuyển dụng cao tại Nam Định

Tình hình sản xuất, kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp được giữ ổn định nhất, các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, đặc biệt là dệt may đang có nhu cầu tuyển dụng thêm nhiều các lao động. Lượng lao động được dự tính cần tuyển dụng trong những năm tới để có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành công nghiệp tại Nam Định cũng sẽ lên đến vài chục nghìn người, riêng năm 2023 ước tính khoảng 6000 lao động.

Làn sóng đầu tư và phát triển kinh tế diễn ra mạnh mẽ tại tỉnh Nam Định khiến các ngành có xu hướng tuyển dụng cao được chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo như công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, điện tử, may mặc,...

Một số ngành nghề được đánh giá là có nhu cầu tuyển dụng cao có thể kể đến:

Việc làm lao động phổ thông Nam Định

Các việc làm Nam Định lao động phổ thông phổ biến, đa dạng các loại như việc làm vận chuyển, việc làm công nhân nhà máy, việc làm lái xe, việc làm bảo vệ, việc làm hậu cần, việc làm tạp vụ, việc làm nhân viên bán hàng,... Những việc làm lao động phổ thông Nam Định mở ra nhiều cơ hội việc làm với không yêu cầu kinh nghiệm hoặc bằng cấp.

Việc làm kỹ thuật tại Nam Định

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ thuật tăng cao, các doanh nghiệp đang "khát" nhân lực vị trí này. Hơn nữa, tỉnh Nam Định cũng là địa điểm tập trung những doanh nghiệp nổi tiếng với chế độ đãi ngộ tốt như Samsung, Honda. Do đó, người lao động có thể dễ dàng tìm kiếm được việc làm kỹ thuật phù hợp với nguyện vọng của mình. Các việc làm Nam Định ngành kỹ thuật chủ yếu ở những lĩnh vực bao gồm:

Kỹ thuật hóa nhuộm Nam Định

Kỹ thuật điện

Nhân viên kỹ thuật chuyền

Kỹ thuật thú y

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật May

…

Khi tìm việc làm Nam Định bạn cần biết những công việc kỹ thuật đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn và bằng cấp tốt

Một số người đang làm công việc hành chính nhưng vẫn muốn tìm việc làm Nam Định thêm ngoài giờ cũng có thể tham khảo danh sách việc làm thêm dưới đây:

Việc làm phục vụ quán cà phê tương đối phù hợp với các bạn sinh viên đang theo học tại Nam Định muốn kiếm thêm thu nhập trang trải học phí và cuộc sống.

Đây là một công việc không cần bằng cấp hay tuổi tác rất phù hợp với những người không có trình độ chuyên môn hay những bà nội trợ muốn kiếm thêm thu nhập.

Nhu cầu tìm việc làm Nam Định

Theo số liệu thống kê, ước tính năm 2022 lực lượng lao động của tỉnh từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo nghề nghiệp và phân theo vị thế việc làm Nam Định đạt 1.081.630 người. Cơ cấu lực lượng lao động có việc làm trong năm 2022 đã có sự chuyển dịch rõ rệt theo hướng chuyển dần lực lượng lao động nông nghiệp sang các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, xây dựng và từng bước đáp ứng các yêu cầu phát triển.

Lượng lao động chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn; tỷ lệ lao động được đào tạo nghề còn thấp (đạt 48%), kỹ năng, tay nghề và tác phong lao động công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao; hiện tượng “nhảy việc” của người lao động còn diễn ra khá phổ biến.

Theo Niên giám Thống kê của tỉnh năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn vẫn đang ở mức cao là 1,65%.

Các vấn đề tuyển sinh đào tạo lao động có trình độ khi tìm kiếm việc làm Nam Định được chú trọng

Mức lương của việc làm Nam Định

Mức lương và cơ hội tìm việc làm Nam Định là 2 yếu tố quan trọng được quan tâm hàng đầu. Là một trong những tỉnh thành có tốc độ kinh tế phát triển nhanh, Nam Định mang đến cho người lao động nhiều cơ hội việc làm với mức lương vô cùng hấp dẫn.

Mức lương nhân viên tại Nam Định

Dưới đây là mức lương của một số ngành nghề ở Nam Định mà bạn có thể tham khảo:

Đơn vị: VNĐ/tháng/người

Nghề nghiệp Mức lương khảo sát Lao động phổ thông 5 - 8 triệu Công nghệ thực phẩm 7 – 22 triệu Xây dựng 7 – 20 triệu/tháng Marketing – Digital Marketing 10 – 23 triệu/tháng Giáo viên 7 - 10 triệu Nhân viên hành chính văn phòng 6 - 10 triệu Bác sĩ 16 - 18 triệu Ui/Ux designer 13 - 17 triệu IT 20 - 35 triệu Content writer 7 - 12 triệu

Lưu ý: Mức lương trên chỉ mang tính chất tham khảo, để biết lương chi tiết bạn vẫn nên liên hệ lại với bộ phận nhân sự của công ty,

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức lương tại Nam Định

Như đã chỉ ra ở phần trên, mức lương của người lao động tại Nam Định vô cùng đa dạng bởi phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Dưới đây là một số yếu tố ảnh hưởng đến mức lương của người lao động tại Nam Định:

Tính chất ngành nghề không đồng đều

Các ngành nghề kinh tế tại Nam Định đang phát triển không đồng đều. Công nghiệp đang là ngành được đầu tư phát triển nhất ở đây. Các ngành công nghiệp phát triển nhất có thể kể ra là: Công nghiệp sản xuất phần mềm, công nghiệp đóng tàu. Người lao động trong các ngành này cũng có cơ hội với mức lương hấp dẫn hơn.

Các chính sách về tiền lương của tỉnh và Nhà nước nói chung

Quy định của pháp luật là một trong những yếu tố vô cùng lớn chi phối đến mức lương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là quy định về mức lương cơ sở và lương tối thiểu vùng. Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng ở thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc là 4.160.000 đồng/tháng hoặc 20.000 đồng/giờ. Đối với các huyện còn lại thuộc tỉnh Nam Định bao gồm Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên là 3.640.000 đồng/tháng hoặc 17.500 đồng/giờ.

Thị trường lao động

Nhu cầu của thị trường lao động ảnh hưởng rất lớn đến mức lương của người lao động. Nhu cầu tuyển dụng việc làm trong ngành công nghiệp tại Nam Định có thế lên đến vài chục nghìn người trong những năm tới đây và vẫn tiếp tục tăng khiến cho các doanh nghiệp có xu hướng trả lương cao hơn để thu hút nhân tài.

Trình độ học vấn của người lao động

Trình độ học vấn có các mức là giáo sư, tiến sĩ, cử nhân, tốt nghiệp trung học phổ thông, không có bằng cấp và đã qua đào tạo nghề. Hiện nay, Nam Định có 49% người lao động đã qua đào tạo nghề, 11 giáo sư, phó giáo sư, 16,6% người có bằng sau đại học. Trình độ học vấn cao sẽ làm tăng năng suất lao động và từ đó giúp tăng thu nhập cho người lao động.

Cử nhân, giáo sư, tiến sĩ sẽ có các bậc lương rõ ràng và cao hơn nhiều so với lao động đã qua đào tạo nghề và lao động phổ thông. Ở các bậc học thấp, sự gia tăng trình độ dẫn đến sự gia tăng tiền công nhưng với mức tăng rất chậm. Điều này dẫn đến sự chênh lệch về mức lương trong thị trường tìm việc làm tại Nam Định.

Tìm việc làm Nam Định mới nhất hứa hẹn mang đến cho người lao động nguồn thu nhập cao

Tìm việc làm theo ca tại Nam Định

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng lao động làm theo ca tại tỉnh Nam Định đặc biệt được quan tâm bởi nhu cầu tuyển dụng nhân viên tại các cửa hàng, quán cà phê, doanh nghiệp sản xuất vô cùng cao.

Một số công việc làm Bình Định theo ca đang có nhu cầu tuyển dụng cao tại địa bàn tỉnh Nam Định phải kể đến như:

Nhân viên tạp vụ

Công nhân đóng gói bao bì giấy

Việc làm bảo vệ

Việc làm giúp việc

Việc làm phục vụ

Việc làm trực page

...

Yêu cầu của các nhà tuyển dụng tại Nam Định

Với mỗi vị trí cụ thể, nhà tuyển dụng không chỉ tìm kiếm một ứng viên có trình độ chuyên môn tốt mà còn luôn mong muốn khám phá ra những ứng viên có đầy đủ các yêu cầu, tố chất chuyên biệt. Dưới đây là các yêu cầu, tố chất khiến nhà tuyển dụng dễ dàng bị thuyết phục:

Trình độ học vấn : Hiện nay, thực tế Nam Định đang có nhu cầu tuyển dụng cao đối với các trình độ đại học, cao đẳng và những lao động đã qua đào tạo nghề. Tuy nhiên, một số các việc làm Bình Phước không yêu cầu bằng cấp đại học hoặc cao hơn, cơ hội tìm việc làm sẽ "mở cửa" đối với các lao động phổ thông.

Hiện nay, thực tế Nam Định đang có nhu cầu tuyển dụng cao đối với các trình độ đại học, cao đẳng và những lao động đã qua đào tạo nghề. Tuy nhiên, một số các việc làm Bình Phước không yêu cầu bằng cấp đại học hoặc cao hơn, cơ hội tìm việc làm sẽ "mở cửa" đối với các lao động phổ thông. Kỹ năng mềm và kinh nghiệm : Hầu hết các nhà tuyển dụng đều yêu thích ứng viên có kỹ năng mềm hoặc kinh nghiệm làm việc. Bộ kỹ năng mềm mà hầu hết các nhà tuyển dụng đều yêu cầu sẽ bao gồm kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc,..Ngoài ra, nhà tuyển dụng cũng yêu cầu ứng viên chứng minh kinh nghiệm làm việc của mình bằng giấy công nhận,...

Hầu hết các nhà tuyển dụng đều yêu thích ứng viên có kỹ năng mềm hoặc kinh nghiệm làm việc. Bộ kỹ năng mềm mà hầu hết các nhà tuyển dụng đều yêu cầu sẽ bao gồm kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc,..Ngoài ra, nhà tuyển dụng cũng yêu cầu ứng viên chứng minh kinh nghiệm làm việc của mình bằng giấy công nhận,... Trình độ ngoại ngữ : Đối với một số nhóm ngành như logistic, dịch vụ hoặc những vị trí có yêu cầu cao như chuyên viên, quản lý cấp cao, ứng viên cần phải thông thạo các loại ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung,... để có thể dễ dàng làm việc với khách hàng.

Đối với một số nhóm ngành như logistic, dịch vụ hoặc những vị trí có yêu cầu cao như chuyên viên, quản lý cấp cao, ứng viên cần phải thông thạo các loại ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung,... để có thể dễ dàng làm việc với khách hàng. Khả năng vượt khó: Một tố chất được nhiều nhà tuyển dụng yêu thích là khả năng chăm chỉ, vượt khó. Những công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ và các nhà tuyển dụng cần một người có thể sẵn sàng vượt khó và tạo ra bước đột phá trong công việc. Họ cần biết ứng viên có nhiệt huyết với công việc hay không để chắc chắn rằng sẽ không xảy ra những tình trạng làm việc qua loa, đối phó.

Một tố chất được nhiều nhà tuyển dụng yêu thích là khả năng chăm chỉ, vượt khó. Những công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ và các nhà tuyển dụng cần một người có thể sẵn sàng vượt khó và tạo ra bước đột phá trong công việc. Họ cần biết ứng viên có nhiệt huyết với công việc hay không để chắc chắn rằng sẽ không xảy ra những tình trạng làm việc qua loa, đối phó. Độ tin tưởng: Tốt hơn hết bạn hãy luôn là người đáng tin và thể hiện sự đáng tin của bản thân trước nhà tuyển dụng. Những người săn ứng viên đều bị thu hút với người chân thật, đáng tin tưởng. Bởi những công việc sẽ thường được giao phó cho những người có thể làm việc trôi chảy và hoàn thành công việc tốt hơn là những người chỉ luôn tìm cách đối phó và không đáng tin.

Tốt hơn hết bạn hãy luôn là người đáng tin và thể hiện sự đáng tin của bản thân trước nhà tuyển dụng. Những người săn ứng viên đều bị thu hút với người chân thật, đáng tin tưởng. Bởi những công việc sẽ thường được giao phó cho những người có thể làm việc trôi chảy và hoàn thành công việc tốt hơn là những người chỉ luôn tìm cách đối phó và không đáng tin. Có khả năng teamwork: Khả năng teamwork sẽ giúp cho công việc của các phòng ban, doanh nghiệp được trôi chảy và không khí nơi làm việc giữa các đồng nghiệp trở nên khăng khít hơn. Nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu ứng viên hòa nhập và kết nối các thành viên trong nhóm để cùng nâng cao hiệu quả làm việc.

Nhà tuyển dụng luôn “săn đón” những ứng viên có đầy đủ các tố chất để phát triển việc làm Nam Định

Có nên làm việc tại Nam Định không?

Để có thể làm việc và phát triển việc làm Nam Định thuận lợi, người lao động cần phải nắm chắc được các ưu - nhược điểm khi làm việc tại Nam Định như sau:

Về ưu điểm:

Tỉnh Nam Định hội tụ đầy đủ các yếu tố về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và giao thông thuận lợi để phát triển kinh tế, từ đó tạo ra vô số việc làm hấp dẫn cho người lao động.

Các lĩnh vực về công nghiệp, công nghệ thông tin, kỹ thuật, điện, điện tử, may mặc,.. có nhu cầu tuyển dụng cao. Dự báo những năm tới, lượng lao động cần tuyển dụng để đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành công nghiệp lên đến vài chục nghìn người.

Các khu công nghiệp đang tiếp tục được xây dựng hạ tầng và mở rộng quy mô. Ngoài ra, nhiều làng nghề truyền thống được khôi phục với hơn 100 làng nghề, trong đó 18 làng nghề truyền thống nổi tiếng tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động.

Chính sách nhà nước đang tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, tìm kiếm ra nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu.

Nam Định cũng là một vùng đang có kinh tế phát triển và phấn đấu trở thành vùng có nền kinh tế khá trong cả nước vào năm 2030.

Ngoài ra, người dân trên địa bàn tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận có thể tìm việc làm Nam Định với chi phí ăn ở, sinh hoạt đi lại thấp. Theo báo cáo Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) của Tổng cục Thống kê, mức chi phí sinh hoạt của Nam Định chỉ rơi vào mức 88,92%.

Về nhược điểm:

Tỷ lệ thất nghiệp của tỉnh Nam Định đang còn ở mức cao là 1,65% trong năm 2022.

Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở một số ngành nghề nhất định, công việc không có sự đa dạng

Nhu cầu tuyển dụng lao động đã qua đào tạo cao, những lao động chưa qua đào tạo khó phát triển được.

Như vậy, thị trường tuyển dụng tại Nam Định khá đặc biệt. Nếu người lao động từ các tỉnh khác đến cần cân nhắc đến các yếu tố về mặt chi phí và công việc. Nếu làm việc trong các ngành công nghiệp và có chuyên môn cao thì Nam Định là một nơi lý tưởng để làm việc.

Các công ty lớn tại Nam Định tuyển dụng

Dưới đây là thông tin một số doanh nghiệp lớn tại Nam Định:

Tên công ty Ngành nghề kinh doanh chính Công ty CP May Sông Hồng Sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm may mặc và các sản phẩm chăn, ga, gối đệm Công Ty Cổ Phần May Nam Hà Sản xuất quần áo bơi chuyên nghiệp Công ty Cổ phần May Nam Định (NAGACO) Sản xuất các các sản phẩm may mặc/ may mặc công nghiệp Công ty TNHH Santa Clara May trang phục (trừ trang phục da lông thú) Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Công ty TNHH Padmac Việt Nam Công nghiệp dệt may. Công ty dệt may Hoàng Dũng Sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng vải phục vụ may mặc thời trang và hàng bảo hộ lao động. Công ty May Duy Minh May Gia Công và May Xuất Khẩu các mặt hàng thời trang Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn bao bì từ giấy và bìa Sản xuất sợi, vải dệt thoi Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc, hàng dệt sẵn… Kiến trúc & nội thất Smallhome Sản xuất đồ gỗ xây dựng Kiến trúc AT Architects Tư vấn thiết kế và thi công kiến trúc - nội thất XHOME Nam Định Tư vấn thiết kế và thi công kiến trúc - nội thất Kiến trúc - nội thất Nhất Gia Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan GREEN Design Tư vấn đầu tư - Thi công - Thiết kế Kiến trúc - Quy hoạch - Nội thất - Cảnh quan Công ty cổ phần bao bì Nam Định Chuyên sản xuất vỏ bao xi măng các loại cung cấp cho các khách hàng trong và ngoài nước

Các khu công nghiệp tại Nam Định

Với vô số các dự án đầu tư tại tỉnh Nam Định, các công nghiệp đang được đầu tư xây dựng ngày càng nhiều. Điều này đã góp phần giúp nền kinh tế Nam Định đi lên, đồng thời mở ra cơ hội tìm việc làm Nam Định cho hàng ngàn người lao động trong và ngoài tỉnh. Dưới đây là danh sách các cụm và khu công nghiệp đang hoạt động tại Lạng Sơn:

Tên khu/cụm công nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực hoạt động chính Khu công nghiệp Hào Xá Xã Lộc Hòa & xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Lắp ráp cơ khí, điện tử, dệt may, công nghiệp nhẹ… Khu công nghiệp Mỹ Trung Xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định Công nghệ dệt may, công nghiệp nhẹ, điện tử, đóng tàu, lắp ráp, cơ khí… Khu công nghiệp Bảo Minh Xã Liên Bảo, xã Liên Minh, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định Gia công cơ khí, may mặc, điện, điện tử, dược phẩm, chế biến thực phẩm, gia công, bao bì, chế biến gỗ Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông Khu kinh tế Ninh Cơ, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định May mặc, sản xuất phụ kiện, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ văn phòng…

Đây đều là các khu công nghiệp có quy mô lớn, nhu cầu tuyển dụng nhân sự thường xuyên ở nhiều vị trí khác nhau và đa dạng lĩnh vực chủ yếu hạn chế ảnh hưởng đến môi trường như sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử, điện lạnh, sản xuất cơ khí, lắp ráp, chế biến nông sản, sản xuất ô tô, xe máy, thiết bị, máy móc…

Việc tập trung nhiều các khu công nghiệp tại Bình Phước “hứa hẹn” đem đến nhiều vị trí công việc phù hợp cho cả lao động có trình độ và lao động phổ thông.

Câu hỏi thường gặp về tuyển dụng việc làm Nam Định

Nên lưu ý gì khi tìm việc làm tại Nam Định

Quá trình tìm việc làm tại Nam Định sẽ dễ dàng hơn nếu ứng viên lưu ý một số điểm như sau:

Nên chuẩn bị CV thật chỉn chu, tìm hiểu trước về các yêu cầu của nhà tuyển dụng để đáp ứng một cách tốt nhất.

Tìm việc làm Nam Định tại những công ty, doanh nghiệp được giới thiệu hoặc đánh giá là uy tín, có môi trường tốt. Có thể xem đánh giá thông qua các hội nhóm hoặc người quen, bạn bè.

Nộp hồ sơ qua các nền tảng tuyển dụng trực tuyến uy tín, để tránh gặp phải các công ty có dấu hiệu lừa đảo.

Không làm việc tại các công ty đưa ra yêu cầu nộp phí không rõ ràng.

Không phỏng vấn khi chưa tìm hiểu kỹ về công việc hoặc nhận thấy các thông tin mà công ty đưa ra còn mơ hồ, thiếu rõ ràng.

Quá trình tìm việc làm Nam Định sẽ dễ dàng hơn nếu ứng viên nắm vững các lưu ý

Có thể làm việc remote ở Nam Định không?

Ở Nam Định bạn vẫn hoàn toàn có thể tìm việc làm Nam Định remote (làm việc từ xa) trên các trang mạng xã hội hay những website tuyển dụng, cho dù số lượng việc làm không nhiều như các tỉnh, thành phố lớn.

Một số các công việc làm remote có nhu cầu tuyển dụng cao tại Nam Định phải kể đến như các công việc content marketing, thiết kế, IT,...

Bạn nên tham khảo việc làm từ xa ở các kênh uy tín như người thân, bạn bè hoặc qua nền tảng job3s.ai để có thể yên tâm về chất lượng công việc.

Nhận ngay cơ hội tìm việc làm Nam Định hấp dẫn tại job3s.ai

Job3s là một website tuyển dụng trực tuyến được ưa thích của nhiều ứng viên, đồng thời cũng là đối tác quan trọng của nhiều doanh nghiệp uy tín có nhu cầu tuyển dụng cao trên khắp cả nước.

Website job3s.ai ứng dụng hơn 20 loại AI vào quá trình tìm việc làm Nam Định giúp ứng viên cập nhật nhanh chóng các cơ hội tuyển dụng và đem lại cho các nhà tuyển dụng nguồn ứng viên uy tín và chất lượng nhất. Quá trình tìm việc làm Nam Định của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với 5 bước đơn giản dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào website https://job3s.ai/

Bước 2: Tại thanh tìm kiếm, chọn địa điểm làm việc tại Nam Định, trong trường hợp xác định được công việc cụ thể, vị trí và mức lương mong muốn để tìm kiếm nhanh hơn, rồi ấn tìm kiếm. Màn hình sẽ trả về kết quả các công việc phù hợp.

Job3s cung cấp tim tuyển dụng việc làm Nam Định mới nhất

Bước 3: Ấn chọn vào từng công việc để lựa chọn được vị trí việc làm Nam Định phù hợp với mong muốn của bản thân, có thể ấn Lưu việc làm này để tiện đánh dấu và không bỏ lỡ.

Bước 4: Lựa chọn các công phù hợp với tiêu chí của mình rồi ấn chọn Ứng tuyển ngay.

Bước 5: Trong trường hợp đã tạo CV online rồi, chỉ cần chọn Nộp hồ sơ để ứng tuyển. Còn nếu chưa có CV online, tạo ngay CV trên job3s.ai rồi ứng tuyển.

Như vậy chỉ với vài bước là bạn đã có thể tìm việc làm Nam Định phù hợp với nhu cầu và năng lực của bản thân.

Giới thiệu về tỉnh Nam Định

Nam Định là một trong những tỉnh thành sở hữu nhiều tiềm năng phát triển nghề nghiệp bởi tỉnh này sở hữu các yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới vấn đề tìm việc làm Nam Định. Đây là một trong những tỉnh có nguồn lao động trẻ, dồi dào và được đào tạo cơ bản.Vậy với Nam Định, những yếu tố nào ảnh hưởng tới vấn đề tìm việc làm?

Về điều kiện tự nhiên:

Là trung tâm phát triển các tỉnh Nam sông Hồng, Tỉnh Nam Định sở hữu vị trí địa lý thuận lợi để phát triển nền kinh tế - xã hội nhanh chóng và bền vững. Đây là tỉnh thành được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều loại địa hình và khí hậu thuận lợi như: địa hình biển, địa hình đồng bằng, địa hình núi, khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm,...

Về tài nguyên thiên nhiên:

Không những sở hữu điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, Nam Định còn là một tỉnh vô cùng trù phú về tài nguyên thiên nhiên như tài nguyên biển, tài nguyên sinh vật. Ngoài ra, tỉnh còn sở hữu tài nguyên đất tạo điều kiện thu hút các xí nghiệp, nhà máy đầu tư vào tỉnh.

Tỉnh Nam Định sở hữu điều kiện thuận lợi về tài nguyên thiên nhiên tạo nhiều cơ hội phát triển việc làm Nam Định

Về dân cư:

Nam Định là một tỉnh có nguồn nhân lực trẻ, dồi dào và chất lượng tương đối cao. Tính tới năm 2022, tổng số dân cư đã đạt 1.880.000 người dân và xếp thứ 13 về số dân.

Dân cư đông đúc cùng với điều kiện kinh tế phát triển giúp cho Nam Định thu hút được nhiều các dự án đầu tư, mang đến vô số cơ hội tìm việc làm Nam Định rộng mở cho người dân.

Về điều kiện kinh tế:

Cơ cấu kinh tế tiếp tục tăng cao, chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Điều này giúp tạo ra nhiều cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn. Một số ngành nghề liên quan đến các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, xây dựng đang có nhu cầu tuyển dụng cao.

Tỉnh Nam Định hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn với thu nhập cao và tiềm năng lớn mạnh để phát triển. Cập nhật thường xuyên các tin tức tuyển dụng mới nhất tại job3s.ai để không phải bỏ lỡ bất kỳ cơ hội việc làm hấp dẫn nào.